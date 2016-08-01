Как одну рекламную кампанию запустить на несколько регионов – ясно. Вопрос в том, как в каждом регионе показывать контакты филиала данного региона? Делать 10 разных кампаний и вносить правку в каждую потом по мере развития?
Всем привет!
Такая задача:
Имеется РСЯ (поведенческая), ставки на уровне 70-100% охвата. Лендинг всегда один. Текст объявления не меняется.
1. понедельник 25 июля: 82 клика, ctr - 0.43%, цена клика - 8,92, лидов - 11.
через неделю:
2. понедельник 01 августа: 57 кликов, ctr - 0.27%, цена клика - 11,78, лидов - 3.
Что менял: картинка и после 25 июля добавил 30 новых ключей.
Несмотря на добавление ключей - кликов меньше, ctr ниже и лидов почти в 4 раза меньше.
Какие мысли, господа?)
В настройках рекламной компании "Реклама мобильных приложений" есть таргетинг для IOS и не вижу таргетинга под Android. Как я понял то сейчас можно старгетироваться только на пользователей IOS и владельцы Android не увидят мою рекламу ?
Рекламная компания ранее создавалась агенством и у меня есть доступ к редактированию и изменению компании, в данный момент мы с ними не сотрудничаем (агенством) но я так и не понял одно. Они что все равно смогут видеть мои рекламные компании и смотреть по ним статистику и управлять ими?
Так как когда захожу в саму компанию то справа высвечивется надпись агенство: "Название агенства".
Можно ли полностью отключиться от них и стать независимым. Кто сможет пояснить
скриншот прилагаю.
Есть такая задача от руководства: нанять десять директологов, чтобы каждый из них делал директ из под своего аккаунта. Чтобы в итоге руководству понять кто из них на практике для нас сделает лучше директ. В связи с этим вопрос. Получается что фразы будут пересекаться в их аккаунтах. Сайт будет одинаковым. Тексты объявлений естественно разные, т.к. они работают обособленно.
Есть ли какие-то минусы в таком подходе для заказчика?
Ниша металокаркасы лестниц.
Регион: Екатеринбург и Свердловская область.
Запускали рекламную кампанию в июле 2015 года. Было примерно 1000 показов в, день и 10-20 кликов.
Ту же самую кампанию (ничего не меняли) запустили в июле 2016 года и получается максимум 100 показов и 3-5 кликов в день.
Почему так произошло, как получать прежние результаты?
Подскажите пожалуйста, какими операторами и как можно уточнить запрос?
моя фраза - чаша хлебопечки Tefal OW выдача - хлебопечки - чаши
моя фраза - шнек для мясорубки выдача - буровые шнеки - мясорубки
В тексте о том, что такое "Учет интересов пользователей" есть абзац
"Выставляя цену за клик в сетях вручную, учитывайте, что вероятность показа на площадке зависит от её величины — чем больше цена, тем больше вероятность. А от доли бюджета, отводимой для показов в сетях, зависит полнота охвата целевой аудитории. То есть, ограничивая показы в сетях, вы лишаетесь части целевых посетителей."
Может быть надо было написать "не зависит от её величины"
Всем доброго времени суток! Вопрос от начинающего. Смотрю сейчас курс "Реальный Директ" от БМ, они там поднимали тему про БИДДЕРЫ, дали несколько ссылок, хотелось бы услышать еще мнения тех людей, кому приходилось/приходится работасть с подобными системами, буду благодарен, если вкратце расскажите про + и - БИДДЕРАОВ в целом и конкретно примера.
Вот кусок текста из правил показа (https://yandex.ru/support/legal/direct_display_rules/) :
3.7. Отбор объявлений для показа на Рекламных местах, указанных в п. 2.5 Правил, их распределение по страницам и определение порядкового места Рекламного объявления на странице осуществляется в порядке убывания значения, рассчитанного с учетом показателей: Кликабельность, Цена за Клик и Коэффициент качества. При этом порядковое место объявления на странице определяется в соответствии с установленной Ценой за Клик с учетом установленного Рекламодателем коэффициента согласно п. 3.19. Правил, т.е. отобранные объявления размещаются на каждой странице в порядке убывания значения, рассчитанного с учетом показателей: Кликабельность, Цена за Клик и Коэффициент качества.
Пытаюсь вникнуть от чего же все таки зависит порядковое место при показе в разделе "Все объявления" (https://yandex.ru/search/?lr=41) - от произведения 3х параметров или только от цены за клик?
