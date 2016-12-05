Клуб Директа

Клуб Директа

Великий и ужасный Яндекс Директ. Способ "грабежа" клиентов в Директе и многое другое.

Наболело! Ну, то есть, вот, самым натуральным образом лежу себе и болею. Не то от повышенной температуры, не то от боли головной, не то от "делать нечего"... В общем, решил я вынести на суд широкой общественности результаты моего взаимодействия с Яндекс Директом в последние годы.

Вы прочтёте здесь...

1. Про периодически возникающее беспричинное отсутствие показов объявлений в Директе. Не только моих, а вообще всех.

2. Про эксперимент, выявивший полную некомпетентность менеджеров Директа.

3. Про то, как Директ, фактически, ограбил меня, показывая объявления по нерелевантным фразам, подбирая их по нерабочему алгоритму.

4. О причинах, по которым я более не желаю работать с Директом.

Приятного чтения!

Флуктуации CTR и показы объявлений

Сколько лет я даю рекламу на Яндексе, за давностью уж и не вспомню. Кончно, бывали всякие вещи. Опять же, за давностью и не вспомню, какие именно. Однако, в последние лет пять у меня бюджетики весьма скромные - не более десятки, в среднем, в месяц. Стало быть, и проблем возникает минимум. Что там..., если месячный рекламный бюджет меньше, чем сумма, необходимая на ежегодную закупку носков? Но, хоть и не слишком активно, а на рекламные кампании я всё-таки поглядываю иногда. Деньги, понятно, смешные, но не на помойке найденные, а заработанные. Потому хочется, чтобы тратились они не только во благо владельцев Яндекса, а и для собственной пользы в том числе.

И вот, года два назад, в ходе этих самых поглядываний, я обнаружил странные флуктуации CTR, каковых ранее не наблюдалось. Стал смотреть, что случилось. Сразу ничего не понял. Конкуренция не изменилась (давно уж знаю даже и то, кто во сколько просыпается), кампании я не трогал, а CTR, таки, прыгает тыдым-сюдым. И странно как-то он прыгает. Впрочем, особо заморачиваться было лень. Ну прыгает, да и пусть прыгает. Реклама, в общем, работает, звонки есть, чего дёргаться?

Однако, это стало повторяться. И однажды, увидев очередное резкое падение CTR чуть не до нуля, я собрав волю в кулак (лень же...), полез в поисковую строку и забил туда несколько запросов. И узрел интересное: по некоторым запросам я не увидел в поиске вообще никакой рекламы - ни своих объявлений, ни объявлений конкурентов. Ни вверху, ни внизу. Ни на первой странице выдачи, ни на пятой. Однако...!

Изумившись, я нашёл, как написать в саппорт и написал. Не дождавшись ответа, решил, что письмо не дошло, наверное. Ну а тем временем показы возобновились. Каково же было моё удивление, когда из саппорта на следующий день ответ, таки, пришёл! И нафига он уже был нужен? Общий смысл ответа был следующим. В вежливой форме мне объяснили, что, когда дураку что-то мерещится, он, если хочет, чтобы его слова принимали всерьёз, должен это своё видение зафиксировать.

Святая наивность! В следующий раз, когда такое дело приключилось, я, чтобы не казаться дураком, скриншоты сделал и в саппорт отослал. Заодно и рассказал, что случаются такие вещи, хоть и не регулярно, но чаще всего в такое-то время суток, что вижу я это таким-то и таким-то образом. И что вы думаете? Саппорт ответил мне, что ничего они такого не видят, что всё у них работает отлично и, что те, кто поумнее, сразу звонят в поддержку, когда у них проблемы.

Надо ли говорить, что и после звонка в поддержку ничего не изменилось? Нет, я позвонил и выслал скриншот в течение минуты. После этого объявления не показывались ещё пару-тройку часов. Но объявления по-прежнему иногда не показываются. Я просто перестал обращать на это внимание. Как и перестал всерьёз воспринимать поддержку Директа. Да и, когда тебе каждый раз тупые отписки шлют, кроме ненужного руководства по Директу, ничего не содержащие... Обидно же, когда тебя за идиота держат. То есть, саппорт, априори, считает, что всё происходит исключительно по причине криворукости пользователя. И никто там никогда не берёт на себя труда даже подумать, что проблема не в том, что пользователь дурак, а в работе Директа. И особенно это странно в свете следующей истории.

Эксперимент

Однажды сотрудник Яндекса уговорил меня воспользоваться услугами персонального менеджера. Я не видел в том решительно никакого проку, но решил попробовать. Действительно, какое-то время мне даже никто не мешал. Потом поступило предложение помочь мне настроить рекламную кампанию. Я очень удивился и поинтересовался, как же, не зная специфики по моей теме, они собираются это делать. В общем, мне никто ничего разумного по этому поводу не сказал, хотя я даже пообщался на эту тему с каким-то яндексоидным начальником. Но я решил всё-таки попробовать, ибо один довод казался мне более-менее разумным. Я подумал, что, теоретически, совершенное знание алгоритмов работы Директа может дать какой-то интересный результат.

Договорились мы следующим образом. Они, менеджеры Яндекса, настраивают свою рекламную кампанию по своему же разумению. Мои кампании никто не трогает. Затем я дожидаюсь "полки" в показах рекламы по моей тематике, чтобы исключить влияние сезонных факторов, отключаю свои кампании и на две недели включаю кампании, настроенные менеджерами Яндекса.

Ну, дождался. Ну, включил. Звонки прекратились практически совершенно, а количество кликов по рекламе упало на порядок (в 10 раз). Когда я выключил менеджерские кампании (они по сей час у меня ещё висят, можно посмотреть) и включил свои, всё тут же вернулось, появились клики и звонки от клиентов.

Грабёж Директа

Раньше, чтобы не ковыряться в статистике, я включал на пару недель в работающих кампаниях показ по дополнительным релевантным фразам, а потом смотрел статистику и некоторые фразы добавлял в кампанию, после чего эту фичу отключал. И это работало, так как показы действительно происходили по релевантным фраам. Ну, стоило каких-то небольших денег, но, зато, избавляло от необходимости рутинной работы по подбору фраз вручную или изучения интерфейса известной специализированной программы.

И так же, 14 ноября сего, 2016-го, года я включил эту функцию в одной из своих кампаний, недельку посидел над нею, наблюдая статистику ежечасно (я описал причины, по которым не слишком-то верю Яндексу), убедился, что всё нормально, и с 21 числа перестал следить сликом пристально. А зря, ибо в обед количество показов увеличилось раз в сто и, несмотря на то, что, поняв, откуда "ветер дует", показы по дополнительным релевантным фразам я отключил сразу же, недельный бюджет улетел весь, причём, часа за три. Среднедневное количество кликов в итоге увеличилось в 67 раз. Неплохо, если учесть, что это за три из семи заданных в настройках часов работы кампании.

Разумеется, не дожидаясь конца дня, я отписал в саппорт письмо с просьбой разобраться в причинах очевидной фигни. Наивный! Я надеялся, что работник саппорта Директа полезет в отчёты, посмотрит и скажет что-то типа "Не переживай, мы всё поняли, деньги вернём в такой-то срок". Всё-таки, вопрос-то финансовый.

Вместо этого, причём, только на третий день, 23 ноября, я получил огромную портянку, содержащую, по большей части, руководство по Директу. Короче, меня опять обозвали дураком и рассказали, как мне с этим горем лучше бороться. Кому интересно, полный текст могу переслать на электронку.

Но дело в том, что, не дождавшись письменного ответа, я позвонил в саппорт, где мне сказали, что заявки обрабатываются в порядке очереди и, что никто не знает, когда очередь дойдёт до моей заявки. Единственным, что я выяснил полезного в ходе этого разговора, оказалось то, что я могу включить требование возврата денег на счёт в ответ на письмо из поддержки, которое я непременно когда-нибудь да получу.

Ну, кто похитрее, тот, надо полагать, уже, примерно, понял, что произошло с показами. Я тоже, примерно, понял сразу же, но расскажу, что именно приключилось.

В кампании было всего-то 4 активных объявления.

M-117770623 Бухгалтерские услуги в Воронеже

M-117889418 Бухгалтерское сопровождение

M-126518782 Бухгалтерский аутсорсинг

№ M-266719262 Бухгалтерские услуги ООО, ИП, НКО

Фразы к ним были настроены лишь те, где есть прямое вхождение (на уровне словоформ) слов "бухгалтерский", "услуга", "сопровождение" и "аутсорсинг". Их там было, короче, смешное количество, как и кликов по ним. А вот список фраз, по которым Директ, после недельных размышлений, решил почему-то показать эти объявления.

