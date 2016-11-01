Клуб Директа

ноябрь 2016
Как в мастере отчетов подключить доход?
lx5lx5lx5
1 ноября 2016, 11:56

Подскажите, в статистике по всем кампаниям есть "Мастер отчетов". У него есть такой столбец как "Доход". В данный момент он равен 0. Мы подключали ecommerce, передавали туда цель и количество товаров с ценами, но это поле не меняется. Для его подключения надо сделать какие то специфические действия? И где об этом почитать?

4 комментария
мастер отчета
Добавить Ключевые фразы, но только новые?
Юля
1 ноября 2016, 12:02

Добрый день,

Подскажите, как правильно:
Уже есть рекламная кампания с объявлениями и словами.

Проработала месяц.

Хочется добавить новые найденные слова.

Как избежать дублей при добавлении, ДО написания объявлений?
Через Коммандер как-то прогнать новые слова? Т.е. чтобы оставить только те, которых нет и далее уже писать объявления.
Дубли могут быть не явными, поэтому Эксель не поможет.
 

12 комментариев
ключевые слова
Реклама по навигационному запросу
eighteenofjuly
1 ноября 2016, 12:03

Добрый день!

В качестве навигационного запроса выбрал доменное имя.  Реклама отображается, но без описания для быстрых ссылок. В чем может быть дело?

4 комментария
быстрые ссылки
Установка цен в РСЯ, баг или как правильно сделать?
Юля
1 ноября 2016, 12:03

Добрый день,

Если ставить ставки в РСЯ , Мастером цен, например:
100% + 3%, но не более столько-то рублей,
то там где нет прогнозного охвата и цен, мы получает ставку 0.30 копеек!

Там там где прогнозный охват и цена есть, там выставляется по правилу.

Как тогда правильно выставить цены, что бы избежать 0.30 на тех фразах, где нет данных по охвату? 
Например, поставить 100% + 3% .
А там где данных нет, поставить рублей 20?

Кампаний на РСЯ много.

2 комментария
РСЯ,ставки,управление ставками,охват
Нет заказов 4 дня
fallenstar81
2 ноября 2016, 14:40

Здравствуйте, увжаемые! 4 дня нет заказов. Подскажите пожалуйста, что можно испавит в моем сайте. Спасибо. Сайт: magicoflines.ru

9 комментариев
заказы
Резкое падение по всем кампаниям
kern.tatjana
3 ноября 2016, 15:13

добрый день. последние дни резкое падение кликов по всем кампаниям. ничего не меняли. № 6382410, № 16676802, № 18299573, № 16924816, № 10498871, № 16676978, № 18298401.

1 комментарий
Шаблон в Заголовке объявления
hostis5@tut.by
3 ноября 2016, 15:14

Добрый день, не подскажите, при создании объявления добавляю шаблон в Заголовок #Осциллографы#, но потом при добавдении ключевых слов и дальнейшем сохранении данный заголовок меняется, он выбирает из списка ключевых слов свое) и получается, что в итоге выдает #осциллограф с1 67#, не подскажите с чем это может быть связано? Заранее спасибо.

8 комментариев
шаблоны объявлений
Есть ли такое "негласное" правило в алгоритме поиска по ключевым словам
satcutanv
3 ноября 2016, 15:14

Допустим, что у меня есть ключевое слово в широком соответствии: объёмные баки

И если пользователь будет вводить в поиск фразу: баки с объёмными ручками - ему ведь не будет показываться моё объявление по моему ключевому слову? Т.к. в таком контексте Поис Яндекса распознаёт, что в запросе пользователя слово "объемными" относится к ручкам, а не к бакам. Я правильно рассуждаю?

5 комментариев
ключевые слова,показы по ключевым словам
Уточнение по стратегиям. Как так??
Юля
7 ноября 2016, 11:42

Добрый день,

стратегия:
Недельный: 2 800р.
максимум кликов. 
макс. цена клика - не задана.
(в субб-воскр. - показы выключен), получается 5 дней.
http://storage3.static.itmages.ru/i/16/1103/h_1478192745_6629152_9464eb0a24.jpg

запустили сегодня, итог:
http://storage4.static.itmages.ru/i/16/1103/h_1478192580_7013163_b5d37bee39.jpg

справка:
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/1103/h_1478192446_3571859_5ebdd46e58.jpg

вопрос: 
мы запустили сегодня (четверг), исходя из справки, в которой говорится про распределеение средств, то:
2800/5 = 560р в день.

почему тогда мы вышли за рамки - 748р. ??  и как избежать дневного перерасхода?

6 комментариев
Выбор стратегии по запуску рекламы,недельный бюджет
Как настроить ретаргетинг если метрика на другом аккаунте?
Мозгов Александр
7 ноября 2016, 11:42

Добрый день! Подскажите пожалуйста как настроить ретаргетинг если метрика на другом аккаунте?

2 комментария
ретаргетинг,Метрика,яндекс.метрика
Разбивать ли кампанию из 500 объявлений?
g5h4h0h9h7gg3dl
7 ноября 2016, 11:45

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
У меня есть кампания с 500 объявлениями. Правильно ли я понимаю, что более эффективно разбить ее на 5-7 более мелких кампаний, чтобы для каждой из них сделать  свою стратегию ставок? 


Спасибо!

