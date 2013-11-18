Обновление Яндекс.Диска для Linux (версия 0.1.2)

Предлагаем вам установить новую версию официального консольного клиента Яндекс.Диска для Linux. Если вы уже используете клиент, обязательно обновитесь: в версии 0.1.2 добавлена поддержка свежих сертификатов Яндекса.
Список основных исправлений и улучшений:
- Добавлено автоматическое использование Диском настроек прокси, прописанных в системе.
- Исправлено дублирование Диском резервных копий файла при его редактировании.
- Реализована поддержка имён папок и файлов, различающихся только регистром символов.
- Исправлена проблема с синхронизацией симлинка на внутренний ресурс в папке Диска.
- Добавлено возобновление синхронизации при возвращении прав доступа к папке Диска.
- Синхронизация не останавливается при создании симлинка на служебную папку Диска.
- Исправлены редкие ошибки, приводившие к падению программы.
- Исправлена ошибка при вводе спецсимволов в имени папки диска.
- В автодополнение добавлены: proxy, version, help.
- Реализован автоматический запуск демона после ввода команды setup.
- В команду status добавлена информация об общем объёме Диска.
- Исправлена работа Диска через socks-прокси.
- Исправлена ошибка в работе команды sync после команды start, если при этом были прописаны exlude-dirs.
- Исправлено поведение при публикации папок в режиме readonly overwrite.
- Исправлена проблема с «зависанием» Диска при попытке публикации папки .sync.
- Исправлены проблемы с публикацией файлов и папок при использовании симлинка в качестве папки для синхронизации.
- Сделана правильная обработка комбинации Ctrl+Z в консоли.
Тексты и сообщения:
- Изменён текст сообщения при потере соединения с сетью.
- Исправлено сообщение при ошибке публикации файла в папке, доступной только для чтения.
- Исправлено неверное отображение статуса синхронизации командой status при потере соединения с сетью.
Stay tuned!