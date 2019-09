Добрый день, с определенного момента перестали отображаться количества показов в WordStat для слов, содержащих знаки + и #

Например, есть такие языки программирования: c++ и c#

Соответственно, для них относительно популярными будут запросы вида

самоучитель c++

самоучитель c#

Сейчас, если ввести такие фразы в WordStat, то увидим 0 показов:

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20c%2B%2B

Но так было не всегда, раньше WordStat отображал количество показов для таких запросов.

Убедиться в этом можно, если зайти в историю запросов и включить отображение по неделям:

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?period=weekly&words=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20c%2B%2B

По графикам видно, что начиная с середины мая (с недели 16.05.2016 - 22.05.2016) для подобных запросов резко пропали количества показов.

Т.е. "внутри" Яндекса что-то поломалось/обновилось или просто стало считаться по другому.

В связи с чем вопрос - это баг или фича, т.е. будет исправляться, или останется "как есть"?

Просьба к представителям Яндекса прокомментировать эту ситуацию.

Спасибо!