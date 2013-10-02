Клуб Директа

октябрь 2013
Просмотр данных глубины вхождения, % конверсии и цена по отдельной цели.
starmarketing-ua
2 октября 2013, 11:29

Раньше, когда присутствовала только одна цель в yandex direct данные по глубине вхождения, % конверсии и цена выводилась по этой цели (отчет "Статистика по всем компаниям). При создании других целей данные стали суммироватся и информация для меня не несет ни какого смысла. Как можно отследить глубину вхождения, % конверсии и цена по конкретной цели? Может можно както переделать содержание отчета? На голову приходит только создание отдельного счетсика с одной целью.

 

5 комментариев
Метрика,статистика
Вопрос по списаниям денег за клики
rustrucks2
3 октября 2013, 15:19

Добрый день, уважаемые участники клуба Директ.

 

Ситуация: 1 Ключевая фраза "Купить слона" с отдельным объявлением и 2 фраза "Продажа слона" с отдельным объявлением.

Посетитель с поиска Яндекса переходит поочередно по фразе №1 и спустя 3-5 минут по фразе №2 

Вопрос в следующем: В каком случае произойдет списание средств с кампании?

Особые условия: IP однаковый, платформа, разрешение монитора и остальные отличительные параметры тоже идентичны.


Спасибо

54 комментария
оплата кликов
Массовая настройка ретаргетинга
justwe-direct
3 октября 2013, 17:24

В кампании более 150 объявлений, можно ли как нибудь выбрать сохраненные настройки ретаргетинга для всех объявлений в кампании? По одному объявлению выбирать настройки занимает слишком большое время...

2 комментария
ретаргетинг
удалить дополнительную релевантную фразу
smmfaq
4 октября 2013, 12:21

Здравствуйте, предварительно облазил форум и не нашел ответа. При описании дополнительных релевантных фраз в тумане остаются два момента. 1. Как часто фразы обновляются. 2. Как ее все-таки удалить. В помощи говорится, что надо добавить все слова фразы в единый список минус слов. Но если мне не нравитcя фраза сотовый телефон,  а рекламирую я мобильный телефон, я же не буду минусовать слово телефон. Я бы лучше отминусовал слово сотовый, и подождал когда фраза будет убрана. Или она не будет в этом случае убрана?

8 комментариев
дополнительные релевантные фразы,параметры,минус-слова
хелпинг
shop-chop
7 октября 2013, 11:56

ночное видение

ночное !видение

ночное виденье

ночное !виденье

 

подбор слов даёт разные но очень похожие результаты

 

как правильно сделать кампанию для максимального охвата и максимального цтр?

31 комментарий
подбор слов,операторы
как подключить Метрику к кампаниям клиентов?
webmarketing-ua
7 октября 2013, 11:57

добрый день, участникм!

подскажите по такому вопросу: есть агентский директ, где находятся рекл. кампании нескольких клиентов. Под логин агентского директа были созданы и установлены коды метрики для нескольких сайтов клиентов. Как теперь в этих метриках видеть статистику с рекламных кампаний (в частности расходы и т.д.)? Другими словами, как подключить метрики к соответствующим кампаниям в агентстком директе.

2 комментария
Метрика
Помогите новичку с операторами (.....I....) в Директе, пожалуйста.
berestova.valerya
7 октября 2013, 16:32
Очень прошу помощи. Хочу, чтобы рекламное объявление выдавалось по запросам куплю фотоаппарат canon и куплю фотоаппарат nikon.
Почитала, вроде это делается таким образом "куплю фотоаппарат (Canon I Nikon)" (не знаю, нужны ли кавычки ""?).
Только вот никак не могу сообразить, куда эту фразу вписывать, в заголовок объявления, в сам текст или в сами фразы?
4 комментария
операторы
Несколько вопросов по работе директа
Владимир
8 октября 2013, 14:58

Читал форум, видел, что некоторые вопросы уже обсуждались, но четкого представления по ним пока не имею.

