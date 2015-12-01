Клуб Директа

декабрь 2015
Разная цена за клик при одинаковых ключах.
Max.drive1706
1 декабря 2015, 12:30

Здравствуйте.

Такая ситуация. 

В одном аккаунте есть две кампании для одного и того же сайта.Не спрашивайте почему. ))) Натупил малость.

Так вот, много одинаковых ключей. 

К примеру в первой есть фраза А и во второй такая же фраза А. При одинаковых настройках кампаний цена за клик для фразы А отличается в разы.

 

Почему так?

1 комментарий
ценообразование
Минус слова 20 000+
remont.spb7
1 декабря 2015, 12:33

Здравствуйте, минус слов оказалось больше 20 000, большую часть загрузил в единые минус слова, но куда подгружать остальные?

2 комментария
минус-слова
Переходы с yabs.yandex.ru
Андрей
1 декабря 2015, 12:35

Добрый день, скажите что это за ресурс такой? В метрике видны переходы по рекламе с yabs.yandex.ru, переходишь по ссылке, а там Not Found

34 комментария
Метрика
Помогите новичку
elama-15966015
1 декабря 2015, 12:38

Вопрос нубский, но очень важный для меня:

есть фраза "машина +для наклейки этикеток +на бутылки", буду ли я показываться по фразам "наклейки +для машины", "где купить наклейки +на машину" и тому подобным ?

1 комментарий
подбор слов
ключевые фразы + условие ретаргетинга.
webmarketing-ua
1 декабря 2015, 12:38

Кампания по ретаргетингу.

Помимо цели ретаргетинга еще добавили и кл. фразы.

В этом случае объявление будет показываться при совпадении этих двух таргетингов или показы могут быть или по фразам, или по условию ретаргетинга?

Как сделать, чтобы показы были только при совпадении таргетингов (ключевых слов и выполнении условия ретаргетинга)?

Заранее, спасибо! 

1 комментарий
ретаргетинг
Упали показы в РСЯ
perm.6sekretov
1 декабря 2015, 12:41

Здравствуйте

Почему резко падает к-ство показов в РСЯ и что сделать что бы вернуть их обратно? 
Скрин: http://dl2.joxi.net/drive/0008/2241/559297/151124/3cc61cf712.jpg 

1 комментарий
РСЯ
Что делать, если ключевик не помещается в заголовок?
nordicprofi
1 декабря 2015, 12:46

В результате падает продуктивность и цена клика увеличивается.

Например:

Ключевикпалки +для скандинавской ходьбы купить 

ЗаголовокПалки для скандинавской ходьбы!

 

Не помещается КУПИТЬ.

В результате продуктивность: 3.3.

 

Как решить данный вопрос?

2 комментария
создание объявления
{PHRASE} в отчете метрики
sibruby.01
1 декабря 2015, 12:50

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, почему появляется {PHRASE} здесь? Что-то недоразмечено, или неверно размечено? Не понимаю.

 https://yadi.sk/i/fOZzpmfiki52g 

7 комментариев
Метрика
игнорируются некотрые минус слова фиксированной формы
ht-olpiaz
1 декабря 2015, 12:52

В минусах на группу есть такие слова: -!эшке -!продам

Однако, по поисковому запросу в Яндексе: эшке игровые автоматы, объявление из этой группы все равно показывается!

При этом, по поисковому запросу: эшке продам игровые автоматы, объявление уже НЕ показывается.

Т.е. первое минус-слово НЕ работает, а второе - работает.

Номер этой группы: №102227671

 

Что проверял:

- буква "е" в этом минус слове - кириллическая, не латиница. В поисковом запросе тоже пробовал как с кириллической буквой "е", так и с латиницей - показывается объявление в обоих случаях.

- так же, прошло не менее двух дней (а вообще, около недели где-то) с момента добавления этого минус-слова. т.е. изменения на серверах Яндекса уже точно применились.

- открывал в другом браузере с чистыми куками (эт на случай, если вдруг из моего кэша прежние выдачи берутся).

 

Вопрос: Почему? Чего я не знаю о работе минус-слов?

1 комментарий
минус-слова
Ошибка пр загрузке xlsx
orydeya
1 декабря 2015, 12:55
Группа объявлений "1":Значения в поле 'Название группы' отличаются в строках 66, 23, 48, 22, 70, 54, 40, 56, 32, 16, 37. Указанные поля должны быть одинаковыми для одной и той же группы.
Группа объявлений "1":Значения в поле 'Номер группы' отличаются в строках 47, 38, 24, 29, 53, 61, 69, 21, 62, 33, 46. Указанные поля должны быть одинаковыми для одной и той же группы.
в чём дело? Файл https://yadi.sk/d/IHaBxUsYkrzwF
4 комментария
xls файл
Посовеуйте сервис для utm-разметки кампаний
Sortafreel
1 декабря 2015, 13:18

День добрый.

