Клуб Директа

Клуб Директа

Высокий показатель отказов у РСЯ с мобильных

Добрый день.

Такая история: запущено несколько РК (поиск, рся), прошел месяц, собралась кое-какая статистика, чтобы проанализировать, внести коррективы.

Решил откорретировать объявления, которые "жрут" бюджет впустую т.е. с высоким показателем отказов (скажем больше 20%). Посмотрел статистику по площадкам в РСЯ-компании, отобрал список ресурсов с высоким показателем отказов (20-70%).

Заметил, что высокий показатель отказов именно с мобильных устройств (средний 40%), на десктопах же норм (11%), можно было бы сказать, что неоптимизированный под мобильники сайт, но это не так, сайт хорошо оптимизирован под мобильные, к тому же на поисковые кампании с мобильных отказы в пределах нормы (до 15%), стабо быть проблема переходов с мобильных устройств по рся-объявлениям.

Что порекомендуете господа в этой ситуации? Да и в целом, поделитесь, кто что анализирует и корректирует в РК, на что смотреть и что исправлять? Буду благодарен за советы! ;)

13 комментариев
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i.axora
15 июня 2017, 14:49
Посмотрите статистику площадок, на которых идут показы мобильных объявлений. Возможно как и в КМС в мобильных приложениях, поэтому такой процент высокий.
reklama.fedorov
19 июля 2017, 11:45
Мобильные приложения - это первая гипотеза. Вторая гипотеза - это неудобное расположение рекламных блоков на сайтах в мобильниках. Люди тыкают мимо и соответственно просто закрывают сайт, на который не хотели попадать вообще.

Почему на поиске в мобильных хороший показатель? потому что люди ищут то, что хотят. И тут уже на первый план выходит мобильная адаптация. А в РСЯ люди не ищут ваш товар, но случайно тыкнув по рекламе просто закроют сайт. Вот и отказы.
arubaden
19 июля 2017, 13:40
Спасибо за ответы, но это рекомендации в духе поддержки яндекса - "сайт не оптимизирован/не соответствует запросу/плохой мобильный интернет". Все эти гипотезы исключены, причина понятна и явно прослеживается в метрике - происходят случайные клики на площадке rbc.ru по баннерным объявлениям пользователями мобильных. Причем в этом можно убедиться самостоятельно, являясь посетителем сайта rbc.ru, периодически выскакивает попап баннер на странице, при попытке нажать крестик срабатывает переход по ссылке. Вопрос в том, как с этим бороться? Отключать такую площадку не вариант, в идеале отключить или понизить ставки на конкретные баннерные объявления на конкретной площадке rbc.ru, но такого функционала нет, или оформить возврат средств списанных по таким кликам. Так что, пока пришлось совсем отключить некоторые баннерные объявления, но от этого эти объявления не показываются на других площадках.
Андрей
20 июля 2017, 14:42
arubaden,
Ну как вариант, создайте отдельную кампанию для Rbc и понизьте там ставки для мобильных на 50 %. Если у вас подобных площадок много - то можно их все в одну кампанию объединить.


Собственно, под созданием отдельной кампании я подразумеваю просто продублировать ее, а в первой выключить определенные площадки.


Есть еще вариант, когда делают РСЯ кампанию, без учета поведения пользователя, а в качестве ключевых слов используют домен площадки, на которой собираются размещаться. На практике я такое не пробовал.
Обновлено 20 июля 2017, 14:45
arubaden
20 июля 2017, 15:46
Андрей,
Второй вариант есть, в принципе работает как отдельная кампания, бывает только что подмешиваются другие площадки, но в качестве решений обозначенной проблемы не подойдет, потому что как раз таки с отключением поведения пользователя меняется стратегия показов.


