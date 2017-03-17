Клуб Директа

март 2017
Ключевые слова в РСЯ
webmarketing.anastasia
17 марта 2017, 16:22

Добрый день!

В связи с тем, что в при подборе аудитории РСЯ стала больше ориентироваться на поведение пользователей, чем на контент на сайте, возникает вопрос, как же все таки подбирать ключевые слова для групп оъявлений?

Стоит ли их делать более похожими на поисковые запросы?

Ранее всегда советовалось не сильно уточнять ключевые слова, т.к. РСЯ подберет мало сайтов для показа рекламы, но если говорить о поведенчиском таргетинге, не лучше ли, например, использовать "купить спортивный костюм найк" вместо "спортивный костюм" или "спортивный костюм найк"?

 

1 комментарий
РСЯ,ключевые слова,поведенческий таргетинг
Куда добавить список из сотни Минус слов в Директ Коммандере после появления Минус-фраз
info@bagrain-kz-2488773.yaconnect.com
17 марта 2017, 17:43

Вопрос: Куда теперь добавлять огромный список из минус- слов.  В директ коммандере теперь на компанию возможно добавить только минус-фразы.  Мне нужно запускать рекламу, но у меня нет проработанного списка минус фраз, зато есть список минус слов. Вот как выити из данной ситуации??

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Utm метки в быстрых ссылках.
vladdirectt
17 марта 2017, 17:43

Всем привет. Вопрос по utm меткам в быстрых ссылках. Верно ли выставил параметр utm_content, если хочу отображения названия быстрой ссылки (konsult), названия группы (txt2) и названия изображения (pic2)?

http://site.ru/#konsult/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=broker1&utm_content=konsult_txt2_pic1&utm_term={keyword}

И как можно ускорить процесс выставления меток в БС?
Спасибо

2 комментария
быстрые ссылки,utm-метка
Вопрос по минус-словам в РСЯ
Reklama-v-direkte
17 марта 2017, 17:43

Добрый день. Собственно говоря в чем вопрос. Есть обычная поведенческая кампания в РСЯ. Представим, что с 1 ключом - Навесы. 

1. Первый вопрос, будет ли показываться данный ключ (навесы) по вложенным запросам (заказать навесы, изготовить навесы и т.д.)

2. На что будут влиять добавленные минус-слова в данную кампанию. Одни говорят, что они будут отсекать вложенные запросы (то есть ответ на первый вопрос утвердительный), другие говорят, что минус-слова в РСЯ отсекают площадки, на которых написаны эти слова.

3. И также вопрос по минус-словам и вложенным запросам в тематическом таргетинге (включена галочка "Не учитывать предпочтения пользователя").

Операторы в Яндексе постоянно говорят разные вещи. 

Опять же, если ответ на первый вопрос, утвердительный, то когда надо будет отключать неконвертящие ключи, нужно будет добавить минус-слова? А если ответ на вопрос отрицательный, то просто нужно будет удалить ключевики и не трогать минус-слова?

Заранее спасибо.

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Другие города в заголовке
ajzyatov.marat
17 марта 2017, 17:43

Здравствейте. Меня интересует момент с городами. Дело в том что мы находимся в Ульяновске (стоматологическая клиника), а объявления даем по всей России для привлечения клиентов  других городов. 

Вопрос: Стоит ли писать названия города как в ключевике (будет более релевантное объявление, но не будет правдой) или же лучше написать - бесплатное проживание на момент лечения? (не уточняя город)

3 комментария
Закрепление рекламы на 1-2 месте
kuban.bazis
17 марта 2017, 17:43

Здравствуйте. Можно ли как ни будь закрепить объявление на опредленные места? К примеру, чтобы показывалось только  на 2 и 3 местах в спец. размещении? НО!  Нужно закрепить так именно 1 объявление, а не целую группу. Сорри если непонятно написал :)

2 комментария
Различие между мастером цен и дополнительно
reklama.artdizainpro
17 марта 2017, 17:49

Добрый день, друзья, пожалуйста подскажите в чем отличие двух систем мастер цен и дополнительные настройки в рекламной компании.

Если в мастере цен выставить 20 р. а в дополнительной настройке 100 р. сколько спишет при клике?

Как лучше насроит эти системы. Спасибо

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мастер цен
Статистика Яндекс директ
vvinsa
17 марта 2017, 18:05

http://c2n.me/3IuYok6.png  Возник вопрос, какие цели тут перечислены? Конверсионные и ретаргетинговые вместе?

Если да, то выходит для магазина продаж нет смысла добавлять другие цели которые не приносят выручку, дабы не портить картинку? 

1 комментарий
Как запретить показ рекламы, на планшетах и смартфонах
Вячеслав К.
17 марта 2017, 18:05

вопрос в заголовке

Как запретить показ рекламы, на планшетах и смартфонах

4 комментария
Группа из двух объявлений с шаблонами
t3399970
17 марта 2017, 18:05

1. Есть группа объявлений (2 объявления)

2. Каждое объявление содержит шаблон

3. В группе 30 ключевиков

Для каждого из ключевиков лучше работает какое-то одно из двух объявлений.

Нет такого, что все ключевики имеют больший CTR по какому-то одному из объявлений.

Вопрос:

Яндекс.Директ каким образом решает какое объявление он будет показывать по каждому ключевику? Он привязывается к CTR ключевика или к CTR объявления в целом?

