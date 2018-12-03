Блог Диска

Это официальный блог Яндекс.Диска.

Установите клиент Диска на свой компьютер или смартфон, чтобы все необходимые файлы были всегда под рукой.

Диск напомнит о лучших моментах
1 июля, 12:05

Мобильный Яндекс.Диск умеет напоминать о фотографиях из архива. Время от времени он составляет для вас подборки снимков за тот или иной период — скажем, за позапрошлогодние майские выходные или за лето 2015 года.

Такие подборки — хороший повод вспомнить события, которые, возможно, уже стёрлись из памяти. Например, что в июле прошлого года был красивый закат, в апреле позапрошлого внезапно выпал снег, в ноябре 2016-го вы покрасили волосы в красный цвет, а в марте 2015-го смотрели с друзьями солнечное затмение.

При оценке фотографий в расчёт берётся множество параметров. Алгоритм обращает внимание на сюжет: так, у пейзажа или у группового портрета больше шансов попасть в подборку, чем у снимка документа. Учитывается качество фотографий — пересвеченные или, наоборот, слишком тёмные фото будут отсеяны. То же самое с резкостью: из нескольких снимков с похожим сюжетом при прочих равных алгоритм выберет тот, на котором изображение чётче.

В подборку попадают снимки, которым алгоритм присвоил самые высокие оценки по совокупности параметров. Фото с наивысшим баллом становится обложкой подборки. При этом у вас есть возможность посмотреть и остальные снимки за этот период — внизу каждой подборки есть кнопка «Все фото». Если подборка понравилась, ей можно поделиться с друзьями.

2 комментария
Яндекс.Заметки теперь и в веб-версии Диска
11 июня, 11:36

Теперь с заметками можно работать на любой удобной для вас платформе – в мобильном приложении Диска для Android, в приложении Диска для Windows или прямо в браузере. При этом, заметки синхронизируются между собой и можно начать писать заметку на компьютере, а продолжить – на смартфоне. 

Для чего нужны Заметки? 

Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. В «Заметках» можно вести списки дел и покупок — или записывать туда идеи и мысли, которые важно не забыть. Если заметка нужна постоянно, закрепите её вверху — так она всегда будет на виду. А ещё к заметкам можно прикладывать фотографии: например, снимки квитанций или объявлений.

Чтобы воспользоваться заметками, просто зайдите в ваш Диск для Android или для Windows или откройте веб-версию раздела по адресу disk.yandex.ru/notes. Если вам не удастся найти новый раздел, убедитесь, что ваше приложение обновилось до последней версии.

39 комментариев
Новая фотогалерея в Диске
28 марта, 18:05

В обновленном приложении Диска Для Android раздел «Фото» работает, как универсальная галерея на вашем телефоне. 

Теперь в Диске отображаются все ваши фото и видео – те, что загружены в облако и те, что хранятся только на смартфоне. При этом, файлы из памяти телефона доступны даже без интернета. Например, недавно сделанные скриншоты или фото, которые друзья прислали в WhatsApp, вы можете просматривать или удалять, где бы вы ни находились. Также вы можете делиться этими файлами с другими людьми, они отправятся, когда у вас снова появится сеть. 

В новой версии мы поработали над скоростью. Превью облачных фотографий загружаются быстрее. А когда вы открываете ту или иную фотографию во весь экран, приложение сразу начинает загружать следующие за ней снимки, чтобы вам не приходилось долго ждать при перелистывании. 

Кроме этого, Диск научился раскладывать фото и видео по годам и месяцам. Заодно приложение указывает, где они были сняты, — можно быстро восстановить в памяти географию путешествий.

Обновлённое приложение Диска уже доступно в Google Play.

40 комментариев
Яндекс.Заметки в Диске
26 марта, 15:23

В прошлом году мы впервые запустили сервис Яндекс.Заметки в Диске для компьютера. Этот инструмент позволяет сохранять ваши идеи, полезные ссылки и любую важную информацию в одном месте. С сегодняшнего дня Заметками можно воспользоваться и в бета-версии Диска для Android.

Вы можете одним из первых попробовать новый продукт и поделиться с нами своими впечатлениями. Это только первая версия Заметок, но в ней есть всё необходимое для создания текстовых записей, сохранения ссылок и цитат. 

