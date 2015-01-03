всем привет !!всех с наступающим ! Хочу рекламировать услугу строительство коттеджей и полировку авто! посоветуйте какую стратегию нужно выбрать?
Здравствуйте!
С чем связана такая разница? Имеется ввиду новое объявление, без наличия CTR.
Мое предположение лишь такое, что это связано со стратегиями и самим принципом рекламирования у конкурентов, которые размещаются только в гарантии, и соответственно задают там высокие ставки. так ли это?
Поскольку прогнозный CTR всегда выше в спецразмещении, то стоит ли вообще здесь учитывать эффективность/выгодность какой-то конкретной тематики для Яндекса?
Здравсвтуйте, на просторах интернета прочел, что на странице direct.yandex.ru/serch объвления ранжируются только по цене за клик.
Это верно?
Причина сомнения следующая:
Я взял по запросу 3 первых рекламодателей, создал копии их объявлений и увидел, что рекламодателя, который на 1 месте, цена за 1 СП около 22 рубля, за вход в СП - 20 рублей.
Для второго 1СП - 35 рублей, вход в СП - 28 рублей.
Для третьего 1СП - 33 рубля, вход в СП - 25 рублей.
Т.е. первый, по-идее, платит сильно меньше остальных двух. Однако на direct.yandex.ru/serch он находится на первом месте. Второй и третий в direct.yandex.ru/serch находятся, как и ожидалось, на втором и третьем местах.
Как это можно пояснить?
кампания 9176966
некоторые обьявления были с хорошим CTR
по некоторым вообще нет конкурентов (железно - даже и не стоит проверять) Продукт уникальный
Кампания не оплачивалась почти 2 месяца
Внезапно захожу, оплачиваю и теряю сознание от шока - по всем моим обьявлениям четко стоит минимальная стоимость клика от 29 руб - причин вообще не вижу, кроме того, что не было показов ввиду отсутствия оплаты: система решила автоматически, что CTR резко упал - стоимость клика резко подскочила...
Понятно, что при таких МИНИМАЛЬНЫХ ценах можно просто забыть о рекламе на Яндексе моего товара раз и навсегда
Что делать? Cмириться и жить скудным доходом с соцсетей??
Добрый день, какой размер (в процентах) от клика посоветуйте устанавливать на праздничные дни. Если мы работаем в обычном режиме. А то оставили все тоже самое - количество кликов увеличилось в 3 раза. не успели обрабатывать. и расход в 3 раза вырос
Здравствуйте уважаемые гуру клуба директ притопал к Вам с таким вот вопросом:
Существуют три инструмента отминусовки слов (могу ошибаться причислив последний к ним)
1. Минус слова на компанию
2. Минус слова на объявление
3. Уточнение фразы внутри объявления.
Внимание вопрос: каждый из инструментов имеет свои возможности.Какие?
Например:
1. Позволяет то-то то-то, не позволяет то-то
2. Позволяет то-то то-то, не позволяет то-то
3. Позволяет то-то то-то, не позволяет то-то
В общем хотел узнать в целом, использование всех сразу инструментов одновременно насколько правильно, или только по отдельности?
Возможности каждого из них и недостатки.
Здравствуйте)
Подскажите такой момент
при подборе ключевых слов для РСЯ можно использовать слова которые состояит из одного слова?
сайт по продаже горшков, удобрений и так далее все для комнатных цветов.
я в качесве ключей хочу добавить названия всех комнатных цветов которые состоят из одного иногда из двух слов.
в яндексе модерация нормально пройдет не будет проблем??
Что знаю, но не проверяла:
- если стереть фразу и написать ее же заново - обнулится?
- если поменяем местами слова или вставим еще одно слово посредине - тоже обнулится
- если изменим окончание слова или поменяем первую букву на заглавную (для шаблона) или допишем новое слово после фразы - не обнулится
- если добавим или изменим минус слова и операторы - не обнулится
Все ли верно? Что еще нужно учесть? Другими словами, при внесении каких изменений в ключевую фразу система воспринимает ее как новую фразу?
Спасибо!