налог ру
кабинет личный налоговый
+в 2016 год налог
+в налог учет
+для бухгалтерия начинающий
1с программа
2 купить ндфл
2016 год ндфл
2016 налогообложение
6 доход
адрес бухгалтерия
баланс бухгалтерский предприятие
бух проводка
бухгалтерия расчет
бухгалтерский документ
год зарплата
ип налогообложение
квартал 3 ндс
налог таблица
налоговый оптимизация
налогом помощь
ндс сдавать
ндфл отчет
отчет работа
отчет упрощенка
счет 2016 бухгалтерский
учет бухгалтерский воронеж

27 фраз, по которым было списано более 2 600 рублей (мой недельный бюджет на рекламу). Фразы отсортированы по цене вопроса. Вверху - самые дорогие. Как видите, никакого отношения к моей тематике этот набор фраз не имеет. Более того, это всё - информационные, а не коммерческие запросы. С хрена ль я должен за такое платить? Мягко говоря, алгоритм Директа по подбору ключевиков сработал неправильно. Однако, в телефонном разговоре специалистка саппорта рассказала мне, что фразы эти вполне себе релевантные, а показ по ним приключился исключительно благодаря моим настройкам.

Короче, отписал я в саппорт длиинное письмо, где подробно описал, что случилось, приложил отчёты из Директа, этот список фраз, ссылки на кампании и на документы Яндекса, где написано, как работает сервис показа по дополнительным релевантным запросам, определено то, какие запросы являются релевантными и даже имеются примеры таких запросов.

Это всё я отправил 23 ноября. Прошла неделя - ни ответа, ни привета. Я написал письмо с просьбой, если деньги вернут, вернуть их сразу на карту, с которой они пришли. Позвонил в саппорт. Там сказали, что мой запрос отправлен на обработку куда-то во глубину недр Яндекса, а того, когда по нему случится какой-нибудь ответ, никто не ведает. Я поинтересовался, почему нельзя было это мне сообщить сразу. И мне пришло сегодня же письмо с описанием судьбы моего запроса, а также с сообщением о том, что деньги, если вдруг..., они смогут вернуть только на счёт кампании, а на карту вернуть никак не смогут, ибо по ним уже есть какие-то там акты. Бред, короче, какой-то.

Это в точности то же самое, что оплатить в Интернет-магазине что-то нужное и полезное, получить вместо этого что-то ненужное и бесполезное, а в ответ на отказ от получения товара и просьбу вернуть деньги услышать, то товар уже оплачен, чек на него уже выбит, а потому возврат денег невозможен.

Цитирую часть своего ответа. А что? Директ взял с меня деньги на то, что мне не нужно, вторую неделю не может сказать ни "да", ни "нет" хотя бы про то, релевантны фразы или нет, а деньги вернуть и вовсе отказывается.

Я не желаю более работать с Яндекс Директом

1. При такой организации работы, Гугл сожрёт Яндекс рано или поздно. И никакой административный ресурс тут не поможет. К чему быть со слабыми?

2. Бюджет у меня ограничен. Какая мне тогда разница, Директ или Эдвордс? Я ничего не теряю. Заодно и сравню отдачу от того и другого. Три года почти в Гугле рекламу не давал.

3. Я считаю, что понёс от взаимодействия с Директом и его сотрудниками, как материальный, так и моральный ущерб. Поведение Директа, как делового партнёра, в общем, оскорбительно. Стало быть, до тех пор, пока ущерб не будет как-то компенсирован, или же до тех пор, пока буджет мой будет ограничен, я буду нести деньги не Яндексу, а Гуглу. Небольшие деньги, 100-120 тысяч в год, но, во-первых, это тоже деньги, во-вторых, я же наверняка не один такой.

Полагаю, однако, возможным на этом закончить сие занимательное повествование.

P. S.

Я злобный мудак, который, ко всем прочим своим бедам, считает, что знает про настройку Директа всё. Не надо помогать мне в этом деле. У Яндекса есть отличная (тут надо отдать должное) справочная система и система оповещений об изменениях, а я умею читать и даже задавать вопросы, если чего-то не понял.

Если я что-то сделал или чего-то не сделал в настройках Директа, то это не по незнанию того, как что-то сделать, а потому только, что имел какой-то резон сделать что-то или чего-то не сделать. Вот этот самый резон может быть предметом обсуждения, так как я не Господь - могу ошибаться.  И мне интересно будет чужое мнение. То есть, можно поинтересоваться, почему я то-то сделал или не сделал, а потом, по результату ответа, обозвать меня болваном. Это назыается "обсуждение". Ну а на все "полезные" советы, вроде советов mega-autoservice2016, буду реагировать фактически подтверждёнными обвинениями в идиотизме. Да и сами такие советы - идиотизм в чистом виде.

И я нашёл уже 3 довольно странные ошибки в интерфейсе этого форума (клуба или как его там...). Представьте себе, сколько их в Директе! Их надо устранять, а не обвинять пользователя в неумении пользоваться Директом.

Да, для пущей понятности происходящего... Я не настраиваю кампании для клиентов за деньги. Я делаю это исключительно в личных целях.

98 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Александра (Яндекс)
2 декабря 2016, 13:10
Добрый день!

Я внимательно прочитала весь ваш пост и мне очень жаль, что при работе с Директом вы получили такой печальный опыт. Мы хотим детально разобраться, почему так получилось, поэтому я передаю все ваши комментарии нашим сотрудникам. Буду очень благодарна, если вы также укажете мне ваш логин в Директе.
gibraltarus
2 декабря 2016, 15:55
Александра (Яндекс),
Час добрый, Александра!


1. Я вижу, что пост на модерации. Вот, как он будет во всеобщем доступе, так и поговорим здесь на все интересующие вас темы подробно. Но пару слов скажу всё-таки.
2. Я не знаю, кто вы такая. Извольте представиться. Имя я вижу. Меня интересует ваш статус и полномочия в Яндексе.
3. Логин мой вы и так здесь видите. Добавтье к нему "@yandex.ru".
4. Номера кампаний в тексте указаны.
5. Этого всего (см. пункты 3 и 5), полагаю, должно с лихвой хватать для идентификации моей личности.
6. Есть претензия от 21 ноября сего года, принятая за номером 1985702, которую вы, выяснив указанным выше способом (см. пункт 5), кто я такой, могли найти и почитать всю мою переписку с Директом. Ну, или не вы, а тот, кому вы собирались чего-то там передать.


Пипец!
История великих спецов от Яндекса, похоже, и здесь продолжается.


А комментарии мои, конечно, передайте всем, кого знаете. Я буду только рад. И не обязательно это должны быть сотрудники Яндекса. А сотрудникам Яндекса можете передать, что эти комментарии скоро весь мир увидит, ежели у нас с Яндексом что-то не так пойдёт.
ЗиМ
29 января, 14:29
gibraltarus,
Сейчас, в 2019 всё ещё хуже. 
gibraltarus
6 декабря 2016, 11:15
Александра (Яндекс),
час добрый!


Ну что, разобрались детально?


15 дней прошло с того момента, как я попросил специалистов Яндекса разобраться.


3 дня прошло с момента, как лично вы выразили желание разобраться.


Что случилось-то? Почему не разобрались до сих пор? Стихийное бедствие или что? Может, помощь нужна какая? Что молчим-то все дружно?
Александра (Яндекс)
6 декабря 2016, 14:05
gibraltarus,
добрый день! Я к вам обязательно вернусь с комментарием, но, к сожалению, позже.
gibraltarus
6 декабря 2016, 23:20
Александра (Яндекс),
Буду ждать с нетерпением.
Александра (Яндекс)
7 декабря 2016, 18:49
gibraltarus,
простите, что пришлось долго ждать ответа. Дополнительные релевантные фразы действительно отработали некорректно, поэтому мы удалили эти показы из статистики и вернули средства на ваш счёт в Директе. Если вы не планируете использовать их для оплаты рекламы, пожалуйста, заполните заявление на возврат (документ необходим бухгалтерии, чтобы перевести средства).
Что касается CTR и отсутствия показов по запросу, сложно комментировать события 2-летней давности, но сейчас таких флуктуаций быть не должно. Мы будем признательны за сообщения о любых странностях в работе Директа — можно просто написать через форму обратной связи, а скриншоты будут большим плюсом. Все такие заявки обязательно рассматриваются. И на всякий случай отмечу, что показы по ДРФ не влияют на CTR — а значит, не влияют и на ставки.
От лица команды и от себя лично ещё раз приношу извинения за настолько неудачное взаимодействие с Директом — и с технологической, и с «человеческой» стороны. Мы постараемся внимательнее относиться к задачам каждого бизнеса и его особенностям.
P.S. Пожалуйста, не оскорбляйте других участников Клуба. Все комментарии с оценкой их личностных качеств придётся удалить — таковы правила нашего Клуба, да и вообще этики делового общения =)
gibraltarus
7 декабря 2016, 20:48
Александра (Яндекс),
всем всё прощаю. Сам, если шо не так, тоже извиняюсь. Удаляйте, что хотите. Я-то что...?


