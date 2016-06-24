Клуб Директа

Клуб Директа

Объявление показывается, а кликов нет вообще.

Добрый день! 2 дня тестируем яндекс директ (направление светотехника), но почему то статистика выдает разные результаты. По статистике "по фразам" нет не одного показа и не одного клика. По статистике по дням уже 1278 показов и 3 клика.

Проблема даже не в статистике. Я не пойму почему из 1278 показов пришло всего 3 клика? Объявления в поисковике светятся, 67 объявлений = 67 слов, цены по сравнению с конкурентами низкие, но никто не переходит?

До недавлего времени работала в другой компании (направление такое же) и в день по 33 клика и 5 звонков....А тут ничего. С чем это может быть связанно? 

37 комментариев
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Alex_soldier
24 июня 2016, 14:14
Здравствуйте.
Разбивка слов по объявлениям вообще не играет роли.
Статистика "по фразам" - имеете в виду страницу с объявлениями, фразами и ставками, или именно вкладку статистики "Фразы по дням" (или Мастер отчетов с опцией "по фазам")?
Если первое, то на этой странице отображаются только показы и клике на Яндексе, а их действительно могло и не быть.
Если так, то сколее всего выставлена очень низкая ставка, и объявления на поиске будут мелькать лишь в Динамике, а все 1278 показов скорее всего произошли на Тематических площадках РСЯ, там такой CTR в порядке вещей.
ya.solar174
27 июня 2016, 06:48
Alex_soldier,
Имею ввиду "фразы по дням" . 
Ставка идет в спец размещении везде. Я где то прочитала, что это в порядке вещей и яндекс в первую неделю после запуска компании "собирает статистику" и что после этого, уже будут и точные показы и точные клики. Так ли это? 
kasagen-mybox
27 июня 2016, 11:28
ya.solar174,
Вам лучше обратиться к профессионалам, в агентство. И кампанию настроят и деньги сэкономят.
ya.solar174
27 июня 2016, 11:39
kasagen-mybox,
уже обращались. Так настроили  что Господи прости. У нас дорогие светильники, запросы были "китайские дешевые светильники", "дешевые светильники" и так 3 агенства "профессионалов" 
kasagen-mybox
27 июня 2016, 11:53
ya.solar174,
Обращайтесь к нам. сделаем всё как положено.
ya.solar174
27 июня 2016, 12:19
kasagen-mybox,
ходячая реклама. Где гарантия что вы нам хорошо сделаете? 
kasagen-mybox
27 июня 2016, 12:29
ya.solar174,
Если мы правильно соберём семантическое ядро, составим под него объявления, подключим аккаунт к системе управления ставками, чтобы не выйти за рамки допустимой стоимости клика, настроим правильные цели на сайте, то вы получите тот самый, ожидаемы трафик. Однако, я думаю, что это обсуждение нужно переносить в приватное русло. Если вам интересно - пишите. Я просто своим первым постом хотел сказать, что управлять аккаунтом директа не так просто, как кажется, и те вопросы, которые вы задаёте не имеют ответа без детального изучения вашей ниши и вашей рекламной кампании.
ya.solar174
27 июня 2016, 12:44
kasagen-mybox,
я это все сделала. Подобрала семантическое ядро, нишу, определила цели и тд. Даже немного с СЕО поработала.  Я конечно понимаю что я девушка, но это не значит что я в этом ничего не смыслю. Просто я сначала первый раз запустила компанию. До этого в месте где я работала, компания уже месяц существовала в директе, но были не правильно подобраны слова.  
Alex_soldier
27 июня 2016, 12:51
ya.solar174,
 что-то здесь не так!
Директ собирает статистику неделю (и более) для автоматических стратегий - выровнять динамику рекламы по суткам и часам показов.
А статистика должна отображаться независимо ни от чего с опозданием максимум на несколько часов.


Попробуйте посмотреть 3-м способом:
Статистика - Мастер отчетов с опцией "по фазам".



