Клуб Директа

февраль 2015
По каким запросам яндекс будет показывать мою рекламную компанию?
mr.alex.pirozhkov
1 февраля 2015, 21:20

Добрый вечер! 
Подскажите, пожалуйста. Пока каким запросам пользователи яндекса будут видеть мое объявление? Ключевое слово, например одно: курс шитья.
На яндекс стат я вижу общее кол-во и запросов месяц по данному ключу. Те, что идут ниже с моим ключом в этом столбце получается запросы, при вводе в поиск которых пользователь так же увидит мое объявление с моей ключевой фразой: курс шитья? 
Заранее спасибо!

2 комментария
подбор слов,правила показа
Снимаются ли деньги, если я сам кликнул по своему объявлению?
tor1rec
2 февраля 2015, 23:26

Подскажите, снимаются ли деньги, если я для проверки сам по своему объявлению кликнул . Причем находился при этом на акк-те где веду Компанию в Диркте. И отразятся ли в стапистике эти мои клики? 


3 комментария
правила показа,оплата кликов
Показы приостановлены по дневному ограничению
yadenisovich
2 февраля 2015, 23:27

Что это значит и как сделать чтобы опять показы возобновились????

Заранее спасибо;)

4 комментария
правила показа,дневной бюджет
Избегайте остановки рекламы.
stkpromofront
3 февраля 2015, 13:05

Добрый день, подскажите, с чем связано снижение качества аккаунта?

1 февраля было 10

2 февраля 9,9

3 февраля 9,8

Нажимая на "Как повысить качество аккаунта?", вижу "Избегайте остановки рекламы".

Остановок в показах рекламмы не было. Кампанию запустили 6 дней назад.

23 комментария
показатель качества,правила показа
Бюджет рекламной компании
Svetlana Grischenko
3 февраля 2015, 13:06

Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Я планирую тратить на рекламу в неделю скажем 1000 руб. и получать определённое количество кликов, скажем 300. Но я получаю 150 кликов и трачу 500 руб. соответственно. Но мне нужно 300 кликов! как быть. Просто реклама для рекламы мне не нужна.

1 комментарий
правила показа,ценообразование
Частотность запросов по городам
peter-rusanov
3 февраля 2015, 14:30

Здравствуйте. Могу ли я, пользуясь Директом, определить ПОПУЛЯРНЫЕ запросы, для конкретного города? Возможно есть специальная услуга для маркетингового мониторинга?
Спасибо. 

2 комментария
создание кампании,подбор слов
Условия ретаргетинга как изменить
kl3190dyd
3 февраля 2015, 19:30

Добрый день, подскажите как изменть условия ретаргетинга? а именно сам сайт, 

1 комментарий
ретаргетинг
Переместить объявление в другую компанию
otdyh-tur
4 февраля 2015, 16:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли переместить объявление из одной компании в другую с сохранением всех показателей объявления (клики+показы)? Спасибо.

1 комментарий
редактирование,CTR
Добавление слов в уже существующее объявление
Юля
5 февраля 2015, 13:14

Добрый день,

Каким образом добавить новое ключевое слово в уже существующее объявление через Эксель? Указать в его строке ID нужного объявления?

1 комментарий
редактирование,excel
Помощь по минус словам
oneoffer
6 февраля 2015, 17:19

Добрый день! Процесс по настройке яндекс директ понятен, кроме минус слов. Моя ниша "Продажа кофе". Уместны ли например такие запросы: 

Купить кофе -где -хороший
Где купить кофе -хороший
Где купить хороший кофе ???😕 

То есть чтобы максимально повторить запрос пользователя и предложить ему объявление под его запрос. Тем самым ставлю к запросу "Купить кофе" много минус слов, даже которые относятся к моей нише, чтобы потом на эти минус слова написать отдельное объявление. Правильно ли я делаю??? Вопрос очень долго уже волнует😜

15 комментариев
создание кампании,подбор слов,создание объявления
Сравнение с конкерентами
sparostov2000
9 февраля 2015, 12:18

1.Попадался сервис у вас, сравнения моего сайта с конкурентами, где сам указываешь сайт конкурента, как он называется?

3 комментария
конкуренты,эффективность
Цена в РСЯ
amiogl
9 февраля 2015, 18:00

Добрый день!

Скажите, пожалуйста, как происходит аукцион и расчитывается цена клика при рекламе на тематических и поисковых площадках РСЯ. Используются ли там, как и на основном поиске Яндекса, CTR, коэффициент качества и заданная цена? Или там в расчет берется только цена? В справке Директа про это не нашел.

15 комментариев
РСЯ,ценообразование
логика соответствия
firstov-aleksej
11 февраля 2015, 12:15

Добрый день!

Не понимаю логику 

есть запрос (условно)

купить машину тойота - 4 рублей

купить машину тойото 2014  - 10 рублей

 

но ведь первый запрос более широкий и он должен показываться и по второй фразе, так? 

но почему-то так не происходит...

4 комментария
правила показа
Мастер отчета по целям
forumdivan9
12 февраля 2015, 14:05

В метрике у меня настроено 6 целей,три из которых идентификаторы, подскажите, почему в директе я не могу посторить отчет в "мастере отчета" именно по целям, у которых описание "идентификатор"?

