Клуб Директа

апрель 2014
Наименование источника перехода в get-параметре ссылки
clickfrog-cpagamesoffers
2 апреля 2014, 12:24

Можно ли вытащить наименование источника перехода / площадки (Яндекс, www.bing.com, direct.yandex.ru, go.mail.ru, images.yandex.ru, rambler.ru и т.п.) в значение get-параметра ссылки объявления?

И второй вопрос: можно ли записать в значение get-параметра ссылки объявления значение _utm метки?

6 комментариев
get-параметр,utm-метка
Как делают рекламу именно по тому товару, который был положен в корзину
Imperil
2 апреля 2014, 13:02

Как делают рекламу именно по тому товару, который был положен в корзину, но не оформлен?

 

Это делается при помощи ретаргетинга? Настраивается цель в метрике на то, что какой-то товар положили в корзину. Но как определить какой именно товар и вывести потом в рекламе именно его? 

Может есть где подробно об этом почитать можно? Я не нашел

5 комментариев
Отличие источников перехода Яндекс и yandex.ru
clickfrog-cpagamesoffers
2 апреля 2014, 13:04

Чем отличаются площадки Яндекс и yandex.ru в статистике "По площадкам" ЯД?

6 комментариев
статистика
Значение кликабельности на поиске Яндекса
clickfrog-cpagamesoffers
2 апреля 2014, 13:53

Имеются следующие данные из статистики "По площадкам":

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Всего по кампании  ПоказыКликиCTR (%)
с 01.03.14 по 02.04.1414432,08

 

 

ПлощадкаПоказы ↓КликиCTR (%)
Яндекс11821,69
go.mail.ru 1500,00
rambler.ru 400,00
www.bing.com 4125,00
direct.yandex.ru 100,00
images.yandex.ru 100,00
yandex.ru 100,00

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Предположим, что объявление всего лишь одно и это статистика за 28 последних дней работы кампании.

Правильно ли я понимаю, что кликабельность, влияющая на позицию выдачи моего объявления на поиске яндекса (площадка Яндекс и yandex.ru) - 2/(118+1)*100% = 1,68%? И моя позиция по сравнению с конкурирующими объявлениями на поиске яндекса (площадка Яндекс и yandex.ru) определяется при сравнении произведений кликабельности на ставку (в моем случае 1,68 * "Моя ставка")?

 

 

1 комментарий
статистика,CTR
Как остановить показ зная ID обьявления
georgy.godov
3 апреля 2014, 17:17

Задачка простая, но не могу найти простого решения. Есть 40 ID объявлений компании. Эти объявления нужно остановить. Как быстро реализовать, без перелистывания компании

6 комментариев
управление кампанией
Перенос объявлений из одной компании в другую
Михаил П.
3 апреля 2014, 17:18

Добрый день, есть ли возможность перенести объявления из одной компании в другую, без изменений настроек самих объявлений?

4 комментария
перенос
Типы соответствия. Ограничить не целевые заходы
Константин Попельнух
4 апреля 2014, 11:36

Хочу чтобы в широкий запрос всегда  входили два слова, причём в одной словоформе. Пример: ключевой запрос (Подушка для беременных) я ставлю широкое соответствие и ставлю операторы + и получается: +Подушка для +беременных . Но почему-то люди заходят на сайт по ключевикам в которых может отсутствовать одно из обязательных слов и в других словоформах. Как сделать чтобы в запрос входили обязательные слова причем без изменений обязательных слов?

7 комментариев
подбор слов,операторы,создание объявления
Настройка кампании
KrutoiKostanaec
4 апреля 2014, 13:09

 Здравствуйте, а почему по моей рекламной кампании № 7718012 практически нет кликов, в неделю всего 2-3 клика? хотя конверсия очень хорошая, с 4 кликов которые были в период с 24 марта по 3 апреля у меня получилось продать товар. Хотелось бы поэтому увеличить кликабельность, но у меня не получается. Уже и цены менял и тексты в объявлениях все равно не получается.

4 комментария
запросы,правила показа,CTR
Контекстная реклама гостиницы
f-anton
8 апреля 2014, 13:54

Собираюсь создать кампанию для гостинницы. По логике заходить обычно будут из других регионов. Например если в Рязани искать "гостиница в Туле". Им будет показываться объявление:
1) Где целевым показан Тульский регион и есть слово гостинница 
или

2) Где целевым указан Рязанский регион и есть словосочетание гостиница в Туле ?

1 комментарий
создание кампании,правила показа,географический таргетинг
Ключевые слова
monopostudio
8 апреля 2014, 17:00

На сколько эффективно под одно ключевое слово составлять сразу 3 объявления например ? То есть ключевик полностью в трёх объявлениях одинаковый, но тело объявления разные.

