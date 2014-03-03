Здравствуйте!
Имеется рекламная компания с несколькими объявлениями в директе. Мониторинг подключен и работает.
Пришёл заказ. Как узнать с какого объявления он пришёл?
Пытался посмотреть в статистике, вижу что в субботу, например, было 3 конверсии по трём разным объявлениям и всё.
А мне очень хотелось бы понять:
Какой именно из целевых визитов соответствует определённому заказу. Для этого в моём случае достаточно знать время целевого визита. Я бы сопоставил его со временем заказа и нашёл ответ. Хотя возможно есть более грамотные решения данной задачи.
Буду рад услышать ваши мнения