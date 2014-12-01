Клуб Директа

декабрь 2014
перед предлогом "под"
Polka.ua7
1 декабря 2014, 13:13

Подскажите перед предлгом "под" нужно ставить оператор "+"?

в ворд стате перед этим предогом не стот "+".

 

5 комментариев
операторы,предлоги
Ценообразование в динамике
Volodymyr Havryliuk
1 декабря 2014, 13:13

Здравствуйте!

Подскажите каким образом формируется фактическая цена клика в динамике?

 

 

4 комментария
ценообразование
Удалить минус слова полностью и без разбора
elama-15890387
2 декабря 2014, 12:16
Добрый день,

Существует ли быстрый способ, удалить минус слова полностью и без разбора, не общие, а те, что идут к ключевым слова индивидуально?

21 комментарий
минус-слова,редактирование
Не совсем понимаю прогноз бюджета
Андрей
3 декабря 2014, 19:50

В сервис "прогноз бюджета" добавил 3 ключевых запроса, установил цену за клик не 1 месте спеца.

прогноз показов за месяц 3х объявлений порядка 600 показов по одному городу. цены за клик 1,31$ в среднем на всех трех запросах.  прогноз бюджета примерно 100 рублей (то есть 3 доллара).  Это получается всего 3 клика на 600 показов - что за прогноз такой. Почему так мало?

1 комментарий
прогноз бюджета
анализ ключевых слов передаваемых utm метками
k p
8 декабря 2014, 13:33

Здравствуйте. Мои utm метки настроены следующим образом: http://mysite.ru/?utm_block={position_type}&utm_position={position}&utm_term={keyword}&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=mycompany

Проблема в следующем: При переходе на рекламируемый сайт через клики по контекстной рекламе ЯндексДиректа метрика показывает следующую страницу входа где параметр text= является закодированным запросом пользователя который вызвал показ объявления 
http://mysite.ru/?utm_block=premium&utm_position=3&utm_expid=93053905-1.gr29hNaCSuS2TPHiPnKH6A.0&utm_referrer=http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=база+email+адресов+цена+купить&l10n=ru 


Как можно понять по ссылке не используя метрику какое ключевое слово вызвало показ объявления?

6 комментариев
utm-метка
Как отминусовать нецелевые запросы в нашем случае?
indubai.ae
8 декабря 2014, 13:36

Имеется объявление с ключевой фразой оформление дипломов Китай. Целевая аудитория - это люди, которым нужно оформить диплом (допустим Российский) для Китая, но не наоборот: люди, которым надо оформить китайский диплом для россии - это не целевые запросы. И таких нецелевых запросов может быть довольно много, например: оформление дипломов в Китае, оформление диплома Китая для работы в России, оформление диплома из Китая.

Подскажите, как правильно настроить данное ключевое слово, чтобы объявление показывалось по широкому соответствию целевых запросов?

Целевая аудитория - люди, которым нужно оформить диплом для Китая

3 комментария
минус-слова,подбор слов,целевые запросы
Параметр utm_term в метке
ivan.safonov@salesart.ru
8 декабря 2014, 13:36

Добрый день!

 

Допустим, что я использую в метке параметр utm_term={keyword}.

 

Спустя месяц работы РК я захожу в конструктор отчетов и строю отчет по:

utm term

поисковый запрос

Посчитать:

 

количество визитов

 

Скажите, пожалуйста, действительно ли в отчете я увижу три столбца:

 

1) с ключевым словом из моей рк, КОТОРОЕ вызвало показ и визит

2) поисковый запрос, В ОТВЕТ НА КОТОРЫЙ произошел показ и визит

3) кол-во визитов

 

Спасибо, заранее

 

 

1 комментарий
Метрика,utm-метка
Дополнительные релевантные фразы
kashtanka4ever
9 декабря 2014, 15:50

В подсказках "Как повысить качество аккаунта" постоянно советуют включить показ по дополнительным релевантным фразам. Это из категории вредных советов? Я как-то в порядке эксперимента включила. Итог - количество показов (разумеется, нерелевантных) выросло в разы, CTR резко упал. Вопрос: для чего вообще существует эта опция, кто ею пользуется и зачем? Все говорят, что, кроме вреда, она ничего не приносит. Или я чего-то не знаю?

