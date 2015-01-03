Клуб Директа

январь 2015
Заголовок не указан
super.go201
3 января 2015, 13:17

всем привет !!всех с наступающим ! Хочу рекламировать услугу строительство коттеджей и полировку авто! посоветуйте какую стратегию нужно выбрать?

1 комментарий
Цена спецразмещения ниже гарантии.
bp31ru
5 января 2015, 15:18

Здравствуйте!
С чем связана такая разница? Имеется ввиду новое объявление, без наличия CTR. 
Мое предположение лишь такое, что это связано со стратегиями и самим принципом рекламирования у конкурентов, которые размещаются только в гарантии, и соответственно задают там высокие ставки. так ли это?
Поскольку прогнозный CTR всегда выше в спецразмещении, то стоит ли вообще здесь учитывать эффективность/выгодность какой-то конкретной тематики для Яндекса?

 

1 комментарий
ценообразование
Как работает поиск по объявлениям Директа?
avtosteklacomua
5 января 2015, 15:18

Здравсвтуйте, на просторах интернета прочел, что на странице direct.yandex.ru/serch объвления ранжируются только по цене за клик.

Это верно?

Причина сомнения следующая:

 

Я взял по запросу 3 первых рекламодателей, создал копии их объявлений и увидел, что рекламодателя, который на 1 месте, цена за 1 СП около 22 рубля, за вход в СП - 20 рублей.

Для второго 1СП - 35 рублей, вход в СП - 28 рублей.

Для третьего  1СП - 33 рубля, вход в СП - 25 рублей.


Т.е. первый, по-идее, платит сильно меньше остальных двух. Однако на direct.yandex.ru/serch он находится на первом месте. Второй и третий в direct.yandex.ru/serch находятся, как и ожидалось, на втором и третьем местах.


Как это можно пояснить? 

1 комментарий
резко подскочила минимальная стоимость клика на поиске
krasnodar4092005
5 января 2015, 15:20

кампания 9176966

 

некоторые обьявления были с хорошим CTR

по некоторым вообще нет конкурентов (железно - даже и не стоит проверять) Продукт уникальный

Кампания не оплачивалась почти 2 месяца

Внезапно захожу, оплачиваю и теряю сознание от шока - по всем моим обьявлениям четко стоит минимальная стоимость клика от 29 руб - причин вообще не вижу, кроме того, что не было показов ввиду отсутствия оплаты: система решила  автоматически, что CTR резко упал - стоимость клика резко подскочила...

Понятно, что при таких МИНИМАЛЬНЫХ ценах можно просто забыть о рекламе на Яндексе моего товара  раз и навсегда

Что делать? Cмириться и жить скудным доходом с соцсетей??

1 комментарий
Минимальная цена клика,CTR,ценообразование
Цена на праздники
lionblack
9 января 2015, 13:25

Добрый день, какой размер (в процентах) от клика посоветуйте устанавливать на праздничные дни. Если мы работаем в обычном режиме. А то оставили все тоже самое - количество кликов увеличилось в 3 раза. не успели обрабатывать. и расход в 3 раза вырос

1 комментарий
Инструменты для минус слов
Дядя Мастер
9 января 2015, 13:27

Здравствуйте уважаемые гуру клуба директ притопал к Вам с таким вот вопросом:

Существуют три инструмента отминусовки слов (могу ошибаться причислив последний к ним)

1. Минус слова на компанию

2. Минус слова на объявление

3. Уточнение фразы внутри объявления.

Внимание вопрос: каждый из инструментов имеет свои возможности.Какие?

Например:

1. Позволяет то-то то-то, не позволяет то-то

2. Позволяет то-то то-то, не позволяет то-то

3. Позволяет то-то то-то, не позволяет то-то

В общем хотел узнать в целом, использование всех сразу инструментов одновременно насколько правильно, или только по отдельности?

Возможности каждого из них и недостатки.


1 комментарий
минус слова
Ключевые слова в РСЯ
Polka.ua7
10 января 2015, 18:24

Здравствуйте)

Подскажите такой момент

при подборе ключевых слов для РСЯ можно использовать слова которые состояит из одного слова?

сайт по продаже горшков, удобрений и так далее все для комнатных цветов.

я в качесве ключей хочу добавить названия всех комнатных цветов которые состоят из одного иногда из двух слов.

в яндексе модерация нормально пройдет не будет проблем??

 

18 комментариев
ключевые слова,РСЯ
Какие изменения в ключевой фразе обнуляют накопленный CTR, а какие - нет?
kashtanka4ever
11 января 2015, 13:35

Что знаю, но не проверяла:

- если стереть фразу и написать ее же заново - обнулится?

- если поменяем местами слова или вставим еще одно слово посредине - тоже обнулится

- если изменим окончание слова или поменяем первую букву на заглавную (для шаблона) или допишем новое слово после фразы - не обнулится

- если добавим или изменим минус слова и операторы - не обнулится

Все ли верно? Что еще нужно учесть? Другими словами, при внесении каких изменений в ключевую фразу система воспринимает ее как новую фразу?

Спасибо!

2 комментария
подбор слов,CTR,операторы
РСЯ продажа квартир
Филюков Дмитрий
11 января 2015, 13:35

РСЯ
Ниша - недвижимость(услуги риелтора), а именно услуги риелтора при продаже квартиры, взял ключ "продам квартиру"
Есть ли смысл брать "продажа квартиры"? Я понял, что там люди просто ищут список квартир на продажу, вот и пишут "продажа квартир от застройщика", например. 
Все-таки  это РСЯ 

2 комментария
Подскажите, как отминусовать хитро мусор
Рома Авласенков
12 января 2015, 12:00

Примерный запрос: "круг у8а гост" - в данном случае интересуются просто гостом, а не покупкой

Второй запрос: "круг у8а гост 1234" - в данном случае интересуются товаром.

