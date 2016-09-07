Клуб Директа

Клуб Директа

Жесткое отклонение рекламной компании по п.15, что делать в таких случаях ?

Здравствуйте, я хотел рекламировать спортивное питание Енерджи Про (Energy Pro)  новосибирской сетевой компании NL Inernetional, как её менеджер. Позвонил в яндекс спросил - это спортивное питание можно рекламировать - они несколько раз сказали да.

Сделал сайт, сделал его проверку и корректировку по статье 25 ФЗ о рекламе. Перед модерацией два раза повзонил в яндекс к консультантам: они проверили сайт, все обьявления и заголовки, все ключивеые слова  сказали все норм, ошибок нет. Потом я отправил 5 сертификатов соотвествия, сканированную копию своего ИП и гарантийное письмо. Позвонил в яндекс - проверили документы -сказали все норм. и отправил на модерацию - и все отклонили по п. 15 без обьяснения причн.

Я не понимаю, а как решать проблему то ???  Почему сотрудники яндекса - двое - говорят что все хорошо, а модераторы блокируют компанию в 4-й раз !!!!

Я предприниматель, я всегда решаю все проблемы жестко и быстро, но мне не дают решать эту проблему, т.к не дают ни какой вменяемой информации о том, что надо исправить. Если нельзя это рекламировать то не говрят что нельзя.

Подскажите пожалуйста что делать в таких ситуациях. Есть платные услуги у яндекса, чтоб пройти платную консультацию ? 

Мне нужно решить - продолжать пытаться делать рекламу для Энерджи Про или нет. Если причину не возможно устранить - то почему они не говрят что все - не делайте рекламу ? 

257 комментариев
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Наталья
7 сентября 2016, 15:33
Здравствуйте! Это была ошибка модерации — сейчас кампанию приняли к показам. Пожалуйста, простите за доставленные неудобства. 
ilyatom
26 сентября 2017, 08:25
Наталья,
Здравствуйте, работаем с Вами больше шести лет, всегда все было нормально.
Недавно отклонили кампанию 20428186 без объяснения причин. Менеджер только разводит руками, клиентская служба переводит на менеджера. Эта кампания работала довольно долго и без проблем. Пожалуйста, перепроверьте еще раз.
pds2015smolensk1
7 сентября 2016, 19:42
Здравствуйте. Я Вам очень благодарен за помощь в данной ситуации. Большое спасибо.
chanel-bags.magazin
3 июня 2017, 10:07
pds2015smolensk1,
 Можете по подробей объяснить как вы решили эту проблему
Денисова Л
23 ноября 2016, 14:36
Добрый день, я не знаю уже куда писать и у кого консультироваться, Яндекс отклоняет по пункту 15, без объяснения причин. Как решить проблему если они не сообщают причины?
Раньше этот же сайт был в рекламу Яндекса и довольно долгое время, потом что то им не понравилось или ещё что то и они всегда отклоняют по пункту 15, повторюсь раньше этот же сайт уже рекламировался долгое время в Директе. Уже потерял все силы и надежды, помогите мне пожалуйста разобраться в чем причина.
Александра (Яндекс)
23 ноября 2016, 14:46
Денисова Л,
добрый день! Если кампания отклонена по 15 пункту, мы осознанно не сообщаем причин отклонения. Вы можете написать мне номер кампании, и мы проверим ее еще раз, но если модерация проведена корректно, мы действительно больше не можем дать никаких пояснений - только вернуть вам деньги.


Денисова Л
23 ноября 2016, 14:59
Александра (Яндекс),

Александра, я прошу прощения, моя компанию уже показывалась в Директе и очень долгое время, все письма как компания была принята у меня есть, так же сегодня звонил в тех поддержку и они смотрели объявления и сказали что ничего запрещенного мы не рекламируем и посоветовали отредактировать объявления, все разговоры были записаны, любые доказательства могу предоставить, я не понимаю в чем реально причина помогите пожалуйста. Ещё ссылаются на (Реклама товара/услуги запрещенаВаше рекламное объявление не может быть принято к размещению, поскольку рекламные материалы содержат информацию о запрещенных к рекламе товарах/услугах. C правилами размещения рекламы на Яндексе вы можете ознакомиться здесь.) но реклама эта не запрещенная, так же это подтвердили ваши специалисты в тех поддержки которым я звонил сегодня № 23133474 и № 22994690.
Александра (Яндекс)
29 ноября 2016, 14:47
Денисова Л,
извините, пожалуйста, за поздний ответ: сейчас все кампании приняты модерацией. Обратите, пожалуйста, внимание - менеджеры Директа могут проконсультировать вас по требованиям модерации, но решение о том, допускать материалы к показу или нет, принимаются только на этапе модерации. Это связано с тем, что у модераторов есть профессиональный инструментарий для оценки сайта и других факторов, на которые важно обратить внимание и которые не всегда очевидны при первой оценке кампании даже человеку, который очень хорошо разбирается в Директе.
pigment.club.ru
30 июня, 17:50
Александра (Яндекс),
 Добрый день, Александра, не могли бы вы перепроверить компанию 44185753, отклонена по 15 пункту, но я не могу даже представить из-за чего. Возможно это ошибка. Большое спасибо!
kononov.evgeny2017
11 декабря 2016, 16:01
добрый день, Уважаемый Яндекс!! у меня такая же проблема, что и у предыдущего оратора - жесткое отклонение рекламной компании по п.15. Номер моей кампании № 23579385. Никто на горячей линии Яндекса не может объяснить причину отклонения...занимаюсь этим делом достаточно давно, сайты мне делают люди, которые очень хорошо знают и работают с Директом, они понять не могут, что не так, проверяли всё до мелочей уже не первый раз...объявление отклоняется в 4 раз...прошу помочь!!! 
Александра (Яндекс)
12 декабря 2016, 13:24
kononov.evgeny2017,
добрый день! Если ваша рекламная кампания отклоняется по п. 15, мы можем проверить ее повторно и опровергнуть  - в том случае, если первичная модерация отработала излишне сурово - или подтвердить решение модераторов. Причины отклонения по п. 15 мы осознанно не комментируем. Сейчас я не нахожу этой кампании в интерфейсе и поэтому, к сожалению, не могу подать ее на повторную проверку - проверьте, пожалуйста, корректно ли вы указали номер.
viona-stroy
19 марта, 11:27
Александра (Яндекс),
Что значит осознанно не комментируете? Почему нельзя дать нормальное объяснение?
ShanginAV
21 марта, 14:21
viona-stroy,
Добрый день! У меня аналогичная проблема, сайт сделан и настроен специалистами, имеющими значительный послужной список. Всё выполнено корректно, в соответствии с требованиями Яндекс. В итоге, после модерации и успешного работы компании, произошло отклонение без объяснение причин. Никто не желает помочь, просто подсказать, что нужно исправить, это же не сложно, просто назвать причину, мы же не экстремисты, продаём пальто их натуральной шерсти. Считаю это грубым неуважением к своим пользователям. В итоге перешли в google adwords, Встретили теплый приём, человеческое понимание и поддержку в решение решении проблем. Всем рекомендую и не парьтесь больше с Яндексом.
Вадим Соловьёв
14 декабря 2016, 13:21
добрый день, у меня такая же проблема - отклонение рекламной компании по п.15. Номер  кампании № 23648581. Не могу понять почему нельзя объяснить причину для ее исправления?
Прошу помощи
Александра (Яндекс)
14 декабря 2016, 16:37
Вадим Соловьёв,
добрый день! К сожалению, часть объявлений была принята модерацией по ошибке и сейчас кампания отклонена в полном объеме. Причины отклонения по п. 15 мы осознанно не объясняем - можем только вернуть вам средства.
directgt08
15 декабря 2016, 00:29
Александра (Яндекс),


Доброго времени суток.Рекламная кампания была отклонена в соответствии с п.15,но ничего запрещенного в ней не присутствует .Не понимаю причину отклонения модератором
Кампания №23673173
era-green
19 декабря 2016, 18:05
Здравствуйте!
Точно такая же проблема, как и у всех. Можно ли проверить еще раз?
РК № 23780182
Заранее спасибо! 
alexfitness-swim
23 декабря 2016, 17:13
Добрый день кампания № 23563292, отправил все лицензии и гарантийное письмо, звонил 3 раза спрашивал корректно ли оформлена моя заявка, все отвечали - да. Это было во время проверки документов, как проверили пришел коварный пункт 15, никто не смог мне дать каких то комментариев. Сверил объявление с другими, уже рекламируемыми на яндексе, все сходится. Что делать в таких ситуациях, есть ли какая либо консультация по такому вопросы?
Александра (Яндекс)
26 декабря 2016, 13:04
alexfitness-swim,
добрый день! Вижу, что сейчас в этой кампании нет объявлений, поэтому не могу отправить ее на повторную проверку :(
obmsaleinfo
10 января 2017, 16:53
Здравствуйте, не знаю уже куда писать или звонить. У меня похожая проблема, в ночь 30 декабря создал в директе 3 компании, вот одна из них  № 23990129. На следующий день компании были остановлены модератором, после чего я позвонил в клиентский сервис, где мне было сказано, что это была автоматическая модерация и мои компании отправят на ручную модерацию. Ручная модерация пропустила все три компании 30 декабря, за исключением одного объявления в каждой, это не критично, главное компании работали и на следующий день тоже 31 декабря. В связи с праздником я решил остановить компании на 2 дня, видимо тут и была моя ошибка, зря я это сделал. Когда я попытался запустить компании 3 января, получил блок модератором, на все звонки   и письма, я получал ответ, что мои компании блокируют по пункту 15. Меня уже не волнует причина это пункта. Мне интересно почему после ручной модерации меня опять заблокировали??? И смогу ли я вообще у вас рекламироваться? Просматривая все правила, не нашел ни одного пункта, почему меня могли заблокировать. Прошу помочь в данном вопросе! 
Александра (Яндекс)
12 января 2017, 13:02
obmsaleinfo,
добрый день! Мы повторно проверили вашу рекламу и подтверждаем, что решение модерации об отклонении по п. 15, к сожалению, окончательное. К вопросу о том, почему ручная модерация сначала пропустила объявление - дело в том, что модераторы периодически заново проверяют все объявления, даже уже прошедшие модерацию, и иногда замечают то, что не было замечено при более ранних проверках.
watch-sls24
25 января 2017, 13:45
Добрый день, Уважаемый Яндекс!! у меня такая же проблема, жесткое отклонение рекламной компании по п.15. Номер моей кампании № 24833139. Никто толком  на горячей линии Яндекса не может объяснить причину отклонения. Работают с Директом, на протяжении нескольких лет, такое первый раз, в чем причина понять не могут, проверял несколько раз.
В заранее спасибо.
kylie.cosmetics.2017
25 января 2017, 16:43
Уважаемые колеги, № 24533877 (номер счета компании) мы хотели запустить 6 рекламных компаний по продаже косметики, после первой модерации отклонили все компании после звонка в службу поддержки исправили по рекомендации текст объявления, но допустили две компании остальные были отклонены по 15 пунку без объяснения причин!
С чем это связано? Мы же не продаем запрещенный товар или услугу?
Почему никто не может дать четкого ответа? (конкуренты рекламируются по таким же ключевым фразам)
Помогите (хотя-бы советом)!
Компании которые отклонили!
№ 24828198
№24828237
№ 24828276
№ 24828384
Nitki27
25 января 2017, 16:55
Добрый день!
Отклоняют N24268339 по п15. Есть сайты точно такие же почти и они допускаются. Не понимаю, что противозаконно или не соответствует политике(
peclama2
27 января 2017, 20:28
Добрый вечер, та же проблема-15 пункт. Уже и не знаю, что менять. И объявления меняла и ключи, и сайт...кампания №24730569. Посмотрите пожалуйста
levencev nikita
28 января 2017, 23:20
Здравствуйте!
Точно такая же проблема, как и у всех. Можно ли проверить еще раз?
(№ 24911310)

(№ 24229883)
slimwallet2
5 февраля 2017, 15:40
Добрый день. Почему наши услуги входят в список запрещенных и обьявление не проходит модерацию? 2 года выставляли все было хорошо , а тут на тебе! Плюс конкуренты работают так как и работали , у них такой проблемы нет!!! Пожалуйста разберитесь и пропустите объявление , тут явно ошибка системы. 
№ M-3698956678 
pervjulia2
8 февраля 2017, 23:32
Объясните, почему не прошла модерацию рекламная компания группа №2421153214?
tchepowoi.leshv
10 февраля 2017, 12:47
День добрый.  Кампания 24327268.  Раз 15 отправлял на модерацию, Постоянно отклоняют без объяснения причин. До этого по этой кампании и тем же сайтом, я рекламировался в РСЯ. Все пункты прочел и проверил. Товар белый, все данные есть. В чем может быть беда?
tchepowoi.leshv
10 февраля 2017, 17:12
В гугл переходить или менять акк и домен.
jug4
11 февраля 2017, 13:30
Кампания № 25248469, аналогично отклонено без объяснесия причин, хотя обычная реклама семейного отдыха. Ранее таких сложностей не возникало.
Александра (Яндекс)
13 февраля 2017, 12:51
jug4,
добрый день! При повторной проверке ваша кампания была принята к показам.  Приносим свои извинения за эту ошибку.
sniginmide1976
12 февраля 2017, 11:32
Добрый день, Терпеливый Яндекс!! у меня такая же проблема, жесткое отклонение рекламной компании по п.15(как сказали по телефону). Номера моих кампании № 24399149, 24366526, 24399163. Никто толком на горячей линии Яндекса не может объяснить причину отклонения. Работаю с директом, на протяжении нескольких лет, такое первый раз, в чем причина понять не могу, проверял несколько раз. Можно проверить эти компании еще раз?