4 комментария
дополнительные релевантные фразы
Разбивать ли вч-запросы в РСЯ?
nikita.zharencko
9 декабря 2014, 15:53

Все очень просто, но и, одновременно, сложно. Нужно ли разбивать вч-запросы на более мелкие в РСЯ. К примеру, любимые всеми пластиковые окна. Что лучше? Добавить только лишь один этот ключ (624 906 показов по вордстату) в кампанию (+ к кампании добавить общие стоп-слова "реферат", "порно", "скачать"), или, все таки, разбить этот ключ на более мелкие, вроде "пластиковые окна цены", "пластиковые окна установка", "купить пластиковые окна"? В каком случае будет больше показов? Согласно логике Яндекса, показов будет больше, если поставить ключ "пластиковые окна", поскольку в него будут входить вообще все запросы, связанные с пластиковыми окнами (минус стоп-слова), но моя личная практика показывает обратное, к сожалению. Господа эксперты, проясните, пожалуйста, ситуацию.

4 комментария
подбор слов,РСЯ
Обнуление статистики
Менеджер Awagro Style
9 декабря 2014, 15:57

Здравствуйте.

Есть ли какие-то случаи, при которых могут обнуляться данные в статистике кампании по отдельным объявлениям? На вкладке, где отчеты.

1 комментарий
статистика
Дневной бюджет временно приостановил показ объявления
tanaisweb
10 декабря 2014, 14:36

Что значит: "Дневной бюджет временно приостановил показ объявления"?

Дневного бюджета осталось 65%

Цена за самый дорогой ключевик составляет 15% от оставшегося дневного бюджета.

4 комментария
дневной бюджет
Кликов много - заявок мало
rusmediapro
10 декабря 2014, 15:01

Всем здравствуйте!

3-ий месяц бьюсь над рекламной кампанией, вроде все сделано по всем правилам, но результат не удовлетворяет. 

 

Сайт вот этот http://rus-media-lift.ru/

Ситуация следующая:

- количество ключей 400

- под каждый ключ создано своё объявление

- в объявлении прописана цена (причем она ниже конкурентов), преимущество, призыв к действию, дублируется и в заголовке и в тексте ключевая фраза

- позиция - вход в спецпредложение

- ключи: реклама в лифтах, реклама в домах, реклама и т.п.

- гео таргетинг Ростов-на-Дону

- объявления только в поиске

- на целевой странице есть информация, которая указана в объявлении

- анализ вебвизора показал, что посетители изучают страницу, смотрят на все формы, но заявку не делают

- в конце октября - начале ноября была ситуация приемлемая, где-то 3 заявки в день и 3 звонка, но сейчас все резко упало: 2-3 заявки в неделю и 1-2 звонка в неделю. Это очень большой спад, но координальных изменений в кампанию не было внесено.

- завтраты 10 000 в месяц, средняя цена клика от 20 до 30

 

Сейчас пытаюсь оптимизировать, чтобы вернуть позиции: сравниваю в объявлениями конкурентов и редактирую объявления, внесли доп формы в продающую страницу, количество кликов увеличивается, расход на рекламную кампанию увеличивается, а заявок и звонков нет.

 

Что случилось не понимаю, может кто-то подскажет. Заметит недочеты целеыой страницы. 

 

Заранее благодарна!

16 комментариев
создание кампании,подбор слов,эффективность
На какой позиции лучше нарабатывать CTR?
englishloveschool
11 декабря 2014, 12:24

Можно ли разместить объявления на первые 28 дней в гарантию, а потом с наработанным CTR зайти в спецразмещение? Или в гарантии CTR будет сильно ниже и снижению цены клика особо не поспособствует?

В прогнозе бюджета CTR на гарантию местами нулевой, а в спец 8-10. Но ставки там сказочные. 

(Хотя запрос НЕ горячий, то есть по логике пользователи изучают много сайтов прежде чем сделать выбор.)