1) Имеются несколько рекламодателей (ctr/ставка)

A. 10 - 3
B. 10 - 4
C. 6 - 4
D. 5 - 4

Положим, все прошли порог для входа в спец. a, b, c отобрались по туда по ctr*ставка
Кто сколько теперь будет платить при стратегии "наивысшая доступная позиция"? (ранжирование здесь по цене клика?)

1 спец - B: ?? тут получилось меньше, чем для C
2 спец - C: ctr(a) * bid(a) / ctr(c) + 0.01 = 4.02
3 спец - A: ctr(d) * bid(d) / ctr(a) + 0.01 = 2.01
1 гарантия - D: будет платить свою ставку 5 (??)

2) Зависит ли цена для D, от выбранной им стратегии. Т.е если он включит "показ по мин. цене", какова будет его цена? И как это повлияет на цену других?

3) A и B включили "показ по мин цене". Остальные остались на "наивысшей позиции". Какие в этом случае списываются деньги?

4) Для отбора в спец учавствует общее ctr по фразе? Допустим, X отобрался для спеца, там ctr очевидно будет выше. Затем пришел Y и поставил огромную ставку -> X упал в гарантию. Затем у Y кончились деньги и теперь у X будет преимущество перед другими рекламодателями для отбора в спец, т.к. там он хапнул большой ctr (??) Или когда X упал в гарантию, ctr для отбора начинает считаться только для этого блока?

5) Порог входа в спец - как-то можно узнать? Положим, фраза без конкурентов. Цена для спец. иногда бывает неприлично большая.

6) Сколько показов нужно для начала действия расчетного ctr вместо прогнозного. Есть много нч фраз, по которым <50 показов в месяц. Как быстро по по ним будет падать цена клика?

7) Если отсановить рек. кампанию, обнулится ли ctr по всем фразам через 28 дней?

8) Заметил, что вхождение ключевика в текст на начальном этапе сбивает цену клика. Т.е можно немного переспамить текст не в ущерб кликабельности и получить небольшое преимущество.

9) Влияет ли на цену наличие ключевиков на целевой странице? (как это сделано в adwords)

10) Давно не проверял, допустим, есть 3 объявления в новой кампании со след ключевыми фразами:
(минус слов нигде нет)
1. слоны
2. розовые слоны
3. розовые слоны со скидкой

Что будет показано по запросу "розовые слоны со скидкой"? Раньше, на сколько я помню, была ротация. На данный момент что-то изменилось?

49 комментариев
стратегия,правила показа,CTR,ценообразование
Соперничество двух объявлений
ycaweb
8 октября 2013, 16:04

Здравствуйте! Подскажите если у меня есть два объявления: в первом ключевое слово - продам айфон, во втором - "продам айфон". Вопросы:

1) какое объявление будет показано пользователю, если есть точное вхождение, то есть запрос - продам айфон?

2) условия как в первом, но запрос - "продам айфон"?

3) если запрос - продажа айфона? CTR*ставку больше у первого

4) если CTR*ставку больше у второго объявления? 

14 комментариев
правила показа,CTR,ценообразование
Конверсия без метрики
global-medical
9 октября 2013, 17:47

Какие данные отражаются в поле конверсия если не установлен счётчик метрики?

12 комментариев
Метрика
Как просмотреть статистику посещений/списаний по ключевым словам?
dipl555
13 октября 2013, 13:54

Как просмотреть статистику посещений/списаний по ключевым словам? В стандартной форме статистики нет отчета по кликам по ключевым словам.

6 комментариев
статистика
Ошибка при загрузке exel файла.
sir.kodoloff
14 октября 2013, 14:54

Я загружаю, а он пишет.

 

  • Объявление М-221584771: Значения в поля 'Заголовок' отличаются в строках 112, 41, 87, 82, 148, 42, 153, 121, 124, 56, 168. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.
  • Объявление М-221584771: Значения в поля 'Текст' отличаются в строках 41, 40, 129, 49, 149, 166, 11, 75, 15, 156, 80. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.
  • Объявление М-221584771: Значения в поля 'Ссылка' отличаются в строках 10, 17, 13, 65, 68, 18, 11, 105, 34, 24, 31. Указанные поля должны быть одинаковыми для одного и того же объявления.

