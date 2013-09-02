Клуб Директа

сентябрь 2013
Несколько вопросов по ретаргетингу
metton
2 сентября 2013, 11:06

У меня есть несколько вопросов по ретаргетингу в Директе.

 

1. Если объявления с ретаргетингом и без него в рамках одной кампании пересекаются по словам, какое выводится приоритетно?

 

2. Как настроить показ объявления только для ретаргетинга? (Чтобы оно не показывалось пользователям, для которых не выполнилась цель ретаргетинга.)

 

3. Если мне нужно показать объявление по конкретному товару, которым заинтересовался пользователь, нужно ли создавать цели в Метрике для каждого товара, который требуется показывать ретаргетингом или есть инструменты, упрощающие этот процесс для сайтов, у которых много товаров/услуг?

5 комментариев
ретаргетинг
Объявления на мобильных устройствах
Менеджер Awagro Style
3 сентября 2013, 11:08

Есть  ли  какие-то особые настройки для показа объявлений на мобильных устройствах? Отдельное назначение ставок? Где можно об этом почитать подробней?

2 комментария
правила показа,показы на мобильных устройствах
Модерация объявления с параметрами
rostrubo
3 сентября 2013, 13:50

Использую в объявлении параметры, подставляю их в ссылку, тем самым имитирую функцию URL на уровне ключевика как в Adwords. Объявление  M-216798030.

Объявление не прошло модерацию, так как ссылка якобы не работает. В интерфейсе параметры в ссылку не подставляются, поэтому проверить работает ли получившийся URL или модератор просто не разобрался не могу.

При этом ссылки с шаблоном ## в интерфейсе работают - с таким шаблоном проблем нет.

 

Поэтому, прошу следующее:

1. Проверить указанное объявление.

2. Сделать автоподстановку параметров в интерфейсе точно так же, как и шаблонов ##.

 

Заранее спасибо.

11 комментариев
модерация
Какие трудности возникают при создании кампании?
ebizmaster
4 сентября 2013, 13:48
Интересно с какими трудностями сталкиваются профессионалы и новички при работе с Директом) Понимаю что освещаю не все, но все же...
Нет комментариев
создание кампании,подбор слов,создание объявления,новичкам Директа
Маленькая статистика по запросам
katusik21
4 сентября 2013, 18:03

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, если статистика по запросам низкая (2 - 3 запроса в месяц), можно ли все равно разместить рекламу в Яндекс.Директ? Т.е. есть ли какой-то порог по запросам, с которого можно начать размещать рекламу тут, или можно при любой статистике? 

Заранее спасибо!

 

1 комментарий
подбор слов
Сброс CTR у ключевой фразы.
coral-direct
6 сентября 2013, 12:21

Добрый день!

В каких случаях, при изменениях в ключевой фразе, не сбрасывается её CTR? (добовление ещё одного слова, кавычек, минус слов и прочее)

Спасибо!

19 комментариев
CTR
Проблемы с Директом и контекстной рекламой.
orcada2013
6 сентября 2013, 15:07

Здравствуйте! Подскажите мне, пожалуйста, в чем может быть проблема?

1. Уже минут 30 не вижу контекстной рекламы в Яндексе. Ни одного блока, ни по одному запросу.

2. Не могу корректно воспользоваться функционалом "Прогноз бюджета": при попытке уточнить ключевое слово перестает показываться статистика по нему, и исчезают все следующие за ним ключевые слова в списке.

8 комментариев
правила показа,прогноз бюджета
вопрос по запросам
stip2000
9 сентября 2013, 11:30

 скажите пожалуйста, у меня стоит ключевое слово - квартиры посуточно в Томске

но обьявление показывается, если человек введёт просто Аренда квартир в Томске, как сделать так чтоб обьявления без слова посуточно не показывалось, может нужно использовать Дополнительные операторы формы подбора слов?

 

 

 

 

4 комментария
правила показа,операторы,создание объявления
как лучше строить компанию?помогите
shado2009
9 сентября 2013, 11:31

какая из стратегий будет более правильной и что получиться в конце.( имеено к чему приведет каждая из них, что будет с ценой клика и посещаемостью ресурса )

1) Сделать объявление по каждому ключевому слову ( запрос будет = заголовку )
2) Сделать 5-10 объявлений с максимальным попаданием запроса в заголовок
3) Сделать одно объявление с максимальным количеством ключевиков


очень жду ответа ) Добрых вам пользователей)

1 комментарий
создание кампании,стратегия
Ретаргетинг и влияние на показы объявлений в поиске
Евгений Мойкин
9 сентября 2013, 11:32

Если я добавил к объявлениям условия ретаргетинга, вопрос, эти объявления в поиске будут показыватся или нет ?

4 комментария
ретаргетинг
Массовое отключение опции "Не показывать в каталоге"
plusmedia2
10 сентября 2013, 11:52

 

Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение.

Создана рекламная кампания "Коммерческое освещение", в котором 130 объявлений с таргентингом "Москва и область" под разные виды товаров данной тематики. Сначала был создан шаблон, который затем копировался в Коммандере с корректировками. После копирования у объявлений галочка "Не показывать в каталоге" была пустой. Чтобы решить данную проблему, мне пришлось проставить галочки массовым редактирование в браузерном интерфейсе Директ. Получилось это с большими проблемами, так как браузер очень долго "переваривал" объем информации и периодически подвисал.


