Клуб Директа

Клуб Директа

Под видом экспериментов яндекс ворует деньги((( Противно...

Мне добавили (без моего ведома) высокочастотный запрос в объявление в тихую! Взяли объявление с хорошей ставкой (красть, так красть). И это при том, что у меня отключен сервис добавления фраз! Эта добавленная фраза способна (если раскликается) сожрать месячный бюджет за 1 день. Это обычное воровство денег! Все звонки и переписки привели к тому, что мне начали писать, что воруют для моего же блага! А я даже не являюсь пользователем тестируемой ими услуги. Вот такой эксперимент)))  А ещё ссылаются на п. 5.7 правил. Что они имеют  право эксперементировать.... Но там нигде не написано, что я должен оплачивать их эксперименты. Нашёл ещё 6 объявлений в других своих кампаниях с "подсаженными" фразами. По ним нет кликов, но есть показы. И, следовательно, они просаживают CTR, что приведёт к поднятию цены за клик по объявлению. Звонить и писать им - просто бесполезно! Они игнорируют ваши аргументы и приводят свои манипулятивные и жульнические. Дошло до того, что одна дэвушка заявила, что, оказывается, моя цель - это клики! Вот так вот! Нет, не конверсии - клики! Свой карман с моим попутали...

38 комментариев
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Наталья
8 июня 2016, 17:49
Здравствуйте!

Для эксперимента отбирается небольшая доля аудитории Яндекса, но не отдельные рекламодатели — кампании одного рекламодателя не могут получить много показов и переходов в рамках эксперимента. Поэтому поглощать сколько-нибудь значительную долю бюджета такие фразы никак не должны. 

Пришлите, пожалуйста, номера объявлений — и желательно сами фразы, которые подозреваются в пожирании бюджета: ещё раз всё перепроверим. (Если Вы не хотите публиковать эти данные в комментарии, Вы можете создать новую тему — по умолчанию она скрыта).

А CTR по автоматически добавленным фразам никак не влияет на CTR исходных фраз — и в рамках эксперимента, и при включенных настройках.


По поводу ответа про клики. Предположу, что тут было некоторое недопонимание: система отбирает «экспериментальные» фразы с учётом прогнозируемой кликабельности и конверсии.

В этой статье мы подробно рассказали, зачем мы экспериментируем с рекламой: https://yandex.ru/blog/adv/1963
rain-1984
18 августа 2016, 17:54
Наталья,
Да, Вы рассказали про эксперименты, с внешенм видом, цветом, выдаваемой информацией, но не слова про эксперимент про умышленное добавление слов в рекламную компанию пользователя. Об этом пункте Вы тактично решили умолчать, с чего вдруг? )))
Наталья
18 августа 2016, 18:28
rain-1984,
Подскажите, а что вы подразумеваете под «умышленным» добавлением слов? 
rain-1984
19 августа 2016, 18:37
Наталья,
А что можно подразумевать под данным словом? Только то-что система настроена добавлять запросы без спроса владельца аккаунта, без уведомлений и предупреждений  - это сделано умышлено, дабы владелец не смог вовремя отреагировать на изменения в его РК и удалить нежелательное объявление.
Так-же в этой ситуации я вижу только выгоду Яндекса, выгода рекламодателя под вопросом, а следовательно - это можно расценивать как "умышленное" деяние направленное на обогащение.
В конечном счете, тут разговор не о запросах, а о деньгах. Яндекс залезает в карман своим клиентам и считает возможным проводить эксперименты за чужой счет - не солидно. Честно, прибываю в недоумении от данной ситуации, я и не мог представить что Яндекс способен на такое.
Вы в своем сообщении сослались на статью, в контексте мы секрета из этого не делаем, но в статье не слова о добавлении запросов, прокомментируйте это.
Спасибо.
Наталья
22 августа 2016, 15:24
rain-1984,
Спасибо за пояснение. Полагаю, под «умалчиванием» вы имели в виду отсутствие в том ответе уточнения, что эксперимент нельзя отключить. Этой ремарки не было именно потому, что судя по исходному сообщению клиент, задававший вопрос, уже об этом знал. Но, вероятно, вы правы — об этом стоило сразу упомянуть ради других читателей.


В статье по ссылке мы рассказываем про сам принцип — а в качестве примера там взяты несколько экспериментов, которые проводились до той публикации. Автоматического подбора новых релевантных фраз там нет, потому что этот эксперимент был запущен совсем недавно.


