Клуб Директа

май 2017
Откуда идет трафик?
rk-rfc
19 мая 2017, 16:53

Подскажите откуда идет этот трафик, может кто сталкивался?

Проверил utm метки на РК яндекс и гугл но таких параметров не нашел.

И Ca/ cpa что это? 

2 комментария
Что делать если в Яндекс Директ написано «Мало показов по данной группе»
rownong
19 мая 2017, 16:53

Здравствуйте.

Для нашей организации рекламную компанию в Яндекс Директ ведет штатный деректолог.
Я проверил рекламные компании и заметил, что во множестве групп написано:
«Мало показов по данной группе. Попробуйте изменить настройки» https://goo.gl/yylKEH 

Звонил в поддержку директа, там сказали что при таких предупреждения через месяц отключают объявления и нужно группировать ключевые фразы.
А нас рекламные компании по ходу настроена по принципу 1 ключевая фраза = 1 объявление. 

Вопрос, нужно предпринимать меры, чтобы таких предупреждений не было?
Ничего если такие ключи/группы отключатся. Или я чего-то не учитываю?
 

2 комментария
Почему нельзя выбрать банк или способ оплаты ЯД?
аскар сеитов
19 мая 2017, 16:53

Почему у меня в компании только один способ оплаты? Да и тот выставляют в Алмате, хотя я нахожусь в Астане. Почему не могу оплатить с ЯД? СССР чтоли ногами ходить по банкам?

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директ,яндекс директ
Здравствуйте! Падает число показов в РСЯ, хотя CTR на том же уровне и даже выше. Подскажите, с чем может быть связано?
sergeysutygin
19 мая 2017, 16:53

В последнее время столкнулся с проблемой сильного уменьшения числа показов, средняя цена клика в районе 6-8 рублей, максимальную поставил 12, CTR не падает. Приложил скрин со статистикой. Буду очень благодарен за помощь советом!

3 комментария
показы в РСЯ
Минус слова
sabo-anna
19 мая 2017, 16:53

Здравствуйте!

Никак не могу избавится от ошибки! В минус словах есть -"размер", но это слово продолжает сжирать бюджет...

11 кликов с продолжительностью 1 секунда! Я в отчаянии! 

Что делать?

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Стоимость клика при прогнозе бюджета"и при создании компании очень сильно отличаются
Berizvoni
19 мая 2017, 16:53

Добрый день! Честно признаюсь я тут новичек и скромно прошу помощи.

Сделал прогноз бюджета и начал создавать рекламную компанию (параметры и там и там идентичные). И получается так, что цена клика в прогнозе и цена при создании компании отличаются друг от друга в 5-10 раз!

Вот цены в прогнозе бюджета:

А вот цены уже в самой компании

Как видно в прогнозе бюджета списываемая сумма колеблется в районе 1,5-8руб, а в самой компании 29-57руб. Откуда такая разница? Так и должно быть? Параметры и в прогнозе и в компании одинаковые

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Минус слова для фразы в CSV файле
perov.vet
19 мая 2017, 16:53

Здравствуйте.

Как мне в CSV файл для импорта рекламной компании добавить минус слова для ключевой фразы. Получается сделать только для группы объявлений в целом, но мне нужно для отдельной фразы это реализовать.

Заранее спасибо.

1 комментарий
csv,Вопросы
Utm метки и быстрые ссылки
catthedancer
19 мая 2017, 16:54

Всем привет. Помогите разобраться в utm метках для быстрых ссылок. Ситуация такая, делаю уже не первую рк, и до этого момента всё работало на ура. И вот столкнулась с проблемой что бс отклонены модерацией, т.к. все ведут на 1 страницу, хотя до этого всё нормально работало. Вот собственно пример как у меня это всё выгдядит.  http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/1||http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/2||http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/3||http://site.ru/?utm_source=yandex&utm_medium={source_type}&utm_term={keyword}&utm_content={source}&utm_campaign={campaign_id}#http://site.ru/collection/4

и соответственно заголовки 1||2||3||4

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utm-метка,быстрые ссылки
Не понятно почему не работает минус фраза
e.kimenko
19 мая 2017, 16:54

Здравствуйте!

Расписываюсь в своем бессилии понять где у меня ошибка.

В минус словах компании есть минус фраза: -!затопили !соседей.

Не смотря на это в статистике показов вижу показы по фразам:
1) прорвало трубу затопили соседей кто виноват экспертиза труб (сработала фраза: затопить сосед экспертиза
2) прорвало трубу затопили соседей кто виноват (сработала фраза: затопить прорвать сосед труба)
3) что делать если вы затопили соседей не по своей вине советы юриста (сработала фраза: вина затопить сосед)

Помогите, кто может! SOS!

13 комментариев
минус-слова,минус-фразы
Вопрос о ранжировании объявлений.
fima.zhemchuzhnikov
19 мая 2017, 16:54

Как всем известно Директ принимает о показе объявлений главным образом из условия  Ставка*CTR.

Вопрос, какая ставка имеется ввиду в формуле? Которую мы выставили как максимальную.Или ставка, достаточная для входа в блок?