Получается после тестирования я просто отключаю два объявления с низким CRT  и кручу только третее ? 

 

И ещё вопрос, у меня в двух объявлениях в основых полях нет указания суммы на услуги, но я добавил их дополнительными ссылками. Есть вообще статистика по доп ссылкам , как они влияют на CTR рекламной компании ?

14 комментариев
быстрые ссылки,CTR,создание объявления
UTM-метки и реальные запросы юзеров из ПС
andrey.romahov
9 апреля 2014, 11:55

Прошу помощи у профессионалов.

Задача: передать реальный поисковый запрос (не ключевое слово из объявления) в одну из utm-меток, чтобы потом можно было получать различные отчёты, контролировать эффективность и т.д.

Пробовал различные варианты:

1. вообще не использовать параметр "utm_term" в url - в этом случае метрика не показывает запрос и GA пишет в колонке "ключевое слово": "no set".

2. использовать "utm_term={keyword}" - при таком раскладе в отчеты попадают ключевые слова из объявлений, но этого недостаточно, нужно знать реальный запрос пользователя.

Уважаемое сообщество, подскажите, к какому виду привести utm-метки и их значения, чтобы в отчетах GA: "Источники трафика -> Ключевые слова -> Оплачиваемый" я мог видеть реальные запросы пользователей?

Большое спасибо.

PS Сейчас у меня такие ссылки ?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=00_фабрика_общая_{ad_id}&utm_term={keyword}&utm_content={source_type}/{source}/{position_type}/{position} - в utm_term передается ключи из объявления.

6 комментариев
utm-метка,создание объявления
Ключевые слова
vitaliititan.tsimbap
10 апреля 2014, 12:11

подскажите множественное и одиночное число ключевика, это считается как один ключевик??

например такие ключевики - "цветов", "цветы", "цветка"

или такие ключевики  "подставки +для цветов напольные" и "подставка +для цветка напольная"

это идет как один ключевик?

4 комментария
подбор слов,операторы,создание объявления
Поисковые запросы пользователе
xvitv
10 апреля 2014, 15:55

Подскажите пожалуста как из Метрики выудить "Реальные поисковые запросы пользователе"

т.е. то что было написано в поисковой строке когда показалось моё объявление.

Всем заранее спасибо!

3 комментария
Метрика
Целесообразность дробления КФ
plusmedia2
11 апреля 2014, 13:06

Доброго времени суток.

Недавно один из авторитетных пользователей нашего клуба Alex_soldier говорил о негативном эффекте от дробления ключевой фразы.

 

 

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих ситуациях:

 

Случай №1

Наша цель – показ в Спецразмещении. Стратегия – «Показ в блоке по минимальной цене Спецразмещение». Регион «Москва и область». Прогноз производился 10.04.2014. Мы хотим создать 1 объявление, которое включает следующие ключевые фразы: 

 

Вопрос №1: Мы предполагаем, что конкуренция и ставки для входа по запросу с коммерческими уточнениями вида «цена / продажа / купить и т.п.» почти всегда выше, чем по маске запроса. Это правильно предположение?

 

Вопрос №2: Почему цена клика по запросу форд фокус купить -москва почти в 6 раз выше (при этом CTR почти в 1,5 раза лучше), чем по запросу форд фокус -москва -цены -купить? Насколько сильное влияние, в данном случае, более низкая частотность фразы форд фокус купить –москва оказывает на стоимость клика?

 

Вопрос №3: Почему по фразе форд фокус цены в москве стоимость клика почти в 12 раз выше, чем по фразе форд фокус -москва -цены -купить, и почти в 2 раза выше, чем по фразе форд фокус купить -москва? Что в данном случае оказывает наибольшее влияние на стоимость клика, уровень конкуренции по коммерческому запросу или относительно низкая частотность?

 

Вопрос №4: Если пользователь ввел запрос форд фокус цены в москве и кликнул на наше объявление на 3 позиции «Спецразмещения», то по какой ключевой фразе в объявлении будет рассчитывать фактическая стоимость клика?

 

 

Случай №2

Наша цель – показ в Спецразмещении. Стратегия – «Показ в блоке по минимальной цене Спецразмещение». Регион «Москва и область». Прогноз производился 10.04.2014. Станица перехода одна для всей рекламной кампании. Мы хотим создать объявления под каждую из перечисленных ниже КФ:

 

Вопрос №1: Целесообразно ли в данном случае создавать отдельные объявления под эти КФ, если нет индивидуальных лэндингов и все наименования представлены на одной странице? Имеет ли смысл все эти фразы включать в 1 объявление, или достаточно дробления до уровня плиты перекрытия !ПК !63?