Все ваши записи будут объединены в одном приложении и доступны для редактирования с удобного для вас устройства: можно набросать черновик с телефона, а потом отредактировать его на компьютере.

Чтобы начать пользоваться Заметками на телефоне, установите или обновите приложение Яндекс.Диск Бета

 Если у вас уже установлена основная версия Яндекс.Диска, удалять её не нужно — бета-версия будет работать параллельно. Пока Заметки доступны только на Android.

75 комментариев
Бесконечно много места в тарифе «Облачный» от Яндекс.Диска и Ростелеком
3 декабря 2018, 13:15

Яндекс.Диск и Ростелеком создали совместный тариф «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250Мбит/с) и дополнительное место на Диске, которое ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1Тб.

Таким образом, за год можно увеличить размер облака до 12 Тб. 

Узнать больше о совместном тарифе можно тут: 
для абонентов ОнЛайма
для абонентов Ростелекома

55 комментариев
Диск Про – больше места и возможностей
19 июля 2018, 17:09

Теперь  пользователи за те же деньги, что и раньше, получают не просто больше гигабайтов, а подписку Диск Про – в неё входит +100 ГБ или +1 ТБ места и расширенные возможности для работы с файлами. 

Подписка Диск Про позволяет: 

  • смотреть историю изменений файлов за последние 90 дней и в любой момент возвращаться к предыдущим версиям;
  • не отвлекаться на рекламу, так как ее там нет;
  • оперативнее общаться со службой поддержки. Специально для подписчиков Про-версии выделена отдельная линия;
  • сохранять файлы с публичных страниц, даже если для них уже превышен лимит скачивания

Подписка

Подключить Диск Пропозволяет: 

Пользователи, которые ранее купили просто дополнительное место на Диске, автоматически становятся подписчиками Диска Про и могут уже сейчас пользоваться всеми его преимуществами.

139 комментариев
В Диске появилась история изменений загруженных файлов
22 мая 2018, 12:00

Когда вам понадобится более ранняя версия вашего текущего файла, вы можете легко достать её, если этот файл есть у вас на Диске.

Новая функция будет незаменима при многократном редактировании документа или при совместной работе над одним и тем же файлом в рамках проекта. 

Посмотреть или восстановить одну из предыдущих версий можно у любого файла - будь то изображение, видео, документ, презентация или любой другой формат. Для этого выделите файл и нажмите «история изменений». 

Выделите файл и нажмите "История изменений"

Посмотреть историю изменений любых файлов можно за последние 14 дней. Но если вы являетесь пользователем с платным местом на Диске, то новая функция вам доступна за последние 90 дней. 

74 комментария
Автоматическая очистка локальной галереи
29 марта 2018, 12:26

Основная задача облачного хранилища – надежно хранить файлы и экономить место на устройстве пользователя. В рамках экономии места на телефоне недавно мы сделали функцию автоматической загрузки фото и видео бесплатной и безлимитной. 

Сегодня мы пошли дальше, и добавили возможность очищать галерею в телефоне после загрузки файлов на Диск. Новая функция доступна для пользователей Яндекс.Диска для Android.  

Как автоматическая очистка работает? 

Приложение Диска ищет в галерее телефона пользователя фото и видео, которые были автоматически загружены в Диск и удаляет их. Но прежде, чем удалить какой-либо файл с телефона, Диск проверяет наличие его в облачном хранилище.

Кроме этого вы можете сами выбрать – удалить все файлы, которые загрузились с помощью автозагрузки за все время или попросить приложение не трогать файлы за последний месяц, а остальные удалить. 

34 комментария
Новое приложение «Диск 3.0 для компьютера»
27 марта 2018, 12:07

Чуть больше года назад мы запустили экспериментальную версию Диска для компьютера. За это время мы собрали мнения и отзывы, доработали программу, улучшили сценарии использования и поколдовали над визуальной частью.  
И вот теперь мы готовы представить вам обновленный и улучшенный Диск 3.0 для macOS и Windows

Новый Диск 3.0 совмещает в себе преимущества классической версии Диска и экспериментального Диска 2.0. 

