Клуб Директа

июнь 2016
Капча при настройке рекламы
hppolimercorpru
1 июня 2016, 11:05

От чего может защищать капча?

Сейчас 2016 год! Люди приходят тратить деньги на рекламу в Яндексе а их капчами отгоняют. Дичь а не сервис!

Реально в 2016 году нет возможности не показвать капчу людям?

Как бедный adwords работает? Убогие буржуи наверняка побольше запросов к системе генерируют и нет капчи! Как так?

Инстркуция от Яндекса - Как убрать капчу, это отдельный перл

Надо искать какие то куки, в них какуюто беду fuid01...

Может кто то предположить от чего защищает капча Яндекс?

А то настраиваю очередную рекламную кампанию и бось вдруг Яндекс поламаю...

13 комментариев
Аномальное изменение прогноза бюджета при изменении формы слова и добавления предлогов
webittech
2 июня 2016, 10:33

Столкнулся с такой интересной штукой. Есть регион: воронежская область; есть ключевой запрос "цены ремонт стиральных машин дому". вложенных слов вроде как не содержит, зато он просто нереальное (по сравнению с другими ключами) количесвто преходов (и ведь это 5-ти словник!). 

Но интересно не это. Я немного поигрался с написанием слов (ставил предлоги, плюсы перед предлогом, изменял форму слова "дом" и "ремонт) и получил вот такие колебания прогноза: 

С чем это может быть связано? Ведь, как известно, предлоги и тем более, окончания влиять так сильно не должны? (или мне так повезло, что в момент снятия прогноза кто-то откючил показы и это сказалось на прогнозе :) )

3 комментария
прогноз бюджета
Цена клика
artstudiodesign
3 июня 2016, 10:59

Добрый день.

За три месяца рекламной компании ctr вырос с 12 до 19. (  цена клика в среднем по компании около 28 рублей). Но при этом цена клика не снижается или продолжает рости. Это происходит из-за увеличения ставок между рекламодателями?

2 комментария
цена клика
Нужен опыт в Директе.
pr2030
6 июня 2016, 09:10

Добрый день! Занимаюсь настройкой рекламных компаний в директе. Могу помочь бесплатно, хочу набраться  опыта. Так скажем мои показатели по двум рекламным компаниям в поиске:

Браслеты PANDORA. Средняя цена клика 2,5 руб = 1000 руб/400 кликов = 4 заявки.

Двери(входные и межкомнатные) по Челябинской обл. Средняя цена клика 4,5 руб =1700 руб/374 клика=3 заявки 

По всем вопросам пишите на почту tvoi.kvadrat@yandex.ru

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Как у читываются клики для CTR?
ngs911
6 июня 2016, 09:11

Здравствуйте!

Несколько лет даю рекламу в директе, но только последнее время стал вникать в оптимизацию рекламных кампаний. Собрал базу минус слов, разобрался с еще множеством мелочей. В итоге пришел к выводу, что если сейчас создам новое объявление с правильной настройкой и текстами то должен получить CTR выше чем имею сейчас. Как следствие получу меньшую стоимость клика, но первоначально придется потратиться на более дорогие клики. В рамках той же кампании создал еще пару объявлений с нужными мне ключевиками. Все настроил. Поднял цену, чтобы выйти на первую позицию, что позволит получить больший CTR. Все примерно так и вышло как я планировал, но есть непонятный момент. Кликов много относительно показов, деньги летят, CTR    реально должен был подняться, но почему-то в яндексе учитывается только половина кликов хотя при просмотре статистики "фразы по дням" видно что деньги снимаются за куда большее число кликов. Привожу скрины статистики. http://savepic.ru/10002646.jpg  http://savepic.ru/9988310.jpg Наиболее наглядный пример фраза "Вскрытие замков Новосибирск" из статистики "фразы по дням" видно, что было 6 кликов. А в объявлении учитываются только 3 клика и соответственно CTR занижен в 2 раза.

3 комментария
CTR
Сбросить CTR кампании - как быстро это можно сделать
alexej.vetrow2016
7 июня 2016, 14:36

Подскажите плиз. Имеется низкочастотная кампания на 1000 ключей. Занеделю она сдыхает стр - 0.2; 0.5 когда и еще меньше. Цены дорожают. Каждую неделю нужно обнулять стр-ы. Как быстро это можно сделать. Подскажите пожалуйста!!!

9 комментариев
CTR
Целесообразность более точных запросов
zubrava-sport
7 июня 2016, 14:36

Назрел вопрос по аукциону, пока не смог ответа нигде найти.