3 комментария
Кампания в директе не видит цели метрики
Глобальная сеть
17 марта 2017, 18:06

Пытаюсь создать ретаргетинговую кампанию, но директ не видит целей. Цели и счетчик из другого аккаунта. Индивидуальный доступ на редактирование настроен, и в метрике счетчик и цели видны. Может подскажете как решить проблему? Заранее благодарен

1 комментарий
директ,ретаргетинг,настройки,цели
Зарегистрированный представитель
fgusys
20 марта 2017, 13:05

Добрый день,

Не нашел ответа в интернетах.

Ситуация. На моем аккаунте крутится несколько компаний и у меня общий счет. Мне хотят делигировать управление дополнительной компанией, но у них так же свой общий счет.

Вопрос. При подключении представителя объединяются ли бюджеты компаний?

В хелпе написано что представители имеют, по сути, полные права на управление компанией и бюджетами, и могут их пополнять, но про объединение ничего не написано.

Спасибо.

4 комментария
директ,представитель
Проблема в директ, сайте или...во мне?
Влад Янковский
20 марта 2017, 13:59

Суть вопроса проста: есть компания в директ, есть сайт, есть я. И эти три товарища безуспешно толкают мой небольшой бизнес, только толкают не совсем удачно, в чем собственно и пытаюсь разобратся. Над компанией экспериментировал на протяжении года, звонки периодически есть, периодически просто глухомань. И это для меня главная проблема. Собственно сам сайт http://metaller.by

Регион у меня спросом не блещет, приходилось изворачиватся, разбодяживая ключевые слова частично слабоцелевыми запросами (авосьчтоиполучу), потом ставил исклоючительно целевые - мало переходов. CTR в районе 0.5-0.7 (поиск+рся). 

Собственно вопросы, может дело в сайте? Гляньте своими глазами, может у меня замылено, не вижу чего, может нужно добавить что-то. Уже даже адаптив какой-никакой соорудил для него.

Сколько нужно переходов на сайт, чтобы иметь стабильно ну хотя бы один звонок в среднем? Понятно, что вопрос не однозначный, но может есть какие-то усредненные показатели у опытных директологов? Я занимаюсь исключительно для себя, опыта не так много.

12 комментариев
конверсия,директ,сайт,целевой звонок,звонки
Перенос объявлений в другой кампанию с сохранением CTR
Алекс Мухарский
24 марта 2017, 18:08

Здравствуйте!
Есть две кампании: А и Б
В Б кампании были спорные запросы, которые успешно простестировались
Вопрос: возможно ли перенести успешные объявления из кампании Б в кампанию А и при этом сохранить CTR?
Если это возможно,то после какого изменения (кроме изменения ключ.фразы) CTR будет сброшен? Если изменю гео, время показа и т.п

3 комментария
Использование CPA трекер
Алекс Мухарский
24 марта 2017, 18:08

Здравствйте! Возможно ли использовать CPA трекер, для отправления кликающего на разные сайты,в зависимости от того, с какого устройства он сидит в поисковике?

1 комментарий
Редирект на сайт товара
Алекс Мухарский
24 марта 2017, 18:09

Здравствуйте!
Работаю с партнерской сетью - белые офферы.
Возник вопрос: хочу направлять пользователя на блог-одностраничник.
Сам блог рассказывает историю человека , который воспользовался товаром и рекомендует его посетителям, внизу блога находится ссылка на другой сайт, который занимается непосредственно реализацией товара.
Вопрос: не запрещено ли яндексом, что я буду рекламировать блог по информационным запросам,а на самом блоге будет ссылка на сайта продавца товара?

Спасибо!

1 комментарий
Директ и метрика
ya.aligan
24 марта 2017, 18:09

В директе в статистике есть поле конверсия. Оно формируется на основе показаний из подключенной метрики (и целей в ней)? Так вот можно ли,  чтобы некоторые цели  не учитывались при срабатывании конверсии? В частности нужно  чтобы учитывались событийные цели. 

2 комментария
яндекс.метрика
Одинаковые ключевики в разных рекламных компаниях
roman3994
24 марта 2017, 18:13

Здравствуйте ! У меня несколько одинаковых ключевиков в разных рекламных компаниях, скажите как в этот случае они будут показываться ? Слышал, что Яндекс "склеивают" одинаковые объявления с одинаковыми ключевиками, так ли это ?

11 комментариев
Добрый день, уважаемые форумчани
vyacheslavhg
24 марта 2017, 18:13

1. Всем привет

2. Меня интересует такой вопрос, когда картинка крутится в РСЯ она крутится и в маленьком формате и в большом, как мне узнать сколько кликов по каким размерам картинки было?

2 комментария
Разница между ценой клика при расчёте бюджета и ставкой
yurchenko.v.a
24 марта 2017, 18:13

Подскажите пожалуйста новичку. Попросили настроить Директ и я застопорился на назначении ставки. По прогнозу бюджета ставки одни, а при назначении ставки непосредственно в компании ставки намного выше (см. скрин внизу)

Вопросы:

  1. Какая всё таки будет условная цена клика при условии, что объявление будет с нормальным средним CTR ? Ближе к прогнозу бюджета или к ставки в Компании?
  2. Как с помощью ставки отрегулировать позицию в показе. Например "1-ое место"?

Заранее благодарен за ответы. 

2 комментария
управление ставками,бюджет,цена клика