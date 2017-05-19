Подскажите откуда идет этот трафик, может кто сталкивался?
Проверил utm метки на РК яндекс и гугл но таких параметров не нашел.
И Ca/ cpa что это?
Подскажите откуда идет этот трафик, может кто сталкивался?
Проверил utm метки на РК яндекс и гугл но таких параметров не нашел.
И Ca/ cpa что это?
Здравствуйте.
Для нашей организации рекламную компанию в Яндекс Директ ведет штатный деректолог.
Я проверил рекламные компании и заметил, что во множестве групп написано:
«Мало показов по данной группе. Попробуйте изменить настройки» https://goo.gl/yylKEH
Звонил в поддержку директа, там сказали что при таких предупреждения через месяц отключают объявления и нужно группировать ключевые фразы.
А нас рекламные компании по ходу настроена по принципу 1 ключевая фраза = 1 объявление.
Вопрос, нужно предпринимать меры, чтобы таких предупреждений не было?
Ничего если такие ключи/группы отключатся. Или я чего-то не учитываю?
Почему у меня в компании только один способ оплаты? Да и тот выставляют в Алмате, хотя я нахожусь в Астане. Почему не могу оплатить с ЯД? СССР чтоли ногами ходить по банкам?
В последнее время столкнулся с проблемой сильного уменьшения числа показов, средняя цена клика в районе 6-8 рублей, максимальную поставил 12, CTR не падает. Приложил скрин со статистикой. Буду очень благодарен за помощь советом!
Здравствуйте!
Никак не могу избавится от ошибки! В минус словах есть -"размер", но это слово продолжает сжирать бюджет...
11 кликов с продолжительностью 1 секунда! Я в отчаянии!
Что делать?
Добрый день! Честно признаюсь я тут новичек и скромно прошу помощи.
Сделал прогноз бюджета и начал создавать рекламную компанию (параметры и там и там идентичные). И получается так, что цена клика в прогнозе и цена при создании компании отличаются друг от друга в 5-10 раз!
Вот цены в прогнозе бюджета:
А вот цены уже в самой компании
Как видно в прогнозе бюджета списываемая сумма колеблется в районе 1,5-8руб, а в самой компании 29-57руб. Откуда такая разница? Так и должно быть? Параметры и в прогнозе и в компании одинаковые
Здравствуйте.
Как мне в CSV файл для импорта рекламной компании добавить минус слова для ключевой фразы. Получается сделать только для группы объявлений в целом, но мне нужно для отдельной фразы это реализовать.
Заранее спасибо.
Всем привет. Помогите разобраться в utm метках для быстрых ссылок. Ситуация такая, делаю уже не первую рк, и до этого момента всё работало на ура. И вот столкнулась с проблемой что бс отклонены модерацией, т.к. все ведут на 1 страницу, хотя до этого всё нормально работало. Вот собственно пример как у меня это всё выгдядит. http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/1||http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/2||http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/3||http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/4
и соответственно заголовки 1||2||3||4
Здравствуйте!
Расписываюсь в своем бессилии понять где у меня ошибка.
В минус словах компании есть минус фраза: -!затопили !соседей.
Не смотря на это в статистике показов вижу показы по фразам:
1) прорвало трубу затопили соседей кто виноват экспертиза труб (сработала фраза: затопить сосед экспертиза
2) прорвало трубу затопили соседей кто виноват (сработала фраза: затопить прорвать сосед труба)
3) что делать если вы затопили соседей не по своей вине советы юриста (сработала фраза: вина затопить сосед)
Помогите, кто может! SOS!
Как всем известно Директ принимает о показе объявлений главным образом из условия Ставка*CTR.
Вопрос, какая ставка имеется ввиду в формуле? Которую мы выставили как максимальную.Или ставка, достаточная для входа в блок?
Например, у меня 2 одинаковых объявления в одной кампании, но разными показателями. Какое объявление будет выбрано для показа на 1-ом месте СР (спецзразмещения) в примере ниже?
Стратегия: показ по наивысшей позиции.
Объявление 1: Наша максимальная ставка = 110 р, Ставка 1СР = 100р, CTR = 10
Объявление 2: Наша максимальная ставка = 110 р, Ставка 1СР = 60р, CTR = 15
Клиент хочет продолжить работать самостоятельно. Возможно ли отключить клиента от агентского кабинета? С сохранением бюджета и кампаний.
Назрел такой вопрос, почему цены на запросы по которым не рекламируются другие рекламодатели стоят относительно много. На скрине видно что за вход в спецразмещение нужно заплатить 32 рубля, хотя если по этому запросу никто не рекламируется цена должна быть "3 копейки". Почему же так ??
По навигационному запросу сайт всегда первый в выдаче.
В кампании добавил отдельную группу на навигационные запросы, прописал описания к быстрым ссылкам. Все условия выполнил - 1 СР, навигационный запрос, настроено всё.
В группе в кампании по кнопке "навигационный ответ" показывает верно, а в поиске нет - обычное объявление с обычными быстрыми ссылками!
Доброго дня! Подскажите когда в Одном объявлении, Одна и та же словоформа, только одна чистая и эта же с оператором Кавычки.
Зачем так делают? Это разве лучше делает? Выше CTR? Ниже клик? Не пойму
Иногда при аудитах кампаний встречаю использование в одном объявлении всех трех соответствий ключевых фраз, например:
1) розовые слоны
2) "розовые слоны"
3) "!розовые !слоны"
Одно время я изучал этот вопрос (сам не тестировал), и выяснил что таким образом просто пытаются уменьшить стоимость клика для фраз с точным и фразовым соответствиями, т.е. по логике CTR третьей фразы должен быть самый большой, а CTR второй фразы больше чем первой. Какой CTR в реальности я не знаю.
Сегодня на аудит попался аккаунт, котором подобным образом распределены кампании, т.е. есть кампания с ключами в широком соответствие и есть полная копия кампании с ключами в точном соответствие.
В статистике наблюдаю, что это оправдано, CTR для точной кампании сильно больше, чем для широкой (разница от 5% до 15%!) и, соответственно, стоимость клика сильно ниже.
Какой вариант оптимальнее использовать, где ключевые фразы в одном объявлении или дублировать целые кампании?
Яндекс явно не пишет про показатель качества объявления, только про показатель качества аккаунта. Если, например, существует показатель качества объявления, то второй вариант лучше, поскольку в первом варианте этот показатель качества объявления будет ухудшаться из-за ключа в широком соответствие.
Подскажите, зачем нужна мне корректировка ставок для мобильных устройств?
Ведь если я её не применяю, показы идут хорошо и там и там..
Тем более, нет ведь информации о ставках для мобильных устройств поиске.
То есть неизвестно, отличаются ли они от обычных?
Кто что знает, подскажите пожлауйста.
Есть текстово графичесские баннеры в одной из групп РК, как можно скопировать баннер в другие группы? в коммандере не подтягиваются они, при выгрузке в шаблоне тоже.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с "цена цели". Что она показывает в данной статистике? Пытаюсь определить прибыльность контекстной рекламы.
Здравствуйте! Такая проблема, не запукается директ командер. Запускаю ярлык, либо само приложение, запусткается первичное окно директ командера и далее никаких действий.
Переустрановка программы и перезагрузка системы непомогла.
Скажите в чём может быть причина?
Спасибо!
Всем привет.
1. При загрузке минус слов через Директ командер, пишет ошибку "минус-фраза не может состоять больше чем из 7 слов". Что делать в этом случаю?
2. В настройках стратегии нету варианта "показ в блоке по минимальной цене", почему так?