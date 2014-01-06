Клуб Директа

январь 2014
Как правильно разделить объявление?
crazy-nevesta
6 января 2014, 14:10

В РК есть одно обьявление - решили разделить его на 5 разных.

 

Теперь, если я создам новые 5 обьявлений и засуну туда те же ключи, что и были в общем обьявлении, CTR у них пропадет? Я правильно понимаю?

Как сделать так, чтобы CTR у отдельных ключей не пропал? 

 

Так же вопрос по общей CTR. Учитывается ли CTR старых компаний при расчете цен на ключи в новой? 

3 комментария
подбор слов,создание объявления
Как запретить показы одному и тому же клиенту?
timurmahavir
7 января 2014, 23:25

Допустим клиент видит мои объявления уже не в первый раз и постоянно кликает на них, но заказов не делает - вредитель этакий)). Можно ли по ip-адресу его компа забанить ему показы? Именно в яндекс-директе.

4 комментария
ip-адрес,склик
Ключевые слова базовой и абсолютной частотности
Said-Axmed17
7 января 2014, 23:25

Интересует такой вопрос. Допустим, у меня есть два объявления. В одном объявлении используется ключевое слово купить золотую цепочку, к примеру. Оно прописано без кавычек. Во втором объявлении я использую то же ключевое слово, только в таком виде "!купить !золотую !цепочку". У этих двух слов разная частотность. И теперь начинается самое запутанное: Правильно ли я делаю, что разделяю эти ключевые слова по объявлениям? И что будет, если я пропишу оба в одном объявлении? Как будет сделать лучше: 

1. Убрать одно объявление, чтобы оно не конкурировало с другим? И будет ли оно конкурировать, ведь по сути слова то разные? Слово Купить золотую цепочку включает в себя и такие сочетания, как "где купить золотую цепочку" "купить детскую золотую цепочку" и т.д. А ключевое слово "!купить !золотую !цепочку" включает только себя и больше ничего. С одной стороны, логичнее было бы оставить только объявление со словом "!купить !золотую !цепочку", так как по нему я буду получать максимально целевой трафик. Но с другой стороны, частотность у этого слова не такая большая, как у купить золотую цепочку. Т.е. показываться оно будет меньшее число раз и CTR у него, вероятнее, будет ниже, чем у объявления с ключевым словом купить золотую цепочку. (Знаю, что CTR зависит от многих других факторов, просто беру образный пример, где все остальные факторы идеальны или равны). Это означает, что объявление со словом большей частотности будут показываться чаще, иметь высокий CTR и использовать именно это объявление целесообразнее.

2. Оставить все, как есть, т.е. оставить два объявления, в каждой из которых будет прописано одно ключевое слово. Данный способ хорош тем, что я смогу отслеживать эффективность каждого объявления и менять заголовок и текст в случае необходимости. Но я боюсь того, что объявления будут конкурировать друг с другом и в выдачу выйдет только одно, оставив за бортом другое. Я прав, что так произойдет?

 

Вообщем, такая каша в голове. Буду благодарен тому, кто ее разгребет. Короче итоговый вопрос такой: Рассматривает ли Яндекс ключевые слова "!купить !золотую !цепочку" и купить золотую цепочку как одинаковые? Будут ли они конкурировать между собой в разных объявлениях? Как правильно рапспределить их по объявлениям?

11 комментариев
группировка ключевых слов,одинаковые ключевые слова,создание объявления
Добавить словоформу в минус-слова - возможно ли?
veb.agent007
10 января 2014, 13:40

Добрый день!

Добавляю, например, слово "-!центре". При подборе запросов в вордстате такие словоформы прекрасно минусуется. А вот в реально работающей кампании продолжают поступать такие показы(((

6 комментариев
Ставки
bratvinograd
12 января 2014, 14:16

Я - начинающий пользователь Директа. Все прочитал, изучил и просмотрел видеокурсы всевозможные. Есть один вопрос: если в профессиональном интерфейсе я выбираю ставку для объявления, достаточную на данный момент для попадания в гарантию при выбранной стратегии "Наивысшая доступная позиция" и включенном автоброкере, то правильно ли я понимаю, что если стоимость клика за попадание в спецразмещение понизится до указанной мной как максимальной, то объявление попадет в спецразмещение? 

Если моей ставки будет недостаточно для гарантии, то объявление все равно попадет в гарантию или на вторую страницу, но будет показываться не каждому пользователю не каждый раз, верно?

1 комментарий
правила показа,ценообразование
Ретаргетинг. Как будет правильно?
aleksandervatutin
14 января 2014, 12:57

Добрый день!

Подскажите пожалуйста по корректной настройке ретаргетинга.

Ситуация следующая: На сайте 2 цели: 1-Заказать звонок, 2-Заказать товар

Задача: показывать ретаргетинг только тем пользователям кто был на сайте и не Заказал звонок и не Закзал товар.

Как правильно оформить условие ретаргетинга?