d.katyasan
13 февраля 2017, 15:44
Добрый день, та же проблема. Отклонили кампанию нашего клиента № 25198980. Не понятно что в чем дело, и есть ли смысл пытаться что-то исправить? Проверьте пожалуйста.
Александра (Яндекс)
14 февраля 2017, 12:19
d.katyasan,
добрый день! Приносим извинения, кампания действительно была отклонена по ошибке. Сейчас ваша реклама принята - посмотрите, должны начаться показы.
maksimvalz
14 февраля 2017, 17:21
Добрый день. Почему наши услуги входят в список запрещенных и обьявление не проходит модерацию? 2 года выставляли все было хорошо , а тут на тебе! Плюс конкуренты работают так как и работали , у них такой проблемы нет!!! Пожалуйста разберитесь и пропустите объявление , тут явно ошибка системы.
№ M-3756084638
 и Прошу не игнорить наше сообщение , а то другим ответили , а нам нет
swissgear8810
15 февраля 2017, 18:57
Здравствуйте! Тоже отклонили компанию 25085262 по 15 пункту без объяснения причин.
Продаю рюкзаки swissgear 8810.  После первого отклонения, звонил в вашу тех поддержку, мне сказали, пользователям не понятно, что за товар я рекламирую, дали рекомендацию указать в заголовке либо в тексте объявлений вид рекламируемого товара, в моём случае рюкзак. Пересмотрел все свои объявления, отредактировал но получил отказ по 15 пункту.
Ради любопытства ввёл в поисковую строку запрос iphone 7, в 1 месте спец размещения висит объявление в котором ни слова не сказано про телефон, и теперь мне совсем не понятно в чем ошибка моих объявлений...
Что же теперь делать? Да, я еще не опытный в составлении объявлений и не знаю всех подводных камней, нельзя же так сразу рубить с плеча. Пересмотрите пожалуйста мою компанию.
erofei.karandeeff
15 февраля 2017, 21:58
Здравствуйте. Есть определенный товар на который кому не лень крутят рекламу в РСЯ, а моему аккаунту бан объявлений по п.15. Номер РК 25208726. Так же не честно. Причину тоже объяснить ни кто не может.
Андрей Бопсец
16 февраля 2017, 21:05
Здравствуйте! А как можно что-либо нарушить этим объявлением: № 25384569?
dr.vlamir444
20 февраля 2017, 11:40
Добрый день, Кампания  № 25356963  отклоняется уже не первый раз по пункту 15, без объяснения причин. Проверьте её ещё раз ,непонятно в чём дело,продажа обычных часов,все данные и контакты есть. А вообще этот пункт надо вообще убрать,люди должны знать причину отклонения.
diselbrave
22 февраля 2017, 16:04
Здравствуйте. Такая же проблема как и у всех - отклонение рекламной компании по п.15. Номера  кампаний № 25474943 и 25476648. Не могу понять почему отклонено модератором, все правильно. Конкуренты по такой тематике выходят, все нормально у них. Можете проверить повторно? И объяснить в чем причина отклонения.
Argo.of.by
26 февраля 2017, 13:58
Добрый день. №14359213 аккаунта. РК: 5292243, 22229847, 22258715, 25029679
Со вчерашнего дня, любые изменения в любой РК на аккаунте отклоняются по 15 пункту. Все РК до этого отлично работали, некоторые из них ни один год. Специально попробовал внести незначительны изменения в объявления старых РК, через минуту любое объявление отклоняется по 15 пункту. Прошу проверить, возможно это системная ошибка директа.
konev.ivan1989
27 февраля 2017, 12:15
Здравствуйте. Такая же проблема как и у всех - отклонение рекламной компании по п.15. Номер  кампании № 25599930 . Не могу понять почему отклонено модератором, все правильно. Сначала допустили были проблемы с быстрыми ссылками, все исправили подали на модерацию отклонили всю рекламную компанию. Конкуренты по такой тематике выходят, все нормально у них. Можете проверить повторно? И объяснить в чем причина отклонения.
dude20171
27 февраля 2017, 15:43
Какое вы имеете право блокировать мои объявления, после прохождения модерации и блокировать мой аккаунт? И почему мои конкуренты без проблем показывают точно такую же рекламу по этим ключевым словам рекламируя этот же сайт партнера, по которым рекламировал я? Номер РК N25546937, если уж на то пошло, деньги мои верните без учета НДС, терять деньги за просто так на воздухе я не хочу, не считая потраченных нерв.
kirill78204
5 марта 2017, 13:58
Здравствуйте рекламные компании заблокировали по 15 пункту, вот номер кабинета № 19339922. Продаю чехлы на айфон, в чем может быть проблема?
visher255
5 марта 2017, 19:02
Здравствуйте! Как решить проблему с модерацией? Кампания «Новая» № 25763624
zlobin.m2018
7 марта 2017, 14:56
Здравствуйте, уважаемые модераторы. Меня ни с того ни с чего заблокировали по п15. Реклама шла несколько дней,проблем не было. Не могу понять по какой причине, РК соответствует всем требованиям,я ничего не нарушал! Перепроверите пожалуйста мою РК №25675439.
Спасибо ,жду обратной связи.
ya.drop2017
10 марта 2017, 18:37
Здравствуйте! Такаяже ситуация, сначала одобрят объявления,  потом отклоняют, сказали что 
Отлклонили по пункту 15, компания № 25344336
pozdniakov.mischa2017
11 марта 2017, 17:10
Здравствуйте отклонили кампанию без обьяснения причины ! Номер 25906122 подскажите что исправить! Не могу понять!
yuriishishkin
13 марта 2017, 07:17
Товарищи из Яндекса! Позорище !  Я вашу техподдержку в пример всегда ставил! Кампания часов откручивалась полтора месяца, обычный сайт, обычные часы, а потом вас кто то ужалил?? Отклонено!ст 15! Как гопники! Без объяснения! Казалось бы как такое может быть?? Это же не выгодно Яндексу! Да нифига !-выгодно! Я прокачал свою компанию, за месяц цена клика упала в 2 раза, CTR взлетал на поиске до отличных показателей! А теперь иди дружище кури! Ну или переделывай опять все заново, набирай показатели!
yuriishishkin
13 марта 2017, 07:23
Очередной раз убедился, пора AdWords учить! А про НДС я вообще молчу! Умножай цену клика на 18%
antonturow
13 марта 2017, 17:39
Здравствуйте. Номер рекламной кампании (№ 25641784) 
Часть объявлений была одобрена и 2 недели я спокойно крутил рекламные блоки. Сегодня пришло письмо, что все мои рекламные объявления отклонены - логин заблокирован "в  соответствии с пунктом 15",  а именно: 15. Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин.
Тогда почему же тот же самый продукт, что я рекламировал 2 недели остальные рекламодатели спокойно размещают рекламу и их не блокируют? Где логика или вы выборочно блокируете аккаунты.
Все документы были предоставлены для рекламирования товара, прошу проверить повторно объявления под номерами (№ 25593621), (№ 25613595) РК.
Anastasiya-Art9
13 марта 2017, 17:46
Добрый день!
Хотелось бы узнать каким образом можно создать рекламную компанию для своего бизнеса, если ее отклоняют без объяснения причин?
Данная ситуация происходит неоднократно. Я создал компанию, она прошла автоматическую модерацию, у сутки все работало прекрасно. После прохождения ручной модерации компания была заблокирована без объяснения причин, или, говоря языком Яндекса, по пункту 15. Данный пункт предусматривает, что Яндекс вправе не давать никаких комментариев насчет причин блокировки. Иначе говоря, вы блокируете просто так неугодные вам компании.
Попытки добиться какой-либо информации от техподдержки не увенчиваются успехом и как следствие, шансы сделать корректную рекламную компанию, которая будет работать, приравнивуются к нулю.
Хотелось бы у вас уточнить, что мне в этом случае делать? Как мне продвигать свой товар и бизнес?
anton.golitsyn
4 декабря 2017, 15:17
Anastasiya-Art9,
 копируйте в ДК и отправляйте заново.
yuriishishkin
14 марта 2017, 08:04
Вообще не понятно по какому принципу блокируются кампании! Выслушал очередное невнятное объяснение про 15 ст. Тут же листаю тв программу на Яндексе, а там толпы конкурентов, с теми же ключевиками, товарами, и однотипными сайтами! И всё у них отлично!Зачем кусать руку которая вас кормит??
prava-faster
16 марта 2017, 07:35
yuriishishkin,
такая же проблема. Увидел, что конкуренты рекламируются по косвенным ключам. Создал новую компанию, сделал точную копию объявлений моих конкурентов - не прошёл модерацию. 3 раза созванивался с сотрудниками Яндекса и корректировал объявления. Каждый раз они заверяли, что теперь то точно всё пройдёт. В итоге отправили на ручную модерацию и предупредили, что должно прийти письмо с ответом не от робота, а от сотрудника. Прождал я это письмо больше суток - его всё нет.  Сегодня звонил узнать почему письма всё нет - сказали, что заблокировали по 15 пункту и письмо так и не придёт. А теперь и совсем заблокировали аккаунт. Компания № 25943085.
Вывод сделал такой - чем больше звонить яндексу и чаще отправлять на модерацию объявления по тем же ключам, тем выше вероятность нарваться на БАН.
Спасает только вежливое обращение сотрудников колцентра.
Обновлено 16 марта 2017, 07:36
yuriishishkin
16 марта 2017, 07:51
prava-faster,
Я уже 3 дня разбираюсь с этой темой, где то даже читал что материалы не причём а как вы и сказали, задалбывал колл-центр ( правда всё по делу ). Но самое не приятное, что ради эксперимента, подставил в ту же кампанию домен конкурентов и уже через пару часов 200 объявлений легко прошли модерацию! Представил свой не свеченый домен- фиг!создал аккаунт, с него залил , опять нет, выбрал тупо любой товар в партнёре -видеорегистратор, с адресом магазина уже давно продающего - нет!Возможно банят не только аккаунты но такое ощущение что либо по IP,либо даже id ноутбука.... 
maksimvalz
17 марта 2017, 21:45
yuriishishkin,
наверное так и есть... если узнаете как решить проблему , оповестите тут пожалуйста. Слежу за этой темой. Сам попробую создать компанию со своего телефона и мобильного интернета , посмотрим пройдет ли...
Ильдар
13 июля 2017, 21:36
maksimvalz,
Ну как, получилось пройти модерацию?
maksimvalz
14 июля 2017, 23:10
Ильдар,
нет. Только после смены домена и выдержки чуть-чуть времени 
nikolai.sheviakin
18 марта 2017, 09:49
Добрый день, с проблемой борюсь вторую неделю, вся работа коту под хвост. Отклонили кампанию  № 26090809. Я не понимаю в чём дело (реклама ремонта сотовых телефонов), до этого рекламировались и всё было ОК! Подскажите что делать? Модераторы если вы меня слышите, проверьте пожалуйста.
cpajob
20 марта 2017, 13:06
Здравствуйте. Запустил две рекламный компании. 1) портмоне 2) Брелок заец. В итоге обе компании отклонили. Перезапускал несколько раз внося разные изменения и в итоге тоже самое. Вопрос за что отклонят РК если я правил не нарушал. Рекламирую нормальный товар. Прошу еще раз проверить. Номера компаний: № 26126454, № 26111650
worldsal
28 марта 2017, 15:47
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста кампанию №26368918. До неё забанили компанию по 15-му пункту, причем сначала одобрили, а через день отклонили....Любые манипуляции с ней отклонялись. Сейчас создал новую и опять отклонили.... Ответьте пожалуйста!?
Familyurist36
30 марта 2017, 18:35
Здравствуйте! Все мои РК были внезапно отклонены по пункту 15, хотя до 21.03.2017г. все работало... Объяснить никто не может, проверьте пожалуйста еще раз, может это все же ошибка, ведь я рекламирую Юридические услуги.... РК 22405040 и другие в аккаунте с логином Familyurist36@yandex.ru
copyrestore.ru
6 апреля 2017, 08:38
Familyurist36,
Вот так работает яндекс что ответы приходится ждать неделями.
copyrestore.ru
3 апреля 2017, 08:39
Здравствуйте, я хотел рекламировать RFB(восстановленная техника Apple)   Омской области, как её менеджер. Позвонил в яндекс спросил - можно рекламировать - они несколько раз сказали да.
Сделал сайт, сделал его проверку и корректировку по статье 25 ФЗ о рекламе. Перед модерацией два раза позвонил в яндекс к консультантам: они проверили сайт, все объявления и заголовки, все ключевые слова сказали все норм, ошибок нет.Спустя 6 месяцев - все отклонили по п. 15 без объяснения причин.(Рекламные компании 20592634-20648358-20648644итд)
Я не понимаю, а как решать проблему то ??? Почему сотрудники яндекса - двое - говорят что все хорошо, а модераторы блокируют компанию в 3-й раз !!!!