 

Почему?

Вот ссылка на файл: http://yadi.sk/d/S1MV3wNhAuVpH

22 комментария
excel
Отбор ключевых фраз для тематических площадок
grunt007
15 октября 2013, 11:43

Что-то не получается найти внятной информации - как это работает? (для кампаний без учета интересов пользователей)

Мои предположения, поправьте, если неверно мыслю.

На основе тэгов <head>, <title>, <keywords>, <description> (может, еще и на основе <h1-6>) для каждой страницы определяется ее "тематика", некий суррогат-заменитель запроса пользователя. Это некая фраза, которая как бы является запросом пользователя, который он мог бы сделать. Или это набор фраз?

И уже на основе этой "тематики" происходит отбор фраз, которые будут участвовать в аукционе и определены объявления для показа на этой конкретной странице. А может эта фраза определяется для всего сайта?

Если направление мыслей верное, то возникают вопросы. Повторюсь, применительно к кампаниям отключенным на поиске, без учета инетересов пользователей.

а) минус-слова - нужны? они действуют на эту "тематику" или на страницу целиком? они вообще учитываются?

б) между собой нужно ли переминусовывать фразы? (чтобы исключить конкуренцию)

в) работают/учитываются ли операторы ! и ""? их использование что-то дает? получится ли за счет них точнее сегментировать трафик и исключить нежелательные показы?

Пытаюсь понять, до какой степени имеет смысл детализировать фразы в кампании для тематических площадок. Можно ли себе позволить просто взять ВЧ-фразу "товар" - очень широкую, (и дальше отрегулировать выключением площадок) или все ж таки имеет смысл разбить на большое количество НЧ-фраз, и что реально даст аналитика по отдельным фразам?

3 комментария
тематика,правила показа
Помогите с настройкой ключевых фраз
plusmedia2
16 октября 2013, 12:31

Имеются следующие ключевые фразы:

 

1) фбс 6 3 3

2) фбс 6 3 6

3) фбс 12 6 3

 

Яндекс.Директ по совпадении слов во фразу считает их за одну, т.е. запрос "фбс 6 3 3 = фбс 6 3 = фбс 12 6 3" (все без кавычек). Кроме того, последовательность цифр во фразе также может меняться. Таким образом, если я сделаю Объявление №1 с ключевой фразой фбс 6 3 3, то мое объяление может быть показано по запросам №2 и 3. Помогите построить фразы таким образом, чтобы при вводе 1-го, 2-го, 3-го запросов показывались соответствующие объявления.

11 комментариев
операторы
Механика цены клика по широкому соответствию
veb.agent007
16 октября 2013, 12:32

Добрый день!

Столкнулся с такой ситуацией. В одной из кампаний я использую фразу в широком соответствии. При этом обнаружил, что по уточненным запросом мое объявление не показывается в СР, хотя цена клика выставлена значительно больше, чем требуется для входа в СР. При этом смотреть конкретные цены по уточненным фазам насколько я понял я не могу, верно? Только вручную добавить конкретный уточненный запрос и все, верно?

Также интересует, что означает цена клика, которую я вижу по широкому соответствию? Включает ли она в себя все уточненные фразы, или только конкретную фразу в точном соответствии? (судя по всему второе верно)

В связи с этим хотелось бы услышать рекомендации, как я могу гарантированно попадать по всем уточненным фразам широкого соответствия в спецразмещение? Или этого впринципе невозможно?

Спасибо.

 

6 комментариев
правила показа,ценообразование
Показ времени работы компании в объявлениях Директа на поиске
yndx-Ksuzhi
16 октября 2013, 13:30

Нередко покупателям важно найти не просто конкретный товар или услугу, но и компанию, которая работает в удобные часы — рано начинает или открыта допоздна, а то и вовсе принимает заказы круглосуточно.
Чтобы им было удобнее выбирать, с сегодняшнего дня в объявления автоматически добавляется время работы из вашей виртуальной визитки.

