Что-то не получается найти внятной информации - как это работает? (для кампаний без учета интересов пользователей)

Мои предположения, поправьте, если неверно мыслю.

На основе тэгов <head>, <title>, <keywords>, <description> (может, еще и на основе <h1-6>) для каждой страницы определяется ее "тематика", некий суррогат-заменитель запроса пользователя. Это некая фраза, которая как бы является запросом пользователя, который он мог бы сделать. Или это набор фраз?

И уже на основе этой "тематики" происходит отбор фраз, которые будут участвовать в аукционе и определены объявления для показа на этой конкретной странице. А может эта фраза определяется для всего сайта?

Если направление мыслей верное, то возникают вопросы. Повторюсь, применительно к кампаниям отключенным на поиске, без учета инетересов пользователей.

а) минус-слова - нужны? они действуют на эту "тематику" или на страницу целиком? они вообще учитываются?

б) между собой нужно ли переминусовывать фразы? (чтобы исключить конкуренцию)

в) работают/учитываются ли операторы ! и ""? их использование что-то дает? получится ли за счет них точнее сегментировать трафик и исключить нежелательные показы?

Пытаюсь понять, до какой степени имеет смысл детализировать фразы в кампании для тематических площадок. Можно ли себе позволить просто взять ВЧ-фразу "товар" - очень широкую, (и дальше отрегулировать выключением площадок) или все ж таки имеет смысл разбить на большое количество НЧ-фраз, и что реально даст аналитика по отдельным фразам?