Подскажите пожалуйста что делать в таких ситуациях. Есть платные услуги у яндекса, чтоб пройти платную консультацию ?
Мне нужно решить - продолжать пытаться делать рекламу для RFBили нет. Если причину не возможно устранить - то почему они не говрят что все - не делайте рекламу ? 
Обновлено 3 апреля 2017, 08:41
watch-trend24
7 апреля 2017, 20:10
Добрый день!
Мою кампанию Яндекс Директ отклоняет уже несколько раз по пункту 15, изменил уже все что можно изменить и все же отклоняют, что мне еще сделать, я не понимаю. Попал в подобную ситуацию в первые, всегда все требования яндекса я соблюдаю, нарушений ни каких не имею и все же отклоняют. Объяснения мне никто не дает, внятного ответа нет, что делать в этой ситуации, тоже никто ответить не может. Пожалуйста, помогите разобраться в данной ситуации, перепроверьте все еще раз, может быть что-то не досмотрели. Спасибо! Кампания №26706190
elama-16106940
11 апреля 2017, 19:29
Здравствуйте , отклоняют объявление без объяснения причин, хотя модераторы говорят что все правильно написано , в товаре нет ничего противозаконного и это не медицинский препарат.
Пожалуйста помогите.
 Номер компании 26819070
Yanuska1987
12 апреля 2017, 18:23
Доброго дня! Отклоняют компании № 26840594 по п.15.
Запрещенных товаров и подделок нет! Причем до этого компания успешно крутилась 2 дня, потом взяли, да отклонили. Помогите, пожалуйста
boovape
16 апреля 2017, 16:25
Здравствуйте. Читаю тут и вижу, что все-таки помогают =) значит надежда есть...
Кампания «Доска объявлений» № 26757589
5 объявлений отклонены. Общался с тремя(!) менеджерами никто не видит причин отказа. Обещали отправить тикет в поддержку, пока тишина.
Некоторые объявления были ранее одобрены, после редактирования ключевых ( в рамках требований яндекса) это же объявление оказалось в отклоненных. Другие пара объявлений - новые, они не прошли цензуру так сказать, однако менеджеры (повторюсь) не увидели ничего криминального ни в тексте, ни в ключевых, ни в ссылках и дополнениях.
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
Спасибо
Petro Stone
17 апреля 2017, 12:24
Уважаемый ЯНДЕКС. У меня такая же проблема. Жестко отклонили РК и заблокировали аккаунт по пункту 15 без обьяснения причины. Номер РК - № 13665947. При том при всем, моя рекламная компания работала больше 1 года. Как быть?
notaka2017
18 апреля 2017, 08:17
Здравствуйте, у меня была создана РК 26860328, все было окей , она работала, были клики, показы , вчера вот заметил что я некоректо поставил UTM метки и решил поменять, отправив модерацию повторно. Мне написали пункт 15, ознакомился с правилами директа, я под эти категории никак не подхожу. И теперь любая созданная кампания на аккаунте летит через 1 минуту.  Звоню по тлф  8802342480 , спрашиваю по поводу этого , говорят все корректо сделано. 
Как я понял аккаунт заблокирован для создания Рк. Можно ли посмотреть поподробней , т.к мне кажется что модератор ошибчно заблочил мне директ.
mister.romann2017
19 апреля 2017, 08:05
Добрый день, есть компании № 26999621 и № 26999702 Их отклоняют не обьясняя причины, не чего запрешенного не продаю, текста и вид сайт все соответствуют, звонил в поддержку не чего сказать не могут говорят текст и сайт в порядке. Пожалуйста скажите есть ли платная консультация какая нибудь? Не знаю к кому обратиться. Кучу денег потратил. Купил товар, сайт. И тут вот(((((( Я не понимаю, а как решать проблему то ???
fillstore
19 апреля 2017, 17:16
mister.romann2017,
Просто найди другую рекламную площадку. Так проще будет. 
fillstore
19 апреля 2017, 16:43
Да потому что Директ это какая то шаражкина контора, которая боится объяснить причины блокировки. Если сначала Вы допускаете объявления а потом их блокируете без объяснения причин это говорит только о том что работу в директе делают халатно. Конкуренты этим продажным тварям платят вот они вашу рекламу и блокируют. 
fillstore
19 апреля 2017, 16:45
fillstore,
Щас и мой аккаунт заблокируют, давайте ребетеночки
senior.krasikov2017
24 апреля 2017, 19:34
Здравствуйте,уважаемые модераторы ,почему жесткое отклонение по п.15  номер рекламной компании № 27227315
mr.dim-ches2018
26 апреля 2017, 13:38
Создал компанию,по продаже регулируемых очков,приложил все сертификаты и декларации о соответствии,отклонено модератором по пункту 15,не стал замарачиваться и выбрал другой товар,копия iphone 7,отклонено модератором,по пункту 15,переделал все объявления в данной компании,в итоге после нескольких неудачных попыток пройти проверку написал в поддержку,ответа не было долго, к моменту ответа,компания была удалена мной,в ответе было сказано,что,объявления соответствовали всем нормам,но компания не была найдена,так как вы удалили ее,был выбран новый товар,с учетом приобретенного опыта,объявление было составлено корректно и соответствовала всем нормам и правилам,в итоге было одобрено модератором,но я был не доволен результатами ключей,и решил переписать ключи,подправить php-скрипт и добавить в группу несколько объявлений того же характера,и снова компания не прошла проверку,хотя до этого была одобрена модератором,после отклоненной заявки я решил зайти в параметры компании и тут я был крайне удивлен,там было написано: Ваш аккаунт заблокирована.Позвонил в Яндекс-поддержку узнать причины отклонения и почему был заблокирован мой аккаунт,в ответ получил лишь устно пересказанный пункт №15.Номер моей компании (№ 27182666)
gmyrev.kim
30 апреля 2017, 17:17
Здравствуйте! Отклоняют компанию по-15 пункту. Помогите решить вопрос пожалуйста, (№ 27367537)
pryahin.vova2017
1 мая 2017, 19:14
Добрый день, та же проблема. Отклонили компанию № 26147826.Пробовал с другого аккаунта и домена рекламироваться всё равно отклоняют. Не понятно что в чем дело, и есть ли смысл пытаться что-то исправить? Проверьте пожалуйста. Если заблокировали по IP адресу напишите пожалуйста чтобы больше мне не пытаться и вас не мучить.
luchana79
11 мая 2017, 08:46
Да, мое слово такое - халатное отношение к клиентам, хоть и небольшим -  никогда не играло на пользу имиджа компании, тем более такого уровня.  Пол года пытаемся решить проблему, доставка пиццы простите - не порно-сайт!  Кампания № 26732300. 
nikita.pomadakylie
16 мая 2017, 15:55
Здравствуйте, рекламировал губную помаду в РСЯ и объявления проходили модерацию почти без проблем, теперь решил сделать рекламу на поиске по тем же ключевикам и в итоге отклонили объявления без объяснения причин. Прошу помочь в данном вопросе.  Номера кампаний, которые отклонили: 27670726 / 27670781 / 27670830 / 27670850 / 27670014 / 27670093 / 27670122 / 27670155
eka128820
17 мая 2017, 23:02
Доброго времени суток! Остановили ряд компаний по пункту 15. Ранее уже более трех мес.  рекламировались по этим РК и проблем не было ни с сайтом ни с обьявлениями.... Только накопили СТР и теперь все пошло крахом... Модераторы,  как партизаны талдычат одно и то же: - отклонено без обьяснения причин. 
Прошу перепроверить компании №  25794522,  25794789, 25794592, 25794580, 25794794
Товар - вещи. Никакой запрещенной тематики нет. 
От себя замечу несправедливость компании яндекс по отношению к рекламодателям - все таки мы платим за рекламу деньги, соблюдаем правила и ожидаем адекватную реакцию....
timuresjanov
18 мая 2017, 16:10
Добрый день, уважаемые специалисты Яндекса. Номер РК 27681767, отклонили по 15п.. Я не прошу комментировать причину отклонения. Просто прошу еще раз проверить, пожалуйста! Спасибо!
Обновлено 18 мая 2017, 16:11
dolzhenkova.s
21 мая 2017, 12:31
Добрый день! Меня зовут Алексей. Пишу с аккаунта жены, т.к уже и не знаю что делать. Пробовал уже и с других аккаунтов делать объявления и несколько раз с разными изменениями посылал на модерацию, всё равно не пускают по п 15. Мне  от этого не легче. Никто не хочет ничего объяснять, а мне как понять за что меня не пускают и что мне исправлять? Пишут "Убедитесь, что рекламные материалы соответствуют рекламной политике Яндекса

Реклама товара/услуги запрещена"

 Это как понять? Моя кампания  № 27800278 реклама самоклеющихся бюстгальтеров как может быть запрещена, если объявления конкурентов на каждом шагу? Я же не первый в этом товаре и не последний. Или у Вас лимит? Или я вообще рекламирую какие то стратегически важные и запретные бюстгальтеры? Я Вас прошу разобраться и пропустить объявление т.к нужно зарабатывать на кусок хлеба. Все хотим жить! Удачи!


vladikup
21 мая 2017, 14:31
Здравствуйте, мою рекламную компанию (№ 22382194) отклонили по п. 15.
До этого компания спокойно работала много месяцев. Затем просто была отклонена модерацией. Я не отправлял её никуда. Она просто была снята с показов. Никаких комментариев никто не дает. Я изменил ключевые слова и текст объявления. Снова отклонили. Затем снова изменил и отправил. Пришло письмо,что одно объявление приняли, а затем письмо, что все отклонили. Не понимаю, зачем нужно писать о принятии объявления к показам. Никакие разговоры с тех поддержкой ничем не увенчались. Все говорят, что все хорошо, но никаких комментариев не даем. И все. На просьбу отправить компанию на дополнительную проверку модератором, ответили, что никуда отправлять не будут и ничего не ответят ссылаясь на п.15... Что за бардак. Почему работающая РК вдруг стала неугодня модераторам... Помогите разобраться.
И почему операторы говорят, что никаких ошибок нет по РК, но все равно ничего не принимают по п.15...  
taxi181direct
22 мая 2017, 15:02
vladikup,
Та же проблема, модерация неделю водила за нос,  отправили коллегам разбираться.
В итоге вначале все говорили, что всё ок, и не знают причины, теперь никаких комментариев, поддержка говорит делать новую кампанию, но заблокировали аккаунт, причины также п.15.
В итоге:
 - потеряна неделя
 - сначала все ок, потом идите ...
 - говорят запускать новую, как и зачем непонятно
taxi181direct
22 мая 2017, 15:05
Та же проблема кампания 27690844, модерация неделю водила за нос, отправили коллегам разбираться.

Рекламируем печки для дома/бани, если что.


В итоге вначале все вежливо говорили, что всё ок, и не знают причины, теперь никаких комментариев, поддержка сразу отсылает, говорит делать новую кампанию, но заблокировали аккаунт, причины также п.15 (замкнутый круг).


В итоге:
- потеряна неделя
- сначала все ок, потом идите на...
- говорят запускать новую, как и зачем непонятно
taxi181direct
22 мая 2017, 15:06
taxi181direct,
Забыл добавить, сертификаты даже не просили, 3 раза предлагал прислать.
denkrik85
23 мая 2017, 15:39
Здравствуйте! Такая же проблема. Отклонили все кампании по пункту 15. Номера кампаний:27651823, 27869598, 27870001, 27870169, 27870234.
Проверьте пожалуйста еще раз.
magnit-russia16
23 мая 2017, 21:51
Добрый день. Аналогичная проблема п15. Просьба перепроверить. Мы вообще ничего не меняли, только цены в описании. Рекламируемся более года. Рк # 17281555
taxi181direct
24 мая 2017, 11:58
Отличный сервис, на вопрос что нарушили не говорят, сертификаты не просят и не берут, что за беспредел?!

Отправили в ТП, вот что ответила ТП на вопрос за что блокировка:
"Действительно Ваш логин заблокирован. Блокировка учетной записи была осуществлена в соответствии с п. 2.9 Пользовательского соглашения https://yandex.ru/legal/rules/ и не может быть снята."

Спасибо Капитан Очевидность!
taxi181direct
24 мая 2017, 12:01
Мне понравилась оперативность ответов Яндекса, последний 13 февраля, нет писать видимо смысла(
RTXwall
1 июня 2017, 14:36
Здравствуйте. Сегодня отправил кампании на модерацию и сразу же объявления были отклонены по п.15. В интерфейсе были отклонены, а по факту в самой кампании были на модерации. Мы продаем вибростанок для кирпичей, все законно 
Номера кампаний 28100774, 28100787, 28100795 помогите решить проблему т.к. яндекс не дал коментариев
chanel-bags.magazin
3 июня 2017, 10:05
у мня такая же проблема точь-в- точь. Работаю много лет с яндекс директом и только сейчас наткнулся на эту проблему. Уже не знаю в чем дело. Объявления пол года не менял и тут их не по известной прихоте модератора их заблочил. 
Кампания № 24062946
oleg.nikifor234
6 июня 2017, 12:50
Добрый день, у меня такая же проблема "отклонение рекламной компании по 15 пункту." Номер компании 27179792. Не объяснили причину. Я все делал так как скажут модераторы без их ведома никчему не притрагивался. В начале спросил могу ли я рекламировать компанию по своей тематике мне сказали да, 3 разных модератора. Прошу помочь мне. Буду очень благодарен за ответ. 
Обновлено 6 июня 2017, 12:50
ooofoy2014
20 июня 2017, 09:17
oleg.nikifor234,
Что твориться с ЯД. Совсем уже ох...ренели. Банят все подряд.
aliali34
20 июня 2017, 20:02
Здравствуйте! Создала недавно рекламную кампанию для рекламы услуг вызывной ветеринарной службы. Рекламу частично отклонили по причине ошибок в объявлениях, но после исправлений рекламу одобрили и несколько дней реклама показывалась нормально. Сегодня получили отказ по причине пункта 15. Возможно модерация прошла ошибочно? Проверьте пожалуйста, если есть такая возможность (кампания №28330693). 
Реклама ветеринарных услуг не подпадает ни под какие запреты, не требует лицензирования и многие клиники-конкуренты размещают свою рекламу без проблем.
Денис
25 июня 2017, 23:23
Аналогичная ситуация, сделал рекламную компанию на физ. товар, в частности банальный монокль, и компанию отклоняю по пункту 15! В чем причина я понять не могу и никто не объясняет. Модерация никакой логике не поддается! № компании: 28603720
m.r74
4 июля 2017, 19:59
Здравствуйте у меня такая же проблема!Модерация отклоняет по п.15 .Всё делал в соответствии с правилами.Номер объявления № M-4516484748

nivinivan
9 июля 2017, 18:48
Добрый день!! такая же проблема... сделал сайт менеджеры сказали что все нормально... но по 15 пункту не проходит модерация, скажите причину, раз нет ничего запрещенного ... не очень весело не знать, почему тебя отклоняют ... 
tomiler1
18 июля 2017, 21:56
Здравствуйте мои все компании не проходят модерацию по пункту 15 без объяснения причин 2 компании я уже удалил 2 отклоненные я их уже исправлял что только не делал все ровно отказ. (1 компания  № 29106968) (2 компания № 29115911) помогите пожалуйста
golovozvonka
24 июля 2017, 14:44
Здравствуйте! Рекламная кампания № 29221906 трагической тематики.  Отклоняется со значком (!) и сообщением "Объявление взрослой/трагической тематики не показывается в сетях".  В информации "Отклонено модератором." ссылка на пункт 15.

Показы моей кампании в сетях запрещены в настройках.

В поисковой выдаче присутствует реклама наших конкурентом по точно такому же запросу. Их по трагической тематике не отклонили, а нас отклонили.  Наша клиника работает уже давно и все документы и разрешения есть. Скажите пожалуйста, что можно сделать?
Заранее спасибо!
martin.cavelin
27 июля 2017, 19:10
Здравствуйте проблема с модерацией так же звонил сказали что все нормально в чем причина  29302115
g.zigangirow
1 августа 2017, 22:13
Здравствуйте.компания 29258363 прошла модерацию и затем была отклонена по 15 пункту без объяснения причин.обьясните пожалуйста в чем собственно дело???никакой запрещённой рекламы там не было
aleksnechiporenk
5 августа 2017, 19:55
Здравствуйте! Пытаюсь рекламировать жидкое стекло для авто, но объявления не проходят по пункту 15. Как исправлять не представляю, если нельзя рекламировать данный продукт, то почему бы прямо об этом не сказать? Хотя данный продукт много кем рекламируется. Номер рекламной кампании 29470488.
koliz24
12 августа 2017, 08:00
РК 29527025 жестко по 15 рубят. Тематика бурение скважин, на сайте есть все данные компании: ОГРН, контакты. В визитке тоже.

Причем, несколько лет назад, подобная РК, у меня крутилась без проблем. По телефону техподдержки ничего выяснить невозможно.

В последнее время и на других моих акках поотклонялил объявы, а за звонки в техподдержку, вообще забанили акк с деньгами. Месяц назад их вымораживал кое-как.

Где-то в  инете писали, что можно в суд подать на яндекс. Но мне кажется, проще уйти в гугл. Тем более, он все больше забирает долю в рунете. А если учесть, что первые 4 места в выдаче это реклама - то и сайты двигать под яндекс уже нет смысла.
tvoevremy2018
13 августа 2017, 14:43
Здравствуйте! Уважаемые сотрудники яндекса, уже потерял все силы и нервы пытаюсь пройти модерацию рекламной компании наручных часов, уже пятый день с утра до вечера пытаюсь пройти но НЕТ!!(( Не пускают по пункту №15, Помогите пожалуйста. Изначально все компании были приняты с первого раза и прошли модерацию успешно, но потом после не значительной корректировки данных компаний как заговоренные только по пункту №15 безоговорочно. 
Номера компаний
№ 29431887

№ 29502701

№ 29596227
tvoevremy2018
15 августа 2017, 15:36
tvoevremy2018,
Снова отклонение по пункту 15 . ГДЕ? ГДЕ ВЫ ЕСТЬ ГОСПОДА ИЗ ЯНДЕКСА. ответьте мне. Это блин маразм какой то
компания № 29631925
Обновлено 15 августа 2017, 15:36
pds2015smolensk1
18 августа 2017, 16:32
Народ здравствуйте!



