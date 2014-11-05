Клуб Директа

ноябрь 2014
Расположение закавыченых и незакавыченых слов
youradman
5 ноября 2014, 13:15

Есть слово:

1) банкротство юр лица - 486 запросов

2) банкротство юр лица с заминусованными всеми дочерними запросами из вордстата 413 запросов

3) "банкротство юр лица" - 32 запроса

Вопрос:

1. 413 - 32 = 381 неизвестный запрос - можно ли как нибудь узнать их? (Возможно в процессе работы компании)

2. Где мне лучше разместить закавыченный и заминусованный вариант ключевого слова, чтобы они не конкурировали по цене и при точном запросе работала "банкротство юр лица" , а при фразе ОЧЕНЬ НАДО банкротство юр лица ВООБЩЕ СРОЧНО - работало ключевое слово из п.2.

Видимые варианты: а) в одном объявлении; б) в разных объявлениях одной компании; в) в разных компаниях (компания под " " запросы, другая под -слова)

2 комментария
создание кампании,подбор слов
Как сделать так что бы объявления не показывались...
izhcoast
6 ноября 2014, 11:36

Как сделать так, что бы объявления не показывались по ключевым запросам, которые присутствуют в выдаче, например, до пятого места.

Т.е. например, я набираю "купить автомобиль" и мой сайт в поисковой выдаче находится на 3 месте, так вот я не хочу чтобы по этому словосочетанию у меня показывались объявления.

Совет типа удалить словосочетание из рекламной компании не действует, так как слов очень много и они то, появляются в ТОП-3 то исчезают...

1 комментарий
правила показа
Неправильное использование кавычек
firstov-aleksej
6 ноября 2014, 14:09

Добрый день!

 

в ключевых запросах есть часть которую хочется взять в кавычки, те конструкция примерно такая:

слово1 слово2 "1 2 3 4"

 мне важно чтобы в запросе присутствовала фраза "1 2 3 4" 

появляется ошибка "Неправильное использование кавычек" 

обяъясните пожалуйста что я делаю не так

2 комментария
операторы
Тонкости А/В тестирования объявлений
Юля
6 ноября 2014, 14:10

Добрый день,

Подскажите пожалуйста по 2-м вопросам.

Если мы используем Группу, в которой 2 объявления. Через какое-то время будет показываться только одно объявление, которое наберёт больший CTR? Или всё же будет ротация?
Если одно, то при каких примерно показателях наступит полное отключение второго не кликабельного объявления?

Где наиболее удобно посмотреть CTR объявлений в одной Группе, чтобы понять эффективность? Может быть есть удобная выгрузка?
Хороший и удобный обзор CTR сделан в Директ Коммандере и Групп и Слов, но вот CTR объявлений там нет:(

3 комментария
статистика,группы объявлений
Статистика запросов с минус словами
o.n.starikov
6 ноября 2014, 16:04

Здравствуйте. Есть ли возможность увидеть статистику пользовательских поисковых запросов, содержащих минус слова кампании? То есть пользователь вводит запрос в поиск (с минус словом), мое объявление ему не показывается. Хочу видеть статистику по непоказанным объявлениям.

5 комментариев
правила показа
Вопрос о ставке для запроса
ysh.igor
6 ноября 2014, 16:04

Я вижу стоимость входа в спецразмещение (допустим не естественный порог, а много конкурентов), эта сумма высчитывается из ставки конкурента+ 0.03 ? Если я назначу ставку в размере 150р, то мой конкурент увидит ее, как стоимость в спецразмещении +0.03 (вроде как все логично)?.

Чуть дополню условия (я назначаю ставку запроса 150р при этом ставлю ограничение по показу ночью с 3-4 + ставлю %снижение ставки в зависимости от времени.) Мой конкурент все так же будет круглосуточно видеть цифру вхождения в спецразмещение 150р (понятно, что если моего объявления нет в ротации, то автоброкер не снимет столь большую цифру с конкурента, но цифры в интерфейсе у запроса останутся в размере 150р )? Не знаю, поймет ли кто мой вопрос))))

2 комментария
правила показа,ценообразование
Как задать условия ретаргетинга?
ibila4
10 ноября 2014, 12:40

 

Добрый день! Подскажите, как задать условия ретаргетинга таким образом, чтоб одна и та же цель "Посетили стр."Пример"" была выполнена 3 раза. Например, посещение 3х разных страниц, содержащих определенное слово /example в URL.

1 комментарий
ретаргетинг
Карма домена если редирект 301
rokua
10 ноября 2014, 12:45

Есть домен в зоне рф, название совпадет с услугой, хочу его использовать для директа,но тут и возникает вопрос: влияет ли редирект на карму домена? 

 

1 комментарий
карма
Некликабельны объявления по ретаргетингу
tanya.aft
11 ноября 2014, 12:46

Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, с чем может быть связана некликабельность объявлений по ретаргетингу? Плохи сами тексты, непопулярна услуга? Или, возможно такое, что пользователь просто не видит на сайтах объявлений (не обращает внимания)? Можно ли как-то выявить проблему? Показы есть.

К слову на РСЯ объявления тоже не очень кликабельны, на поиске все в порядке.

Спасибо.

5 комментариев
ретаргетинг,РСЯ
Utm-метки в быстрых ссылках
korotkova.ad
11 ноября 2014, 12:47

Добрый вечер! Правильно ли я понимаю, что для корректного отражения статистики (в том числе учета конверсии) проставление utm-меток к быстрым ссылкам, а не только к основной ссылке объявления, обязательно?