Допустим, есть два конкурента, рекламирующие спальные мешки с подголовниками.

Первый рекламируется по ключевой фразе "спальные мешки с подголовниками", второй - по фразе "спальные мешки" (оба без кавычек).

Объявления, допустим, одинаковые, и не содержат слово "подголовник" ни в заголовке, ни в тексте.

Человек вводит поисковый запрос "спальные мешки с подголовниками". Есть ли смысл первому рекламодателю использовать ключевик "спальные мешки с подголовниками"? Повлияет ли это на цену клика и на позицию показа для него?

9 комментариев
ценообразование,подбор слов
Под видом экспериментов яндекс ворует деньги((( Противно...
samogonprom
8 июня 2016, 14:57

Мне добавили (без моего ведома) высокочастотный запрос в объявление в тихую! Взяли объявление с хорошей ставкой (красть, так красть). И это при том, что у меня отключен сервис добавления фраз! Эта добавленная фраза способна (если раскликается) сожрать месячный бюджет за 1 день. Это обычное воровство денег! Все звонки и переписки привели к тому, что мне начали писать, что воруют для моего же блага! А я даже не являюсь пользователем тестируемой ими услуги. Вот такой эксперимент)))  А ещё ссылаются на п. 5.7 правил. Что они имеют  право эксперементировать.... Но там нигде не написано, что я должен оплачивать их эксперименты. Нашёл ещё 6 объявлений в других своих кампаниях с "подсаженными" фразами. По ним нет кликов, но есть показы. И, следовательно, они просаживают CTR, что приведёт к поднятию цены за клик по объявлению. Звонить и писать им - просто бесполезно! Они игнорируют ваши аргументы и приводят свои манипулятивные и жульнические. Дошло до того, что одна дэвушка заявила, что, оказывается, моя цель - это клики! Вот так вот! Нет, не конверсии - клики! Свой карман с моим попутали...

37 комментариев
эксперименты
как посмотреть какие ip адреса кликали? спасибо.новичок
vorota2008
8 июня 2016, 15:03

как посмотреть какие ip адреса кликали? спасибо.новичок.

2 комментария
Не запускается РСЯ.
entrypoints.trade
8 июня 2016, 15:04

Добрый день.
Столкнулся с проблемой - не запускается РСЯ. 
Первую РСЯ кампанию создал почти неделю назад, по ней так показы и не пошли. Пробовал поднимать ставки, до 40-50% охвата по основной массе ключей - толку ноль, ни одного показа. В отделе поддержки сказали, что не видят в чем проблема и сказали что перезапустят кампанию. Перезапустили. Показов все равно нет. 

Чуть позже Решил создать новую с идентичными настройками, но немного урезал количество ключей. Показов -5-10 в сутки, снова повысил ставки до 40-50% охвата и это снова не помогло. 

Кто-нибудь знает как решить эту проблему?

P.S. В КМС гугл по тем же ключам от 150000 показов с первого же дня. Ключи ВЧ и не более 3 слов. 

P.P.S. Может ли быть проблема связана с балансом? Например, дневной лимит на кампанию 3000р и на счету именно 3000р и лежат. 

Спасибо. :)

3 комментария
РСЯ
Юр лицо на сайте и в виртуальной визитке
amdlab.odincovo
8 июня 2016, 15:04

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, столкнулась с такой проблемой. Запускаю не первую РК на один из филиалов компании. Все филиалы, имея разные юр лица, работают под одним брендом. Раньше проблем не было, сейчас же яндекс требует дополнительно к бренду указать на сайте и в виртуальной визитке юридическое лицо. Что-то изменилось в правилах или десяток предыдущих РК у меня проверили левой ногой и потому пропустили? Не сертификат на ТЗ, не гарантийка не помогают решить вопрос.

3 комментария
виртуальная визитка
Расходы/клики по часам
tim-adv
8 июня 2016, 15:05

Здравтсвуйте!

Хотел узнать, есть ли какая-то возможность получить отчет в Директе или в метрике по часам?

Казалось бы, простейшая и очевидно полезная статистика, но я не могу отыскать в интерфейсе такую функцию.

Задача - посмотреть расходы и конверсии по часам в таком виде:

с 10 до 11: Кликов Х - Расход Y - Конверсий - Z - Сумма конверсий Е

c 11 до 12: --------"--------------- и так далее.

На самом деле, конверсии я могу посмотреть в сторонних сервисах, поэтому нужно видеть хотя бы клики и расход.

