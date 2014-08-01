Клуб Директа

август 2014
Стратегии и ценообразование...
Visionru.com Контекст
1 августа 2014, 12:14

Запутался, помогите распутаться...

Допустим, по некому запросу присутствуют такие конкуренты (ставка, CTR, стратегия, автоброкер включен у всех):

А - 20р 30% наивысшая

Б - 10р 10% наивысшая

С - 50р 20% по минимальной

Д - 10р 5% наивысшая

При таких раскладах в спецразмещение пройдут А Б и С, их позиции, соответственно (А - 1, Б - 2, С - 3).

Я хочу понять какая будет фактическая цена клика у конкурентов А Б и С. Цена Д не интересует, он присутствует в качестве подпирающего.

Правильно ли я понимаю, что для стратегии по минимальной вместо фактической ставки будет использована некая действующая ставка, которая, в момент аукциона будет снижена до минимально возможной (для занятия необходимой позиции) ставки, позволяющей обойти предыдущего конкурента. Что-то в духе двойного автоброкера получается Иначе, в данном примере, конкурета С никто не может обойти по показателю ставка*CTR...

Исходя из этих соображений, и игнорируя прочие коэффициенты, условно получается: цена для С составляет 10р*5%/20%+1коп = 2,51руб, верно?

Что (2,51) и будет текущей действующей ставкой для С и она будет участвовать в расчете цены для Б = 2,51*20%/10% + 1коп = 5,03, верно?

А для конкурента А фактическая цена будет рассчитана от максимальной ставки Б и составит 10*10%/30% + 1коп = 3,34, верно?

Прошу подтвердить или опровергнуть

5 комментариев
правила показа,ценообразование
Статистика по фразам в Директ.Коммандер
webium-igor
1 августа 2014, 13:16

Данные за какой период и по каким площадкам отображается в статистике по ключевым фразам в Директ.Коммандере?

3 комментария
Коммандер
Как управлять ставками
Мировая Рыбалка
1 августа 2014, 14:28

Добрый день!

Вопрос возможно нелеп, но я вижу, что ставки меняются и не совсем понимаю, как мне удержаться на нужной позыции не меняя ставку вручную. Приходиться постоянно заходить и корректировать стоимость ставки по всем компаниям. 

Помогите, как это автоматизировать.

Спасибо.

 

3 комментария
ставки,ценообразование
По какому принципу вы (рекламодатели) отключаете некликабельные фразы?
webium-igor
1 августа 2014, 16:22

По данным за последние 28 дней рекламирования или за весь период?

Я, например, это делаю так: отключаю фразы, CTR которых <0,5, количество показов больше или равно 300.

Отключаю по данным за весь период, потому что низкочастотники за 28 дней не наберут 300 показов. Данные, накопленные на основном поиске Яндекса.

 

Интересно было бы узнать, как это делают другие рекламодатели.

9 комментариев
CTR,отключение фраз
Расхождение данных или я чего-то не понимаю?
webium-igor
4 августа 2014, 12:00

На странице назначения ставок отображается статистика по основному поиску Яндекса за последние 28 дней рекламирования. На этой странице есть ключевая фраза с 1075 показами и 2 кликами.

В мастере отчётов по этой ключевой фразе за весь период рекламирования на основном поиске Яндекса (площадка Яндекс) отображается 1012 показов и 1 клик.

 

Почему существует такое расхождение: за весь период показов/кликов меньше, чем за 28 дней рекламирования?

5 комментариев
статистика
Добрый день, подскажите чего опасаться на Яндекс директ? как новичку!?
svarplastik
4 августа 2014, 12:04

Хочу воспользоваться сервисом, впервые и хотелось бы узнать какие напутствия дадите кто может здесь долго уже!

4 комментария
создание кампании,новичкам Директа
Влияние CTR домена на цену входа
ryabov.nz24
5 августа 2014, 12:46

Из разных источников известно, что качество домена оценивается в виде его CTR.

CTR есть клики/показы*100.