3 комментария
настройка,ретаргетинг,создание кампании
Требуется помощь в составлении объявления
stmegabit
14 января 2014, 16:53

Доброго времени суток. Только недавно начал знакомиться с возможностями Яндекс.Директ. Познакомился с операторами, начал пробовать их в работе и возник такой вопрос. К примеру, я хочу посмотреть в wordstat количество просмотров по двум запросам "открыть свой бизнес" и "начать свой бизнес" без всяких продолжений (хвостов). На ум приходит следующее выражение "(открыть | начать) свой бизнес" (кавычки - оператор), но wordstat выдает, что прсосмотров нет хотя по выражениям "открыть свой бизнес" и "начать свой бизнес" (кавычки - оператор) показы есть. Объясните почему так. Или директ не понимает вложенные операторы, тогда как быть. Или может быть что-то еще? Заранее благодарен за ответ.

6 комментариев
операторы,создание объявления
Почему в Яндекс.Метрике в вебвизоре в столбце Запрос не отображается ключевая фраза.
rew54
14 января 2014, 17:41

Выложил ниже скриншот! Выделил пустые запросы красной стрелкой!

Обратите внимание:

1. Переход по рекламе есть (значок Р), а ключевой фразы нет.

2. Другой рекламы сайта нигде нет: мой сайт на РСЯ и на тематических площадках  не рекламируется - там показы запрещены.

3.Сайт рекламируется в результатах поиска яндекса в спецразмещении.

4. Переходы из соцсетей исключены, так как отображался бы значок соц.сетей.

 

Как человек без ключевой фразы смог перейти по объявлению?

 

20 комментариев
Метрика
Ставки
gas-cleaning.ru
15 января 2014, 12:46

Такой вопрос. Моя стратегия показ в блоке по минимальной цене, в спецразмещении. Выбрав такую стратегию, я конечно же хочу показываться в спецразмещении и тратить минимум Сначала я для каждого обьявления выставил цену клика, немного превышающую необходимую для входа в спецразмещение. Вроде бы все нормально, но эти цены постоянно меняются (то растут, то падают), а значит мне надо либо постоянно повышать свою ставку (в случае роста цен, для того, чтобы обьявление показывалось в спецразмещении) либо понижать ставку (в случае падения цен, чтобы не переплачивать). Чтобы это автоматизировать я включил автоброкер, но он работает хрен пойми как. Достаточно долго реагирует на изменения и выходит так, что зачастую обьявления просто не показываются в спецразмещении.

 Сейчас я сделал себе уведомления на почту о вытеснении из спецразмещения и как только меня выбрасывает от туда, я захожу и поднимаю ставку. НО! при изменении ставки пишут, что активация будет в течении 60 минут. Это значит, что обьявление выпадает из поиска на час?

Вообщем дилема. Единственный вариант, который сейчас вижу - выставить ставки с большим заделом, чтобы не выкидывало из спецразмещения.

Я вообще правильно поступаю? Или все проще можно сделать?


14 комментариев
ставки,ценообразование
Слова: "Какой", "какие", "какое"
your.piano
15 января 2014, 17:37

Добрый день! Скажите, уместно ли использовать в составе ключевой фразы слово "какой", "какое", "какие"? Например: какой "товар" лучше купить? Не будут ли сливаться бюджеты из-за того, что человек еще конкретно ничего не выбрал, а ищет информацию?

3 комментария
подбор слов
CTR рассчитывается на объявление или ключевое слово?
Shtolz-02
17 января 2014, 11:01

Подскажите, как рассчитывается CTR. Например, на одно объявление имеется 2 ключевых слова. Будет ли влиять CTR при показах первого ключевого слова, на CTR второго? Или же CTR будет независимый для каждого ключевого слова в одном объявлении?

 

12 комментариев
CTR,ценообразование
Создание объявления в Директе
al.karsakova
18 января 2014, 10:43

Здравствуйте подскажите пожалуйста. Впервые начинаем компанию в директе. Занимаемся созданием сайтов.

Насколько я поняла запрос  [создать сайт] с огромной выдачей это просто число вхождения этих слов в выдаче. Во всех возможных вариантах.

Но при использовании структуры  ["!XXXX !XXXX"] в выдаче мы видим количество раз которое именно это (исключительно) словосочетание было вбито в поиск. 

Вопросы
1. Правильно ли я понимаю синтаксис   ["!XXXX !XXXX"].  
2. Результаты wordstata по нужным мне запросам таковы

["!создать !сайт"]  44

["!создание !сайтов"]  25

["!создание !сайта"]   14

Я не понимаю про словоформы. Ведь яндекс подсчитывает словоформы. Не являются ли эти запросы повторениями или одни из них включают другие?

Подскажите пожалуйста как правильно. Большое спасибо.  

