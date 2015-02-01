Здравствуйте.

Вопрос по поведенческому таргетингу в РСЯ - можно ли ограничить время действия поведенческого таргетинга?

Например, чтобы объявления моего сайта показывались людям, которые ввели соответствующий запрос не далее, чем 3 дня назад. А тем, кто ввел 4 дня назад - уже не показывались.

По себе могу сказать - искал недавно дорожную сумку, уже купил ее как несколько дней, но объявления о дорожных сумках продолжают показываться, хотя мне этот товар уже не нужен.





Была мысль применить следующий прием:

- нужно настроить компанию в РСЯ только на ретаргетинг

- поставить цель "посещение сайта"

- настроить период показа объявлений 3 дня





Тогда на 4-й день объявления из кампании уже не покажутся. Но при таком способе остается недостижмой аудитория, которая вводила в поиск нужные мне поисковые запросы, но не переходила на мой сайт, что не есть хорошо.





Можно ли каким-то образом влиять на время действия именно поведенческого таргетинга? Имеются в виду, какие-нибудь косвенные способы влияния, поскольку напрямую в настройках кампании этого сделать нельзя.





По практике - каков минимальный срок "преследования" объявления пользователем?



