Клуб Директа

Клуб Директа

Не запускается РСЯ.

Добрый день.
Столкнулся с проблемой - не запускается РСЯ. 
Первую РСЯ кампанию создал почти неделю назад, по ней так показы и не пошли. Пробовал поднимать ставки, до 40-50% охвата по основной массе ключей - толку ноль, ни одного показа. В отделе поддержки сказали, что не видят в чем проблема и сказали что перезапустят кампанию. Перезапустили. Показов все равно нет. 

Чуть позже Решил создать новую с идентичными настройками, но немного урезал количество ключей. Показов -5-10 в сутки, снова повысил ставки до 40-50% охвата и это снова не помогло. 

Кто-нибудь знает как решить эту проблему?

P.S. В КМС гугл по тем же ключам от 150000 показов с первого же дня. Ключи ВЧ и не более 3 слов. 

P.P.S. Может ли быть проблема связана с балансом? Например, дневной лимит на кампанию 3000р и на счету именно 3000р и лежат. 

Спасибо. :)

4 комментария
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Alex_soldier
9 июня 2016, 12:41
Вслепую наугад вряд ли кто-то поможет.
Тут смотреть надо.
Центральная коллегия адвокатов
29 октября 2016, 15:02
Такая же ситуация, лежит 2000 на счету, но показов не запускает, поддержка говорит "НУЖНО ПРОСТО ПОДОЖДАТЬ". 
Йазь
21 марта 2017, 09:10
та же фигня.
Александр
10 декабря, 17:59
Такая же ситуация, звонил в тех поддержку, меня поддержали конечно, но компания так и не заработала.
Отпишитесь у кого заработала плз может сделать чего надо.