4 комментария
создание кампании,стратегия,подбор слов,операторы,создание объявления
Управление максимальной ценой клика
stmegabit
20 января 2014, 10:30

Доброго времени суток. Смотрю различные уроки и видео по яндекс директ и заметил одну странную вещь. Некоторые директологи для своих объявлений устанавливают максимальную цену клика заранее меньше, чем вход в гарантию или куда либо и судя по статистике в том же видео показы по ним идут и иногда есть даже совсем не плохой CTR. Хотелось бы узнать, что будет происходить с объявлением у которого максимальная цена клика ниже входа в гарантию. Заранее благодарен.

3 комментария
ценообразование
Видео инструкция для Яндекс.Директ
alexandr.nehozhin
20 января 2014, 12:16

Подскажите видео инструкция по созданию рекламных компаний в Яндекс.Директ

2 комментария
создание кампании
Стоимость попадания на первое спецразмещение
smakotin.tolik
21 января 2014, 12:47

Бывает что стоимость входа моего объявления для входа на первое спецразмещения и просто входа в спецразмещение совпадает.

 

При каких условиях это происходит?

 

Почему мое объявление попадает на первое спецразмещение, а у конкурентов нет?

 

Это зависит от CTR, цене клика или еще почему?

3 комментария
правила показа,ценообразование
CTR и спецразмещение
smakotin.tolik
21 января 2014, 12:47

Привет!

 

Как определить какое из объявлений попадет на первое место в спецразмещении.

 

Параметры такие:

1) Фраза скажем "!кондиционеры"

2) У моего объявления и объявлении конкурента стоит параметр вход в спецразмещение по минимальной цене за клик.

3) У каждого объявления и у моего и конкурента чтоб не заморачиваться стоит цена скажем 15 у.е (в любом случае спишется минимальная стоимось за клик.

4) Допустим у меня CTR выше чем у объявления конкурента.

5) Но при этом получается что у конкурента цена за клик буде выше.

Вопрос в том кого система Директа поставит на первое спецразмещение мое объявление или объявление конкурента???

5 комментариев
спецразмещение,CTR
Как правильно указывать фразу
smakotin.tolik
22 января 2014, 14:26

Будет ли показываться в выдаче мое объявление скажем если в параметрах объявления задать фразу "!монтаж кондиционеров" то по запросу монтаж кондиционера объявление будет показываться или нужно создавать для фразы "!монтаж кондиционера" еще одно объявление?

21 комментарий
правила показа,операторы,создание объявления
Не учитывать предпочтения пользователей в РСЯ и Ретаргетинге?
aleksandervatutin
22 января 2014, 19:40

Доброго времени суток

 

Интересно ваше мнение. При настройке РСЯ и Ретаргетинга ставите ли пункт "Не учитывать предпочтения пользователей:"

На сколько адекватно работает данная функция? Стоит учитывать предпочтения или нет?

4 комментария
Количество кликов в списке компаний и итог по таблице.
diron-home
23 января 2014, 11:38

Почему в списке компаний, а также в самой компании показана одно количество кликов (например 3), а в итог по колонке "Клики", в таблице фраз - иное (например 2)?

3 комментария
статистика
О запрете рекламы медицинских услуг в интернете
yndx-Ksuzhi
23 января 2014, 12:16

Возможно вы слышали об изменениях в Федеральном законе «О рекламе», согласно которым с 1 января в интернете запрещается рекламировать медицинские услуги. В том числе методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
В связи с этим рекламные кампании в медицинской тематике, которые содержат упоминания услуг, теперь отклоняются на модерации. При этом рекламировать медицинскую деятельность в целом и отдельные ее направления все еще возможно.
Если вы размещаете рекламу в медицинской тематике, пожалуйста, обратите внимание на эти изменения и отредактируйте свои объявления, чтобы они соответствовали требованиям закона.

В этом посте мы привели примеры, чтобы вам было проще сориентироваться, как составить рекламные тексты.

Что нельзя рекламировать

В интернете нельзя размещать объявления о медицинских услугах. Например, о консультациях врачей, УЗИ, МРТ, массаже и любых других. Ниже примеры текстов, которые больше не могут быть приняты к показам:

 

  • Стоматология. Протезирование, отбеливание. Недорого.
  • Клиника Семейный Доктор. Все виды медицинских услуг.
  • Все виды обследований: УЗИ, МРТ. Скидки пенсионерам.
  • Консультация стоматолога. Семейным парам скидки.

 

Вам не требуется удалять информацию о медицинских услугах с рекламируемого сайта или исключать услуги из списка ключевых слов. Упоминания о них не должны содержаться непосредственно в объявлении.

Что рекламировать можно

Закон позволяет рекламировать медицинскую деятельность в целом и отдельные ее направления. Так что такие объявления и подобные им продолжают размещаться на сервисах Яндекса:

 

  • Онколог. 35 лет опыта, м. Таганская
  • Медицинский центр МедХелп. Все виды медицинской деятельности.
  • Стоматология. Бутово. 24 часа, 7 дней в неделю.

Официальный комментарий к новым требованиям от ФАС России.

Источник: О запрете рекламы медицинских услуг в интернете

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