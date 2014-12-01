Подскажите перед предлгом "под" нужно ставить оператор "+"?
в ворд стате перед этим предогом не стот "+".
Подскажите перед предлгом "под" нужно ставить оператор "+"?
в ворд стате перед этим предогом не стот "+".
Здравствуйте!
Подскажите каким образом формируется фактическая цена клика в динамике?
В сервис "прогноз бюджета" добавил 3 ключевых запроса, установил цену за клик не 1 месте спеца.
прогноз показов за месяц 3х объявлений порядка 600 показов по одному городу. цены за клик 1,31$ в среднем на всех трех запросах. прогноз бюджета примерно 100 рублей (то есть 3 доллара). Это получается всего 3 клика на 600 показов - что за прогноз такой. Почему так мало?
Здравствуйте. Мои utm метки настроены следующим образом: http://mysite.ru/?utm_block={position_type}&utm_posit
Проблема в следующем: При переходе на рекламируемый сайт через клики по контекстной рекламе ЯндексДиректа метрика показывает следующую страницу входа где параметр text= является закодированным запросом пользователя который вызвал показ объявления
http://mysite.ru/?utm_blo
Как можно понять по ссылке не используя метрику какое ключевое слово вызвало показ объявления?
Имеется объявление с ключевой фразой оформление дипломов Китай. Целевая аудитория - это люди, которым нужно оформить диплом (допустим Российский) для Китая, но не наоборот: люди, которым надо оформить китайский диплом для россии - это не целевые запросы. И таких нецелевых запросов может быть довольно много, например: оформление дипломов в Китае, оформление диплома Китая для работы в России, оформление диплома из Китая.
Подскажите, как правильно настроить данное ключевое слово, чтобы объявление показывалось по широкому соответствию целевых запросов?
Целевая аудитория - люди, которым нужно оформить диплом для Китая
Добрый день!
Допустим, что я использую в метке параметр utm_term={keyword}.
Спустя месяц работы РК я захожу в конструктор отчетов и строю отчет по:
utm term
поисковый запрос
Посчитать:
количество визитов
Скажите, пожалуйста, действительно ли в отчете я увижу три столбца:
1) с ключевым словом из моей рк, КОТОРОЕ вызвало показ и визит
2) поисковый запрос, В ОТВЕТ НА КОТОРЫЙ произошел показ и визит
3) кол-во визитов
Спасибо, заранее
В подсказках "Как повысить качество аккаунта" постоянно советуют включить показ по дополнительным релевантным фразам. Это из категории вредных советов? Я как-то в порядке эксперимента включила. Итог - количество показов (разумеется, нерелевантных) выросло в разы, CTR резко упал. Вопрос: для чего вообще существует эта опция, кто ею пользуется и зачем? Все говорят, что, кроме вреда, она ничего не приносит. Или я чего-то не знаю?
Все очень просто, но и, одновременно, сложно. Нужно ли разбивать вч-запросы на более мелкие в РСЯ. К примеру, любимые всеми пластиковые окна. Что лучше? Добавить только лишь один этот ключ (624 906 показов по вордстату) в кампанию (+ к кампании добавить общие стоп-слова "реферат", "порно", "скачать"), или, все таки, разбить этот ключ на более мелкие, вроде "пластиковые окна цены", "пластиковые окна установка", "купить пластиковые окна"? В каком случае будет больше показов? Согласно логике Яндекса, показов будет больше, если поставить ключ "пластиковые окна", поскольку в него будут входить вообще все запросы, связанные с пластиковыми окнами (минус стоп-слова), но моя личная практика показывает обратное, к сожалению. Господа эксперты, проясните, пожалуйста, ситуацию.
Здравствуйте.
Есть ли какие-то случаи, при которых могут обнуляться данные в статистике кампании по отдельным объявлениям? На вкладке, где отчеты.
Что значит: "Дневной бюджет временно приостановил показ объявления"?
Дневного бюджета осталось 65%
Цена за самый дорогой ключевик составляет 15% от оставшегося дневного бюджета.
Всем здравствуйте!
3-ий месяц бьюсь над рекламной кампанией, вроде все сделано по всем правилам, но результат не удовлетворяет.
Сайт вот этот http://rus-media-lift.ru/
Ситуация следующая:
- количество ключей 400
- под каждый ключ создано своё объявление
- в объявлении прописана цена (причем она ниже конкурентов), преимущество, призыв к действию, дублируется и в заголовке и в тексте ключевая фраза
- позиция - вход в спецпредложение
- ключи: реклама в лифтах, реклама в домах, реклама и т.п.
- гео таргетинг Ростов-на-Дону
- объявления только в поиске
- на целевой странице есть информация, которая указана в объявлении
- анализ вебвизора показал, что посетители изучают страницу, смотрят на все формы, но заявку не делают
- в конце октября - начале ноября была ситуация приемлемая, где-то 3 заявки в день и 3 звонка, но сейчас все резко упало: 2-3 заявки в неделю и 1-2 звонка в неделю. Это очень большой спад, но координальных изменений в кампанию не было внесено.