Я вот первый кто написал пост на этой странице.



Мне на почту приходят все Ваши Коментарии.  Уже пришло 110 !!!



Я вот подумал, и решил поделится своими соображениями по пункту 15.



Я такой же рекламодатель как и Вы. Вот что хочу Вам всем сказать:


Модераторы в 99% случаев всегда правы !!!



Яндекс - это публичная рекламная система, она жестко подчиняется ФЗ о рекламе и ФЗ о СМИ и другим законам РФ.


По этому, что бы избежать отклонений объявлений по пункту 15 я могу Вам посоветовать следующие действия (ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!)


1) Все свои рекламы проверяйте на соответствие ФЗ-38 о Рекламе и РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКЕ ЯНДЕКСА.


2) Все свои сайты проверяйте на соответствие 5-ьт законам!!!



2.1) ФЗ-54 об онлайн кассах. 



2.2) ФЗ-152 о персональных данных (чтоб были галочки в местах сбора персональных данных и была ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, а также: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ)


2.3) ФЗ-38 о Рекламе - т.к. сайт это тоже реклама. Скачайте/Купите и ПРОЧИТАЙТЕ ЕГО ОТ КОРОЧКИ ДО КОРОЧКИ!!!! (там немного). Если не знаете ФЗ-38 то в публичной официальной рекламе Вам делать нечего!


2.4) Все законы о соц сетях и публичных публикациях


2.5) ПОЛИТИКУ о РЕКЛАМЕ в Яндекс Справке. 


2.6) Законодательство в области Ваших товаров/услуг - которые вы будете рекламировать.


3) Читайте внимательно СПРАВКУ Яндекса о товарах и об исключениях, где нужны документы (ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ!!!)


4) Предоставьте все документы модераторам, какие нужны. Если нужные сертификаты соответствия - предоставьте на каждый товар.


4.1) Если сайт Ваш - предоставьте свое ИП или ООО , и на сайте должны быть данные ВАШЕГО ИП или ООО! это закон о рекламе!!!


4.2) Если нужна лицензия - покажите ее: но , если лицензия оформлена не на Вас - вы должны показать доверенность на разрешение использование этой лицензии!!!!


4.3) Если Вы ИП/ООО - покажите коды ОКВЭД на те товары/услуг которые Вы продаете -- что вы имеет право их продавать.


4.4.) Если нужны гарантийные письма - напишите их!!! (так, как требует Яндекс)


5) если отклоняется 1-2 объявления из группы - а остальные приняты - значит проблема в объявлении - ИСПРАВЛЯЕТЕ И ОТПРАВЛЯЙТЕ НА ПОВТОРНУЮ МОДЕРАЦИЮ


6) Если отклоняется вся группа или все группы - то проверяйте свои документы!!! Вы явно где то что то упустили.


7) И не забывайте - Модераторы в 99% всегда правы. 1% - это возможно просто от усталости что то пропустили (мы все люди - и они тоже), по этому если отклонение второй раз - то ищите у себя ошибки!!!

8) Если Ваши объявления показывались и вдруг перестали, посмотрите новые законы, спросите своего юриста (Если Вы ИП или ООО - то у Вас обязан быть свой юрист) - не вышел ли какой то новый закон в Вашей сфере, или не произошло изменения в ФЗ-38 о рекламе и или что то изменилось в ПОЛИТИКЕ РЕКЛАМЫ Яндексе.



9) Какой Ваш статус: Вы ИП, ООО или Физ лицо?


9.1) Если Вы ИП/ООО у Вас должны быть все документы юридически точны (сертификаты, лицензии, гарантийные письма, коды ОКВЭД, доверенности и разрешения, договора, система оплаты, система доставки и тд - все должно быть ЛЕГАЛЬНО).


9.2) Если Вы физ лицо то как Вы вообще можете давать рекламу?


- Если Вы что то продаете - то Вы должны иметь статус ИП/ООО.


- Если Вы что то рекламируете, но не продаете то у Вас должно быть разрешение/доверенность того ИП/ООО чьи товары и услуги Вы рекламируете + Вы должны работать по договору найма стандартного образца как рекламщик .


- Если Вы сетевик - то у Вас должно быть разрешение на набор клиентов и рекламу от сетевой компании.
Кароче - и тд.


10) Если всеже ваша компания отклоняется по п.15 после всех исправляений - ну тогда поищите независимого специалсита по Яндекс Диреткту - не теоретика

экоторый читает лекции, а именно практика,



Покажите ему Ваши компаниии и сайт - я думаю - он подскажет в чем дело.


ОБЩИЙ ИТОГ: Народ Внимательно проверяйте через Юриста Все - что Вы делаете. Все должны быть юридически точно, соответствовать всем нужным законам и легально. Тогда у Вас все будет хорошо.


Надеюсь, этот мой пост как то поможет Вам решить эти проблемы по п.15 или их избежать. 


Удачи Всем!!!
v.vvk96
21 августа 2017, 17:16
Добрый день.
Модераторы тоже люди, но и мы люди, и с этим пунктом 15, я уже просто не знаю что делать. Отклоняют все. Вот компания 29717657,аналогичной рекламы в Директе просто полно, отклонена без причины.  Проверьте, пожалуйста, еще раз. 
Раньше если отклоняли, то хоть писали за что. А сейчас отклонили без причины и сиди думай.
Создал другую компанию, тоже отклонили без причины.





Ветеринарный врач на дом
26 августа 2017, 22:46
Добрый день. Я столкнулся с ОЧЕНЬ серьезной проблемой (проблема серьезная лично для меня) и ОЧЕНЬ надеюсь что хоть кто-то сможет мне помочь.Прошу прочитайте и отреагируйте!
Я создавал сайт по вет-услугам и настроил рекламные компании штук 3-4. Все было отлично получил окало 200 кликов и вдруг ВСЕ компании откланил модератор по пункту 15, не объясняя причин отклонения и не говоря почему сайт был годен для рекламы до дня откланения.Звоню в Яндекс уже 15-ый раз надеясь узнать хоть что то. Все отказываются давать комментарии, НО ОТМЕЧАЮТ ЧТО ЯВНОЙ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ НЕ ВИДЯТ(цитирую операторов Яндекса).Я потратил КУЧА времени, сил, средств чтобы решить проблему писал во все возможные места. Ответ один : <<ПУНКТ 15>> Мы имеем право не объяснять причину.
ЧТО Я ИМЕЛ В НАЧАЛЕ
- САЙТ созданный лично мной, до последней корочки программный код писал я лично.
- САЙТ полностью одобрили и пустили на рекламу в директе и я набрал окало 200 кликов а просмотров несколько тысяч
- САЙТ полностью безопасный и не находится под атакой ботов или вирусных програм.(Все проверял лично, пересмотрел весь программный код)
- САЙТ в отличии от многих имеет SSL сертефикат
- САЙТ одобрен яндек поисковиком и по сей день отлично индексируется
- САЙТ имеет тематику которая не поподает под ограничения яндека
- Я САМ РАЗРАБАТЫВАЛ ЕГО ПОЙМИТЕ
Что я предпринял
-Перенес сайт полностью на другой домен и ВСЕ заработало
-Рекламировал тоже но через другие сайты
-Перешел на Гуугл и он четко работает
Что мне сообщили
- Сайт откланен вручную модератором (т.е. это осознанный шаг сознательного человека)
Что я готов предпринять
-Взять отдельный ип адрес для сайта
ПОЙМИТЕ Я РАЗРАБОТЧИК-ПРОГРАММИСТ и полностью разбираюсь в сайтах, как и ваши модераторы и пойму любое исправление даже ели это будет дополнение программного кода.
Просто ответьте на следующие вопросы
-Почему Гуугл не отказывает (что у них специалисты хуже? Или у них нет тех инстриментов что у вас?)
-Укажите причина в контенте или самом сайте(программе сайта)?
Дайте хоть какое то направления для размышления!
НУ нельзя же так плохо отнасится к своим клиентам я трачу хорошие деньги на рекламу ну нельзя так взять и отклонять без причины.
Если все так сложно скажите пожалуйста причина в контенте или программе сайта, хоть приблизительно чтоб я не убивался редактирую код и контент, не нужно говорить конкретно, а хотя бы приблизительно.
ПРОШУ вас помочь. No 29848659
Ветеринарный врач на дом
26 августа 2017, 22:46
Добрый день. Я столкнулся с ОЧЕНЬ серьезной проблемой (проблема серьезная лично для меня) и ОЧЕНЬ надеюсь что хоть кто-то сможет мне помочь.Прошу прочитайте и отреагируйте!
Я создавал сайт по вет-услугам и настроил рекламные компании штук 3-4. Все было отлично получил окало 200 кликов и вдруг ВСЕ компании откланил модератор по пункту 15, не объясняя причин отклонения и не говоря почему сайт был годен для рекламы до дня откланения.Звоню в Яндекс уже 15-ый раз надеясь узнать хоть что то. Все отказываются давать комментарии, НО ОТМЕЧАЮТ ЧТО ЯВНОЙ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ НЕ ВИДЯТ(цитирую операторов Яндекса).Я потратил КУЧА времени, сил, средств чтобы решить проблему писал во все возможные места. Ответ один : <<ПУНКТ 15>> Мы имеем право не объяснять причину.
ЧТО Я ИМЕЛ В НАЧАЛЕ
- САЙТ созданный лично мной, до последней корочки программный код писал я лично.
- САЙТ полностью одобрили и пустили на рекламу в директе и я набрал окало 200 кликов а просмотров несколько тысяч
- САЙТ полностью безопасный и не находится под атакой ботов или вирусных програм.(Все проверял лично, пересмотрел весь программный код)
- САЙТ в отличии от многих имеет SSL сертефикат
- САЙТ одобрен яндек поисковиком и по сей день отлично индексируется
- САЙТ имеет тематику которая не поподает под ограничения яндека
- Я САМ РАЗРАБАТЫВАЛ ЕГО ПОЙМИТЕ
Что я предпринял
-Перенес сайт полностью на другой домен и ВСЕ заработало
-Рекламировал тоже но через другие сайты
-Перешел на Гуугл и он четко работает
Что мне сообщили
- Сайт откланен вручную модератором (т.е. это осознанный шаг сознательного человека)
Что я готов предпринять
-Взять отдельный ип адрес для сайта
ПОЙМИТЕ Я РАЗРАБОТЧИК-ПРОГРАММИСТ и полностью разбираюсь в сайтах, как и ваши модераторы и пойму любое исправление даже ели это будет дополнение программного кода.
Просто ответьте на следующие вопросы
-Почему Гуугл не отказывает (что у них специалисты хуже? Или у них нет тех инстриментов что у вас?)
-Укажите причина в контенте или самом сайте(программе сайта)?
Дайте хоть какое то направления для размышления!
НУ нельзя же так плохо отнасится к своим клиентам я трачу хорошие деньги на рекламу ну нельзя так взять и отклонять без причины.
Если все так сложно скажите пожалуйста причина в контенте или программе сайта, хоть приблизительно чтоб я не убивался редактирую код и контент, не нужно говорить конкретно, а хотя бы приблизительно.
ПРОШУ вас помочь. No 29848659
st7240492
28 декабря 2017, 11:35
Ветеринарный врач на дом,
Интересно . Чем закончилась история?
Eduard Bakevich
26 марта, 17:06
st7240492,
Интересно
bloodcat150
31 августа 2017, 15:29
Рекламная компания 29805903 сайт и товар товарной cpa, при этом сайт клонирован дабы избежать какого либо жульничества, т.е полностью чист.  Этот же товар и такой же сайт (более 10 сайтов)  уже успешно рекламируются в директе!  Получается одним можно другим нет?  Это какие то двойные стандарты? 
Davlyatov90
4 сентября 2017, 16:02
Добрый день!Запустил рк по рся,3 дня все работало ,потом отклонили по пункту 15,позвонил никто толком причины не дает.Запрещенного ничего не рекламирую,сайт в норме,все ссылки рабочие. Отклонение по всем рк, возможно повторно провести проверку?
№ 29950806

№ 29955419

№ 29955451

№ 29955465

№ 29955474

№ 29955485
v.konev-1gt
21 сентября 2017, 06:50
Здравствуйте! У меня история такая, компания до нас успешно рекламировалась в Директе, как в поиске, так и в сетях. Приняли решение ведение РК передать мне, после токого, как я отправил РК на модерацию, они были успешно приняты, но спустя некоторое время, были остановленные по пункту 15. Однако реклама той компании, которая настраивала до меня успешно крутится в поиске и в сетях до сих пор. Решил что это возможно из-за склеивания доменов, попробовал новый домен, и новый геотаргет на другой город. Случилось все тоже самое. Сначала кампании были успешно приняты, а после опять остановлены п.15.


Первые кампании №29605693 и №29888493. Кампании с другим доменом и геотаргетом №30242137


Прошу пожалуйста объясните как такое возможно, когда кампании принимаются модерацией, после отклоняются по п.15, однако такой-же домен, сайт, успешно рекламируется у других рекламодателей. Спасибо!
kandal00
5 октября 2017, 12:00
Добрый день. Посмотрите пожалуйста, может в моём случае тоже модераторы ошиблись. В поддержку звонил - сказали отклонена по п. 15. Хотя до этого кампании работали, все прошли модерацию. А ночью (на модерацию ничего не отправлял) забанили все 4 кампании. Вот их номера:  № 30414237   № 30438351   № 30540845   № 30548511.
appl-strore.one
13 октября 2017, 07:20
Добрый день! Отклонили 3 кампании по пункту 15. Понимаю, что причины не разглашаются, однако прошу перепроверить кампании заново, при чем человеком, а не роботом, т.к. все объявления подходят под требования яндекса, что подтвердили специалисты, которым я сегодня звонил.

Номера кампаний: (№ 30789186)
(№ 30789188)
(№ 30789199)

shar-char
13 октября 2017, 08:10
appl-strore.one,
Посмотрите может быть у вас какие- то брендовые запросы сеть. Если есть попробуйте удалить их из ключей и текста объявления. Должно получиться
App-store.spb
13 октября 2017, 08:18
shar-char,
ничего подобного нет. Просто напросто отклоняет белую кампанию.
vvkcompany
13 октября 2017, 23:27
Доброй ночи
подскажите пожалуйста в чем проблема?
в соответствии с  законом у меня все хорошо
и ИИН и ОГРН и данные о компании на странице и политика конфиденциальности а так же оферта
не могли бы обьяснить в ем проблема отклонения?
http://vvkcompany.ru/instruktsiya/



Ваше рекламное объявление не может быть принято к размещению, поскольку рекламные материалы содержат информацию о запрещённых к рекламе товарах/услугах. C правилами размещения рекламы на Яндексе вы можете ознакомиться здесь.



