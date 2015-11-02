Здравствуйте друзья.

Не первый день занимаюсь настройкой яндекс директа и вообще контекстной рекламы для разных тематик.

В последние 2 года работы столкнулся с одной из таких тематик - ремонт квартир в Москве и области. Что в ней происходит - просто не понятно.





В чем суть проблемы: клики есть, время на сайте порой до 25 мин., высокая глубина просмотра, но нет звонков, и тем более заявок.





Параметры рекламной кампании:

1. CTR по объявлениям от 15 до 50%.

2. Кол-во объявлений до 100 шт. на 3 подтемы: ванная комната, кухня, обычная комната. Квартира была вычеркнута по просьбе руководства.

3. Бюджет до 4000 т.р./сутки. Средняя стоимость клика ~110 руб. До 40 кликов в сутки.

4. Объявления составлены по принципу "1 ключевик = 1 объявление", с максимально возможным соответствием заголовку и описанию.

5. РСЯ и добавление схожих фраз отключены. На текущий момент кампания еще не до конца сформирована по стартегии (нет уверенности, что хватит бюджета), потому есть ограничения. Но в дальнейшем их включение входит в планы.

6. Минус-слова очень детально проработаны. Никакие лишние фразы не проскакивают, регулярно слежу за этим.

7. Сама стратегия показов выбрана как "Вход в спецразмещение" с максимально доступной позиций соответственно.



Посадочные страницы*:

http://gestiarem.ru/remont-komnat-pod-klyuch

http://gestiarem.ru/remont-kukhni-pod-klyuch

http://gestiarem.ru/remont-vannoj-pod-klyuch

*сайт разрабатывал не я, изменения вносить не могу.

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До этого уже трижды запускалась рекламная кампания в течении 2-х прошедших лет. И все эти кампании были рассчитаны на кучу разных ключевых слов, не всегда соответствующих тематике, но в то же время, периодически проскакивали звонки. Сейчас, отказавшись от "помойки", решили попробовать давить на целевую аудиторию, но пока тишина.

И тишина это уже два года пугающая. Тематика, что мне пока не по зубам. Не понимаю что в ней порой происходит. Иногда появляются сомнения на счет востребованности данных услуг.



Прошу дать свои советы и краткие рекомендации. Кроме слов "обратитесь к профессионалам". Регулярно общался с профессионалами, регулярно они меня заменяли на работе. Толку нету.