Блог Диска

Блог Диска

О ситуации с нестабильной версией Windows-приложения

UPD: все пользователи, которые могли потенциально пострадать, получили дополнительные 200 ГБ на Диске. Подробнее читайте в нашем следующем посте.

В одном из последних обновлений Яндекс.Диска для Windows мы допустили ошибку в модуле деинсталляции приложения. Проблема могла проявляться у тех пользователей, которые установили приложение для всех пользователей системы или с правами «Администратора», при ручном удалении или автоапдейте с версии 1.1.5. на 1.1.6 или 1.1.7. Иногда ошибка приводила к удалению системных файлов, в крайних случаях - к неработоспособности операционной системы.

Каждый новый релиз Яндекс.Диска проверяется ручными и автоматическими тестами, но в этот раз мы не смогли обнаружить неисправность из-за цепочки несчастливых совпадений. По нашим данным, нестабильную версию установили менее 1% пользователей приложения для Windows.

Как только проблема была локализована, мы оперативно выпустили новый релиз, который не содержит подобных ошибок и блокирует неисправный модуль предыдущей версии.

Обновление программы до стабильной версии в подавляющем большинстве случаев происходит сейчас автоматически и не несет никаких рисков. Тем не менее, мы рекомендуем всем пользователям Windows-приложения проверить, установлена ли у вас стабильная версия 1.1.8 и выше. Для этого необходимо выбрать следующие пункты меню Диска: "Справка" - "О программе" - "Проверить обновления".

 



Ни в коем случае не удаляйте приложение, не убедившись, что у вас уже установлена версия 1.1.8.

Если у вас есть подозрение на то, что вы столкнулись с описанной проблемой, напишите, пожалуйста, в службу поддержки Диска. Мы сделаем все возможное для восстановления работоспособности вашего компьютера.

Команда Яндекс.Диска очень сожалеет, что из-за наших ошибок пострадали пользователи. Мы предпримем все усилия, чтобы эта ситуация никогда не повторилась. Выводы сделаны, и мы уже работаем над изменением процесса разработки и тестирования новых версий Диска. Мы приносим извинения всем пользователям сервиса.

310 комментариев
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Мастер Груша х_х
28 января 2016, 13:04

Эх, теперь у меня Portal 2 на переустановленной винде отказывается запускаться :( 

Переустанавливал из-за Я.Диска.

База
28 января 2016, 13:04

Ха, у меня тоже Portal 2 не запустился. Я ещё думал что за фигня :-).

MrScience
28 января 2016, 13:04

Одними сожалениями доверие снова не завоюешь.

shamonovdv
28 января 2016, 13:04

больше не использую яндекс диск. да и другие облака тоже...

Мейсон Данн
28 января 2016, 13:04

Как же **уенно что я снес его к чертям собачим. Яндекс Диск меня давно разочаровал. Как бы не было смешно "Облако мейл" и то лучше, хотя то еще дерьмо. Всем пока. Яндекс диск не поселю на винт - НИКОГДА!!!!!!!!!!!1

Борис
28 января 2016, 13:04

Не понятна ваша бравада. Функционально Я.Д. превосходит облако мейла на два порядка.

andybs
28 января 2016, 13:04

Чем, интересно? Тем, что снес мне винду дома? 
Может размером? Так и тут мэйл теробайт дает...
Итак, ждем 100 функций, которые есть у ЯД и нет в мэйл 

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
IVANVG
28 января 2016, 13:04

В этой ситуации пострадало частное имущество, программное обеспечение, которое было куплено за деньги пользователей, у многих пострадали рабочие материалы, учебные материалы - это привело к убыткам разного характера, в том числе и  финансовым. Я, например, в больших объемах яндекс диска не нуждаюсь, а потому предпочел бы более реальную компенсацию, например в денежном эквиваленте, потому что восстановление данных потребовало определенных усилий и средств.

 

dlyaspamov.dlyaspama
28 января 2016, 13:04

Я конечно очень огорчён, не знаю из-за этого или из-за себя, но в ситуации когда у меня сдох комп, я не паникую исключительно из-за яндекс.диска благодаря которому мне не нужно восстанавливать учебные материалы к сессии которая в понедельник, т.к. они сохранены в облаке, хорошо мне дали использовать другой комп. А на счёт сохранений - эта проблема у меня тоже стоит остро, НО удалили сохранения не ошибки яндекса, а переустановка системы, когда яндекс портил лишь файлы ОС, а не сохранения которые сейчас "спят" у меня на нерабочем компе, которые я надеюсь сохранить перед переустановкой(надеюсь на восстановление)

Сергей Успешный
28 января 2016, 13:04
мне такой информации не приходло? Винду пришлось переустанавливать из-за того что потёрлись системные файлы?.
Значит мне тоже пообещают +200ГБ?
Vk4erep
28 января 2016, 13:04

а по моему, не плохо бы коллективный иск составить...

asm74
28 января 2016, 13:04

А ещё лучше в прошлом или позапрошлом сезоне Сауз Парка найти серию про повальное нечитание  лецензионных соглашений :)

Vk4erep
28 января 2016, 13:04

а подскажите пожалуйста, где написано в лицензионном соглашении о том, что программе ЯД разрешено сносить системные файлы ОС, приводя ее в негодность и что за это никто не несет ответственности?

asm74
28 января 2016, 13:04

RTFM

http://legal.yandex.ru/disk_agreement/

6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, сохранности файлов и/или данных Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии.


Напомню, что я сам попал на много часов восстановления домашнего компа, и ещё даже не выяснил сколько добра потерял. В том числе и на сроки выполнения одной халтурки попал, и получения денежек за неё.  Тем не менее, советую относитсья к произошедшему по философски.

Vaitek
28 января 2016, 13:04

Хотелось бы, чтобы в этом блоге, чуть позже, появилась запись с описанием принятых изменений в системе тестирования, призванных недопустить подобное в будущем.


ну а мне повезло...

 

2013-12-01 20:04:58.290 RemoveDirectory [C:\Users\]

2013-12-01 20:04:58.290 RemoveDirectory: [C:\Users\] error: 5

2013-12-01 20:04:58.290 RemoveDirectory: [C:\Users\] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-01 20:04:58.290 RemoveDirectory [C:\]

2013-12-01 20:04:58.290 RemoveDirectory: [C:\] error: 5

2013-12-01 20:04:58.290 RemoveDirectory: [C:\] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-01 20:04:58.306 Command finished executed with exit code 0

 

vladpurtov2010
28 января 2016, 13:04

Тоже  повезло, аналогичные ошибки в логах. Теперь на диске C ничего кроме системы не будет. 

Pavel
28 января 2016, 13:04

а где можно посмотреть такие логи?

Pavel
28 января 2016, 13:04

нашел, в Local Settings\Application Data\Yandex\Yandex.Disk

AMEC1999
28 января 2016, 13:04

Хотелось бы верить что 1%, но я сомневаюсь. В офисе 40% компов коснулась эта проблема. Меньше всего пострадали компы с WINDOWS 7 на борту, они просто восстанавливались после удаления сис. файлов, а вот XP и WIN8 восстанавливались с голым видом и созданием новых пользователей. Благо рабочие столы с файлами остались в папках пользователи, проще говоря как поставить систему поверх старой.

 

Яндексу предлагаю пострадавшим как то компенсировать данный комфуз. Как, думайте сами!

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
petruchin
28 января 2016, 13:04

У меня свалилась винда. На будущее - какие файлы необходимо удалять, что вин 7 восстановилась?

 

sashabe
28 января 2016, 13:04

У нас дома два компа с виндоуз, и оба пострадали. Как-то действительно не очень верится в 1%.

Борис
28 января 2016, 13:04

Я вообще ничего не заметил. Система не шелохнулась.

angelscary
28 января 2016, 13:04

ну вы хоть компенсируйте нам потраченные нервы - дайте пострадавшим по 10 гб места на диске в виде компенсации на пару тройку месяцев... я уходить из сервиса не буду так как мои заказчики работают с вами, но это же нехорошо ребята , ну что как маленькие - извените, не детский сад в счет зарплаты работников допустивших дайте компенсацию сервисом - пострадавшим.. 

Мари
28 января 2016, 13:04

помоему с учетом масштаов проблемы удержание из зарплаты это не вариант

angelscary
28 января 2016, 13:04

сейчас письмо пришло 

Чтобы сгладить неприятное впечатление от допущенной ошибки, мы увеличили
доступное для Вас пространство на Яндекс.Диске на 200 ГБ. Оставайтесь с нами.

hajtina
28 января 2016, 13:04
Смотрите новый пост. Мы приняли решение выдать гигабайты за причиненные неудобства.
lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Я вот нещадно удаляю все программы которые связанные с Яндексом. Только не нашел еще замены Punto Switcher-у. А дальше у меня будут аццкие выходные, ибо нужно ехать переустанавливать оси у брата, а дальше у мамы, так как они совсем далеки от IT.

Я даже боюсь обзванивать знакомых которым посоветовал ЯД,

 

 

vlmsk
28 января 2016, 13:04

Возможно что их не всех проблема затронула. 

 

1.1.8 действительно стабильна и ГЛАВНОЕ не удалять на пред. версиях Яндекс диск! ЭТО ВАЖНО!

 

Сам конечно прошёл через те же муки. Единственное спасло что WIN7 стояла, восстановление реально работало, а вот с другими осями XP, 8 всё плохо.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Отписал, ну и где же инструкции? Или это просто отмазка такая?

Krasikov Alex
28 января 2016, 13:04

замена Punt'е - Arum Switcher (http://www.arumswitcher.com/) тот же самый пунто =)

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Огромное спасибо!

Иван
28 января 2016, 13:04

Спасибо!Жаль что приятное знакомство с диском накрылось такой Ж***й!Никогда больше не доверю данные АБЛАКАМ.И все приложения В ТОПКУ!Столько денег ПОТЕРЯЛ! приходится писать с чужого ПК!

Stross-1
28 января 2016, 13:04

Даешь компенсацию в виде гигабайт места! :)

vlmsk
28 января 2016, 13:04
смешные цифры просишь. Ущерб такого маштаба не затрёшь такими скучными цифрами.
Stross-1
28 января 2016, 13:04

ну я не написал, сколько гигабайт)

Ущерб был бы "такого масштаба", если б он мне все диски снес. А переставить систему - ну минус 2-3 часа времени от силы. А кто хранит на системном разделе важные данные, тот, как говорится, сам себе злобный буратино. Винда же, и яндекс тут не при чем.

В общем мне б хватило дополнительно 20-30 гб в качестве компенсации)

hajtina
28 января 2016, 13:04
Смотрите пост выше. Всем пользователям, у которых были установлены нестабильные версии, выданы дополнительные гигабайты. 200.
narnianka-jonathan
28 января 2016, 13:04

Самое главное, чтобы впоследствии такого больше не повторилось. Устанавливать каждый новый билд Диска, создав перед этим бэкап системы и помолившись - не выход.

hajtina
28 января 2016, 13:04
Мы действительно изменили процесс разработки и тестирования. Не бойтесь, пожалуйста, устанавливать обновления.
ggwaltt
28 января 2016, 13:04

Верните активацию...блин

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите нам, пожалуйста, поможем восстановить работоспособность системы и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
Urgiman
28 января 2016, 13:04

3 дня пытался ночами после работы восстановить систему. И повезло, запустилась. Не ожидал такой подлости от Яндекса.

