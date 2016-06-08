Под видом экспериментов яндекс ворует деньги((( Противно...

Мне добавили (без моего ведома) высокочастотный запрос в объявление в тихую! Взяли объявление с хорошей ставкой (красть, так красть). И это при том, что у меня отключен сервис добавления фраз! Эта добавленная фраза способна (если раскликается) сожрать месячный бюджет за 1 день. Это обычное воровство денег! Все звонки и переписки привели к тому, что мне начали писать, что воруют для моего же блага! А я даже не являюсь пользователем тестируемой ими услуги. Вот такой эксперимент))) А ещё ссылаются на п. 5.7 правил. Что они имеют право эксперементировать.... Но там нигде не написано, что я должен оплачивать их эксперименты. Нашёл ещё 6 объявлений в других своих кампаниях с "подсаженными" фразами. По ним нет кликов, но есть показы. И, следовательно, они просаживают CTR, что приведёт к поднятию цены за клик по объявлению. Звонить и писать им - просто бесполезно! Они игнорируют ваши аргументы и приводят свои манипулятивные и жульнические. Дошло до того, что одна дэвушка заявила, что, оказывается, моя цель - это клики! Вот так вот! Нет, не конверсии - клики! Свой карман с моим попутали...