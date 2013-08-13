Откройте книгу в Диске

Мудрец сказал: "Каждую книгу нужно уметь читать". Но для начала хорошо бы суметь ее открыть! С бумажными экземплярами все понятно и просто, но что делать, если вы впервые в жизни столкнулись с книгой в формате EPUB или FB2, и у вас на компьютере нет специального приложения для чтения книг в этом формате?



Нажмите "Просмотреть" на странице скачивания, если с вами поделились ссылкой на книгу с помощью Яндекс.Диска, и вы сможете читать ее прямо в браузере.









Если же вы обзавелись полезной привычкой хранить электронную библиотеку в облаке, то сможете читать книги прямо в веб-интерфейсе сервиса.



Конечно, если у вас уже есть специальное приложение для чтения книг, то просмотр в веб-интерфейсе его вам не заменит, но если под рукой только браузер или вам нужно быстро понять про что книга, Яндекс.Диск поможет вам справиться с задачей в пару кликов.