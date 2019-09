Читал форум, видел, что некоторые вопросы уже обсуждались, но четкого представления по ним пока не имею.



1) Имеются несколько рекламодателей (ctr/ставка)



A. 10 - 3

B. 10 - 4

C. 6 - 4

D. 5 - 4



Положим, все прошли порог для входа в спец. a, b, c отобрались по туда по ctr*ставка

Кто сколько теперь будет платить при стратегии "наивысшая доступная позиция"? (ранжирование здесь по цене клика?)



1 спец - B: ?? тут получилось меньше, чем для C

2 спец - C: ctr(a) * bid(a) / ctr(c) + 0.01 = 4.02

3 спец - A: ctr(d) * bid(d) / ctr(a) + 0.01 = 2.01

1 гарантия - D: будет платить свою ставку 5 (??)



2) Зависит ли цена для D, от выбранной им стратегии. Т.е если он включит "показ по мин. цене", какова будет его цена? И как это повлияет на цену других?



3) A и B включили "показ по мин цене". Остальные остались на "наивысшей позиции". Какие в этом случае списываются деньги?



4) Для отбора в спец учавствует общее ctr по фразе? Допустим, X отобрался для спеца, там ctr очевидно будет выше. Затем пришел Y и поставил огромную ставку -> X упал в гарантию. Затем у Y кончились деньги и теперь у X будет преимущество перед другими рекламодателями для отбора в спец, т.к. там он хапнул большой ctr (??) Или когда X упал в гарантию, ctr для отбора начинает считаться только для этого блока?



5) Порог входа в спец - как-то можно узнать? Положим, фраза без конкурентов. Цена для спец. иногда бывает неприлично большая.



6) Сколько показов нужно для начала действия расчетного ctr вместо прогнозного. Есть много нч фраз, по которым <50 показов в месяц. Как быстро по по ним будет падать цена клика?



7) Если отсановить рек. кампанию, обнулится ли ctr по всем фразам через 28 дней?



8) Заметил, что вхождение ключевика в текст на начальном этапе сбивает цену клика. Т.е можно немного переспамить текст не в ущерб кликабельности и получить небольшое преимущество.



9) Влияет ли на цену наличие ключевиков на целевой странице? (как это сделано в adwords)



10) Давно не проверял, допустим, есть 3 объявления в новой кампании со след ключевыми фразами:

(минус слов нигде нет)

1. слоны

2. розовые слоны

3. розовые слоны со скидкой



Что будет показано по запросу "розовые слоны со скидкой"? Раньше, на сколько я помню, была ротация. На данный момент что-то изменилось?