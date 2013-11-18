Блог Диска

Блог Диска

Обновление Яндекс.Диска для Linux (версия 0.1.2)

Приветствуем всех любителей Ubuntu, Fedora, Debian и других *nix-систем!

Предлагаем вам установить новую версию официального консольного клиента Яндекс.Диска для Linux. Если вы уже используете клиент, обязательно обновитесь: в версии 0.1.2 добавлена поддержка свежих сертификатов Яндекса.

Список основных исправлений и улучшений:
  • Добавлено автоматическое использование Диском настроек прокси, прописанных в системе.
  • Исправлено дублирование Диском резервных копий файла при его редактировании.
  • Реализована поддержка имён папок и файлов, различающихся только регистром символов.
  • Исправлена проблема с синхронизацией симлинка на внутренний ресурс в папке Диска.
  • Добавлено возобновление синхронизации при возвращении прав доступа к папке Диска.
  • Синхронизация не останавливается при создании симлинка на служебную папку Диска.
  • Исправлены редкие ошибки, приводившие к падению программы.
  • Исправлена ошибка при вводе спецсимволов в имени папки диска.

Другое:
  • В автодополнение добавлены: proxy, version, help.
  • Реализован автоматический запуск демона после ввода команды setup.
  • В команду status добавлена информация об общем объёме Диска.
  • Исправлена работа Диска через socks-прокси.
  • Исправлена ошибка в работе команды sync после команды start, если при этом были прописаны exlude-dirs.
  • Исправлено поведение при публикации папок в режиме readonly overwrite.
  • Исправлена проблема с «зависанием» Диска при попытке публикации папки .sync.
  • Исправлены проблемы с публикацией файлов и папок при использовании симлинка в качестве папки для синхронизации.
  • Сделана правильная обработка комбинации Ctrl+Z в консоли.

Тексты и сообщения:
  • Изменён текст сообщения при потере соединения с сетью.
  • Исправлено сообщение при ошибке публикации файла в папке, доступной только для чтения.
  • Исправлено неверное отображение статуса синхронизации командой status при потере соединения с сетью.


Stay tuned!
41 комментарий
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utkorose
28 января 2016, 13:05

Здорово. Жалко, что так долго, потому что я уже к конкурентам успел уйти, grive раньше вышел. Пока не придумал, под какое подмножество файлов Яндекс.Диск выбрать. Как только что-то выделится — начну пользоваться.

bypsix
28 января 2016, 13:05
Вот эта проблема наблюдается у меня в Windows: "Исправлено
дублирование Диском
резервных копий
файла при его
редактировании", будет ли она исправлена?
Dmitry Velikanov
28 января 2016, 13:05

А у меня после обновления демон стал потреблять 140% CPU. Пришлось убить. Fedora 19 x86_64

fancase
28 января 2016, 13:05

Анологично одно едро из четырех всё время зането,  Debian 7.2 kernel 3.10 x86_64

fancase
28 января 2016, 13:05

Прилетело обновление, багу вроде пофиксили!

 

tinctura.ginseng
28 января 2016, 13:05

ArchLinux. Процесс yandex-disk постоянно в топе и занимает по 70-80% от каждого ядра. Разработчики! Ау! В чем дело-то?

Владимир Индик
28 января 2016, 13:05

Подтверждаю проблему.

Система Ubuntu 12.04 x86_64 с ядром 3.8.

nikolskistas
28 января 2016, 13:05

ubuntu 12.04, debian 7.2 так же

govorovr
28 января 2016, 13:05

Была аналогичная проблема, пришлось убрать из автозагрузки и пользоваться через webdav.

Сегодня пришло обновление до версии 1.4.504, system monitor показывает, что процесс "ест" 0%.

Dmitry Velikanov
28 января 2016, 13:05

Да, с обновлением 0.1.4 все работает. Спасибо

Aleksey.Sivakov
28 января 2016, 13:05

Ага. У меня частота процессора 1.8 Ггц и yandex-disk отъедает 50-75%. Почему так?

 

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:05

Очень странный глюк сегодня. Нахожусь в почте яндекса, выбираю на вкладке - яндекс-диск и меня откидывает на почту... На диск попасть не могу

Marinella1
28 января 2016, 13:05

скажите, пожалуйста, это обычная почта Яндекса или почта для домена?

