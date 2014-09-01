Клуб Директа

сентябрь 2014
Стоимость клика
Kompanii-direkt
1 сентября 2014, 11:30

Добрый вечер!  Влияет ли остановка кампании в ночное время и в выходные на стоимость клика и карму домена? 

1 комментарий
правила показа,ценообразование
Домен 3 уровня
Kompanii-direkt
1 сентября 2014, 11:31

Как влияет домен 3 уровня например Ucoz  на стоимость клика?

2 комментария
ценообразование
Градация объявлений в ссылке "Все объявления по этому запросу"
M-kartin
1 сентября 2014, 11:31

Здравствуйте. Давным давно читал , что по ссылке  "Все объявления по этому запросу"  , которая находится правее спец размещения ( ранее находилась сверху спец размещения и гарантии" , находятся все объявления , которые рекламируются по данному запросу и градация там идет взависимости от ставок.  Но от каких именно ставок ?  РЕальных что человек платит за клик или тех что выставил ?

Можно ли пользоваться этой страницей для небольшого анализа что бы понимать на сколько эффектинов работает РК. К примеру у нас есть объявление и она висит третим в спец размещении, а на страницы всех объявлений оно 10-ое - это же можно воспринимать как победу ?

или мы в гарантии на 5-м месте а на странице все обхявления мы платим как 6-ые  - поражение ?  платим как 5-ые а стоим как 8-ые (5 мест гарантии + 3 места спец размещения)

2 комментария
правила показа,ценообразование
Очень мало показов в кампании.
bychkoff.peter
2 сентября 2014, 11:39

Здравствуйте, рекламная кампания настроена на наивысшую доступную позицию. 1000 ключевых фраз. 50% из низ находятся в спецразмещении (вводил запросы и видел свои объявления). Почему очень мало показов? За сутки всего 60.

1 комментарий
правила показа
Параметр yclid
Юля
2 сентября 2014, 15:46

Добрый день,

В Директе, в Параметрах Кампании, есть пункт - Разметка ссылок для Метрики.
После чего приписывается параметр yclid.
Сказано, что для более детального отслеживания.

А можно на примере, что именно детализируется?
Вроде бы и без этого параметра, трафик попадет в Метрику -> в Рекламные системы и т.д. 

 

оффтоп: А теперь вроде бы нельзя найти свои старые сообщения на этом форуме? 

5 комментариев
yclid
Использование кавычек и стоп-слов
rvvpress
2 сентября 2014, 21:32

Здравствуйте! При использовании кавычек в ключевых фразах можно ли обходиться без стоп-слов?

Валерий

1 комментарий
операторы
Подключение общего счета а кампаниях
m.stepanin
3 сентября 2014, 11:32

Здравствуйте подскажите можно ли подключить общий счет для 3 кампаний чтобы расходовались с одной суммы, а 3 кампании оставить на отдельных счетах? Возможноли такое объединение? Или общий счет можно подключить только для всех кампаний?

 

3 комментария
общий счет
Ретаргетинг для посетителей с конкретного источника
mango-media
4 сентября 2014, 14:52

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить условие что-бы обьявления показывались только тем кто пришел на сайт с конкретного источника.

Например пользователи идут с Соц сетей. И не совершили конверсию.

Цели настроены. UTM метки прописаны.

Заранее спасибо за ответ 

2 комментария
ретаргетинг
Большая цена за клик в РСЯ
prok-nn.nn
4 сентября 2014, 16:24

Добрый день!

Подскажите, как такое могло случиться, что цена за клик на тематической площадке получилась 224 рубля за клик!!! Номер кампании № 9758854 , 

Стратегия:

Независимое управление для разных типов площадок 

 

На поисковых площадках: Отключены показы
На тематических площадках: Максимальный доступный охват
1 комментарий
РСЯ,ценообразование
Телефон и график работы под объявлением
anisimov-anton
4 сентября 2014, 16:28

Что нужно указать в объявлении, чтобы под ним показывался телефон и график работы? Адрес при этом показывать не нужно.

 

2 комментария
визитка
Возможно выбрать разную стратегию показов для разных объявлений ?
megagogi
10 сентября 2014, 17:39

Мысль в том чтоб в разном объявлении с разным набором ключевых фраз, самого объявления, текста, разной зоной регионов показа 

Выбрать разное время показа соответственно с учетом часового пояса региона и разную стратегию показа ?

Объявлений порядка 4-8 шт 

такое возможно?