От эксперимента действительно нельзя отказаться, потому что по-другому невозможно развивать систему — нужна большая и разнообразная выборка. Поэтому мы и тестируем новые возможности именно на доле аудитории, а не на отдельных рекламодателях. Мы могли бы сразу, полноценно запускать новую функциональность в конкретных аккаунтах рекламодателей, а остальным предлагать подождать. Но в этом случае какие-то правки в принцип работы приходилось бы вносить уже на лету. То есть уже анонсировав какое-то нововведение, затем несколько раз нужно было бы уточнять — «мы немного доработали алгоритм, теперь он работает несколько иначе…» Да и как выбрать те аккаунты, на которых обкатывать запуск? Почему именно их? Так всем было бы неудобно.


Про оплату. В подавляющем большинстве случаев система подбирает нужные фразы и позволяет рекламодателям получить больше целевых переходов. И «экспериментальность» тут заключается не в отладке совершенно нового алгоритма — система развивается поступательно, и сходу внедрять что-то принципиально иное было бы опрометчиво. Суть эксперимента — в докручивании и донастройке существующих принципов показа, чтобы лучше понять, в каком именно виде они будут максимально полезны. Полезны именно рекламодателям — потому что инструменты, которые не позволяют клиентам Директа привлекать новых клиентов, в конечном итоге не приносят клиентов нам.


Но в любом случае если в вашей кампании привязалась совсем неподходящая фраза, вы всегда можете оставить заявку — мы перепроверим корректность подбора и при необходимости отключим конкретную фразу и вернём средства. Причём такая возможность доступна не только для экспериментов — рекламодатели всегда могут запросить пересмотр корректности условий показа.
samogonprom
8 июня 2016, 22:21
Давайте не передёргивать. "Фразы подозреваемые в пожирании бюджета"... Кто б вам дал это совершить то? Ставка опущена до минимума, поэтому "пожирания бюджета" не случилось. А ведь как вам этого хотелось то, да? Но, пожалуйста, номер объявления M-107084700. Добавленная вами фраза "аппарат самогонный". На минутку, прогнозируемая частотность этой фразы = 183 942 показа в месяц, иначе 6 131 показов в день. Эта фраза легко даст после расклика 100 кликов в день и больше. По 14,16 рублей (это с НДС) за клик, выходит 1 416  рублей в день. И это не предел! При среднедневном расходе по этой несчастной рекламной кампании в 90 рублей, не хилая прибавка! А? Вот вам и прогнозируемая кликабельность)))   Видимо, по меркам яндекса, это не "сколько-нибудь значительная доля бюджета")))  А конверсия по этой фразе мне известна, она очень низка, т. к. по таким фразам идёт очень грязный трафик. Такие высокочастотные 2-х словники в поисковую рекламную кампанию берут только идиоты)) А яндекс насильно мне их пихает, хотя я не использую сервис по добавлению фраз. И зачем вы "экспериментируете" с рекламой в таком ключе всем понятно. Май месяц, рекламы меньше, а денег хочется))) Ой, как хочется...
overdrivex
8 июня 2016, 22:32
samogonprom,
А вы соглашались на услуги персонального менеджера или нечто подобное?
samogonprom
9 июня 2016, 05:04
Да, у нас был персональный менеджер. Но он слился.... Теперь нету...
samogonprom
9 июня 2016, 10:57
Да, у нас был персональный менеджер. Но он слился.... Теперь нету.... А при чём здесь это вообще?
overdrivex
9 июня 2016, 13:31
samogonprom,
Возможно, персональный менеджер и начудил, пользуясь правом доступа. Всегда отказывался от этой услуги, видимо не зря.
samogonprom
9 июня 2016, 14:37
Не, не... Персональный менеджер ещё в апреле кажись слился... А "эксперимент" начался 26 мая. Менеджер здесь не при чём однозначно...
Наталья
10 июня 2016, 12:54
samogonprom,
Простите за длительное ожидание: перепроверяли алгоритмы работы подбора. Фраза «аппарат самогонный» действительно была добавлена корректно — однако, раз Вам она не подходит, мы вручную запретили показы по этой фразе.