Выборочная синхронизация  
Теперь можно выбирать что хранить только на диске, а что продублировать на компьютере. Например, можно перенести все содержимое компьютера на Диск, и синхронизировать только рабочую папку или отдельные документы. 

Работа с файлами без Интернета
Изменения, которые вы внесете в файл, даже если в этот момент у вас не было Интернета, Диск запомнит и, как только доступ к сети снова появится, обновит отредактированный файл в вашем облачном хранилище.

Четко и ясно
Чтобы не случилось такого, что вы удалили файл с компьютера, думая, что он уже хранится в Облаке, мы сделали яркие и понятные иконки рядом с каждым файлом и папкой. Благодаря им вы легко определите, что хранится только в облаке, что синхронизировано с компьютером, а какие файлы еще только загружаются. 

Смело удаляйте файлы с компьютера
Как только ваши файлы окажутся в Диске, вы можете смело удалять их с компьютера. Они останутся в Диске, а при необходимости в любой момент можно скачать файл обратно.

Заметки для пользователей Windows
Если вы работаете на Windows, то помимо вышеперечисленных возможностей, вам доступны еще и Заметки. Это пока бета-версия, но в ней уже есть все необходимое, а также функция речевых заметок на основе технологий Yandex SpeechKit. Т.е. вы надиктовываете заметку, а программа переводит её в печатный текст. 

Новую версию Диска 3.0 можно скачать здесь.

 

499 комментариев
Встречайте обновленный Яндекс.Диск
28 февраля 2018, 15:51

Яндекс.Диск появился в  2012 году, с тех пор мы стремимся быть самым удобный, быстрым и надежным способом хранения файлов. Сегодня мы рады представить вам новый дизайн веб Диска и мобильную версию облачного сервиса. 

Мы увеличили ширину основной зоны с файлами, избавились от лишних деталей и сделали сервис проще для восприятия. Появились быстрые действия по клику правой кнопки мыши. Также  мы обновили левое меню: сократили количество пунктов, увеличили шрифт и выделили главные функции «Загрузить» и «Создать». 

Корме это, Диском теперь удобно пользоваться и через мобильный веб. Даже если у вас нет мобильного приложения, вы всегда сможете получить доступ к своим файлам, зайдя на touch-версию Яндекс.Диска. 

216 комментариев
Безлимит для фото и видео с телефона
7 декабря 2017, 11:16

Мы в Яндекс.Диске знаем как это ужасно, когда место на телефоне заканчивается из-за многочисленных фото и видео, которые мы с любовью снимаем и хотим сохранить. 

Спешим порадовать всех любителей снимать на телефон. С сегодняшнего дня Диск даёт бесконечное пространство для хранения фото и видео, автоматически загруженные с телефона.

Сколько бы вы ни снимали фото на телефон и ни загружали в Диск с помощью автозагрузки, объем вашего диска не уменьшится, а снимки сохранятся навсегда.

Чтобы получить безлимит на фото, включите автозагрузку или, если она уже включена, включите безлимитную загрузку на баннере в настройках приложения. 

Автоматически загруженные фотографии и видео не будут занимать место на вашем Диске. После завершения загрузки фотографии можно смело удалять из галереи телефона, чтобы освободить место для новых впечатлений. 

Когда фотографии попадут на Яндекс.Диск вы  найдёте их в мобильном приложении в разделе "Все фото" и в Ленте, а также в веб-версии Диска. В приложении фотографиями можно делиться, редактировать, копировать и удалять. При копировании в папку или переносе в Корзину автоматически загруженные фотографии будут учитываться в доступном месте на Диске.

Новая версия приложения доступная в Google Play и AppStore

Команда Яндекс.Диска

343 комментария
Подарок для студентов и преподавателей к 1 сентября
1 сентября 2017, 15:00

К началу учебного года Яндекс.Диск подготовил подарок для студентов и преподавателей вузов — 32 гигабайта дополнительного места бесплатно и навсегда.

Получить 32 ГБ очень просто

  1. Войдите в мобильное приложение Яндекс.Диск или установите его. Приложения доступны в Google Play и AppStore
  2. Прямо из приложения сделайте фотографию действующего студенческого билета или пропуска (для преподавателей) в хорошем качестве — чтобы читались все надписи
  3. Скопируйте ссылку на фотографию, нажав на «Поделиться»
  4. Отправьте ссылку в электронном письме по адресу promo@disk.yandex.ru

Диск поможет вам в учёбе

Microsoft Office Online
Конспектировать лекции, править таблицы и создавать презентации можно прямо в браузере.