2013-11-30 17:05:12.634 DeleteFile: [cmd.exe] error: 5
2013-11-30 17:05:12.634 DeleteFile: [cmd.exe] cannot be scheduled to delete on reboot
2013-11-30 17:05:12.635 DeleteFile: [cmdial32.dll] error: 5
2013-11-30 17:05:12.635 DeleteFile: [cmdial32.dll] cannot be scheduled to delete on reboot
2013-11-30 17:05:12.635 DeleteFile: [cmdkey.exe] error: 5
2013-11-30 17:05:12.635 DeleteFile: [cmdkey.exe] cannot be scheduled to delete on reboot
2013-11-30 17:05:12.635 DeleteFile: [cmdl32.exe] error: 5
2013-11-30 17:05:12.635 DeleteFile: [cmdl32.exe] cannot be scheduled to delete on reboot
anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
PanasyukBV
28 января 2016, 13:04

Ну что же, спасибо, удружили... 3 дня как установил себе яндекс диск на домашней и рабочей машине. Не успел обрадоваться замечательному приложению, как вы тут же удружили убийством сразу двух систем и заморозкой рабочего процесса на 2-е суток. Дедлайны сорваны. Спасибо, ребята. (

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, поможем с восстановлением и дадим что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
dvnd
28 января 2016, 13:04

Как насчет того, чтобы сделать наконец, портабельное приложение? Сама ситуация, когда программа принудительно забирает себе кучу прав, лезет в системные папки, службу BITS, пишет что-то в профиль пользователя и бог знает куда ещё, не вызывает доверия.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Мы подумаем о такой возможности. Кроме того, мы действительно изменили процесс проверки новых версий программы и приложим все усилия, чтобы проблем в будущем не возникало.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:04

Мдаа... венду снести - этого ожидал только от яндекс.элементы'ов (тот же яндекс.бар; яндекс.экскременты) но от яндекс.диск'а уж точно нет)))

Но боюсь, часть обычных пользователей уже не увидит ваши извинения, по понятным причингам!

UPD: Обновление Яндекс Диска привело к неработоспособности Windows и программ: http://habrahabr.ru/post/204580/

Не мешало бы остальным пользователям Яндекс.Диск "накинуть" 5-10ГБ дополнительных, за риски! А не "тем кто молчал фигу"!

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
yv.vorontsov
28 января 2016, 13:04

очень хорошая мысль: пострадавшим по 200, а всем, кто "стоял под стрелой" - по 20. Я, например, использую ЯД на рабочей машине. А если б она того? 

yv.vorontsov
28 января 2016, 13:04

И, кроме того, зачем ЯД лазит по системе? Делов то - отловить изменения фафлов в фафочке и залить на сервер. 

 

Обновился до 1.1.8 . Ухожу в перезагрузку. Если не вернусь, прошу считать авантюристом.

kostya3gtr
28 января 2016, 13:04

а ещё ЯД делает логи содержимого внешних носителей в файл report.log, зачем то.

Pasha-Alex
28 января 2016, 13:04

на ФСБ работает... :-)

pavel.lukovetsky
28 января 2016, 13:04

Добавте этот баг в Яндекс.Бар и наконец случится апокалипсис :)

Переустанавливал win8, благо, что в параллелс и файлы остались на месте, плохие шутки Ваших новых сотрудников

ibarbia
28 января 2016, 13:04

Спасибо за раздолбанную лицензионную винду и установленного софта!

Верил в Яндекс...

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, поможем с восстановлением и дадим что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
strannic27
28 января 2016, 13:04

Надеюсь, что те сотрудники, которе в этом виновны, получили пинок в "пятую" точку! Да, действительно "Желаем им приятного полёта"!

Мари
28 января 2016, 13:04

Непонятна позиция Яндекса по поводу "службы поддержки". Писать переустановите мне винду?

Непонятна позиция людей пишущих насчет бонусного места. Слабо представляю как это может компенсировать потеряные нервы и время.

 

Во всем этом меня радует 2 вещи - что снесла ЯД у родителей и что в ближайшее время можно будет юзать без опаски, думаю за качеством будут следить более тщательно :) Хотя осадочек остался, да.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Служба поддержки предоставляет подробные инструкции по восстановлению и по возможности отвечает на возникающие у пользователей вопросы.
santos
28 января 2016, 13:04

Второй день жду ответ. Так что не обманывайте

roprik
28 января 2016, 13:04

Тоже жду ответа, но тишина. Комп совсем загнулся от яда. Монитор не включается, биос не грузится. Ппц полный! 

pacakavl
28 января 2016, 13:04

Да уж, добавили мне седых волос... Единственный положительный момент -- в пытке найти причину сбоя, я просканировал свой комп вдоль и поперёк разными антивирусниками и выявил таки одного червячка...

h2so5
28 января 2016, 13:04

Ответом доволен, ситуацией разочарован.

Отвлечемся. Представьте какой урон причинен всем программным продуктам яндекс.

Первое что на уме, яндекс браузер. Ну и в материальном плане, яндекс деньги.

Пора звать маркетологов) Ибо лавры mail.ru уже в вашем офисе.

 

dvnd
28 января 2016, 13:04

А я за два дня чинил три машины - некие загадочные вирусы снесли полсистемы.

Самое плохое в данном случае заключалось в том, что алгоритм "сноса" был абсолютно непредсказуем. Что осталось что нет - не понять. Подозреваю, что удаление случайных файлов людям ещё аукнится - что именно снесено, точно сказать никто не мог. У кого теперь требовать компенсацию?

Честно сказать, вместо адресной компенсации хотелось бы видеть некую общую компенсацию всем, ибо пострадали не только конкретные люди, но и репутация программы в целом.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
anyksenya
28 января 2016, 13:04
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
Gigl
28 января 2016, 13:04

я 5 раз комп востанавливал из-за вас, мне ничего не дали.

rapiddamage
28 января 2016, 13:04

Тех поддержа попросит 6-ой раз востановить 

balaba.max
28 января 2016, 13:04
После яка, думал буду пользоваться только сервисами Яндекса. Хрен. Перейду обратно в google
utmost80
28 января 2016, 13:04

Помнится яндекс сильно навязывал свой тулбар, а теперь ещё вот эта засада.

Деструктивное ПО у ребят. Как после подобных вещей можно что-то от них устанавливать? Это-же опасно.

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 13:04
Да бывает... Я я.д не трогал, вроде все на месте, проблем нет! Эта проблема могла быть при удалении? Просто у меня лицензия слетела на днях, могло из-за диска? На меня это отрицательно не повлияло, как пользовался удобным сервисом, так и буду ;-)
murow86
28 января 2016, 13:04

тоже мудохался с лицензией и другими программами, думал вирусняк словил...

nagibino-school
28 января 2016, 13:04

1%?, что то верится с трудом. У меня "Я.Диск" был установлен на 3 компьютерах. На двух система слетела! Восстановление не помогло, пришлось переустанавливать!

 

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
infowins
28 января 2016, 13:04

Сделайте почту нормально! Надоели обещания Яндекса! Хватит это терпеть!

Где моя сортировка ящиков? Вы не прислушиваетесь к пользователям! Становитесь хуже Майл.ру!

Хватит экономить на сотрудниках! Делайте свою работу не одним человеком! Дайти им нормально спать! Уже в рекламе позоритесь, показываете сонных сотрудников, которые делали Яндекс Браузер!

ardez
28 января 2016, 13:04

Дома комп повис на черном экране это ладно. Вчера пришел на работу та же ситуация, и в безопасном режиме не мог запустить. Пришлось искать Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset и откатывать систему. На работе писал объяснительную за простой компьютера пол дня, не удивлюсь если еще и премии лишат. Спасибо, яндекс.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
deliverance2
28 января 2016, 13:04

Ко мне вчера друг обратился с такой проблемой, на обоих компьютерах слетела активация Windows, пропали некоторые DLL (обычно RTL от Visual studio), а также дрова на видеокарту. Думал, что это вирус (ибо мелкомягкие заплатки не могли, они в 13-х числах примерно выходят), а вот оно что оказывается.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
nokia.gr2
28 января 2016, 13:04

Вы, ребята, своим поступком совершили невозможное - вы ПЕРЕПЛЮНУЛИ дерьмо от Mail.Ru! До вашего факапа я был уверен, что хуже их никого нет, но вы реально сломали все шаблоны  :-|

nokia.gr2
28 января 2016, 13:04

Да, кстати: почему в статье ни слова о том, что вы раздаёте ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ по 200 гигабайт, чтобы они заткнулись и перестали упоминать ваш сервис в негативном тоне? Решили усугубить проблему?

ardez
28 января 2016, 13:04

Согласен, после ложки Я.Да не помешал бы пряник.

MrScience
28 января 2016, 13:04

Потому что не раздают

nokia.gr2
28 января 2016, 13:04

Все пользователи - люди, но Яндексу это не мешает относиться к ним избирательно, в прямой зависимости от того, как они (пользователи) отзываются о самом Яндексе.

Владислав
28 января 2016, 13:04

Вот чесно говоря - чувствую себя оплеваным.

Целый день убил на восстановление двух компьютеров из-за ЯД, в поддержку не писал, потому что бессмысленно писать - надо восстанавливать, а тут вот такое вот отношение.

Склочным подарок, тем кто молчал фигу.
Уж лучше бы всем по 10 дали.

 

 

Александр
28 января 2016, 13:04

(+1)

yaleshkevich
28 января 2016, 13:04

Тоже самое, пол дня перестановок.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/591215/yandex_kill.jpg

 

hajtina
28 января 2016, 13:04
Мы выдали гигабайты всем пользователям, которые прошли через нестабильные версии. Смотрите новый пост в блоге.
Владислав
28 января 2016, 13:04

Мда, спасибо, конечно.

Но мне бы хватило и 10. И думаю, что многим этого хватило бы.

Спасибо.

 

 

 

 

nokia.gr2
28 января 2016, 13:04

Зашёл в панель управления. Ваших обещанных "гигабайтов" не увидел. Получается, вы только болтаете, что "все пользователям", а на деле выдаёте гигабайты не всем. Учитывая сложившуюся ситуацию, как вы рассчитываете оправдать доверие пользователей, если вы не в силах выполнить собственные обещания?

 

Или вам наплевать на пользователей (вопрос риторический)?

hajtina
28 января 2016, 13:04

Гигабайты были начислены не всем пользователям. А только тем, у кого на компьютере были установлены нестабильные версии программы. 

