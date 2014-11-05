Есть слово:

1) банкротство юр лица - 486 запросов

2) банкротство юр лица с заминусованными всеми дочерними запросами из вордстата 413 запросов

3) "банкротство юр лица" - 32 запроса

Вопрос:

1. 413 - 32 = 381 неизвестный запрос - можно ли как нибудь узнать их? (Возможно в процессе работы компании)

2. Где мне лучше разместить закавыченный и заминусованный вариант ключевого слова, чтобы они не конкурировали по цене и при точном запросе работала "банкротство юр лица" , а при фразе ОЧЕНЬ НАДО банкротство юр лица ВООБЩЕ СРОЧНО - работало ключевое слово из п.2.

Видимые варианты: а) в одном объявлении; б) в разных объявлениях одной компании; в) в разных компаниях (компания под " " запросы, другая под -слова)