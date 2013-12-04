Блог Диска

Блог Диска

Об обновлении Диска для Windows

Мы внимательно отслеживаем ситуацию с обновлением приложения для Windows. На сегодняшний день большинство пользователей уже проапгрейдились до стабильной версии 1.1.8. и продолжают работать с программой.

Всех, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.), мы предупреждаем по электронной почте о возможных сбоях в работе операционной системы и объясняем, как нужно поступить.

Также мы решили сделать подарок всем пользователям, у которых была установлена некорректная версия программы — независимо от того, нарушила она работу компьютера или нет. До конца дня они получат по 200 ГБ дополнительного места на Яндекс.Диске на неограниченный срок.

Мы приложим все усилия, чтобы сохранить доверие пользователей и обеспечить стабильную работу программ. Оставайтесь с нами.

Команда Яндекс.Диска
568 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Лучше поправьте запуск яндекс диска на ультрабуке acer v5 122p (ситуация массовая) и тянется не один месяц.

А то при холостом запуске (без измененных файлов) до зелёной галочки продит 5 минут! Письмо в тех. поддержку писали, и не одно, а ответа никакого.

:-(

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Отправьте нам, пожалуйста, техническую информацию — разберёмся. Чтобы это сделать, зайдите в меню Диска / Справка / Сообщить об ошибке.
Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Делал так раза три. Сейчас еще раз проделаю. После отправки бросает на страницу помощи.

 

Как то можно еще помочь?

С тем же конкурентом д/боксом проблем никаких.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Всё верно, чтобы отправить логи, необходимо описать подробности в открывшейся форме и отправить это сообщение.
Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Отправили запрос. Папку .sync приложили через яндекс диск, ибо в исходной форме указан размер не более 10 мб, а папка весит больше 30мб.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Спасибо. Обязательно проверим.
Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Ну это же не серьезный ответ:

 

При старте программе Яндекс.Диск находится в статусе «Обработка данных». Это время необходимо для того, чтобы программа могла проверить состояние файлов, изменение в строении папок Диска, сверить хэш-суммы файлов. После выполнения этой проверки, при появлении изменений начинается процесс синхронизации файлов.
Мы обязательно прислушаемся к Вашему замечанию и постараемся оптимизировать данный процесс в будущем и сократить время его прохождения до минимума.
Bicoz
28 января 2016, 13:03

Абсолютно нормальный ответ. всё что надо написали. а то, что у вас комп медленный, это уже не к яндексу вопрос, а в магазин.

lindachan
28 января 2016, 13:03
Дропбокс тоже мозги компосирует будь здоров. Правда, не так деструктивно.
Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Я его уже потом поставил, чтоб сравнить производительность. Итого в состоянии покоя яд кушает от 250 до 450мб,а дроп 50-60мб. И стартует мгновенно при чем.

Если бы не малое количество места, то долго не задумывался.

А тут привалило 200гб и думаю надо решать с яндексом вопрос.

lindachan
28 января 2016, 13:03
50-60? Чушь. У меня даже когда в папке полтора файла, дропбокс кушает порядка ста метров. Потом потребление растёт - скорее всего из-за утечек. На 200++ метрах ловила. Спасает перезапуск.

ЯД по памяти не тестировала, пользовалась им года два назад, но удалила когда оказалось, что с его расширением куча программ после закрытия висит в памяти.

20 гиг хватит всем ^^'

200 гиг - хорошая цифра, но я бы наверное не рискнула. Хотя никто не гарантирует, что та же фигня не случится с тем же дропбоксом.
Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Видимо нагрузка зависит от конкретной системы и процесора, так что спорить тут смысла нет, я лишь привел цифры в моем случае.

Ну а если нужны прямые доказательства, то могу скинуть скрин диспетчера)

lindachan
28 января 2016, 13:03
Аналогично ^^'
yv.vorontsov
28 января 2016, 13:03

Хм. У меня ХР: Яндекс Диск - 16 Мб, Дропбокс- 12 Мб.

lindachan
28 января 2016, 13:03
Oo
Йомка
28 января 2016, 13:03

 ага,с дропом проблем никаких. вот только стабильно файлы пропадают... потерял порядка 1 Гг свежезалитых файлов для работы.

mr.timur.safin
28 января 2016, 13:03

Звучит крайне похоже на то что я видел, но на Acer V7 и с Far. (вот тут это обсуждалось http://forum.farmanager.com/viewtopic.php?f=9&t=8317)

Кратковременно лечится убиванием ePowerEvent.exe процесса (Acer Power Management) попробуйте, может поможет? ;)

Дмитрий
28 января 2016, 13:03

убил все три процесса, не помогло

Павел ЁжЫГ
28 января 2016, 13:04

Испытываю смешанные чуйства. Я не испытывал проблем с программой и, судя по логу, не испытал бы. Посему не считаю, что имею право на компенсацию. С еще одной стороны, раздают всем и отказ может быть воспринят, как выпендрёжь или... не знаю даже.

 

А вообще можно отказаться по таким причинам?

Анатолий
28 января 2016, 13:04

А чем Вам мешает наличие свободных бесплатных 200 гигабайт места?

Павел ЁжЫГ
28 января 2016, 13:04

Не считаю, что заслужил. Такой причины не достаточно?

Сергей Успешный
28 января 2016, 13:04
Сейчас такжелают нечасто.
hajtina
28 января 2016, 13:04
Отказаться нельзя. Можете не заполнять. :)
wbraha
28 января 2016, 13:04

Я с Вас в шоке! Некоторые люди платят за это деньги, а Вы отказываетесь..

@A.Remez
28 января 2016, 13:04

Да эти люди яю......

Павел ЁжЫГ
28 января 2016, 13:04

А за необоснованные обвинения можно подзатыльники раздавать?

@A.Remez
28 января 2016, 13:04

Но-НО не каких подзатыльников......

yaroslav.safaryan
28 января 2016, 13:04

Уважаемая команда Яндекс.Диска, подскажите пожалуйста, куда я могу написать об обнаруженных мною ошибках, связанных, с Яндекс.Диск?

 

С уважением,

Ярослав

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Служба поддержки вам в помощь! http://feedback2.yandex.ru/disk/
Анатолий
28 января 2016, 13:04

Сижу себе спокойно работаю, никого не трогаю, примус починяю...  и тут на тебе! Вылезает из трея баллунтип Яндекс.Диска с извещением о подарке в 200 ГБ! Ого! Яндекс, спасибо!

budsoyuz
28 января 2016, 13:04

знаете такаю проблему наблюдала на Windows 8.1 Яндекс Диск крутит крутит, и не нхронизует данные даже, и так с каждым запуском. Ситуация на ноутбуке Acer V7

Дмитрий
28 января 2016, 13:04

Аналогично Windows 8.1. х64 Acer V5, все последние обновления

:-|

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Отправьте нам тоже, пожалуйста, логи из программы. Меню Диска/ Справа / Сообщить об ошибке.
khanyga
28 января 2016, 13:04

Достойная компенсация за потерянный день! :) Спасибо.

 

Алексанра
28 января 2016, 13:04

И от меня спасибо!

gooddha
28 января 2016, 13:04

Спасибо! Достойный подарок!

