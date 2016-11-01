Добрый день,

Если ставить ставки в РСЯ , Мастером цен, например:

100% + 3%, но не более столько-то рублей,

то там где нет прогнозного охвата и цен, мы получает ставку 0.30 копеек!

Там там где прогнозный охват и цена есть, там выставляется по правилу.

Как тогда правильно выставить цены, что бы избежать 0.30 на тех фразах, где нет данных по охвату?

Например, поставить 100% + 3% .

А там где данных нет, поставить рублей 20?

Кампаний на РСЯ много.