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
Иван
28 января 2016, 13:04

Да ничего Вы не даете.Только тем, наверное,кто обещает после этой ГИГАпроблемы говорить о Вас хорошо,вероятно.Уже неделю прошу решить проблему -тишина!!!!!

kuk8701
28 января 2016, 13:05

эпично, фэйл года в рунете обеспечен

rcoi28-1
28 января 2016, 13:05

едрёна кочерыжка!!! ну что ж за такое. :( я уж было грешил на чистку реестра. А тут такой вот поворот. Обидно немного, как с нуля... Настройки на программах слетели.  Хоть некоторые работать не перестали.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Наши специалисты окажут всю возможную помощь по восстановлению системы — http://feedback2.yandex.ru/disk/
proton74rus
28 января 2016, 13:05

Вчера полдня провозился восстанавливая комп, до сих пор половина прог не работает, лицензия слетела. Написал на саппорт тишина, хоть подскажите как мне системные файлы восстановить?

ЯД стоит и дома и на работе, слава богу на работе прнесло иначе был бы полный пипец.

Тестировщиков предлагаю пинать чаще и пугать паяльником.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
Gigl
28 января 2016, 13:05

Я 5 раз комп восстанавливал из-за вас, уже хотел винду сносить, все нервы съели, я требую 200 гб на диске навсегда! (Windows 7)

Владислав
28 января 2016, 13:05

Тут людям по 200 дают, а вы так мелко мыслите...

Gigl
28 января 2016, 13:05

Исправил, а что нужно сделать что-бы дали 200 гб?

dvnd
28 января 2016, 13:05

Вероятно, написать письмо в техподдержку.

Возможно, какие-то доказательства предъявить, что вы пострадали (например, лог глючного инсталлятора).

Gigl
28 января 2016, 13:05

А где взять этот лог инсталлятора?

dvnd
28 января 2016, 13:05

На Хабре был ответ:

Проверить лог Яндекс Диска можно в C:\Users\%USER%\AppData\Local\Yandex\Yandex.Disk\YandexDiskInstaller.log, где %USER% — имя пользователя в системе.

Хотя, возможно, лавочку прикрыли уже.

hajtina
28 января 2016, 13:05
200 Гб должны Вам приехать сегодня до конца дня.
Gigl
28 января 2016, 13:05

День уже закончился, а гигобайт так и нет!

Dmitry
28 января 2016, 13:05

Да, забавная ситуация. Сам столкнулся. После перезагрузки системы создавался новый пользователь с именем ., и по-умолчанию загружался он. Итог - пустой рабочий стол, все настройки профиля потеряны, но программы остались. Штатная опция отката на предыдущую точку восстановления помогла, система Windows XP. Разве что пришлось делать 2 раза, потому как после первого восстановления Я.Диск опять обновлялся. :)

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
nahoo
28 января 2016, 13:05

Слетело всё ещё в понедельник. Комп отказывался загружатся. Восстановил с помощью точки восстановления системы, винда загрузилась но она теперь не активированная. Все приложения просят директИкс и драйвера походу слетели.

Дрова переустановил, директикс обновил, но всёравно некоторые игры не запускаются. Активацию так и не смог вернуть. Помогите вернуть плизз, винду ваще не вариант переустанавливать. Может есть какой-то фикс или список удалённых файлов, чтобы их вручную обратно залить ?

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
vadim8678
28 января 2016, 13:05

Искренне верю, что данная програма теперь будет самой стабильной  с предсказуемым поведением. Однако 200 гигов подняли бы настроение. >:-)

hajtina
28 января 2016, 13:05
Да, молния два раза в одно место не попадает. И если ваша программа обновлялась на нестабильные версии, вам приедет подарок в 200 Гб.
aderese
28 января 2016, 13:05
и что делать пользователям, если у меня версия 1.1.5 и все слетело? :-( где рецепт, что теперь делать?
koctet
28 января 2016, 13:05

Какой может быть рецепт?

1. Загрузиться с любого загрузочного диска, проверить, если грохнулись документы и т.п. попробовать востановить их, как правило на аварийных дисках программ для востановления удаленной информации достаточно.

2. После востановления необходимых документов, попробовать откатить винду на предидущую точку востановления, если не поможет, установить виндовс поверх старой, ну или полная переустановка, если не лень возиться.

aderese
28 января 2016, 13:05
окей, а если у меня стоит 1.1.5 и пока все работает, но я боюсь перегружаться или обновлять яндекс теперь. как мне снести яндекс теперь или что делать-то?
koctet
28 января 2016, 13:05

Обновить ядиск до 1.1.8, а потом снести, какие еще могут быть варианты?

aderese
28 января 2016, 13:05
на хабре написано, что если обновить, то он запустит анисталлер и наступит жопа, следовательно.
koctet
28 января 2016, 13:05

Хм, мне кажется, что при обновлении, запускается новый унинстал, он и чистит, а ошибка в старом

aderese
28 января 2016, 13:05
короче, яндекс должен об этом написать, че делать и кому верить.
koctet
28 января 2016, 13:05

Яндекс и написал, обновить до 1.1.8 чего еще надо?

Кurilov Alex
28 января 2016, 13:05

"автоапдейте с версии 1.1.5. на 1.1.6 или 1.1.7"

следовательно, елси обновиться с 1.1.5 до 1.1.8 ничего не будет

hajtina
28 января 2016, 13:05
Ничего не будет. Главное - не сносить 1.1.5. вручную.
anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
koctet
28 января 2016, 13:05

Что же ты делаешь Яндекс? Пришлось востанавливать windows на 3х компьютерах, перетряхивать всю сеть, проверять все логи (думал вирь зацепили или ломанули), а оказалось все просто, потраченный рабочий день, плюс на несколько часов пришлось задержаться на работе. Спасибо Яндекс, за хорошо проведенное время.

bd-web
28 января 2016, 13:05

Практически аналогичная ситуацию, потратил два дня на переустановку, настройку и перенос всех данных, еще и на 64-х битных машинах, где, как известно, проблемы с определенными пакетами критических обновлений Win. Ну как, как можно было допустить такую ошибку?!

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
bd-web
28 января 2016, 13:05

Это все хорошо, я отписал на abuse@yandex.ru (надеюсь туда). Но все же, скажите, как была допущена такая 'глупая' ошибка и кем? Как вы собираетесь убедить пострадавших пользователей в том, что больше такая ситуация не повториться?

Спасибо.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
swep90
28 января 2016, 13:05

http://habrahabr.ru/post/204580/ читай здесь. надеюсь наш дорогой яндекс меня не заблокирует. Тоже пострадал. Буду делать восстановление. Раньше бы дгадаться. Сколько времени угрохал. а 200 гб. Зачем мне они? Денежную компенсацию бы. Работа с компом связана.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
Ольга К.
28 января 2016, 13:05
То-то я смотрю, мне Windows надо переставлять. Так вот в чем причина, оказывается(((
anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
androgenos
28 января 2016, 13:05

Слетела активация Windows 7 x64. Ошибки в dll, думал, все, вирусняк.

Микрософт написали, что стал жертвой пиратов, настойчиво предлагали купить лиценз. 2 раза переактивировал лицензию по коду, чисто вот из-за принципиальности денег не пульнул. А это оказывается Яндекс  в своем блоге втихаря признает свои ошибки!

Ребят, ну облажались, с каким мэул.ру не бывает. Так не стесняйтесь, разослали бы всем аккаунтам письма, а то ж мы не знаем, ищем вирусняки, покупаем лицензии на ОСи.

Эх, Рассея....

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
androgenos
28 января 2016, 13:05

Да, спасибо. Отдельно что сделали это для всех возможных пострадавших!

lilo.vlad
28 января 2016, 13:05

Кстати, может выделите мне человека в Киеве? Надо починить 2 компа один Win8 второй XP. Ну или компенсируйте вызов мастера ибо у меня времени нет помогать родным.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
Павел Котов
28 января 2016, 13:05

Молодцы, в следующий раз не мелочитесь, делайте такой анинсталлер, чтобы сносил вообще все разделы на всех дисках.

Накрылось две машины: одна у коллеги, вторая - у знакомого, у которого из-за того, что не работала винда, сорвалась халтура. Для вас поясню: человек недополучил из-за вашего разгильдяйства денег.

Я всегда и всем говорил, что любая софтина от мэйл.ру, яндекса и прочих отечественных софтверных компаний аналогична malware, и теперь все мне поверили на 100%.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/
Павел Котов
28 января 2016, 13:05

Большое спасибо за предложение, но:

- компьютеры были восстановлены; знакомому повезло, что мы - сисадмины со стажем
- человек потерял не "что-нибудь хорошее" , а реальные деньги (а мы потеряли не менее реальное время, которое тоже деньги)
- как я понял из комментов, под "чем-нибудь" понимается расширение Я.Диска - нет уж, спасибо (от нас троих)

Иван Анисимов
28 января 2016, 13:05

невероятные ошибки стали вылезать) при проигрывании любого видео любым плеером у меня нет звука)) думал - вирус

RuSashka307
28 января 2016, 13:05
Во паника с утра! Кинулся проверять доступные компьютеры. На Win 8.1 Я.Д. только вчера поставил - там уже версия 1.1.8 и пока работает. На Win 7 стоит ещё 1.1.0 - последнее время не использовал, из автозапуска убрал ещё при установке - "ура!" занудству и мании преследования! Вывод - не пострадал, потому что не использовал. Браво, Яндекс!
nomshar
28 января 2016, 13:05

Мне интересно, а команда Яндекс. Диска намеревается обойти всех пострадавших пользователей и восстановить им систему, другой софт?! Или фраза "мы сделаем все возможное для восстановления работоспособности вашего компьютера" именно об этом?

Нормально написать: "Мы сожалеем, откатитесь на точку восстановления или переустановите систему". Это вы кому писали? Простым пользователям?!

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Специалисты службы поддержки удалённо проконсультируют по вопросам восстановления системы. Кроме того, ссем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
Иван
28 января 2016, 13:05

Смех, а нет ответ: "Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки, дадим инструкции и что-нибудь хорошее — http://feedback2.yandex.ru/disk/".Неделю жду,никто внятно не помог - мол у ВАС проблем мы не нашли!А как Вы ТАК искали на МОЕМ КОМПЕ-ТО!?????Какое Вы имеете право рыться в нем?Становиться понятна суть вашего ПО!!!!

nexman
28 января 2016, 13:05

Смешно вообще было видеть такой ответ. Причем восстановление не помогает.

Александр
28 января 2016, 13:05

Тоже хочу получить +200 Гб к Я.Диску! "Грохнуть" систему - не шутки шутить! :-(

XXXXXXXXXX
28 января 2016, 13:05

Слава богу всегда под рукой флэшка с Акронисом и свежий бэкап.

Вот уж от кого а от Яндекса такого не ожидал.

Надеюсь в будущем такого не повторится, хотя придётся присмотреться к давно покинутому дропбоксу.

Кurilov Alex
28 января 2016, 13:05

Места там мало в дропбоксе (бесплатного), да и плюс в я.диске что параллельно там же почтовый ящик.

