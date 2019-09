У меня тут возникла проблема, упомянутая в заголовке. Готовых способов её решения я не нашел, поэтому решил выдумать свой.

На выходе получился JS-скрипт, которым хочу здесь поделиться. Быть может, на первое время он окажется кому-нибудь полезным.

Как им воспользоваться?

1. Зайдите c помощью браузера на страницу нужной РК.

ВАЖНО: Все группы из РК должны быть отображены на странице: http://joxi.ru/D2PYn6ntpd0NEA.jpg

2. Откройте консоль. (В большинстве браузеров - Ctrl+Shift+I ): http://joxi.ru/EA4zYaYFwD3lMm.jpg

3. Скопируйте в консоль скрипт из этого поста (он в конце): http://joxi.ru/8Anol3lhjq57vr.jpg

4. Нажмите Enter. Запустится скрипт, по окончании работы которого консоль оповестит вас сообщением: "Фразы из групп со статусом "Мало показов" скопированы успешно". http://joxi.ru/YmEa5q5t0Z8X3m.jpg

5. Далее просто вставьте данные из буфера обмена в Excel, Блокнот или ещё куда там вам надо: http://joxi.ru/p279YgYho0G4jr.jpg

6. ...и делайте с ними, что хотите: http://joxi.ru/LmGeW7WFeR70VA.jpg

Вот, собственно, сам скрипт (используется библиотека clipboard.js):

