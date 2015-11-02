Здравствуйте,
Подскажите, где можно настроить количества показов рекламы для 1 пользователя при ретаргетинге?
Не могу найти эту функцию в настройках,
Спасибо!
Здравствуйте,
Подскажите, где можно настроить количества показов рекламы для 1 пользователя при ретаргетинге?
Не могу найти эту функцию в настройках,
Спасибо!
Когда планируется внедрение меток в коммандер?
Добрый день, хочу добавить в геотаргетинг дополнительные местоположение (офисов) город. В списке Выбор регионов их нет! Подскажите как добавить дополнительные города?
В метрике, раздел ютм меток , некоторые запросы вместо ключевых слов отображаются позицией - ключевые слова , почему так происходит и что они отображают?
http://shot.qip.ru/00peye-2SNS8HTCS/
Некоторое время назад объявления директа превратились в группы и теперь на одно ключевое слово можно делать по нескольку объявлений.
Насколько я понимаю это сделано для удобства тестирования объявлений и выявления лучших.
Но я не вижу удобного отчета где бы можно было быстро сравнить показатели и принять решение по объявлениям.
Подскажите как это удобнее делать?
Здравствуйте. По опыту % недействительных кликов по данным ЯД у меня колеблется 8-15 %. Начал крутить новую тематику, высококонкурентную по Москве. И в этой сфере процент недействительных кликов достиг 25%!
Можно ли предположить что это проделки конкурентов, используя ботов и т.д?
Хотелось бы получить ответ на вопрос: что значит выражение в вордстате - "Что искали со словом ..."? И что означает цифра рядом с этим выражением?
Спасибо
Здравствуйте!
Скажите, как мне разделить в отчете по "ретаргетинковым" и "конверсионным"?
Сейчас все вываливается в кучу, 1 клик = 1 конверсия, когда цели в конверсиях пройти на страницу "заказ успешно", а для ретаргета просто зашел в категорию без заказа.
Нужна кнопка в отчетах компании "не учитывать ретаргетинг", или галка в настройках компании "Не считать ретаргетинг конверсией".
Здравствуйте, возник вопрос по запуску нескольких кампаний.
К примеру нужно запустить кампании с пересекающимися запросами. Кампания "персики" и кампания "апельсины" каждая ссылается на свою страницу на одном домене.
По обеим кампаниям, кроме прямых запросов "купить персики" и "купить апельсины" логична фраза "купить фрукты".
Но тогда получается, что обе кампании конкурируют друг с другом по этой фразе. Какое из объявлений покажет яндекс по запросу "купить фрукты" ?
Можно ли запускать две таких кампании одновременно или из одной из них запрос "купить фрукты" придется убрать ?
Здравствуйте друзья.
Не первый день занимаюсь настройкой яндекс директа и вообще контекстной рекламы для разных тематик.
В последние 2 года работы столкнулся с одной из таких тематик - ремонт квартир в Москве и области. Что в ней происходит - просто не понятно.
В чем суть проблемы: клики есть, время на сайте порой до 25 мин., высокая глубина просмотра, но нет звонков, и тем более заявок.
Параметры рекламной кампании:
1. CTR по объявлениям от 15 до 50%.
2. Кол-во объявлений до 100 шт. на 3 подтемы: ванная комната, кухня, обычная комната. Квартира была вычеркнута по просьбе руководства.
3. Бюджет до 4000 т.р./сутки. Средняя стоимость клика ~110 руб. До 40 кликов в сутки.
4. Объявления составлены по принципу "1 ключевик = 1 объявление", с максимально возможным соответствием заголовку и описанию.
5. РСЯ и добавление схожих фраз отключены. На текущий момент кампания еще не до конца сформирована по стартегии (нет уверенности, что хватит бюджета), потому есть ограничения. Но в дальнейшем их включение входит в планы.
6. Минус-слова очень детально проработаны. Никакие лишние фразы не проскакивают, регулярно слежу за этим.
7. Сама стратегия показов выбрана как "Вход в спецразмещение" с максимально доступной позиций соответственно.
