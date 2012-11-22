Блог Диска

Блог Диска

Общие папки для совместной работы и обмена файлами

На Яндекс.Диске появились общие папки — лёгкий способ предоставить доступ к одним и тем же файлам сразу нескольким людям. Вам больше не придётся пересылать документы по почте или передавать фотографии на флешке, Диск поможет поделиться ими сразу со всеми нужными людьми. Если вы забыли добавить какой-то файл, просто положите его в папку — он появится на Диске у всех участников.

Сделать папку общей просто: выберите нужную, нажмите "Открыть доступ" и пригласите друзей или коллег по работе. Если вы забыли электронный адрес друга, Диск поможет найти его среди ваших почтовых контактов или отправить приглашение личным сообщением во ВКонтакте или на Facebook. Не забудьте выбрать, у кого будет полный доступ к папке, а кто сможет только просматривать файлы в ней.

Общие папки подходят для совместной работы над проектами, подготовки к праздникам или поездкам, а также для обмена файлами друг с другом. Например, на работе в общей папке удобно хранить примеры договоров, заявлений на отпуск и других документов, которые могут пригодиться вашим коллегам. Чтобы файлы не были случайно изменены или удалены, папку можно сделать доступной только для просмотра.

А после длинных новогодних праздников общие папки помогут обменяться друг с другом фотографиями и видеороликами. Файлы, добавленные друзьями, автоматически окажутся у вас на компьютере, если на нём установлена программа Яндекс.Диск.

Не забудьте обновить программу для компьютера и приложение для мобильного, чтобы общие папки были доступы вам отовсюду.

Напоследок расскажем несколько интересных фактов о Яндекс.Диске. Несмотря на то, что Диск открылся для всех только в начале сентября, сейчас на нём хранится более 300 миллионов файлов, а каждый день загружается еще 3 миллиона. Кстати, у нас есть система дедупликации, позволяющая загружать данные на Диск быстрее. Если какой-то файл уже был однажды загружен на Диск, то загрузка такого же точно файла в следующий раз происходит практически мгновенно. Сейчас таким образом загружается около 12% всех файлов.

65 комментариев
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kermakov
28 января 2016, 13:08
Уточните, пожалуйста, как общие папки сказываются на доступном дисковом пространстве?
anyksenya
28 января 2016, 13:08
Общие папки, как и любые другие папки на Диске, занимают место.
kermakov
28 января 2016, 13:08
Извините, но я всё равно пока до конца не понимаю. В отличие от других папок, общие папки доступны нескольким пользователям одновременно. Такие папки занимают место у всех или как?
anyksenya
28 января 2016, 13:08
Да, такие папки занимают место у всех.
Михаил
28 января 2016, 13:08

Имеется в виду место на локальном диске или и на облачном тоже? Если вычитается место и в облаке, то это странно, т.к. достаточно хранить одну копию.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Место в облаке занимается у каждого участника. Если у вас на компьютере установлен Диск, то содержимое общих папок синхронизируется и => занимает место локально.
Михаил
28 января 2016, 13:08

Если владелец открыл мне доступ к папке, а потом удалил ее, она будет мне доступна? Если нет, то какой смысл считать место у всех, кроме корыстного мотива экономии места на серверах?

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Когда владелец удаляет папку, все те, с кем он поделился папкой, теряют к ней доступ. Она удаляется с из Дисков.
Продумывая логику общих папок, мы, в первую очередь, хотели сделать работу с ними понятной и максимальной приближенной к работе с обычными папками на Диске. Раз папка занимает место на компьютере (файлы физически хранятся на жёстком диске), на Диске она тоже должна занимать место.
Михаил
28 января 2016, 13:08

Тогда что будет, если кто-то поделился со мной файлами, а у меня нет места? Я их даже просмотреть не смогу? Или они только не будут синхронизироваться?

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Если вам придёт приглашение в папку, которая занимает больше места, чем у вас осталось, принять его будет невозможно. Если место закончилось уже после того, как было принято приглашение, то вы сможете видеть файлы, добавляемые другими участниками в эту папку, но сами загружать новые файлы на Диск не сможете.
klinkov
28 января 2016, 13:08

Странная логика работы. Ну ладно.