Флуктуации CTR начались два года назад и продолжались до последнего времени. Я совсем недавно видел скачок, смотрел выдачу и видел, что объявления по некоторым запросам не показываются. Но то уж сами теперь ловите. В принципе, у вас могли мои скриншоты сохраниться. Там всё видно. Написать программку, которая бы следила за статистикой и показами выборочно - не вопрос. Рано или поздно отлов бага случится.
sinushin.m
5 декабря 2016, 14:20
Интересно конечно это все и печально одновременно.Рекламу в Эдвордсе зря не давали, трафика оттуда конечно раза в 3 поменьше будет на текущий момент, но он есть и работает. Полностью отказываться от Директа наверное опрометчиво т.к не желательно класть яйца в одну корзину. Я бы на Вашем месте перераспределил бюджет на Яндекс и Гугл.
gibraltarus
5 декабря 2016, 14:43
sinushin.m,
Спасибо, конечно, но советов мне точно не надо. Я рекламой занимался ещё до того, как в природе Интернет приключился в каких-то ощутимых количествах. И в Интернете это тоже делаю очень давно. Конечно, если я не смогу жить без Директа, я вернусь к нему (я же не враг себе). Но, это сомнительно, ибо, при столь ограниченном бюджете, просто нет смысла распыляться. Да я это всё, собственно, в посте написал.
Вы лучше на комментарии спеца от Яндекса посмотрите. Это хорошая иллюстрация к тому, кого они на работу берут. Человек в упор не видит ни мой аккаунт, ни номера рекламных кампаний. Или, что ещё хуже, не понимает, что по ним меня можно идентифицировать. И в саппорте Директа такие же "красавцы и красавицы" работают, и Директ разрабатывают и обслуживают тоже такие же "спецы нереальные".
В связи с этим, а также с наличием принципиально иных возможностей, их Гугл всё равно сожрёт рано или поздно. Кстати, я даже знаю, что бы я сейчас попытался сделать на месте Гугла, чтобы отожрать процентов 10-20-30 рынка у Яндекса. Правда, не факт, что стоит особо упираться. Я же не один, а один из тысяч желающих свалить от неудобств Директа.


И потом...
Вы сейчас вообще сам пост видите?
Вот вам и работа Яндекса.
И поиск такой же, и Директ.
В этом проблема, а не в моих обидах.
Обиду-то на хлеб не намажешь.
Обновлено 5 декабря 2016, 14:46
gibraltarus
5 декабря 2016, 14:27
Будем вести хронику.
Пост был написан 1 декабря 2016 года.
5 декабря 2016 года пришло сообщение, что он опубликован.
Прошёл, значит, модерацию, хоть и на пятый день.
Ну, видать, думали, публиковать или не стоит.
Ну, коль опубликован пост, решил я исправить там ошибки. Зашёл и исправил, какие нашёл.
А потом решил поглядеть, как оно всё будет выглядеть не под моей авторизацией.
А оно очень интересно выглядит.
Поста не видно вообще. Видны одни только к нему комментарии.
Причём, что интересно, комментарии опубликованы раньше поста.
Пост - пятого, а комментарии, как и были написаны - второго.
Блин!
У Яндекса клуб Директа не работает!
И смех и грех!
Ну и реклама так же...
gibraltarus
5 декабря 2016, 15:37
Продолжаем хронику.
В клубе Директа присутствует ошибка программирования.
Исправленный (отредактированный) пост исчезает из видимости пользователя (кроме автора) до момента его одобрения модератором. При этом комментарии к нему пребывают в поле зрения всех желающих.
Это "детская" ошибка, которой я не видал на форумах уже лет 10 точно.
И где мой магарыч от Яндекса за обнаружение ошибки?
directakaunt8
6 декабря 2016, 05:05
gibraltarus,

Прочел, что было написано, единственное, что по делу пришло в голову, доп. рел фразы можно ограничивать процентом от бюджета скажем 10%, а вообще там он часто фигню льет, причем бывает неожиданно, не льет, а потом просматриваешь и видишь что бюджет кампании в 2 раза вырос с ниоткуда, начинаешь капать видишь, что эта штука заработала....короче надо следить и отключать ее...иногда она помогает найти, что сам не додумал, но иногда косячит...и вообще я заметил, что с автоматикой надо аккуратно:)
gibraltarus
6 декабря 2016, 11:03
directakaunt8,
Я рекламу в Директе даю со дня его основания, наверное, и уже давно всё заметил. Поэтому неожиданности у меня случаются только тогда, когда меняются какие-нибудь алгоритмы или появляется что-то новое. И нахрена же мне было ограничивать бюджет, если я хотел подобрать таким образом релевантные фразы? Да еще по низкочастотным запросам! В указанной тематике они вообще все низкочастотные. Я же не по слову "сиськи" рекламируюсь.


Пару лет назад, когда я последний раз включал эту фичу, она действительно подбирала релевантные фразы (ну, более-менее...). И мне не было нужды лазить в подбор слов и изучать какой-нибудь Кей-коллектор. Я просто платил Яндексу деньги и получал за них дополнительные фразы, выбирая их из отчётов по кампаниям. А теперь Яндекс уже не по релевантным фразам рекламу включает, а тупо сливает мои деньги по первым попавшимся словам. Как можно быстрее, чтобы я не успел остановить кампанию. Это уже грабёж, а не услуга. И нафига же мне тогда тот Директ, ели они работать не умеют?
mega-autoservice2016
6 декабря 2016, 15:26
gibraltarus,
Судя по тексту, Вы увидели отчет по дополнительным релевантным фразам 20 ноября, к тому моменту в Директе можно было выбрать режим работы данной фичи: минимальный, оптимальный и максимальный. Почитать можно тут https://yandex.ru/support/direct/features/relevant-keywords.xml#mode . Судя по тому как Вы ведете свои кампании:"Но, хоть и не слишком активно, а на рекламные кампании я всё-таки поглядываю иногда.", Вы не следите за нововведениями Яндекса. А то, что Вы уйдете в Гугл и будете получать там в 3 раза меньше заявок, конечно пойдет на пользу Вашему заказчику и повысит мнение о Вас, как о профессионале. А Яндекс избавится от одного из назойливых пользователей, который не хочет разбираться в нововведениях и терроризирует тех поддержку. Может Вы и начинали давать рекламу со дня основания Рунета, НО свой уровень всегда нужно поддерживать и совершенствоваться. ИМХО
directakaunt8
6 декабря 2016, 23:43
gibraltarus,
Ну для того и надо ограничивать, чтобы она на всякой фигне деньги не открутила и Вы смогли найти доп. рел ключи. Где-то лучше подбирает, где-то хуже...За автоматикой надо постоянно наблюдать...иначе вот такие штуки вылетают.
gibraltarus
7 декабря 2016, 01:15
directakaunt8,
дык, можно просто деньгами ограничивать. Я же туда не весь месячный бюджет сливаю, а недельный только. А в сезон, когда активно показы идут и бюджет растёт, вообще плачу каждый день или раз в два дня. И всех дел. У меня не пятьсот кампаний от тридцати клиентов, а несколько активных кампаний своих собственных. Вот, в чём ещё дело. Поэтому у меня нет проблем в том, чтобы следить за ними постоянно. Я так и делаю.


А в данном случае я глянул последний раз где-то в обед - всё нормально. Потом пошёл с собакой погулять, потом поел, сел за комп, глянул снова, а там уже печаль. Ну, сколько там прошло времени? Максимум, часа полтора. Ну, сколько у меня ушло времени, чтобы понять, что надо вырубить показы по релевантным фразам? Ну, минуты две ещё. Ну и выключил. Но есть какая-то задержка и в статистике, есть задержка и до реального выключения. И весь недельный бюджет улететь успел.


