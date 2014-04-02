Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих ситуациях:

Случай №1

Наша цель – показ в Спецразмещении. Стратегия – «Показ в блоке по минимальной цене Спецразмещение». Регион «Москва и область». Прогноз производился 10.04.2014. Мы хотим создать 1 объявление, которое включает следующие ключевые фразы:

Вопрос №1: Мы предполагаем, что конкуренция и ставки для входа по запросу с коммерческими уточнениями вида «цена / продажа / купить и т.п.» почти всегда выше, чем по маске запроса. Это правильно предположение?

Вопрос №2: Почему цена клика по запросу форд фокус купить -москва почти в 6 раз выше (при этом CTR почти в 1,5 раза лучше), чем по запросу форд фокус -москва -цены -купить? Насколько сильное влияние, в данном случае, более низкая частотность фразы форд фокус купить –москва оказывает на стоимость клика?

Вопрос №3: Почему по фразе форд фокус цены в москве стоимость клика почти в 12 раз выше, чем по фразе форд фокус -москва -цены -купить, и почти в 2 раза выше, чем по фразе форд фокус купить -москва? Что в данном случае оказывает наибольшее влияние на стоимость клика, уровень конкуренции по коммерческому запросу или относительно низкая частотность?

Вопрос №4: Если пользователь ввел запрос форд фокус цены в москве и кликнул на наше объявление на 3 позиции «Спецразмещения», то по какой ключевой фразе в объявлении будет рассчитывать фактическая стоимость клика?

Случай №2

Наша цель – показ в Спецразмещении. Стратегия – «Показ в блоке по минимальной цене Спецразмещение». Регион «Москва и область». Прогноз производился 10.04.2014. Станица перехода одна для всей рекламной кампании. Мы хотим создать объявления под каждую из перечисленных ниже КФ:

Вопрос №1: Целесообразно ли в данном случае создавать отдельные объявления под эти КФ, если нет индивидуальных лэндингов и все наименования представлены на одной странице? Имеет ли смысл все эти фразы включать в 1 объявление, или достаточно дробления до уровня плиты перекрытия !ПК !63?

Вопрос №2: Правильно ли я пониманию, что по фразе плиты перекрытия [!ПК !63 !12 !8] прогнозная и фактическая стоимость клика для 3 позиции «Спецразмещения» будет примерно на уровне фразы плиты перекрытия !ПК -!63, т.к. несмотря на потенциально высокий накопленный CTR 1-й фразы, показов недостаточно, и Яндекс будет использовать для расчета прогнозный CTR?