Поговаривают, что чем выше CTR домена, тем ниже цены входа в спец и гарантию)

Так вот, возникает несколько вопросов:

1. В оценке качества домена используется CTR только на поиске, или общий вместе с РСЯ? (думаю большинство считает, что только поисковый).

2. Если влияет только поисковый, тогда зачем все стремятся на РСЯ "зачистить" некликабельные площадки и поднять CTR?

Получается, что это не влияет на цену клика и охват (а наоборот уменьшает охват).

3. Как оценивается качество домена в случае работы рекламы только в РСЯ?

1 комментарий
правила показа,CTR,ценообразование
Вопрос по интерфейсу
Imperil
6 августа 2014, 12:18

Тестирую некоторые вещи, и появилось несколько вопросов. 

 

1) http://prntscr.com/49u7z8 - данные поля выполняют одну и ту же функцию? Просто одно для массового изменения, а другое для конкретного ключевика?

 

2) Если они выполняют одинаковую функцию, тогда вопрос такой: когда я ставлю ставку в поле для массовых изменений, то в другой рекламной кампании цена для первого места НЕ повышается. А тогда, когда я задаю ставку для конкретного ключевого слова - в другой рекламной кампании стоимость первого спецразмещения становится такой, какую я задал ставку http://prntscr.com/49u9zt

 

Получается что они по-разному действуют?

12 комментариев
ставки,ценообразование
Копирование Контакнтой информации на остальные Кампании
Юля
6 августа 2014, 17:21

Добрый день,

 

А можно ли раскопировать Контактную информацию (которая задана на уровне Кампании) из одной Кампании на все, если их допустим штук 50? Кроме как в Эксель выгружать по каждой?  В Коммандере вроде бы не наблюдается такой функции, в Веб-интерфейсе тоже.

5 комментариев
виртуальная визитка
Как установить дневной бюджет
mariya.wafa
7 августа 2014, 13:07

Не могу найти настройку где указать ограничение дневного бюджета,чтоб не тратилось денег больше определенной суммы.Подскажите пожалуйста.

3 комментария
общий счет
10.000.000-я кампания в Яндекс.Директ!
Alex_soldier
7 августа 2014, 13:09

Вчера примерно в 21:21 случилось еще одно знаменательное событие - была создана кампания с номером 10.000.000.
На это ушло 13 лет!

Ради интереса я решил построить график прогресса Яндекс.Директ, исходя из хронологии создания рекламных кампаний:



Кривая построена по 49 точкам.
Начиная с 2006 года данные достаточно достоверны
(а последние несколько лет брал точки с интервалом в месяц).
Для 2004-2005 годов пришлось основательно покопаться в Форуме.
Для 2001-2003 годов данных брать было просто негде, но они уже роли не играют.
Некоторые шероховатости вызваны, вероятно, погрешностью определения даты создания кампаний.

Напомню 2 ключевых момента, переломивших дальнейшую динамике роста:
6 апреля 2010 года - открыто свободное управление с помощью Эксель-файлов
18 июня 2010 года - открыто свободное управление с помощью API

Еще некоторые интересные детали:
* Каждые 10 секунд в системе создается новая рекламная кампания
* Каждую 1 секунду в системе создается около 14 рекламных объявлений
* Сегодня на 1 кампанию приходится в среднем 49.5 объявлений
* Год назад соотношение было 1 к 28
* Два года назад - 1 к 18.5
* Пять лет назад - 1 к 3.2
* Восемь лет назад - 1 к 1.5
* В 2003-м году активация длилась 5 минут
* В 2009-м - 15
* В 2014-м - до 60

Сервисы автоматизации все больше и больше поедают ресурсы системы!

Кстати, 10.000.000-е объявление было создано в системе всего 4.5 года назад!
Теперь же их количество приближается к полумиллиарду,
а через пару лет превысит население Земли!

5 комментариев
История,Яндекс.Директ
Исключение повторов в Командере
biznescat
7 августа 2014, 16:49

Можно ли исключить повторы запросов на уровне всей компании, во всех созданных объявлениях?

будут ли какие то проблемы если оставить повторы намеренно...

Нет комментариев
Коммандер
Использования ?from=direct
we-dream
8 августа 2014, 22:05

Актуально применение данного апператора к сылкам?