Владимир Каширин
28 января 2016, 13:04

ребята, ну вы выдали с местом то...

я люблю вас Яндекс B-)

спасибо!

Марк
28 января 2016, 13:04

мне на посту писем небыло,но после обновлений диска на хрюшке у меня,вдруг система начинала вести себя,эм,не адекватно,то оно и есть?

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Проверьте, какая у вас стоит версия Яндекс.Диска. Если 1.1.8., то волноваться не о чем. Но если есть проблемы с Диском, пишите нам, разберёмся.
Lexx87-05
28 января 2016, 13:04

Хм, это серьезное предложение, а то я уже 3 раза винду переустонавливал и завел себе аккаунт у конкурентов, но теперь принципиально останусь с вами, молодец яндекс!

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 13:04
Спасибо!! я тоже счастливый обладатель 200Гб, хотя на 7ке восстановил систему и всё летает как и раньше ;-) А как вы определяете у кого были эти версии? и можно узнать когда эти версии вышли, посмотреть, может восстановить раньше нужно?
hajtina
28 января 2016, 13:04
Мы определяем, у кого были эти версии, по логам. Всем, кто столкнулся с нестабильными версиями, сегодня придет письмо на соответствующий аккаунт в Яндексе.
kapuraptor
28 января 2016, 13:04

До меня, при круглосуточном онлайне машинки с автообновлением ядиска, по счастливой случайности не долетелеи нестабильные обновления. Полагаю, я тоже те цитата:"UPD: все пользователи, которые могли потенциально пострадать, полу..."?

ADeadi
28 января 2016, 13:04
Спасибо БОльшое ) прямо таки подарок на день рожденья ))) с тех самых пор мечтал о большем объёме и тут так удачно, даже не поверел сначала, полез в онлайн объём смотреть )
Мельников Сергей
28 января 2016, 13:04

Спасибо!

coxus2005
28 января 2016, 13:04

Индекс доверия поднялся на 100 пунктов!

Спасибо :)

Qwerf69
28 января 2016, 13:04

Вот спасибо, 200ГБ это вообще сказка.

А то реально, aero пропало, лицензия с win7 слетела и word proplus закапризничал. А это оказывается Вы виноваты... айайай

Лицензии дал ключ ещё раз после перезагрузки.

Office хотел доустанавливаться при запуске, но файлов не находил даже если дать по новой установщик. Кнопка "восстановить" через "устаноку и удаление программ" тоже не помогала (не хвататло каких то файлов). Вылечился на 5ый запуск сам - мистика.

А вот с aero пришлослось драйвера новые на видео ставить.

Это конечно пипец... не думал что вы так лезете в мой комп...

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Приняли все возможные меры, чтобы такого больше не повторилось.
KingComp
28 января 2016, 13:04

Я очень хочу, чтобы Дед Мороз в лице Яндекса мне тоже подарил 200 Гб, т.к. по "акции" я почему-то в пролете. ^^)

Может стишок рассказать? %)

Zhirov Mihail
28 января 2016, 13:04

Ну антивирус и не такие шутки способен сотворить с системой ;) Да и компенсация достойная :)

Согласен, время и нервы это заняло, но все развивается и становится только лучше :)

tehlit2007
28 января 2016, 13:04

У меня тоже лицензия семерки слетела!!!!!!!!!!!!!! все переустанавливал, по сути 2 дня коту под хвост, узнал что виноват яндес - взбесился. Но 200Гб - мне понравилась компенсация. Спасибо. Нет программ и разработчиков без глюков, думаю это хороший урок был. За подарок такое же большое СПАСИБО! как я понял он навечно?

andekm
28 января 2016, 13:04

Прикольно! Проблем вчера не испытал, и сейчас внезапно вылезает окно диска и говорит о двухстах ГБ. Спасибо!

hajtina
28 января 2016, 13:04
Пожалуйста. :)
svlam
28 января 2016, 13:04

Спасибо!

У меня хоть и без проблем обошлось, но это очень полезно.

Когда узнал об этой проблеме, на одном ноутбуке уже версия автоматически обновилось до 1.1.8 без последствий.

На втором ноуте почему-то была установлена 1.1.1, хотя было включено автообновление. Обновил до  1.1.8 и также обошлось без приключений.

 

Месяц бьюс над работоспособностью бета 100 гб на Мэил.ру облаке. Но теперь об этом можно забыть с 200 гб от Яндекса.

e.modini
28 января 2016, 13:04

С облако@mail аналогичная проблема. То вылетает и просит каждый раз вводить пароль, то после добавления файла на диск перезагружается, то просто нет ни одного опознавательного знака что синхронизировано, а что нет.... В общем еще раз спасибо Яндекс! :)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Пожалуйста! Оставайтесь с нами, делитесь впечатлениями :)
bulldozaur
28 января 2016, 13:04

Евгений, скорее всего у вас стоит старая версия клиента Облака. Если проблема актуальна, то напишите мне в почту dmitry.sokolov@corp.mail.ru

ivEjik
28 января 2016, 13:04

Облака мэйла в принципе странное. К нему по вебдав невозможно подлючится. В нем разьве что картиночки синхронизировать, никакого другого толка нет. Да и 100гб с нынешними обьемами несерьезно. А купить дополнительный сторадж там нельзя.

e.modini
28 января 2016, 13:04

Какая приятная новость!

Большое Вам спасибо за предновогодний подарок! :)

hajtina
28 января 2016, 13:04
Приходите к нам еще. :)
wit02
28 января 2016, 13:04

Спасибо за подарок! :)

hajtina
28 января 2016, 13:04
Пожалуйста. :)
xakovlev
28 января 2016, 13:04

Подарком слегка напугали. Сижу работаю.. и тут сообщение про 200Гб. и ведет оно на страницу с тарифами.

Откуда 200Гб?! За что 200Гб?! Неужели деньги автоматом списались?!

В общем,  Спасибо Яндекс! :)
 

hajtina
28 января 2016, 13:04
Денег не брали. Пожалуйста. :)
sharafutdin
28 января 2016, 13:04

Дайте мне тоже 200 гб. Плиз

sergeich04
28 января 2016, 13:04
То есть теперь я могу прое… терять 200 гигабайт информации вместо 10?
anyksenya
28 января 2016, 13:04
Лучше не терять, а хранить. Со своей стороны мы приняли все меры, чтобы 200 ГБ ваших файлов были в сохранности.
Евгений Куршев
28 января 2016, 13:04
Если я правильно понимаю (сам Я.Диском не пользуюсь), как раз то, что во время этого досадного сбоя лежало на Я.Диске, заведомо легко подлежало восстановлению.
Так что у вас теперь лишние 200Gb пространства, защищённые от ошибок программистов (не только программистов Яндекса) и прочих стихийных бедствий.
maket48
28 января 2016, 13:04

У меня на днях комп вообще накрылся... Но не думаю что это связано с программкой :)

По моему 200 гигов бесплатно на неогранченное время за сбой, который мало кто заметил это щедро даже через край есил вы собирались на дополнительных объемах зарабатывать. Мне кажестя 10 гигов люди бы оценили бы вполне (тем более что у этих гигов есть вполне конкретная цена, которую вы же и установили - в рублях. 

