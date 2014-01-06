Интересует такой вопрос. Допустим, у меня есть два объявления. В одном объявлении используется ключевое слово купить золотую цепочку, к примеру. Оно прописано без кавычек. Во втором объявлении я использую то же ключевое слово, только в таком виде "!купить !золотую !цепочку". У этих двух слов разная частотность. И теперь начинается самое запутанное: Правильно ли я делаю, что разделяю эти ключевые слова по объявлениям? И что будет, если я пропишу оба в одном объявлении? Как будет сделать лучше:

1. Убрать одно объявление, чтобы оно не конкурировало с другим? И будет ли оно конкурировать, ведь по сути слова то разные? Слово Купить золотую цепочку включает в себя и такие сочетания, как "где купить золотую цепочку" "купить детскую золотую цепочку" и т.д. А ключевое слово "!купить !золотую !цепочку" включает только себя и больше ничего. С одной стороны, логичнее было бы оставить только объявление со словом "!купить !золотую !цепочку", так как по нему я буду получать максимально целевой трафик. Но с другой стороны, частотность у этого слова не такая большая, как у купить золотую цепочку. Т.е. показываться оно будет меньшее число раз и CTR у него, вероятнее, будет ниже, чем у объявления с ключевым словом купить золотую цепочку. (Знаю, что CTR зависит от многих других факторов, просто беру образный пример, где все остальные факторы идеальны или равны). Это означает, что объявление со словом большей частотности будут показываться чаще, иметь высокий CTR и использовать именно это объявление целесообразнее.

2. Оставить все, как есть, т.е. оставить два объявления, в каждой из которых будет прописано одно ключевое слово. Данный способ хорош тем, что я смогу отслеживать эффективность каждого объявления и менять заголовок и текст в случае необходимости. Но я боюсь того, что объявления будут конкурировать друг с другом и в выдачу выйдет только одно, оставив за бортом другое. Я прав, что так произойдет?

Вообщем, такая каша в голове. Буду благодарен тому, кто ее разгребет. Короче итоговый вопрос такой: Рассматривает ли Яндекс ключевые слова "!купить !золотую !цепочку" и купить золотую цепочку как одинаковые? Будут ли они конкурировать между собой в разных объявлениях? Как правильно рапспределить их по объявлениям?