Предположение, к чему это может привести:

1. Положительный результат:

- т.к. фразы точные- будут показываться только по нужным запросам -у них будет высокий CTR

- из за высокого CTR цена снизится (например вместо 5 у.е. за "купить ведро" в спецразмещении будет по 0,5 у.е.)

- можно гораздо точнее отследить полезные запросы и регулировать ставки на них более грамотно

- не нужно добавлять минус слова

2. Нейтральный результат:

- Спустя пару месяцев, фразы по которым не было показов - можно отфильтровать и разом удалить, как неэффективные. Удобно, но т.к. до этого их пришлось создавать- считаем нейтральным

3. Негативный результат:

- изначально цена за клик получается гораздо больше, чем по более широкой фразе

Есть опасения, что:

- если у фразы будет мало кликов (например 10 в месяц) - то даже при CTR 50-70% цена за клик не станет заметно ниже

- если у фразы будет мало показов и не будет кликов - то цена только вырастит

- если у фразы вообще не будет показов - то это негативно скажется на всех кампаниях домена (а при их количестве это будет серьезный фактор)

Вопрос:

Что более эффективно: использовать широкий запрос (например из двух слов) или 1000 более низкочастотных, но из 5 слов?

Не получится ли в итоге, что за счет большего количества показов двух-словный запрос будет иметь более высокую позицию и меньшую цену, чем его 5-словные "собратья"?