 

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Оставайтесь с нами, в одну реку нельзя войти дважды. А всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ.
dim-wit
28 января 2016, 13:05

Привет, Яндекс.Диск

 

Вы клёвые. Как настоящая блондинка решил последовать вашим советам, а именно

а) апдейтнулся с 1.1.5 до 1.1.8

б) ребутнулся

слетела активация win7, больше вроде "ничего страшного". Ладно, восстановился из точки восстановления. Активация не восстанавливается. Поискал решения - не нашел. И тут решил пойти по вашей ссылке на поддержку. Начинается ад и содомия.

Вы же знаете о проблеме - сделайте горячую ссылку - я не могу понять в какой раздел мне пойти. Ладно, выбрал вроде " Другой вопрос по работе программы Яндекс.Диск". Отправил скриншоты, описал проблему. В ответ дружелюбное "мы не общаемся нигде, кроме как через эту форму" - класс (-: К тому же, ни номера тикета, нихрена вообще на почту. Отличный сервис, чо. Яндекс-Риск, гг

Кurilov Alex
28 января 2016, 13:05

Уверен, что было 1.1.5?

У товарища стояло 1.1.5 - обновили до 1.1.8 - проблем никаких.

dim-wit
28 января 2016, 13:05

Да, чувак, уверен. 1.1.1 -> 1.1.5 -> 1.1.8. У меня тоже "проблем никаких", кроме слетевшей активации oem-версии винды для ноута. Я собственно решу свою проблему сам, видимо. Но качество работы customer care восхищает, чем и решил поделиться с виновниками торжества.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
Иван
28 января 2016, 13:05

Погибщие файлы Вы тоже купите?

svep13
28 января 2016, 13:05

Вчера вечером тоже написал письмо с логом через пунк "Другой вопрос по работе программы Яндекс.Диск", до сих пор ответа не получил. Интересно, как вообще узнать, дошло ли мое сообщение до тех. поддержи...

Кurilov Alex
28 января 2016, 13:05

По своему опыту работы в саппорте - обычно все в порядке очереди.

Как до тебя дойдет - ответят, в их интересах дать тебе ответ :)

Victoria
28 января 2016, 13:05

Сергей, добрый день!

Сейчас в поддержку поступает большой поток писем в связи с проблемой. Ваше письмо мы тоже получили и обязательно на него ответим.

Приношу извинения за длительное ожидание.

 

wmas
28 января 2016, 13:05

Поставил последнюю версию 1.1.8 поверх установленной. Подскажите как удалить Яндекс.Диск? В "Программы и компоненты" она отсутствует, выйти из программы не возможно, автоматически запускается снова. Примечательно и то, что значек в меню Пуск без иконки. Опять недочет, опять ошибка? ОС Windows Vista.

Комментарий удалён
wmas
28 января 2016, 13:05

Вы реально думаете, что-то кто-то будет качать ваш файл? Даже если и унсталятор, от неизвестно кого... это стремно. Заранее сорь, будем ждать пробуждения Вия в лице службы поддержки :-)

Иван
28 января 2016, 13:05

Вот это отличный вопрос!Пытаюсь получить ответ от поддержки -НОЛЬ!Как снести уже их творчетсво хилое к чертям!?

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Это не недочёт, а скорее вынужденная мера. Очень скоро мы выпустим обновление, которое позволит безопасно деинсталлировать Диск. Приносим извинения за временные неудобства.
Алексей
28 января 2016, 13:05

Сломать системы пользователей это не шутки. Надеюсь яндекс представляет глобальность проблемы. Большинство не сможет самостоятельно вернуть работоспособность. Некоторые без компьютеров по вине яндекса уже несколько дней. Ждут пока кто-нибудь поможет, или копят деньги на вызов мастера. Это огромная проблема по вине яндекса, надо делать всё возможное для помощи, а не отмалчиваться до последнего...

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Специалисты нашей службы поддержки оказывают помощь по восстановлению работоспособности системы. Кроме того, всем, кто мог пострадать, мы добавили по 200 ГБ на Диске.
Андрей Вай
28 января 2016, 13:05

(-1)

wlame
28 января 2016, 13:05

Сильно сомнваюсь, что пострадало менее 1% пользователей Windows. по видимому пострадали все, кто в момент выхода обновления имели включённый компьютер.

Всё утро посвятил переустановке сис-мы, когда должен был готовиться к собеседованию. А родителям вчера просто сказал до следующего года не выключать компьютер. Приеду - разберусь.

На моей памяти это самый серьёзный сбой у Яндекса. Надеюсь лояльность аудитории будет достаточной, чтобы понять и простить.

Астрологи объявили неделю переустановки windows.

vlmsk
28 января 2016, 13:05

Работающий комп просто умрёт по тихоньку если уже было обновление до корявых версий. Будет отказывать по этапно. Пока просто не зависнет.

wlame
28 января 2016, 13:05

В моём случае слетела активация. И я ещё пару дней не ребутался, и жил без неё. Думал в  конце недели заняться этим и починить, т.к. хватало работы. А ночью пропало эл-во в сети на секунду, и всё, комп не загрузился ): 

А на сегодня он мне до обеда очень нужен был.

Хорошо хоть я файлов ценных не потерял. На вечер ещё упражнений с восстановлением софта для работы хватит. 

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Наши специалисты окажут всю возможную помощь по восстановлению системы — http://feedback2.yandex.ru/disk/
pavelzcom
28 января 2016, 13:05

У меня слетело все: активация винды, куча системных файлов с расширением dll, дрова на видюху, на звуковую карту, на все установленые устройства (принтер, сканер). Ладно если бы просто переустановить дрова, но не каждые дрова просто так даються на удаление из-за внутреней ошибки. В общем ушло у меня на востановление моего компа 2 дня. От себя низкий вам поклон за такие проги, дальнейшее использование под большим вопросом.
P.S. Вчера позвонил знакомый с похожей проблемой, походу ваша статистика с 1% малость преуменьшена.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Наши специалисты окажут всю возможную помощь по восстановлению системы — http://feedback2.yandex.ru/disk/
SizovSergey
28 января 2016, 13:05

Это ж как я удачно позавчера перешел на win 7 и из-за своей лени не стал устанавливать ЯД сразу, а пользовался веб версией.  :-P

IvanKrasnoyarov_motobiker
28 января 2016, 13:05

Вам повезло! :))

SizovSergey
28 января 2016, 13:05

Возможно и так) с другой стороны, винда была практически "нулевой"  и не составило бы труда еще раз все переставить, но получил бы халявные 200Гб ))

jollyk
28 января 2016, 13:05

Не совсем понятны люди которые говорят про два три часа. А если компов на работе много. Вот пошел на встречу пользователям разрешил им поставить эту шнягу. Больше никаких прог им, от яндекса.

З.Ы.

Предлагаю разработчикам вставить сей чудный анинсталлер в пунтосвитчер пользователей то поболее будет.

З.Ы. З.Ы.

Повезло вам что вы в России так обгадились, в штатах вас нагнулиб за такое...

Иван
28 января 2016, 13:05

;-)

artem.myasnikof
28 января 2016, 13:05

Спасибо Яндекс.Диску за "прекрасные" выходные, нашли чем занять... 

Две Win7, одна вдребезги, вторую кое-как востанавливаю, собираю.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. Наши специалисты окажут всю возможную помощь по восстановлению системы — http://feedback2.yandex.ru/disk/
tooth
28 января 2016, 13:05

Да... такой засады я вообще не ожидал пока не увидел на Оверах!!! НЕ в главных новостях Яндекса!!! а на окололевых ресурсах новость о том, что специалисты рекомендуют переустановить Винду. Я тут хожу всем заливаю баки, что Семерка уже 3 года работает без проблем, а тут ЯД! Причем проблема возникла ещё 01.11 откатил винду поудалял либо переустановил все, что работало с ошибками, голову поломал шо это за такой страшный вирус о котором все МОЛЧАТ!!! И тут ко мне прилетает ещё одно обновление о котором ЯД весело рапортует и опять геморой на весь вечер...

Умейте признавать свои ошибки! Напишите на главной, что Яндекс-мудак! Пусть люди знают как решить эту проблему!

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности и отправили информационное письмо. Подробнее в нашем последнем посте.
lichka31
28 января 2016, 13:05

Вот оказывается где собака зарылась. Тока сегодня ничайно нашла эту статью... До этого даже и не думала что такое могл быть из-за яндекс.диска. Когда в понедельник слетела система, восстановила её из точки восстановления системы, но прошло несколько часов и она сного слетела. Я сного восстановила из точки, и отключила обновления Microsoft (грешила на них). Потом прошло несколько часов и система сного слетела. После четвёртого рестора системы всё стало работать нормально (видать к тому времени ЯД уже вышло обновление 1.1.8), активацию вернула лоадером. 2 раза прогоняла комп антивирусниками - безрезультатно. В итоге решила отказаться от Dr.Web (думала он просто не может поймать нужный вирус) и решила навсегда отключить автообновления Windows.

А сегодня выясняется....

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Если вам требуется помощь с восстановлением системы, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы также дарим 200 ГБ всем, кто мог потенциально пострадать от проблемы.
Gigl
28 января 2016, 13:05

Что-то я у себя не наблюдаю обещенных гигобайт!

anyksenya
28 января 2016, 13:05
200 ГБ были выданы всем пользователям, которые приходили к нам на сервер с нестабильных версий.
Иван
28 января 2016, 13:05

а остальные?Отдыхают?пусть сами со своей проблемой разгребаются?

Юрий Уленгов
28 января 2016, 13:05

Потерял заказчика, три дня работы, и следовательно - н-ную сумму денег. Разочарован, более, чем полностью, ибо любил воистину этоприложение. Намного удобнее аналогов. Еще и день восстанавливал и настаривал все....

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Всем, кто мог пострадать от ошибки, мы выдали дополнительные 200 ГБ в качестве компенсации за возможные неприятности. Подробнее в нашем последнем посте.
Приносим искренние извинения за эту досадную ошибку.
multinuke
28 января 2016, 13:05

ааа вот оно что было.... ОООчень обрадовался 200Гб!!! Спасибо!!! Глюков на 1.17 не заметил.  Классная программулина, юзаю на трех ПК, 2 планшетах и 2 ифонах. Юзер Яндекса с 10-ти летним стажем ))

infowins
28 января 2016, 13:05

Яндекс самая тупая поисковая система которая за высокую цену перепродает ссылки! На гугле мы платим 100руб. в месяц и всегда ТОП1 место!

Хэширование наших сайтов Яндексу не нужно! Им плевать, что появился сайт, работы их не ходят но мои сайты пока их не прописать в долбаных сервисах яндекса!

Сколько можно их просить сделать! Не прислушиваются к нам! На наши идеи им плевать!

Еще и Яндекс.Деньги если удалятся они 1% который будет равен тысячам пользователей, будут выплачивать 200 тыс. долларов? Как затыкание пользователей 200 Гбайтами ЯДиска!