Менеджеры не могут принудительно добавлять или исключать рекламодателей из эксперимента. Система автоматически отбирает пользователей, по запросам которых реклама будет показываться согласно экспериментальному алгоритму. 
samogonprom
16 июня 2016, 19:26
Наталья, не надо вводить людей в заблуждение! Когда вы мне писали на личную почту, то сказали, что нет возможности прекратить эксперимент, отключить фразу)))
 А здесь вы перед людьми пытаетесь делать хорошую мину при плохой игре)) Уже даже смешно.
И про систему, которая автоматически бла-бла-бла... Систему настраивают люди. ПРОСТО НЕ НАДО БРАТЬ В ЭКСПЕРИМЕНТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГОЙ, ЧТО ВЫ ЗАДУМАЛИ ПОИЗУЧАТЬ! Что? Нужно быть гением, чтобы это осознать? Нет, конечно! Поэтому я и пишу, что яндекс ворует! Мне трудно предполагать, что в яндексе работают настолько некомпетентные люди, которые не могут по уму настроить систему...
Наталья
21 июля 2016, 12:48
samogonprom,
Тут дело не в желании обмануть, а в рассинхронизации. Очевидно, Вы одновременно написали и в клуб, и в отдел клиентского сервиса, и получили ответ и там, и там. Написать кому-либо на почту я никак не могла, потому что это не в моей компетенции: моя вотчина — только клуб.


Сожалею, что в результате у Вас сложилось впечатление, что Вас дезинформируют.
Тем не менее ответ, который Вы цитируете, полностью корректен: эксперимент действительно нельзя отключить, показы по конкретной фразе нельзя запретить. Нельзя именно в общем режиме, потому что ручной запрет показов — трудоёмкий процесс, требующий разработки. Но для Вас мы сделали исключение, раз в Вашем случае система привязала, по Вашему мнению, совсем неподходящую фразу. Прошу прощения, что не акцентировала это в своём ответе выше.
overdrivex
21 июля 2016, 14:10
Наталья,
Сначала втихаря подняли минимальные цены клика на 18% (это был скрытый побочный эффект от изменения порядка расчёта НДС, ради которого, видимо, это изменение и затевалось).
Теперь втихаря подмешивают в трафик левые фразы, "экспериментируя" за наши деньги.
Печально. После смерти Сегаловича, Яндекс стал морально деградировать.
Фома
8 августа 2016, 02:10
Я сталкивался с директом Яндекса и больше не хочу с ними дела иметь. Заказал по ключевым фразам посетителей, но даже ещё не успел оплатить как по ВЧ и СЧ запросам сайт с ТОП 1 - 5 улетел на 30 - 50 позиции и там по этим запросам уже два года и позиции не восстанавливаются. Писать в поддержку бесполезно. Химичат они также с показами. Сайт по ВЧ запросам находился в ТОП 1 - 3 но посетителей нет. Зашел в поисковик с другого ИП и моего сайта по этим запросам даже близко нет в поиске. Ответили тоже самое: мы экспериментируем. Лохотрон, короче, этот Яндекс, а в поддержке сидят девочки и мальчики, которые даже понятия не имеют, что мудрят в техотделе программисты и отвечают шаблонными фразами. Вот последнее моё письмо: 
"Смешная детская комедия "Подростковый секс" выдается в поиске Яндекс как порно фильм по таким запросам как "подростковое порно", "секс подростков", "порнография с детьми" и т.д. Следят ли модераторы за такими нерелевантными запросами. Можно ли убрать сайт из поиска по подобным запросам, а если уж так нравится Яндексу этот фильм хотелось бы, чтоб поисковая система Яндекс не вводила лудей в заблуждение. Страница должна находиться в поиске по запросам "подростковый секс" с обязательным дополнением слов "комедия", "фильм комедия" и т.д.. Слово порно совершенно не соответствует запросу и даже нигде не упоминается на указанной странице. Примите пожалуйста меры. Спасибо."
Вот их ответ:
"Благодарим за внимание к работе наших алгоритмов и предоставленную информацию. Она передана специалистам поискового отдела нашей компании."