Ушедший трояк для меня - не деньги. Я бензина в свой Рэндж заливаю на такую сумму на заправке каждый раз. Я бутылочку Бушмилса десятилетнего односолодового покупаю себе иногда, хоть и откровенно жалко на него таких денег. Подорожал, гад! Но что ещё пить, если вдруг захотелось? - не знаю. Короче, это не тот случай, когда злой заказчик плющит несчастного парня за рекламу. Нет никакого заказчика. Всё своё, всё для себя сам делаю. И не сильно существующий бизнес пострадает, если вообще в природе не будет никакого Яндекса с Гуглом, Директа с Эдвордсом, да и самого Интернета тоже. Он и до Директа был, и после будет. Но какой-то доход от рекламы есть. В игрушки (сайты-блоги-рассылки...) в Интернете я всё равно играю, за компом всё равно сижу. Так почему бы не сварганить сайтец-другой, да не настроить рекламу заодно уж? Тоже ж деньги, хоть и маленькие. Вот, как-то так всё.


Поэтому всё произошедшее меня не слишком-то волнует. Но интерес тут не чисто академический. Есть, в конце концов, какие-то принципы ведения дел. Нехрен меня грабить! Пусть и на маленькую сумму. Есть сервис? - он должен работать, как обещано. Есть описание того, как сервис работает, есть значения всех употребляемых в описании слов. Есть мои кампании. Есть список слов, подобранных автоматом Директа. Есть сумма, списанная за это. Этот список слов не соответствует заявленным в описании работы сервиса принципам подбора фраз. Эти фразы не являются релевантными, исходя из значения слова "релевантность", указанного в словарях иностранных слов. Деньги мои, стало быть, потрачены не на то, о чём мы с Яндексом договорились. Доказать это всё в суде - не вопрос. Ну, так мой адвокат считает. Что надо? Скриншоты у нотариуса заверить? Это уже сделано. Ждём теперь, пока Яндекс даст ответ или пройдёт положенный срок. Если деньги не вернут, а желание добиваться всякой ерунды не остынет, ну... Ну, тоже ж рекламную акцию из процесса сделать можно. И получше будет, чем в Директе-то.


Короче, всё очень "запущено" тут. Но весело.
gibraltarus
7 декабря 2016, 01:28
directakaunt8,
и ещё...
Нафиг же нужна такая автоматика, за которой следить надо?
Да ещё, при наличии специализированных программ для подбора слов.
Всего 1700 рублей стоит самая лучшая из них. И работает. Проверил уже.
directakaunt8
7 декабря 2016, 02:00
gibraltarus,

Причем здесь кейколлектор))) Доп. рел фразы, это по логике можно найти синонимы о которых вы или не знали или не догадались))) 
Ну там для этого и есть функция отключать, конечно за 2 часа мотанула 3 000 круто, ну может там клики супер дорогие...
Кстати открутила 3000, заказов не дало это?:) 
gibraltarus
7 декабря 2016, 02:35
directakaunt8,
да, клики дорогие, конечно. Вы же видели какая тематика.


Ну а список фраз видели? А тексты объявлений? Какие могли быть заказы услуг по справочным запросам от людей, которым вообще не нужны никакие такие услуги? Они автоматом кликали по первой ссылке, привычно матерились, в очередной раз попадая не туда, куда им надо, немедленно закрывали страницу и уходили, ухудшая мне ПФ, за которые я борюсь неустанно.
directakaunt8
7 декабря 2016, 03:21
gibraltarus,
Я не защищал автоматику, я сказал что ее лучше ограничить 10% и следить за ней.
gibraltarus
7 декабря 2016, 03:27
directakaunt8,
долго тогда следить придётся. Не готов к таким трудовым подвигам.
nordigr
7 декабря 2016, 01:55
Читаю и даюсь диву. Как можно тратить на рекламу такие день 120 000 рублей в год и сэкономить на директологе.
Я бы вам за 10 000 рублей сделал бы результат с гарантией.
Так же я могу провести бесплатный аудит, интересно посмотреть что было настроено у вас и что вам настроил Яндекс.
directakaunt8
7 декабря 2016, 02:02
nordigr,


1. А что за гарантия можно узнать? 
2. По какой модели атрибуции будите считать деньги?
3. Как свяжите контекст с CRM? 
4. Как будите выгружать доход и куда? 
5. Как свяжите телефонные звонки и ключи Я.Директ? 

gibraltarus
7 декабря 2016, 02:23
directakaunt8,
 какие там гарантии и прочее! Чего издеваться над человеком столь изощрённо? Он, может, от души... Или последний и без соли... А вы прямо сразу о насущном и серьёзном... А человек диву даётся! Может, стало быть, пока! Дык, и порадуйтесь за него! Или, хоть, улыбнитесь. Ну, вот, как детям улыбаются. Случай-то аналогичный.
nordigr
7 декабря 2016, 19:38
directakaunt8,
Вы хотите меня допросить и поприкалыватся или у вас есть какой то конкретный проект.
Если есть пишите на почту и по существу напишите сначала про ваш бизнес и текущую ситуацию .
А дальше я скажу, что я могу сделать чтобы достичь намеченных целей.
directakaunt8
8 декабря 2016, 00:48
nordigr,



Я хотел получить конкретные ответы на конкретные вопросы, а ни бла бла бла...можете отвечайте, если нет, то Ваш уровень понятен.
gibraltarus
7 декабря 2016, 02:26
nordigr,
могу только порадоваться за вас, коль вы ещё можете "даваться диву". Со временем это пройдёт, к сожалению. Удивляться будете редко.
directakaunt8
7 декабря 2016, 02:39
gibraltarus,
Нет он просто тут нативную рекламу своих услуг провел я вот и хотел узнать его квалификацию)) 
gibraltarus
7 декабря 2016, 03:56
directakaunt8,
да понятно, какая там квалификация. Не видал ещё человек денег.
abc028
7 декабря 2016, 17:18
gibraltarus,
если посмотреть статистику по дополнительным фразам, то там можно увидеть то, что даже при выключенном авто-расширении и автофокусе идут показы по авторасширениям и ЭКСПЕРИМЕНТАМ. Естественно, там не целевой трафик. Благо что кликают не часто, ибо не релевантно показываюсь. Плохо что CTR по кампаниям падает, ибо в этих случаях он стремится к 1%. Что не приятно, что нельзя отключить этот беспредел. Не много не мало, у меня лично за несколько месяцев таким образом отняли порядка 9т.р.
Александра (Яндекс)
7 декабря 2016, 17:49
abc028,
добрый день! Хочу уточнить, что в случае gibraltarus не идет речь об экспериментах Директа (хотя в данном случае механизм подбора ДРФ отработал некорректно, и мы его сейчас чиним). У вас в кампании могли быть показы по автоматически добавленным фразам в ходе эксперимента: если какие-то из этих фраз оказались совсем некорректны, напишите нам об этом, пожалуйста, через форму обратной связи, и укажите период, в котором вы их заметили (мы периоды тоже смотрим, но по вашим комментариям можно быстрее сориентироваться).
gibraltarus
7 декабря 2016, 18:27
abc028,
вы знаете, я такого в своих кампаниях никогда не замечал. Ну, были всякие мелкие неприятности-непонятности, но именно такого не видел.
nordigr
7 декабря 2016, 19:41
gibraltarus,
откуда такие резкие заявления? Вы меня даже не знаете.
Видал я денег или нет. 
Я просто был удивлен тому как можно человеку который занимаеться бизнесом лезть в директ и изучать досконально его и столько лет мучатся с поддержкой и тд.
Я занимаюсь директом но я в этом специалист и варюсь в этом соке 6 лет.
И пока я очевидно вижу что самый простой способ найти опытного директолога и доверить ему свою рекламу.
Жаль только что опытных директологов не так много.
gibraltarus
7 декабря 2016, 21:04
nordigr,
ну а чего там знать?
120 килорублей - большой бюджет.
За червонец что-то делать собираетесь.
Гарантии какие-то непонятные... Зуб дадите за червонец или что?
Способы какие-то простые видите для кого-то.
Советы давать пытаетесь, не зная ничего про того кому их даёте.
И т. д.
Детский сад - это всё.
И это совершенно очевидно.


А нахрена мне нужен директолог, если я сам это умею и мне оно интересно?
gibraltarus
7 декабря 2016, 19:04
Продолжим хронику.
Вот, получил сегодня.


"Здравствуйте, Казаков Дмитрий!
На Ваш счет логина gibraltarus поступила оплата в размере 2 504.75 руб. (без НДС) Кампании будут запущены в соответствии с указанной в параметрах датой старта и настройками временного таргетинга. И т. д."


Стандартное письмо от автомата Директа.
В связи с этим вспоминается один анекдот.
Ещё более бородатый, чем я сам, но очень подходящий к ситуации.
Загнали Милку (корову) в станок, произвёл ветеринар искусственное оплодотворение и, надобно из станка Милке выходить, ибо очередь. А она упёрлась и не идёт. Ветеринар ей...
- Милк, ну ты чё...?
- А поцеловать?