 Объявления из кампании N30807723 "Компания только ВК" ОТКЛОНЕНЫ модератором.
donkarnizon
17 октября 2017, 11:03
Добрый день. Такая же проблема как и всех тут собравшихся, 2 года рекламировал товар, а теперь, по непонятным причинам, все РК отклонены. Я смотрю, тут многим помогли, рассмотрите и мою ситуацию, пожалуйста. Рекламные компании: 28357783, 28357599, 13654027, 18551522, 18497677, 18497448, 18497108, 18497002, 18496948
donkarnizon
25 октября 2017, 23:26
donkarnizon,
После нескольких отклонейний проблему удалось решить. Просто сайт наш был заражен. После чистки сайта и письма в Яндекс, с прсьбой о снятии метки о том, что сайт может быть опасен, рекламные компании прошли модерацию и работают. У меня следующий вопрос: зачем нужно было отклонять компании без объяснения причин, зачем вообще тогда нужна служба поддержки, которая  перекидывает всю вину на модераторов, которым проще всего похоронить компанию по п. 15 ?!  (((
Фотоцентр "Колор"
20 октября 2017, 01:58
Добрый вечер.
Аналогичная проблема - рекламная компания 9930290, группа объявлений 1668498523 - компания работала уже больше года, после редактирования и внесения дополнительной контактной информации - отклонили в соответствии с пунктом 15, без объяснения причин. Сталкиваюсь уже не в первый раз с проблемой, когда после редактирования объявлений возникакют какие-то проблемы, но чтобы без объяснения причин - такое впервые. Почему раньше все работало, а теперь резко отклонили, да еще и без комментариев. Ничего незаконного я не рекламирую, никаких кардинальных изменений тоже не было внесено, что не так?
naraspr
24 октября 2017, 00:24
Яндекс сгнил, как и все большие конторы.  Везде роботы и напыщенные сотрудники-патефоны с заезженным скриптом "мы не обязаны вам ничего объяснять". Давно рекомендую боссу не работать с этой гнилью, надеюсь, послушает в  итоге.
glosspoint
25 октября 2017, 19:48
Здравствуйте, получил отказ по 15 пункту. 
После отклонения третей кампании решил понять, в чем дело и стал искать историю домена.
Благодаря REG.ru выяснилось, что с 21.06.2014 по 22.07.2015 года домен был в пользовании у другого владельца и он часто менял хостинг-провайдеров.
Я купил домен 02.03.2017 года для создания интернет-магазина. (кстати, теперь я понял, почему с яндекс почты не доставляются письма на мои адреса).


Кампания, которая заблокирована, - 30959081
Чтобы вы убедились, что я не какой-то злодей, готов предоставить любую информацию.
Также посмотрите мой второй проект в рамках этого же юрлица - рекламная кампания 25954379.


Я не могу сменить домен, т.к. он уже является брендом. Запущен интернет-магазин и в течение ближайших недель открывается оффлайн-магазин. 

Plehanovsss
26 октября 2017, 14:39
Здравствуйте Яндекс.  такая же проблема. Создал компанию и прошел модерацию. рекламировался три дня, шли клиенты. Потом неожиданно рекламу заблокировали.  Звонил менеджерам три раза, все менеджеры говорили что все в порядке. один менеджер(девушка) даже сама ставила на модерацию снова и снова прошло. День отрекламировалось и снова улетело в бан. Написал письмо в потдержку где модераторы ответили по п15 отклонение без объяснения причины.   Главно все работало и менеджеры говорят что все нормально а модераторы отклоняют.  номер рекламной компании (№ 30961082)     Яндекс можете дать ответ по этому поводу? почему сначала реклама прошла модерацию приносила мне клиентов а вам деньги.  и потом через три дня отклоняется. что за бред? 
Prikup08
3 ноября 2017, 19:51
Я так понял нехрен сюда и писать. Если за последний год не кому не чего не обьяснили, то и долбится суда бесполезно, дальше будет только хуже
Пятчин Сергей
9 ноября 2017, 13:49
Здравствуйте! У меня отклоняют компании по пункту 15, обычное постельное белье!!! Никто ничего пояснить не желает ссылаясь на данный пункт.
Я купил новый домен, сделал сайт на поддомене, модерацию прошел а через два дня опять все компании отклонили! В чем проблема то?
Сайт: http://psv-zakaz.ru/satin-linens/?ref=116929&lnk=1544694
samsonovsemyon
4 декабря 2017, 17:21
Добрый вечер.
Создал две компании: графическая 31859776 и на поиске 30677907. Создавал как обычно. Но тут вдруг они не проходят модерацию даже после нескольких корректировок. В яндексе сказали, что отклонено модератором без объяснения причин. Как вообще такое возможно? Рекламирую квесты.
toragymul1985
6 декабря 2017, 22:18
Отклонены 4 из 7 компаний и аккаунт заблокировали! Работаю с данными компаниями уже год и не было проблем. Ночью игрался с визиткой и заголовками БС! С утра получаю отклонения 4 компаний из 7 и блокировку аккаунта по П15 с рабочими 3 компаниями??!!!?!?! Проверьте пожалуйста и включите как и у всех, ведь явно проблема решаема и в жёстком  отключении не нуждается. Номера компаний которые отклонили: 31865916, 31865918, 31865920,31865917. Спасибо.
Олег
9 декабря 2017, 22:18
Здравствуйте. Несколько раз создавал рекламную компанию по продаже товара которая не подлежит сертификации, и которая не запрещена законом. Все время отклоняли по пункту 15. Но я несколько раз видел в РСя что такая реклама есть (по продаже такого же товара). Я почти полностью скопировал одно из таких обьявлении (которые уже показываются), и меня все равно отклонили по пунтку 15. Скажите пожалуйста почему так происходит? Почему мою рекламу отклоняют, а других разрешают?
firstline11111
12 декабря 2017, 12:55
Здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь. Отклоняют объявление уже 4 день подряд. Уже 3ий день подряд исправляю все. Что я делаю не так? Что в моём объявлении не так N31801813 Что от меня требуется? Спасибо.
dmitriy-turchin
26 декабря 2017, 16:24
Добрый день! Не могу пройти модерацию по кампании №22354278. Без объяснения причин. Товар - электронные блоки управления двигателем. Все легально. Камапания работала год, до 21 декабря, потом все перестало работать после изменения ставок. Что может быть не так в моей кампании?
st7240492
28 декабря 2017, 11:09
Добрый день . Ваш клиент уже 3 года . Прочтите внимательно объявление 32310449 и 28694299 . Посмотрите сайт www.gigapharm.ru   . Ключевые слова взяли  с предложенных Яндексом.  Наша компания просто продает тележки для уборки . Не понимаю причину  "отклонено модератором". Меняли в Директе  все что можно. Делали новое объявление . Писали в службу . Итог:  постоянный и быстрый ответ "робота писателя" без комментариев . Спасибо за помощь . 
imatoff
10 января 2018, 23:20
st7240492,
Хай, у меня сегодня два сайта по продаже масла моторного заблокировали так же. И у меня такая же система на базе которой сайт сделан. Скажи пожалуйста разрешилась ли твоя проблема?
st7240492
11 января 2018, 11:07
imatoff,
 Ответ Яндекса после всех возможных изменений в рекламе ЯнДиректа """ Как Вам ранее писали мои коллеги, решение об отклонении кампании № 32310449 отражает единую позицию нашей компании и является окончательным.Кампания не будет принята к размещению.

Спасибо за понимание.

Желаем счастливого Нового года!""  
Особенно понравилось ЕДИНАЯ ПОЗИЦИЯ и "НАШЕЙ " компании . Похоже модераторы Яндекса немного тролят клиентов.
st7240492
6 апреля 2018, 14:37
imatoff,
Продолжение истории№ 32310449   с  Я. Директ . После отключения модераторами  в декабря 2017 ничего не делал с рекламой на Директе.  Но в марте 2018 пришло сообщение о включении рекламы.  Счет на Я.Директе был 0,45 рублей , сделал минимальную доплату и поменял ставки . И......... сразу был отклонен . Сейчас прошу вернуть предоплату , пока тишина. 
olma-vetdoc
29 декабря 2017, 17:55
Жёстко и без всяких причин заблокировали всю рекламную компанию с поправкой 15, что случилось, почему и что делать?
логин: olma-vetdoc
На модерации
Здравствуйте.
Рекламная компания на Яндекс.Директе выходит уже 7 лет, 150 объявлений и около 4000 ключевых слов. Рекламируемая фирма лицензирована, имеет все документы. Регулярно, несколько раз в месяц созванивался с менеджерами Директа и никаких вопросов и замечаний к моей рекламной компании не было и тут вдруг как "гром среди ясного неба" вся ваша компания и логин полностью заблокированы с поправкой 15, а это значит без объяснений причин. Менеджер Директа сказал что я даже не смогу скопировать свою рекламную компанию, что бы зарегистрироваться и разместить её под другим логином, потому что Я.Директ её вычислит и заблокирует снова.
Как мне не нарушать правила Я.Директа и не быть заблокированным, если я даже не знаю причину блокировки и не могу её узнать(поправка 15)!?
Пожалуйста, очень Вас прошу перепроверьте, ведь это какая-то ошибка!!!
olma-vetdoc
29 декабря 2017, 19:37
olma-vetdoc,
Заблокировали все кампании ( 4092529, 11809928, 12012406, 12301210, 28518801)
olegprustin
25 января 2018, 14:51
Номер РК 32723622
Заблокировали по пункту 15
Конкурентов по данной тематике полно, ключевые фразы все релевантные. Кампания крутилась сутки  нормально, потом просто заблокировали. Может по ошибке? Мне бы хотя бы причину узнать.
ivan20082018
28 января 2018, 18:41
Здравствуйте! Постоянно отклоняют рекламную кампанию   32826203 без объяснения причин Не могу понять почему нельзя объяснить причину для ее исправления?
Прошу помощи
Stas Cherchesov
30 января 2018, 22:58
Неделю мучились, не одно рекламное объявление не принимают, даже старые компании  отключили, бред какой то творится, надоело, наша компания теперь успешно рекламируется в Google, зашли спокойно разместили, внесли бюджет и работаем, с Яндексом стало невозможно работать.
prodazhi-tovarov
31 января 2018, 18:54
Уже 5й сайт клиенту настраиваю и блокировка по пункту 15. Думаю переходить на гугл и на другие рекламные компании, яндекс совсем не в адеквате последнее время. Я думаю это путь к разорению компании. Да и браузер на гугл поменяю. Один негатив к этой компании. 
Aleksei Serov
9 февраля 2018, 14:43
prodazhi-tovarov,
 тоже самое
kolichev.kolya
12 февраля 2018, 11:39
Добрый день! Вы пишите : "Сделал сайт, сделал его проверку и корректировку по статье 25 ФЗ о рекламе. Перед модерацией два раза повзонил в яндекс к консультантам: они проверили сайт, все обьявления и заголовки, все ключивеые слова сказали все норм, ошибок нет." А позвольте узнать, какая служба яндекса проверяет сам сайт? У меня аналогичная проблема, закрыли рекламную компанию (№ 18707781) по п.15 ответа почему закрыли, конечно же нет. Но самое главное на горячей линии яндекса говорят, что они не проверяют сайты!!!!
kolichev.kolya
14 февраля 2018, 12:55
Всем доброго дня! Вот решил поделится своей историей, о том как работает сервис «Яндекс Директ»
У меня была создана рекламная компания в яндекс директ № 18707781 и работала она достаточно давно. Но в один момент ее заблокировали по п.15 а это значит «блокировка компании без объяснения причин» удивительно не правда ли, без объяснения причин!!
Ну да ладно, попробовал отредактировать объявление по всем правилам яндекса, не получается, модератор не пропускает! И так раз 5 пробовал.
Потом начал изучать вопрос с юридической стороны. Отправил им ИНН, ОГРНИП внес поправки на сайте с учетом закона, о правилах торговли в сети. И вот оно случилось чудо, мои рекламные компании заработали и приходит на электронную почту информация от яндекса:
Николай, добрый день!
 
Благодарим за длительное ожидание ответа.
 
Рекламная кампания №18707781 была ошибочно отклонена на этапе автоматической модерации.
Рады сообщить, что после дополнительной проверки рекламные материалы допущены к размещению в полном объеме. Проверьте, пожалуйста.
 
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
 
Спасибо за обращение в отдел клиентского сервиса.
При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
-
Оцените наш ответ по ссылке https://yandex.ru/support/survey/?sid=c587ed03 
-
Бесплатные обучающие вебинары по нашим сервисам
-
С уважением, Вероника
Отдел клиентского сервиса
тел.: 8 800 234-24-80 (звонок из регионов России бесплатный)
тел.: +7 831 233-06-06, доб. 2480
https://yandex.ru/support/direct/
НО, радость была не долгой.!!! Через несколько минут мои рекламные компании опять блокируют. Позвонил им на горячую линию, девушка сказала: «Да, очень странно, ручная модерация прошла а робот блокирует, заявка принята, ожидайте» Ну хорошо, что ждать долго не пришлось)) приходит письмо не через два дня как первое, а через пол часа:
Добрый день!
 
Вы обращались в отдел клиентского сервиса по вопросу модерации рекламной кампании №18707781.
 
В ходе проверки рекламных материалов кампании было выявлено их несоответствие рекламной политике Яндекса.
 
Мы вынуждены сообщить, что данная кампания не будет принята к размещению, также, к сожалению, мы не можем предоставить дополнительные комментарии о причинах.
 
Напомним, что Яндекс оставляет за собой право отклонить любой рекламный материал без объяснения причин в соответствии с пунктом №15 Общих положений Требований к рекламным материалам (https://yandex.ru/legal/general_adv_rules/ ).
 