 

Таких позиций очень много и, соответственно, писать под каждую заковыченные объявки - рутинно.

 

Есть какой-то способ?

 

Спасибо

4 комментария
минус-слова
Как разместить объявление в разделе "Приложения"
Александр
12 января 2015, 15:56

 

Всем привет!

Подскажите, как разместить объявление в разделе "Приложения":

1 комментарий
создание кампании,РСЯ
Задача: отследить конверсию из просто лидов в продажи
a.shihovets.discounttelecom
12 января 2015, 17:25

Дано:

1) Посетитель в поисках какой-то услуги переходит по рекламному объявлению по запросу "*запрос*", попадает на лэндинг по URL domain.ru/UTM=*запрос*

2) Выполняет цель, отправив регистрационные данные и создав себе аккаунт в системе

3) Идет диалог с продавцов, размышления о покупке и в итоге через 3 дня клиент решает совершить сделку - продавец, получив деньги, подключает услугу к данному аккаунту - соответственно в CRM/билинге заносится

 

Мы можем без проблем отследить конверсию из посетителей в лиды (регистрация на сайте), но не можем отследить конверсию из лидов в продажи, которые случаются не сразу, а также информацию по сумме покупов у данного аккаунта в привязке к конкретной кампании и запросу в UTM метке

Вопрос: как это отследить? Можно написать скрипт на сайте, чтобы он передавал данные UTM из URL в CRM при регистрации клиента и соответственно обновить поля в CRM при этом. Или как я предполагаю, есть готовые модули или системы, которые решают эти задачи проще - если так, то какие и как?

 

1 комментарий
Метрика,конверсия,эффективность
Сохраняется ли CTR в "Управление кампаниями с помощью XLS/XLSX"
stk@promofront.ru
12 января 2015, 17:28

Здравствуйте, такой вопрос:

в "Управление кампаниями с помощью XLS/XLSX" сохраняется ли CTR?

Т.е. выгружаем кампанию, меняем только текст объявления (Заголовок остаётся прежним без изменений), сохраняем и загружаем кампанию обратно. 

CTR сохранится или обнулится?

1 комментарий
CTR,xls файл
Как выгрузить в ексель, только те объявления, которые помечены меткой?
erik6
12 января 2015, 17:40

Добрый день. 
Хочу выфгрузить в ексель файл только  объявления с меткой, у которых мальнький СТР, как это можно сделать? 

4 комментария
xls файл
Динамический параметр в URL
Gurevich Andrey
13 января 2015, 15:49

Здравствуйте,

 

В кампании на РСЯ, какая разница между {ad_id} и {banner_id}


Заранее благодарю!

5 комментариев
РСЯ
Превышена допустимая длина метки
orydeya
14 января 2015, 12:25

Вставляю utm-метку www.landengi.ru/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=yandex а мне выскакивает ошибка Превышена допустимая длина. Что делать?

 

6 комментариев
utm-метка
Ретаргетинг для обновления аудитории
alexjouravlev
19 января 2015, 12:59

Ситуация следующая
1. Есть кампания №1 (ориентирована на новых клиентов на рынке, учитывает запросы пользователя)
2. Делаем кампанию №2 с ретаргетингом

Могу ли я использовать кампанию №2 чтобы прекратить показы кампании №1 тем людям, которые уже были на сайте? Если можно, то какую стоимость я должен ставить на кампанию №2 - ниже, равную, выше чем по кампании №1 - было бы отлично поставить низкую цену и при этом отсечь от показов старых клиентов на рынке ))))

 

1 комментарий
ретаргетинг
Добавление XML файла в директ?!
avtomayak70
19 января 2015, 13:02

 Здравствуйте, у меня возник вопрос как сделать загрузку XML файла, если  1 компания содержит 2 номера объявления? Тоесть когда я открываю свою компанию (Первая компания) у меня 2 страницы под разными номерами. Я выгрузил файл XML, добавил в эти объявления новый "текст" и "заголовок" и хочу обратно загрузить в компанию. Яндекс мне кидает кучу ошибок, и не ставит изменения. 

Вопрос: Как мне правильно загрузить XML файл? (По отдельности или все сразу создав новую компанию)?

и какие поля мне надо перед этим удалить в екселевском файле?

Заранее спасибо!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 комментарий
excel,xml
Настройка utm меток в Яндекс.Директ и GA
g5companykz
20 января 2015, 12:45

Настраиваю рекламные кампании в Директе и Эдвордс, понадобилось расставить utm метки, скомпоновала их при помощи компоновщика URL от гугл, получила сгенерированную ссылку, и теперь не знаю куда вставлять данную ссылку. Допустим если в моей рекламной кампании большое количество источников трафика, что тогда? В итоге у меня получится огромное количество сгенерированных ссылок отличающихся лишь параметром source?

1 комментарий
utm-метка
Реклама в спец размещении на мобильные устройства.
rokua
21 января 2015, 12:48

На телефонах, реклама в поиске отображается только верхней позиции спец размещения. у нас стратегия входа в спец размещение. Как можно сделать так чтоб для пк была в вход в спец размещение, а для мобильных устройств на первом месте? 

4 комментария
мобильные устройства,правила показа