Подскажите, в статистике по всем кампаниям есть "Мастер отчетов". У него есть такой столбец как "Доход". В данный момент он равен 0. Мы подключали ecommerce, передавали туда цель и количество товаров с ценами, но это поле не меняется. Для его подключения надо сделать какие то специфические действия? И где об этом почитать?
Добрый день,
Подскажите, как правильно:
Уже есть рекламная кампания с объявлениями и словами.
Проработала месяц.
Хочется добавить новые найденные слова.
Как избежать дублей при добавлении, ДО написания объявлений?
Через Коммандер как-то прогнать новые слова? Т.е. чтобы оставить только те, которых нет и далее уже писать объявления.
Дубли могут быть не явными, поэтому Эксель не поможет.
Добрый день!
В качестве навигационного запроса выбрал доменное имя. Реклама отображается, но без описания для быстрых ссылок. В чем может быть дело?
Добрый день,
Если ставить ставки в РСЯ , Мастером цен, например:
100% + 3%, но не более столько-то рублей,
то там где нет прогнозного охвата и цен, мы получает ставку 0.30 копеек!
Там там где прогнозный охват и цена есть, там выставляется по правилу.
Как тогда правильно выставить цены, что бы избежать 0.30 на тех фразах, где нет данных по охвату?
Например, поставить 100% + 3% .
А там где данных нет, поставить рублей 20?
Кампаний на РСЯ много.
Здравствуйте, увжаемые! 4 дня нет заказов. Подскажите пожалуйста, что можно испавит в моем сайте. Спасибо. Сайт: magicoflines.ru
добрый день. последние дни резкое падение кликов по всем кампаниям. ничего не меняли. № 6382410, № 16676802, № 18299573, № 16924816, № 10498871, № 16676978, № 18298401.
Добрый день, не подскажите, при создании объявления добавляю шаблон в Заголовок #Осциллографы#, но потом при добавдении ключевых слов и дальнейшем сохранении данный заголовок меняется, он выбирает из списка ключевых слов свое) и получается, что в итоге выдает #осциллограф с1 67#, не подскажите с чем это может быть связано? Заранее спасибо.
Допустим, что у меня есть ключевое слово в широком соответствии: объёмные баки
И если пользователь будет вводить в поиск фразу: баки с объёмными ручками - ему ведь не будет показываться моё объявление по моему ключевому слову? Т.к. в таком контексте Поис Яндекса распознаёт, что в запросе пользователя слово "объемными" относится к ручкам, а не к бакам. Я правильно рассуждаю?
Добрый день,
стратегия:
Недельный: 2 800р.
максимум кликов.
макс. цена клика - не задана.
(в субб-воскр. - показы выключен), получается 5 дней.
http://storage3.static.itmages.ru/i/16/1103/h_1478192745_6629152_9464eb0a24.jpg
запустили сегодня, итог:
http://storage4.static.itmages.ru/i/16/1103/h_1478192580_7013163_b5d37bee39.jpg
справка:
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/1103/h_1478192446_3571859_5ebdd46e58.jpg
вопрос:
мы запустили сегодня (четверг), исходя из справки, в которой говорится про распределеение средств, то:
2800/5 = 560р в день.
почему тогда мы вышли за рамки - 748р. ?? и как избежать дневного перерасхода?
Добрый день! Подскажите пожалуйста как настроить ретаргетинг если метрика на другом аккаунте?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
У меня есть кампания с 500 объявлениями. Правильно ли я понимаю, что более эффективно разбить ее на 5-7 более мелких кампаний, чтобы для каждой из них сделать свою стратегию ставок?
Спасибо!
Добрый день, коллеги, и всех с праздником =)
Но настоящие директологи не празднуют, а мониторят кампании днём и ночью, и в связи с этим у меня возник к вам вопрос: при какой ситуации в аукционе на спецразмещение может быть одинаковая цена на несколько позиций?
Я сейчас использую стратегию нахождения в спецразмещении по мин. цене и думаю, что стоит перейти на наивысшую доступную позицию, что думаете? Не стратегия ли размещения по мин. цене приводит к вот такой вот ситуации?
Жду ваших мудрых комментариев =)
Создал дополнительный аккаунт. Открыл рекламную компанию, а интерфейса аккаунта нет? Как узнать какой он у меня легкий или проффесиональный?В первом аккаунте было то же такое. Поэтому настройки немного отличаются от видео по настройке професионального интерфейса. Внизу в моих компаниях нет строки перейти на професиональный интерфейс? Помогите!
В статистике кампаний показывается конверсия 100%. У меня в Метрике настроено две цели для ретаргетинга, одна, когда посетитель зашел на сайт, вторая когда посетитель оставил заявку.
Что нужно сделать, что в статистике кампаний показывалась конверсия по второй цели?
Всем добрый день.
Разбираюь с директом и возникли вопросы:
1) у меня есть в одной компании несколько десятков групп объявлений и в них допустим попадаются одинаковые ключи как на это реагирует яндекс когда пользователь вводит данный запрос в поиск
т.е.
есть две группы А и Б и в каждой есть один и тот же ключ, человек вводит в поиске этот ключ и с какой группы яндекс покажет обьявление кому отдаст приоритет и почему?
при условии что ставка всегде одинаковая на все группы и слова, допустим 10 рублей.
Добрый вечер.Ситуация такая. Давал рекламу например на срубы ручного изготовления. По разному делал и на поиске по 120 ключам с хорошей минусовкой и на рся переключал! "0" полный! Сделал на рся просто с одним ключом "срубы" например на Ульяновск с очень сильной минусовкой и о чудо! За 1000 рублей просчитал 3 проекта и 1 звонок 1 письмо! Это удачно под нос объявление кому то попало? Или как?
- Ошибка следующая:
- Группа объявлений "строительство кирпичного дома под ключ": Значения в поле 'Название группы' отличаются в строках 657, 30, 479, 27, 210, 633, 693, 406, 138, 766, 28. Указанные поля должны быть одинаковыми для одной и той же группы.
помогите разобраться, спасибо!
Всем привет.
2 ноября, на сайт пришла заявка с UTM-меткой "займ под мат капитал". В метрике пишет, что была конверсия с рекламного перехода (Скрин 1). В "Яндекс Метркиа - Конверсии", также показывает, что была заявка (Скрин 2).
Но в интерфейсе Яндекс Директ конверсия не отобразилась (Скрин 3). Также нет данных по целям в Директ Сводке (Скрин 4).
Код счётчика метрики мы установили и прописали в параметрах рекламной кампании ещё до запуска (номер счётчика 40147590).
Техподдержка дала вот такой ответ: "Расхождение в данных связаны с тем, что в Директе мы видим статистику после фильтрации кликов. Статистика Яндекс.Директа регистрирует клики по объявлениям, которые не были отфильтрованы системой защиты."
Коллеги, подскажите пожалуйста, почему и зачем Яндекс Директ отфильтровал этот клик с заявкой? Заявка, кстати, была хорошая, ни спам ни хлам, как говорится.
Всем добрыйдень,подскажите пожалуйста,почему-то объявление не появляется в спецразмещении ни в одном на первых трех местах, а только в конце страницы, хотя цена стоит хорошая. Почему так? ожет кто-то сталкивался с такой проблемой.
"Максимальная длина заголовка — 33 символа. С помощью подстановки она может быть увеличена для десктопов и смартфонов до 56 "
Вопрос: если заголовок с точкой в конце, например, "Препарат Дирес.", а текст начинается "с витаминами и минералами." Будет ли он показываться как удлиненный заголовок?