Так или иначе - спасибо. Очень вовремя. Все собирался прикупить чуток места. Думаю таки и прикуплю в качестве благодарности. Осталось закинуть денег на кошелек...

yahim
28 января 2016, 13:04

Корпоративный сектор очень болезненно перенес. ЯДиск уже давно перестали тестить на крит. ошибки перед глобальным апдейтом, - вот и поплатились за это...

maket48
28 января 2016, 13:04

Ясно. Ну, такой жест - жест компании, желающей быть великой. И, вероятно, Яндекс это компания с большим будущем. Ну а пока выложу как я побольше на диск:)

kantaevsa
28 января 2016, 13:04

Здравствуйте! У меня тоже была проблема с ПК пришлось  переустанавливать всё ПО. Но согласитесь, не все разработчики делают такие подарки своим пользователям!!! Так держать! Благодарю Вас уважаемые разработчики!

 

hajtina
28 января 2016, 13:04

Спасибо за понимание.

ldo.efremov
28 января 2016, 13:04

Спасибо Яндекс B-)

 

Здравствуйте, Андрей!

Недавно было выпущено обновление программы Яндекс.Диск, которое могло повлиять на работу ОС Windows. Сейчас проблема устранена, мы выпустили стабильную версию программы, в которой ошибка не повторяется.
Мы решили сделать подарок всем пользователям, у которых была установлена некорректная версия программы — независимо от того, нарушила она работу компьютера или нет. Более подробную информацию о проблеме Вы можете найти на странице http://disk-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=1498 .

tatajga
28 января 2016, 13:04

Проблемы были. Сразу после загрузки Яндекс-Диска на переустановленную ось (два месяца тому назад) - папка ринулась синхронизировать все подряд, что видела, а поскольку она самоустанавливается на дикс С, то увидела она там много не по статусу, включая все рядом лежащие папки вне ее компетенции. Процесс обнаружился не сразу, удаление было чревато, и проблем нагребла много. В итоге пришлось переустанавливать ось еще раз. 

Тем не менее, спасибо за щедрую компенсацию, теперь со спокойной душой можно проститься с тормозным мейлрувским Облаком и с неудобной Мегой, а Яндекс-Диск одним шагом оказался вне конкуренции.

hajtina
28 января 2016, 13:04
Извините за доставленные неудобства. Но дальше будет только лучше.
Анатолий
28 января 2016, 13:04

Отличная новость, неограниченные 0.2ТБ оч даже недурно.

Да и вообще в последнее время все сервисы у яндекса начинают радовать

multinuke
28 января 2016, 13:04

аааа вот оно что, активация Вин7 слетела в один день и на рабочем ПК и дом. ноуте. ясно-ясно. ну чтож бывает...аккуратнее в дальнейших апдейтах! ВНЕДРЯЙ!!!)))

hajtina
28 января 2016, 13:04
Мы сделали уже все выводы. И таких ошибок больше не допустим. Спасибо за понимание.
mafya
28 января 2016, 13:04

Круто, Дропбокс теперь не нужен, а вот подскажите, есть ли какая нибудь програмка на андроид, для синхронизации Яндекс диска с телефоном типа Dropsync для Dropbox.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Для Android есть официальный клиент Диска. Оффлайн синхронизацию он,  правда, пока не умеет. Но у нас обширные планы по его развитию.
mafya
28 января 2016, 13:04
Клиентом я пользуюсь, но это не то что я имел ввиду, например:  с помощью Dropsync для Dropbox указываю папку на Dropbox музыка и папку музыка на карте памяти в телефоне, кидаю музыку на PC в папку дробокс-музыка и автоматом у меня эта музыка в телефоне на карте памяти и так можно указать всё, про бекапы забыл, все что в телефоне то и в дропбоксе и наоборот
hajtina
28 января 2016, 13:04
Такой функциональности в Диске пока нет. Но в яндексном приложении Музыка можно проигрывать треки из Диска, а также сохранять их для прослушивания в офлайн-режиме.
shkala2
28 января 2016, 13:04

Большое спасибо за 200 Гб! И за оперативную техподдержу, вы делаете великую работу!

hajtina
28 января 2016, 13:04
Спасибо за понимание!
Gigl
28 января 2016, 13:04

А где мои 200 гб?

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
200 Гб начислено тем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.).
apn3
28 января 2016, 13:04

Компенсируют не всем? Мне например 200ГБ не дали ((

СлаФка
28 января 2016, 13:04

Опа)))) 200гигов на халяву))))) Проблема только в том, что во всём моём компе памяти меньше т.е. я не смогу грузить файлы с помощью программы))))) а грузить через сайт муторно и свё равно они будут синхронизироваться, чем забьют весь мой комп. Но я рад, спасибо Яндекс)))))

hajtina
28 января 2016, 13:04
В десктопном приложении Диска в настройках можно пометить некоторые папки для выборочной синхронизации. Файлы в этих папках будут в облаке и на вебе, но не будут приезжать на компьютер.
ivEjik
28 января 2016, 13:04

вы можете воспользоваться любым веб дав клиентом, например использую Cyberduck, и загружать файлы в яндекс диск чтобих там хранить. Например ваши бекапы или фотографии из отпуска. Примущества загрузки через клиент в том что после отправки фалов в облако их можно удалять с компьютера и они все равно останутся в облако. А так же там загрузку можно проводить в несколько потоков. Стандартный яндекс клиент отправляет в один поток на скорости примерно 20 мегабит, а в стороннем приложении можно сделать 10 потоков по 20 мегабит и загрузить большой обьем данных в 10 раз быстрее.

iliaplesovskikh1
28 января 2016, 13:04

Странно, мне не приходило 200гб, в чем дело. Программой пользуюсь недавно, кидаю фотки. 200гб очень пригодились бы... Прошу разобраться

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

200 Гб начислено тем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.).

Евгений Волков
28 января 2016, 13:04

Большое спасибо! Весьма неожиданно и тем более приятно. Я Ваш навсегда! Что называется "купили".)))

 

evantoshkin
28 января 2016, 13:04

Проблем не испытывал, но спасибо, очень приятно.

STG
28 января 2016, 13:04

Вот оно как?! Оказывается в том, что я винду два раза воссстанавливал после отказа включаться, это Яндекс Диск виноват:-@. А я то думал всё. Яндекс Диск выдаёт ошибки, винда отказывается запускаться, думал что мой старый ноут накрывается медным тазом.

Но, нет худа без добра. Благодарю за компенсацию.

mdzen
28 января 2016, 13:04

К счастью незадолго сделал резервную копию системы - весьма помогло, но было жутко неприятно.

200 Гб достойная компенсация! Спасибо!

 


Hallboy222
28 января 2016, 13:04

А за АГС-ы свои недоделанные компенсации не будет?

serzh.12014
28 января 2016, 13:04

Спасибо большое!

Сергей С.
28 января 2016, 13:04

Спасибо Яндекс.Диску! 200 Гб тоже подарили несколько минут назад!

xmax_me
28 января 2016, 13:04

Эх.. печалька. Мне 200Гб не досталось, видимо потому, что сижу на маке. Не вовремя свалил с винды, не мог подождать еще месяцок :D

Лавов Сергей
28 января 2016, 13:04

А я-то думал, из-за чего у меня винда слетела....Пришлось переустанавливать(. Спасибо за 200 гб)

Aleksey @soar Smyrnov
28 января 2016, 13:04

Спасибо!

