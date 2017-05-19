Увеличивает ли стоимость клика РК с плохим CTR в других РК?

Доброго времени суток!

Такая ситуация:

есть несколько РК

одна из них (поисковая) имеет плохой CTR (0.70%). Люди конкрентно этой услугой не интересуются, но она их может заинтересовать, поскольку интересуются вцелом этой тематикой.

Вопрос: влияет ли эта РК своими показателями на стоимость клика в других РК или нет? Есть ведь некая карма домена (вцелом накопленный CTR по рекламе), дает ли он какой-то понижающий/повышающий кожффицент. Или в других РК влияет только кокнретно накопленный CTR по данным ключевикам?