Клуб Директа

март 2014
Как узнать по какому запросу пришла конверсия?
ArtKiller2006
3 марта 2014, 11:13

Здравствуйте!

 

Имеется рекламная компания с несколькими объявлениями в директе. Мониторинг подключен и работает.

 

Пришёл заказ. Как узнать с какого объявления он пришёл?

 

Пытался посмотреть в статистике, вижу что в субботу, например, было 3 конверсии по трём разным объявлениям и всё.

 

А мне очень хотелось бы понять:

Какой именно из целевых визитов соответствует определённому заказу. Для этого в моём случае достаточно знать время целевого визита. Я бы сопоставил его со временем заказа и нашёл ответ. Хотя возможно есть более грамотные решения данной задачи.


Буду рад услышать ваши мнения

 

 

 

6 комментариев
Метрика,статистика,конверсия
несколько запросов в рся
kamogredeshi
3 марта 2014, 11:16

если пользователь вводит несколько запросов в поиске которые есть в моей кампании с разной стоимостью каким образом будет показываться реклама в РСЯ. допустим  пользователь ввел ремонт ванной и ремонт ванной 137 серия.  что будет показываться? стоимость обьявлений существенно различается

 

7 комментариев
РСЯ,правила показа
как узнать запросы?
Роман
3 марта 2014, 11:54

как узнать запросы по которым показывались мои объявления но не было кликов по ним?

23 комментария
статистика,показы
Мастер отчетов и глубина страниц.
Алексей
4 марта 2014, 10:38

Когда в Мастере отчетов я вывожу статистику за день, то:

по некоторым объявлениям показана "Глубина (стр.)" 

А по другим объявлениям её нет.

 

 

Что это может значить?

Значит конечная статистика по глубине просмотра сайта некорректная?

Значит ли всё это, что есть клики, по которым денежка списывается, а показа небыло?

3 комментария
Заминусованные слова в ключевиках
nv.volodin
4 марта 2014, 12:49

Здравствуйте, что за слова с минусами появляются у ключевых слов? Я их не проставлял.

4 комментария
автофокус
Работа с минус словами
Александр
4 марта 2014, 12:52

При попытке хоть как то минимизировать скликивание, наверное у каждого появляется мысль ВЧ запросы убрать и заменить их множеством других более мелких, где будет 3 а то и 6 слов, и то в кавычках. Это порой оч сложная задача.

Возник вопрос. Берем например запрос "озеленение газонов", его можно убрать и прописать десятки более мелких фраз.

Иногда это сотни фраз, а это не легко. 

Как сделать так, что бы по фразе "озеленение газонов" объявление показывалось по ВСЕМ схожим фразам, кроме самой этой фразы?   Как ее исключить?

16 комментариев
минус-слова,подбор слов,операторы
Групповые объявления!
vokubuch
5 марта 2014, 10:34

Добрый день. Создал компанию. В группе 6 объяв .. На одну объяву идет один день, сегодня в 12 переключил на другие объявы, но Директ так и не запустил показы, целый день простоя.

Включал, выключал и т.д .. все равно стоит на месте. Как быть?

14 комментариев
группы объявлений
Спад конверсии
parazit.pro
5 марта 2014, 14:49

Товарищи, у вас не наблюдается уменьшение конверсии в этом году? Кампания настроена хорошо (есть основания так считать), клики есть, но звонков нет (есть основания считать, что сайт тоже в норме). У нас тема: дезинфекция. Может это общее явление - падение платежеспособности или еще что?

20 комментариев
правила показа
"Глубокое" разбиение фраз на НЧ - хорошо или плохо?
ryabov.nz24
5 марта 2014, 16:14

Чем опасно (или полезно) углубленное разбиение фраз на НЧ запросы? И к чему оно может привести?

Пример:

Есть фраза: купить ведро

Разбиваем на 1000 НЧ запросов таких как:

1.      купить красное пластиковое ведро дешево

.......     ............     ..........     ...........

1000. купить синее стальное ведро в москве

 

И дополнительно заключаем эти запросы в кавычки.

Получаем 2000 НЧ запросов.