Интересно, можно ли переименовать аккаунт.
Я же теперь Милка.
Меня поиметь-то поимели, но не поцеловали.

Никто не соизволил не то что объясниться по полной программе,
как принято в подобных случаях,
но даже объяснить, почему именно такая сумма возвращена.


И решение вопроса случилось на 16 день.
Это недопустимо долгий срок.
Александра (Яндекс)
7 декабря 2016, 19:21
gibraltarus,
на всякий случай продублирую комментарий и в этой ветке.
Дополнительные релевантные фразы действительно отработали некорректно, поэтому мы удалили эти показы из статистики и вернули средства на ваш счёт в Директе. Если вы не планируете использовать их для оплаты рекламы, пожалуйста, заполните заявление на возврат (документ необходим бухгалтерии, чтобы перевести средства).
Что касается CTR и отсутствия показов по запросу, сложно комментировать события 2-летней давности, но сейчас таких флуктуаций быть не должно. Мы будем признательны за сообщения о любых странностях в работе Директа — можно просто написать через форму обратной связи, а скриншоты будут большим плюсом. Все такие заявки обязательно рассматриваются. И на всякий случай отмечу, что показы по ДРФ не влияют на CTR — а значит, не влияют и на ставки.
От лица команды и от себя лично ещё раз приношу извинения за настолько неудачное взаимодействие с Директом — и с технологической, и с «человеческой» стороны. Мы постараемся внимательнее относиться к задачам каждого бизнеса и его особенностям.
P.S. Пожалуйста, не оскорбляйте других участников Клуба. Все комментарии с оценкой их личностных качеств придётся удалить — таковы правила нашего Клуба, да и вообще этики делового общения =)
gibraltarus
12 ноября 2017, 10:22
Александра (Яндекс),
Вы посмотрите в конце этой темы! Я уже на Яндекс не первый раз работаю! Утешаю, можно сказать, обиженных вами клиентов. Это что же в мире-то делается!? А не полагается ли мне за это скидка на рекламу? Ну-у, или хоть пирожок с повидлом.
vladimirculick
8 декабря 2016, 13:05
Мораль сей басни такова...
На аккаунте в директе должна быть такая сумма, которую не жалко потерять. Да, приходится пополнять бюджет каждый день, не удобно, но зато никогда не сожрет много. Я такого подхода всегда придерживаюсь. Также, обязательно ограничить дневной бюджет.
Дополнительные релевантные фразы, синонимы (показы по которым невозможно отключить), автоматически добавленные фразы, эксперименты директа (за счет рекламодателя), все это, в узконаправленных темах никогда нормально не работало! Заявляю ответственно, так как много кампаний видел.
Лично мое мнение - воспринимать директ как есть, лучше он не станет, и Гугл его не сожрет... Выгоду с него все таки можно получать и в том виде что он есть.


gibraltarus
8 декабря 2016, 13:47
vladimirculick,
ну, в общем, я так и плачу. Просто заело уже.


Выгоду, конечно, можно получить с Директа.
Но можно и не с Директа, если размер выгоды ограничен физически.
Мы не можем обслужить вдвое больше клиентов.
Потому и рекламный бюджет мизерный.
А Директ мне надоел со своими вечными мелкими проблемами.
Попробуем Адвордс.
А вдруг там слой мёда намазан потолще?
А Директ за это время никуда не убежит.
И аккаунт в нём никуда не денется.


Дополнительные фразы раньше работали отлично.
Ну, не на постоянку, а в качестве средства подбора фраз.
Я этим пользовался пару раз в год иногда даже.
Кстати, и для больших каманий с сотнями объявлений и многими тысячами фраз.
И отлично было.


Ну, совсем-то не сожрёт, конечно, но подвинет точно.
Больше там денег.
Несравнимо больше.
И поддержка работает, а не сопли жуёт.


Да и хрен с ним уже, со всем этим.
gibraltarus
31 января 2017, 21:52
Чем дело кончилось?
А ничем...


В порыве нереальной злобности бросился я в Гугл заводить новый аккаунт, чтобы оставить старый, на всякий случай, а новый аккаунт завести на юридическое лицо. По безналу хотим платить и расходы списывать, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу.


А тут возьми да и случись в Гугле какой-то сбой, который почему-то не давал мне завести аккаунт с профессиональным интерфейсом. Поддержка Гугла с этим вопросом справиться не смогла и предложила отложить это дело на некоторое время или старый аккаунт под фирму загнать, но безвозвратно. На те поры реклама мне стала до середины января не нужна ( какая реклама, если с наплывом клиентов не справляемся?), поэтому и делать я ничего не стал, и в Директе 2500 просто зависли.


К середине января стало можно снова давать рекламу. Полез я в Яндекс, чтобы включить кампании и израсходовать зависшие деньги, а потом увидел, что появилась возможность платить и от юридического лица, и от физического на тот же аккаунт.


Так лень в совокупности со случайностью победила всё и вся.
Я снова даю рекламу в Директе и не работаю с Гуглом.
Ну, только плачу теперь не с карты, а по безналу.
Вот так.
Обновлено 31 января 2017, 21:55
Лариса
7 августа 2017, 11:12
да , великий и ужасный яндекс директ , я бы не хотел чтобы яндекс директ и дальше воровал моё время , своими рекламоми на моём компьюторе , поэтому я и подаю на них в суд и хочу получиить за мральный ущерб и нервное растройства 
autoelectrica
4 октября 2017, 16:52
Признаюсь, прочитал не очень внимательно.. В Директе же идет оплата за клики, и даже если объявление показано по не релевантным запросам, а по ним кликнули, значит они в любом случае заинтересовали когото... даже если человек ищет стол например,  и кликает по объявлению бух.учет, значит ему это интересно..
gibraltarus
7 октября 2017, 10:09
autoelectrica,
Да хрен кто видит, куда он там кликает. Набрал запрос, увидел объявление первое и нажал - всё. И вы тоже так делаете. И все так делают.
Aleksei Serov
7 октября 2017, 02:49
Давайте вместе подадим иск к яндексу,мой номер +37255690096 или aleksey18@mail.ru
при таких массовых нарушениях ,яндекс подпадает под статью мошенничество в особо крупных размерах,посчитайте сколько таких как вы или я пл всей стране? а насчет гугла вы абсолютно правы,яндекс потому и рекламируется везде так как теряет доверие из за своей политики к людям!Все кто хочет присоеденится пишите на майл или звоните!
gibraltarus
7 октября 2017, 10:19
Aleksei Serov,
Экий вы смешной какой! Подпадает..., под статью... Ну-ну... Таки, подавайте иск. Я-то тут при чём?


Опять же, мой вопрос решился без всяких судов. Вы разве не прочитали?


Кроме того, мы с Яндексом, каким бы он ни был, - деловые партнёры уже очень много лет. И я зарабатываю деньги, давая там рекламу. И не давая - тоже. С хрена ль мне с ними судиться, если они мне денег не должны? И даже, если должны, но мало. Это же бизнес. Тут речь о выгоде и невыгоде. И всё! Ничего личного...
Азамат Абдулгужин
12 ноября 2017, 09:22
Яндекс отстой. Воруют деньги с компании в наглую. На все обращения отписываются, типа сам дурак.  В топку яндекс. Буду также работать только с гуглом. 
gibraltarus
12 ноября 2017, 10:14
Азамат Абдулгужин,
Ну, этот "отстой" даёт доход. И, вот, чтобы прямо-таки воровали деньги, я никогда от серьёзных людей не слышал. И у меня такого никогда не было. Такие фортели, как описаны, случаются, да. Конечно, это бывает обидно. Конечно, раздражают тупые отписки, с которых всё всегда начинается. Конечно, я написал ругательные слова. Конечно, мне тогда хотелось взорвать этот Яндекс к ядрёной бабушке.


Но я в бизнесе с 1989 года. Видел всякое. И привык оценивать свою выгоду. И понятно, что Яндекс, при меньших трудозатратах, даст больший доход, чем Гугл. И конечно, в бизнесе нет места обидам, но есть место арифметике. А арифметика говорит, что я бы, даже если бы и не смог разобраться, из-за какой-то смешной суммы не перестал бы давать рекламу на Яндексе. Ну, со злости, может быть, и не давал бы несколько месяцев (я и не давал месяц, но то был не сезон), а потом вернулся бы.