- завтраты 10 000 в месяц, средняя цена клика от 20 до 30
Сейчас пытаюсь оптимизировать, чтобы вернуть позиции: сравниваю в объявлениями конкурентов и редактирую объявления, внесли доп формы в продающую страницу, количество кликов увеличивается, расход на рекламную кампанию увеличивается, а заявок и звонков нет.
Что случилось не понимаю, может кто-то подскажет. Заметит недочеты целеыой страницы.
Заранее благодарна!
Можно ли разместить объявления на первые 28 дней в гарантию, а потом с наработанным CTR зайти в спецразмещение? Или в гарантии CTR будет сильно ниже и снижению цены клика особо не поспособствует?
В прогнозе бюджета CTR на гарантию местами нулевой, а в спец 8-10. Но ставки там сказочные.
(Хотя запрос НЕ горячий, то есть по логике пользователи изучают много сайтов прежде чем сделать выбор.)
Здравствуйте. Не отпускает меня тема РСЯ, хочу по-детальнее разобраться. Уважаемый Яндекс твердит нам постоянно, что в РСЯ на показ рекламы влияет только цена того или иного ключа, и, именно цена определяет % охвата аудитории того или иного сайта-участника данной сети. РСЯ есть RTB-система (Real Time Bidding), не буду вдаваться в детали этой системы, работает она по принципу, кто предложил наибольшую цену, тот и выиграл себе место в блоке. Так вот, я думаю, если бы в расчет бралась только цена, то мы бы наблюдали такую картину - возьмем один из сайтов-участника РСЯ, загружаем первый раз страницу и видим в блоке три объявления, обновляем страницу и видим те же самые объявления, еще раз обновляем и опять эти объявления... (ри этом объявления не меняют своих позиций в блоке). И так до бесконечности, пока кто либо не понизит или повысит цену. В реальности же все не так. Если мы один раз обновим страницу, будут одни объявления, второй раз обновим, будут другие объявления или объявления в блоке поменяются местами и т.д. Т.е. далеко не все определяется ценой. Ведь есть же какой-то шанс показа объявления с маленькой ценой, даже, если у нескольких десятков конкурентов эта цена выше?
Как пример, я вел одну кампанию, средняя цена клика выходила 5 рублей. Дал для теста ключи этой кампании моему приятелю, у него в итоге было больше показов, чем у меня, и что-самое важное в данном контексте, средняя цена клика была 3 с небольшим рубля!
Вот я и начал задумываться, что же еще все-таки влияет на показ? ЦТР? Ключи в заголовке и в тексте? Быстрые ссылки? Засвечивался ли уже рекламируемый домен в рекламе по данным ключам или нет?
Еще вопрос - согласно официальной версии, при определении победителя побеждает лот с наибольшей ценой. Например, предложение-победитель с ценой 7 рублей, на самом деле заплатит за клик не 7р. а ставку второго места + шаг аукциона, ну к примеру второе место занял лот по цене 5 рублей, следовательно победитель заплатит 5,1р. (0,1р. это шаг аукциона). Значит ли это, что в случае, если я поставлю максимальную цену (при стратегии максимально допустимая позиция), которая указана для 100% охвата, скажем 300р. (ужасная цифра для РСЯ, но все же), я буду платить не 300р. а цену второго места (к примеру 10 рублей) + шаг аукциона? И шаг аукциона это величина постоянная, или переменная? Как ее узнать?
P.S. Извините, что так много текста)
Коммандер Директ не видит дублей и пересечений в указанных фразах - "ошибка air bag !сброс" и "ошибка air bag сброс".
Мне кажется, что во второй фразе нужно заминусовать "-!сброс". Или я не прав?
Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо.
Скажите как так.. почему рк на новый домен дешевле чем на текущий на котором ctr средний по всем рк = 6%
Здравствуйте. Почему - то не получается отключить следующие поисковые площадки: rambler.ru, www.top-page.ru в настройках компании? В чем дело?
Добрый день, уважаемые директологи! Заметил такую ситуацию, что от суммы бюджета уменьшается количество показов. Обычно это происходит, когда на счету остается менее 1000 рублей при цене за клик в 50-60 рублей. Подскажите, кто-нибудь замечал подобное? И есть ли действительно зависимость от суммы бюджета и количества показов? На я ндексе такой информации не нашел. Даже консультантам звонил, но там внятно объяснить не смогли. Стратегии использую с ручным управлением с дневным бюджетом.
Подскажите пожалуйста, почему декабре упали доходы с площадки? Снизилась в среднем цена клика?
Для примера два дня с похожей динамикой визитов: первый 16 октября и второй 21 декабря.
С другими днями ситуация аналогичная.
|Действия
|с НДС, без НДС
|Директ
|123 688
|350
|0,28
|1944,24
|(сегодня)
|137 259
|352
|0,26
|1341,96
|Площадок:
|Всего
|1944,24
|Всего
|1341,96
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая позиция больше всего подойдет для продажи недвижимости?