В итоге ничего не изменилось. Сайт показывается в выдаче по адалту. Мог бы много чего рассказать, но не вижу смысла. Лохотрон короче.
RoSBaLT2003
26 декабря 2016, 19:05
Фома,
да они химичат, только стоит хоть раз сунуться в яндекс директ и ваш сайт становиться дойной коровой, так это и есть. Хотя новый сайт должен вылетать первым, а не последним. Кстати и с минимальной ставкой они химичат. Аукцион подразумевает торг, да и  счет в математике у нас начинается не с 30, а с 0, 1,2,3 и тд, но  яндекс об этом явно лукаво забыл ..
vs.semenoff2016
9 августа 2016, 12:08
Поддерживаю, у самого такая же проблема. Коллеги, что будем делать? Подставим другую щеку?
RoSBaLT2003
26 декабря 2016, 19:00
а в ответ служба поддержки вам заявляет вы дурак как и ваши клиенты, мол у вас на сайте все ужасно. клиентам все не интересно. В общем  вы все придумали и идите лесом так как они ни несут ответственности за звонки клиентов( а счетчик просто зашкаливает от посетителей- деньги просто списываются с вашего расчетного счета) . А теперь появилась мода блокировать сайты под предлогом мол :сайт ворует личную информацию(По данным Яндекса, сайт может выполнять нежелательные действия
Посещение этого сайта может привести к выполнению нежелательных действий на других сайтах без вашего ведома (кликджекинг). Например, к подписке на группу в социальной сети или получению доступа к вашей личной информации. Подробнее....
Всё равно перейти на эту страницу....
Посещение сайта может привести к нежелательным последствиям) ,а то что яндекс сам собирает информацию пол возраст, операционная система,  и тд .Так это мол это законно. Тут-то встает закономерный пред посыл к написанию заявления в прокуратуру- за размещение порочащей информации в адрес владельца сайта( компании), за блокировку сайта - пользователь отстраняется от сайта и как следствие теряется прибыль, как следствие компания несет убытки и недоплачивает налоги в бюджет. ---а тут пора и налоговой призадуматься))) , а прокуратуре  вместе со СКРФ возбудиться...
mysite7410
6 марта 2017, 09:09
Сегодня столкнулся с так называемой законной кражей денег  Яндекс.Деньги! Не проинформировав введи списание денег каждые 2 года. Вообщем не рекомендую вам хранить и переводить деньги на Яндекс.Деньги . Сегодня это 2 года не активности завтра 2 дня. 
Обновлено 6 марта 2017, 09:12
AMB-Bruslandshaft
26 мая 2017, 17:27
Могу ли я сбросить всю переписку и мое обращение где была  наглая  кража денег с редактированием моего объявления компанией  Яндекс Директ  без моего согласия  ?
Александра (Яндекс)
26 мая 2017, 19:46
AMB-Bruslandshaft,
добрый день! С вами мои коллеги свяжутся в понедельник, чтобы обсудить эту ситуацию лично.
RoSBaLT2003
25 октября 2017, 09:13
AMB-Bruslandshaft,
 да не добьетесь вы ничего, одно мошенничество с этим директом со стороны яндекса. У них одна фраза:что на сайте у вас что-то неактуальное, по этому люди и уходят с сайта( вы сами во всем виноваты). А про звонки они вам ничего не гарантируют- да верно они говорят( я с ними соглашусь , тк заходят боты а они звонить не могут). и из 100 зашедших на ваш сайт  ни одного звонка. 
ya.1cv8.moscow
1 июля 2017, 15:00
поддержу автора.
возможно новая тема пошла, самопроизвольно увеличиваются ставки в компании, при этом менеджеры лепечут о как их то непонятных изменения произошедших через апи, ну или то что я сам в припадке кретинизма, их увеличил а потом уменьшил и изменения не успели примениться, на 2-х компаниях уже налетел, люди будьте осторожны.
link@email.su
9 сентября 2017, 14:23
Яндекс ворует деньги
https://www.youtube.com/watch?v=re6PAo0hEwQ
RoSBaLT2003
25 октября 2017, 09:28
Проживая в России я понял что тот-же яндекс умышленно наносит вред русскому языку.  Подбирая новые ключевые слова  к моей фразе : Труба нержавеющая 
Яндекс предлагает следующие подсказки:
купить труба-- какая труба , купить трубы.
нержавеющий сталь - нержавеющий пруток ---
профильный труба ----- профильный комитет , а не профильный труба
стальной труба
гофрированный труба
купить нержавейка
медный труба
дымоход труба
дымоход купить
бесшовный труба
Господа из яндекса я живу в Росси, а не в Азии и русский язык здесь титульный и на нем разговаривает больше 90% населения. Приведите в порядок словари.
Петр
25 октября 2017, 15:21
RoSBaLT2003,
 Согласен  с Вами на 100 %.
Азамат Абдулгужин
11 ноября 2017, 16:42
В наглую воруют деньги с компании. Данные директа не сходятся с их же метрикой. На все обращения в поддержку в ответ несут всякую хрень. Яндекс отстой.  
advokat1777
6 февраля 2018, 07:46
У меня также яндекс директ постоянно воровал деньги но с помощью клик ферм. В итоге весь бюджет выкликивался а звонков 0 !!! На мои неоднократные жалобы им по данному факту были даны не убедительные ответы что у них такое невозможно! возникает вопрос тогда куда делись мои денежки ?кто кликал то тогда ???? дошло до того что мне напрямую звонили с фирмы клик бот(думаю что яндекс знает кто это такие) и предлагали мне услуги по скликиванию конкурентов с помощью клик ферм! в итоге я послал на х.. и яндекс и клик ботов! теперь больше не пользуюсь яндексом и даже не планирую!
kargazpol
8 апреля 2018, 14:41
с добрыми намериями установил на компьютер яндекс деньги. и на этом спокойное пользование компом закончилось. каждый день да и не по одному разу присылает этот смердячий "яндекс-деньги" рекламу мне на почту.  ну просто заепал этот бестыжий яндекс! есть желание найти директора этого яндекса и плюнуть ему в рожу за такие издевательства над людьми!.  будь ты проклят, опостылевшая собака!
uchfilm.com
19 октября 2018, 19:08
Ребята, вот так Яндекс ворует наши деньги.
Мой бизнес только для Москвы, территориально нахожусь в Москве, соответственно хотел, что бы сайт в рекламе директ яндекса показывался в Москве. Но если я подставляю в ключевую фразу другой город, например, Тюмень - "Услуги грузчиков Тюмень" то моя реклама показывается ее кликают и у меня списывают деньги. Все населенные пункты и города занести в минус слова невозможно. И проблему Яндекс решать не собирается. По моему мнению это чистой воды, воровство денег.  Яндекс первый жулик в России с ним нужно бороться. Предлагаю объедениться в борьбе с воровством. 