Параллельно использую SugarSync, который после последнего апдейта регулярно ставит проц в полку. Фиксить не собираются и уверен, что мои нервы мне не компенсируют. А у вас очень классный и клиенто-ориентированный подход. Респект.

Михаил
28 января 2016, 13:04

После того как Яндекс дал 200Гб пользователям которые даже не пострадали от ихней ошибки (хоть и могли) - я стал уважать компанию ещё больше.

simx1
28 января 2016, 13:04

Ну молодцы конечно, действительно достойный ход.

Но он еще и маркетинговый.

Вы посмотрите сколько теперь у них пользователей ?

Теперь у них траффик сильно возрастет, + это будет беспрецедентный размер облака для пользователей.

Соответственно они уже никуда незахотят - зачем дроп, скайдрайв и прочие со своими 5,7,10 гигов, когда на ЯДе аж 200 !!! А Яндекс сделал себе хороший задел на будущее. Через пару лет этих 200 Гигов будет уже недостаточно, и мы будем остальное уже докупать.

Вопрос: у кого же мы будем докупать, если наши файлы в объеме 200 гигов уже лежат на серваках ЯДа ?

Конечно это при условии что за это время у ЯДа небудет больше таких серьезных косяков.

В общем, Яндекс молодцы - не зря я Вас выбрал 8 лет назад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smkrlim
28 января 2016, 13:04

Так это получается из-за Яндекс-диска у меня 2 декабря вечером не загружалась Виндоус, а потом, когда я всё-таки восстановил систему по состоянию на 25 ноября, у меня слетела активация?

Ну что ж, нет худа без добра. Я не зря мучился. Спасибо за компенсацию!!!

spider-symbiote
28 января 2016, 13:04

У меня на версии 1.1.5 просто выкинуло на окно авторизации, и я зашел в программу и обновился до 1.1.8 позднее

staleo
28 января 2016, 13:04

У меня, если честно, никаких проблем с Диском не было ни дома, ни на работе, поэтому я даже при всем желании не могу разделить гнев пользователей.

Но у меня такого желания в любом случае нет, потому что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Ведь как учил товарищ Жиглов, главное не наличие преступности, а умение на нее правильно реагировать. :)

У Яндекса в моем понимании просто заоблачная карма за все, что он делает. Большое спасибо за столь мощный апгрейд!

Leopold Stotch
28 января 2016, 13:04

Так вот благодаря кому мне windows пришлось переустанавливать...А я-то голову сломал, на жесткий диск грешил...

Но за 200 гигов все-равно спасибо. Очень кстати.

lion1610
28 января 2016, 13:04

200Гб.
Ох...балдеть!:-O
Проблем особых не было. Правда у меня не отображаются галочки на синхронизированных файлах/папках. Но я уже написал об этом в тех.службу.

 

Но за 200Гб - огромное спасибо.(+1)

anisimandr
28 января 2016, 13:04

Я всегда считал Яндекс нашим достоянием в отличие от газовых корпораций...но теперь я еще и имею личную причину любить Вас. Спасибо большое за такой подарок!!!!!!!

Некоторое время назад я как-то перебрался на гугл и забросил яндекс. Теперь чувствую буду перебираться назад.:-D

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Милости просим :)

slovar2003
28 января 2016, 13:04

Спасибо, это же шикарно просто =)

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Походу здесь собрались в основном те у которых небыло проблем. Что ж вам повезло. А тем кто пострадал не особо радостно даже от такого количества места.

Anton.Genin
28 января 2016, 13:04

А у меня папка Windows снеслась, как я понял, прочитав новости в инете, это происходило при обновлении Яндекс.Диска. После установки новой системы поставил Яндекс.Диск уже 1.1.8, и никаких 200 Гб. Выходит, что доп. пространство получают только те, кто не успел от этого пострадать.

:-(

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Да да, я вот уже несколько часов мучаю первый комп из двух( моих родных). Сам то я не пострадал, и мне компенсации не будет (суто повезло, недели за 3 переустановил винду и лень было ставить диск) но отгребаю я много дерьма.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
наша служба поддержки окажет всю возможную помощь по восстановлению системы, если таковая требуется. Выводы мы сделали и подобного в будущем не допустим.
Anton.Genin
28 января 2016, 13:04

Систему-то мы рано или поздно восстановим, даже некоторые данные сможем вернуть. Было бы здорово тоже 200 Гб получить

:-)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
200 ГБ дарим всем, кто мог потенциально пострадать от проблемы. И вам тоже должны были выдать.
Anton.Genin
28 января 2016, 13:04

Но не выдали.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Значит, с вашего аккаунта не было сделано запросов на наш сервер с проблемной версией.
Gigl
28 января 2016, 13:04

И мне не выдали, очень обидно!

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Значит, с вашего аккаунта не было сделано запросов на наш сервер с проблемной версией.
lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

А чем вы собственно можете помочь? Вернуть потраченное время? Windows XP точек восстановления нет, укатали систему в ноль. Или туже Win 8 которая даже в безопасном режиме не хочет грузится. В обеих случаях рестор удаленных файлов и далее переустановка винды.

Anton.Genin
28 января 2016, 13:04

У меня Win8 Pro и стояла. Точки восстановления не помогли.

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

У вас данные пользователей целы? У меня нет. Вот и приходится востанавливать удаленные файлы. А утилитки то сканируют удаленные файлы очень долго.

Anton.Genin
28 января 2016, 13:04

Пользовательские данные тоже исчезли, настройки всякие. Кроме того на следующей день планировался выезд на объект для программирования и запуска промышленной автоматики, выезд не состоялся. Благо на диске С только папка Downloads находится, остальное на других дисках лежит и резервируется в Dropbox.

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Как я уже писал на харбе в коментах:  "ЯД горите в АДу!" за такой прекрасный сервис и ваших тестировщиков.

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Мы взяли информацию из наших серверных логов. Если вам не выдали, то значит проблемная версия приложения ни разу не приходила на сервер под вашим логином.
tenq
28 января 2016, 13:04
я разлогинился (или нет - не помню), перезагрузил компьютер и уехал на выходные... в понедельник ждала слетевшая активация, дохлый Aero, куча отсутствующих dll-ок и поверх всего безобразил парило окно авторизации Яндекс.Диска...
Gigl
28 января 2016, 13:04

Кривые у вас логи!

simx1
28 января 2016, 13:04

Ну молодцы конечно, действительно достойный ход.

Но он еще и маркетинговый.

Вы посмотрите сколько теперь у них пользователей ?

Теперь у них траффик сильно возрастет, + это будет беспрецедентный размер облака для пользователей.

Соответственно они уже никуда незахотят - зачем дроп, скайдрайв и прочие со своими 5,7,10 гигов, когда на ЯДе аж 200 !!! А Яндекс сделал себе хороший задел на будущее. Через пару лет этих 200 Гигов будет уже недостаточно, и мы будем остальное уже докупать.

Вопрос: у кого же мы будем докупать, если наши файлы в объеме 200 гигов уже лежат на серваках ЯДа ?