Anstek
28 января 2016, 13:08

а если я пользуюсь диском исключительно через webDAV, и мой товаришь тоже, совместная работа, не проще ли хранить папку у одного из нас? И возможно ли будет такая логика, т.е. я даю доступ к папкам которые уменя именно для того чтобы они небыло копии, а был доспут только в сети.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Спасибо за пожелание. Мы подумаем о такой возможности.
Thero Layfer
28 января 2016, 13:08

но тогда ведь проще сделать специально один для всех аккаунт и работать в нём...

Александр
28 января 2016, 13:08
А почему бы не сделать по аналогии с тем же Dropbox? Принять приглашение можно всегда, независимо от того, сколько "весит" принимаемая папка и сколько места осталось в моём облаке. Ведь если у меня в целом 10 Гб места, а друг расшаривает видео с вечеринки в 15 Гб общего "веса" (у друга 20 Гб места), то я никак не смогу получить/оценить эти файлы!
Как при этом поступать с пространством? Да по той же аналогии. Т.е. можно писать, что у меня теперь 15/10 Гб (занято/всего). Свои файлы смогу загружать сразу же, как только значение "занято" станет меньше значения "всего" (допустим, друг удалил файлы из папки).
Александр
28 января 2016, 13:08
Ещё по поводу занимаемого места, когда принимаешь приглашение на папку: если мне дали доступ "только для чтения", то хорошо бы не отнимать у меня место в облаке, а только загружать на компьютер. Если я не могу "распоряжаться" файлами, то зачем вычитать у меня ценные Гб? ;-)
anyksenya
28 января 2016, 13:08
За пожелания спасибо! Мы обязательно подумаем о том, как сделать работу с общими папками удобнее.
Александр
28 января 2016, 13:08
Спасибо за сервис! ;-)
bost84
28 января 2016, 13:08

Когда открыл доступ участнику в папку и участник принял приглашение у меня почему-то место на Я.диске убавилось еще на размер папки, т.е. как бы папка заняла место дважды, но при этом размер папки показывается нормальный.

Участник догрузить файлы не мог т.к. у него только чтения режим.

И сделайте пожалуйста отображение занимаемого места папкой не только на общих папках, но и на личных. Очень удобно видеть сколько места занимает папка.

rusinov
28 января 2016, 13:08

Описаное поведение с местом - баг, который мы сейчас срочно чиним. Про отображение размера всех папок - постараемся так же решить. 

illyn2005
28 января 2016, 13:08

Не знаю, что уж вы там чините… Меня настораживает такая готовность! Кинуться чинить, то что и не сломано.

Логично и "справедливо" — если "баг" с местом заключается прямолинейном подсчёте места занятого общим файлом.

Допустим, файлом размером 10 Мб владеют 10 человек. "Справедливо" если этот файл откусит у каждого участника от их Яндекс.Диска не по 10, а только по 1 Мб.

Этот подсчёт, однако, двоякий и подсчёт скользкий. Кроме подсчёта есть и удобство. Синхронизированная копия группового файла, всё-таки, обязана быть доступной мгновенно. А значит ей нужно лежать на диске, а не подгружаться по требованию. Если она лежит на диске — её объём по-любому будет не делённый на всех, а настоящий, полный.

И его надо отображать верно, а не по "справедливому расчёту".

В противном случае добродетельный человек будет фраппирован при первом же копировании нескольких "маленьких групповых файлов" на свою маленькую флешку. Куда они, разумеется, не влезут, учитывая их реальные размеры.

Дилемма!

Показывать надо неправильно. Показывать надо правильно. Двойная индикация — не допускается.

Соответственно, более или менее правильное поведение будет заключаться в игре, где ошибки на себя будет накапливать Яндекс (иначе пользователи будут беситься, уже бесятся).

Решение:

— для групповых файлов в папке Яндекс.Диска показываются их настоящие объёмы
— для групповых файлов счётчик свободного места Яндекс.Диска вычитает из 10 Гб не настоящий объём, а объём файла делённый на число владельцев этого файла
— при увеличении числа владельцев файла счётчик свободного места тихо крутится и показывает, что места становится всё больше и больше, пропорционально подключающимся к файлу владельцам (правда с каждым новым владельцем, виртуально будет добавляться всё меньше и меньше места)
— при уменьшении числа владельцев общего файла счётчик свободного места НЕ показывает, что места становится всё меньше и меньше, а просто застывает. И в учёте места занятого у пользователя Этим групповым файлом сохраняется самое маленькое в истории занятое им место. Что делается, как приятный необременительный подарок и гарантия от шумных сумасшедших. У которых, в противном случае, Яндекс.Диск начнёт "глючить" и "воровать" место.