3 комментария
правила показа,CTR,ценообразование
Принцип показа объявлений в РСЯ
zharenko2
12 декабря 2014, 12:31

Здравствуйте. Не отпускает меня тема РСЯ, хочу по-детальнее разобраться. Уважаемый Яндекс твердит нам постоянно, что в РСЯ на показ рекламы влияет только цена того или иного ключа, и, именно цена определяет % охвата аудитории того или иного сайта-участника данной сети. РСЯ есть RTB-система (Real Time Bidding), не буду вдаваться в детали этой системы, работает она по принципу, кто предложил наибольшую цену, тот и выиграл себе место в блоке. Так вот, я думаю, если бы в расчет бралась только цена, то мы бы наблюдали такую картину - возьмем один из сайтов-участника РСЯ, загружаем первый раз страницу и видим в блоке три объявления, обновляем страницу и видим те же самые объявления, еще раз обновляем и опять эти объявления... (ри этом объявления не меняют своих позиций в блоке). И так до бесконечности, пока кто либо не понизит или повысит цену. В реальности же все не так. Если мы один раз обновим страницу, будут одни объявления, второй раз обновим, будут другие объявления или объявления в блоке поменяются местами и т.д. Т.е. далеко не все определяется ценой. Ведь есть же какой-то шанс показа объявления с маленькой ценой, даже, если у нескольких десятков конкурентов эта цена выше?

Как пример, я вел одну кампанию, средняя цена клика выходила 5 рублей. Дал для теста ключи этой кампании моему приятелю, у него в итоге было больше показов, чем у меня, и что-самое важное в данном контексте, средняя цена клика была 3 с небольшим рубля!

Вот я и начал задумываться, что же еще все-таки влияет на показ? ЦТР? Ключи в заголовке и в тексте? Быстрые ссылки? Засвечивался ли уже рекламируемый домен в рекламе по данным ключам или нет?

 

Еще вопрос - согласно официальной версии, при определении победителя побеждает лот с наибольшей ценой. Например, предложение-победитель с ценой 7 рублей, на самом деле заплатит за клик не 7р. а ставку второго места + шаг аукциона, ну к примеру второе место занял лот по цене 5 рублей, следовательно победитель заплатит 5,1р. (0,1р. это шаг аукциона). Значит ли это, что в случае, если я поставлю максимальную цену (при стратегии максимально допустимая позиция), которая указана для 100% охвата, скажем 300р. (ужасная цифра для РСЯ, но все же), я буду платить не 300р. а цену второго места (к примеру 10 рублей) + шаг аукциона? И шаг аукциона это величина постоянная, или переменная? Как ее узнать?

 

P.S. Извините, что так много текста)

9 комментариев
РСЯ,правила показа,ценообразование
Коммандер Директ не видит дублей и пересечений
paris767
15 декабря 2014, 12:25

Коммандер Директ не видит дублей и пересечений в указанных фразах - "ошибка air bag !сброс" и "ошибка air bag сброс".

Мне кажется, что во второй фразе нужно заминусовать "-!сброс". Или я не прав?

Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо.

6 комментариев
подбор слов,операторы,Коммандер
Разные домены, разная цена клика по позиции вход в спец размещение.
rokua
18 декабря 2014, 15:51

Скажите как так.. почему рк на новый домен дешевле чем на текущий на котором ctr средний по всем рк = 6%

3 комментария
CTR,ценообразование
Отключение площадок
Петров Михаил
22 декабря 2014, 16:57

Здравствуйте. Почему - то не получается отключить следующие поисковые площадки: rambler.ru, www.top-page.ru в настройках компании? В чем дело? 

2 комментария
РСЯ
Остаток бюджета и количество показов
vlad.svoj5
22 декабря 2014, 16:58

Добрый день, уважаемые директологи! Заметил такую ситуацию, что от суммы бюджета уменьшается количество показов. Обычно это происходит, когда на счету остается менее 1000 рублей при цене за клик в 50-60 рублей. Подскажите, кто-нибудь замечал подобное? И есть ли действительно зависимость от суммы бюджета и количества показов? На я ндексе такой информации не нашел. Даже консультантам звонил, но там внятно объяснить не смогли. Стратегии использую с ручным управлением с дневным бюджетом. 

1 комментарий
дневной бюджет
в декабре упали доходы с площадки
sport-weekend
22 декабря 2014, 16:59

Подскажите пожалуйста, почему декабре упали доходы с площадки? Снизилась в среднем цена клика?

Для примера два дня с похожей динамикой визитов: первый 16 октября и второй 21 декабря.

С другими днями ситуация аналогичная.

 

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Директ123 6883500,281944,24
(сегодня)137 2593520,261341,96
   
 
Площадок:   Всего1944,24 
 Всего1341,96

2 комментария
Выбор стратегии для продажи недвижимости
AlinaNov18
25 декабря 2014, 17:24

Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая позиция больше всего подойдет для продажи недвижимости?

 

2 комментария
стратегия,стратегия бюджета