Конечно это при условии что за это время у ЯДа небудет больше таких серьезных косяков.

В общем, Яндекс молодцы - не зря я Вас выбрал 8 лет назад.

Deleted
28 января 2016, 13:04
А эти 200 ГБ даются только тем, кто был жертвой сбоя или эти 200 ГБ будут даваться и новым зарегистрировавшимся?
anyksenya
28 января 2016, 13:04
Эти 200 ГБ только тем, кто мог пострадать от возникшей проблемы. Мы выбирали их по нашим логам.
Gigl
28 января 2016, 13:04

Кривые у вас логи!

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Гигабайты даются всем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.). 

gunman-galant
28 января 2016, 13:04

За 200 Гб конечно спасибо.

Но что за странное поведение программы: вчера вечером обновился с 1.1.1 до 1.1.8.

 

Сегодня вечером включаю компьютер - Я.Диска нет, по ярлыку в "Пуске" ничего не происходит. Нашёл YandexDiskInstaller-4422.exe в папке AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk\ - запустил, и только тогда программа обновилась и стартанула... Это что было? Принудительное обновление в таком виде, или что?

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Отправьте, пожалуйста, логи программы мне на почту — anyksenya@yandex.ru. Посмотрим, что за проблема.
Чтобы отправить логи в меню Диска выберите пункт Справка/ Сообщить об ошибке, когда откроется окно браузера, скопируйте адрес и отправьте его мне — это и будет архив с логами программы.
gunman-galant
28 января 2016, 13:04

Странно, спустя какое-то время он опять просто упал... 

 

В итоге я решил удалить все имеющиеся файлы в AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk и переустановить программу. Так что логов теперь уже нет ;-(

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Посмотрим, что можно сделать.
hexagonum
28 января 2016, 13:04

Спасибо, спасибо.

Заодно и по бете мейлрушного облака сильный удар нанесли.

У вас все-так стабильнее работает.

Если бы еще мелкие файлы быстро индексировал яндекс.диск - цены не было бы

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Мы работаем и над этой проблемой.
hexagonum
28 января 2016, 13:04

О, прекрасно, прекрасно.

Как только это решите - выкину дропбокс и друзьям посоветую

papundel
28 января 2016, 13:04

Спасибо, хотя с восстановлением системы ещё надо повозиться ;-)

mitaka1
28 января 2016, 13:04

за два часа на нервах и мучений с полетевшими активаторами и dll файлами, думаю неплохой подарок...

seakuban
28 января 2016, 13:04

Добрый день!

Вы правы, несколько последних дней я действительно сталкивался с постоянными сбоями в работе Windows. Но я не отнес это на счет работы программы Яндекс-диск, и вероятно никогда бы об этом не узнал если бы не Ваше честное признание.

Благодарен Вам за честность, и спасибо за дополнительные 200 гигабайт места!

Удачи Вам в работе!

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Спасибо за пожелание! Будем принимать все возможные меры, чтобы новости были приятными.
lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Спасибо :) И Вам!

rapiddamage
28 января 2016, 13:04

Никто бы об этом не узнал если бы не эта статья  - http://habrahabr.ru/post/204580/ 


 

mr.gs.sr
28 января 2016, 13:04

У меня на двух машинах в один день легли XP и 7. Совсем легли. И теперь, после обновления на "стабильную" версию снова появились некоторые ошибки ещё из бета версии. Как то, создание копий файлов при синхронизации и приписывание к именам копий цифрового индекса...

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Пожалуйста, отправьте нам логи программы, Меню Диска / Справка / Сообщить об ошибке. Мы обязательно проверим, в чём может быть проблема и постараемся устранить её в будущих версиях.
Дмитрий
28 января 2016, 13:04

благодаря вам купил SSD Intel 530 на 240гб так как думал что старый жесткий диск отстрекотал своё... какие то противоречивые чувства вроде и ругаюсь за то что деньги потратил а вроде и радуюсь. теперь в ноуте скоростные 240гб а в облаке 242гб. спасибо сотрудникам яндекса что признались во всем и по человечески отнеслись.

hajtina
28 января 2016, 13:04

Пожалуйста. Спасибо за понимание. 

seakuban
28 января 2016, 13:04

А быть может в качестве компенсации примете мой сайт legion-service.org в РСЯ? Тогда я вообще буду безмерно рад. Прошу прощения если просьба совсем уж наглая:-)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Просьба немножко не по адресу :) Чтобы стать участником РСЯ, необходимо заполнить заявку на нашем сайте https://partner.yandex.ru/index.html.
seakuban
28 января 2016, 13:04

Не прохожу про критериям - низкая посещаемость, не принимают:-$ А вот если бы команда яндекс-диска замолвила словечко....:-P

Александр
28 января 2016, 13:04

Вчера весь вечер переустанавливал систему. Неожиданный подарок. Надеюсь и верю, что первый и последний раз, такой сюрприз. Хорошо, что нужные файлы были на Яндекс.Диске. Вот такой каламбур.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Мы приняли все возможные меры. И впредь будем ещё более тщательно проверять сборки наших программ.
Мастер Груша х_х
28 января 2016, 13:04

Спасибо, Яндекс! 

Исправить вылеты Portal 2 на переустановленной винде это вряд ли поможет, ну и ладно)

Adam Bazaroff
28 января 2016, 13:04

Юзеры маков тоже просят компенсацию! Требуем!

hajtina
28 января 2016, 13:04

У нас нет планов ронять вам операционную систему. :)

хХх
28 января 2016, 13:04

Я бы сказал что это наидостойнешая компенсация. Спасибо :)

 

Finn12
28 января 2016, 13:04

Я уж начал костить разработчиков из Редмонда, т.к. за день до краха обновилась система :) Спасибо за подарок! 

Евгений Казанцев
28 января 2016, 13:04

в начале недели винду загубили, сегодня +200 гб облака подарили.

молодцы, приятно.

винду поднял за 15 минут :-)

Sufferror2008
28 января 2016, 13:04

У меня на рабочем ноуте win8.1, перестал USB отвечать. Я недолго думая перезагружаю, а вместо запуска черный экран. Начал искать в чем может быть причина. В основном писали, что антивирус может блокировать explorer.exe и он не стартует. Пол дня восстанавливал Windows и рабочий софт устанавливал. Вечером мне пишет знакомый - не использую ли я яндекс диск, и все ли цело? И ссылку на хабр, где про проблему написали http://habrahabr.ru/post/204580/ Я такого не ожидал, вообще не ожидал.

Спасибо за 200гб, они очень пригодятся.

И надеюсь вы ввели коррективы в тестирование перед релизом.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Да, мы сделали выводы и впредь подобной ситуации не допустим.

SilverWF
28 января 2016, 13:04

Прошу опубликовать полную и подробную иструкцию: где и какие файлы нужно удалить, чтобы снести к чертям Диск!

Во-первых, я уже перешел на Гугл.Драйв. Еще смотрел ДропБокс и СкайДрайв - оба не понравились.

Во-вторых, зачем мне 200ГБ? Я порнуху в облаке не храню (у меня ее вообще нет) - мне столько не надо. Вообще, мало кто сможет забить это место чем-либо (случаи коммерческого использования халявного хранилища не в счет, конечно).

