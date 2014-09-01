Добрый вечер! Влияет ли остановка кампании в ночное время и в выходные на стоимость клика и карму домена?
Как влияет домен 3 уровня например Ucoz на стоимость клика?
Здравствуйте. Давным давно читал , что по ссылке "Все объявления по этому запросу" , которая находится правее спец размещения ( ранее находилась сверху спец размещения и гарантии" , находятся все объявления , которые рекламируются по данному запросу и градация там идет взависимости от ставок. Но от каких именно ставок ? РЕальных что человек платит за клик или тех что выставил ?
Можно ли пользоваться этой страницей для небольшого анализа что бы понимать на сколько эффектинов работает РК. К примеру у нас есть объявление и она висит третим в спец размещении, а на страницы всех объявлений оно 10-ое - это же можно воспринимать как победу ?
или мы в гарантии на 5-м месте а на странице все обхявления мы платим как 6-ые - поражение ? платим как 5-ые а стоим как 8-ые (5 мест гарантии + 3 места спец размещения)
Здравствуйте, рекламная кампания настроена на наивысшую доступную позицию. 1000 ключевых фраз. 50% из низ находятся в спецразмещении (вводил запросы и видел свои объявления). Почему очень мало показов? За сутки всего 60.
Добрый день,
В Директе, в Параметрах Кампании, есть пункт - Разметка ссылок для Метрики.
После чего приписывается параметр yclid.
Сказано, что для более детального отслеживания.
А можно на примере, что именно детализируется?
Вроде бы и без этого параметра, трафик попадет в Метрику -> в Рекламные системы и т.д.
оффтоп: А теперь вроде бы нельзя найти свои старые сообщения на этом форуме?
Здравствуйте! При использовании кавычек в ключевых фразах можно ли обходиться без стоп-слов?
Валерий
Здравствуйте подскажите можно ли подключить общий счет для 3 кампаний чтобы расходовались с одной суммы, а 3 кампании оставить на отдельных счетах? Возможноли такое объединение? Или общий счет можно подключить только для всех кампаний?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить условие что-бы обьявления показывались только тем кто пришел на сайт с конкретного источника.
Например пользователи идут с Соц сетей. И не совершили конверсию.
Цели настроены. UTM метки прописаны.
Заранее спасибо за ответ
Добрый день!
Подскажите, как такое могло случиться, что цена за клик на тематической площадке получилась 224 рубля за клик!!! Номер кампании № 9758854 ,
Стратегия:
Независимое управление для разных типов площадок
Что нужно указать в объявлении, чтобы под ним показывался телефон и график работы? Адрес при этом показывать не нужно.
Мысль в том чтоб в разном объявлении с разным набором ключевых фраз, самого объявления, текста, разной зоной регионов показа
Выбрать разное время показа соответственно с учетом часового пояса региона и разную стратегию показа ?
Объявлений порядка 4-8 шт
такое возможно?
Если я и меняю то общее время показа всех объявлений и общую стратегию, хотелось бы их актуализировать с учетом региона
установил стратегию "по минимальной цене в свецразмещении "
но объявление показывается под поисковыми запросами т.е. в "гарантии"
почему идут не нужные показы?
я понял что они должны просто не показываться, но не спускаться в нижний блок
как это контролировать? чтобы объявление "не прыгало" из блока в блок!
Скажите пожалуйста, еще актуально собирать неправильные написания ключевых слов и давать по ним объявления?
Я посмотрел, вроде Яндекс сейчас всё автоматически исправляет и показывает сразу объявления, висящие по правильному запросу. А раньше предлагал исправить запрос.
Добрый день, друзья. Подскажите, как мне показываться в спецразмещении, но не платить по 50-80 рублей за клик?
Дело в том, что в спецразмещении окопался один наш конкурент и ему там, видимо, кайфово столько платить за клик, хотя цена 1 единицы продукции (а мы следуем из расчета примерно 1 клик - 1 единица продукции) рублей 230, так что за клик при этом несправедливо брать 50 рублей. Как мне быть, подскажите, пожалуйста?
Влияет ли карма субдомена на карму домена? Или это одно и тоже? Если это свой собственный домен, а не хостинг или какой-нибудь сервис.
Здравствуйте.
У меня в Директе две рекламные кампании на разные сайты.
Можно как-то одну из этих кампаний отвязать от меня и привязать к другой учетке? Ей будет заниматься другой человек.
Проясните следующий вопрос :
1)наш потребитель набирает в Яндексе поисковое слово и видит по этому слово наше объявление в Яндекс-директ, кликает по нему и приходит к нам на страничку сайта. Например ( Асбокартон ) . С нас снимается денежка за клик.
2)Что-то его не устроило и он набирает (асбестовый картон) , с того же IP – адреса. Он попадает на это же самое рекламное объявление по другому слову , соответственно кликает по нему и приходит к нам на ту же самую страничку сайта.
Вопрос такой : Снимается ли денежка за клики два раза при такой ситуации.
Спасибо.
№ M-295315158
Была компания со средней стоимостью клика в 5-6 центов, где-то месяц не работала, теперь залез включать, мне предлагают цену за клик по несколько долларов!!!!
При этом вообще никакой рекламы по этому ключевику не появилось.
Кампания велась с января по август и цены не росли, были на одном уровне , в статистике средняя цена за клик 5 центов. Причем 5 центов это не за счет накопленного ctr, эта цена была в самом начале. Какие могут быть мысли?
Так же попробовал менять таргет, что Нижнекамск, что Новая Зеландия, цены сходятся копейка в копейку. Яндекс признавайтесь в чем дело?
Есть к примеру такие ключевые слова и стоимость клика в спецразмещени:
- canon d500 - 1 уе
- canon d500 купить - 4.9 уе
- canon d500 недорого - 3.9 уе
- canon d500 купить в москве - 5 уе
Я показываю объявление только по ключевому слову canon d500, в спецразмещении по 1 уе за клик. Но при при этом объявление будет показываться и по ключам canon d500 купить, canon d500 недорого, canon d500 купить в москве.
Сколько будут стоить клики по этим ключам? 1 уе или 4.9, 3.9 и 5 уе соответственно?
Мастер цен
Назначить цену 1-го спецразмещения
+30% от цены
Вопрос: почему значение по умолчанию именно +30% а не +20% а лучше
Где можно почитать про оптимальность именно +30%?
спасибо