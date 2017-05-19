Клуб Директа

Клуб Директа

Увеличивает ли стоимость клика РК с плохим CTR в других РК?

Доброго времени суток!

Такая ситуация:

  • есть несколько РК
  • одна из них (поисковая) имеет плохой CTR (0.70%). Люди конкрентно этой услугой не интересуются, но она их может заинтересовать, поскольку интересуются вцелом этой тематикой.

Вопрос: влияет ли эта РК своими показателями на стоимость клика в других РК или нет? Есть ведь некая карма домена (вцелом накопленный CTR по рекламе), дает ли он какой-то понижающий/повышающий кожффицент. Или в других РК влияет только кокнретно накопленный CTR по данным ключевикам?

9 комментариев
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Reklama-v-direkte
19 мая 2017, 17:45
На карму домена влияет, соответственно влияет на все РК, которые идут на этот домен.
tantsevalniy.ostrovok
22 мая 2017, 11:57
Reklama-v-direkte,
спасибо за ответ!
Александр Грибанов
21 мая 2017, 19:04
CTR 0,7% на поиске это просто не допустимо. У Вас качество аккаунта наверное уже в поле красного цвета. Если хотите продолжать размещать рекламу в директе, то регайте новый аккаунт. И перед тем как начать создавать рекламу на поиске яндекса, то тщательно минусуйте ключевые фразы.
tantsevalniy.ostrovok
22 мая 2017, 11:56
Александр Грибанов,
спасибо за ответ, качество аккаунта несмотря на то что  одна из РК с таким низким CTR показывает 9,60


Если хотите продолжать размещать рекламу в директе, то регайте новый аккаунт - зачем? аккаунт ведь никак не влияет на стоимость рекламы, влияет "карма" домена.
Александр Грибанов
22 мая 2017, 18:42
Даже если качество аккаунта хорошое, а кампания с низким CTR, то лучше начать с чистого листа в новом аккаунте и с новой РК для поиска. Если новая РК будет с хорошим CTR в течении 28 дней, то карма домена выровняется.
elama-16189041
29 июня 2018, 23:14
Чем ниже CTR - тем дороже стоимость клика. Вы можете снизить стоимость клика, если добавите домен с высокой кармой. Карма домена влияет на стоимость клика, если у домена высокая карма то стоимость клика снижается от 30% до 10 раз. Снизить цену клика можно на сайте cashcontext.ru
Обновлено 29 июня 2018, 23:15
gup-ritual-mos
1 февраля, 22:49
elama-16189041,
не пойму, что за зайт так усердно проспамливался)))
Обновлено 1 февраля, 22:50
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