В-третьих, на домашнем компе была версия 1.1.7, я скачал с сайта 1.1.8 и установил ее. После чего Диск вообще пропал из списка установленных программ (перезагрузка и прочие шаманства эффекта не дали)! И как его удалять прикажете? Удалил вручную папки Диска из Юзр/Локал и Юзр/Роаминг (длл-ку, встраивющуюся в проводник удалил с шаманствами вообще: убил процесс Проводника и удалял ДЛЛ в Тотал Коммандере).

Как теперь снести безымянный системный диск и пустую иконку из Панели управления?

На кой черт так глубоко лезть в систему? СкайДрайв так не лезет в систему, а это все-таки Мелкомягкие делают, а Яндекс, значит, лезет. Отсюда и проблемы! А не от "организации процесса тестирования".

Как мне теперь запускать Catalyst Control Center? Переустановка никак не помогает - он просто не пускается!

 

Даже 200 терабайт не заменят утерянные документы и нервы! Жаль, что мы не в Японии - думаю, несколько харакири уж точно случилось бы в офисе Яндекса. Что-то никак не выходит из Яндекса российского Гугла...

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Если Вам не смогла помочь наша Помощь, то обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки.

ivEjik
28 января 2016, 13:04

Можно например бекапы личных компьютеров хранить а так же портативных устройст. Тогда не то что 200 и 400 маловато. И никаого комерчесткого использования

SilverWF
28 января 2016, 13:04

Это как вариант, конечно. На Диске хранить бекапы системы из-за возможности того, что этот самый Диск похерит систему, мда...

Sufferror2008
28 января 2016, 13:04

Всё-таки есть в этой истории нечто поучительное. В голову сразу лезет: бэкап - всему голова. Кто не бэкапит, тот не спит. Бэкап бессонице не товарищ. Не имей сто часов, а имей 100 бэкапов. Что бэкапишь, то и пожнешь... :-)

SilverWF
28 января 2016, 13:04

Система восстановления винды была выключена, т.к. система стоит на ССД. И UAC был выключен, т.к. при одновременно работающем антивире и фаерволле вероятность проникновения в систему чего-то "нехорошего" - "крайне мала".

Sufferror2008
28 января 2016, 13:04

Да я не про систему. Я про бэкапы документов. Сами же пишете. "Даже 200 терабайт не заменят утерянные документы и нервы!" А систему всегда можно если не восстановить, так переустановить.

seakuban
28 января 2016, 13:04

Бэкапы, снимки системы и контрольные точки - это наше все. На что вы надеялись деактивировав систему восстановления винды - непонятно.

---

На обычном домашнем компе нет да нет но приходится откатываться к старой контрольной точке из-за кривого поведения софта или из-за вирусов.

---

"Система восстановления винды была выключена, т.к. система стоит на ССД. И UAC был выключен, т.к. при одновременно работающем антивире и фаерволле вероятность проникновения в систему чего-то "нехорошего" - "крайне мала"." - Недостаточная причина отключения. Лучше лишний раз перестраховаться.

---

Как резюме: яндекс конечно виноват, но и вы весьма беспечно отнеслись к вопросам безопасности (восстановления)

Владимир Климов
28 января 2016, 13:04

У меня 5 лет XP на ноуте стояла. В интернете хожу везде, сильно не предохраняюсь (не считая ДрВеба). Так вот за всё это время я ни разу не имел проблем, чтобы откатываться к точкам восстановления.

Зато единственный кривой софт от Яндекса доставил. И точка, как назло, последняя на момент сноса этого софта.

Приплыли. Образ на ноуте лежит, достать его оттуда можно, но нарезать на болванку - опять же ноут надо, т.к. другого СД-драйва нету.

В общем, +200 хорошо, но образ XP на них был бы полезнее.

morihaos
28 января 2016, 13:04

Чего-то "нехорошее" - это не только вирусы, это вот такие ошибки разработчиков, бывает, "человеческий фактор" отменить невозможно в принципе. Вот ради этой "крайней малости" и надо держать бакапы, хотя бы на внешнем USB-диске.

А работая в любой операционке от Microsoft, ещё со времён MSDOS-а надо помнить, как "дважды два" одно правило - ОС на одном логическом диске, а документы и прочее - по максимуму на другом.

 

mykazan2010
28 января 2016, 13:04

Это конечно очень жестко вышло. Вчера полный аврал на работе. Перезагружаю комп для подключения двдишника и все. Винда больше не поднялась. Часа два колдовства не принесли результата. Понес жесткий на соседний комп. Дела горят, все в торопях, не удобно. В итоге диск вылетел со шлейфа питания, но не сразу, а чуть поискря и... кранты жесткому. 

  Так в добавок и второй комп не загрузился. Ну кто же знал что проблема в затирании файлов? Колдовал над вторым ещё с часок, пытался восстановить. Думал что аура у меня плохая сегодня, что порча на мне, что не стоит работать сегодня. Ну как так два компьютера за день нагнуть?

  И вот сижу я вчера с кучей срочных дел, с 2-мя нерабочими компами и сгоревшим жестким, на котором была куча нужной инфы, весь в печали и расстройстве, и даже не подозреваю, что это всего лишь последствия программы яндекс.диск. Печаль. Жаль жесткий сгорел. Как быть? Что делать? =((( 

  Винду то переустановим. И со второй машины думаю инфу восстановим. Целый день потратил. Восстановил первый комп только сегодня к обеду, вторым даже времени нет заниматься, ладно его пользователь хоть на сессию ушел. Но ему о случившемся я уже рассказал, поржали вместе...  

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Мы сделали выводы из этой поучительной истории и прилагаем все усилия, чтобы в будущем такого не повторилось. Спасибо за понимание и терпение!
ivEjik
28 января 2016, 13:04

Спасибо яндекс, это очень по русски от широкой русской дыши. Скайдрайв совсем падал и был недоступен более суток и ничего не дали в качестве компенсации. Спасибо вам. Теперь у меня 504 гб халявного места.

Никита
28 января 2016, 13:04

Спасибо за понимание. Оставайтесь с нами!

ivEjik
28 января 2016, 13:04

Да я всегда свами и за вас. Изначально я перешел к вам от гугла, когда узнал что у вас почта на своем домене бесплатна, в отличи от гугла в котором за каждый ящик надо платит 10 долларов в месяц. При том что у вас качества сервиса на много лучше гугловско, например ящик неограниченного размера, тоесть ненадо доплачивать если он переполняется и с вменяемы календарем и тасками, которые можно синхронизировать с любой железкой и за такой и аплатить не жалко. Потом когда копнул глубде узнал про ваше великолепное облако которое уже на старте выдало мне 250 гигабайт. тут правда стоит уточнить что у меня "правильный" ноутбук на которой в тот момент была акция. Но я его покупа не зная об этом, и получил бонус именно в момент регистрации когда ноту уже было почти полгода. Сейчас еще 200 накинули и того с учетом "предполетной подготовки" и оплаты яндекс музыки стало 504 гб. Яндекс музыка так же отличный сервис, позволяет не забивать телефон а слушать что хочется и когда удобно по сети за несерьезную плату за которую даже один диск не купить. Так что такие незначительные оплошности я всегда готов вам простить. Вы великолепны так держать. Желаю вам потопить буржуйский гугл, который за каждый чих просит нерельных денег.