Посадочные страницы*:
http://gestiarem.ru/remont-komnat-pod-klyuch
http://gestiarem.ru/remont-kukhni-pod-klyuch
http://gestiarem.ru/remont-vannoj-pod-klyuch
*сайт разрабатывал не я, изменения вносить не могу.
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До этого уже трижды запускалась рекламная кампания в течении 2-х прошедших лет. И все эти кампании были рассчитаны на кучу разных ключевых слов, не всегда соответствующих тематике, но в то же время, периодически проскакивали звонки. Сейчас, отказавшись от "помойки", решили попробовать давить на целевую аудиторию, но пока тишина.
И тишина это уже два года пугающая. Тематика, что мне пока не по зубам. Не понимаю что в ней порой происходит. Иногда появляются сомнения на счет востребованности данных услуг.
Прошу дать свои советы и краткие рекомендации. Кроме слов "обратитесь к профессионалам". Регулярно общался с профессионалами, регулярно они меня заменяли на работе. Толку нету.
Добрый вечер!
Подскажите, от чего зависит цена клика в объявлении на РСЯ? Возможно ли ее как-то уменьшить? Если этот вопрос уже где-то обсуждался, скиньте ссылку пожалуйста.
Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как обработать нужные словоформы, чтобы не показывать объявления в ненужной теме.
Продвигаем к примеру запрос - выкуп битых авто. Будет ли система автоматически показывать объявление, по фразе - выкуп авто?
И если да, то подскажите, как в данном случае исключить нежелаемый запрос для показа.
Как то нам советовали заключить фразу в кавычки: "выкуп битых авто" - верно ли это?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, 2 дня мучаюсь, как в экселе компании создавать? Как сделать быстро несколько тысяч обьявлений для рся?
Настроил Директ, установил цену, через пол часа обновляюсь, уже цены другие на клики.
И так постоянно.
Если у меня была цена в спец. размещение, то после изменения, у меня цена на вход в гарантию.
Приходится постоянно менять, и сутками следить за этим.
В чём причина, или может быть есть какая-то функция удержания цены на определённую позицию?
Здравствуйте, очень интересно, как ведет себя директ в таком случае:
В одной кампании есть два одинаковых объявления по 2-м запросам:
1. Купить мебель
2. Купить мебель в Новосибирске
Предположим, что размер ставки по ним такой:
1. 10 руб.
2. 8 руб.
Теперь собственно вопрос:
Если пользователь набирает в поиске запрос: "Купить мебель в Новосибирске", то объявление по какиму из запросов будет ему показано?
Природа вопроса такова: По логике, к данному запросу пользователя подходят оба ключевика, и будет показан тот, который дороже. Но второй запрос более точен. А как думает директ?
Заранее спасибо.
Здравствуйте, при создании кампаний в новой учетной записи дается минимальное количество баллов на пакетную обработку данных xls.
Это довольно неудобно, если уже есть готовая кампания, готовая к заливке. Она не помещается в этот лимит.
Наличие средств на счету вроде как не влияет на этот показатель.
Сейчас приходится решать этот вопрос, запуская временную камапнию, чтобы движение по счету пошло и увеличилось количество баллов.
Собственно есть ли какое-то решение проблемы? Может быть какая-то конкретная сумма сразу на счет решает эту проблему или Директ-командер (я его не пользовал никогда) решает этот вопрос?
Подскажите знающие!
Я слышал что можно не ставить ту цену(ставку) которую предлагает яндекс для позиции, типо ставишь ниже и норм(просто яндекс покажет тебя в меньшем колл-ве случаев)!
По какой стратегии можно ставить ту ставку которую ты сам хочешь и показываться в меньшем колл-ве случаев? например как на фото - стратегия показ блоке по минимальной цене (спец и гарантия)
У меня в настройках установлено "Показ в блоке по минимальной цене. В спецразмещении", а объявление показывается под результатами поиска почему?
всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, сейчас начинаю разбираться с директом и не очень понимаю, что значит когда в столбцах расценок на все позиции, там цены и под каждой ценой еще стоит цена. что это за цена?
Заранее спасибо!
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, могу ли я рекламировать ссылку не на сайт, а на видео, котороые находится на youtube?