1 комментарий
метки,ссылка
Будут ли конкурировать две одинаковые компании в ЯД с отличием только URL
cawerxza
11 августа 2014, 12:24

Интерисует цена за клик. возможно ли такое что из за наличия одинаковых поисковых фраз цена за клии будет больше??

у меня просто несколько сайтов с одной и той же тематикой требующие одного и того же трафика. Точнее домен один, просто разные страницы Лендингов с похожими предложениями.

3 комментария
правила показа,ценообразование
Язык запросов в Директ коммандере
russiakurort
11 августа 2014, 14:49

Есть: раздел "фразы" в Директ коммандере, часть "Слов" (ключевиков) с кавычками, часть без.

Надо: На языке запросов отсортировать нафти определенные ключевые слова, как с кавычками так и без.

Проблема: слова без кавычек искать могу =слова ="фраза без кавычек", НО!, если фраза в кавычках, таким образом я ее найти не могу = слова= ""фраза в кавычках"" - это неправильный формат запроса.

Вопрос - есть выход или нет?

3 комментария
Коммандер
URL страницы входа и запрос?? почему отсутствует.
К. Денис
12 августа 2014, 14:45

 

Добрый день,
Правильно ли понимаю, что построить отчёт по Фразе или Поисковому запросу и URL страницы входа (этого параметра просто нет в синем поле) - нельзя?  В зелёном поле URL страницы входа есть, но там считаются лишь различия.
Алекс, м?)))

 

11 комментариев
статистика
Как перейти на ручное выставление ставок.
Анна Абрамова
12 августа 2014, 19:26

Добрый день,

 

В моей "кампании" Яндекс- директа  в настройках выставлены параметры по автоматическому выставлению ставок. Также при выставлении ставок в "ручную", они потом опять изменяются.

Как это можно отключить?

1 комментарий
ставки
Массовое добавление картинок
К. Денис
14 августа 2014, 12:20

А какой наиболее быстрый способ добавить одни и те же картинки (штук 10), при условии что у нас 20 кампаний?
Загрузить в интерфейсе в одну, и далее в интерфейсе добавлять к другим.
Загрузить в интерфейсе одну, выгрузить её в Эксель. Выгружать другие кампании и подставлять нужные ссылки и загружать обратно.
Или м.б. в новых версиях Коммандера можно это реализовать как-то оперативнее?

1 комментарий
изображения,Коммандер
Стоит ли делить кампанию на регионы?
nikita.zharencko
15 августа 2014, 15:39

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

 

Знаю, что нужно делать рекламную кампанию отдельно на города-милионники и на остальную Россию, так как это влияет на стоимость клика. Речь идет о спецразмещении (ну или гарантии, не важно). Но смутило описание автоброкера, а именно: "Автоброкер учитывает указанный вами временной и географический таргетинг. Например, если при показах на Москву цена первого места высока (но не выше указанной вами максимальной ставки), в Москве при клике по объявлению со счета будет списываться эта цена, но при клике по объявлению, например, в Туле, где объявлений конкурентов по вашему слову нет, автоброкер спишет со счета всего 0,30 руб."

 Ну и, собственно, вопрос - стоит ли заморачиваться с отдельными кампаниями, или можно положиться в этом вопросе на автоброкера?

 

Второй вопрос - можно ли автоматом подставить в заголовок или текст объявления название населенного пункта, в котором проживает пользователь, который ввел поисковый запрос? Например, если пользователь из Салехарда вводит запрос автоюрист, то в моем объявлении заголовок будет "Лучшие автоюристы Салехарда", а в редакторе объявления заголовок будет выглядеть (к примеру) "Лучшие автоюристы {city}".

2 комментария
географический таргетинг
Влияет ли конверсия интернет-магазина на стоимость кампании Директа?
alexander.kropotkin
15 августа 2014, 15:40

Имеет ли смысл не вести трафик с низкой конверсией из естественной выдачи в интернет-магазин? Или же конверсия сайта никак не влияет на кампанию Яндекс Директа?

1 комментарий
правила показа