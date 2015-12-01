В минусах на группу есть такие слова: -!эшке -!продам
Однако, по поисковому запросу в Яндексе: эшке игровые автоматы, объявление из этой группы все равно показывается!
При этом, по поисковому запросу: эшке продам игровые автоматы, объявление уже НЕ показывается.
Т.е. первое минус-слово НЕ работает, а второе - работает.
Номер этой группы: №102227671
Что проверял:
- буква "е" в этом минус слове - кириллическая, не латиница. В поисковом запросе тоже пробовал как с кириллической буквой "е", так и с латиницей - показывается объявление в обоих случаях.
- так же, прошло не менее двух дней (а вообще, около недели где-то) с момента добавления этого минус-слова. т.е. изменения на серверах Яндекса уже точно применились.
- открывал в другом браузере с чистыми куками (эт на случай, если вдруг из моего кэша прежние выдачи берутся).
Вопрос: Почему? Чего я не знаю о работе минус-слов?