Высокий показатель отказов у РСЯ с мобильных

Добрый день.

Такая история: запущено несколько РК (поиск, рся), прошел месяц, собралась кое-какая статистика, чтобы проанализировать, внести коррективы.

Решил откорретировать объявления, которые "жрут" бюджет впустую т.е. с высоким показателем отказов (скажем больше 20%). Посмотрел статистику по площадкам в РСЯ-компании, отобрал список ресурсов с высоким показателем отказов (20-70%).

Заметил, что высокий показатель отказов именно с мобильных устройств (средний 40%), на десктопах же норм (11%), можно было бы сказать, что неоптимизированный под мобильники сайт, но это не так, сайт хорошо оптимизирован под мобильные, к тому же на поисковые кампании с мобильных отказы в пределах нормы (до 15%), стабо быть проблема переходов с мобильных устройств по рся-объявлениям.

Что порекомендуете господа в этой ситуации? Да и в целом, поделитесь, кто что анализирует и корректирует в РК, на что смотреть и что исправлять? Буду благодарен за советы! ;)