Как можно было так затупить! Как! пройдя столько проверок в деинсталлятор прописался путь C:\ даже в программе Smart Install Maker настолько все наглядно! Что просто не реально не увидеть путь к системному диску!

Почему такого не случилось у Касперского? Может стоит обратиться к ним за помощью!?

Или Яндекс взломали и не признаетесь! Потому, что если так это намного серьезнее! Повсторюсь не возможно!!! пропустить такой скрипт деинсталяции!!! пройдя столько проверок!!! это нереально!!!

 

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Ошибиться может каждый. Мы уже писали подробно, какое стечение несчастливых обстоятельств привело к ошибке. Специалисты нашей службы поддержки делают всё возможное, чтобы помочь пострадавшим пользователям программы восстановить работоспособность системы. Мы считаем важным честно говорить о проблемах, максимально быстро устранять неполадки и помогать нашим пользователям.
Марк
28 января 2016, 13:05

перечитал тему внимательнее,уважаемый Яндекс программисты и тестеры даже не знаю как и склонить вас..ну в самом то деле...люди работают на своих компах,вечером уходят,а утром возвращаются и.....и то что было сделано за пару дней ( а то и недель) коту под хвост...стыдно товарищи,стыдно!.НО,за компенсацию большое вам спасибо,с вашего сервиса уходить не буду пока ( хотя,если такие проблемы появятся еще раз уйду).пока что лучше Я диска я не нашел хранилища./ десяток компов пришлось переустановить и еще пару тройку знакомым.ибо все подумали что вирус/

p.s

НАРОД! хватить буянить.все равно ж ничего не вернуть,хотя конечно убытки у некоторых на миллионы рубликов,да и  Яндекс репутацию подпортил,сильно.впреть будете/.в том числе и я. умнее.не станем приложения на свои рабочие компы ставить

Никита
28 января 2016, 13:05

Спасибо за понимание! Мы признали свои ошибки и действительно изменили процесс разработки и тестирования.

yaroslav.safaryan
28 января 2016, 13:05

Спасибо! Очень приятный подарок.

Сам попал, но смог восстановить windows 8.1, откатившись до точки восстановления.

nexman
28 января 2016, 13:05

Попращался с яндексом. Такой подставы я не ожидал.

infowins
28 января 2016, 13:05

Все мои обращения в Яндекс игнорировались всегда!

Я никогда не видел результатов от Яндекса!

Поэтому я зоздаю на своем сайте новость "Обновление Яндекс.Диска (1.1.5) удаляет файлы"

Я попытаюсь сделать заплатку до которой даже сам Янедекс не додумался!

Они даже сделали скрытыми все новые сообщения!

infowins
28 января 2016, 13:05

Напишите мне где находится и как ТОЧНО называется файл YandexDiskInstaller-4422.exe той версии! Приведенный пример версии 1.1.8

infowins
28 января 2016, 13:05

Где поддержка Яндекса!!!

Где она! когда нужна!

Нас опять игнорируют!

ВЫ ОБЯЗАНЫ ДАТЬ НАМ ПУТЬ ДО ТОГО ФАЙЛА!

 

Опасный файл находится в папке:
C:\Users\YOU\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\YandexDiskInstaller-XXXX.exe

maksim7887
28 января 2016, 13:05

Теперь у многих будет по 200 гигов быстрого ЯДиска, везет им в этом плане)

Марк
28 января 2016, 13:05

нервные клетки восстанавливаются только во время беременности..это я так.для справки

Pasha-Alex
28 января 2016, 13:05

это красивая сказка... Кому-нить дали 200? Мне бы и 20 хватило для затравки, но... Легенда гласит, что пострадало всего 1%... Очень удобно... :-)

tokatema
28 января 2016, 13:05

Если приложение установлено не под аккаунтом администратора - проблем нет (во всяком случае не должно быть).

Александр
28 января 2016, 13:05

Попал на переустановку системы. Ни одна точка откатывания не помогла.

Марк
28 января 2016, 13:05

у меня так же на 1 компе). аж 3 раза потом переустанавливал операционку и до сих пор что то странное с драйверами на видеокарту

romanshevtsoff
28 января 2016, 13:05

переустанови драйвера на видюху и на DirectX. у меня такая же фигня случилась (http://disk-blog.ya.ru/replies.xml?parent_id=1625&item_no=1368&with_parent=1#reply-disk-blog-1625) .

Но лучше переустановить винду не поверх, а с полным форматированием раздела, мало ли что там еще ядиск удалил.

Никита
28 января 2016, 13:05

Если вам требуется помощь с восстановлением системы, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки. http://feedback2.yandex.ru/disk/ 
Мы также дарим 200 ГБ всем, кто мог потенциально пострадать от проблемы.

Марк
28 января 2016, 13:05

спасибо. сейчас напишу им.может быть чем то помогут.восстановлю за одно файлы)

infowins
28 января 2016, 13:05

Почему не 1Тб который за 900руб.

http://disk.yandex.ru/pay/tariffs/

Gigl
28 января 2016, 13:05

Я пострадал не потенциально, а реально. 200 гб. мне не дали.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Пожалуйста, отправьте нам логи из программы. Мы обязательно проверим, почему так вышло и восстановим справедливость.
Иван
28 января 2016, 13:05

Вы даете место только тем,у КОГО ПО ВАШИМ алгоритмам рухнуло, а рухнуло у многих.

mykazan2010
28 января 2016, 13:05

Это конечно очень жестко вышло. Вчера полный аврал на работе. Перезагружаю комп для подключения двдишника и все. Винда больше не поднялась. Часа два колдовства не принесли результата. Понес жесткий на соседний комп. Дела горят, все в торопях, не удобно. В итоге диск вылетел со шлейфа питания, но не сразу, а чуть поискря и... кранты жесткому. 

  Так в добавок и второй комп не загрузился. Ну кто же знал что проблема в затирании файлов? Колдовал над вторым ещё с часок, пытался восстановить. Думал что аура у меня плохая сегодня, что порча на мне, что не стоит работать сегодня. Ну как так два компьютера за день нагнуть?

  И вот сижу я вчера с кучей срочных дел, с 2-мя нерабочими компами и сгоревшим жестким, на котором была куча нужной инфы, весь в печали и расстройстве, и даже не подозреваю, что это всего лишь последствия программы яндекс.диск. Печаль. Жаль жесткий сгорел. Как быть? Что делать? =((( 

  Винду то переустановим. И со второй машины думаю инфу восстановим. Целый день потратил. Восстановил первый комп только сегодня к обеду, вторым даже времени нет заниматься, ладно его пользователь хоть на сессию ушел. Но ему о случившемся я уже рассказал, поржали вместе...  

Никита
28 января 2016, 13:05

Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Служба поддержки предоставляет подробные инструкции по восстановлению и по возможности отвечает на возникающие у пользователей вопросы. http://feedback2.yandex.ru/disk/ 
В качестве компенсации мы дарим всем потенциально пострадавшим пользователям по 200 ГБ. 

raymond1988
28 января 2016, 13:05

У меня на работе проблем не было, так как я не админ. Обновление наверно не поставилось. А сейчас принудительное окошко мешает, но я то не могу его поставить... добавьте там кнопку "не доставать юзера"

infowins
28 января 2016, 13:05

Где ответы на мои вопросы!

Почему Яндекс не предоставляет информацию как запретить скачивание обновления антивирусом!

Чтобы на время предотвратить на тысячах компьютерах эту проблему!

Почему не пишете где находится файл, его путь и точное имя версии 1.1.5 и буилд!

На пишите какой скрипт использует версия 1.1.5 чтобы можно было запретить активность приложения, удаления диска C:\ средствами антивируса ESET!

Никита
28 января 2016, 13:05

Напишите нам в службу поддержки! http://feedback2.yandex.ru/disk/

romanpushkin
28 января 2016, 13:05

Сволочи! Сколько же беспокойств вы доставили моей маме!

Никита
28 января 2016, 13:05

Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Служба поддержки предоставляет подробные инструкции по восстановлению и по возможности отвечает на возникающие у пользователей вопросы. http://feedback2.yandex.ru/disk/

lordbeaver
28 января 2016, 13:05

 

у тех пользователей, которые установили приложение для всех пользователей системы или с правами «Администратора»

Вы лучше расскажите как установить Яндекс.Диск без прав администратора. На работе у пользователей нет административных прав, но при установке Я.Диск запрашивает повышие прав через UAC, и в случае отказа установка прекращается. При этом ваш конкурент на букву "Д" прекрасно устанавливается, лишь предупреждая о том, что не будет значков в проводнике.

rusinov.ya
28 января 2016, 13:05
Вероятно мы сделаем точно также как Dropbox
Xylio13
18 мая 2017, 18:43
rusinov.ya,
Ну как, сделали?
Shizgara.net
28 июля 2017, 18:03
rusinov.ya,
Вы обещали в 13 году, а до сих пор не сделали
infowins
28 января 2016, 13:05

Созванивайтесь с антивирусными компаниями!

Пусть срочно добавляют в базы старую версию файла 1.1.5 это многим спасет их файлы!

 

FilimonovOE
28 января 2016, 13:05

У меня просто слов нет, одни эмоции, "ЯД" использовали для синхронизации более 30 машин пострадали 95% до сих пор разгребаем......я понять не мог, что такое случилось, на вирусы провил, чисто, даже в мыслях небыло такого, что это последствия "ЯД"

Никита
28 января 2016, 13:05

Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Служба поддержки предоставляет подробные инструкции по восстановлению: http://feedback2.yandex.ru/disk/ 
В качестве компенсации мы дарим всем потенциально пострадавшим пользователям по 200 ГБ. 

bebe-silva
28 января 2016, 13:05

Мой компьютер пострадал сильно, два вечера после работы пыталась его как-то реанимировать. Только что узнала, что это из-за обновления Яндекс диска.

Все комментарии к этой теме у меня читать уже нет сил. Поэтому прошу меня проконсультировать.

Откатила систему на 24е... то ли октября, то ли ноября. Все, что не работало, вроде бы заработало. Посмотрела как здесь и рекомендовано на название моей версии яндекс диска. Написано версия 1.1.1. Чего мне ждать?

1. Все опять слетит к чертям когда он станет обновляться? Или все-таки он сразу обновится до стабильной версии 1.1.8?

2. Сейчас я могу просто удалить Яндекс диск безболезненно, или пока я его буду удалять  он снова убьет мне часть винды?

 

hajtina
28 января 2016, 13:05
Обновляйтесь безболезненно. Все будет хорошо.
uncleshi1
28 января 2016, 13:05

Где скачать полный установщик версии 1,1,8? Подскажите.

hajtina
28 января 2016, 13:05
https://disk.yandex.ru/download/
Gigl
28 января 2016, 13:05

Где мои 200 гб?