Сранно. Ведь есть же в параметрах кампании возможность настраивать временной таргетинг, в том чиле повышая/понижая цену клика для определенных часов. Но негде взять исходные статистические данные, на основании которых можно вносить такие корректировки.

Как быть?

6 комментариев
статистика
Как остановить несколько объявлений в кампании зная ID группы или объявления
ads-dius
9 июня 2016, 15:17

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?

Есть несколько кампаний, в которых нужно остановить показы некоторых объявлений. Как это можно сделать пакетно? Вручную это занимает очень много времени.

4 комментария
управление кампанией
Цена клика
Магазин Зубило
9 июня 2016, 15:18

Здравствуйте! Объясните пожалуйста почему ключевой запрос с очень низким прогнозом показов стоит в разы дороже высокочастотного запроса из той же темы? Это же не является компенсацией Яндеску за то что запрос малопопулярен и надо с него выжать по больше денег? потому как ВЧ приносят прибыль ЯД и постоянно.

4 комментария
цена клика
Как считается конверсия?
i.polyacov
9 июня 2016, 15:19

После переключения кампании на стратегию "недельный бюджет - максимальная конверсия" в статистике начало твориться что-то совершенно непонятное:

Я под процентом конверсией понимаю отношение конверсий (достигнутых целей) к кол-ву кликов, т.е. для данного случая это будет 4 / 37 = 10.8% Ну или (что то же самое) цена клика/цена цели. Но Яндекс пишет 40% - в четыре раза больше! Откуда такое число и в чём его смысл? Зачем нужна стратегия максимизации такой конверсии, если целевых визитов в итоге МЕНЬШЕ, а процент почему-то внезапно БОЛЬШЕ?

6 комментариев
конверсия
Проблема со стратегиями
dark.energ
10 июня 2016, 12:51

Написал объявление, стратегия Показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении и гарантии, В результате у меня в объявлении пункты: цена 1-го спецразмещения,цена 2-го спецразмещения,цена 1-го места-Серые

Меняю на стратегию Показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении Цена 1-го места становиться черным. Но ведь она вообще в этой стратегии не должна показываться, правильно ли я понимаю? 

Объясните пожалуйста новичку, спасибо!

1 комментарий
стратегия
Как увидеть рекламные блоки конкурентов? (новые корректировки ставок)
virania
10 июня 2016, 12:52

С введением новых корректировок ставок, исчезла возможность просмотреть все объявления по поисковой фразе, так как для некоторых демографических группы можно выставить корректировку -100% Есть ли какой-то инструмент, который показывает объявления конкурентов в соответствии с корректировками ставок? 

Нет комментариев
корректировки ставок
Какой оператор использовать?
promm2011
10 июня 2016, 12:53

Добрый день!

Если мы производим тару для консервов и рекламируемся по ключевому слову

"изготовление тары консервов"

"купить тару консервов"

как сфокусорвать ключевой запрос на слове тара, что бы исключить переходы по запросу "купить консервы" - желающих купить консервы, но не тару для них?

2 комментария
операторы
Прогноз бюджета от Яндекса. Стоит ли на него опираться?
sok1107
10 июня 2016, 12:53

Здравствуйте! Два дня назад залила в директ 500 объявлений по поиску. Удивительно, с первого раза прошла модерацию. Я сама самоучка поэтому все делала методом проб и ошибок.
У нас с мужем небольшой бизнес по установке дверей. Перед тем как запускаться, полезли в прогноз Яндекса, где он расчитал нам ориентировочную сумму при размещении в гарантии (самый низ страницы) 200-300т. в мес. Это в среднем 100 дверей, только для оплаты рекламы, не говря про прибыль. Насколько правдив такой прогноз? По некоторым фразам цена клика 500р!

Сейчас даже не знаем запускать ли нам директ и не улетят наши первые несчастные 2000-3000 которые мы пока можем позволить на рекламу в трубу. Может директ для больших компаний и меленьким там делать нечего?

Честно говоря, страшно запускаться)

25 комментариев
прогноз бюджета
У лендинг показатель отказов 20-40%
oonlajn
14 июня 2016, 17:38

Сделали Лединг http://goo.gl/9ok7ei и Директ https://goo.gl/enjlIm (поиск и РСЯ).
Причем сделали 5 копий Лендинга и Директа (с разными версиями Предложений).
Показатель отказов 20-40%. Это нормально? Если нет, то что делать чтобы снизить показатель отказов?
 

4 комментария