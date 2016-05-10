Добрый день.
Может уже и был такой вопрос, но не нашел инфу
Человек залогинен в Яндекс по логином, на котором настроены РК.
В этом случае показы его объявлений на Поиске и в РСЯ учитываются при расчете CTR?
Добрый день.
Может уже и был такой вопрос, но не нашел инфу
Человек залогинен в Яндекс по логином, на котором настроены РК.
В этом случае показы его объявлений на Поиске и в РСЯ учитываются при расчете CTR?
Очень не хватает возможности перекидывания слов из одной кампании в другую, с возможностью сохранения статистики, CTR и тд. Позволило бы максимально эффективно управлять кампаниями. Интересно, специалисты яндекса планируют что-то подобное для введения?
Добрый день, скиньте, пожалуйста, примеры того, как будут выглядеть новые форматы изображений, стандартные и широкоформатные
Если я прикрепляю картинку размером 450x450, а на тематических площадках формат, например, 700x700, то мою картинку растянет до этого размера?
Картинки каких размеров лучше всего загружать ( для стандартных и широкоформатных объявлений), если можно в пикселях по каждой стороне
Добрый день. Интересует, какое влияние оказывает минус-слово при показе объявлений по поведенческому таргетингу. Показы на чисто тематических площадках без учета интересов посетителя - здесь не обсуждаем. Интересует только показ по поведенческому фактору.
Итак, у меня для РСЯ создана ключевая фраза: купить слона. Пользователь осуществялет поиск: купить слона розового. Через пять минут, допустим, на яндекс-пробках он увидит мое объявление. Вопрос: будет ли ему показано мое объявление, если я добавлю в ключ минус-слово "розовый"?
так можно делать? 2 и 3 спецуза.
Привет всем! Я новичок, так что не пинайте пожалуйста за глупые вопросы)
Забил запрос в яндексе (для анализа) и понял что объявлений по этой фразе 16, но все они в гарантии и ниодного в спецразмещении! Вопрос если я поставлю стратегию показ в блоке по мин. цене в спец.разм. и гарантии, значит ли это что я по данной фразе попаду в 1 спецразмещение за 30 коп?
Стратегия показа в блоке по минимальной цене в спеце и гарантии. при вводе одного из ключевиков компании видим объявления только в гарантии, но нет в спец. разм. и так раз за разом по данному ключу!
Я думал что у всех рекламодателей этого ключа стоит стратегия под рез. поиска. и мое объявление будет в спец блоке за 30 коп. так как там больше никого нет. но даже теперь я где то глубоко в динамике...
Подскажите решение если есть.
Имеем несколько аккаунтов клиентов с директом (около 20). Переключаться с одного на другой не очень удобно. В директ командере тоже не совсем удобно все вести. Он стремно работает. Создали новый аккаунт чтоб сделать его представителем для остальных. Но он может быть представителем только у одного аккаунта. Потому что при добавлении как представитель во второй, пишет что представителем может только чистый ак стать, не имеющий директа.
Я чето не то делаю или есть какоето решение вести компании с одного аккаунта, но чтобы сохранились аккаунты клиентов?
написал тестовое объявление. постарался максимально вписать ключевик в заголовок. текст объявления с ключевиком почти не совпал. яндекс выставил продуктивность 2.8 через 12 часов максимальную ставку сохранил и у меня на глазах продуктивность стала 7.7! вопрос почему?
Стратегия кампании (РСЯ): Независимое управление для разных типов площадок
(На поисковых площадках: Отключены показы;
На тематических площадках: Максимальный доступный охват)
Скажите пожалуйста каким можно считать нормальным CTR?
Влияет ли он на цену?
Как повысить его (менял уже несколько раз текста и картинки - разница минимальная), может запретить некоторые площадки - где наибольшее кол-во показов и нет кликов?
Здравствуйте! Подскажите, какой MCC-код будет присвоен перед совершение оплаты Яндекс.директ?