Исключительноо ради принципа теперь в ближайшую зарплату оплачу на год еще +200гб. Пускай 704 будет.

hajtina
28 января 2016, 13:04

Спасибо за то, что Вы с нами. :)

Vezan
28 января 2016, 13:04

Спасибо за +200 гигов. Как в лотерею выиграл))) А то постоянно не хватало 10((( Приходилось чистить! Теперь вообще Класс!!!

samsung1421
28 января 2016, 13:04

После данного обновления, у меня полетела полностью windows. Восстановление не помагает. В логах вот что нашел и это толкьо маленькая чать. 

2013-12-02 10:03:08.230 DeleteFile: [wzcdlg.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.230 DeleteFile: [xcopy.exe] error: 5

2013-12-02 10:03:08.230 DeleteFile: [xcopy.exe] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.230 DeleteFile: [XInput9_1_0.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.230 DeleteFile: [XInput9_1_0.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xmlfilter.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xmlfilter.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xmllite.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xmllite.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xmlprovi.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xmlprovi.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xolehlp.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [xolehlp.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [XpsFilt.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [XpsFilt.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [XpsGdiConverter.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.231 DeleteFile: [XpsGdiConverter.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [XpsPrint.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [XpsPrint.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [XpsRasterService.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [XpsRasterService.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [xpsrchvw.exe] error: 5

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [xpsrchvw.exe] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [xpsrchvw.xml] error: 5

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [xpsrchvw.xml] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [xpsservices.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [xpsservices.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [XPSSHHDR.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.232 DeleteFile: [XPSSHHDR.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.233 DeleteFile: [xpssvcs.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.233 DeleteFile: [xpssvcs.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.233 DeleteFile: [xwizard.dtd] error: 5

2013-12-02 10:03:08.233 DeleteFile: [xwizard.dtd] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwizard.exe] error: 5

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwizard.exe] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwizards.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwizards.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwreg.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwreg.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwtpdui.dll] error: 5

2013-12-02 10:03:08.234 DeleteFile: [xwtpdui.dll] cannot be scheduled to delete on reboot

Я как понял, после перезагрузки у меня все и слетело.

 

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Пожалуйста, обратитесь за помощью в службу поддержки — http://feedback2.yandex.ru/disk/. Наши специалисты окажут посильную помощь в востановлении системы. В качестве компенсации мы дарим всем потенциально пострадавшим пользователям по 200 ГБ.
tenq
28 января 2016, 13:04
а мне не поверили в Службе поддержки. Я им точно такой же лог отправил, а они ответили, мол, "не из-за нас у вас проблемы"...
Елена Че
28 января 2016, 13:04

Я удалю Яндекс Диск. Не хочу я больше с этой конторой иметь ничего общего. Мне всю венду сковырнули, я уже неделю очухать её не могу. Всё теперь переустанавливать. Зачем мне такой сервис которому нельзя доверять. Всё последняя капля была. 

Никита
28 января 2016, 13:04

Приносим свои извинения за доставленные неудобства! Служба поддержки предоставляет подробные инструкции по восстановлению и по возможности отвечает на возникающие у пользователей вопросы. http://feedback2.yandex.ru/disk/

seakuban
28 января 2016, 13:04

Елена мой тогда Вам совет - и винду тогда удалите от греха подальше :-) Microsoft тоже не ангелы в этом плане

База
28 января 2016, 13:04

С более высокой вероятностью вы могли бы словить вирусни и "сковырнуть венду". Никто бы перед вами даже не извинился.:-)

 

nlv.nk
28 января 2016, 13:04

у меня так и осталось 3гб

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Это означает что у вас никогда не стояло десктопное приложение Диска.
asv777
28 января 2016, 13:04

Вы бы еще привели список какие файлы прибили чобы винду можно было нормально восстановить или еще лучше - пихнули файлы в какой нить инсталятор.

Двоякое чувство после этого, вроде и из-за вас пришлось винду на двух компах переустанавливать, причем на одном второй раз восстановил второй раз сразу после переустановки, а вроде и извинения достаточные....

hajtina
28 января 2016, 13:04
К сожалению, случаи удаления все нестандартные. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки. Пришлем возможные инструкции.
GreenBee
28 января 2016, 13:04

А могут ли сейчас сидеть виноватые? :-D 

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Они уже могут только лежать
Бурая
28 января 2016, 13:04

я всё ещё в шоке))) если это навечно, т.е. до доски той самой, то спасибо огроменное!!!

У меня 1.1.6 и пока неприятностей не замечено... мне просто обновить Диск кнопкой "проверить обновления"?

А вообще, спасибо второй раз уже, немного ранее востановили моё право на дополнительные гиги, заработанные мною в самом начале, а теперь ещё и 200... да я король!

Никита
28 января 2016, 13:04

Спасибо! Оставайтесь с нами.

hajtina
28 января 2016, 13:04
Гигабайты навечно. Обязательно нажмите кнопку "Проверить обновления" и убедитесь, что программа обновилась до версии 1.1.8.
Бурая
28 января 2016, 13:04

спасибо, так и сделаю. Ура! будет где фотоархив хранить))))))))))))))))))))))

re-lax
28 января 2016, 13:04

Тоже вчера накрылось два ПК, но не разбирался из-за чего - работа просто встала, спасла лишь переустановка. А вот сегодня порадовало сообщение от Яндекса о подарке в 200Гб. Хоть что то хорошее после волнительного вчерашнего утра. :-)

Никита
28 января 2016, 13:04

Спасибо! Дальше будет только лучше.

kvasilov48
28 января 2016, 13:04

Если не секрет, много вы роздали бесплатных 200Гб ?

Никита
28 января 2016, 13:04

200 ГБ дарим всем, кто мог потенциально пострадать от проблемы

serg.vlad.smirnov
28 января 2016, 13:04

Спасибо! 

hajtina
28 января 2016, 13:04

Пожалуйста!

vadim-gurevich
28 января 2016, 13:04

Это, конечно хорошо что Команда Яндекс.Диска так поступила со своей ошибкой! Винда 7 не хотела загружаться, все время хотела найти причину, откатиться также не смог все точки были удаленны, вообщем переустановил. Теперь вопрос: увеличили яндекс диск до 200 гб - это надолго? И еще как быть с смартфоном он от такого количества загруженной инфы просто крякнет? У меня синхр. и комп и тел.? Как быть?

Никита
28 января 2016, 13:04

200 Гб – это подарок, обратно их никто не заберет, пользуйтесь и оставайтесь с нами! По умолчанию, клиент Яндекс.Диска не хранит на смартфоне сами файлы, только списки файлов и загружает их по требованию. 

vadim-gurevich
28 января 2016, 13:04

Спасибо

grenpenyen
28 января 2016, 13:04

Щедро! Но сначало испугало =) как так, 200гб , за что? Лихорадочно  проверять баланс карты, все норм. А тут оказывается нестабильная версия. И правда пару дней постоянно диск вылетал, постоянно не авторизован был.

 

Спасибо за щедрый подарок, это правда правда навсегда?