1 комментарий
Метрика,мастер отчета
Реклама в РСЯ по поисковому ретаргетингу - ограничение по времени
zolotorevevg
13 февраля 2015, 13:58

Здравствуйте.

Вопрос по поведенческому таргетингу в РСЯ - можно ли ограничить время действия поведенческого таргетинга?
Например, чтобы объявления моего сайта показывались людям, которые ввели соответствующий запрос не далее, чем 3 дня назад. А тем, кто ввел 4 дня назад - уже не показывались.
По себе могу сказать - искал недавно дорожную сумку, уже купил ее как несколько дней, но объявления о дорожных сумках продолжают показываться, хотя мне этот товар уже не нужен.

Была мысль применить следующий прием:

- нужно настроить компанию в РСЯ только на ретаргетинг
- поставить цель "посещение сайта"
- настроить период показа объявлений 3 дня

Тогда на 4-й день объявления из кампании уже не покажутся. Но при таком способе остается недостижмой аудитория, которая вводила в поиск нужные мне поисковые запросы, но не переходила на мой сайт, что не есть хорошо.

Можно ли каким-то образом влиять на время действия именно поведенческого таргетинга? Имеются в виду, какие-нибудь косвенные способы влияния, поскольку напрямую в настройках кампании этого сделать нельзя. 

По практике - каков минимальный срок "преследования" объявления пользователем?

Спасибо за ответы заранее.
5 комментариев
настройка,РСЯ
Заголовок не указан
vadim.tchuvaeff
13 февраля 2015, 13:59

Есть 2 фразы: 
1. "купить bmw" у нее ctr=10% и стоимость 150 руб.
2. "Купить коврики bmw" ctr=20% cтоимость 50 руб.
Какую фразу покажет яндекс на запрос "купить bmw"?

5 комментариев
правила показа,ценообразование
не могу ставить ключевики в кавычки!
mco.m
16 февраля 2015, 12:49

Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, почему-то ключевики не ставятся в кавычки и выдается такое сообщение 

Неправильное использование кавычек в ключевой фразе ""монолитная опалубка"-несъемный -пластиковый"  а как убираю минус слова, то все ставится...но минус слова то хочется оставить, чтоб они были..что делать? может я чего-то не понимаю? 
4 комментария
минус-слова,операторы
Стоит ли сразу указать цену в объявлении, снизив СТР?
msdone
16 февраля 2015, 12:53

У меня 2 выбора. 

Либо в объявлении сразу указать цену продукта, что бы не платить за пользователей, которые не заинтересованы в том, что бы платить. 

 

Либо не указывать цену, тем самым увеличив СТР (и количество показов в общем), при этом переплачивая деньги за клики. 

 

Как будет разумнее?

 

3 комментария
эффективность,создание объявления
РСЯ, виды таргетинга...
info@contextna5.ru
16 февраля 2015, 16:32

Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по видам таргетинга в РСЯ. Поправьте, если где-то мое суждение не верно. По "рабоче - крестьянски" объясните, если что не так.
Спасибо заранее, вам +100 к карме!

Итак, в РСЯ есть 2 вида таргетинга
1) поведенческий, т.е  - по старым поисковым запросам человека, яндекс выдает ему рекламу на сайтах, которые он часто посещает и которые являются партнерами сети Яндекса (не включена галочка "не учитывать предпочтения пользователя")

2) тематический, т.е - когда Рекламные площадки подбираются исходя из:
а)заданных рекламодателем, т.е мной, ключевых слов, допустим, для услуг по настройке Директа можно написать следующие ключевики:

"Реклама бизнеса в интернете", "Реклама в Яндексе" , "Реклама в интернете", "Продвижение сайтов" и так далее
б) яндекса сам анализирует контент на сайтах(статьи, фото, форумы, обсуждения) и подбирает площадки, которые также наиболее релевантны.

Хочу выяснить еще момент:
Когда у меня не стоит галочка  "не учитывать предпочтения пользователя", я показываюсь ТОЛЬКО по поведенческому таргетингу, подчеркиваю ТОЛЬКО по нему.
Если галочка  "не учитывать предпочтения пользователя" включена, значит я показываюсь ТОЛЬКО по тематическому таргетингу, по алгоритму, описанному мной выше.

Если все верно, исходя из этого, подскажите, мне кажется имеет место создавать 2 кампании в РСЯ, так как разный алгоритм работы,:
1) по тематическому таргетингу 
2) по поведенческому, т.е по истории поисковых запросов, если утрировать.

Или все таки, если не включена галочка  "не учитывать предпочтения пользователя", то одновременно работают как тематический таргетинг, так и поведенческий!

Заранее спасибо 

19 комментариев
РСЯ,таргетинг,правила показа
Место где смотреть охват
bagmandiya
16 февраля 2015, 16:33

Ребята, я смотрел видео 2012 года по настройке директа. Там была графа что-то вроде "охват". тоесть ты ставишь цену и тебе показывается охват. Однако при настройке директа сейчас и при расставлении цен я этого не нашёл. Где можно видеть эту графу "охват". или с тех пор всё сильно поменялось?

1 комментарий
правила показа,ценообразование