Рекламная компания ранее создавалась агенством и у меня есть доступ к редактированию и изменению компании, в данный момент мы с ними не сотрудничаем (агенством) но я так и не понял одно. Они что все равно смогут видеть мои рекламные компании и смотреть по ним статистику и управлять ими?

Так как когда захожу в саму компанию то справа высвечивется надпись агенство: "Название агенства".



Можно ли полностью отключиться от них и стать независимым. Кто сможет пояснить

скриншот прилагаю.