И потом, я же разобрался. И всегда разбирался, хоть это и утомительный процесс, когда речь о Яндексе. Но настойчивость и профессионализм побеждают. Даже Яндекс. И, если вы точно знаете, что правы, то будьте терпеливы и настойчивы, и победите вы даже саппорт Яндекса. В конце концов можно отнестись к этому, как к спорту. Бег с препятствиями - штука тяжёлая, а вот же...
Азамат Абдулгужин
12 ноября 2017, 11:04
gibraltarus,
Я им и скрины отсылал, и всё разжевывал, в чем и где они не правы. Непробиваемые. Конкуренты скликивают. По метрике видно, что к примеру один и тот же клиент заходит в 31 раз по директу(мой программист поставил мне скрипт и я вижу ip.) IP один и тот же, устройство одно и тоже андроид, отслеживаю и директ и метрику. На мои претензии отвечают, "что я ошибаюсь, что все склики отсеиваются, за них деньги не снимаются" А где же тогда в метрике переходы по рекламе, за которые списаны деньги? Ответ: Метрика не все учитывает и тому подобный бред.
Сейчас закончатся деньги на аккаунте и больше яндекс моих денег не увидит. Гугл гораздо быстрее реагирует на обращения и реально их решает. И со скликиванием у них ситуация лучше.  
gibraltarus
12 ноября 2017, 13:52
Азамат Абдулгужин,
Ну, если всё так плохо...
Азамат Абдулгужин
12 ноября 2017, 14:02
gibraltarus,
В моей тема конкуренция большая. Конкурента, который скликивает известен. Занимается этим регулярно. Раньше директ реагировал на скликивание, а сейчас похоже бабло нужно и на реальные факты скликивания не обращают внимание. Не зря они в метрике убрали показ ip
gibraltarus
12 ноября 2017, 15:13
Азамат Абдулгужин,
Да понятно это.
sergey.audi
9 января 2018, 18:49
Обман директ 100%, сама столкнулась. 4 год давала рекламу на поиске, так вот уговорила меня из директа  манагер дать рекламу в сетях и что поставила 6 руб. за клик и смотрю через 2 часа 700 руб. нет 2000 показов и 13 кликов. Я закрыла команию и удалил, оставила только поиск. Какого же было мое удивление  когда я в 18-00 зашла узнать как там дела на поиске и обнаружила что моя реклама в сетях спустя 3 часа еще показывается  4700 показов и деньги списываться. Я в шоке звоню в директ ругаюсь а они так подленько  а ваша компания показывается так как у нас 3-4 часа активизация идет.  И да у вас стояло не 6 руб за клик а 60-40 руб. А показывалось по 70 руб. Я в ауте просто, написала письмо жду ответа. Но чувствую что обман это просто. 
gibraltarus
9 января 2018, 20:30
sergey.audi,
 Директом лучше бы уметь пользоваться, а то и вправду можно на бабки попасть. Но ведь и с туалетной бумагой точно так же. Кругом, короче, обман. 100%.
sergey.audi
9 января 2018, 21:01
gibraltarus,
Да уж наверно умею если с 1 января 2015 года давал рекламу и без проблем. 
gibraltarus
10 января 2018, 02:33
sergey.audi,
то, что вы не знаете, как Директ работает, совершенно очевидно. Равно как и то, что с русским языком у вас очень большие сложности. При наличии таких сложностей, путь в рекламу, на мой взгляд, заказан в принципе.
eraimond
22 февраля 2018, 14:05
планировал тратить не больше 2000 в месяц на рекламу в директе. открыл расчетный счет в тинькове, чтобы получить промокод, пополнил по условиям акции на 5900 р. директ, сказали не так оплатил, пришлось пополнить еще на 5900. После первой оплаты просил вернуть первые 5900, оплаченные неверно. Эта акция для клиентов которые первый раз дают рекламу. И вот я неопытный запустил РСЯ и на следующий день обнаружил 0 на счету. Реклама шла на еще совсем сырой сайт, заявок ноль! В итоге 11800 слито в никуда. Вот такая классная акция для новых клиентов.
gibraltarus
22 февраля 2018, 16:24
eraimond,
ну а при чём тут Директ?
Вы же сами накосячили. Сначала с оплатой, потом с настройкой кампаний. Да ещё какой-то "сайт сырой". Чудеса творите, однако. Никто, кроме вас, тут не виноват.
eraimond
22 февраля 2018, 23:00
gibraltarus,
формально да. Почему оплата не так - потому что условия до клиентов должным образом не доводят, надо перейти через несколько вкладок и отыскать мелкий шрифт. А изначально все звучит заманчиво - "Откройте счет и получите 15000 на рекламную кампанию". Почему не сказать "Пополните счет на 5900 р. и получите еще 15000" ??? Потом выясняется уже по ходу дела что группы в соц. сети рекламировать по этой акции нельзя. Это нигде не написано. 
gibraltarus
23 февраля 2018, 00:20
eraimond,
когда что-то звучит заманчиво, всегда надо искать мелкий шрифт, ибо он есть. Или не искать, а просто не обращать внимание на заманчивые предложения.
eraimond
23 февраля 2018, 13:08
gibraltarus,
я своей вины не отрицаю, но всех хочу предупредить - при работе с яндексом подвох может ждать где угодно и предусмотреть все невозможно, даже если у тебя очень острое зрение для чтения мелкого шрифта. А ведь могли поступить как клиентоориентированная компания, например заморозить от скликивания средства, на которые была подана заявка на возврат. Или вернуть их после скликивания, со стороны же выглядит как нацеленное скликивание с целью невозврата -  пока я был онлайн, после модерации в течение часа не было кликов вообще. А на следующий день с утра за 4 часа - 400 кликов. Не ложитесь спать, если работаете с ядексом...
gibraltarus
23 февраля 2018, 15:45
eraimond,
со стороны спеца это выглядит так, как ругань неофита на топор, который он всадил себе в ногу при колке дров. Ведь изготовители топора могли бы изготовить его из резины, чтобы он не ранил ногу. Но нахрена нужен топор, который не будет ранить ногу? Он же дрова колоть тогда не будет. Так же и Директ.


Директ для того и создан, чтобы люди совершали переходы по рекламе. Просто вы не умеете пользоваться этим инструментом. И здесь у вас есть два пути. Либо вы нанимаете спеца, либо сами им становитесь. И команда Яндекса вам может в этом помочь. Но всё-таки, для этого вы хоть что-то должны знать сначала про настройку рекламных кампаний и должны приобрести какой-то минимальный опыт.


На самом деле, и модерация проходит в несколько ступеней, о чём пишется, когда это так (вы могли этого просто не заметить в сообщении), и кампания начинает работать не сразу после модерации. И, когда вы её выключаете, останавливается тоже не сразу. Это всё надо знать. Директ у же лет 10, как перестал быть простым инструментом.


И, насчёт опыта...
Вместо того, чтобы обижаться и ругаться на Директ, лучше бы вам было понять, что не так вы сделали. И общаться со спецами Директа лучше в этом ключе. Вам же будет лучше, если квалифицированный специалист выслушает ваши вопросы (именно вопросы а не претензии), посмотрит вашу кампанию и скажет, что именно не так вы сделали, чтобы впредь вы не совершали этих ошибок.
makarov10
22 сентября 2018, 21:51
Кроме этого сткрыта масса воров. Это банки! После Сталина (была Сберкасса) начал открывал безграмотный Хрущёв. Теперь цена топлива для техники выше, чем у других в Мире! Места работы для народа нет! Закон правители заплевали! Воруют все у народа!!!
ЕСТЬ ЛИ ЕЩЁ ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ??? И у меня столько рекламы располагают на компьютере, что мне самому не хочется на нём работать! А мне работать НАДО!!!!!!!!!!!! 
gibraltarus
23 сентября 2018, 10:14
Да, а ещё мы все умрём.


Ну, а если по теме, то воровать-то у вас, я думаю, нечего.
Так что вы не слишком переживайте.
Да и цена на топливо у нас далеко не самая высокая в мире.
Это вы просто нигде в мире не бывали.
А честных (в вашем понимании) людей нет. На то они и люди.


Ну а, чтобы рекламы не было, вот это прочитайте и установите себе ту хрень, которую я себе поставил. Кроме блоков Адсенса и Директа, почти ничего не пропускает.  Прочитайте, вот ссылка...
http://v-36.ru/blog/post_1449869901.html
makarov10
23 сентября 2018, 12:33
Зря ты меня взялся учить! Мне уже 71 год, я - кандидат технических наук и доктор экономики. А ты, дурак, учишь. В Яндексе я с 2002-го года, а на компьютере работаю с 1992-года, на американском.Русских ещё не было. ЖАЛКО МНЕ ТАКОГО СОПЛИВОГО НАЧАЛЬНИКА!!! 
gibraltarus
24 сентября 2018, 02:01
Не надо мне сказки рассказывать. Оставьте их своим внукам. Мои -- не поверят.
Ни кандидаты, ни доктора наук, в среде которых я пребываю с рождения и по сей день, никогда не пишут таких гнусных глупостей, как вы. И, разумеется, не опустятся до подобного хамства. Кроме того, вы неверно назвали учёную степень.

