Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста. Пока каким запросам пользователи яндекса будут видеть мое объявление? Ключевое слово, например одно: курс шитья.
На яндекс стат я вижу общее кол-во и запросов месяц по данному ключу. Те, что идут ниже с моим ключом в этом столбце получается запросы, при вводе в поиск которых пользователь так же увидит мое объявление с моей ключевой фразой: курс шитья?
Заранее спасибо!
Добрый вечер!
Подскажите, снимаются ли деньги, если я для проверки сам по своему объявлению кликнул . Причем находился при этом на акк-те где веду Компанию в Диркте. И отразятся ли в стапистике эти мои клики?
Что это значит и как сделать чтобы опять показы возобновились????
Заранее спасибо;)
Добрый день, подскажите, с чем связано снижение качества аккаунта?
1 февраля было 10
2 февраля 9,9
3 февраля 9,8
Нажимая на "Как повысить качество аккаунта?", вижу "Избегайте остановки рекламы".
Остановок в показах рекламмы не было. Кампанию запустили 6 дней назад.
Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Я планирую тратить на рекламу в неделю скажем 1000 руб. и получать определённое количество кликов, скажем 300. Но я получаю 150 кликов и трачу 500 руб. соответственно. Но мне нужно 300 кликов! как быть. Просто реклама для рекламы мне не нужна.
Здравствуйте. Могу ли я, пользуясь Директом, определить ПОПУЛЯРНЫЕ запросы, для конкретного города? Возможно есть специальная услуга для маркетингового мониторинга?
Спасибо.
Добрый день, подскажите как изменть условия ретаргетинга? а именно сам сайт,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли переместить объявление из одной компании в другую с сохранением всех показателей объявления (клики+показы)? Спасибо.
Добрый день,
Каким образом добавить новое ключевое слово в уже существующее объявление через Эксель? Указать в его строке ID нужного объявления?
Добрый день! Процесс по настройке яндекс директ понятен, кроме минус слов. Моя ниша "Продажа кофе". Уместны ли например такие запросы:
Купить кофе -где -хороший
Где купить кофе -хороший
Где купить хороший кофе ???
То есть чтобы максимально повторить запрос пользователя и предложить ему объявление под его запрос. Тем самым ставлю к запросу "Купить кофе" много минус слов, даже которые относятся к моей нише, чтобы потом на эти минус слова написать отдельное объявление. Правильно ли я делаю??? Вопрос очень долго уже волнует
1.Попадался сервис у вас, сравнения моего сайта с конкурентами, где сам указываешь сайт конкурента, как он называется?
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как происходит аукцион и расчитывается цена клика при рекламе на тематических и поисковых площадках РСЯ. Используются ли там, как и на основном поиске Яндекса, CTR, коэффициент качества и заданная цена? Или там в расчет берется только цена? В справке Директа про это не нашел.
Добрый день!
Не понимаю логику
есть запрос (условно)
купить машину тойота - 4 рублей
купить машину тойото 2014 - 10 рублей
но ведь первый запрос более широкий и он должен показываться и по второй фразе, так?
но почему-то так не происходит...
В метрике у меня настроено 6 целей,три из которых идентификаторы, подскажите, почему в директе я не могу посторить отчет в "мастере отчета" именно по целям, у которых описание "идентификатор"?
Здравствуйте.
Вопрос по поведенческому таргетингу в РСЯ - можно ли ограничить время действия поведенческого таргетинга?
Например, чтобы объявления моего сайта показывались людям, которые ввели соответствующий запрос не далее, чем 3 дня назад. А тем, кто ввел 4 дня назад - уже не показывались.
По себе могу сказать - искал недавно дорожную сумку, уже купил ее как несколько дней, но объявления о дорожных сумках продолжают показываться, хотя мне этот товар уже не нужен.
Была мысль применить следующий прием:
Есть 2 фразы:
1. "купить bmw" у нее ctr=10% и стоимость 150 руб.
2. "Купить коврики bmw" ctr=20% cтоимость 50 руб.
Какую фразу покажет яндекс на запрос "купить bmw"?
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, почему-то ключевики не ставятся в кавычки и выдается такое сообщение
У меня 2 выбора.
Либо в объявлении сразу указать цену продукта, что бы не платить за пользователей, которые не заинтересованы в том, что бы платить.
Либо не указывать цену, тем самым увеличив СТР (и количество показов в общем), при этом переплачивая деньги за клики.
Как будет разумнее?
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по видам таргетинга в РСЯ. Поправьте, если где-то мое суждение не верно. По "рабоче - крестьянски" объясните, если что не так.
Спасибо заранее, вам +100 к карме!
Итак, в РСЯ есть 2 вида таргетинга
1) поведенческий, т.е - по старым поисковым запросам человека, яндекс выдает ему рекламу на сайтах, которые он часто посещает и которые являются партнерами сети Яндекса (не включена галочка "не учитывать предпочтения пользователя")
2) тематический, т.е - когда Рекламные площадки подбираются исходя из:
а)заданных рекламодателем, т.е мной, ключевых слов, допустим, для услуг по настройке Директа можно написать следующие ключевики:
"Реклама бизнеса в интернете", "Реклама в Яндексе" , "Реклама в интернете", "Продвижение сайтов" и так далее
б) яндекса сам анализирует контент на сайтах(статьи, фото, форумы, обсуждения) и подбирает площадки, которые также наиболее релевантны.
Хочу выяснить еще момент:
Когда у меня не стоит галочка "не учитывать предпочтения пользователя", я показываюсь ТОЛЬКО по поведенческому таргетингу, подчеркиваю ТОЛЬКО по нему.
Если галочка "не учитывать предпочтения пользователя" включена, значит я показываюсь ТОЛЬКО по тематическому таргетингу, по алгоритму, описанному мной выше.
Если все верно, исходя из этого, подскажите, мне кажется имеет место создавать 2 кампании в РСЯ, так как разный алгоритм работы,:
1) по тематическому таргетингу
2) по поведенческому, т.е по истории поисковых запросов, если утрировать.
Или все таки, если не включена галочка "не учитывать предпочтения пользователя", то одновременно работают как тематический таргетинг, так и поведенческий!
Заранее спасибо
Ребята, я смотрел видео 2012 года по настройке директа. Там была графа что-то вроде "охват". тоесть ты ставишь цену и тебе показывается охват. Однако при настройке директа сейчас и при расставлении цен я этого не нашёл. Где можно видеть эту графу "охват". или с тех пор всё сильно поменялось?