(function() {

// Подключение библиотеки ClipBoard

!function(e){if("object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module)module.exports=e();else if("function"==typeof define&&define.amd)define([],e);else{var t;t="undefined"!=typeof window?window:"undefined"!=typeof global?global:"undefined"!=typeof self?self:this,t.Clipboard=e()}}(function(){var e,t,n;return function e(t,n,i){function o(a,c){if(!n[a]){if(!t[a]){var l="function"==typeof require&&require;if(!c&&l)return l(a,!0);if(r)return r(a,!0);var s=new Error("Cannot find module '"+a+"'");throw s.code="MODULE_NOT_FOUND",s}var u=n[a]={exports:{}};t[a][0].call(u.exports,function(e){var n=t[a][1][e];return o(n?n:e)},u,u.exports,e,t,n,i)}return n[a].exports}for(var r="function"==typeof require&&require,a=0;a<i.length;a++)o(i[a]);return o}({1:[function(e,t,n){function i(e,t){for(;e&&e.nodeType!==o;){if(e.matches(t))return e;e=e.parentNode}}var o=9;if(Element&&!Element.prototype.matches){var r=Element.prototype;r.matches=r.matchesSelector||r.mozMatchesSelector||r.msMatchesSelector||r.oMatchesSelector||r.webkitMatchesSelector}t.exports=i},{}],2:[function(e,t,n){function i(e,t,n,i,r){var a=o.apply(this,arguments);return e.addEventListener(n,a,r),{destroy:function(){e.removeEventListener(n,a,r)}}}function o(e,t,n,i){return function(n){n.delegateTarget=r(n.target,t),n.delegateTarget&&i.call(e,n)}}var r=e("./closest");t.exports=i},{"./closest":1}],3:[function(e,t,n){n.node=function(e){return void 0!==e&&e instanceof HTMLElement&&1===e.nodeType},n.nodeList=function(e){var t=Object.prototype.toString.call(e);return void 0!==e&&("[object NodeList]"===t||"[object HTMLCollection]"===t)&&"length"in e&&(0===e.length||n.node(e[0]))},n.string=function(e){return"string"==typeof e||e instanceof String},n.fn=function(e){var t=Object.prototype.toString.call(e);return"[object Function]"===t}},{}],4:[function(e,t,n){function i(e,t,n){if(!e&&!t&&!n)throw new Error("Missing required arguments");if(!c.string(t))throw new TypeError("Second argument must be a String");if(!c.fn(n))throw new TypeError("Third argument must be a Function");if(c.node(e))return o(e,t,n);if(c.nodeList(e))return r(e,t,n);if(c.string(e))return a(e,t,n);throw new TypeError("First argument must be a String, HTMLElement, HTMLCollection, or NodeList")}function o(e,t,n){return e.addEventListener(t,n),{destroy:function(){e.removeEventListener(t,n)}}}function r(e,t,n){return Array.prototype.forEach.call(e,function(e){e.addEventListener(t,n)}),{destroy:function(){Array.prototype.forEach.call(e,function(e){e.removeEventListener(t,n)})}}}function a(e,t,n){return l(document.body,e,t,n)}var c=e("./is"),l=e("delegate");t.exports=i},{"./is":3,delegate:2}],5:[function(e,t,n){function i(e){var t;if("SELECT"===e.nodeName)e.focus(),t=e.value;else if("INPUT"===e.nodeName||"TEXTAREA"===e.nodeName)e.focus(),e.setSelectionRange(0,e.value.length),t=e.value;else{e.hasAttribute("contenteditable")&&e.focus();var n=window.getSelection(),i=document.createRange();i.selectNodeContents(e),n.removeAllRanges(),n.addRange(i),t=n.toString()}return t}t.exports=i},{}],6:[function(e,t,n){function i(){}i.prototype={on:function(e,t,n){var i=this.e||(this.e={});return(i[e]||(i[e]=[])).push({fn:t,ctx:n}),this},once:function(e,t,n){function i(){o.off(e,i),t.apply(n,arguments)}var o=this;return i._=t,this.on(e,i,n)},emit:function(e){var t=[].slice.call(arguments,1),n=((this.e||(this.e={}))[e]||[]).slice(),i=0,o=n.length;for(i;i<o;i++)n[i].fn.apply(n[i].ctx,t);return this},off:function(e,t){var n=this.e||(this.e={}),i=n[e],o=[];if(i&&t)for(var r=0,a=i.length;r<a;r++)i[r].fn!==t&&i[r].fn._!==t&&o.push(i[r]);return o.length?n[e]=o:delete n[e],this}},t.exports=i},{}],7:[function(t,n,i){!function(o,r){if("function"==typeof e&&e.amd)e(["module","select"],r);else if("undefined"!=typeof i)r(n,t("select"));else{var a={exports:{}};r(a,o.select),o.clipboardAction=a.exports}}(this,function(e,t){"use strict";function n(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function i(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}var o=n(t),r="function"==typeof Symbol&&"symbol"==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&"function"==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?"symbol":typeof e},a=function(){function e(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(t,n,i){return n&&e(t.prototype,n),i&&e(t,i),t}}(),c=function(){function e(t){i(this,e),this.resolveOptions(t),this.initSelection()}return a(e,[{key:"resolveOptions",value:function e(){var t=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{};this.action=t.action,this.emitter=t.emitter,this.target=t.target,this.text=t.text,this.trigger=t.trigger,this.selectedText=""}},{key:"initSelection",value:function e(){this.text?this.selectFake():this.target&&this.selectTarget()}},{key:"selectFake",value:function e(){var t=this,n="rtl"==document.documentElement.getAttribute("dir");this.removeFake(),this.fakeHandlerCallback=function(){return t.removeFake()},this.fakeHandler=document.body.addEventListener("click",this.fakeHandlerCallback)||!0,this.fakeElem=document.createElement("textarea"),this.fakeElem.style.fontSize="12pt",this.fakeElem.style.border="0",this.fakeElem.style.padding="0",this.fakeElem.style.margin="0",this.fakeElem.style.position="absolute",this.fakeElem.style[n?"right":"left"]="-9999px";var i=window.pageYOffset||document.documentElement.scrollTop;this.fakeElem.addEventListener("focus",window.scrollTo(0,i)),this.fakeElem.style.top=i+"px",this.fakeElem.setAttribute("readonly",""),this.fakeElem.value=this.text,document.body.appendChild(this.fakeElem),this.selectedText=(0,o.default)(this.fakeElem),this.copyText()}},{key:"removeFake",value:function e(){this.fakeHandler&&(document.body.removeEventListener("click",this.fakeHandlerCallback),this.fakeHandler=null,this.fakeHandlerCallback=null),this.fakeElem&&(document.body.removeChild(this.fakeElem),this.fakeElem=null)}},{key:"selectTarget",value:function e(){this.selectedText=(0,o.default)(this.target),this.copyText()}},{key:"copyText",value:function e(){var t=void 0;try{t=document.execCommand(this.action)}catch(e){t=!1}this.handleResult(t)}},{key:"handleResult",value:function e(t){this.emitter.emit(t?"success":"error",{action:this.action,text:this.selectedText,trigger:this.trigger,clearSelection:this.clearSelection.bind(this)})}},{key:"clearSelection",value:function e(){this.target&&this.target.blur(),window.getSelection().removeAllRanges()}},{key:"destroy",value:function e(){this.removeFake()}},{key:"action",set:function e(){var t=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"copy";if(this._action=t,"copy"!==this._action&&"cut"!==this._action)throw new Error('Invalid "action" value, use either "copy" or "cut"')},get:function e(){return this._action}},{key:"target",set:function e(t){if(void 0!==t){if(!t||"object"!==("undefined"==typeof t?"undefined":r(t))||1!==t.nodeType)throw new Error('Invalid "target" value, use a valid Element');if("copy"===this.action&&t.hasAttribute("disabled"))throw new Error('Invalid "target" attribute. Please use "readonly" instead of "disabled" attribute');if("cut"===this.action&&(t.hasAttribute("readonly")||t.hasAttribute("disabled")))throw new Error('Invalid "target" attribute. You can\'t cut text from elements with "readonly" or "disabled" attributes');this._target=t}},get:function e(){return this._target}}]),e}();e.exports=c})},{select:5}],8:[function(t,n,i){!function(o,r){if("function"==typeof e&&e.amd)e(["module","./clipboard-action","tiny-emitter","good-listener"],r);else if("undefined"!=typeof i)r(n,t("./clipboard-action"),t("tiny-emitter"),t("good-listener"));else{var a={exports:{}};r(a,o.clipboardAction,o.tinyEmitter,o.goodListener),o.clipboard=a.exports}}(this,function(e,t,n,i){"use strict";function o(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function r(e,t){if(!(e instanceof t))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}function a(e,t){if(!e)throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called");return!t||"object"!=typeof t&&"function"!=typeof t?e:t}function c(e,t){if("function"!=typeof t&&null!==t)throw new TypeError("Super expression must either be null or a function, not "+typeof t);e.prototype=Object.create(t&&t.prototype,{constructor:{value:e,enumerable:!1,writable:!0,configurable:!0}}),t&&(Object.setPrototypeOf?Object.setPrototypeOf(e,t):e.__proto__=t)}function l(e,t){var n="data-clipboard-"+e;if(t.hasAttribute(n))return t.getAttribute(n)}var s=o(t),u=o(n),f=o(i),d=function(){function e(e,t){for(var n=0;n<t.length;n++){var i=t[n];i.enumerable=i.enumerable||!1,i.configurable=!0,"value"in i&&(i.writable=!0),Object.defineProperty(e,i.key,i)}}return function(t,n,i){return n&&e(t.prototype,n),i&&e(t,i),t}}(),h=function(e){function t(e,n){r(this,t);var i=a(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).call(this));return i.resolveOptions(n),i.listenClick(e),i}return c(t,e),d(t,[{key:"resolveOptions",value:function e(){var t=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{};this.action="function"==typeof t.action?t.action:this.defaultAction,this.target="function"==typeof t.target?t.target:this.defaultTarget,this.text="function"==typeof t.text?t.text:this.defaultText}},{key:"listenClick",value:function e(t){var n=this;this.listener=(0,f.default)(t,"click",function(e){return n.onClick(e)})}},{key:"onClick",value:function e(t){var n=t.delegateTarget||t.currentTarget;this.clipboardAction&&(this.clipboardAction=null),this.clipboardAction=new s.default({action:this.action(n),target:this.target(n),text:this.text(n),trigger:n,emitter:this})}},{key:"defaultAction",value:function e(t){return l("action",t)}},{key:"defaultTarget",value:function e(t){var n=l("target",t);if(n)return document.querySelector(n)}},{key:"defaultText",value:function e(t){return l("text",t)}},{key:"destroy",value:function e(){this.listener.destroy(),this.clipboardAction&&(this.clipboardAction.destroy(),this.clipboardAction=null)}}]),t}(u.default);e.exports=h})},{"./clipboard-action":7,"good-listener":4,"tiny-emitter":6}]},{},[8])(8)});