Общая папка для группы
Создайте для вашей группы общую папку — в ней можно обмениваться конспектами и даже проверять домашние задания.

Удобные скриншоты
Если нужно обсудить картинку, отметьте важное, добавьте стрелки и текст — и делитесь с другими. Для этого понадобится Диск для компьютера.

Даже без интернета
С офлайн-режимом ваши файлы всегда под рукой — в приложении на телефоне или планшете.

Срок акции ограниченный. Заявки принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2017 года. 

Делитесь с друзьями и коллегами ссылкой на подарок — https://yandex.ru/university.

Желаем успехов в учёбе!

49 комментариев
Акция,Android,iOS,iPhone,iPad
Комментарии к общим папкам
26 апреля 2017, 12:30

Для удобства совместной работы мы добавили комментарии к папкам с общим доступом. Теперь можно обсуждать процесс работы над проектом прямо в Диске. Комментировать могут все участники папки. Даже пользователи с ограниченным доступом.

Можно не беспокоиться, что вы пропустите важное обсуждение к какому-нибудь файлу. Особенно если файлов много. Как только один из участников пишет комментарий, Диск отправляет всем остальным уведомления об этом. Уведомления о новых комментариях появляются в вебе в центре уведомлений, а также приходят в приложение на компьютере.

Желаем продуктивной совместной работы,
Команда Яндекс.Диска

122 комментария
Веб-интерфейс,Комментарии,Общие папки,Уведомления
32 Гб навсегда за мобильную автозагрузку фото
3 апреля 2017, 09:54

Мы знаем, как трепетно относятся наши пользователи к своим фотоархивам. Ведь там запечатлены самые лучшие моменты путешествий, концертов, встреч с друзьями и родственниками. Конечно, все снимки хочется хранить в одном месте и не задумываться о том, что для новых фотографий места может не хватить.

Рады сообщить вам, что теперь мобильные приложения Диска не только организуют ваш архив фотографий, но и дарят дополнительные 32 гигабайта для хранения.

С 3 апреля до 3 июля включительно мы проводим акцию "+32 Гб за мобильную автозагрузку". Чтобы воспользоваться бонусом, включите автозагрузку в настройках мобильного приложения Яндекс.Диск для iOS или Android. После загрузки первой фотографии вы сразу получите дополнительные гигабайты. Если автозагрузка уже включена, ничего настраивать не нужно. Как только очередной снимок загрузится в Яндекс.Диск, вы получите дополнительные 32 гигабайта.

Новая версия приложения доступная в Google Play и AppStore

Команда Яндекс.Диска

304 комментария
Экспериментальная программа Яндекс.Диск, в которой файлы не занимают место на компьютере
14 декабря 2016, 09:54

Мы рады представить вам новую отдельную программу Яндекс.Диск 2.0 для Windows и Mac. От классической программы Яндекс.Диск для компьютера и от аналогичных облачных клиентов программа отличается тем, что не хранит файлы из облака на компьютере. 

Бета-версия этой экспериментальной программы позволяет получить удалённый доступ к Диску с компьютера, загружать файлы в облако, просматривать, организовать и редактировать их. Внешний вид нового Диска напоминает интерфейс системных файловых менеджеров - Проводника в Windows и Finder в macOS.

Загружать файлы и папки в Яндекс.Диск с помощью новой программы очень просто - достаточно открыть нужную папку на Диске и перетащить туда файлы. Также поддерживается копирование и вставка через буфер обмена. Ну и конечно, в панели инструментов программы есть кнопка «Загрузить», по нажатию на которую показывается диалог выбора файлов и папок.

Чтобы загружать файлы было ещё быстрее и удобнее, мы сделали виджет в виде значка новой программы, который всегда показывается на экране. Мы называем такой виджет «дропзоной». Перенесите файлы на дропзону и они загрузятся в корень Яндекс.Диска. Потом их можно переложить в любую другую папку. 