Надеемся на Ваше понимание.
-
Оцените наш ответ по ссылке https://yandex.ru/support/survey/?sid=с587ed03
-
Бесплатные обучающие вебинары по нашим сервисам
-
С уважением, Евгения
Отдел клиентского сервиса
тел.: 8 800 234-24-80 (звонок из регионов России бесплатный)
тел.: +7 831 233-06-06, доб. 2480
https://yandex.ru/support/direct/
Удивительно просто!!! Господа с яндекса, разберитесь пожалуйста с моей проблемой. Или хотя бы намекните, в чем ее суть. 
walletz.crypto
20 февраля 2018, 19:14
почему заблокировали нашу кампанию № M-5206212661
наши конкуренты успешно показываются и не имеют проблем! Чем мы хуже? Мы все правила соблюдаем, запрещенных товаровне рекламируем
Помогите!
elama-16201313
8 марта 2018, 12:23
Здравствуйте! Отклоняют все РК компании для группы сайтов (лендингов) спустя 2-3 дня работы. Помогите, пожалуйста, скажите хотя бы, что мы делаем не так, уже 2 недели вносим правки и меняем разные детали, даже аккаунты и домены! Последние отклоненные РК: 33646378 ; 33593250 ; 33592851
Заранее благодарю за поддержку!
salesa-pper.ru
11 марта 2018, 20:29
Заблокировали аккаунт без объяснения причин. Создал новый и там вес блокируют. Я просто скопировал объявление под свой сайт и отправил на модерацию. Почему на старом аккаунте вес работает исправно, а на новых такая же компания отклоняется по 15 пункту. 
№ 33682187 № 33682764)
Дмитрий Солодков
13 марта 2018, 00:11
Здравствуйте у меня такая же проблема, подал на модерацию 2 группы объявлений с разными доменами и оба отклонили по 15 пункту. Почему???
Номера объявлений: 33691298, 33714426.
fedorenchika
21 марта 2018, 15:57
Доброго времени суток, отклонили кампанию по п 15, проверьте пожалуйста 33908195.
заранее спасибо
elama-16159515
23 марта 2018, 13:15
Добрый день! Та же проблема РК № 33957883 , пожалуйста проверьте, товар очень даже легален!
oleg13021988b
23 марта 2018, 20:07
Здравствуйте! Постоянно сталкиваюсь с тем что отклоняют по 15-му пункту, причем запрещенных товаров и услуг нет. Компании проходящие модерацию буквально месяц назад, сейчас частенько не проходят при тех же условиях. Вот к примеру сегодня компания № M-5475777430. На этот товар ключей еще нет, приходится использовать околокючевые слова. Как быть? Уверен на другом из аккаунтов это компания пройдет модерацию, но это опять время и заморочки переноса компании. Проверьте пожалуйста и если все норм пропустите к показу. Олег(andr.ug@mail.ru)
oleg13021988b
23 марта 2018, 20:12
Кстати вот еще компания которая вообще не проходит № M-5553296235 (сперва прошла, после была через день заблокирована по 15-му), с тех пор пройти не получается. На другом аккаунте она крутилась около 7-8 месяцев!!!!!!! 
www.vkruzhevah.ru
29 марта 2018, 16:09
Объявления из кампании N26576659 "primadonna freya fantasie" ОТКЛОНЕНЫ модератором.пункт 15.
что происходит? оператор сказал, что эккаунт чистый. официальное юр лицо. на сайте все требования законодательства соблюдены. уже не первый год использую ваш сервис - такое впервые. причем, я ничего не меняла. просто получила письма вдруг, что все объявления отклонены. 
remo-eco
2 апреля 2018, 22:52
Здравствуйте, у нас тоже отклонили рекламную кампанию N34161509. Мы по этой тематике около года уже работали до этого. Проблем не было, даже сайт этот же использовали. Сейчас нормально подготовили новую кампанию, убил кучу времени на настройку и подборку ключей. Сначала приняли, потом отклонили, как сказали в колцентре из-за заглавных букв. Подтвердили, что по нашей тематике никаких сертификатов присылать не нужно и все, вроде, хорошо сделано. Исправил, отправил снова. И больше ее не принимают. Даже после того, как переделал немного и залил новую. Разумеется, конкуренты спокойно рекламируются по этой тематике и запросам.
Можно ли в ручную проверить кампанию N34161509 
ad.context.monkey
10 апреля 2018, 16:01
Мои рк тоже постоянно отклоняют по п. 15 без объяснения причин, товар не запрещен правилами. Прошу сотрудников Яндекса проверить кампанию вручную еще раз, рк № 34351455
avtopomoshniki
10 апреля 2018, 21:09
Такая же проблема с отклонением почти всех рекламных кампаний на аккаунте.


Часть из этих кампаний работает уже с 2014 года, потрачены не малые суммы на рекламу. Тематика безобидная, скорее всего ошибка системы. Номера некоторых из кампаний на аккаунте 33679118 33679110 33000172 33000209 33000134.
Прошу запросить повторную проверку, заранее спасибо
info@gid-stroy.ru
13 апреля 2018, 05:51
Добрый день.
 Моя компания уже показывалась в Директе и очень долгое время, больше 6 месяцев.

И вот от вас пришёл отказ  без объяснения причин в соответствии с пунктом №15.


Уважаемые модераторы приведённые причины отклонения отсутствуют. Укажите пожалуйста, что именно нужно исправить?.


номера РК: № 31478284, № 31478678, № 25449221, № 25410689, № 33876024, № 33876023 (все кампании находятся на агентском аккаунте


Обновлено 13 апреля 2018, 05:52
artkwork
16 апреля 2018, 08:22
Здравствуйте.  Отклонили кампанию по пункту 15. Прошу сотрудников Яндекса проверить вручную.  Номер кампании № 34435251
Спасибо!
all2fun
16 апреля 2018, 15:25
ИП Кузьмичева Ж.В. занимается розничной торговлей косметической продукцией, а именно косметикой из Крыма, которую она приобретает у изготовителей. С целью налаживания рынка сбыта продукции ИП Кузьмичева Ж.В. приняла решение рекламировать данную продукцию при помощи ООО «Яндекс» (место нахождения: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, ОГРН 1027700229193, ИНН 7736207543 КПП 997750001) посредством контекстной рекламы в сети Интернет со ссылкой на сайт www.dmitrovka.moscow, для чего создала, разместила и оплатила рекламную компанию №32801394.
Однако 01 апреля 2018 года данная рекламная компания была остановлена и отклонена ООО "Яндекс" без объяснения причин, что подтверждается сообщением от 01.04.18 г.  Сотрудник Яндекса Александр номер 77025 при звонке 02 апреля 2018 года в 19.20 отказался комментировать причины отклонения, сообщил, что не назовет причины. Обжалование результатов модерации результата не принесли, письмом из Клиентского сервиса ООО «Яндекс» Message: 6080327 от 04 апреля 2018 года было сообщено, что в кампании № 32801394 Яндексом выявлено их несоответствие рекламной политике Яндекса. При этом причины отклонения озвучены не были. Неоднократные жалобы в ООО «Яндекс» результатов не принесли, сообщением от 09 апреля 2018 года, а также неоднократными последующими отклонениями ООО «Яндекс» подтвердил приверженность своей рекламной политике и со ссылкой на свои внутренние правила (пункт 15) сообщил, что не обязан раскрывать клиенту причины отклонения его рекламных объявлений. Всего отклонений было более десяти и все без объяснения причин.
При помощи третьих лиц на другом аккаунте через Белоруссию была создана рекламная компания с одним единственным поисковым запросом - "муцин улитки" ведущим на этот же интернет магазин, но и эта компания была заблокировна без объяснения причин. Соответственно, причины может быть только две - а) коррупция в самом Яндексе, а именно в службе модерации которые просто не дают заходить на рынок другим рекламодаелям либо б) экстремизм (нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной принадлежности (из Крыма или не из Крыма)) считается экстремизмом).
И то и другое явялется серьезными нарушениями. По данным фактам были направлены жалобы в ФАС России (о возбуждении дела об административном правонарушении за злоупотребление доминирующим положением), в Ген. Прокуратуру (по признакам экстремизма  (влечет ответственность вплоть до принудительной ликвидации организации)). В Правительство РФ (для информации о том, как добросовестно на отечественном рынке работает отечественный монополист и почему ему это сходит с рук). На этом останавливаться не собираюсь, как бы Яндекс не скрывал свои причины, они, я надеюсь, станут известны несмотря на всякие там пункты 15, которые Яндекс сам себе придумал. 
Поскольку все темы Клуба Директ так же проходят модерацию Яндекса и нет никакой уверенности в том что его пропустят, текст размещается здесь. Спасибо
Андрей Бехтерев
22 апреля 2018, 17:18
Здравствуйте. Создал вчера рекламную кампанию,  модератор ее принял (Объявления из кампании N31555329 "Автомагазин" ПРИНЯТЫ модератором.
Показы начнутся после зачисления средств на рекламную кампанию. Для этого сформируйте счет и выберите удобный для вас способ оплаты: 

Объявления, прошедшие модерацию:
Группа №3057579300, "Новая группа объявлений"
M-5065327865, "Автозапчасти для всех марок авто"
), я ее оплатил, а сегодня Объявления из кампании N31555329 "Автомагазин" ОТКЛОНЕНЫ модератором. Деньги безналом оплачивал поэтому они еще не дошли (выходные). Звонил в службу поддержки Жесткое отклонение рекламной компании по п.15. возврат денег от 10 дней +время тратить на соблюдение всех нюансов, по моему это у вас господа глюк старые кампании тоже отклонили хотя на некоторых из них по 400К в прошлом скушали. Исправляйте! 
Timebubnov
23 апреля 2018, 13:43
Прошу еще раз проверить мою рекламную кампанию и хотя бы объяснить причину отклонения.
Ваши сотрудники не могу или не хотят этого делать....
N34604073
Массажер для шеи.
koroljkowaqq
25 апреля 2018, 01:35
Здравствуйте. Отклонили кампанию по пункту 15. Прошу сотрудников Яндекса проверить вручную. Номер кампании № 34666043
Спасибо!
novacompany161
17 мая 2018, 17:21
Добрый день такая же проблема с модерацией мы серьезная компания занимающаяся водоподготовкой ООО НоваКомпани www.nova161.ru , сотрудничаем с яндекс уже давно проблем не возникало. Теперь все объявления компании отклонены без объяснения причин осталось только одно объявления которое ведет на другой домен. Звонили в поддержку несколько раз, ничего внятного не объяснили. Как тогда найти причину если ее тебе не говорят. Номера рекламных компаний (№ 15843640, № 33420621, 34802552, № 34824221). Что только не пробовали создавать самое простое объявление с одним ключевым словом итд. Прошу разобраться в ситуации, это уже месяц длятся. Реклама не работает. Все объявления блокированы.
artem.bogdanov2005
2 июня 2018, 18:59
Здравствуйте, похожая проблема.
Кампания, месяц назад работающая без проблем была остановлена мною, а после повторного включения была отклонена модератором. Звонил и писал в техподдержку, везде одно и тоже - не соответствует политике, мы имеем право отклонить без причин. Менял заголовок, описания, копировал и создавал новые кампании, все тщетно. Отклоняют уже 6 раз, уже достало. Дело в том, что кампанию очень важно запустить именно сейчас, а вы даже не можете сказать в чём собственно проблема. Последний раз пишу в техподдержку и сюда, если не получу нормального объяснения причины буду вынужден перейти в другой сервис, что очень нежелательно. Очень жду ответа.
ryukzaki.swissgear
16 июля 2018, 21:09
кампания 35462791 отклоняют по п 15. в чем может быть причина
m4xxx90
18 июля 2018, 21:52
Здраствуйте. Работаем с Вами больше двух лет  по разным бизнесам. Неделю не можем пройти модерацию с агентством по трудоустройству. Меняли текста, изображения, что только не делали, отклоняют по п. 15. Все менеджеры отказываются давать комментарии. Готовы исправить все что необходимо. Номер компании 36198441. В Гугле все нормально проходит.... Уже не знаем что делать...
getuniq-u45789-1
4 августа 2018, 15:20
Здравствуйте, моя рекламная компания не проходит модерацию , написано "Ваше рекламное объявление не может быть принято к размещению, поскольку рекламные материалы содержат информацию о запрещённых к рекламе товарах/услугах. C правилами размещения рекламы на Яндексе вы можете ознакомиться здесь." . Я прочел все правила , но так  не понял в чем причина отклонения.  № 36496950
Flowerskld
25 августа 2018, 20:36
Кампания «Новая» № 36903107 , отклонение по 15 пункт, ничего не помогает, причины не говорят. Разочаровываюсь в Янлексе
balashov.san259
1 сентября 2018, 13:47
3701598, три раза отклонили модераторы по разным причинам, позвонил — ответили что «без объяснения причины». Другими рекламодателями этот товар успешно рекламируется в поиске.
wargero
3 сентября 2018, 11:46
Добрый день, проверьте, пожалуйста компанию № 37045012
Требования к рекламным материалам соблюдены
wargero
3 сентября 2018, 21:03
Компания 37045012 была удалена, проверьте 37056522 пожалуйста
ivanov.o13xiy
4 сентября 2018, 22:39
Здравствуйте! Уже 6 месяцев бьюсь с яндекс директ № 15779723 по непонятным причинам сайт признали схожим и не могут объяснить причину схожести сайта. Перерыли весь интернет, искали копию или хоть какой - нибудь намек на схожесть, все безрезультатно. Копии не нашли, говорят что копия сайта рекламируется в вашем же регионе. 6 месяцев поиска никакого результата не дало.
Перенесли сайт на другой домен, отредактировали и заново запустили в яндекс директ. Через 2 недели все повторилось вновь, наш сайт признали схожим. Самое интересное, что по другим ключевым запросам сайт показывается, а по основной тематике сайта показы не идут. Обращался в тех.поддержку раз 20, было сделано более 50 звонков и все безрезультатно.
aebirukov
18 сентября 2018, 13:40
Здравствуйте!
У меня раз за разом отклоняют самые простые объявления. Причины не указывают. В чём дело?
Объявления из кампании N36574658 "Тестовая1" ОТКЛОНЕНЫ модератором.
Отклоненные объявления:
Группа №3493049166, "Тест1"
M-6323286462, "Детские кровати"
Принятые дополнения: отображаемая ссылка.
prizhbilov
28 сентября 2018, 19:37
Добрый день. Не пойму причины отклонения объявлений. Проверьте, пожалуйста, еще раз
РК № 37307707 Спасибо.
Atamuratov.R.u.s
8 октября 2018, 11:23
Тоже самое проблема Звонил они проверили и сказали Яндекс блокирует без объяснения причин пункт15. Вот номер компании 37451313 Я что то изменил перепроверьте пожалуйста!
Sleepypeoplepro
18 октября 2018, 20:09
Добрый день такая же история кампании № 37936533 и № 37937106 проверьте пожалуйста?
delta.origin
19 октября 2018, 00:59
Точно такая же проблема!
Причем сотрудники Яндекса сами пригласили нас рекламироваться на ЯДиректе, после 6-ти месяцев модераторы забанили по пункту 15.
Зачем было нас приглашать, помогать настраивать компанию, а потом банить без объяснения причин? Так сложно объяснить причины?
delta.origin
19 октября 2018, 01:01
Это не первый раз когда сталкиваешься с неадекватным поведения яндекса и его сотрудников...
e-16296754
1 ноября 2018, 14:52
Здравствуйте. Такая же система, пункт 15 и никаких объяснений. Не могли бы вы пересмотреть ваше решение.  Проверьте пожалуйста, ведь не нужно же на данные виды услуг никаких разрешений. Спасибо заранее! Кампании № 38322466, № 38385276
metrika354
5 ноября 2018, 18:20
Доброго дня! Та же проблема. Отклонено модераторами пункт 15. Рекламная компания 38493216 . Посмотрите пожалуйста. Сезон короткий, очень нужна помощь. 
berserkanton
8 ноября 2018, 22:38
Добрый день!