Весёлый котик
28 января 2016, 13:05

Не могли бы Вы припомнить, не устанавливали ли до возникновения проблемы какие-то обновления или дополнения в браузер? Может быть, новый антивирус или какую-то программу, блокирующую показ рекламы? Какой Вы используете антивирус? 

Когда Вас переадресует обратно в почтовый ящик, какой адрес сайта показывается в адресной строке браузера? 

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:05

Там все странно оказалось

https://mail.yandex.ru/neo2/#inbox - это командная строка когда меня откидывает на почту вместо диска.

https://mail.yandex.ru/neo2/#disk/from_other-face - эта строка получается в хроме и я попадаю на диск - куда надо.

Ща покажу ссылку , которую пытался поставить.

Весёлый котик
28 января 2016, 13:05

То есть сейчас всё заработало? 

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:05

Под хромом - да

Под IE - нет

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:05

Там предыдущий ответ гляньте.

http://www.unibytes.com/XQb8h94J-PILqw-Us4P3UgBB?drgn=1 - это я скачал, запустил , но при первом окне ставить отказался. Антивируса у меня нет. Я выложил это (KMPlayer3.7.0.113) на яндекс-диск, он обругался, что там вирус, ну я это все и прибил. ...dr.web (контора) подтвердила что это не ложное срабатывание.

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:05

Забыл - этот глюк с почтой под IE9 Win7

i.user.for
28 января 2016, 13:05

М-да, релиз вышел и поставил крест на обновлениях в Debian Squeeze - ибо версия GLIB только от wheezy. Плюс до сих пор нет настройки безвозвратно удалять файлы при синхронизации - без корзины. В результате приходится оплачивать двойной объем места на Яндекс диске. - просто про запас.

roman.yepishev
28 января 2016, 13:05

Здравствуйте и спасибо за отличный сервис!

В настоящий момент процесс yandex-disk устанавливает себе umask 0 и все файлы создаются с rw правами для всех (папки - rwx).

Starting daemon process...Process 12544 attached
[pid 12544] umask(0)                    = 027

Можно ли сделать так, чтобы процесс не менял себе umask?

В противном случае при стандартной конфигурации Ubuntu сторонние пользователи компьютера (если они есть, конечно) смогут читать содержимое файлов, которые скачивались Яндекс.Диском.

danwerspb
28 января 2016, 13:05

Спасибо за нужный сервис и программу! Венде капец уже не за горами))

Антон
28 января 2016, 13:05

 

И еще очень бы хотелось читать о ходе разработки новых фич, о том что как делается, какие планы. Когда и планируется ли версионирование, что яндекс думает о шифровке на стороне клиента, сервера. Писали бы почаще на хабр о сервисе и консольной утилите в частности.

 

Хотя после досадного недоразуэпикфейла с вендовой версией инсталлятора, наверное нужно время что бы страсти улеглись...

 

Да прибудет с нами сила пакетных менеджеров что бы такого не было. Ну ведь насколько логично что установкой/удалением пакета должна заниматься только система, а не всякие кастомные де/инсталяторы. Грустно уже столько лет смотреть на этот зоопарк в виндах.

 

polozhentsev
28 января 2016, 13:05

Здравствуйте.

Использую яндекс.диск под дебианом 7.2.

1. Версия яндекс.диск 0.1.4.504. Очень сильно грузит процессор - пару ядер загружает от 50 до 100%. При этом статус ядра синхронизации: обработка данных.

2. В логах постоянно вижу такое:

2013-Dec-12 23:53:20.481 Adding recursive monitor for "Личные фото" in "/share/vol1/Личные фото"
2013-Dec-12 23:53:20.526 "Личные фото" directory / update (recursive)
2013-Dec-12 23:53:20.528 MONITOR failure "/share/vol1/Личные фото"
При этом на "Личные фото" у меня симлинк из другого каталога/раздела, где собственно сам каталог яндекс.диск-а рамещен.

