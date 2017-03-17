Добрый день!

В связи с тем, что в при подборе аудитории РСЯ стала больше ориентироваться на поведение пользователей, чем на контент на сайте, возникает вопрос, как же все таки подбирать ключевые слова для групп оъявлений?

Стоит ли их делать более похожими на поисковые запросы?

Ранее всегда советовалось не сильно уточнять ключевые слова, т.к. РСЯ подберет мало сайтов для показа рекламы, но если говорить о поведенчиском таргетинге, не лучше ли, например, использовать "купить спортивный костюм найк" вместо "спортивный костюм" или "спортивный костюм найк"?