У меня такая же история. Объявления отклонены без объяснения причины. Хотя когда я звонил в Яндекс, менеджер сказал, что не нашел причин отклонения. Все равно отклонили.
Раньше реклама работала с этими ключевиками.
Вот номера кампаний: 
38352218

38376150

38377048



Посмотрите пожалуйста.
megaiphone24
18 ноября 2018, 21:21
Доброго времени суток. такая же история и у меня, отклоняют без объяснения причин. номер компании 37633849. 
Хотя ранее это объявление работало на ура и никаких проблем не было, я всего лишь изменил ссылку. попробовал вернуть обратно и получил опять отказ. Как с этим дальше быть?
Анастасия
23 ноября 2018, 18:55
Добрый вечер. Самое интересное, что в течении трёх недель мне указывают на новые недостатки, и объявления отклонены до сих пор. Уверяют, что модерация ручная, хотя при загрузке, за меньше минуты около трехсот ключей отклонены. А сегодняшний звонок убил меня! Я - проверьте причину отклонения, мне - так таааак, вы все недостатки исправили, кроме, нельзя слово доставка, я - моя компания не осуществляет доставку и этих слов нет, укажите на конкретное объявление, мне - у вас не так много кампаний, посмотрите сами!!!! я - повторяю, что нет доставки, мне - ваша заявка принята, ожидайте ответа на почту в течении трёх дней!!! Как понимать? Последняя заявка пришла с ответом через 6 дней. Почему никто не может дать конкретного ответа? Что происходит? В начале было смешно, а сейчас уже не до смеха(((((
misley.rechille
7 декабря 2018, 15:40
Здравствуйте! Заблокировали полностью аккаунт в директе по пункту 15, вместе с деньгами и работающими кампаниями. Сказать что я расстроен, мало сказать, не занимался подменами и чернухой, рекламирую обычную клиентскую игру. Номер одной из кампаний 39377022 . Модераторы, помогите разобраться, я уверен это ошибка
sokolova.sofi2018
20 декабря 2018, 14:28
Доброго времени суток! Все объявления по тематике "Продвижение соцсетей в интернете" были отклонены без объяснения причин - п.15. и уже не первый раз! При первом отклонении - это было в июне 2018, менеджер нам дал рекомендации по поводу того, что нужно сделать для успешного прохождения модерации. Мы все эти условия выполнили с учетом рекомендаций (изменили описание на сайте) и наши рекламные кампании допустили к показу. Сейчас данная ситуация повторилась - п.15 и все! Мы выполнили все условия еще в июне, так почему снова что то не нравится модератору? Мы исправно оплачиваем услуги Яндекс Директа и не нарушаем условий. Данную тематику разрешают к показу многим подобным сайтам, как у нас и поэтому прошу Вас перепроверить и допустить к показам наши кампании. Также мы готовы к коррекции на сайте какой либо информации (35396032)
securitypolicy2018
8 февраля, 17:50
Тоже самое, по телефону не чего не объясняют ссылаясь на этот пункт. Сделал две компании так же отклонили. Вы нормальные там  ? Можете объяснить что не так и что так, а то хз что делать выводить деньги с аккаунта ил что делать ?
40765550 


Обновлено 8 февраля, 17:51
kondr3
18 февраля, 13:11
Здравствуйте! Компания 40886949, отклоняют без объяснения причин, телефонный клиентский сервис не может дать ответ, но они обещали повторно отправить на модерацию, в итоге не отправили. Что не так?
Tirol club
22 февраля, 13:05
Здравствуйте, до начала этой недели все было хорошо и компания Tirolclub (Красная Поляна) рекламировала свои горнолыжные школы и услуги инструкторов , обучение на роликовых коньках и пешеходные экскурсии как мининум с июля 2017.
В начале недели этой недели все компании , даже отключенная летняя http://joxi.ru/zANQkg1fv638l2 встали в статусе "Отклонена на модерации" сегодня при звонке по телефону 495 739 3777 Ирина сказала, что компании отклонены по пункту 15
Как получить вменяемую информации о том, что надо исправить?
№ 37826278
№ 28859706
№ 37825022
№ 40236145
Подскажите, пожалуйста, что делать в таких ситуациях?
были письма буквально 21 февр. 2019 г., 22:24  , о том что объявления приняты, а 11:38 эти же объявления отклонены. что не так? это же разрешенная тематика , на сайтах нет вирусов, только обучение и прокат горнолыжного снаряжения
Объявления из кампании N37826278 "[Поиск] Обучение (Зима)" ПРИНЯТЫ модератором.
walletmymoscow
25 февраля, 12:02
Ситуация аналогичная. Компания отработала 3 дня и была отключена по пункту 15 (мне об этом сказали в процессе телефонного звонка). Номер компании 41089730
Конечно ситуация абсолютно неадекватная, доказывает в очередной раз как яндекс просто неадкватен как в формате выдачи сайтов в топ, так уже и в контекстной рекламе. Благо теперь вы не одни, и получаются новые способы, при помощи которых можно продавать продукцию. Но это конечно же жесть самая настоящая!!!!
kuznetsovden15
10 марта, 16:47
Шла вторая неделя, как я пытаюсь пройти у вас модерацию. Все две недели отклоняют рекламу по "Пункту 15" правил Яндекс Директ.
Имеем РК 41494308: обычный текст, обычные картинки, обычные ключевые слова. Нет никаких ошибок. Тематика: Строительная компания.
Имеем сайт: http://eko93.ru. Обычный простенький сайт, вся необходимая информация на нем есть + добавлен квиз.
И вот на протяжении двух недель вы отклоняете рекламу без объяснения причин. Хотя все условию соблюдены.
Я уже 100500 раз менял рекламу и сайт, все равно отклоняют по 15 пункту. Все бы ничего, я мог бы купить новый домен, завести новый аккаунт и попробовать там. Но на данном аккаунте и домене активирован промокод. И получается, что рекламу вы не можете принять и деньги вернуть тоже (аннулировать привязку домена к промокоду). А это уже просто "беспредел". И на все у вас ответ один: "Объяснять ничего не будем, промокод вы увы потеряли, делать мы тоже в этом случае ничего не будем".
Итог: минус 12 тыс рублей и скорее всего заблокированный домен.
P.S. Возможно на этом домене была какая то активность, которая не соотв. требованиям Яндекса и его забанили. Но почему тогда дали пополнить бюджет и промокод - не понятно.
gwynplainebusy
14 марта, 12:09
Проблема как у всех... П.15 кампания #41669099. Мангалы продают все. Рекламы полно. Зачем душите то? 
worker250
21 марта, 20:50
Здраствуйте! Отклоняют рекламу по п.15. Хотя она отработала пару месяцев и ничего не менялось не в ней не на сайте. № 41137179. 
СТО КузОфф
26 марта, 02:16
Очень озадачивает поведение модерации Яндекс. Все мои кампании  о рекламе кузовного ремонта были приянты ранее и успешно работали. Неделю назад без объяснения причин все кампании были отключены. По телефону два специалиста не нашли никаких  видимых нарушений. Кузовной ремонт не запрещен к рекламе и сайт полностью соответствует правилам. Как вы предлагаете решать проблему, если не даете никаких объявлений? При этом почти 3 месяца службу модерации абсолютно устраивали все мои кампании. Как это понимать?
ai-palto
27 марта, 12:57
Всем доброго дня! Аналогичная история. Сам собрал сайт, делаю это не в первый раз. Добавил ключевики продуманно, ни какова спама, вирусов на сайте - 0! Сайт корректно отображается как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Продаём пальто из натуральных, качественных европейских тканей, своя фабрика, шьём на заказ работаем 11 лет, клиенты нами довольны, оставляют позитивные отзывы но возвращаются редко, так как шьём хорошо и наши пальто можно носить много лет. Что не так? Мы Российский производитель, думал нас как-то надо поддерживать, или нам надо продавать китайский ширпотреб, что бы всё хорошо модерировалось? Ещё раз сообщаю, проверяли не раз, заспамленности нет, ни чего запрещённого не продаём, сайт достойный, объявления в яндексе соответствуют предложению. Что не так?! Звонил в службу поддержки, девушка с пониманием отнеслась к просьбе, ещё раз посмотрела настройки компании, изучила сайт, ответила, что не видит ни каких причин для блокировки, но ни чем помочь не может. Где логика, господа? Прошу ещё раз внимательно изучить мою компанию № 41469932, возможно это какая-то ошибка.
a.manzya
29 марта, 18:02
Добрый день!


Тема не запрещена к показу. Лицензии не требуются. Звонил в тп перед настройкой, узнавал, можно ли запустить рекламу, не будет ли проблем. Мне сказали не будет, и результат - п. 15.
Тема - работа, я вижу аналогичные кампании крутятся. Что за дискриминация???
42166285, 42165112

brainm0ney
1 апреля, 21:19
какая радость проблема, жесткое отклонение рекламной компании по п.15 ^)
зато продвигаемые сайты  сеошников банят просто так :)
навернеое сть смысл весть продажи по разным веточкам
mamontov.garick
1 апреля, 22:00
Здравствуйте. У меня такая же причина как у всех , заблокировали по п15 . Хотя на сайте и в объявлениях ничего запрещенного нет то  же самое подтвердила диспетчер Яндекса которой я звонил (разговор записан), но все равно заблокировали № 42171482, прошу посмотреть и разобраться!!!!
alex.solonko
2 апреля, 06:49
Да, сегодня тоже столкнулся с ситуацией, когда компания работала сезон и есть статистика, и вдруг отклонена модераторами по п.15. Как так? Она же работала.
metallist.an
5 апреля, 13:01
Принимаем металлолом, запустили сайт и рекламу, первый раз запустили, отклонила Модерация,  написал письмо, извинились, пару дней поработала и затем отклонили без объяснения причины, по телефону ни чего внятного сказать не могут, проверьте пожалуйста (42141878, 42166908, 42224124)
Energokub2019
9 апреля, 08:58
Господа! доброе утро.
Вот спал я спокойно, ровно до того момента пока не схватил ранним утром от директора, у вас там что праздник какой-то что-ли? Почему рекламные компании ранее работающие исправно вдруг отклоняются без объяснения причин по п.15?  Все рекламные объявления составлялись согласно вашим правилам и с помощью ваших же менеджеров, мне нужен четкий и аргументированный ответ, что не так, и по какой причине, рекламные компании отклонены, причем все разом? Я прекрасно понимаю что у яндекса полно денег и вы можете сказать: "ребят, да заберите свои деньги и мол проблема решена". Уважающий себя сервис, я думаю, так не поступит.
И так у нас с вами есть задача которую необходимо решить с результатом "реклама работает" по следующим  рекламным компаниям № 42388386, № 42391083, № 42392632
Поэтому искренне прошу отнестись к сложившейся ситуации с должным профессионализмом, с вами мы работаем не первый год но подобная ахинея у нас впервые.

Обращение к модераторам: за 6 работы с Вами я наслушался множество разных басен и сказок, ссылаться на 15 пункт в вашем случае будет крайне не профессионально. Возврат денег не одному вашему клиенту по большей степени не интересен, потому что люди идут к вам только затем чтобы привлечь клиентов, и готовы за это отдавать любые деньги. Раз после автоматической проверки у вас занимается проверкой человек, я прошу в текстовой форме дать четкую аргументацию тех моментов что и где мы сделали не так - чтобы это все исправить, нормально запустить и не возвращаться больше к этому неприятному разговору.

Печенек, света, много кофе и вкусняшек в ваш офис, включайтесь мои хорошие, давайте решать и разбираться.
Обновлено 9 апреля, 08:58
kazan.vmkuhni
14 апреля, 21:14
Добрый вечер. Отклонили РК по пункту 15, без объяснения причин № 42577147. Обратился в ТП, но они ссылаются на п.15 и ничего не объясняют. Пожалуйста, перепроверьте еще раз.
gadalkanatta
16 апреля, 19:41
Здравствуйте, по такой же причине отклонили и мою, ранее работавшую рекламную компанию!!! То есть модерация ее пропустила! Были клики! Показы! Списывались деньги! И вдруг всю компанию отклонили и остановили по пункту 15!
Но как мне можно ее исправить или поправить или переделать, если не объясняют причин!
БРЕД!!!!! 
компания № 42462780
Ничего нарушающего закон или правила яндекс директ нет!!


Полнейший критинизм и безобразие!
kazan-ls
18 апреля, 16:47
Добрый день, Яндекс отклоняет по пункту 15, без объяснения причин. Как решить проблему, если они не сообщают причины?
Помогите, пожалуйста разобраться в чем причина.
mr.rus058
23 апреля, 23:23
Здравствуйте! 
Сегодня был шокирован, то что все мои рекламные кампании были отклонены по п.15.
Оператор на горячей линии ничего внятного не ответил. На вопрос с кем можно проконсультироваться или как связаться с вышестоящем руководством - ответ не получил.
Все рекламные кампании настраивал сам, собирал так сказать по крупицам, сайт мой рекламируется в ЯД с лета 2018г. 
Прошу пересмотреть данный бан (номер одной из кампаний 36076414).
maximus.sidor0v
24 апреля, 01:27
Странная ситуация. Создал новый сайт, и заменил ссылки в РК (№ 42757444), все остальное оставил без изменения. Отправил на модерацию, отклонили.
Первый раз по пункту 15 политики Яндекс.
Второй раз "Ваше рекламное объявление не может быть принято к размещению, поскольку рекламные материалы содержат информацию о запрещённых к рекламе товарах/услугах.". Хотя кампания не относится к данной категории.
Просьба подробно объяснить причину отклонения.
Заранее спасибо!
denis.aleschkin
7 июня, 14:53
maximus.sidor0v,
попробуй домен поменять, у меня это прокатило!
sinjerean
29 апреля, 16:24
(№ 42763981)

