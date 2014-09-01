Здравствуйте. Давным давно читал , что по ссылке "Все объявления по этому запросу" , которая находится правее спец размещения ( ранее находилась сверху спец размещения и гарантии" , находятся все объявления , которые рекламируются по данному запросу и градация там идет взависимости от ставок. Но от каких именно ставок ? РЕальных что человек платит за клик или тех что выставил ?

Можно ли пользоваться этой страницей для небольшого анализа что бы понимать на сколько эффектинов работает РК. К примеру у нас есть объявление и она висит третим в спец размещении, а на страницы всех объявлений оно 10-ое - это же можно воспринимать как победу ?

или мы в гарантии на 5-м месте а на странице все обхявления мы платим как 6-ые - поражение ? платим как 5-ые а стоим как 8-ые (5 мест гарантии + 3 места спец размещения)