Здравствуйте.

Для нашей организации рекламную компанию в Яндекс Директ ведет штатный деректолог.

Я проверил рекламные компании и заметил, что во множестве групп написано:

«Мало показов по данной группе. Попробуйте изменить настройки» https://goo.gl/yylKEH

Звонил в поддержку директа, там сказали что при таких предупреждения через месяц отключают объявления и нужно группировать ключевые фразы.

А нас рекламные компании по ходу настроена по принципу 1 ключевая фраза = 1 объявление.

Вопрос, нужно предпринимать меры, чтобы таких предупреждений не было?

Ничего если такие ключи/группы отключатся. Или я чего-то не учитываю?

