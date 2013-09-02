У меня есть несколько вопросов по ретаргетингу в Директе.

1. Если объявления с ретаргетингом и без него в рамках одной кампании пересекаются по словам, какое выводится приоритетно?

2. Как настроить показ объявления только для ретаргетинга? (Чтобы оно не показывалось пользователям, для которых не выполнилась цель ретаргетинга.)

3. Если мне нужно показать объявление по конкретному товару, которым заинтересовался пользователь, нужно ли создавать цели в Метрике для каждого товара, который требуется показывать ретаргетингом или есть инструменты, упрощающие этот процесс для сайтов, у которых много товаров/услуг?