6 комментариев
параметры кампании
Одна цена на несколько мест в спецразмещении, в чём причина?
Job.Kostitsyn
7 ноября 2016, 11:46

Добрый день, коллеги, и всех с праздником =)

Но настоящие директологи не празднуют, а мониторят кампании днём и ночью, и в связи с этим у меня возник к вам вопрос: при какой ситуации в аукционе на спецразмещение может быть одинаковая цена на несколько позиций?

Я сейчас использую стратегию нахождения в спецразмещении по мин. цене и думаю, что стоит перейти на наивысшую доступную позицию, что думаете? Не стратегия ли размещения по мин. цене приводит к вот такой вот ситуации?

Жду ваших мудрых комментариев =)

2 комментария
спецразмещение,аукцион
Ребята помогите!
ruslansabiro2016
7 ноября 2016, 11:46

Создал дополнительный аккаунт.  Открыл рекламную компанию, а интерфейса аккаунта нет? Как узнать какой он у меня легкий или проффесиональный?В первом аккаунте было  то же такое. Поэтому настройки немного отличаются от видео по настройке професионального интерфейса. Внизу в моих компаниях нет строки перейти на професиональный интерфейс? Помогите!

2 комментария
интерфейс
Ложный показатель конверсии
Влад Кононенко
7 ноября 2016, 11:49

В статистике кампаний показывается конверсия 100%. У меня в Метрике настроено две цели для ретаргетинга, одна, когда посетитель зашел на сайт, вторая когда посетитель оставил заявку. 
Что нужно сделать, что в статистике кампаний показывалась конверсия по второй цели?

4 комментария
статистика,конверсия
Одинаковые ключи в разных группах объявлений
nibbl
7 ноября 2016, 11:49

Всем добрый день.

Разбираюь с директом и возникли вопросы:

1) у меня есть в одной компании несколько десятков групп объявлений и в них допустим попадаются одинаковые ключи как на это реагирует яндекс когда пользователь вводит данный запрос в поиск

т.е.

есть две группы А и Б и в каждой есть один и тот же ключ, человек вводит в поиске этот ключ и с какой группы яндекс покажет обьявление кому отдаст приоритет и почему?

при условии что ставка всегде одинаковая на все группы и слова, допустим 10 рублей.

1 комментарий
показы по ключевым словам,ставки
Всего одна ключевая фраза.
Сергей Чеглаков.
7 ноября 2016, 11:54

Добрый вечер.Ситуация такая. Давал рекламу например на срубы ручного изготовления. По разному делал и на поиске по 120 ключам с хорошей минусовкой и на рся переключал! "0" полный! Сделал на рся просто с одним ключом "срубы" например на Ульяновск с очень сильной минусовкой и о чудо! За 1000 рублей просчитал 3 проекта и 1 звонок 1 письмо! Это удачно под нос объявление кому то попало? Или как?

13 комментариев
показы по ключевым словам,показы в РСЯ
ошибка при управление кампаниями с помощью XLS
rkpzst
8 ноября 2016, 11:56
  • Ошибка следующая:
  • Группа объявлений "строительство кирпичного дома под ключ": Значения в поле 'Название группы' отличаются в строках 657, 30, 479, 27, 210, 633, 693, 406, 138, 766, 28. Указанные поля должны быть одинаковыми для одной и той же группы.

помогите разобраться, спасибо!

2 комментария
Нет статистики по целям
lidolov
8 ноября 2016, 13:35

Всем привет.

2 ноября, на сайт пришла заявка с UTM-меткой "займ под мат капитал". В метрике пишет, что была конверсия с рекламного перехода (Скрин 1). В "Яндекс Метркиа - Конверсии", также показывает, что была заявка (Скрин 2).


Но в интерфейсе Яндекс Директ конверсия не отобразилась (Скрин 3). Также нет данных по целям в Директ Сводке (Скрин 4).

Код счётчика метрики мы установили и прописали в параметрах рекламной кампании ещё до запуска (номер счётчика 40147590).

Техподдержка дала вот такой ответ: "Расхождение в данных связаны с тем, что в Директе мы видим статистику после фильтрации кликов. Статистика Яндекс.Директа регистрирует клики по объявлениям, которые не были отфильтрованы системой защиты."

Коллеги, подскажите пожалуйста, почему и зачем Яндекс Директ отфильтровал этот клик с заявкой? Заявка, кстати, была хорошая, ни спам ни хлам, как говорится.

4 комментария
цели,статистика,Метрика
Не появляюсь в спецразмещении
evgen.maximov174
8 ноября 2016, 14:19

Всем добрыйдень,подскажите пожалуйста,почему-то объявление не появляется в спецразмещении ни в одном на первых трех местах, а только в конце страницы, хотя цена стоит хорошая. Почему так? ожет кто-то сталкивался с такой проблемой.

15 комментариев
спецразмещение,управление ставками,Показы на поиске
Удлиненный заголовок в Яндексе. Показывается ли с точкой?
lera01.s
8 ноября 2016, 16:07

"Максимальная длина заголовка — 33 символа. С помощью подстановки она может быть увеличена для десктопов и смартфонов до 56 "

Вопрос: если заголовок с точкой в конце, например, "Препарат Дирес.", а текст начинается "с витаминами и минералами." Будет ли он показываться как удлиненный заголовок?

13 комментариев
заголовок и текст