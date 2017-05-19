нужна помощь в работе с семантикой

Добрый день!

Прошу помочь разобраться. Компанияя собрала семантику для интернет магазина 8 000 ключевых слов. В семантики есть совсем низкочастотные запросы, например удочка шимано катана 240. При этом для всех запросов, которые связаны с удочкой шимано катана написаны одинаковые объявления. Какой смысл тогда в этих ключевых словах, если все они ведут на 1 лендинг и у всех одинаковое объявление. Можно ведь быор взять ключ удочка шимано катана написать объявления и по всем более низкочастотным запросам оно будет так же показываться.

И в чем смысл собирать семантику 20-30 тысяч ключей? Писать уникальные объявления под каждый запрос с целью повышения CTR ?