Скачивание файлов на компьютер делается точно также, как и загрузка в облако. Стоит только дополнить, что при отсутствии интернета вы все равно можете перетащить или скопировать файл в Диск или из него. Как только сеть появится, файлы тут же начнут загружаться. Поставленные вами задачи показываются в специальном разделе «Закачки».

Файлы из нового Диска по двойному клику открываются в обычных десктопных программах. Перед этим они, конечно, скачиваются в папку с временными файлами. А все изменения, которые вы внесёте в документы, будут автоматически сохранены на Яндекс.Диск.

Чтобы скачанные файлы не занимали много места, они удаляются из папки с временными файлами через 24 часа после открытия или последнего изменения (уже после загрузки их в облако). Также через Настройки программы вы можете открыть папку с этим файлами и удалить их самостоятельно в любой момент, когда потребуется.

Если у вас уже установлен Яндекс.Диск, удалять старую программу не нужно. В новой программе нет скриншотилки, синхронизации и автозагрузки фото и видео. Классический Диск и экспериментальная программа отлично работают вместе. 

Программа совместима с версиями Windows выше XP SP3 и macOS 10.11 и является бета-версией, поэтому она будет дорабатываться, улучшаться и дополняться новыми функциями. Мы ждём ваших пожеланий, замечаний и отзывов в комментариях к этому посту.

Скачать программу можно по ссылке.

900 комментариев
Лента в Диске. Бета-версия
24 ноября 2016, 10:29

Яндекс.Диск – место не только для хранения архивов, но также для активной работы с актуальными документами и фотографиями, организации общих папок и обмена ссылками. Мы всегда стараемся облегчить и сделать более эффективным взаимодействие с файлами. Однако основным облачным интерфейсом традиционно является скучная файловая структура. Раньше на входе в Диск каждого пользователя встречал стандартный список папок, не меняющийся годами. С недавнего времени сверху главной страницы Диска можно увидеть последние файлы, быстро перейти к ним и совершить любое действие. Мы решили продвинуться еще дальше и представить все последние события в вашем Диске интерактивно и нескучно.

Сегодня мы запускаем бета-версию нового раздела в Диске, который называется Лента. В Ленте в хронологическом порядке отображаются события с файлами, папками и ссылками. Причем в ней можно увидеть не только изменения, которые сделаны вами, но и действия друзей и коллег. Каждое событие представлено в виде отдельного блока. Например, недавно отредактированные документы, несколько фотографий, загруженных в одну папку, только что созданный альбом. Если в блоке произошли изменения – он актуализируется и перемещается выше.

Лента в веб-интерфейсе

Мобильная Лента для Android

С файлами в Ленте можно совершать любые действия. Достаточно выделить один или несколько объектов, как в привычном интерфейсе Диска. Некоторые популярные действия вынесены прямо в блок. Так сделать файл публичным или создать альбом из фотографий можно по одной кнопке на блоке, без предварительного выделения. Блоки с фото сделаны в виде крупных превью. А документы представлены в виде аккуратного списка, причем рядом с каждым документом есть кнопка редактирования.

В Ленте также отображаются опубликованные и просмотренные ссылки. Вы можете увидеть количество просмотров к публичным ссылкам, новые «лайки» и комментарии. Прямо в Ленте можно оставлять свежие комментарии, что открывает новые возможности для быстрых рабочих обсуждений. Если просмотренная ссылка больше вам не интересна, ее можно скрыть из Ленты, как и любой другой блок.

Если для совместной работы используются не только одноразовые ссылки на документы или картинки, но и общие папки, работать с ними теперь тоже удобнее из Ленты. В момент создания общей папки в Ленте появляется блок, в котором можно посмотреть, кто уже принял приглашение или отказался от него. Кроме того, вы всегда увидите, кто и когда добавил или изменил файлы в общей папке.

Вместе с Лентой в Диске появился центр уведомлений, который расскажет про новые события в Ленте, например, про новые комментарии и «лайки» к ссылкам или про количество автозагруженных фотографий.  

Лента доступна в веб-интерфейсе Диска и в мобильном приложении для Android, версия для iOS появится немного позже. Это только бета-версия. Мы много экспериментируем с наполнением и интерфейсом блоков. Поэтому для нас очень важны ваши впечатления от работы в ваших Лентах. Рассказывайте, что вам кажется неудобным, а что, наоборот, помогает быстрее решать ежедневные задачи.