Могу также быстро взглянуть, если настроите доступ Представителя
(логин пришлю, описание процедуры тут - https://yandex.ru/support/direct/campaigns/agency-representatives.xml
https://yandex.ru/support/metrika/general/access.xml).
kasagen-mybox
27 июня 2016, 12:54
ya.solar174,
Если не работает, значит вы что-то сделали не так. Вот и всё.
ya.solar174
27 июня 2016, 13:02
Alex_soldier,
статистика то у меня отображаться нормально. Сегодня уже 15 кликов, а не 2,3 как было в четверг и пятницу. Хорошо, пришлите пожалуйста свой логин, буду очень благодарна.
Alex_soldier
27 июня 2016, 15:04
Отправил аудит на почту - там ничего страшного, возможные нюансы описал.
Удачи!
ya.solar174
28 июня 2016, 06:54
Alex_soldier,
получила, спасибо огромное за советы, все поняла! :)
mkadcyn
20 июля 2016, 12:39
Alex_soldier,
Добрый день! Та же проблема. Поменял трех директологов-фрилансеров. Сделал сам:  один ключ-одно объявление и в тексте тоже повтор запроса. Кликов мало. Звонков еще меньше. Но зато и расход рекламной компании перестал происходить впустую. Хотя лендинг вроде - а заявок мало. Буду признателен за консультацию 
ya.solar174
20 июля 2016, 16:04
mkadcyn,
Как мне объяснили, пока яндекс пару недель (а то и месяц) собирается статистику, это ничего страшного. В будущем если повторится такая же история, либо увеличиваем слова, либо добавляйте соседние области.
Alex_soldier
23 июля 2016, 13:52
Добрый день.
Сама по себе сообщенная информация не дает конкретики, надо смотреть вживую.
Мой скайп - DirectFAQ.ru (смогу не ранее понедельника)


> пока яндекс пару недель (а то и месяц) собирается статистику
Это в случае автоматических стратегий, при ручном управлении ставками он сразу выдает, все что есть.
domdvorsad
18 ноября 2016, 19:38
Alex_soldier,
Добрый вечер,совет дадите по деректу?
domdvorsad
18 ноября 2016, 19:41
domdvorsad,
По 80кликов в день но ни одного заказа,в чем проблема не пойму...цены дешевле чем у конкурентов!!
ya.solar174
19 ноября 2016, 12:47
domdvorsad,
при таких случаях говорят, что надо искать проблему в самом сайте. Что то не вселяет доверия к вам. 
domdvorsad
19 ноября 2016, 13:10
ya.solar174,
И как же в этом разобраться!!!мой сайт domdvorsad.ru
ya.solar174
21 ноября 2016, 07:07
domdvorsad,
Например, у вас "распродажи" где то в задворках внизу. Они должны быть на самом верху. Во вторых ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ напрягает кнопка "закажи звонок" она должны быть меньше и в правой части  экрана, а не на товарах. Мне от одной кнопки хочется уйти с вашего сайта! Непонятно что после "купить" у меня товар ушел в корзину. Из "описания" уберите "характеристики технические" и перенесите в "характеристики". Нужны отзывы. с 5, 4, 3, 2 звездами. В баннер лучше вставлять больше акций! У вас везде разная анимация, на главной у меня отображается маленький квадрат (анимация не прогружает полностью), а в каталоге все хорошо. И каталог стоит переделать на такие же большие картинки как в главной (мне если честно не особо понятно, почему у вас основной каталог маленький, а внизу просто все в разброс скидано). И в каталоге у вас картинки с плохим качеством, аж глаза режут, а внизу где товары отличное качество, но мне надоест листать 20 страниц в поисках того что мне надо. Если вдруг что не нашла, думаю кто нибудь дополнит :)  
domdvorsad
21 ноября 2016, 08:00
ya.solar174,
Я так и не понял,что у вас не прогружается на главной?????
ya.solar174
21 ноября 2016, 14:12
domdvorsad,
у вас там все погружается, надо просто поменять местами строчки где полностью распродажи и первую где нет распродаж. Далее вставить в ваш баннер картинки "только сегодня акция, спешите" так вы призываете к действию
domdvorsad
21 ноября 2016, 15:13
ya.solar174,
Ок,спасибо учту....
Alex_soldier
21 ноября 2016, 15:49
domdvorsad,
 да, постараюсь, пишите:Alex_soldier@mail.ru
andrew.stetscko
29 июля 2018, 12:02
kasagen-mybox,
Добрый день ! как с вами можно связаться ?
infoinsale
6 октября 2018, 10:09
kasagen-mybox,
напишите мне на почту по поводу ваших услуг в Яндекс.Директ. 
perrrchik@bk.ru
GOODMAN
16 июля 2019, 17:01
ya.solar174,
готов помочь)
Николай
вчера, 16:23
Alex_soldier,
Доброго дня! Можно обратиться к Вам за помощью по поводу аудита/настройки РК?
vialimru
20 февраля 2017, 23:21
Добрый вечер.Что делать если показы 265 есть а кликов мало 17
Mrclean86
5 апреля 2017, 20:25
ДДень добрый совет по сайту можно услышать Mrclean86. Ru нужны ли отзывы добавить?
girenok2010
19 июля 2017, 11:22
пипец
Слава Ларионов
7 августа 2017, 00:15
1) Сделайте 5-15 разных объявлений. Возможно у самого объявления низкая конверсия.
2) Проверьте семантику, скорее вы рекламируетесь не совсем по тем запросам.
mishustina.dent
29 марта 2018, 21:32
Даю рекламу в яндекс директ.