А вот за первый вариант - спасибо, можно попробовать, не идеально конечно, есть свои костыли, но хоть что-то.
julianstar
6 октября 2017, 11:42
Андрей,
 галочку по поведенческому таргетингу для РСЯ убрали.
Окна ПВХ
28 сентября 2017, 19:48
Создай сегмент в Я-Метрике, на мобильные, корректировка -100%. И про переходы с мобильных забудешь навсегда.
С сетей идет много мобильного трафика, это технологические платформы матрикс-нет, которые продают трафик в рамках RTB аукциона, трафик исключительно мобильный и низкого качества.
sl2284
14 ноября 2018, 12:26
Окна ПВХ,
макисмальная корректировка -50%
Андрей И.
26 ноября 2018, 10:33
sl2284,
это если говорить про корректировку именно "цена на мобильных". Корректировка по сегментам возможна до -100%. 
sergey@skomorohov.com
27 ноября 2018, 12:29
Андрей И.,
Но такая корректировка, судя по всему, будет действовать только на тех, кто уже посетил сайт с мобильного. Новеньким всё равно будет реклама показываться. Разве не так?
seo-fakt
11 августа, 14:10
sergey@skomorohov.com,
 Так. Кстати. В РК с ретаргетингом не должно быть ключевых слов!

Полностью избавиться от мобильного трафика сложно. 1-10% он остаётся.
И самое главное, бывает все норм этот показатель держится и бах снова всплеск мобильного трафика.


Как правило доля мобильного трафика больше чем ниже цена за клик, верно и обратное.


По этому такие показатели как конверсия и показатель отказов всегда смотрите отдельно по типу устройств ПК\Смартфоны.


И ориентируйтесь всегда на ЦЕНУ ключевых конверсий. Иногда целей так много, и цена цели может быть низкой в директе. Но ВСЕГДА смотрите цену по конретным целям, таким как обратный звонок или заказ. А не зашли скажем на страницу контакты.



Посмотрите площадки с низкой конверсией. В первое время можно смотреть даже на глубину и время просмотра и отказы.


Можно выгрузить в директе площадки, потом найти все площадки с "app",  "android" ,"m." обратите внимание на площадки авито (лично мне они не нравятся на моих  проектах)


Но при цене клика клика ~20руб за клик долю мобильного можно иметь 1-20%, а вот при цене 4-5руб за клик доля мобильного будет выше.


Но это зависит все от тематики.


Ретаргетинг не всегда дает ожидаемый результат.  У нас есть порадокс, РСЯ компания с ключевыми словами лучшие результаты дает, чем ретаргет.


Обычно на мобильном себя лучше ведут поисковые компании.


Установите вебвизор обязательно второй. И смотрите на пользователей с мобильного. 



Также яндекс не дает нормально смотреть на показатель отказов и конверсионность в зависимости от скорости сайта.


И по умолчанию в отчете по скорости 50% процентиль, если выбрать 90% тайминги могут быть выше на порядок.



Я могу посоветовать  отправлять  параметры скорости как параметры в яндекс метрику и тогда можете увязать параметры отказов со скоростью. (Если оно у вас будет)


Но если у 40% ваших пользователей сайт будет грузиться 10-15 секунд они могут и закрыть страничку особенно на мобильном.



Опять же мобильный мобильному рознь в  плане производительности. И если новый айфоны по быстродействию близки к пк в плане обработки js, то модели дешевле 10-6 т руб. могут достаточно долго отрабатывать код.


Сделайте различный выборку по полу\возрасту\географии и прочему и ищите те где низкие показатели. Скажем  сибирь и дальний восток у вас  могут съедать бюджет если вы ориентированы на центр.
К Топ5
13 февраля 2018, 10:02
Аналогичная ситуация была недавно, поменяли картинки в РСЯ - показатели отказов улучшились.
Обновлено 13 февраля 2018, 10:03
mediagarage
21 марта 2018, 08:26
При показе РСЯ на мобильных часто бывает 2 ситуации:
1. Баннер РСЯ подгружается с задержкой
2. Размер баннера закрывает активное поле сайта (некорректно подобран размер размещения)
Это приводит к тому, что пользователь нажимает на баннер без цели посмотреть рекламируемый сайт.
Борьба с этим простая:
1. Отключаете площадки с большим % отказов
2. Если баннер белый, сделайте оконтовку, что бы была понятна его граница
3. Заливайте картинки на РСЯ сразу оптимизированные по размеру. Например через jpegmini (сайт)
4. Ну и самое важное - пустите допобьявление с другим баннером (может просто баннер для мобильных некорректный - например мелкие детали вводят в заблуждение)