Лента в веб-интерфейсе Диска доступна по ссылке

Лента для Android доступна в новой версии приложения в Google Play

Команда Яндекс.Диска

537 комментариев
Комментарии и «лайки» в Диске
16 августа 2016, 12:22

Через Яндекс.Диск делятся миллионами фотографий, документов, скриншотов и других файлов. Зачастую недостаточно просто получить ссылку от коллег или друзей и скачать нужный файл. Важный рабочий документ хочется обсудить, а красивые фотографии из отпуска прокомментировать или «полайкать». Теперь это можно сделать на публичной странице файла или папки, которыми с вами поделились. 

Пользователи могут писать комментарии, отвечать на комментарии других людей, ставить отметки «мне нравится» и «мне не нравится» как содержимому, так и конкретному комментарию. Узнать о новых комментариях и «лайках» к своим ссылкам вы сможете в разделе «История». 

Команда Яндекс.Диска

89 комментариев
Веб-интерфейс
Аудиоплеер в Диске для Android
15 июля 2016, 11:58

Рады вам сообщить, что в новой версии Диска для Android появился встроенный аудиоплеер, который умеет воспроизводить ваши любимые аудио-треки, подкасты и аудио-книги из облака прямо в приложении.  

Аудиоплеер умеет проигрывать все популярные форматы и автоматически выстраивать плейлисты из аудио-файлов в папках. Достаточно включить один трек из папки — и плеер будет последовательно проигрывать все остальные аудио-файлы, которые в ней находятся. Ждать, когда трек полностью загрузится, не надо — он зазвучит сразу после запуска.

Также новый аудиоплеер умеет воспроизводить треки из раздела Офлайн. Так что можно добавить в дорогу как целую папку с треками, так и отдельные аудио-файлы в Офлайн – плеер проиграет их последовательно. 

А еще бонус –  по многочисленным просьбам, в новой версии приложения файл, которым вы с кем-то поделились, теперь снова можно спрятать от чужих глаз. Просто найдите его и в меню выберите пункт «Удалить ссылку».

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска

37 комментариев
+100 ГБ на Яндекс.Диске для абонентов ОнЛайм!
5 июля 2016, 11:29

Ростелеком и Яндекс.Диск возобновляют акцию по выдаче дополнительных гигабайт на Диске для абонентов московского интернет-провайдера ОнЛайм. Пользователи, подключившиеся к тарифным планам Игровой, Всегда Онлайм, ОнЛайм 100 и другим, могут получить в подарок 100 гигабайт на Диске совершенно бесплатно. Подробности акции и инструкция по подключению размещены на сайте Ростелекома. Подарок действителен все время, пока пользователь будет оставаться абонентом ОнЛайма. 

Храните личные фотоархивы, делайте бэкапы и обменивайтесь документами, не задумываясь о том, хватит ли места в облаке, вместе с Яндексом и Ростелекомом. 

Команда Яндекс.Диска

12 комментариев
Последние файлы в Диске для Android
17 мая 2016, 13:42

Мы знаем, что в мобильном Диске как нигде важно иметь быстрый доступ к файлам. В связи с этим мы проделали много работы по созданию удобного интерфейса, учитывая небольшие размеры мобильных устройств. Но сейчас мы пошли еще дальше и следом за веб-интерфейсом Диска реализовали быстрый доступ к последним файлам сразу при открытии первого экрана приложения. 

Итак, теперь все самое актуальное и нужное не придется выискивать по папкам – при входе в Диск для Android вы тут же найдете фотографии из вчерашней поездки, собранные в одну группу, а также документы, которыми недавно делились с коллегами. Плюс ко всему, в новом разделе сразу видны изменения в общих папках, которые внесли другие участники. 

Также в разделе Последние легко навигироваться к директории, в которой хранятся файлы, - для этого необходимо нажать на заголовок с названием папки у группы файлов. Ну и конечно со всеми файлами в разделе доступны все те же действия, что и в файловой системе, в привычном разделе "Файлы".

Пробуйте работать с самыми актуальными файлами в новом разделе и продолжайте делиться с нами впечатлениями о работе Диском!

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска

20 комментариев