RoSBaLT2003
22 октября 2018, 08:06
uchfilm.com,
 Они прекрасно понимают, что вы ничего не докажете. И сей факт известен давно. Я как-то делал эксперимент: взял слово не существующее добавил его в список ключевых и самой рекламы) так ставка на это слово стала рости причем запросов таких не было. На вопрос по чему? техподдержка ответила, рост связан с тем что идут показы а кликов нет)) 
zevs-service
9 января, 16:04
Согласен 100%
zevs-service
9 января, 16:11
У меня еще круче. Фраза "бестраншейно замена водопровода", согласно вордстата (https://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=1&words=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0) показывается 4 раза в месяц. 
Так у меня за 3 дня по этой крайне редкой фразе вдруг выросли показы в 500 раз, до почти 200 000 показов за три дня, около 700 кликов на сумму почти 10 000р.. Это явно не реально. И у нескольких других тоже редких фраз выросли в сотни раз. Итог за три дня израсходовано около 50 000р. Обычно этого хватало на месяц- полтора.
Согласен - это воровство.
wugroup2
30 января, 13:55
zevs-service,
Я попал в похожую ситуацию, потеря составила все деньги на депозите, порядка 500 тысяч за два дня. За несколько дней на по очень редкой фразе ставки выросли в разы и неожиданно появилось 3 миллиона показов и 16 тысяч кликов, причем скликивали круглосуточно. Конечно это нереально. Конечно это невозможно без участия самого Яндекса. 
Обновлено 30 января, 13:57
zevs-service
9 января, 16:24
У них как в анекдоте - "у нас принято верить джентельменам на слово. Вот тут то мне карта и поперла".
ov-karamysheva
24 июля, 18:12
Добрый день! Хочу поведать Вам, дорогие друзья, как Яндекс директ ворует деньги со счета клиента компании. Даю рекламу через Яндекс директ, стала подозревать, что деньги снимаются с молниеносной скоростью и при этом показов нет.  Вчера отключила кампанию. Сегодня 24 июля 2019 г. решила проследить за кампанией. В итоге : кампанию включила в районе 14.00 часов, в течении часа наблюдала за своей компанией, обновляла и т.д., так вот в течении этого часа ни чего не менялось ни количество показов, ни количество кликов, ни чего!!!!!!! Отвлеклась на 15 минут от кампании и тут приходит письмо от Яндекс директ с сообщением,  что моя кампания приостановлена из-за недостаточностью средств. И тут же изменилось число показов и кликов. Число показов аж 7881 по их данным,  по моим данным  5910 показов должно быть, и 6 кликов - И ВСЁ ЭТО ЗА 15 МИНУТ. КОГДА РАНЬШЕ, НА ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ УХОДИЛО БОЛЬШЕ СУТОК. И ПОКАЗОВ НЕТ.
humb
вчера, 20:41
Мой диалог со службой поддержки

Они:
К примеру, если выставлен дневной бюджет 500 рублей, а потратилось 600 рублей. Система сориентируется и в другой день потратит средств меньше.

Я: А если я выставил 500, а потратилось 1900 - завтра что будет показываться?

Оно: Скорее всего, показов не будет.


~тут должна звучать торжественная музыка~
Обновлено вчера, 20:41