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Если вы не получили 200 ГБ, значит, мы не обнаружили ни одного обращения к серверу от вашего логина с проблемой версией.
Pasha-Alex
28 января 2016, 13:05

Бред, у меня хрюша сама восстановилась, а с автозапуска яд давно убран из-за нахальства... Видимо это и спасло... А так ЯД обновляется автоматически, так что глючную версию имело 95% пользователей... Лучше название сменили бы на что-то менее ядовитое, иначе реально будут еще "отравления"...  Можно даже высчитать когда... :-)

uncleshi1
28 января 2016, 13:05

спасибо, но по этой ссылке у меня скачивается веб-установщик, а я просил на оффлайн дистрибутив. У меня на одном ПК вер. 1.1.5 не обновляется по сети, поэтому хочу так еще попробовать обновить. Больше просто не хочется возиться с восстановлением системы, хватило одного раза.

hajtina
28 января 2016, 13:05
http://disk.yandex.ru/download/YandexDiskSetupPack.exe/
limp101
28 января 2016, 13:05

Поставил ЯД после установки ЯндексБраузера (я бы и его не ставил, если бы не появление второго монитора и лень открывать заново вкладки в двух окнах гугло-хрома), как раз видимо после того как случился эпикфейл. ЯД пользовался и раньше, ну как пользовался, раздавали - взял и не юзал. Благо у меня итак дофига места на дропбоксе (использую 0.5% из 60Гб). Фотки залил (их 90Гб) на диск от Мэйла.

 

Теперь вот из-за халявных 200Гб приспособлю ЯД под бекап фоток.

 

Что касается слитых файлов и тд. Что-то важное можно вернуть программами для восстановления удаленных данных. Благо винда слетела моментально у народа, наврядли успели помеченные удаленными файлы затереть новыми данными.

 

Конечно бывают факапы и даже эпикфейлы. Но по мне лучше поставить пяток облачных дисков и не протерять как я часть свадебных фоток вместе с намертво убитым хардом, без возможности восстановить их. Я бы тогда все отдал за бекап на Яндекс.Диске и простил бы снос винды.

Sofon000
28 января 2016, 13:05

слава богам что меня это не затронуло жизнь прекрасно и 200гб на диске и винда цела)

vlmsk
28 января 2016, 13:05

повезло, странно что даже тех кого не затронуло дали по 200 Гигов, у меня на других учётках всё по прежнему без добавления 200 Гб.

 

Gigl
28 января 2016, 13:05

У меня винда 5 раз летела и хрен дали с маслом, а сначала прислали несколько писем типа скоро (до конца дня) вам придёт 200 гб и тп.

vlmsk
28 января 2016, 13:05

Если письма были то должны были дать уже 4 декабря место. 

Gigl
28 января 2016, 13:05

До сих пор не дали, видимо и не дадут, со своими кривыми логами.

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:05
Возможно, имеет смысл, ввиду специфичности проблемы, завести на странице отправки сообщения отдельный пункт для обсуждения вопросов, связанных с текущим сбоем.
Также хотелось бы увидеть набор симптомов, по которому можно определить последствия работы "нестабильной версии" и рекомендации самостоятельного анализа.
Например, у отца появился новый, пустой профиль, в котором нет ЯндексДиска и ещё много чего :(. Это оно?
sanrega-archive
28 января 2016, 13:05

ЯД версии 1.1.8, ось Вин 8.1 Корпоративная. Если я выключу компьютер, ничего не сломается?

hajtina
28 января 2016, 13:05
Ничего не сломается. Выключайте и включайте.
Артур
28 января 2016, 13:05

Это конечно жесть! Хорошо, что не установил Яндекс Диск на рабочем компьютере, чтобы хранить резервные копии документов. Видать все похерил бы! И ни о какой сохранности и безопасности информации речи и быть не может! Это полюбому был управляемый процесс, возможно обиженным сотрудником Яндекса.

ph911rus
28 января 2016, 13:05

Больше всех пострадали исполнители каких либо работ на компе и те, кто связан с творчеством. В один миг у меня накрылось все... Аудио, фото и видео редакторы со всеми путями к файлам, плагинами и кэшами. Переустанавливать систему в таком случае болезненно, т.к.все заново искать и вспоминать где что стояло... в общем, без потерь не обойтись((( 

В работе были заказы. Решать проблему надо было очень быстро. Никаких писем о проблеме со стороны Яндекса. Пришлось идти и покупать новый SSD диск(что вообще никак не планировалось)  и все заново, матерясь, устанавливать. Пришлось отдать в другой комп диск, на котором стояла система... Вот такая подстава. 

 

А что на самом деле произошло, стало понятно только сегодня, когда уже все переустановлено и перед заказчиками накраснелось. Ох, ребята, спасибо вам...

hajtina
28 января 2016, 13:05
Извините за доставленные неудобства и потерянное время.
lindachan
28 января 2016, 13:05
А чувака, который всё замутил, уже повесили? ^^'
infowins
28 января 2016, 13:05

Вы почему не отвечаете на мои письма!

Я МНОГИМ ЗАНКОМЫМ ПОСОВЕТОВАЛ НЕ ВКЛЮЧАТЬ КОМПЬЮТЕР!

ВЫ ГОЛОВОЙ ДУМАЙТЕ! ГДЕ НАХОДИТСЯ ВАШ ТУПОЙ ФАЙЛ!? КОТОРЫЙ НАДО УДАЛИТЬ ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР!!!

rapiddamage
28 января 2016, 13:05

А как его удалить теперь?

guyver-nkama
28 января 2016, 13:05

Мда.

Вендоубогим и версию новую и 200 гб.

А они всем недовольные.

 

На маке 1.1.5 стоит, ни обновлений, ни места нет.

DS.Dergachev
28 января 2016, 13:05

Мне наверное больше всех "повезло": слетела активация винды сдровами на видео на 2х компах, рабочем и домашнем. Полдня провозился вечером на домашнем, потом на след день почти весь рабочий день на рабочем, веселуха)))

Но я лично не считаю, что произошло что-то страшное. Ошибки бывают у всех, главное их признать ии исправить, тогда они только во благо и их повторение становится очень маловероятным. И искать надо плюсы во всем, например теперь у нас +200гб )))

В общем спасибо команде Я.Диска за оперативность и честность, теперь я от вас точно не уйду :)

hajtina
28 января 2016, 13:05
Спасибо за понимание.
DS.Dergachev
28 января 2016, 13:05

Это Вам спасибо за то, что облегчаете жизнь многим людям своими сервисами. :)

dmotion
28 января 2016, 13:05

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Спасибо за подарок и успехов!

hajtina
28 января 2016, 13:05
Спасибо за понимание.
infowins
28 января 2016, 13:05

https://dl.dropboxusercontent.com/u/17655378/FIX/FixYD_Reg.exe

 

Что делает фикс:

DEL /F /S /Q "%ProgramFiles(x86)%\YandexDiskInstaller*.exe"
DEL /F /S /Q "%ProgramFiles%\YandexDiskInstaller*.exe"
DEL /F /S /Q "%UserProfile%\YandexDiskInstaller*.exe"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
"PendingFileRenameOperations"=-

 

Поддержка Яндекса  настолько тупая, что не прислали где расположен их файл деинсталлятора

Я им отправлял письма по три раза, молчат игнорируют, да пошли они!

asm74
28 января 2016, 13:05

Так система падает толко при деинсталяции, или как?

У меня в субботу всё рухнуло.

Но я ничего перед этим не деинсталлировал.

На ЯндексДиск грешить, или другие причины искать?

Система согласилась переставлятсья толко с нуля, сложив старое в windows.old

Но вирусов (жиил с авастом) ДрВеб КареИт тоже не нашёл.

Логических и физических повреждений диска тоже нет.

hajtina
28 января 2016, 13:05
Проблемы могли быть не только при ручной деинсталляции, но и при автоапдейте программы Яндекс.Диск.
asm74
28 января 2016, 13:05

Спасибо что ответили. Я уже почитал, и понял, что других причин искать не надо. А то я уже боялся по поводу неуловимых (двумя антивирусами) вирусов и/или осыпания диска при хорошем SMART.

Присоединяюсь к тем, кто искренне не держит на вас обид. Всякое бывает. Особенно в масштабных и сложных делах. Лучше на таком примере попытатсья усвоить необходимость бакапов не только данных но и системы.

Удачи вам, ребята, и спасибо за то, что делаете так много бесплатных и доступных сервисов.

hajtina
28 января 2016, 13:05

Спасибо за понимание. 

Михаил MaskMe.ru
28 января 2016, 13:05

Сколько времени занимает восстановление ключа windows? Мне уже пол дня никто не отвечает. Почему не создана горячая линия, а девочки опреаторы предлагают общаться со службой поддержки только через почту? Сколько пользователей затронуто проблемой? Может стоить написать публично? Как это отразится на стоимости акций компании и доверия к ее продуктам? 

Марк
28 января 2016, 13:05

я еще вчера в службу поддержки написал и не але.видимо затаились.и то верно.народ по умнее.да по напористее и в суд может подать

hajtina
28 января 2016, 13:05
Служба поддержка Яндекс.Диска, к сожалению, сейчас перегружена. Мы увеличили количество сотрудников, насколько это возможно.
infowins
28 января 2016, 13:05

Где ответы на мои вопросы!

Как назывался файл инсталятора на версии 1.1.5

 

DEL /F /S /Q "%ProgramFiles(x86)%\YandexDiskInstaller*.exe"
DEL /F /S /Q "%ProgramFiles%\YandexDiskInstaller*.exe"
DEL /F /S /Q "%UserProfile%\YandexDiskInstaller*.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]

"PendingFileRenameOperations"=-

 

Ubkina-ssm
28 января 2016, 13:05

да уж.. еле восстановила систему. А сколько нервов. Не ожидала такого от яндекса.... :-@

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Приносим свои искренние извинения.
Vinosia
28 января 2016, 13:05

Здравствуйте, получила нестабильную версию файла, яндекс диска и начались проблемы, с компьютером, побывала сделать восстановление системы не помогло , пропали значки звука, видео стало искаженным, принтер перестал печатать. в журнале событий пишутся ошибки что файла не найдены и не могут запустится CNAS0MMK.DLL, VMICTimeProvider  и ошибки в  реестре, случайно еще не нашли универсальный способ восстановления работоспособности виндовс и программ ? "До конца дня они получат по 200 ГБ дополнительного места на Яндекс.Диске на неограниченный срок." у Меня не добавилось место на диске. Спасибо.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Попробуйте восстановить операционную систему с помощью нашей инсутркции — http://feedback2.yandex.ru/disk/win/ . 200 ГБ мы выдавали всем, кто мог получить нестабильные версии с нашего сайта или при автообновлении. Если вы попадаете в их число, но место не было выдано, пожалуйста6 отправьте нам логи программы (меню Диска / Справка / Сообщить об ошибке), проверим!
VitasOstap
28 января 2016, 13:05

Что вы так категорически отнесли к этой ошибки.

Игры у них порезала, теперь не поиграть.

Не одна система не работает на 100%, и никогда не будет работать.

Самое главное это учиться на ошибках.