 (№ 42885179)
15 пунк .  
Почему ?
Да плевать на всех . 
sinjerean
30 апреля, 09:47
sinjerean,
Ура забанили весь ак . 10 лет работы . Яндекс ты охренел .  
ОнлайнТрейд
10 мая, 22:25
sinjerean,
аналогично. отклонили ВСЕ кампании (даже безобидные услуги доставки/грузоперевозки), потом заблочили весь аккаунт. вся работа псу под хвост. ничего сообщить не можем, согласно п.15. сучьи потроха.
katran.abob
5 июня, 11:51
ОнлайнТрейд,
уроды они там все. Зажрались видимо
ОнлайнТрейд
10 мая, 22:32
что-то не торопиться яндекс здесь отвечать. похоже на планомерное убийство малого бизнеса, или расчистка от конкурентов, продвижение своего  беру. 
очень удобный пункт 15 придумали, ничего не скажешь
reklama.art-a-part
23 мая, 14:06
Здравствуйте! Запустили рекламу прошёл модерацию по теме бытовая мебель все хорошо. Начал делать делать ретаргетинг. И тут возникли проблемы. Текста-графические проходят модерацию а графические нет (№ 43025059) и объясняется пунктом 15. Позвонил сказали что не видят проблем. Отправили на ручную модерацию. На следующий день заблокировали весь логин и всю рекламу. На сайте нет незаконной информации, сайт собрали на тильде. Вирусов не должно быть.
b.teharenda
24 мая, 16:31
Здравствуйте! Мы занимаемся арендой спецтехники, у нас много аккаунтов и различных рекламных компаний на данную тематику в регионах РФ и Казахстане. Тратим огромные деньги с на рекламу и тут нам стали блокировать рекламные компании во многих городах РФ где находятся наши филиалы по пункту 15 без объяснения причины. Это что вообще за пункт такой, что не даёт точного понимания что мы нарушили, на данный момент мы даже не понимаем что нужно изменить чтобы заработало всё, так как причину вы не объяснили, какой из пунктов правил мы нарушили. Ситуация на разных аккаунтах разные, к примеру работала рекламная компания месяц, два и всё было хорошо, после отклоняют объявления по этому пункту. А на многих других аккаунтах модерацию проходит, деньги закидываем и сразу же отклоняют. Это что за тип мошенничества? Можем переговорить по телефону, расскажу всё о каждой рекламной компании 89134520766 Михаил. Одна из многих рекламных компании (41799116) На этом аккаунте отклонили все. Так же есть другие аккаунты
froprom
4 июня, 00:40
Здравствуйте!
Проблема с модерацией - отклонение по п. 15. Можно ли проверить еще раз?
РК № 43700204
Спасибо! 
katran.abob
4 июня, 21:57
Здравствуйте. Не знаем уже как и бороться. Отклоняют безобидную рекламу скатертей, автобафферов. Жесткое отклонение рекламной компании по п.15. Номера кампании Бафферы (№ 43633882) и Скатерть (№ 43706349). Никто на горячей линии Яндекса не может объяснить причину отклонения.
Мы ведем много кампаний, больше 3 лет. Такого не было еще.
Если можете помочь или прояснить ситуацию, то очень будем благодарны.
katran.abob
5 июня, 11:51
так будет что-то делаться? Ответ какой-то? Или это мертвая ветка?
denis.aleschkin
6 июня, 12:50
Добрый день! Такая же история по рекламным компаниям 42559480, 42584492, 42588846. Не говорят причину отклонения. Рекламируем электрокамины, сайт: hotmar.ru. проверьте пожалуйста еще раз.
Обновлено 6 июня, 12:50
storeleb
7 июня, 13:22
denis.aleschkin,
дождутся они, что кто-то посерьезней возьмёт, распечатает этот пункт 15 на толстом картоне, свернет трубочкой и засунет им в жопу глубоко и надолго.
denis.aleschkin
7 июня, 14:52
denis.aleschkin,
разобрался в чем дело методом "тыка", домен им мой новый не понравился, не знаю почему, поменял на старый, все сразу прошло модерацию)
katran.abob
10 июня, 09:56
denis.aleschkin,
везет. У меня так и отклоняют. А у других показывается такая же реклама. Вот и пойми их. Видимо рулят толстосумы.
dicher63
7 июня, 08:49
По ходу в яндексе просто сменился главный модераст и чисто по своей "доброй душе" старается поднагадить людям. Иного объяснения нет. Банит компании, которые крутятся по пол года и не объясняет. 
lebstore
7 июня, 11:51
dicher63,
да, скорее всего завелась какая-то с*ка. Хочется прибить м*дилу
zo1otov.m
16 августа, 16:59
dicher63,
Это просто гандоны, а не модераторы, сами себе в ногу стреляют и Яндекс тащут на дно в прошлый век! С таким отношением они Google ни когда не обгонят!
kk-syktivkar1
23 июня, 16:15
Здравствуйте. Уже неделю мучаюсь с этим триклятым пунктом №15. Я 2 раза отправлял компанию на перемодерацию, каждый раз мне приходил отказ и во 2 раз мне вообще заблокировали аккаунт. Я создал новый аккаунт, внес корректировки в Компанию и все тоже самое, никак не получается пройти модерацию. Я даже создал новую компанию всего с одним объявлением, и нихрена.  Я продаю услуги по подбору недвижимости, вт мой сайт http://www.kupitkvartiru-syktivkar.ru. Номера рекламной компании 44177179,  44192647. Хоть кто-нибудь может мне дать ответ что не так с моей коипанийе и как это решить???
nep.uhta
24 июня, 13:49
kk-syktivkar1,
Наверное потому что у вас не работает подбор?
Людмила
25 июня, 12:10
Всем привет! Кому нибудь удалось пройти модерацию и выяснить в чем причина такого бана? Ребяяяята, что делать-то?  
storeleb
28 июня, 15:09
Людмила,
писать всей толпой в антимонопольную службу
gogoigogo3
7 июля, 18:00
storeleb,
дада

ya.kservicepro
8 июля, 12:24
Тоже забанили с блокировкой аккаунта без объяснений, такое ощущение что не товар лицезионный предлагаю, а лохотрон которого на яндекс директе увы предостаточно, и который они пропускают. Что нарушаю не понятно, что нужно, тоже неизвестно. При этом в первый раз пропустили, а после изменения графика работы, не доглядел, забанили полностью.
Людмила
8 июля, 15:26
Мне помогло поменять домен и запустить рекламу на другом аккаунте. Может и вам поможет) 
ostenischev
24 июля, 14:35
Людмила,
до сих пор все впорядке?
не хотелось бы из-за даунов модераторов каждый месяц регистрировать новые домены и аккаунты..
Людмила
26 июля, 09:28
ostenischev,
да, все нормально. причем отправляла несколько раз на модерацию после этого - пропускают без проблем
karcher-23
23 июля, 16:28
Яндекс модераторы - просто пидоры, 15 лет работал и все кампании по п 15 заблокировали ) ни копейки этим гандонам - ушел в Гугл, дешевле и трафик больше
logvinov.andriusha
26 июля, 21:06
Здравствуйте. Мы отправили уже с десяток кампаний по видеорегистраторам. Каждый раз появляется сообщение о том, что товар запрещен правилами Яндекса или законодательством. Далее отклонение по пункту 15. Мы и звонили, и множество раз писали - всё это не имеет результата! В списке запрещенных товаров нет нашей продукции даже косвенно. Объявления мы намеренно минимизировали (убрали ярко завлекающие фразы, слова), изображения с десяток раз меняли (мало ли картинка не проходила по неким параметрам). Результата ноль. Идентичный товар рекламируется успешно у конкурентов, вопрос КАК ТАК ВЫХОДИТ? Может быть наш аккаунт занесен в негласный ЧС? Или домен в БАНе? Более того, поступали такие же жалобы от наших партнеров, и тоже по видеорегистраторам!  Сайт не фишинговый, хоть он и одностраничный (обычный товарный лендинг), в нём указаны необходимые юр.данные, телефон, адрес. Так как мы имеем полное право рекламировать данную продукцию и другие её успешно рекламируют, но нас холодно отклоняют, закрадываются нелицеприятные подозрения о недобросовестности работников Яндекса. РК 44961666 (одна из множества). Требуем ручную перемодерацию!!!
Обновлено 26 июля, 21:10
or1oviv4n
30 июля, 17:42
Здравствуйте . Мой аккаунт заблокировали по пункту 15 без обьснения причин .Вот для примера номер одного обьявления N44130362 . Наша организация занимается косметикой для салонов красоты с 1993 года . Все необходимые документы я могу предоставить . У нас есть все необходимые сертификаты на косметику . Вот главный сайт организации https://www.orbikom.ru . Там есть все контакты . Я создал интернет магазин для продажи косметики https://prosalon.tk . Руководство в курсе . Я не нарушал законодательство РФ и никого не обманывал . Жалоб на мой интернет магазин не было , я уверен в этом на 100% . Я пытаюсь работать удаленно и физически не нахожусь в Ростове на дону . Рассмотрите пожалуйста мою просьбу внимательнее . Я только начал изучать директ в Яндексе и могу допускать какие то ошибки . Но мне кажется это не должно служить причиной блокировки моего аккаунта . 
vip.minute
13 августа, 17:06
Добрый день. Отклонили по пункту 15. Компания работала с 2016 года. Перешли на HPPS. После начались проблемы с вашей стороны! 3 раза робот отключал компанию. В службе говорят настроенна корректно. Просьба разобраться, а не пускать как всегда на самотек! Одна из компаний 41391466. Заблокировали весь логин. 
mega-klev.gq
14 августа, 21:50
Вы все делаете для того, чтобы у вас было как можно меньше клиентов с вашей отвратительной модерацией!!! 10 компаний отклонились за один день вашим роботом!!! Ваши операторы в клиентском отделе, не понятно для чего там сидят, при звонке к ним , они постоянно отмораживаются пунктом 15 !!! Ничего не объясняют, что нужно исправить или переделать!!!   До начальства не достучаться!!! Многие люди не довольны сервисом!! Диалога с клиентами нет вообще по решению проблем!!! Проблемы  не решаются!!!  Роботы постоянно вмешиваются в работу компаний и отклоняют их!!! Потом по 50 раз проходишь модерацию и опять отклоняют!!! Не возможно стало работать и откручивать нормально рекламу без проблем вообще!!! В facebok и Google проще стало работать чем в Яндексе!!! Полный беспредел и бардак творится в компании!!! Очень не доволен!!!
mail547m
14 августа, 22:01
Банить стали даже аккаунты, без возможности на восстановление! Что им хочется, то они и творят! Перестал рекламироваться вообще! Творится беспредел в модерации! Не советую связываться, потеряете время, деньги и нервы!...
getuniq-u47527-75
15 августа, 13:04
mail547m,
+++ 
Обновлено 15 августа, 13:09
yaromir.culagin
16 августа, 16:38
getuniq-u47527-75,
Компания не создана для нормальной работы с клиентами!!! Сервис обслуживания на нуле..(( Работал и арбитражил в директе больше 3-х лет и больше мучился с их гребаной модерацией, чем получал удовольствия от работы,  и ушел в другие источники трафика. 
vip.minute
16 августа, 11:48
Всем добрый день.
Иногда кажется что пишу сам-себе!


Второй раз пишу Вам комментарий
Ранее: 
vip.minute
13 августа, 17:06
Добрый день. Отклонили по пункту 15. Компания работала с 2016 года. Перешли на HPPS. После начались проблемы с вашей стороны! 3 раза робот отключал компанию. В службе говорят настроенна корректно. Просьба разобраться, а не пускать как всегда на самотек! Одна из компаний 41391466. Заблокировали весь логин


Просьба еще раз посмотреть все компании и весь аккаунт. Дать рекомендации по устранению Вам не угодных условий по показу рекламных компаний. Ваша вежливость и отписки здесь не уместна. 


Спасибо. 



e-16253583
16 августа, 12:55
Здравствуйте, попало большое количество рекламных кампаний под  пункт 15 , если есть вменяемые модераторы в этой ветке , прошу еще раз рассмотреть 36241146
36241128
44243320
30792494
38249361
34198301
39216865
38598287
41028998
43982559
32122065
30614478
44976813
44979810
30155215
45340406
42162277
43788189
45195466
Обновлено 16 августа, 12:57
zo1otov.m
16 августа, 16:52
e-16253583,
Друг бросай эту рекламу и беги от нее, не осталось здесь нормальных модераторов и нормального человеческого отношения! Поверь мне на слово, ты потеряешь больше! 
zo1otov.m
16 августа, 16:48
Не используйте промокоды, это ловушка и развод!!! Под шумок уроды банят домен и так, что  ты потом не можешь пройти с ним модерацию!!! Звоня в поддержку тебя посылают по дальше по пункту 15. В итоге ты меняешь компанию, или домен и теряешь баланс, потом 
 платишь НДС и несешь убытки! Работать стало не выгодно и рискованно!! На сторонних  форумах разнес предупреждение, будьте осторожнее и делайте выводы сами!
baranoffsavelij
16 августа, 18:23
Наделали делов??? Конченые мрази!!!
apagency-direct
20 августа, 19:51
что сейчас происходит с модерацией? отклоняют всех подряд и без объяснения причины
a7900166
21 августа, 23:18
Здравствуйте! Недавно отклонили кампанию 36207198 и 36207538 по п.15. Эта кампания работала довольно долго и без проблем, все правила соблюдены. Пожалуйста, перепроверьте еще раз.
awto-drum.site
24 августа, 23:14
Что за издевательство над рекламодателями?? Дожились до того , что уже видеорегистраторы нельзя рекламировать!!!! Нахрен вы тогда вообще нужны?? Один негатив везде в вашу сторону куда не плюнь!!! 
Tem
27 августа, 11:12
Здравствуйте, жестко и без объяснений причин отклонили сразу все рекламные компании сразу по 3 проектам, работали 2 года, нарушений нету, тематика белая, зачем так делать, я не понимаю( яндекс ДНО
syomas
вчера, 00:25
Господа, опишу вам свою ситуацию с пунктом 15!
Я веду несколько сайтов своих и знакомых. Пользуюсь только деректом + стараюсь качественно настроить сайт, что бы не было дублей и фразы были ревевлантны, в связи с этим ключи и так недорогие и считаю справедливым платить яндексу за рекламу. Ни когда не пользовался другими методами продвижения и даже не знаю как там устраивать черное продвижение. проблем ни когда не было, но вот однажды мы усмотрели освободившийся красивый домен, купили его и подвязали к сайту. Сайт мгновенно взлетел в поиске, и даже фавикон засветился сразу, но кода я начал делать рекламные компании - пункт 15!!!! Звонил, писал -бесполезно! Пробил домен на веб историю и выяснил что домен менял хозяев каждый год начиная с 2012 года, видимо такие же лохи как я его покупают периодично и страдают. Что делать пришлось избавиться от него, результат - ни каких претензий со стороны Яндекс деректа! 
ВЫВОД - яндекс монополист и не хочет разбираться с тысячами таких сайтов, типо купил только что-не виноват. Искуственный интелект выдает что домен косячный и проще его на х послать, чем разбираться, сказать пункт 15 и ВСЁ!
Совет для честных рекламодателей и горе программистов не вразумевающих, прежде чем брать проверяйте его на веб историю, нужно брать чистый домен без истории, что бы быть уверенным, что какой то му-к до вас не поюзал его по порносайтам и тд... 
Всем успехов в нелегком труде!
blefaro0707
сегодня, 12:45
Сейчас с модерацией и применением пункта 15 резко обострилась ситуация и отклоняется очень много и без разбора.
Надо наверное вспомнить свои грехи - где что - где промокода, где что серое прошло, где заклоачил удачно - вспомнить и пОкаяться перед яндексом


дорогой яндекс - отпусти мне все грехи, обещаю не грешить сильно - и, трам-тарарам , дай возможность нормально работать


PS - остальные тоже пОкайтесь
iv.boldirew
сегодня, 17:44
Здравствуйте! Рекламная компания № 28507298  работала  2,5 года  без остановок, 2 недели назад все объявления были заблокированы по п.15. По сей день ситуация не разрешилась.  Чёрных методов продвижения не применяли, домен чистый и зарегистрирован на нашу компанию более 3 лет. Товар у нас законный, автомобильные чехлы.  