8 комментариев
статистика,utm-метка
Обнуление статистики по ключевым фразам
global-medical
12 ноября 2014, 16:27

Доброго дня!

Раньше накопленная  статистика по ключевым фразам обнулялась при изменении самой ключевой фразы либо "расширения" её за счёт удаления минус-словна уровне фразы. Вчера поменял посадочную страницу и соответственно перепрописал utm-метки, сами ключевые фразы не трогал. Сегодня в статистике нули.

Были изменения в системе и я пропустил что-то?

2 комментария
статистика
Запрос "отзывы". Целевой или мусорный?
ilfar-reaspekt
12 ноября 2014, 16:53

Добрый день, коллеги!

Как вы относитесь к этому запросу, если на сайте нет страницы с отзывами?

Я считаю, что в любом случае надо направить посетителя на сайт с тем товаром о котором хочет узнать посетитель. Ведь он уже наполовину готовый клиент и ему не помешает узнать и про наш сайт. Что считаете? Может есть у кого нибудь исследования по этому запросу? Спасибо.

2 комментария
подбор слов
В каких случаях в спецразмещении только две позиции?
direct-1ad
14 ноября 2014, 17:46

Здравстуйте!

 

Есть кампания с настройкой "показ по минимальной цене в спецразмещении". До не давнего времени объявления показывались на 3 строчке все было ок. С четверга третья строчка исчезла, и теперь в спецразмещении только две строки.

Вопрос в каких случаях возникает такая ситуация?

1 комментарий
спецразмещение,правила показа
Показы на РСЯ, вопрос к знатокам.
roman-shulepov
17 ноября 2014, 12:23

Подскажите есть ли такая возможность при просмотре статистики РСЯ "По площадкам"

например выставить статистику за 30 дней и те площадки где просмотры есть (или их много) а кликов нет, отключить автоматически? Или нужно все ручками делать?

Ни где так и не нашел ответ на свой вопрос.

Спасибо.

5 комментариев
статистика,РСЯ
Как продвигать услуги в b2b?
vlad@svoj5.ru
18 ноября 2014, 13:27

Всем привет. Ситуация такая: занимаемся клининговыми услугами по Москве и области (уборка магазинов, бизнес центров, складов, заводов, в общем, частным лицам услуги не предоставляем). Клик доходит до 300-400 рублей. Показы есть, кликов пару. На РСЯ конверсия 0,2-0,3%. Вопрос: как можно улучшить эти показатели? что лучше писать в тексте и заголовке, чтобы цеплять именно наших клиентов? Как понизить цену за клик? За все идеи, советы и предложения заранее спасибо)

2 комментария
создание кампании,подбор слов,заголовок и текст
Лимит символов для минус-слов
yndx-Ksuzhi
20 ноября 2014, 17:43

Сегодня лимит символов для единых минус-слов на уровне объявлений и групп объявлений увеличился вдвое — до 4096. Это удобно, если вы показываете рекламу по широким запросам и уточняете фразы, минусуя большое количество нерелевантных формулировок.

1 комментарий
минус-слова,группы объявлений
Пересечение минус-слова со словом из фразы
zolotorevevg
20 ноября 2014, 17:44

Здравствуйте.

Если я хочу, чтобы мое объявление показывалось по фразе terre d hermes, но не показывалось по фразе hermes terre d hermes, и не хочу брать фразу terre d hermes в кавычки, чтобы не отрезать "длинный хвост" низкочастотных запросов, то решит ли эту задачу такая конструкция terre d hermes -hermes?

Вроде бы должна сработать. Но смущает вот эта цитата из справки: "При пересечении одного из единых минус-слов с каким-то словом в исходной ключевой фразе, минус-слово игнорируется.
В моем примере минус-слово пересекается с составляющей ключевой фразы, но не со всей фразой.
Если описанный мною способ не сработает, то как мне без использования кавычек ограничить показ объявления по фразе hermes terre d hermes, при этом не блокируя показы по фразе terre d hermes? 
Заранее спасибо за ответ.
8 комментариев
минус-слова
Одноцентовый трафик без конкуренции
denniscity
24 ноября 2014, 12:32

Добрый день!

Поделитесь опытом или размышлениями.

Возможно получить одноценовый или пятицентовы траф в спецразмещении или гарантии Директа по запросу в котором нет конкуренции?

В месяц примерно 800к показов. никто не выкупает данную тематику.

Спасибо за внимание.

 

2 комментария
подбор слов,ценообразование
Остановленные объявления
vlad@svoj5.ru
24 ноября 2014, 12:36

Добрый день. Ситуация такая. Периодически получается так, что приходится останавливать на 2-3 недели показы объявлений. И заметил такую закономерность, что после запуска рекламы статистические показатели и количество заявок гораздо ниже, чем когда объявления показываются долгое время без остановок. Подскажите, из-за чего так происходит?

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правила показа,CTR
Почему клики есть, а глубина стр. ноль?
wlasow.aleksander
25 ноября 2014, 13:25

Переход по ссылке на первую страницу учитывается Яндексом, но даже этого нет в моей статистики. Получается так, что фактически клики есть, деньги тратятся, а клиента нет. Как исправить ситуацию?

1 комментарий
Метрика,статистика