Сейчас мне необходимо растиражировать шаблон города (130 объявлений) на основные регионы (около 50), всего получится около 6500 объявлений. Как мне проставить галочки "Не показывать в каталоге" у такого количества объявлений?

4 комментария
создание кампании,Коммандер,Каталог
Взаимосвязь CTR и цены спец размещения
AlexanderKarpik
10 сентября 2013, 12:52

Имеются 2 объявления с абсолютно идентичными запросами в одной кампании

я всегда считал что CTR*цену спец размещения должна быть константа для двух таких объявлений.

А тут не так - кто-то может подсказать почему?


1961
25
1.27
цена 1-го спецразмещения
вход в спецразмещение
цена 1-го места
вход в гарантию
9.95
9.95
2.20
1.25
1807
77
4.26
цена 1-го спецразмещения
вход в спецразмещение
цена 1-го места
вход в гарантию
6.73
5.19
2.20
1.07
1 комментарий
спецразмещение,правила показа,CTR
Разметка ссылок для Метрики
orcada2013
10 сентября 2013, 12:56

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в Метрике можно посмотреть отчет по Разметке ссылок? К сожалению, не смог найти его.

И влияют ли на эту статистику 2 нюанса:

1. Openstat не включен.

2. Счетчик Метрики установлен из-под другого аккаунта, но добавлен в Дополнительные счетчики Метрики.

Заранее спасибо за помощь!

3 комментария
разметка ссылок
Заголовок не указан
barhatova.work1
10 сентября 2013, 13:13

Подскажите вот что: в заголовке объявления используется шаблон, т.е. КФ должна быть не более 33 символов, чтобы она подставилась в заголовок. А вот если КФ сама по себе меньше или равно 33 символам, но используются доп оператоы "", + или !, то КФ подставится в заголовок или нет?

Пример: 

Погода на завтра в Нижневартовске - 33 симв

Погода +на завтра +в Нижневартовске - 35 симв

5 комментариев
подбор слов,операторы,шаблон
Перенос кампании.
relit001
10 сентября 2013, 16:58

Здравствуйте!

Подскажите мне, пожалуйста, в следующем вопросе: была у меня рекламная кампания разбита на 10 кампаний по видам продукции. По воле случае вынужден был перенести её на совершенно новый аккаунт. Сделал всё руками с помощью Директ Коммандера только на этот раз разделил по регионам (общий таргетинг Россия). В итоге цена клика по ключевым слова выросла с 50 центов до 10-20$. Средний CTR в старой кампании около 7%, максимальный не превышает 12%. Неужели потеря CTR так сильно на это повлияла? И с чем еще это может быть связано? Или пока объявления находятся на модерации еще всё устаканится?

Заранее огромное спасибо!

3 комментария
перенос
Не работает опция "Обьявления конкурентов"
PROF-SERVICE
13 сентября 2013, 11:50

С вчерашнего дня начиная где то с 17:00 перестала работать опция "Обьявления конкурентов".

До сих пор ситуация не изменилась.

Опять глюк или отключили навсегда?

 

7 комментариев
Количество кликов с одного компьютера
nadya.bogatireva
17 сентября 2013, 12:26

Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос. Если у нас подано объявление например "уменьшение земельного налога" и потенциальный покупатель переходит на мой сайт по рекламе в директе - это считается за 1 клик. А позднее когда он еще что-то ищет по этим же фразам и опять делает переход по такому-же объявлению, это считается за 2 перехода или за 1. И если он не перезагружал поисковую страницу яндекса, а снова сделал переход по нашей рекламе это тоже считается за оплачиваемый переход?

6 комментариев
учет кликов,правила показа
Показ объявлений в мобильных устройствах
vladimir-baron
17 сентября 2013, 15:25

Подскажите пожалуйста, есть объявления в директе, они показываются на поиске.

Как сделать так, чтобы они показывались на болильных устройствах, как на примере

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4 комментария
мобильные устройства,правила показа
Если я назначаю цену за клик макс выше цены на поиске
eugenia-club4x4
18 сентября 2013, 12:45

Если я назначаю цену за клик макс выше  цены на поиске, то что с меня списывается? А если у меня CTR 6%а цена на поиске 1 уе, то что плачу я? и надо ли мне назначать с таким СТR 1у.е.? 

8 комментариев
правила показа,CTR,цена клика,ценообразование
Помогите решить проблему с минус словами
tumachekd
18 сентября 2013, 16:58

Добрый день, друзья. Пытался найти решение проблемы в справке и в данном клубе, но не получилось. Поэтому обращаюсь к специалистам. У меня есть ключевое слово, например, "!купить !сумку". Для него созданно отдельное объявление в отдельной кампании. Теперь в другой кампании, я хочу рекламироваться по запросу: купить сумку без кавычек и знаков - то есть для обзора запросов, которые вызывают показ данного объявления, кроме точной фразы "!купить !сумку". Минус словами я отсекаю не фразу, а отдельно слова -купить -сумку. Если рекламироваться одновременно, получается что два объявления будут конкурировать между собой. Скажите, как быть в такой ситуации? Спасибо.  

40 комментариев
минус-слова,правила показа,топ поисковых фраз,точное соответствие