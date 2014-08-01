Запутался, помогите распутаться...

Допустим, по некому запросу присутствуют такие конкуренты (ставка, CTR, стратегия, автоброкер включен у всех):

А - 20р 30% наивысшая

Б - 10р 10% наивысшая

С - 50р 20% по минимальной

Д - 10р 5% наивысшая

При таких раскладах в спецразмещение пройдут А Б и С, их позиции, соответственно (А - 1, Б - 2, С - 3).

Я хочу понять какая будет фактическая цена клика у конкурентов А Б и С. Цена Д не интересует, он присутствует в качестве подпирающего.

Правильно ли я понимаю, что для стратегии по минимальной вместо фактической ставки будет использована некая действующая ставка, которая, в момент аукциона будет снижена до минимально возможной (для занятия необходимой позиции) ставки, позволяющей обойти предыдущего конкурента. Что-то в духе двойного автоброкера получается Иначе, в данном примере, конкурета С никто не может обойти по показателю ставка*CTR...

Исходя из этих соображений, и игнорируя прочие коэффициенты, условно получается: цена для С составляет 10р*5%/20%+1коп = 2,51руб, верно?

Что (2,51) и будет текущей действующей ставкой для С и она будет участвовать в расчете цены для Б = 2,51*20%/10% + 1коп = 5,03, верно?

А для конкурента А фактическая цена будет рассчитана от максимальной ставки Б и составит 10*10%/30% + 1коп = 3,34, верно?

Прошу подтвердить или опровергнуть