Короче — настораживает готовность Яндекса кидаться "чинить". Ситуация нетривиальная.

Этот продукт не предназначен для красноглазиков и программистов. Которым точность с компьютерной точки зрения будет кажется уместной, знакомы понятия латентности в интерфейсах и консистентности данных.

Продукт предназначен для добродетельных пользователей. А им не нужны обременения и неочевидные для них Сокращения объёма их Яндекс.Диска.

Чинить — может и надо. Но в рамках вышеописанной мной схемы. А не просто, как программисты, "чинить". Диск чинить — только портить!

medvedev-87
28 января 2016, 13:08

Однако жаль, что нельзя сделать папку публичной, то есть доступной для всех по ссылке (как для отдельного файла)

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Мы думаем о том, чтобы добавить такую возможность в будущем.
Bakli
28 января 2016, 13:08

Долго ждал папки, узнал только сегодня про них. Ждал не то. Как раз то, над чем думаете. Вы не думайте, а реализуйте. Было бы удобно давать фотки людям просматривать через такие папки.

utiuh
28 января 2016, 13:08

ну как, ещё не придумали? дико неудобно, если я загружаю сотни фотографий - мне и ссылок сотни отправлять людям? архив добавлять - не вариант, не получается предпросмотра.

csxmax
28 января 2016, 13:08

круто) Да меня тоже интереусет вопрос:

Тогда что будет, если кто-то поделился со мной файлами, а у меня нет места? Я их даже просмотреть не смогу? Или они только не будут синхронизироваться?

А так же хочется сделать именно публичные папки доступные по ссылке. Еще лучше, что бы если что, в любой момент можно ссылку перегенерировать, что бы запретить дальнейший доступ тем, кому уже это не надо знать 8)

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Спасибо за предложение, мы обязательно подумаем о возможности публиковать папки.
По поводу занимаемого места: если вам придёт приглашение, но папка занимает больше места, чем у вас осталось, принять его будет невозможно. Если место закончилось уже после того, как было принято приглашение, то вы сможете видеть файлы, добавляемые другими участниками в эту папку, но сами загружать новые файлы на Диск не сможете.
Макс Демин
28 января 2016, 13:08

Когда уже синхронизация будет на яндекс браузере???!? :-)

klinkov
28 января 2016, 13:08

Вообще, полезная фича. Но я так и не дождался её введения и тупо зарегал ещё один аккаунт. >:-)

deadmoto
28 января 2016, 13:08

Эта фича способна потеснить Dropbox!

Осталось добавить выбор папок для синхронизации...

Алексей
28 января 2016, 13:08

А вот этого действительно очень хотелось бы. Очень нужная функция, так как на некоторых устройствах необходимо синхронизировать только некоторые папки. Поддерживаю пожелание!

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Постараемся реализовать такую возможность в обозримом будущем.
z6666633
28 января 2016, 13:08
Рекомендую Вам обратить внимание на относительно новый Облачный сервис т.к.


"Яндекс Диск" - это уже вчерашний день, судите сами:

1. При регистрации всего 5 гб,

2. За каждого привлечённого только + 2 гб.

3. Максимум до чего можно прокачать 20 гб.



А вот облако Copy - "убийца" облачного сервиса "Яндекс Диск"

1. При регистрации 15 гб, (если вы регитесь по приглашению, по ссылке друга, то +20 гб.)

... вот пригласительная ссылка: https://copy.com/?r=Fva7jF мне не жалко, тем более что и мне в этом случае прилипнет 5 гб   ;)


2. За каждого привлечённого + 5 гб.

3. Максимум до чего можно прокачать БЕСКОНЕЧНО.


Ещё один очевидный плюс это то что можно прям в веб-интерфейсе просматривать (открывать) фото, видео, музыку, офисные и другие файлы... без необходимости скачивания на комп!

Так же надо отметить что интерфейс у облако "Copy" намного проще и удобнее чем у Яндекса.