// Кнопка копирования

var btn = document.createElement('button');

document.body.appendChild(btn);

btn.id = 'rarely-copy-btn';

btn.style.display = 'none';

new Clipboard('#rarely-copy-btn', {

text: function() {

var groupsData = document.querySelectorAll('.b-campaign-group__phrases-data'),

result = '';

for (var i = 0; i < groupsData.length; i++){

if (!isRarely(groupsData, i) ) continue;

var phrases = getPhrases(groupsData, i);

result += phrases + String.fromCharCode(13);

}

result = result.substring(0, result.length - 1);

return result;

}

});

function isRarely (groupsData, i) {

if ( groupsData[i].querySelector('.b-campaign-group__warning-rarely') ) return true;

return false;

}

function getPhrases (groupsData, i) {

var allKeywords = groupsData[i].querySelectorAll('.b-phrase-key-words'),

keyword = '',

result = '';

for (var i = 0; i < allKeywords.length; i++) {

keyword = allKeywords[i].textContent;

if (keyword[keyword.length - 1] === ' ') keyword = keyword.substring(0, keyword.length - 1);

result += keyword + String.fromCharCode(13);

}

result = result.substring(0, result.length - 1);

return result

}

// Копируем фразы (на click стоит обработчик)

btn.click();

console.log('Фразы из групп со статусом "Мало показов" скопированы успешно');

//удаляем btn;

btn.remove();

})();