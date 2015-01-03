Здравсвтуйте, на просторах интернета прочел, что на странице direct.yandex.ru/serch объвления ранжируются только по цене за клик.



Это верно?



Причина сомнения следующая:

Я взял по запросу 3 первых рекламодателей, создал копии их объявлений и увидел, что рекламодателя, который на 1 месте, цена за 1 СП около 22 рубля, за вход в СП - 20 рублей.



Для второго 1СП - 35 рублей, вход в СП - 28 рублей.



Для третьего 1СП - 33 рубля, вход в СП - 25 рублей.



Т.е. первый, по-идее, платит сильно меньше остальных двух. Однако на direct.yandex.ru/serch он находится на первом месте. Второй и третий в direct.yandex.ru/serch находятся, как и ожидалось, на втором и третьем местах.



Как это можно пояснить?