РСЯ
Ниша - недвижимость(услуги риелтора), а именно услуги риелтора при продаже квартиры, взял ключ "продам квартиру"
Есть ли смысл брать "продажа квартиры"? Я понял, что там люди просто ищут список квартир на продажу, вот и пишут "продажа квартир от застройщика", например.
Все-таки это РСЯ
Примерный запрос: "круг у8а гост" - в данном случае интересуются просто гостом, а не покупкой
Второй запрос: "круг у8а гост 1234" - в данном случае интересуются товаром.
Таких позиций очень много и, соответственно, писать под каждую заковыченные объявки - рутинно.
Есть какой-то способ?
Спасибо
Всем привет!
Подскажите, как разместить объявление в разделе "Приложения":
Дано:
1) Посетитель в поисках какой-то услуги переходит по рекламному объявлению по запросу "*запрос*", попадает на лэндинг по URL domain.ru/UTM=*запрос*
2) Выполняет цель, отправив регистрационные данные и создав себе аккаунт в системе
3) Идет диалог с продавцов, размышления о покупке и в итоге через 3 дня клиент решает совершить сделку - продавец, получив деньги, подключает услугу к данному аккаунту - соответственно в CRM/билинге заносится
Мы можем без проблем отследить конверсию из посетителей в лиды (регистрация на сайте), но не можем отследить конверсию из лидов в продажи, которые случаются не сразу, а также информацию по сумме покупов у данного аккаунта в привязке к конкретной кампании и запросу в UTM метке
Вопрос: как это отследить? Можно написать скрипт на сайте, чтобы он передавал данные UTM из URL в CRM при регистрации клиента и соответственно обновить поля в CRM при этом. Или как я предполагаю, есть готовые модули или системы, которые решают эти задачи проще - если так, то какие и как?
Здравствуйте, такой вопрос:
в "Управление кампаниями с помощью XLS/XLSX" сохраняется ли CTR?
Т.е. выгружаем кампанию, меняем только текст объявления (Заголовок остаётся прежним без изменений), сохраняем и загружаем кампанию обратно.
CTR сохранится или обнулится?
Добрый день.
Хочу выфгрузить в ексель файл только объявления с меткой, у которых мальнький СТР, как это можно сделать?
Здравствуйте,
В кампании на РСЯ, какая разница между {ad_id} и {banner_id}
Заранее благодарю!
Вставляю utm-метку www.landengi.ru/?utm_sour
Ситуация следующая
1. Есть кампания №1 (ориентирована на новых клиентов на рынке, учитывает запросы пользователя)
2. Делаем кампанию №2 с ретаргетингом
Могу ли я использовать кампанию №2 чтобы прекратить показы кампании №1 тем людям, которые уже были на сайте? Если можно, то какую стоимость я должен ставить на кампанию №2 - ниже, равную, выше чем по кампании №1 - было бы отлично поставить низкую цену и при этом отсечь от показов старых клиентов на рынке ))))
Здравствуйте, у меня возник вопрос как сделать загрузку XML файла, если 1 компания содержит 2 номера объявления? Тоесть когда я открываю свою компанию (Первая компания) у меня 2 страницы под разными номерами. Я выгрузил файл XML, добавил в эти объявления новый "текст" и "заголовок" и хочу обратно загрузить в компанию. Яндекс мне кидает кучу ошибок, и не ставит изменения.
Вопрос: Как мне правильно загрузить XML файл? (По отдельности или все сразу создав новую компанию)?
и какие поля мне надо перед этим удалить в екселевском файле?
Заранее спасибо!
Настраиваю рекламные кампании в Директе и Эдвордс, понадобилось расставить utm метки, скомпоновала их при помощи компоновщика URL от гугл, получила сгенерированную ссылку, и теперь не знаю куда вставлять данную ссылку. Допустим если в моей рекламной кампании большое количество источников трафика, что тогда? В итоге у меня получится огромное количество сгенерированных ссылок отличающихся лишь параметром source?
На телефонах, реклама в поиске отображается только верхней позиции спец размещения. у нас стратегия входа в спец размещение. Как можно сделать так чтоб для пк была в вход в спец размещение, а для мобильных устройств на первом месте?