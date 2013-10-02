Многие рекламодатели считают, что заполнять виртуальную визитку нужно только тем компаниям, у которых еще нет своего сайта, — с ее помощью потенциальные покупатели могут быстро и легко получить нужную информацию для связи с продавцом.
Однако преимущества использования виртуальной визитки не ограничиваются функционалом удобной страницы с контактами — сегодня этот инструмент является одним из самых простых способов повысить эффективность объявлений на поиске Яндекса и помогает пользователям легко найти вас на Яндекс.Картах.
В чем выгода?
Во-первых, виртуальная визитка позволяет рассказать о вашем предложении то, что не уместилось в основной рекламный текст: например, дополнительную информацию о гарантиях, выгодных условиях доставки или характеристиках товара.
А во-вторых, она дополняет объявление графическими элементами, которые привлекают больше внимания целевых пользователей.
После того как вы заполните виртуальную визитку, к вашему объявлению на поиске автоматически добавятся:
- ссылка «Адрес и телефон»— сделает объявление заметным и поможет повысить его кликабельность;
- иконка метрополитена и название станции— сделают рекламу более целевой, что может положительно отразиться на её конверсии;
- время работы — поможет сделать объявление максимально заметным и информативным;
- кнопка «Позвонить» в мобильной версии — позволит покупателям моментально связаться с вами.
Кроме того, если в визитке вы укажете точный адрес компании, пользователи смогут в один клик найти вас на Яндекс.Картах, а на самой странице с контактами появится фрагмент карты со схемой проезда.
У виртуальной визитки множество преимуществ, и все они помогают делать рекламу эффективной без увеличения затрат: переход по визитке оплачивается так же, как и один обычный клик, даже если при её просмотре пользователь зашел на ваш сайт.
Смело используйте этот простой инструмент, чтобы выделять свои объявления на фоне конкурентов и охватывать ту часть потенциальных покупателей, которым важно иметь быстрый доступ к контактной информации.