Андрей Чувелёв
28 января 2016, 13:05
Здравствуйте!!
После обновления на SUSE 13.1 не удаётся установить пакет. Ошибка "Неудовлетворенные зависимости:
        libgcc нужен для yandex-disk-0.1.4.504-1.fedora.x86_64
        libstdc++ нужен для yandex-disk-0.1.4.504-1.fedora.x86_64"

gcc и gcc++ установлены. Как я понимаю нжны ссылки на библиотеки? Какие?
vladfedyushin
28 января 2016, 13:05

Последние версии libgcc+ и libstdc++:

http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libgcc

http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libstdc++

 

 

Андрей Чувелёв
28 января 2016, 13:05

Так последние и стоят. Там какая-то фигня с версионностью, как мне объяснли. Вся пакость, что мне инсталлятор пересобрали за 20 минут. а техпоодрежка пишет умные слова и не хрена ничего не делает. Номер трабл тикета Ticket#14050718170371546

Ильвир
28 января 2016, 13:05
Наконец-то Яндекс начал поддерживать linux... еще бы Я.Б перевели и все, я бы ушел в linux)))
antonius77
28 января 2016, 13:05

Все бы хорошо, но на Дебиане автозапуск после перезагрузки не пашет!

Кто знает, как исправить?

 

nikolskistas
28 января 2016, 13:05

Сегодня диск лежит, пока демон пытается подключится система не загружается>:-)

Debian 7 Яндекс.Диск 0.1.4.504

 

Пришлось выдернуть из автозагрузки

Volos
28 января 2016, 13:05

установил клиент. Настроил.
Изменения которые вношу через веб-интерфей, мгновенно появляются на пк. Если делаю изменения на ПК (добавляю новые файлы или папки) — ничего не меняется, команда status показывает, что всё синхронизировано.
Что я делаю нет так?

 

тех инфа

volos@ubuntu-35:~/Yandex.Disk$ yandex-disk -v
Yandex.Disk 0.1.4.504
© 2013 YANDEX
volos@ubuntu-35:~/Yandex.Disk$ uname -a
Linux ubuntu-35 3.5.0-25-generic #39~precise1-Ubuntu SMP Tue Feb 26 00:07:14 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Wolf Grey
28 января 2016, 13:05

Дебиан джеся 64 - не синхронизируется с облаком;-( прокся не используется, запускаю -  yandex-disk sync а в ответ ничего не происходит думал проблемы со скоростью у провайдера - спецом оставил на целый день а она один фиг не синхронизировалась.
 [code] yandex-disk status -  
Статус ядра синхронизации: обработка данных
Путь к папке Яндекс.Диска: '/home/wolf/Yandex.Disk'
    Информация о дисковом пространстве еще не получена.
Последние синхронизированные пути:
    Нет.
 [/code]

что за ? где смотреть, куда копать?

e322
28 января 2016, 13:05

Такая же проблема на ubuntu 14.04 32bit

back.leann
28 января 2016, 13:05

Сделайте возможность очистки корзины, ведь есть консольная утилита, а удалять приходится из веб-интерфейса.

Дмитрий
18 марта 2016, 17:03
back.leann,
Поддерживаю, это крайне необходимая функция и очень странно что она не поддерживается, консольным клиентом Linux.

Функция очистки корзины - очень и очень необходима!
mac
29 мая 2016, 16:03
Пипец сколько траблов пишете)))
Тьфу, тьфу, тьфу - ошибки есть на ЯД, но на Lin mint 17.3 x64 пашет. Кривовато с эргономической точки зрения(значек красным ошибка и т.п. на синхронизацию не влияет-просто глаза режет ;) ) но пашет технически адекватно.
Почитал все пункты = очень удобно было б добавить пункт очистка корзины из приложения под линем, а не через вебку.
Удалённый пользователь
4 января 2017, 19:09
Судя по комментариям, программа уже не поддерживается. Причем абсолютно зря. Учитывая цены на yandex диск (((
basili4.1982
22 мая 2018, 10:56
У меня такой вопрос чего делает демон с 50% CPU и 2 ГБ памяти?  Вы там чего майнить решили в тихую? 
Петелин Ефим
26 мая 2018, 10:33
Периодически просто делает вот так: "Статус ядра синхронизации: ошибка сетевого соединения". С сетью все нормально, проблема в клиенте, но в чем именно - неизвестно.
Константинов Степан
7 января 2019, 06:03
Господи, пять лет прошло! Откройте уже код наконец! Яндекс не развалится, а вот приложеньеце сможет и поприличней стать.
Родион Овсепьян
сегодня, 08:48
Здравствуйте! Есть PC и ноутбук. Оба на Mint19.3. 
Яндекс.Диск 0.1.5.1039


Потребление процессора зашкаливает. Но, что удивительно, на PC все в порядке. С ума сходит только ноутбук. 