Ну и конечно же сервис бесплатный, то-есть место в "облаке" даром :)
Алексей
28 января 2016, 13:08

Ну наконец-то! Ура! Можно окончательно переезжать с DB!

vlmsk
28 января 2016, 13:08

Всё это хорошо, а что с ДИСКОМ для почты для домена? Он там будет?

sergey.spol
28 января 2016, 13:08

Тоже этот вопрос очень волнует.

Ответ будет?

anyksenya
28 января 2016, 13:08

Существует техническая сложность в открытии Диска для ПДД. Мы работаем над тем, чтобы устранить эту сложность.

vimruler
28 января 2016, 13:08
Продумывая логику общих папок, мы, в первую очередь, хотели сделать работу с ними понятной и максимальной приближенной к работе с обычными папками на Диске.

Для синхронизации с мобильными устройствами наверно такая логика повидения диска (как сейчас  реализовано) вполне оправдана. Но если я использую Я.Диск для обмена файлами в рамках рабочей группы и только на стационарных компах, то возникает жуткое неудобство выбора стратегии использования. Так, логичнее было бы ("Красивый вариант") всем членам группы иметь свои аккаунты, кто-то один "расшаривает" папку членам раобчей группы (сейчас высылает приглашения, которые нужно подтвердить), все принимают приглашение и получают возможность править содержимое папки. При этом своё законное личное место в 10Гб "принявшие" расшаренную папку не теряют, ибо они могут использовать его именно на личные нужды. Забота о реальном физическом месте на винчестере тут как бы и не совсем уместна, ибо его "хоть ложкой жри". А вот возможность иметь общую папку с файлами куда ценнее для группы.

 

Реализованная в данный момент логика заставляет отказаться от личных аккаунтов в пользу единого группового (что черевато проблемами безопасности при динамичном изменении состава группы) и, при необходимости, заставляет держать два Я.Диска на рабочем компе, если есть необходимость синхронизировать личные файлы между своими устроствами.

 

Если "Красивый вариант" не возможно реализовать в связи с техническими ограничениями облака, то может можно как-то реализовать возможность выбора для пользователя - отнимать или не отнимать пространство на личном диске при принятии приглашения к общей папке?

lianvi1
28 января 2016, 13:08

1. У тех, кому я хочу переслать дсотуп к файлам нет регистрации ни VKontakte, ни  в Facebook. Почты нет или они ее забыли и пользуются только одноклассниками. Как мне дать доступ этим людям.

2. Как дать доступ тем, кто не зарегистрирован ни в одной из систем, включая почту?

В Box.com я могу сформировать ссылку для кого угодно

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Сейчас для доступа к общей папке и совместной работе с файлами внутри неё необходим аккаунт на Яндексе. Мы думаем о том чтобы добавить возможность поделиться ссылкой на папку так же, как это сделано сейчас для файлов.
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:08

 

Присоединяюсь к недовольным по поводу одновременного съедания пространства у всех имеющих доступ к общей папке.

Понятно ведь, что у вас на серверах эта папка лежит в одном экземпляре. Поэтому списывать с пользователей в несколько раз больше - странно, нелогично и в общем-то недружелюбно.

Невозможность прилогиниться к папке пользователям, имеющим маленький разрешенный объем - просто абсурд.

Получается, если за реферрала мне дают 0.5ГБ, а ему самому прибавляют 1 гиг, но при расшаривании папки в 5ГБ их с лихвой забирают. Это какое-то мелочное крысятничество.  Проще завести специальный отдельный аккаунт и раздать доступ к нему целиком.

По крайней мере имеющим доступ Read-only было бы логично не вычитать объем этой папки из общего лимита.

Как оптимально поступить с общим доступом - мне лично пока непонятно, но существующий вариант оставлять нельзя. Раздавать всем поровну - это не худший вариант, ИМХО. Или кто какие файлы положил - тот свое место и тратит.

azza777azza
28 января 2016, 13:08

Рекомендую обратить внимание на относительно новый Облачный сервис облако Copy:
1. При регистрации 15 гб, (если вы регитесь по приглашению, по ссылке друга, то +20 гб.)
2. За каждого привлечённого + 5 гб.
3. Максимум до чего можно прокачать БЕСКОНЕЧНО.
4.  прям в веб-интерфейсе просматривать (открывать) фото, видео, музыку, офисные и другие файлы... без необходимости скачивания на комп!