Прикопировании облъявления директ коммандер,не получается прикрепить ни одной картинки (пробовала разные). И все время система пишет об одной и той же ошибке. Подскажите я ни так делаю? Буду очень признательна!!!
Запустили ретаргетинг по условию: зашел в корзину - не отправил заказ. Стандартно посетитель получает скидку по возвращению. Протестировал на себе - все работает. После запуска в вебвизоре вижу, что посетители переходят на страницу корзины - а там ничего нет. Конечно, листают дальше и тд, но эффект не тот.
Очень малое количество посетителей удаляют товар из корзины перед уходом. Думаю, стоит какой то таймер на самом сайте, который чистит корзину. Или люди чистят cookies (тогда как их ловит ретаргетинг?)
Как вы думаете, в чем может быть причина?
Спасибо
Подскажите, пожалуйста. Как отправлять трафик с динамических объявлений через трекинговые системы?
В настройках группы можно задать только домен рекламируемого сайта. Но как/где прописывать трекинговую ссылку? Да еще желательно так, чтобы генерируемая по динамическому объявлению ссылка на сайт, подставлялась в парметр 'dlink', передаваемый в трекинговой ссылке?
1. Если в Метрике настроены несколько целей, то новый мастер отчетов в столбцах "Конверсии" и "Цена цели" будет учитывать все? Можно ли выбрать конкретную цель или несколько целей, по которым сделать рассчет?
2. Есть кнопка "Сохранить отчет", для сохранения шаблона отчета. Сохраняю... и где этот шаблон потом искать? Не вижу.
В феврале была запущена кампания в РСЯ примерно со 100 ключевыми фразами. В итоге отсталось 11 фраз, по которым были конверсии. По двум фразам было больше всего показов и конверсий. Но со временем по этим двум фразом число показов стало падать, соответственно кликов стало меньше примерно в 30 раз. Изображения, заголовки, тексты, быстрые ссылки меняли. Сезонности нет. Конкурентов сильно не прибавилось.
В чем может быть причина?
Добрый день.
Хочу в прогнозе бюджета уточнить фразу. http://prntscr.com/c4hrv1
В появившемся окошке выбираю слова, нажимаю "Пересчитать" - не пересчитывает.
И не работает кнопка "Применить"
В чем может быть проблема?
Из Справки:
Цитата:
Для текстово-графических объявлений цены позиций и списываемые цены рассчитываются по поисковым запросам, совпадающим с ключевой фразой (без стоп-слов).
Можете, пожалуйста, объяснить, что означает данное предложение? Никак не пойму...
Добрый день, с определенного момента перестали отображаться количества показов в WordStat для слов, содержащих знаки + и #
Например, есть такие языки программирования: c++ и c#
Соответственно, для них относительно популярными будут запросы вида
самоучитель c++
самоучитель c#
Сейчас, если ввести такие фразы в WordStat, то увидим 0 показов:
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20c%2B%2B
https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20c%2B%2B
Но так было не всегда, раньше WordStat отображал количество показов для таких запросов.
Убедиться в этом можно, если зайти в историю запросов и включить отображение по неделям:
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?period=weekly&words=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20c%2B%2B
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?period=weekly&words=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20c%23
По графикам видно, что начиная с середины мая (с недели 16.05.2016 - 22.05.2016) для подобных запросов резко пропали количества показов.
Т.е. "внутри" Яндекса что-то поломалось/обновилось или просто стало считаться по другому.
В связи с чем вопрос - это баг или фича, т.е. будет исправляться, или останется "как есть"?
Просьба к представителям Яндекса прокомментировать эту ситуацию.
Спасибо!
Здравствуйте. Назрел вопрос по утм меткам к каждому объявлению. Сам новичок. По сути они нужны для аналитики кампании в метрике, если настраиваешь цели на интернет магазин.. а если это партнёрская программа ИМ и у тебя нет доступа к такому инструменту, т.е. утм метки не нужны? Им же больше применения тогда нет. Заранее спасибо за ответ
Подскажите правильно ли будет работать:
Есть две фразы: "наклейки на плёнке купить" и "плёнка для наклеек купить"
Это разный продукт с разными посадочными страницами и разной целевой аудиторией. Но, как видите, запросы пересекающиеся, закреплять предлоги не хочется, т.к. придется ломать голову, а какие еще предлоги может использовать пользователь (наклейки с плёнкой, например).
Насколько поняла, есть выход: закрепить форму слова с помощью "!" и тогда у меня получится:
1. наклейки на !плёнке купить
2. плёнка для наклеек купить -!плёнке
Подскажите, это сработает и запросы не будут больше пересекаться или я неправильно трактую работу оператора "!" ?