В таком виде реклама показывается в спецразмещении и в блоке под результатами поиска.
Как и остальные данные о компании, информация о часах работы проверяется модератором. Узнать больше о возможностях виртуальной визитки, вы можете в помощи.

Обсудить новость можно здесь или в Блоге рекламных технологий.

1 комментарий
создание кампании,визитка
Добавление региона при показе объявления на поиске
Фирма Идальго
16 октября 2013, 17:00

Как добавить регион к объявлению на примере tophouse.ru?

 

1 комментарий
Компания с большим кол-вом низкочастотных объявлений
petrakovajulia
17 октября 2013, 14:53

Всем привет. У меня есть база, хочу эту базу трансформировать в компанию на директе. Таким образом что бы один запрос соответствовал одному объявлению. Да еще и созданть на каждый регион (центр, юг, поволжье и т.д) свою компанию. Проблема в том что база состоит из 11000 запросов по одной тематике. Сразу возникает куча вопросов. Первый то что минимальная цена по запросам 0,01 (вход в гарантию) и отсюда я боюсь что будет низкий CTR и яндексу это все не понравиться. Второе что компания может быть не больше 1000 объявлений(итого будет очень много компаний). Третий как их всех загрузить, учитывая что пользуюсь excel формаой и там всего 4000 балов.

Есть какие-либо решения, может подобное уже  обсуждалось в клубе.  

8 комментариев
создание кампании,excel,создание объявления
Ошибки в Коммандере
makc.biz
20 октября 2013, 22:31

При экспорте объявлений из коммандера в аккаунт выскакивают ошибки, причём во всех кампаниях. Не могу отправить объявления в аккаунт

.

Объявления указаные в сообщениях в архиве уже давно. Да и в самом Коммандере их не видно.

6 комментариев
Коммандер
Дотянуться до контактов, или О пользе виртуальной визитки
yndx-Ksuzhi
23 октября 2013, 13:41

Многие рекламодатели считают, что заполнять виртуальную визитку нужно только тем компаниям, у которых еще нет своего сайта, — с ее помощью потенциальные покупатели могут быстро и легко получить нужную информацию для связи с продавцом.

Однако преимущества использования виртуальной визитки не ограничиваются функционалом удобной страницы с контактами — сегодня этот инструмент является одним из самых простых способов повысить эффективность объявлений на поиске Яндекса и помогает пользователям легко найти вас на Яндекс.Картах.

 

В чем выгода?
Во-первых, виртуальная визитка позволяет рассказать о вашем предложении то, что не уместилось в основной рекламный текст: например, дополнительную информацию о гарантиях, выгодных условиях доставки или характеристиках товара.

А во-вторых, она дополняет объявление графическими элементами, которые привлекают больше внимания целевых пользователей.

После того как вы заполните виртуальную визитку, к вашему объявлению на поиске автоматически добавятся:

  • ссылка «Адрес и телефон» сделает объявление заметным и поможет повысить его кликабельность;
  • иконка метрополитена и название станции сделают рекламу более целевой, что может положительно отразиться на её конверсии;
  • время работы поможет сделать объявление максимально заметным и информативным;
  • кнопка «Позвонить» в мобильной версии — позволит покупателям моментально связаться с вами.

 

Кроме того, если в визитке вы укажете точный адрес компании, пользователи смогут в один клик найти вас на Яндекс.Картах, а на самой странице с контактами появится фрагмент карты со схемой проезда.


У виртуальной визитки множество преимуществ, и все они помогают делать рекламу эффективной без увеличения затрат: переход по визитке оплачивается так же, как и один обычный клик, даже если при её просмотре пользователь зашел на ваш сайт.
Смело используйте этот простой инструмент, чтобы выделять свои объявления на фоне конкурентов и охватывать ту часть потенциальных покупателей, которым важно иметь быстрый доступ к контактной информации.

3 комментария
контакты,Карты,визитка