Здравствуйте. Не отпускает меня тема РСЯ, хочу по-детальнее разобраться. Уважаемый Яндекс твердит нам постоянно, что в РСЯ на показ рекламы влияет только цена того или иного ключа, и, именно цена определяет % охвата аудитории того или иного сайта-участника данной сети. РСЯ есть RTB-система (Real Time Bidding), не буду вдаваться в детали этой системы, работает она по принципу, кто предложил наибольшую цену, тот и выиграл себе место в блоке. Так вот, я думаю, если бы в расчет бралась только цена, то мы бы наблюдали такую картину - возьмем один из сайтов-участника РСЯ, загружаем первый раз страницу и видим в блоке три объявления, обновляем страницу и видим те же самые объявления, еще раз обновляем и опять эти объявления... (ри этом объявления не меняют своих позиций в блоке). И так до бесконечности, пока кто либо не понизит или повысит цену. В реальности же все не так. Если мы один раз обновим страницу, будут одни объявления, второй раз обновим, будут другие объявления или объявления в блоке поменяются местами и т.д. Т.е. далеко не все определяется ценой. Ведь есть же какой-то шанс показа объявления с маленькой ценой, даже, если у нескольких десятков конкурентов эта цена выше?

Как пример, я вел одну кампанию, средняя цена клика выходила 5 рублей. Дал для теста ключи этой кампании моему приятелю, у него в итоге было больше показов, чем у меня, и что-самое важное в данном контексте, средняя цена клика была 3 с небольшим рубля!

Вот я и начал задумываться, что же еще все-таки влияет на показ? ЦТР? Ключи в заголовке и в тексте? Быстрые ссылки? Засвечивался ли уже рекламируемый домен в рекламе по данным ключам или нет?

Еще вопрос - согласно официальной версии, при определении победителя побеждает лот с наибольшей ценой. Например, предложение-победитель с ценой 7 рублей, на самом деле заплатит за клик не 7р. а ставку второго места + шаг аукциона, ну к примеру второе место занял лот по цене 5 рублей, следовательно победитель заплатит 5,1р. (0,1р. это шаг аукциона). Значит ли это, что в случае, если я поставлю максимальную цену (при стратегии максимально допустимая позиция), которая указана для 100% охвата, скажем 300р. (ужасная цифра для РСЯ, но все же), я буду платить не 300р. а цену второго места (к примеру 10 рублей) + шаг аукциона? И шаг аукциона это величина постоянная, или переменная? Как ее узнать?

P.S. Извините, что так много текста)