5. Главное! При расшаривании файлы распределяются равномерно между пользователями.

Так же надо отметить что интерфейс у облака "Copy" намного проще и удобнее чем у Яндекса.

Сервис бесплатный.

 

... вот пригласительная ссылка: https://copy.com?r=ttR8OB 

 

 

при регистрации по ней вы получаете дополнительно 5Гб и мне в этом случае прилипнет 5 гб 

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:08
Microsoft знаю, Google знаю, Яндекс знаю.
Copy.com - не знаю. А это немаловажно - знать, кому доверяешь свои личные файлы...
Diona-195501
28 января 2016, 13:08

Я не очень поняла, если у меня нет  возможности добавить дисковое пространство, значить у меня будет только 3 ГБ и я смогу залить только 5 файлов и все? Или это лимит на один день. Смогу я на следующий день еще залить на эти 3 ГБ. Если нет, то извините это фигня. НЕТ у меня возможногсти выполнить условия для дополнительного пространства, да если бы даже и было, то 10 ГБ меня ну ни как не устраивает т.к у меня файлов для сайта в 1000 раз больше.

andekm
28 января 2016, 13:08

Расшаривание на контакт не работает.

GashevSN
28 января 2016, 13:08

Как узнать, сколько раз был скачан тот или иной файл? Раньше в файлообменнике Яндекса очень удобный был сервис, зачем все поменяли? хоть бы выбор оставили за пользователем! Правильно говорят: Лучшее - враг хорошего!

Geas93mp7531
28 января 2016, 13:08

ВОТ ИМЕННО ЭТА Ф-ЦИЯ!!!!!!!

Одна из самых нужных!!!!!!!!

Melledain
28 января 2016, 13:08

Поясните, плиз. Я закачала полтора гига на яндекс-диск до того, как стала грузить через программу. Потом загрузила еще через программу, чтобы получить дополнительные гигабайты. Идет и идет бесконечная синхронизация - жрется место на харде. Он что, копирует мне обратно на комп первый загруженный файл? Зачем это нужно?

irina.zaitsevav
28 января 2016, 13:08

при загрузке файлов на яндекс диск с жесткого диска.у меня как ни странно место не освободилось.так зачем нужно такое хранение?если кто что понял объясните?

 

Наталья
28 января 2016, 13:08

Можно как-то скопом перенсти файлы с народа на Диск минуя хард?

У меня порядка сотни файлов на народе, общим весом около 4 Гб. Это ж какой гемор все их по одному перетаскивать на яндекс-диск! Выкачивать на хард - просто места нет.

Nemets39
28 января 2016, 13:08

Та же беда. Вы ещё не нашли решения7

Наталья
28 января 2016, 13:08

нет. просто забила на этот сервис и все. файлы по прежнему на народе, продлеваю их как и раньше. Пока насильно не закрывают - буду там.

Nemets39
28 января 2016, 13:08

тож продлеваю, а их больше сотни)  Но хочу перейти в облако, тут только хотлинков не хватает

Nemets39
28 января 2016, 13:08

Сегодня сделал над собой усилие))  и начал скачаивать с Народа свои же файлы, при этом с удивлением обнаружил, что на лендинг-странице каждого конкретного загруженного пользователем файла есть кнопочка "Добавить на Я.Диск", причём "быстро и без капчи" (как утверждается под кнопкой). Т. ч. панецея всё же нашлась, хоть и не пакетная. До этого не додумывался зайти на страницу скачки и посмотреть на присутствующий функционал, а ограничивался менеджером для обновления на 45 деньков) Интересно, у одного меня он глючит при сортировке и перемещении по страницам? Каждый раз при заходе на Народ колбасит от сообщения, что "Сервис переезжает". Так и хочется спросить: что, опять7 Зато в сервисе есть фишки, недостающие ЯДу, -- счётчик скачиваний и батч-операции. 

r0n1x
28 января 2016, 13:08

А почему файлы не хотят удаляться? Выделяешь файл в браузере нажимаешь удалить, слева в углу висит прогрессбар и все...так и висит...страницу перезагружаешь файлы все равно есть... Приложение вечно хочет синхронизироваться, а для етого надо ей пару гигов выкачать - как то туповато... Почему приложение не может просто показывать файлы, а не скачивать их на компьютер?! Без синхронизации и файл то через приложение не залить, капец какой то!

azza777azza
28 января 2016, 13:08

столкнулся с это проблемой тоже. Поменял облачный сервис. Не жалею.

