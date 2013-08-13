Блог Диска

Блог Диска

Откройте книгу в Диске

Мудрец сказал: "Каждую книгу нужно уметь читать". Но для начала хорошо бы суметь ее открыть! С бумажными экземплярами все понятно и просто, но что делать, если вы впервые в жизни столкнулись с книгой в формате EPUB или FB2, и у вас на компьютере нет специального приложения для чтения книг в этом формате?

Нажмите "Просмотреть" на странице скачивания, если с вами поделились ссылкой на книгу с помощью Яндекс.Диска, и вы сможете читать ее прямо в браузере.




Если же вы обзавелись полезной привычкой хранить электронную библиотеку в облаке, то сможете читать книги прямо в веб-интерфейсе сервиса.

Конечно, если у вас уже есть специальное приложение для чтения книг, то просмотр в веб-интерфейсе его вам не заменит, но если под рукой только браузер или вам нужно быстро понять про что книга, Яндекс.Диск поможет вам справиться с задачей в пару кликов.

27 комментариев
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Конкере
28 января 2016, 13:05
Не можете читать, она не запоминает место ):
lidiapopelo
28 января 2016, 13:05

Мы сделали всего лишь возможность просмотра, о чем честно написали. А вам бы хотелось полноценно читать книжки именно в Диске? 

Конкере
28 января 2016, 13:05

Ну я думал, что наконец-то найду ему полноценное применение. В твиттере ваши намекнули, что это в проекте. Правда не признаются, будет ли функционал доступен в мобильных версиях.

Конкере
28 января 2016, 13:05

ЗЫ полноценное, потому что на данном этапе (?) линуксосой версии для синхронизации не видно

Комментарий удалён
Конкере
28 января 2016, 13:05
Пока это совсем не читалка.
CMS.Goldserfer
28 января 2016, 13:05

Все работает отлично. Спасибо за сервис.

slavawashere
28 января 2016, 13:05

доступ ограничен :-(

lidiapopelo
28 января 2016, 13:05

Уточните, пожалуйста, где и к чему?

Zhirov Mihail
28 января 2016, 13:05

Из приятного - действительно могу посмотреть книгу :)

Из того, что хотелось бы (по сути небольшая доработка в сторону читалки):

1. Запоминать место чтения. - В приоритете. Даже в бумажные книги мы клали закладки, чтобы не забывать страницы.

2. Отображать не только в варианте 1 лист + переходы, нужно перелистывание или (для компьютера) чтение лист за листом, прокрутка скролом.

Остальное - по желанию, т.к. по сути - можно организовать он-лайн читалку для каждого, добавив: список книг, сортировки (фавориты, последние прочтанные, последние добавленные, по авторам и по сериям и т.д.), закладки, варианты фона для листов (кому что привычнее) и далее по аналогии с распространенными читалками :)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:05

Спасибо, постараемся учесть ваши пожелания со временем. 

G
28 января 2016, 13:05

А mobi можно добавить???

lidiapopelo
28 января 2016, 13:05

Посмотрим, что можно сделать. Спасибо за пожелание. 

leksunin
28 января 2016, 13:05

Саша и Сережа - круто. )

hristoforich
28 января 2016, 13:05

Спасибо;)

tokatema
28 января 2016, 13:05

Вот бы еще сделали так, чтобы в веб интерфейсе было видно количество файлов в папке...

Денис
28 января 2016, 13:05

Забыли про формат djvu печалька, а сколько в ней книг.

gennulka
28 января 2016, 13:05

Несмотря на новую версию браузера работать с яндекс диском очень проблематично. То он не открывается, то файл не хочет удаляться!!!

svn-710
28 января 2016, 13:05

Незнаю пользуюсь с самого начало диском.Никаких проблем не было.

Denis Ivanov
28 января 2016, 13:05

epub не открывает.

krio
28 января 2016, 13:05

Привет! А у меня идея про киллер-фичу (подобная автозагрузке фото-видео).Что для нее нужно реализовать:
Двусторонняя синхронизация выбранных папок с мобильными клиентами.
Что можно сделать:

"Музыкальная шкатулка" - вся музыка с тобой в том числе на мобильных в офлайн. Кейсы использования - нашел трек и загрузил на десктопе/в вебе - автоматически трек попадает на все устройства, слушаем на смартфонах и планшетах, то же самое и для обратного.Единая и не пропадающая музыкальная коллекция с Диском - сохрани всю музыку с мобильного в Диск и слушай ее везде. Бонусом можно Я.Музыку предлагать для прослушивания на смартфоне.
 
"Книжная полка" идея та же, что и выше суть в автосинхронизации всего скачанного/загруженного в облако из любого клиента с другими + доступ в офлайне для мобильных.

e.skrynnyk
28 января 2016, 13:05

Очень хотелось бы, чтобы страницы запоминались. При чем для разных книг. Иногда читаешь 2-3 книги паралельно.

+ Бывает, что иногда в процессе чтения на айпаде сбивается вкладка просмотреть и приходится заново пролистывать пол-книги и искать нужную страницу.

Victoria
28 января 2016, 13:05

Спасибо, мы обязательно над этим подумаем в будущем.

surovtsov.maxim
25 марта 2018, 08:27
Возможность синхронизации книги (или нескольких сразу) для чтения с разных устройств по сей день актуальна, есть какие-то подвижки в этом направлении? 
m5850056
2 мая 2018, 23:19
То что стало возможным посмотреть книгу - это супер. Но очень бы хотелось все же полноценную читалку (как отделтное приложение) именно для работы с яндекс диска. Никогда не знаешь что из библиотеки на диске захочется почитать, с хорошим передистыванием по горизонтали, с запоминанием места, синхронизацией позиции и тп. Было бы просто великолепное приложение. С другими оьлаками синхрон налажен, а с диском трабл :(
обиван о.
2 июля 2018, 20:50
не отображаются обложки книг в яндекс диске
Dmitry Abaim
17 декабря 2018, 12:20
Ребята, мы уже и так все подсели на яндекс, я отказался от джимэйл, g-drive, g-maps, от юду, от ситимобиль, от циан, даже от пиратской музыки отказался в пользу я-музыки. Ну так прогрессируйте, не томите. Встроенная полноценная читалка очень нужна вашим пользователям)))
Ярослав
21 сентября, 12:17
Я правильно понимаю, что полноценной чситалке в облаке так и не появилось?