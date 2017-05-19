Клуб Директа

Клуб Директа

нужна помощь в работе с семантикой

Добрый день!

Прошу помочь разобраться. Компанияя собрала семантику для интернет магазина 8 000  ключевых слов. В семантики есть совсем низкочастотные запросы, например удочка шимано катана 240. При этом для всех запросов, которые связаны с удочкой шимано катана написаны одинаковые объявления. Какой смысл тогда в этих ключевых словах, если все они ведут на 1 лендинг и у всех одинаковое объявление. Можно ведь быор взять ключ удочка шимано катана написать объявления и по всем более низкочастотным запросам оно будет так же показываться.

И в чем смысл собирать семантику 20-30 тысяч ключей? Писать уникальные объявления под каждый запрос с целью повышения CTR ?

6 комментариев
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bzonby
19 мая 2017, 18:35
Проще занести их в 1 группу (объединить все ключи, которые имеют ввиду именно эту удочку) и написать шаблон - в результате текст ключевых слов будет подставляться либо в заголовок, либо в текст в зависимости от того где разместите шаблон, сэкономите кучу времени. 
"И в чем смысл собирать семантику 20-30 тысяч ключей? Писать уникальные объявления под каждый запрос с целью повышения CTR ?"

Тут один старожила хорошо описал всю эту схему, почему все так делают, не заморачивайтесь это не везде уместно и никакой пользы в виде $ вы не получите (поищите тему Шаблоны там в комментах это хорошо описано). По факту у вас там будут работать 10-100 объявлений по которым можно будет собирать статистику и работать с ними дальше.
Андрей
20 мая 2017, 18:00
>И в чем смысл собирать семантику 20-30 тысяч ключей?


Чтобы заморочить Вам голову и заработать на этом денег.
dh-stroygaz
24 мая 2017, 10:18
Они просто решили не заморачиваться либо поджимали сроки сдачи работы и топорно под все низкочастотники схожей темы забили одинаковые объявления.
Естественно релевантность в связи с этим по отношению к отдельной конкретной фразе покатилась вниз, а цена размещения неуклонно ощутимо поедет вверх. 
Вы тратите ощутимо больше денег.
Шаблоны, если ключевик больше 33 не спасут (а большая часть НЧ, как правило, имеет гораздо больше 33)  и в заголовоке тогда будет висеть базисный шаблон либо адрес сайта, что опять приведет к снижению релевантности и т.д. 
Если у агентства, в которое вы обращались, все поставлено на поток, то конвейер всегда будет клепать подобные решения по массиву НЧ фраз. Да и не только...
Мастера у которых рука набита без труда обработают хоть 10000 и более фраз используя ключевики в заголовке по максимуму с учетом расширения (ключевик в тексте,на моей практике,  оказывает многократно более низкое влияние на прогнозный и далее реальный CTR) 
Главное знать подход и методику как обрабатывать большие объемы данных
Обновлено 24 мая 2017, 10:20
dh-stroygaz
24 мая 2017, 10:34
Замечу, что только при переработке большого объема данных может быть составлен изначально репрезентативный (статически весомый)  мощный стоп-файл по каждой конкретной нише/категории товара, чтобы получить по возможности более стерильный трафик, свободный от мусора, что сэкономит значительные средства и спасет от слива (как один из факторов)
granit1090
28 сентября 2017, 18:08
В этом случае нет смысла. Лучше собрать все релевантные ключевые фразы по вашей теме, и в заголовок поставить #в решетки# цена клика упадёт, попробуйте.
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