Например, у меня 2 одинаковых объявления в одной кампании, но разными показателями. Какое объявление будет выбрано для показа на 1-ом месте СР (спецзразмещения) в примере ниже?

Стратегия: показ по наивысшей позиции.

Объявление 1: Наша максимальная ставка = 110 р, Ставка 1СР = 100р, CTR = 10

Объявление 2: Наша максимальная ставка = 110 р, Ставка 1СР = 60р, CTR = 15

1 комментарий
Как открепить клиента от агентского кабинета
futurama.agency
19 мая 2017, 16:54

Клиент хочет продолжить работать самостоятельно. Возможно ли отключить клиента от агентского кабинета? С сохранением бюджета и кампаний. 

5 комментариев
яндекс директ,директ,агентский аккаунт,агенство
Высокая цена на неконкурентные запросы!
roman199090
19 мая 2017, 16:54

Назрел такой вопрос, почему цены на запросы по которым не рекламируются другие рекламодатели стоят относительно много. На скрине видно что за вход в спецразмещение нужно заплатить 32 рубля, хотя если по этому запросу никто не рекламируется цена должна быть "3 копейки". Почему же так ??

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высокая цена клика
Нет развёрнутых быстрых ссылок по навигационному запросу
dostroy38
19 мая 2017, 16:54

По навигационному запросу сайт всегда первый в выдаче.

В кампании добавил отдельную группу на навигационные запросы, прописал описания к быстрым ссылкам. Все условия выполнил - 1 СР, навигационный запрос, настроено всё.

В группе в кампании по кнопке "навигационный ответ" показывает верно, а в поиске нет - обычное объявление с обычными быстрыми ссылками!

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быстрые ссылки
Словоформа с Оператором и без
lazarenkov68
19 мая 2017, 16:54

Доброго дня! Подскажите когда в Одном объявлении, Одна и та же словоформа, только одна чистая и эта же с оператором Кавычки.
Зачем так делают? Это разве лучше делает? Выше CTR? Ниже клик? Не пойму

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Использование разных типов соответствия ключевой фразы в одном объявлении
braind
19 мая 2017, 16:54

Иногда при аудитах кампаний встречаю использование в одном объявлении всех трех соответствий ключевых фраз, например:

1) розовые слоны
2) "розовые слоны"
3) "!розовые !слоны"

Одно время я изучал этот вопрос (сам не тестировал), и выяснил что таким образом просто пытаются уменьшить стоимость клика для фраз с точным и фразовым соответствиями, т.е. по логике CTR  третьей фразы должен быть самый большой, а CTR второй фразы больше чем первой. Какой CTR в реальности я не знаю.

Сегодня на аудит попался аккаунт,  котором подобным образом распределены кампании, т.е. есть кампания с ключами в широком соответствие и есть полная копия кампании с ключами в точном соответствие.
В статистике наблюдаю, что это оправдано, CTR для точной кампании сильно больше, чем для широкой (разница от 5% до 15%!) и, соответственно, стоимость клика сильно ниже.

Какой вариант оптимальнее использовать, где ключевые фразы в одном объявлении или дублировать целые кампании?

Яндекс явно не пишет про показатель качества объявления, только про показатель качества аккаунта. Если, например, существует показатель качества объявления, то второй вариант лучше, поскольку в первом варианте этот показатель качества объявления будет ухудшаться из-за ключа в широком соответствие.

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Зачем нужны корректировки ставок для мобильных устройств?
sochnoe.adv
19 мая 2017, 16:54

Подскажите, зачем нужна мне корректировка ставок для мобильных устройств?
Ведь если я её не применяю, показы идут хорошо и там и там..
Тем более, нет ведь информации о ставках для мобильных устройств поиске.
То есть неизвестно, отличаются ли они от обычных?
Кто что знает, подскажите пожлауйста.

1 комментарий
показы на мобильных устройствах
Как скопировать тексотово графичесские баннеры(сделанные с помощью конструктора) на все группы обьявлений
romanoderij
19 мая 2017, 16:54

Есть текстово графичесские баннеры в одной из групп РК, как можно скопировать баннер в другие группы? в коммандере не подтягиваются они, при выгрузке в шаблоне тоже.

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Цена цели
dabudidubai
19 мая 2017, 16:54

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться с "цена цели". Что она показывает в данной статистике? Пытаюсь определить прибыльность контекстной рекламы. 

2 комментария
Не запускается Директ Командер
vitaliykonev1
19 мая 2017, 16:54

Здравствуйте! Такая проблема, не запукается директ командер. Запускаю ярлык, либо само приложение, запусткается первичное окно директ командера и далее никаких действий.

Переустрановка программы и перезагрузка системы непомогла.

Скажите в чём может быть причина?

Спасибо!

3 комментария
Помогите новичку!
Виталий Алексеевич
19 мая 2017, 16:55

Всем привет.

1. При загрузке минус слов через Директ командер, пишет ошибку "минус-фраза не может состоять больше чем из 7 слов". Что делать в этом случаю?

2. В настройках стратегии нету варианта "показ в блоке по минимальной цене", почему так?

2 комментария