 

 

Предположение, к чему это может привести:

1. Положительный результат:

- т.к. фразы точные- будут показываться только по нужным запросам -у них будет высокий CTR 

- из за высокого CTR цена снизится (например вместо 5 у.е. за "купить ведро" в спецразмещении будет по 0,5 у.е.)

- можно гораздо точнее отследить полезные запросы и регулировать ставки на них более грамотно

- не нужно добавлять минус слова

2. Нейтральный результат:

- Спустя пару месяцев, фразы по которым не было показов - можно отфильтровать и разом удалить, как неэффективные. Удобно, но т.к. до этого их пришлось создавать- считаем нейтральным

3. Негативный результат:

- изначально цена за клик получается гораздо больше, чем по более широкой фразе

Есть опасения, что:

- если у фразы будет мало кликов (например 10 в месяц) - то даже при CTR 50-70% цена за клик не станет заметно ниже

- если у фразы будет мало показов и не будет кликов - то цена только вырастит

- если у фразы вообще не будет показов - то это негативно скажется на всех кампаниях домена (а при их количестве это будет серьезный фактор)

 

Вопрос: 

Что более эффективно: использовать широкий запрос (например из двух слов) или 1000 более низкочастотных, но из 5 слов?

Не получится ли в итоге, что за счет большего количества показов двух-словный запрос будет иметь более высокую позицию и меньшую цену, чем его 5-словные "собратья"?

 

 

 

2 комментария
подбор слов
Индивидуальное объявление для каждого запроса
pbugor
6 марта 2014, 11:45

Здравствуйте, никак не могу разобраться как сделать индивидуальное объявление для каждого запроса.

Например, запросу МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ФОТО И ЦЕНЫ у меня соотвествует заголовок Мягкая Мебель Фото И Цены!, но объявление показывается Мягкая Мебель в Пензе! которое соответствует запросу МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ЦЕНЫ.

Запросов очень много и объявления постоянно пересекаются. Подскажите пожалуйста как сделать для нужной фразы нужное мне объявление?

 

 

 

 

 

3 комментария
подбор слов,правила показа
Первые шаги в Директе
rusty2112
6 марта 2014, 11:46

Здравствуйте всем!

Сделал несколько РК, первый опыт в Директе. Нужна помощь, мнение директологов со стажем:

Одна из РК рекламирует говорящего хомяка, думаю все знают, кто это)

Регион - вся Россия. За три дня 99 кликов, средний CTR на поиске 5%, средняя цена клика 6 рублей.

Можно ли еще снизить цену клика? Или это уже нормально (учитывая, что многие крутят рекламу хомяков)?

 

3 комментария
создание кампании,правила показа,CTR,создание объявления
CTR
olegridkous
6 марта 2014, 12:57

Здравствуйте!

Существует ли нижний предел CTR, при котором перестают показываться объявления на поиске Яндекса?

Это 0,05?

1 комментарий
CTR
Про Ставки!
xvitv
6 марта 2014, 17:17

Здравствуйте!

Условия:

1. Вход в спецразмещени стоит 4$

2. Стратегия - показ в блоке по мин цене (в спецразмещении)

3. Ставим цену клика 0.5$

Вопрос:

1. Объвление не будет показывать в спецразмещениии?? или

2. Будет показываться 5% пользователей или

3. Другое

10 комментариев
правила показа,показ в блоке по минимальной цене
Сервис для автоматизации Директ?
xvitv
6 марта 2014, 17:19

Посоветуйте сервис для автоматизации директа!

Чтобы были функции:

1. Удержание позиции

2. Дневной бюджет

5 комментариев
дневной бюджет,ставки
Замена изображения
Сергей Муравьёв
7 марта 2014, 11:36

Добрый день!

Стратегия в кампании - "независимое управлене", показы на поиске и в РСЯ

Если я поменяю изображения у объявлений, у меня по изменённым объявлениям сбросится накопленый CTR на поиске?

7 комментариев
изображения,РСЯ,CTR
Работа с конверсией
begishev.ruslan
7 марта 2014, 11:46

Доброго времени суток.

