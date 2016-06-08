Добрый день.

Столкнулся с проблемой - не запускается РСЯ.

Первую РСЯ кампанию создал почти неделю назад, по ней так показы и не пошли. Пробовал поднимать ставки, до 40-50% охвата по основной массе ключей - толку ноль, ни одного показа. В отделе поддержки сказали, что не видят в чем проблема и сказали что перезапустят кампанию. Перезапустили. Показов все равно нет.

Чуть позже Решил создать новую с идентичными настройками, но немного урезал количество ключей. Показов -5-10 в сутки, снова повысил ставки до 40-50% охвата и это снова не помогло.

Кто-нибудь знает как решить эту проблему?

P.S. В КМС гугл по тем же ключам от 150000 показов с первого же дня. Ключи ВЧ и не более 3 слов.

P.P.S. Может ли быть проблема связана с балансом? Например, дневной лимит на кампанию 3000р и на счету именно 3000р и лежат.



Спасибо. :)