Рекомендую обратить внимание на относительно новый Облачный сервис облако Copy:
1. При регистрации 15 гб, (если вы регитесь по приглашению, по ссылке друга, то +20 гб.)
2. За каждого привлечённого + 5 гб.
3. Максимум до чего можно прокачать БЕСКОНЕЧНО.
4.  прям в веб-интерфейсе просматривать (открывать) фото, видео, музыку, офисные и другие файлы... без необходимости скачивания на комп!

5. Главное! При расшаривании файлы распределяются равномерно между пользователями. То есть, если файл весит 60 Mbи им пользуются 3 человека, то место этот файл будет занимать по 20 Mbу каждого.

Так же надо отметить что интерфейс у облака "Copy" намного проще и удобнее чем у Яндекса.

Сервис бесплатный.

 

... вот пригласительная ссылка: https://copy.com?r=ttR8OB 

 

 

при регистрации по ней вы получаете дополнительно 5Гб и мне в этом случае перепадёт 5 гб 

Kilich13
28 января 2016, 13:08

А что будет если одновременно 2 человека начнут редактировать 1 файл?

Виталий Лисовский
30 мая 2016, 23:32
А, можно сделать так чтобы локально хранились лишь некоторые папки?
У меня на жёстком диске мало места...  Да и не все папки мне постоянно нужны, я хочу выбирать какие папки из облака мне нужны в данный момент.
morenets_ev@sibnii.ru
12 октября 2017, 06:28
Мы работаем  с коллегой совместно в одном файле.  У обоих на компьютере стоит Приложение Яндекс.Диск. Иногда возникает проблема, что мы одновременно открываем файл и вносим в него изменения. Ну и, естественно, сохраняются не все изменения. Как предотвратить такую проблему?
constantin.zaykow
13 сентября 2018, 14:21
Очень не нравится как работает эта функция. Плодятся клоны файлов с (). С техподдержкой обсуждали эту проблему, когда решится - неизвестно. При интенсивной работе с одним файлом несколькими пользователями синхронизация запаздывает.
NurijaTalipowa
17 сентября 2018, 12:14
Здравствуйте! Пригласить можно только тех, у кого аккаунт на Яндексе? Что если я, например, хочу, чтобы доступ к моим файлам имели люди, у которых корпоративные почтовые адреса, то есть относящиеся только к их компании?  
zaidullinmm@devonpro.ru
8 февраля, 21:13
Работает просто отвратительно. Такое ощущение что писали школьники на районной олимпиаде. Плодятся сотни версий файлов при совместной работе, невозможно настроить права доступа к вложенным папкам имея права администратора, приложение для windows писали на библиотеках windows 3.11? Браузерная версия тормозная ад. Что то куда то вечно "перемещается" с прогресс баром внизу. Что? Куда? Как узнать? 
Миллион раз пожалел, что втащил отдел в эту яму.
Дмитрий
4 марта, 21:47
zaidullinmm@devonpro.ru,
На счет ямы конечно не уверен. Все же альтернативы мало. 
А вот то, что нельзя дать доступ к внутренним ПАПКАМ - это конечно реально отстой. Приходится создавать новую в корневом каталоге. Плодятся не нужные папки. ЭТО ФАКТ!!!
views2be
5 апреля, 09:25
Оплатил терабайт (1024 гб), создал общедоступную папку, дал доступ человеку, человек не может выгрузить туда более 10 гб - АХРЕНИТЕЛЬНО, только у отечественных "производителей" может быть такой галимый бред. 


P.S.
Лично мое мнение:
Яндекс как был кривым недогуглом, так им и остался.
Хоть капельку думайте о клиентах, а не о кошельках,
Анастасия Д.
вчера, 21:09
Добрый вечер. У меня такая проблема. Я даю полный доступ к своей папке на Яндекс.Диске пользователю, у которого тоже есть аккаунт в Яндекс, но ему все равно недоступно редактирование файла в этой папке. Только просмотр, скачивание. А редактирование нет. Подскажите, в чем проблема? 