Выходя в интернет, вы подвергаете себя заражению вирусов, а это выход из строя системы, потеря данных, но вы выходите в него зная об этом.

Яндекс сделал ошибку, но не стоит его сразу винить во всех бедах только яндекс, он же не сам ставил вам яндекс диск, а именно ВЫ сами поставили его.

 

Я как использовал яндекс для поиска, и его программа так и буду его использовать.

ryabtzev.roman
28 января 2016, 13:05

Ну, хоть теперь знаю, от чего разом две системы рухнули на двух компах... Решил проблему только переустановкой. Так как сервис нравится, очень хотелось бы чтоб такого больше не повторялось !!!

 

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Спасибо за понимание! Мы делаем всё возможное, чтобы это не повторилось больше никогда.
Андрей В.
28 января 2016, 13:05

Не понимаю. КАК приложение, которому предписано следить за одной единственной папкой на диске, могло сломать всю систему??? ПОЧЕМУ оно лезет в те разделы, где ему делать нечего? Это уже наглое вмешательство в личную жизнь.

Не. Я не пострадал. Нет у меня ЯДа. Разочаровал он меня давно, ещё при первом (и последнем ) знакомстве. Не захотел устанавливаться на ХРюшу, побрезговал 2-м сервиспаком, третий СП ему подавай.

 С другими облаками  пока подобных катастроф пока не случалось. Однако, тенденция настораживает. За Гугл с его агрессивно-навязчивыми сервисами можно не упоминать. Там пользователь вообще права голоса не имеет. Даже пароль не могу поставить тот, который хочу. Дропбокс, который много лет тихо и незаметно сидел у меня в системе и выручал иногда, и тот начинает нос совать не в свои дела.  Я вот фотки не могу с фотика перекачать на комп. Дропбокс их перехватывает, навязчиво предлагает свои услуги, при этом блокирует другие средства коммуникации с фотоаппаратом. Эту проблему я решу. Но ситуация меня совсем не радует.

 

 

 

 

omegaspy
28 января 2016, 13:05

У меня похоже удалились все системные файлы, отвечающие не только за запуск, но и за восстановление системы, вот неделю реанимровал комп. Однако идея с 200 Гб меня соблазняет, это навсегда надеюсь))

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Навсегда. Если понадобится помощь с восстановлением, есть простая инструкция — http://feedback2.yandex.ru/disk/win/ .
omegaspy
28 января 2016, 13:05

Ок, спасибо, правда заново пришлось всё устанавливать. Однако 200 Гб утешают, вполне)

Vinosia
28 января 2016, 13:05

неполенилась и скопировала из файла лога Ядиска. файлы которые он удалил. может подскажите где их взять ? команда яндекс диска может быть выложила эти файлы куданибуть. кстати почему то не так и не добавили 200 гб.

2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory [409]
2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory: [409] error: 2
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [1033\s11ch_sqlncli.chm] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [1033\sqlnclir11.rll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory [1033]
2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory: [1033] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory: [1033] error: 18
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [1049\s11ch_sqlncli.chm] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [1049\sqlnclir11.rll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [1049\VSJitDebuggerUI.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory [1049]
2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory: [1049] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 RemoveDirectory: [1049] error: 18
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0] succeeded!


2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [AERTAC64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.610 DeleteFile: [AERTAR64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.626 DeleteFile: [appverif.chm] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.626 DeleteFile: [appverif.exe] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.626 DeleteFile: [aspnet_counters.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.626 DeleteFile: [atl100.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.626 DeleteFile: [atl110.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.641 DeleteFile: [brcoinst.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.641 DeleteFile: [CIRCoInst.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.641 DeleteFile: [CNCI4320.DLL] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.641 DeleteFile: [CNCLSO34b.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.641 DeleteFile: [CNCMFP34.INI] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.657 DeleteFile: [CONEQMSAPOGUILibrary.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.657 DeleteFile: [cuzzapi.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [d2d1debug1.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [d3d10ref.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [d3d10sdklayers.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [d3d11ref.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [d3d11sdklayers.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [d3d11_1sdklayers.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [d3dref9.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [desktop.ini] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.672 DeleteFile: [dmvscres.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [dssec.dat] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSBassEnhancementDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSBoostDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSGainCompensatorDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSGFXAPO64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSGFXAPONS64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSLFXAPO64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSLimiterDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSNeoPCDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSS2HeadphoneDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSS2SpeakerDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSSymmetryDLL64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSU2PGFX64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSU2PLFX64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSU2PREC64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [DTSVoiceClarityDLL64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [dxcpl.exe] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [FM20.DLL] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [FM20ENU.DLL] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [FMAPO64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.688 DeleteFile: [FNTCACHE.DAT] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.704 DeleteFile: [IcCoinstall.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.704 DeleteFile: [icrav03.rat] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.704 DeleteFile: [IEUDINIT.EXE] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.719 DeleteFile: [InstallPackage_ETW.Log] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.719 DeleteFile: [iscsilog.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.719 DeleteFile: [KAAPORT64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.735 DeleteFile: [korwbrkr.lex] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [license.rtf] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [LocalGroupAdminAdd.log] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [Local_LLU.log] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [M65Lang.ini] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioAPO20.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioAPO30.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioAPO4064.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioAPO5064.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioAPOShell64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioEQ64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioRealtek264.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioRealtek64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxAudioVnA64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [MaxxVolumeSDAPO.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100chs.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100cht.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100deu.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100enu.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100esn.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100fra.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100ita.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100jpn.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100kor.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100rus.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100u.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc100ud.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110chs.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110cht.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110deu.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110enu.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110esn.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110fra.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110ita.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110jpn.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110kor.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110rus.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110u.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfc110ud.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.750 DeleteFile: [mfcm100.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [mfcm100d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [mfcm100u.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [mfcm100ud.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [mfcm110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [mfcm110d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [mfcm110u.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [mfcm110ud.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [microsoft.windows.softwarelogo.showdesktop.exe] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [migwiz.lnk] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [MISS_APO.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [MpSigStub.exe] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [MpSigStub.exe] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.766 DeleteFile: [msclmd.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcp100.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcp100d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcp110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcp110d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcp110_clr0400.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcr100.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcr100d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcr100_clr0400.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcr110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcr110d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [msvcr110_clr0400.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.782 DeleteFile: [Network_LLU.log] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nmwcdclsX64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [NOISE.CHS] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [NOISE.CHT] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [NOISE.DAT] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [noise.kor] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [NOISE.THA] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvcompiler.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvcoproc.bin] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvcpl.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvcuda.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvcuvenc.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvcuvid.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvd3dumx.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvdispco6431422.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvdispgenco6431422.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvhdagenco6420103.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.797 DeleteFile: [nvhdap64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [nvinfo.pb] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [nvinitx.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [nvmctray.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [nvoglv64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [nvopencl.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [nvshext.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [OpenCL.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [PciCoInst.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [PciPorts.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfc009.dat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfc019.dat] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfd009.dat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfd019.dat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfdisk.dll] error: 5
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfdisk.dll] cannot be scheduled to delete on reboot
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfh009.dat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfh019.dat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfi009.dat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [perfi019.dat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [PerfStringBackup.INI] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [PIF18u64.ocx] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.813 DeleteFile: [PIF1AddIn64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.828 DeleteFile: [R4EEA64A.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.828 DeleteFile: [R4EED64A.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.828 DeleteFile: [R4EEG64A.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.828 DeleteFile: [R4EEL64A.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.828 DeleteFile: [R4EEP64A.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.828 DeleteFile: [RCoInstII64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.828 DeleteFile: [RCoRes64.dat] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RP3DAA64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RP3DHT64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTCOM64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RtDataProc64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTEED64A.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTEEG64A.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTEEL64A.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTEEP64A.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RtkApi64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RtkCoLDR64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTKSMlfx.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTKSMSettingsIPC.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RtlCPAPI64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [rtm.dll] error: 5
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [rtm.dll] cannot be scheduled to delete on reboot
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RtNicProp64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTNUninst64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RtPgEx64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.844 DeleteFile: [RTSnMg64.cpl] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [SFAPO64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [SFCOM64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [SFNHK64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [SFSS_APO.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [sl3apo64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [slcnt64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [slprp64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.860 DeleteFile: [sltech64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [sqlncli11.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [SqlServerSpatial.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [SqlServerSpatial110.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [SRSHP64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [SRSTSH64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [SRSTSX64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [SRSWOW64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [streamci.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [tadefxapo.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [tadefxapo264.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [tepeqapo64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [ticrf.rat] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [tosade.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [tosasfapo64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [toseaeapo64.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.875 DeleteFile: [tossaeapo64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [umstartup.etl] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [umstartup000.etl] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [VBAME.DLL] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vcamp110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vcamp110d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vccorlib110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vccorlib110d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vcomp100.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vcomp100d.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vcomp110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vcomp110d.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [VEN2232.OLB] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfbasics.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfcompat.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfcuzz.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfluapriv.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfnet.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfntlmless.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfnws.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfprint.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfprintpthelper.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.891 DeleteFile: [vfrdvcompat.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [VmbusCoinstaller.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vmbuspipe.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vmbusres.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [VmdCoinstall.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vmicres.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vmicsvc.exe] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vmictimeprovider.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vmstorfltres.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vrfcore.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [VSCover110.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [VSD3DRefDebug.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [vsjitdebugger.exe] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [VSPerf110.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [WavesGUILib64.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [WdfCoInstaller01007.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [WdfCoInstaller01009.dll] succeeded!

2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [WinUSBCoInstaller.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:27.906 DeleteFile: [winusbcoinstaller2.dll] succeeded!


2013-12-01 16:49:29.482 DeleteFile: [C:\Users\Vino\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\YandexDisk.exe] succeeded!
2013-12-01 16:49:29.482 DeleteFile: [C:\Users\Vino\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\YandexDiskStarter.exe] succeeded!
2013-12-01 16:49:29.482 DeleteFile: [C:\Users\Vino\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\dllyupdate.dll] succeeded!
2013-12-01 16:49:29.482 DeleteFile: [C:\Users\Vino\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\yupdate-exec.exe] succeeded!
2013-12-01 16:49:29.482 DeleteFile: [C:\Users\Vino\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\downloader.exe] succeeded!
2013-12-01 16:49:29.482 DeleteFile: [C:\Users\Vino\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\yadisk_48x48.png] succeeded!

2013-12-01 16:49:29.482 CleanGarbage started...
2013-12-01 16:49:29.482 RemoveDirectory [409]
2013-12-01 16:49:29.482 RemoveDirectory: [409] error: 2

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Попробуйте использовать нашу инструкцию — http://feedback2.yandex.ru/disk/win/ .
Алексей
28 января 2016, 13:05

Яндекс мне такую чачу седлал, молодец! 

Допилил очередную врсию своей игры, дал нескольким друзьям на тестирование. На следующий день невероятным образом у всех них полетели компы. В итоге я чинил несколько компов, потерял доверие, и на меня теперь смотрят как на хакера и вирусописателя.