Итак...
Вы пишете поистине феерические глупости.
Я, чисто из уважения к старшему, удостоил вас ответа, пусть и несколько ироничного (а что же вы хотели в ответ на такую чушь?), и даже дал вполне действенный совет, как избежать навязчивой рекламы.
Вы в ответ написали мне очередную кучу глупостей и гадостей.
Ну что вам ещё сказать?
Русские персональные компьютеры я имел удовольствие наблюдать и в семидесятых, и в восьмидесятых годах. И, насколько я понимаю, были они и раньше. Сложно предположить, что аж целый кандидат технических наук не знает о том, что в СССР компьютеры были задолго до 1992 года. И странно слышать от человека, родившегося, как и я, в СССР столь нелестный отзыв о собственной Родине.

Но было интересно, спасибо.
Я с такими, как вы, редко соприкасаюсь.
А тут...
...как в зоопарке побывал.
Ещё раз благодарю и желаю вам счастья и удачи.
На этом наш с вами диалог заканчивается.
sobakin63
8 октября 2018, 14:34
да и я в ту же историю попала. Объявления при 110 процентах охвата трафика то видны, то не видны. Непонятно, какую же ставку выставлять. Всегда нежно любила Директ, пользовалась им многие годы и вот... постепенно буду отказываться от этого ресурса(((
gibraltarus
8 октября 2018, 16:26
Да куда же вы с подводной лодки-то денетесь? Я никогда не любил Директ. Его и сейчас глючит по-страшному, при полном отсутствии реакции на заявления по этому поводу. И постоянно возникает идея свалить. Но куда, в Гугл? А какая у Гугла доля рынка? К тому же, если судить объективно, Яндекс много более лоялен ко всем моим ресурсам. У меня в органической выдаче позиции лучше, чем в Гугле. Ну и с хрена ль я пойду в Адвордс? Там ещё заново всё осваивать придётся, ибо давно не пользовался. И я бы даже свалил уже, да, при попытке свалить, случилась какая-то фигня с аккаунтами на Гугле. И я не смог завести аккаунт под юрлицо. Ну и забил до следующего инцидента. И потом, ну а смысл...?
Arydan
8 октября 2018, 16:55
Да подтверждаю слова автора, релевантные фразы, это совсем не то что нужно, и вероятно созданы для выжирания бюджета. Но в контекстной рекламе в самой невыгодной позиции оказывается именно заказчик. Все остальные участники получают с этого денег, и по большому счету все пофин по каким фразам кому накликают, и ьудут ли они в тему или просто фразы из статистики запросов.
Сергей Е
13 ноября 2018, 10:52
Интересно, почему на всех сайтах, через директ исключительно лохотроны показываются !?
Это касается всех тем без исключения.
Закрадывается мысль, что они же и организуют эти однодневки и через себя же их продвигают (
gibraltarus
13 ноября 2018, 11:22
Мне, вот, тоже интересно, зачем вы здесь туфту гоните, зачем выставляете себя на посмешище, чтобы все, кто ваши слова прочтёт, сочли вас идиотом.


В частности, мои ресурсы, рекламируемые через Директ, предлагают реальные услуги. Причём, высочайшего качества. Также, я постоянно анализирую конкуренцию. И там я тоже вижу не лохотроны, а реальные конторы, предлагающие услуги.


Кроме того, я сам, бывает, что-то ищу в Яндексе для себя и хожу по рекламным баннерам Директа, например, из почтовика "мэйл.ру". И там я тоже нахожу то, что искал. Да и баннеры показываются явно, исходя из моих интересов, которые тщательно анализируются алгоритмами Яндекса.


Закрадывается мысль, что вы набираите в поиске что-то такое, что вам исключительно лохотроны показывают. Дык, по Сеньке и шапка.


Короче, рекомендую включать мозг до написания всяких глупостей в комментарии к статье профессионала, чтобы не выглядеть полным придурком в глазах местной аудитории.


Прошу прощения за столь резкие высказывания в ваш адрес, но делал это, поверьте, исключительно из человеколюбия и в надежде (слабой, правда) на понимание, а также на то, что мои неприятные слова пойдут вам только на пользу.


С уважением...
Сергей
21 ноября 2018, 23:24
Директ- это выжимка денег из пользователей чистой воды. Долго работал с директом, но когда узнал что цена зависит не только от стр качества и ставок конкурентов, но и как оказалось, от того сколько готов платить. Т.е. система видит сколько готов платить конкретный рекламодатель и повышает для него цену. Ушел в адвордс. Гугал забрал себе очень большую часть аудитории мобильных устройств. Сейчас только вспоминаю эти кашмарные деньки в директе и раслабляюсь. Еще наткнулся на статью рекламодателя, описывает давольно интересный эксперемент с обманом директа http://yadirecta.jimdo.com
wlebedewa
6 декабря 2018, 18:39
ПО РЕКЛАМЕ ЗАКАЗАЛА БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ САМСУНГ... ПО САЙТУ ORDER2. ME ПРИШЕЛ ПОЛНЫЙ "РАЗВОД". ПОЖ. ПОДСКАЖИТЕ АДРЕС  КОМПАНИИ
San.teh.spb
2 марта, 01:43
яндекс директе шакальё одно кругом, очень дорого очень!
fortochnikrazval2012
4 марта, 16:46
Я тоже слил не мало средств. На мои вопросы: куда изчес мой дневной бюджет за два часа?! Сотрудники яндекса мне ответили мол при запуске компании сначала клики дорогие а вот потом в конце недели будут дешевле!)) я согласился бы с таким положением дел если бы мне за эти два часа звонили бы клиенты! И я видел бы что реклама работает. Ан нет!!! Просто пришла смска что дневной бюджет закончен!!)) лучше тогда уж засунул бы эти деньги в онлайн казино!!! Там хоть интрига есть)))  азино 777)))) а тут сухая статистика куда делись твои бабки и всё! Давай до свидания!!! 
gibraltarus
5 марта, 22:28
Жаль мне сотрудников Яндекса, ежели им часто приходится читать такие письма. Если вы, например, татарин "турецкоподданный" (не крымский, в смысле, а "импортный"), это ещё куда ни шло. Но, если вы являетесь носителем русского языка, то вам вообще не следует даже близко подходить к Директу. И писать вам в доступных широкой публике местах тоже, полагаю, не следует. Не в обиду, но сначала надо выучить русский язык. Ну, хотя бы приблизительно. А потом уже пытаться лезть в Директ, где без его знания делать нечего.


 То, что вы написали, просто ужасно. Вы зверски издеваетесь над русским языком, ужасно его коверкая. А ваши проблемы с Директом идут, полагаю, от вашей же безграмотности и в области русского языка, и в области рекламы.