 

Есть ли какой-то сервис, который позволяет промечать целые кампаниив Яндекс.Директ автоматически? То есть, указал набор меток, проставил галочки, нажал "проставить utm", и оно проставилось? Пытаюсь пользовать https://earnberry.net/y, но там постоянно выдает ошибки, потому как реальным инструментом пользоваться не получается. 

 

Само собой, что можно промечать кампании на старте, в Экселе. Но неужели нет ни одного на свете сервиса, который позволяет это делать с готовыми кампаниями? Платный, бесплатный, любой.

 

Буду благодарен за совет.

3 комментария
автоматизация,UTM
удаление дублей
Юля
1 декабря 2015, 13:19

Добрый день,

Подскажите пожалуйста, допустим в РК есть 100 слов.
Через какое-то время решили добавить еще 200 слов. Но в новых словах есть именно НЕЯВНЫЕ пересечения.
Допустим в старых 100 словах, есть слово:
породы кошек

а в новых 200 словах:
кошек породы

Как из новых 100 слов вырезать неявные дубли, которые уже есть в РК? До написания объявлений.

Может есть какие-то инструменты?

7 комментариев
подбор слов
Перечень рекламодателей по группе запросов
slevaivishe
1 декабря 2015, 13:19

Можно каким-то образом выйти на перечень рекламодателей в яндексе по запросу или группе запросов?


(!) Не через Поиск-"Все объявления по этому запросу", а через прогноз бюджета или настройку РК

 

1 комментарий
Ключевые фразы
Наталья Педан
1 декабря 2015, 13:20

Добрый день!

Я совсем новичок) Подскажите пожалуйста, почему при поиске в яндексе объявление видно только по одной из ключевых фраз, хотя введено их много? Н-р: введено... 

  • спортивный зал
    −аптечка −аренда −арендовать −вентиляция
    и ещё 16 минус-слов
  • тренажерный зал
  • тренировки в зале
    −алкоголь −баскетболист −бассейн −беременный
    и ещё 46 минус-слов
  • фитнес зал
    −аренда −арендовать −детский −сдавать −снимать
  • фитнес клуб                                                                                                                                                                                               ищет только по фразе "тренажерный зал", а набираешь "фитнес клуб или др."....не ищет, почему?

 

1 комментарий
правила показа
Подбор слов
tea-tre
1 декабря 2015, 13:22

Здравствуйте, помогите разобраться.

Насколько мне известно, разные части речи воспринимаются яндексом как разные слова.

Ввожу запрос в поисковике "чайный набор в подарочной упаковке". При этом в резельтатах поиска жирным выделяется "подарочный набор чая", "чай в подарочной упаковке". (скриншот https://yadi.sk/i/h0656dQjkqSxo)

Разве "чай" и "чайнный" одно и тоже слово для Яндекса??? 

1 комментарий
подбор слов
Нужна кнопка "Назначить цену 1-го спец. размещения" для объявлений во всех компаниях одновременно
videonyanya.ru
1 декабря 2015, 13:28

Здравствуйте. Нужна кнопка "Назначить цену 1-го спец. размещения" для объявлений во всех кампаниях одновременно. Напрягает заходить в детали каждой кампании и выставлять эту настройку. 

1 комментарий
Зашел на свой сайт по закладке - вижу рекламу конкурентов в РСЯ. Как перестать дарить аудиторию?
aleksey.yaroshenko2015
1 декабря 2015, 13:29

Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что как только захожу на сайт (по прямому трафику), сразу вижу рекламу из РСЯ по этой тематике. Я не хочу давать возможность другим таргетировать на посетителей своего сайта в РСЯ. Метрика сливает эту информацию? Если да, то как отключить? Если нет, то откуда тогда моя аудитория ретаргетинга мнговенно попадает к другим в РСЯ?

Буду благодарен за честный ответ.

3 комментария
Метрика,РСЯ
Расход по времени суток
hamurappy
1 декабря 2015, 13:34

Здравствуйте. Не могу сделать отчет по затратам по времени суток. Есть такой?

2 комментария
статистика
Спад показов и уменьшение CTR в кампании на РСЯ. В чем может быть проблема?
bocharov.direct
1 декабря 2015, 13:34

Создал кампанию на РСЯ по смежным запросам, которые каким либо образом связаны с нужной мне целевой аудиторией. Заголовок и текст был написан четко по моей тематике и не совпадал с ключевым запросом. Картинка соответственно тоже. Это было сделано для того чтобы отсечь нецелевые клики. Кампания какое-то время давала неплохое количество показов и CTR для РСЯ был неплохим учитывая, что фразы были смежными, но потом все пошло на спад. В чем может быть проблема?

1 комментарий
РСЯ
Кол-во показов и кол-во кликов
ryapolovanton
1 декабря 2015, 13:34

Здравствуйте!

Не могу разобраться, количество показов и количество кликов на главной странице компании и разделе "Посмотреть статистику" очень сильно отличаются. Не могли бы вы прояснить данную ситуацию откуда и какие цифры берутся?

1 комментарий
статистика