Если я и меняю то общее время показа всех объявлений и общую стратегию, хотелось бы их актуализировать с учетом региона

 

5 комментариев
стратегия,геотаргетинг
объявление показывается не в том блоке!
a29042013v
11 сентября 2014, 11:56

установил стратегию "по минимальной цене в свецразмещении "

 

но объявление показывается под поисковыми запросами т.е. в "гарантии"

 

почему идут не нужные показы?

 

я понял что они должны просто не показываться, но не спускаться в нижний блок

 

как это контролировать? чтобы объявление "не прыгало" из блока в блок!

1 комментарий
стратегия,показ в блоке по минимальной цене
Очепятки и ашипки актуальны ли?
paris767
11 сентября 2014, 12:36

Скажите пожалуйста, еще актуально собирать неправильные написания ключевых слов и давать по ним объявления?

Я посмотрел, вроде Яндекс сейчас всё автоматически исправляет и показывает сразу объявления, висящие по правильному запросу. А раньше предлагал исправить запрос.

3 комментария
создание кампании,подбор слов,создание объявления
Цена входа в спецразмещение неприлично высока!
g.efre
11 сентября 2014, 13:00

Добрый день, друзья. Подскажите, как мне показываться в спецразмещении, но не платить по 50-80 рублей за клик?

Дело в том, что в спецразмещении окопался один наш конкурент и ему там, видимо, кайфово столько платить за клик, хотя цена 1 единицы продукции (а мы следуем из расчета примерно 1 клик - 1 единица продукции) рублей 230, так что за клик при этом несправедливо брать 50 рублей. Как мне быть, подскажите, пожалуйста?

4 комментария
ценообразование
Карма домена
К. Денис
12 сентября 2014, 11:44

Влияет ли карма субдомена на карму домена? Или это одно и тоже? Если это свой собственный домен, а не хостинг или какой-нибудь сервис.

5 комментариев
карма
передать кампанию другому пользователю
spd-kzn
12 сентября 2014, 15:12

Здравствуйте.

У меня в Директе две рекламные кампании на разные сайты.

Можно как-то одну из этих кампаний отвязать от меня и привязать к другой учетке? Ей будет заниматься другой человек.

5 комментариев
управление логином
Выбор слов в рекламном объявлении
bartltd001
12 сентября 2014, 15:15

Проясните следующий вопрос :

1)наш потребитель набирает в Яндексе поисковое слово и видит по этому слово наше объявление в Яндекс-директ,  кликает по нему и приходит к нам на страничку сайта. Например ( Асбокартон ) . С нас снимается денежка за клик.

2)Что-то его не устроило и он набирает (асбестовый картон) , с того же IP – адреса. Он попадает на это же самое рекламное объявление по другому слову , соответственно кликает по нему и приходит к нам на  ту же самую страничку сайта.

Вопрос такой : Снимается ли денежка за клики два раза при такой ситуации.

Спасибо.

 

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правила показа,цена клика,ценообразование
За месяц простоя кампании клик подорожал в десятки раз
vladussssss
15 сентября 2014, 12:45

№ M-295315158

Была компания со средней стоимостью клика в 5-6 центов, где-то месяц не работала, теперь залез включать, мне предлагают цену за клик по несколько долларов!!!!
При этом вообще никакой рекламы по этому ключевику не появилось.
Кампания велась с января по август и цены не росли, были на одном уровне , в статистике средняя цена за клик 5 центов. Причем 5 центов это не за счет накопленного ctr, эта цена была в самом начале. Какие могут быть мысли?

Так же попробовал менять таргет, что Нижнекамск, что Новая Зеландия, цены сходятся копейка в копейку. Яндекс признавайтесь в чем дело?

3 комментария
правила показа,ценообразование
Как рассчитается стоимость клика в такой ситуации
zakaz-direct
15 сентября 2014, 12:45

Есть к примеру такие ключевые слова и стоимость клика в спецразмещени:

  1. canon d500 - 1 уе
  2. canon d500 купить - 4.9 уе
  3. canon d500 недорого - 3.9 уе
  4. canon d500 купить в москве - 5 уе

Я показываю объявление только по ключевому слову canon d500, в спецразмещении по 1 уе за клик. Но при при этом объявление будет показываться и по ключам canon d500 купить, canon d500 недорого, canon d500 купить в москве.

Сколько будут стоить клики по этим ключам? 1 уе или 4.9, 3.9 и 5 уе соответственно?

1 комментарий
ценообразование
Заголовок не указан
boxrin
16 сентября 2014, 12:45

Мастер цен

Назначить цену 1-го спецразмещения

+30% от цены

 

Вопрос: почему значение по умолчанию именно +30% а не +20% а лучше %?

Где можно почитать про оптимальность именно +30%?

 

спасибо

1 комментарий
мастер цен