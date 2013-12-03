О ситуации с нестабильной версией Windows-приложения

все пользователи, которые могли потенциально пострадать, получили дополнительные 200 ГБ на Диске. Подробнее читайте в нашем следующем посте.В одном из последних обновлений Яндекс.Диска для Windows мы допустили ошибку в модуле деинсталляции приложения. Проблема могла проявляться у тех пользователей, которые установили приложение для всех пользователей системы или с правами «Администратора», при ручном удалении или автоапдейте с версии 1.1.5. на 1.1.6 или 1.1.7. Иногда ошибка приводила к удалению системных файлов, в крайних случаях - к неработоспособности операционной системы.Каждый новый релиз Яндекс.Диска проверяется ручными и автоматическими тестами, но в этот раз мы не смогли обнаружить неисправность из-за цепочки несчастливых совпадений. По нашим данным, нестабильную версию установили менее 1% пользователей приложения для Windows.Как только проблема была локализована, мы оперативно выпустили новый релиз, который не содержит подобных ошибок и блокирует неисправный модуль предыдущей версии.Обновление программы до стабильной версии в подавляющем большинстве случаев происходит сейчас автоматически и не несет никаких рисков. Тем не менее, мы рекомендуем всем пользователям Windows-приложения проверить, установлена ли у вас стабильная версияи выше. Для этого необходимо выбрать следующие пункты меню Диска: "Справка" - "О программе" - "Проверить обновления".





Ни в коем случае не удаляйте приложение, не убедившись, что у вас уже установлена версия 1.1.8.



Если у вас есть подозрение на то, что вы столкнулись с описанной проблемой, напишите, пожалуйста, в службу поддержки Диска. Мы сделаем все возможное для восстановления работоспособности вашего компьютера.



Команда Яндекс.Диска очень сожалеет, что из-за наших ошибок пострадали пользователи. Мы предпримем все усилия, чтобы эта ситуация никогда не повторилась. Выводы сделаны, и мы уже работаем над изменением процесса разработки и тестирования новых версий Диска. Мы приносим извинения всем пользователям сервиса.