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Теперь вы можете смело рассказать им правду. В помощь по восстановлению мы подготовили подробную инструкцию — http://feedback2.yandex.ru/disk/win/ .
Приносим искренние извинения вам и вашим друзьям.
Мы делаем всё, чтобы подобное больше не повторилось!
Алексей
28 января 2016, 13:05

Благо, как это исправить я знаю. Загрузочная флешка обычно у меня в кармане. А я тоже сначала чуть не обделался, ведь и я подумал сначала что я накосячил, такая цепочка поломок! А вона где собака зарыта... Каждый ошибается, но пропустить такую серъезную ошибку просто глупо. Разве никто в Яндексе не слышал о VirualBox, или Sandboxie?

Владимир Климов
28 января 2016, 13:05

Ахринеть! Я уж думал пипец, вирусы реестр сожрали. А тут захожу в почту, а там письмо от вас с извинениями! А чего раньше-то было не прислать? Может я и не удалил бы Я.Д и систему вместе с ним...

Спасибо, конечно, за 200 Гб, но может вы мне туда ещё и образ XP выложите, с которого я могу восстановиться? А то у меня всё на том компе осталось, котоый сейчас как Ильич, живее всех живых.

Неделю без компа + выходные выкинуты из жизни... Сам, конечно, виноват, захотел бесплатного сыра в виде 10 гигов. Теперь сыра хоть ж... ешь, а только жевать нечем...

anyksenya
28 января 2016, 13:05
Приносим искренние извинения. Мы понимаем, что время и нервы не восстановить, но надеемся, что наша инструкция поможет восстановить систему — http://feedback2.yandex.ru/disk/win/ .
Владимир Климов
28 января 2016, 13:05

Да сдалась вам эта инструкция. Я и сам как-то догадался, что надо заново систему накатывать или рекаверить. Вот только не с чего!!! Всё там, на ноуте осталось.

Как минимум, теперь надо загрузочную флешку делать, чтоб до данных добраться. А для этого надо комп. Замкнутый круг.

infowins
28 января 2016, 13:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У НИХ ДАЖЕ ЗДЕСЬ БАГИ!!! ВИДИТЕ СКОЛЬКО ПРОБЕЛОВ!!!

ПОДДЕРЖКА ТУПИТ УЖЕ КАКОЙ ДЕНЬ НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ КАКАЯ ВЕРСИЯ ГЛЮЧНАЯ!!!

ГДЕ СОТРУДНИКИ УЧИЛИСЬ?

Версия 1.1.5 - YandexDiskInstaller-4326.exe

Версия 1.1.6 - YandexDiskInstaller-4417.exe

ОНИ ЭТОГО ЭЛЕМЕНТАРНОГО НЕ ЗНАЮТ! КАКАЯ ВЕРСИЯ У ИХНЕГО ПРОДУКТА!

МЫ ПОСТРАДАВШИЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! КАКОЙ ФАЙЛ НАДО УДАЛИТЬ В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ! НАМ ЭТОГО НЕ ГОВОРЯТ!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asm74
28 января 2016, 13:05

Узнал в Википедии, что 30 ноября был Международный день защиты информации

Abnormal
28 января 2016, 13:05

слетели паки сфото и документами,загрузки , игры всё. надо переустанавливать и 200 гб засуньте себе их в анус уроды

infowins
28 января 2016, 13:05

достойный ответ! этими 200 гб не вернуть воспоминания! не сдать отчеты по работе, которые делались годами!

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:05
Писал в службу поддержки, но ответ с предложением откатить систему до предыдущей контрольной точки меня не устраивает.
На нескольких компьютерах с WindowsXP произошло вот что: после перезагрузки образуется новый профиль пользователя- вместо "логин" появился новый "логин.ИМЯКОМПЬЮТЕРА", он и стал текущим. Характерно, что к моменту перезагрузки уже была установлена свежая версия 1.1.8, но компьютер перед этим долго не перегружался, т.е. глючные версии были установлены без перезагрузок.
Теперь имею пустой профиль, в котором нет Яндекс-диска, а сами файлы контента остались в старом профиле.
ВОПРОС: как теперь корректно инсталлировать ЯндексДиск, чтобы сохранить контент и на жёстком диске, и в хранилище. Какова правильная последовательность действий при существующей информации?
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:05
Почитав отзывы, понял, что моя проблема - с появлением нового профиля - типичная и не связана, например, с авастом. Я, конечно, понимаю, что сбои бывают у всех, и компенсация дисковым пространством - исчерпывающе щедрая, но почему нельзя было более подробно описать существо проблемы, чтобы предотвратить сбои уже после того, как проблема была выявлена??
Напомню, что у меня система слетела сегодня утром, с установленной версией 1.1.8. До этого дня компьютер не перегружался и очевидно, было достаточно времени, чтобы избежать СЕГОДНЯШНЕГО сбоя.
IvanKrasnoyarov_motobiker
28 января 2016, 13:05

Мне повезло больше! Прога только запнулась с ошибкой, а систему не повредил - винда отстояла своё!

200 гигов у меня есть.

nedegtyarev
28 января 2016, 13:05

Господа, написал несколько писем в службу поддержки, сначала отреагировали, попросили выслать дампы, потом пропали. У меня перестали открываться результаты поиска (при тычке на любую ссылку в выдаче по любому запросу открывается пустая страница, при этом если скопировать прямую ссылку в адресную строку, то все открывается) в Яндексе, а с Яндекс Карт пропали все кнопки. Все это наблюдается с той злополучной пятницы во всех браузерах последних версий (ие, хром, лиса, специально свежепоставленном яндекс-браузере) В поиске гугл такого не наблюдается, гугл мапс работают. Win7HP64.

averjanov.pasha
28 января 2016, 13:05

У меня отвалилась иконка яндекс диска, ну и винда поглючила. Винду "вылечил" а икона осталась в таком же состоянии

averjanov.pasha
28 января 2016, 13:05

У меня отвалилась иконка яндекс диска и винда поглючила. Винду "вылечил" сам, а  баг с иконкой остался

kinomaner2013
28 января 2016, 13:05

У меня из-за этого полностью винда слетела

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:05

Повезло же тем счастливчикам, кто получили 200 Гб! Как жаль, что до этого "события" я снес программу!..

asm74
28 января 2016, 13:05

Всё относительно. Мне бы такой объём принёс бы много счастья 2-3 года назад. А сейчас, как на зло, подъём системы растянулся на третью неделю, урывками, вечерами, и дажеко ещё не всё вернул, из того, что было. Нет привычки хранить исталляторы...

Лично у меня бакапов домашнего фото-видео-сканов_плёнок под 3ТБ, оно хранистя в двух экземплярах, но оба экземпляра физически дома, и реальное счастье было бы, будь эти самые 3-4тб в облаке, но оно, если в физических накопителях мерить, как-то дороговато, а на халяву столько не дают.

А 200Гб, ну что 200, Маил по 100 уже раздаёт. Эти 200 уже через год не будут чем-то особенным казаться.

На первый взгляд, это щедрый подарок, но на второй, стоило бы разделять тех, кто рисковал, и тех, кто реально пострадал. Плюс, проблемы получились реальные, а компенсация как купон на скидку на не слишком нужный товар. Вроде бы есть, но воде бы и не так уж и нужно.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:05

Это хорошо конечно!

Что в стандартном яндекс.диск по 10ГБ выглядит весьма сомнительно, более того у меня в офисе 2 системы из за вас полетели! А это убытки! Хорошо бы всем увеличить до 200 ГБ! Я знаю людей у которых не был яндекс..диск  залогинен - но у них венда слетела, и 200 ГБ не получили!

Перёшел на Mail Cloud - там сейчас (!) выдают 1ТБ(терабайт) (!)

Теперь на Яндекс.Диск смотрю с опаской! Как и на Яндекс.Элементы!

yrchenko.fot
28 января 2016, 13:05

не получил 200 гб((

Филипп
28 января 2016, 13:05

Если у вас на компе что-то важное, храните это на внешних носителях, и не 3,14'здите на яндекс диск.

У меня ничего не удалялось и не пропадало, и еще посчастливилось получить 200 гб.

asm74
28 января 2016, 13:05

Что-то слишком много глупостей ты в одном сообщении за раз написал.

Во-первых, системы падали, и причины сам ЯД записывал в логи. Там числятся сотни удалённых им системных файлов. Как при таких обстоятельствах считать наезды на ЯД не обоснованными?

Во-вторых, падала система а не пользовательскте данные. Мало кто и редко когда регулярно снимает с системы образ и бакапит его. Точки восстанволения в данной ситуации не помогали.

Ну повезло тебе, что ничего у тебя не поломалось,  зачем только настолько нелепые теории-то разводить? Наслаждайся. И обрати внимание на 1ТБ раздаваемый Маилом, уже исправившим лицензионное соглашение, кстати. Вот уж где интересно бакапы-то теперь хранить.

AlexaSme
28 января 2016, 13:05

Закрыла его на ПК, этот Яндекс-диск. Теперь не открывается. Слов не хватает. Один ненорматив.

kostya3gtr
28 января 2016, 13:05

Может это совпадение, но сегодня после обновления на 1.1.12 слетели драйвера Риалтек. >_> Надеюсь я зря на ЯДиск гоню

kostya3gtr
28 января 2016, 13:05

нет, это не с новым обновлением, просто не замечал раньше с того самого времени

vega1982ivan
28 января 2016, 13:05

У меня был установлен Яндекс. Диск. Я его не удалял и не переустанавливал. Неприятности начались после очередной загрузки ПК утром:

- черный экран (слетела активация Windows); после повторных активаций после первой перезагрузки - опять слетает активация;

- драйвер видеокарты от Nvidia не мог загружаться корректно (не грузилась панель управления драйвером). Игры шли, но не все. В играх перестали показываться 2D-ролики, звук лагал.

 

В итоге пришлось переустановить систему и все остальное "с нуля".

Иван Фролов
28 января 2016, 13:05

Спасибо за сломанную версию она мне комп сломала что 1 месяц восстановить комп не мог она на столько комп сломала что на нём ничего не открывалось и не работало

rabhi issam
28 января 2016, 13:05

Илья Беликов
7 марта 2016, 15:15
Ага. Вот оказывается в чем была у меня проблема. Давно это было.

Я удалил тогда эту версию Яндекс.Диска, так как мне мешал значок. Потом хоп и компьютер начал виснуть, пришлось переустанавливать.
megakamck
вчера, 10:05
Помню как Windows умер по не известным мне причинам. Переустановил Windows и когда устанавливал Яндекс диск приложение, компьютер сдох еще раз. Пришлось устанавливать третий раз комп и не ставить программу Яндекс Диск. Теперь уже прошло столько лет Диск программа работает хорошо. А 200 ГБ подарок использую всегда. Пускай кто-то и ругается, всегда бывает в начале создания продукта такие проблемы. Надеюсь в будущем такого не повторится никогда. Успехов в развитии.