 

Вопрос №2: Правильно ли я пониманию, что по фразе плиты перекрытия [!ПК !63 !12 !8] прогнозная и фактическая стоимость клика для 3 позиции «Спецразмещения» будет примерно на уровне фразы плиты перекрытия !ПК -!63, т.к. несмотря на потенциально высокий накопленный CTR 1-й фразы, показов недостаточно, и Яндекс будет использовать для расчета прогнозный CTR?

 

3 комментария
подбор слов,CTR,операторы
Бюджетная стратегия
myroute
11 апреля 2014, 14:50

Добрый день!

Хочу завести рекламную кампанию.

Продаем ПВХ трубы с завода напрямую в регионы РФ.

Какую стратегию по бюджету лучше выбрать оптимально?

 

Спасибо заранее за ответы

14 комментариев
создание кампании,стратегия
Как долго надо поддерживать высокий CTR
pecherkinalv
12 апреля 2014, 18:47

Добрый день!

Я хотела бы узнать: есть ли разница в формировании цен у кампаний с одинаковым CTR, если одна кампания существует неделю, а другая месяц. То есть, как долго стоит  поддерживать высокую цену за клик для хорошей истории CTR, чтобы в последствии за меньшую цену занимать желаемую позицию.

12 комментариев
Группировка данных для рекламной кампании
myroute
14 апреля 2014, 11:49

Добый день!

Хочу провести рекламные кампании на 2 вида товара в 4 регионах РФ.

Подскажите пожалуйста как мне удобнее сгруппировать данные для создания рекламных кампаний:

Завести 4 рекламных кампании для каждого региона РФ отдельно?

Либо завести 2 кампании под каждый товар отдельно?

А может корректнее будет завести 8 рекламных компаний?

 

Заранее спасибо за советы!

13 комментариев
создание кампании,группы объявлений,эффективность,создание объявления
Конкуренция между объявления.
Центр Л.
14 апреля 2014, 12:18

Добрый день мы занимаеся курсами.

Мы даем три объявления с разным набором ключевых слов и текстов.

 

Ключ курсы депиляции   (например со ссылкой на курсы депиляции, например для города Борисов, где таркетинг нельзя задать) -  ссылка ведет на  http://lider.by/kursy-depilyacii. Если дата неизвестна начала занятий.


Если дата начала известна, то 

Ключ курсы депиляции. Текст Пройди курсы депиляции в Минске с 10.05. , но ведет на  http://lider.by/kursy-depilyacii/kursy-depilyacii-v-minske.html

 

онлайн курсы (со ссылкой) Пройди онлайн курсы депиляции. http://online.lider.by/course/kursi-depilyacii.html

 

Вопросы.

1)Как сделать так, что бы объявления не конкурировали между собой и не повышали цены?

Размещать в одной компании их не удобно для разных объявлений мы испольуем разные стратегии. ( если есть группа стратегия одна, когда группу нет, стратегия другая). Получается нужно всегда выключать одно объявление, если есть группа ?

2) Могут  ли пользователю показываться  одновременно два объявления ( одно на домен Online.lider.by и одна на lider.by) по ключевому слову курсы депиляции. Ведь курс онлайн и курс в классе разные услуги с разной аудиторией.

Посоветуйте как эффективней давать объявления.

1 комментарий
создание кампании,правила показа
Порядок подбора ключевых слов
myroute
14 апреля 2014, 14:57

Добрый день

 

Я так понял подбирать слова для РК сначала надо в Wordstat.yandex.ru,

а затем уже в "Прогнозе бюджета" уточнять или как лучше?

 

Каков порядок использования вышеуказанных сервисов Яндекса при подброре слов?

15 комментариев
статистика,CTR,подбор слов,создание объявления
Целевой звонок и директ: указание телефона в объявлении
atlantprom
14 апреля 2014, 17:05

Никогда прежде не работал с такой вещью, как целевой звонок, поэтому возник вопрос.

 

Настроил целевой звонок, всё нормально - показывается при переходе по объявлению.

 

Создаю новую рекламную компанию, уже реальную, а не тестовую - и нужно указывать номер телефона в объявлении.

 

И вот тут завис... какой номер я должен указывать - телефон реальный или номер целевого звонка назначенный или какой-то макрос подстановки.

 

Чую, что нужн указывать настоящий - но вот тогда вопрос: а что будет отображаться при этом в объявлении? Тот номер, который я ввёл - и не будет заменяться на номер целевого звонка, верно?

 

Прошу совета у более бывалых пользователей.

1 комментарий
Метрика,целевой звонок