Три года назад заметил такую проблему: Сделали рекламную компанию в директе.
Примерно месяц она давала результат. Но после этого заказы словно ножом обрезало. За последующие 2 месяца в никуда ушло около 60 тыс. руб. пришлось прекратить рекламу. На следующий год решил опять попробовать - та же ситуация.


Месяц все окей. Потом резкое падение заказов до 0. В этом году опять запустил - тот же эффект. Только уже через 10-12 дней. Самое интересное - что трафик продолжает идти. Деньги тратятся. Но полное отсутствие заказов!!!!!!!!!!!!!!!!


Написал в яндекс - обозначил свою проблему. В итоге странное игнорирование запроса. Я пишу о том что у меня пропали заказы, а у меня спрашивают - какие вопросы у вас к метрике? пояснил 4-5 раз, что приоритетный вопрос - в исчезновении конверсии. И заказов.


 Опять игнорирование вопроса. По собственное глупости сообразил только после 7 раза моих объяснений что мой вопрос просто игнорируют. Решил позвонить лично.


Позвонил. Объяснил ситуацию. Ведь сейчас тоже пропали заказы уже дней 10 назад. А деньги на трафик продолжают уходить.



Объяснение такое:


1) У вас сайт плохой! Юзабилити плохое!
Но как так может быть? что первые 2 недели была и конверсия и заказы офлайн. А через две недели вдруг очень резко перестало устраивать? Но при этом клики идут и деньги списываются.


2) объявления плохие!


Но мы ведь их не меняли! Получается сначала компании они нравились клиентам, а через 10 дней вдруг перестали нравится одномоментно всем? Но клики при этом идут и деньги списываются!


3) у вас трафик нецелевой. 


 Проверил. Кликов нецелевых примерно 10% от общего количества. Объяснил- что едва ли это критичная величина, для полного исчезновения заказов.


Мой ответ игнорируется.......


упор в разговоре делается перечислении 5 кликов - из нецелевого трафика. спрашиваю - а как же остальные 95%?


Мой вопрос игнорируется.


И продолжается давление что у меня что-то не так.


Объясняю что исчезновение заказов через какой-то промежуток - это вошло в систему. на протяжении 3х лет.


Менеджер яндекса:


Докажите!


Я: Откройте статистику и посмотрите с такой даты по такую!


Яндекс: это разовый случай, мы не можем его разбирать!


(Избегает конкретики, статистику смотреть отказывается)


Я: Ну так это уже три года продолжается!


Яндекс: Я проверяю метрику по вашему сайту - вы не давали рекламу в тот период о котором говорите!!!!!!! 2 и 3 года назад.


????????????????


Я: Давали на другом акаунте. Нанимали специалистов. Может поэтому нет данных?


Яндекс: Не имеет значения, я вижу данные по сайту. Даже если другой акаунт я бы видела статистику.


Я: (В шоке немного, т.к. рекламу давали и потратили прилично)


Хорошо - давайте разберем то что есть сейчас! По текущей ситуации.


Яндекс: Это частный случай - мы не можем его разбирать!


Резюме:


при разговоре избегание любой конкретики. Любые опасные ситуации где пришлось бы отвечать предметно - избегаются в разговоре.


спрашиваю - что мне сделать чтобы ситуацию скорректировать?


Яндекс: разговаривайте с покупателями! что им не нравится!


но ведь им только что все нравилось.... и вдруг резко перестало? нелогично...
А деньги продолжают списываться....


Резюме:
Чувствуется что избегает конкретных вопросов профессионально.


Все время упоминает - про "теорию заговора"


Понимаю, что я не первый звоню с претензией. Так как выражение специфическое, и просто так в голову не придет.


Спрашиваю - были еще такие проблемы?


Нет, не было! только у вас!


(А это уже ложь, не поленился - почитал отзывы в интернете) Логично предположить, что раз тут есть некоторая неискренность,  значит и  в других вопросах могут быть не совсем честные ответы.


Я не против, даже если есть какие-то хитрости с кликами. 


Но я же обращаюсь лично с просьбой подсказать что нужно скорректировать. Мне просто нужен перечень действий. Только и всего. А ответа нету......
borisovden111
1 декабря 2018, 21:53
mishustina.dent,
конкуренты забирают рынок - если коротко. Подробнее: конкурент перекупает у вас трафик, за счёт повышенной ставки, либо того, что он дольше рекламируется по определённым запросам. 


Решение: полностью перезалить рекламную компанию, войдя заново в аукцион и работать на новую аудиторию и постепенно, дорабатывая объявление, дойти до желаемого результата.
Владимир Забалуев
28 ноября 2018, 20:49
kasagen-mybox дайте вашу почту или напишите volodymyr.zabaluev@yandex.ru
mekjnewfnl
24 декабря 2018, 18:43
А вы попробуйте с другого поисковика кликнуть