Общие папки для совместной работы и обмена файлами

На Яндекс.Диске появились общие папки — лёгкий способ предоставить доступ к одним и тем же файлам сразу нескольким людям. Вам больше не придётся пересылать документы по почте или передавать фотографии на флешке, Диск поможет поделиться ими сразу со всеми нужными людьми. Если вы забыли добавить какой-то файл, просто положите его в папку — он появится на Диске у всех участников.

Сделать папку общей просто: выберите нужную, нажмите "Открыть доступ" и пригласите друзей или коллег по работе. Если вы забыли электронный адрес друга, Диск поможет найти его среди ваших почтовых контактов или отправить приглашение личным сообщением во ВКонтакте или на Facebook. Не забудьте выбрать, у кого будет полный доступ к папке, а кто сможет только просматривать файлы в ней.

Общие папки подходят для совместной работы над проектами, подготовки к праздникам или поездкам, а также для обмена файлами друг с другом. Например, на работе в общей папке удобно хранить примеры договоров, заявлений на отпуск и других документов, которые могут пригодиться вашим коллегам. Чтобы файлы не были случайно изменены или удалены, папку можно сделать доступной только для просмотра.

А после длинных новогодних праздников общие папки помогут обменяться друг с другом фотографиями и видеороликами. Файлы, добавленные друзьями, автоматически окажутся у вас на компьютере, если на нём установлена программа Яндекс.Диск.

Не забудьте обновить программу для компьютера и приложение для мобильного, чтобы общие папки были доступы вам отовсюду.

Напоследок расскажем несколько интересных фактов о Яндекс.Диске. Несмотря на то, что Диск открылся для всех только в начале сентября, сейчас на нём хранится более 300 миллионов файлов, а каждый день загружается еще 3 миллиона. Кстати, у нас есть система дедупликации, позволяющая загружать данные на Диск быстрее. Если какой-то файл уже был однажды загружен на Диск, то загрузка такого же точно файла в следующий раз происходит практически мгновенно. Сейчас таким образом загружается около 12% всех файлов.