Ещё раз...
Я вас не знаю и никоим образом не желаю задеть или обидеть. Но вам действительно лучше пристроить свои деньги как-то иначе. Не надо вам вообще рекламой пытаться заниматься. Заплатите кому-нибудь лучше за это, если очень уж надо, но сами в Директ не лезьте -- только деньги потеряете.
Mm560
7 марта, 17:45
gibraltarus,
полностью согласна с Вашими наблюдениями относительно доп. релевантных фраз. По факту ситуация за два года нисколько не изменилась, и имеет тенденцию к ухудшению. 
Так, Яндекс после отключения  показов по дрф еще и качество аккаунта изменил с 8.9 до 7.1, что, как я подозреваю, влияет в коннечном итоге на стоимость клика.  
Хотя «спецы» ЯД это оспаривают.
Совсем невесело, когда списывают 900 рэ за клик. Причем целевой запрос из поиска - «ремонт стиральных машин», а показывают объявление по ключу «ремонт телефонов».  Волосы встают дыбом от такого, бежишь минусить всю возможную быт. технику на кампанию. Вот такая вот релевантность.
kamekadze2008
20 марта, 12:43
Он подыхает медленно, гугл его опережает, и политика наверное частично виновата, и цены взлезают до небес, так и сам яндекс ведет себя бредово. Нововведение, теперь при запросе сначала на пол страницы вылазиют карты с организациями, потом уже реклама директа, т.е. яндекс сам себе уменьшает конверсию на платные клики, и так во всем, так что гугл это будущее, раньше им не пользовался никогда, а теперь вся надежда на эдвордс, он имеет хоть стабильность, и такой хрени как половина экрана) не занимает. Вообще яндекс начал сильно бесить как раз пару лет назад, видимо там кто то сменился и стал его топить.
gibraltarus
20 марта, 17:49
Ну, не знаю. Пока что я многократно больше трафика получаю с органической выдачи Яндекса, чем с гугловской. А так-то, конечно. Но меня ничто и никто не бесит, кроме нескольких близких людей. А что там будет с Яндексом меня особо не интересует. Свято место пусто не бывает. Гугл-мугл... Мне всё равно, где давать рекламу, в Директе, Эдвордсе или в заднице. Будет доход - буду давать. Не будет - не буду. У меня и так контора с потоком клиентов едва справляется. Расширяться надо, а работников хороших нет - вот проблема, а это всё - говно.
ООО "БухЭталонЪ"
17 апреля, 16:56
gibraltarus,
Добрый день! Очень интересно было почитать Вашу историю, а тем более комментарии!
Можно ли с Вами связаться каким-нибудь способом? Я планирую настроить рекламу в Я.Директе для продвижения своей бух.компании. Так понимаю, у Вас такой же вид бизнеса. 
Если это возможно, был бы рад, если бы Вы ответили на пару вопросов.
Спасибо!
Обновлено 17 апреля, 16:56
gibraltarus
17 апреля, 17:39
Связаться?
Проще некуда.
Напишите в одноимённую почту.
Но, предупреждаю сразу, до начала июня у меня очень ограничено количество свободного времени.
info@kitchen5.ru
19 мая, 12:48
gibraltarus,
Здравствуйте , у меня ниша мебель для кухни , МСК, стоит ли в директ лезть?
gibraltarus
19 мая, 20:24
Час добрый! Дык, откуда же я знаю, что вам стоит, а чего не стоит делать? Это вам могут сказать лишь близкие родственники, которые всё про вас хорошо знают, или специалист, которому вы заплатите деньги за изучение вашей ситуации и выработку соответствующих вашим задачам рекомендаций. Я бы мог такое сделать, но свободен буду только к середине сентября.
city-build2010
13 апреля, 11:04
Яндекс это стал сплошной развод, в последнее время цены выросли в 10ки раз, бюджета не хватает уже на 3часа, хотя раньше на весь день хватало! я потихоньку перехожу на гугл, пора заканчивать с этой бездонной бочкой по отжиму денег
J-flor
22 мая, 15:47
Могу только добавить, что у меня с директом и похлеще было, около 20 тыс, несколько раз как по тем же ревалентным фразам в никуда, так и РСЯ которая, иногда складывается впечатление, работает через одно место. 
К этому хочу добавить историю про Яндекс паспорт.
Дело было 2 месяца назад, почта, на которую приходили заявки к которой подключен опросник марквиз, хост и т.д. просто заблокировали. Почта была зарегана на имя разработчика сайта, собственно он в спешке заполнил все возможные формы, для восстановления и мы стали ждать, та форма которую сразу предложил пасспорт должна была содержать сведения о том, когда была зарегистрирована почта. Скажите пожалуйста, какого, извините, хера вы не пишите о том, что нужно записать себе дату её создания? Вообщем кто записывает дату создания почты ?. Прошло 2 недели. Недели "Карл". В итоге стали писать в саппорт вместе, я давал скрины почты, все данные и письма, папки и теги. Вообщем ВСЮ информацию, и даже ту, которой не мог ли знать "вымышленные взломщики" (о тех письмах которые были удалены безвозвратно).
Через 3 недели разблокировали.  Общий минус за 3 недели составил порядка 200 тыс  так как заявки перенастроить на другую почту было  очень проблематично. Подержка всем видом давала понять, что ей абсолютно насрать на клиента, а ведь на началах, я вливал в рк довольно неплохие деньги. Я так понимаю, что на всю Россию сидит один несчастный оператор, который и обрабатывает заявки неделями. При этом очень культурно шлёт тебя на три буквы. В итоге Яндекс стал на второе место, основную массу денег предпочитаю вкладыть в Гугл. Там тоже недостатки есть, но это вам не Яндекс, и поддержка там совсем другая. 
gibraltarus
22 мая, 20:51
Да, как-то маловато в природе совершенства.
Кстати, у Гугла, когда я пытался уйти туда, случился какой-то глюк, который не позволил мне что-то (не помню точно, что именно) сделать, в аккаунте. Я не ушёл, ну а потом прошло время, вернули деньги... Лень-матушка ведь раньше нас родилась.
kornnnickiyy1
25 июня, 22:01
Подали компанию на модерацию, где мы изменили только быстрые ссылки по рекомендации Яндекс директа (звонила девушка и предлагала свои услуги). После чего, мне приходит обратное сообещние, что меня и акк моих друзей были заблокированы. 
Потерянные деньги около 25 000 рублей. , время и понятие, что яндексу не стоит доверять и рекомендовать. Уже месяц пользуюсь гуглом и всем советую! Прост, быстр, кому-то даже пойдет на пользу. 
a4.pol
4 июля, 20:07
Однако с этими "ДРФ" всё так и есть. Ключевые Фразы к моим объявлениям поставлены в ковычках, однако показы идут по "дрф". Как такое может быть?
gibraltarus
5 июля, 18:14
a4.pol,
Надо, однако, "матчасть" учить. Уберите соответствующую галочку в настройках, и счастье сразу случится.
a4.pol
5 июля, 18:21
gibraltarus,
да уж убрал, спасибо. однако как же ковычки?
gibraltarus
5 июля, 22:06
a4.pol,
Матчасть...
a4.pol
6 июля, 07:08
gibraltarus,
а ещё у меня стоит регион показов Самара, а  показы по ДРФ идут в Тольятти .....
gibraltarus
6 июля, 20:09
a4.pol,
, откуда я знаю, что там у вас? Я же вашу кампанию не вижу. Сначала вы почему-то решили, что кавычки во фразе отключают показы по ДРФ. Но, тут было всё понятно. А теперь вы о чудесах каких-то рассказываете. А я не волшебник и не сотрудник службы поддержки Директа.
a4.pol
6 июля, 20:20
gibraltarus,
я делаю чудесную наружную рекламу в Самаре. Вот сайт www.reklamaa4.ru  буду рад советам ))) и буду рад быть полезным))) Спасибо ещё раз за "настройки" 
gibraltarus
6 июля, 20:53
Советы? Это, конечно, можно. Но за деньги.
А бесплатно могу сказать, что реклама вашего бизнеса здесь неуместна.
sten30
24 октября, 21:10
Яндекс Директ соучастник интернет-мошенников, которые скликивают бюджет рекламной компании. Никакие жалобы в поддержку не помогут.
Мой бюджет скликали за два дня, а клиентский отдел Яндекс Директ признал трафик естественным.
В статистике Яндекс Директ за два дня показаны 40 переходов по двум поисковым запросам, которых обычно вообще никто никогда не делает.
"заполнение контента сайта парсинг стоимость
20.10.2019, вс --- 19 переходов за один день! на 304.32 рубля
21.10.2019, пн --- 8 переходов за один день! на 200 рублей
"Битрикс excel импорт парсинг
20.10.2019, вс --- 11 переходов за один день! на 234.97 рубля
На мою претензию клиентский отдел Яндекс Директ ответил, что это естественные переходы,
якобы за два дня обычные пользователи тысячи раз вводили в поиск Яндекс эти две поисковые фразы,
и 40 раз они так заинтересовались моим объявлением, что перешли на него.
gibraltarus
24 октября, 21:40
Ну, не скажите. Я сейчас ругаюсь с ними потому, что мои объявления не показываются там, где должны бы. Соответственно, и кликов нет вообще. Причём, там ещё сотрудница Яндекса, которая мне отвечает, похоже, без мозгов вообще. Гигантского размера тупую отписку сваяла и отправила. Хрен знает, за что они там деньги платят. Похоже, что за объём отпечатанного текста. Я мог бы быть у них самым высокооплачиваемым сотрудником в таком случае. А как я по телефону с поддержкой пообщался! Это вообще "песня" просто. Тот, как попугай, твердил заученные фразы и не смог мне ответить на простейший вопрос ничего вообще.


Что же до вашей ситуации, то всё это, конечно, "хорошо и весело", но вы так написали, что непонятно, какими были эти две фразы поисковые. Надо бы это поправить.
Обновлено 24 октября, 21:40
gibraltarus
24 октября, 21:42
Наверное, надо тут пост запилить на тему показов объявлений. В прошлый раз помогло. Деньги вернули, а ошибку исправили. Ну, говорят, что исправили. Я, конечно, не рискнул больше пробовать какие-то автоматические сервисы от Яндекса.