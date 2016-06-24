Объявление показывается, а кликов нет вообще.

Добрый день! 2 дня тестируем яндекс директ (направление светотехника), но почему то статистика выдает разные результаты. По статистике "по фразам" нет не одного показа и не одного клика. По статистике по дням уже 1278 показов и 3 клика.

Проблема даже не в статистике. Я не пойму почему из 1278 показов пришло всего 3 клика? Объявления в поисковике светятся, 67 объявлений = 67 слов, цены по сравнению с конкурентами низкие, но никто не переходит?

До недавлего времени работала в другой компании (направление такое же) и в день по 33 клика и 5 звонков....А тут ничего. С чем это может быть связанно?