Всем привет.
В общем суть в заголовке - если компания решает сделать такой маневр - создать 2 лендинга:
1. Анонимный. Ни логотипов, ни инфы о компании, телефоны изменены.
2. Брендовый. Все есть.
Услуги одинаковые.
Запилить 2 разные РК на каждый лендинг и держать спецуху своими объявлениями.
Про конкуренцию с самим собой вообще не парятся - бабки есть.
Какие могут быть последствия такого маневра для рекламодателя?
Прошу ваши версии
Здравствуйте столкнулся с небольшой проблемой. Сайт находится на зоне рф. При написании быстрых ссылок в exel ни одна не отображается. В директ коммандер сообщает о ошибке в написании быстрых ссылок. Пример ссылки слон.рф/#якорь1 Так же пробывал перекодировать адрес в Punycode. Если вводить в ручную в кампании на каждое обьявление то все нормально отображается.
Добрый день. Могли бы вы добавить в Директ Коммандер, при заглузки компании из буфера обменна, колонки "Отображаемая ссылка" и "Уточнения". Заранее спасибо!
Подскажите, какой нужен бюджет ОТДЕЛЬНО для РСЯ, Поиска.
Ниша: квесты.
г. Санкт-Петербург
Есть гипотеза, РК запустить не могу для проверки, поэтому, знающие, откритикуйте:
1)Допустим я запустил объявление в одном городе, набрал на нем определенный CTR.
2)После достижения определенного уровня CTR, я сменил гео для этого объявления и решил показываться в другом городе, дабы снизить цену входа.
Вопрос: имею ли я право так делать? Не накажет ли за это яндекс?
Мы подготовили цикл онлайн-занятий, которые помогут разобраться в основах контекстной рекламы и быстро освоиться в Директе.
Сегодня запустили первый курс — Как разместить рекламу. Помимо пошагового описания работы с интерфейсом Директа, мы собрали здесь полезные базовые вещи — рассказываем, что такое контекст, как можно оценить примерный рекламный бюджет, выбрать ключевые слова и настройки для быстрого старта.
Курс состоит из восьми коротких уроков, которые мы советуем проходить последовательно. Занятия заканчиваются тестами из нескольких вопросов по теме — на них важно ответить, чтобы урок считался завершенным и в финале вы могли получить заслуженную ачивку.
Этот курс вполне можно считать пилотной серией, так что будем благодарны вам за любую обратную связь. Мнения и пожелания можно оставлять прямо здесь, в комментариях.
Мы приглашаем вас на занятия в edu.expert.yandex.ru/direct, желаем хорошо провести время и отправляемся готовиться к следующим урокам :)
Отдаю свой аккаунт на продвижение. Подскажите как дать доступ не предоставляя логина и пароля?
Создал кампанию без учета поведенческих факторов. Создал 15 объявлений с супер частотными словами 500к показов по вордстату. 1 ключ - 3 объявления. Цена - 50-60% охвата. Целый день откутка стоит на месте. В чем проблема ?
Такая ситуация. С начала мая лиды были по 2000 в среднем, с 11 мая началось повышение стоимости 1 лида, динамика такая 3600, и сегодня (12 мая 9000). Тематика допуски сро, средняя стоимость по рынку 4000. Так вот сам вопрос: в чем может быть причина, координальных изменений в кампаниях не было, дергал только ставку, но только в сторону повышения. При этом, после повышения по сути ничего не поменялось кроме средней стоимости клики (она соответственно повысилась). Кроме того произошло резкое падение конверсии по сайтам, то есть если до этой ситуации средняя конверсия по всем сайтам была 5%, то с 11 числа упала до 2% и походу будет дальше падать. Сайты работают нормально, скорость загрузки нормальная. Не могу пончять почему падает конверсия следовательно растет стоимость 1 лида... Буду благодарен за подсказки.