Я новичок в директе. Возникли вопросы по статистике, а точнее по конверсии.

Как я понимаю, конверсия срабатывает, когда посетитель выполнил на сайте настроенную в метрике цель

 

В метрике у нас 3 цели: заказ обратного звонка, запрос скидки, оформление заказа. И подключен целевой звонок.

 

По статистике за сегодня на скриншоте видно, что сегодня конверсия составляет 1,90%, т.е. посетители выполнили условие 3-х целей.

В метрике же за сегодня есть осуществленные 2 цели, но они не по рекламе, а по поисковому запросу. А по целевому звонку , есть один звонок  захода с рекламы.

 Как узнать, какие действия ( 3 раза) выполнили пользователи на сайте, что конверсия составила 1,9 %, как узнать более подробную статистику по конверсии ? Или возможно я совсем не правильно понимаю общее представление, как это работает?

37 комментариев
Метрика,конверсия
По какому принципу эффективнее сделать кампанию РСЯ?
aspirantX
7 марта 2014, 11:47

Всем привет.

Подскажите, как лучше сделать в кампании РСЯ (со стратегией "максимальный охват"):

1) делать объявление с широким ключевым ключевым запросом, с нужными минусами;

Например для одного объявления

купить куртку -бесплатно -скачать и т.п.

или

2) делать объявление с несколькими более точными запросами, чтобы для каждого ключа задавать свою цену для нужного охвата

купить куртку - москва - теплый

купить куртку москва

купить куртку теплую и т.д.

Дело в том, что цены на все объявления разные, и в 1 случае не факт, что какие-то наиболее дорогие ключи будут показываться за ту цену, которая была выставлена в объявлении.

Есть вроде бы 3 вариант, такой же как 1, но со стратегией "средняя цена клика", но мне кажется, что по этой стратегии охват будет сильно урезаться, да и вообще непонятно, какие цены клика после этого будет назначать система.

В общем, что посоветуете?

5 комментариев
создание кампании,РСЯ
Падает CTR в РСЯ
vokubuch
7 марта 2014, 15:35

Добрый день!


Запуская компании на РСЯ постоянно падает CTR, из-за этого становится меньше охват. Тестировал массу различных заголовков, текстов, картинок - результат одинаковый. Какие есть способы повышения CTR или его Удержания?

А самое печальное, что самые конверсионные объявления имеют наименьший CTR.

57 комментариев
РСЯ,правила показа,CTR
Минус-слова
rim2000
11 марта 2014, 12:25

Здравствуйте!

Думаю, что тема не нова и этот вопрос уже поднимался, но не могу найти на него ответ. Есть ключевая фраза, к примеру Детские горки для дома и к ней набор минус-слов. Я не хочу, чтобы объявление показывалось для запросов, в которых есть слова связанные со строительством - Стройка, Строительство, Строительные компании, Строить, Постройка, Стройленд, Строймаркет и т.д. Это можно красиво оформить одним словом с каким-то определенным оператором или необходимо каждую вариацию этого слова прописывать в минус-слова? Тоже самое с укороченным вариантом фразы "бывший в употреблении" - в запросах встречаю бу, б.у., б/у, б у, бэ у, б-у.  - как это собрать в одно минус-слово?

 

 

3 комментария
минус-слова,подбор слов,операторы
Ключевые фразы
uk-dimex
12 марта 2014, 11:33

Добрый день. Наверное, банальный вопрос, но самостоятельно ответа на него пока не нашла. К примеру у меня рекламная кампания грузоперевозок по РФ. Регион задан, к примеру, нижний новгород. Но, поскольку меня интересуют перевозки по всей россии, то надо, чтоб по запросу "перевестигруз в москву" или "перевозки из нижнего новгорода" - вылезало мое объявление. И тут назревает вопрос. Какова эффективность, так сказать, "обрубленных ключевиков". К примеру, если у меня ключевая фраза не "грузоперевозки из н. новгорода", а "грузоперевозки из", не "перевести груз в тулу", а "перевести груз в", без кавычек, естественно. Думаю, вы уловили мой вопрос, подскажите, пожалуйста.

50 комментариев
подбор слов