 

PS да в общем и 5гб рад был бы, но тут просто без кооментариев, спасибо

Никита
28 января 2016, 13:04

Пожалуйста! Оставайтесь с нами, дальше будет много интересного!

hajtina
28 января 2016, 13:04
Да, гигабайты навсегда.
deci-dela
28 января 2016, 13:04

Добрый вечер! Утешение за мытарства с восстановлением системы. В общем, я - из команды погорельцев ;-) Будем надеяться, что подарки теперь будут просто так!

Никита
28 января 2016, 13:04

Делаем для этого все возможное. Спасибо за то, что вы с нами!

deci-dela
28 января 2016, 13:04

Спасибо Вам за корректное поведение :-)

lukyanov-sv
28 января 2016, 13:04

Мде. Мой личный pc не пострадал, а вот на восстановление компьютеров знакомым сил потрачено не мало. В итоге страдал я, а все ещё и с +200Гб остались. #тоска #боль #печаль

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
К сожалению у нас нет способа валидировать логины тех, кто чинил другим систему :( А начав выдавать под "честное слово" мы привлечем неадекватных любителей халявы.
Антон
28 января 2016, 13:04

Элементарно, никаких честных слов не нужно. Разрешите тем людям которым сделали компенсацию 200 Гб, предать это место как либо любому другому пользователю ЯДа.

vpnet
28 января 2016, 13:04

Спасибо за оперативность!

Сам работаю в софтверной компании, и прекрасно понимаю, что стандартный набор тестов не выявляет всех возможных проблем. Большое спасибо за место, хоть мои устройства и не пострадали. Место пришлось кстати, как раз собирался купить 100Гб...но все ровно, спасибо. (+1)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Пожалуйста! У нас много планов по улучшению существующих возможностей и по добавлению новых. Оставайтесь с нами и делитесь впечатлениями.
wladimirmir64
28 января 2016, 13:04

спасибо! приятно=);-)

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Так как же всетаки удалить ЯД 1.1.8. Анинсталлера нет в папке установки. В Утсановке и удалении программ тоже нет. Ну это уже перебор, дайте удалить программу. Хоть список файлов и ключей реестра дайте, сам руками почищу.

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Эта проблема сама исправится в ближайшую пару дней.
lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Даже если я отключил автообновление? :-D

baranaydin
28 января 2016, 13:04

Hi,

I did not get a 200 GB Free, what should I do to get it, I use Windows 8.1 and the 1.1.8 Version.

Thanks in advance ;)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

You had to use version from 1.1.5. to 1.1.7. to get the additional space now. But there is a good news too. With 1.1.8 version your computer is absolutely safe :)

seakuban
28 января 2016, 13:04

Весьма повезло что несколько месяцев назад включил функцию восстановления системы (ранее была отключена). И это мне весьма помогло в сложившейся ситуации. После загрузки винды, я оценив масштабы разрушений, всего лишь  откатывался к предпоследней контрольной точке. И на этом все проблемы заканчивались.

---

Ну, и так откатываться пришлось пару дней :-) Хорошо что теперь все в порядке и с виндой и с проблемой нехватки места на яндекс-диске. В том смысле что у меня места на диске теперь аж 210 гигов :-)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Пользуйтесь с удовольствием :)

rodger-rulez
28 января 2016, 13:04

Хм, щедрый подарок) Яндекс, спасибо)
Не зря стал пользоваться Я.Диском)

 

бонус этот на время или, так сказать, навсегда?) 

hajtina
28 января 2016, 13:04
Эти 200 Гб выданы навсегда.
nut.foto
28 января 2016, 13:04

Ну вот увы  "повезло" с подарком, т.к был разлогинен клиент, зато повезло, что ничего не слетело, хотя работал клиент постоянно и автоапдейт обновил до 1.1.8. Надеюсь дальше будет только лучше!

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Но удалить Вы в текушей версии его не сможете). 1.1.8 ну удаляется из системы)

nut.foto
28 января 2016, 13:04

Удаляется)

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Как?

https://www.dropbox.com/s/sizbtgckalhsghp/Скриншот 2013-12-04 20.19.34.png

https://www.dropbox.com/s/h68d65es07zq0hq/Скриншот 2013-12-04 20.20.00.png

Разве что чистка руками, но тогда остается реестр нечищен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nut.foto
28 января 2016, 13:04

Любой хорошей програмкой для деинсталяции, которая умеет сама подчищать реест и диски, например geek unistaller

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Спасибо. Почистил реестр от этой заразы, надеюсь полностью.

nut.foto
28 января 2016, 13:04

Не за что) Ну это совсем не зараза так то.

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Если программа уничтожает данные и ее удалить простыми методами нельзя - то это вирус.:-)

olegtrasher
28 января 2016, 13:04
Никакие 200гб мне не компенсирует потерю доверия моих клиентов и утраченной прибыли из за срывов срока сдачи.
Zhirov Mihail
28 января 2016, 13:04

 

получат по 200 ГБ дополнительного места на Яндекс.Диске на неограниченный срок

Красиво :) Уверен, что это сильно порадует пользователей!

igorsenenkov
28 января 2016, 13:04

Неожиданно. Спасибо за 200. Не сразу уловил, что это из-за Яда (интересно получилось, а-ля каламбур), но пришлось рабочую win7 переустановить.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:04

Я тоже хочу бесплатные 200гб. Пользуюсь с самого запуска, а так и есть 20гб. На других обл.хранилищах "увеличить" есть шанс у каждого, а тут... поломайте тогда и всем остальным пользователям.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Специально ломать Вам Диск мы, конечно, не будем, но есть другие способы увеличить объем Яндекс.Диска. 

ckalolass
28 января 2016, 13:04

Обнаружил тревогу на хабре. Посмотрел логи - да прога пыталась стереть системные папки, но слава богу прав не хватило :-)

Спасибо вам за подарок!

las2000
28 января 2016, 13:04
А где мне можно записаться, прога стояла т.к обновилась автоматически, а вот место не пришло, хотя очень хочется. Где мне встать в очередь ? Спасибо.
lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Вставать в очередь не нужно. Мы определили по логам список пользователей, успевших получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.). Раз вы не получили место, значит у вас не было таких версий приложения. 

Gigl
28 января 2016, 13:04

У меня была такая версия, комп пять раз летел из-за вас, место не дали, либо у вас логи кривые либо из-за вашей нестабильной версии программа разлогинелась.

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Пришлите мне в личку ваш логин
Gigl
28 января 2016, 13:04

Не пойму, как в личку слать сообщения?

Gigl
28 января 2016, 13:04

По ссылке я.ру вроде и так понятно какой логин.

nel
28 января 2016, 13:04

только решил пересесть на яндекс сервисы, как случился с компьютером такой "подарок", спасибо, продолжу пользоваться другими. Даже извинения лично не прислали, прочитал на хабре.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Мы разослали письма всем пользователя, у которых была установлена нестабильна версия Диска. Возможно, вы просто не используете тот адрес почты, на который было отправлено письмо. Либо вам повезло, и нестабильных версий у вас просто не было. 

uncleshi1
28 января 2016, 13:04

Где скачать полный установщик версии 1,1,8? Подскажите.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Последнюю версию приложения всегда можно найти по адресу http://disk.yandex.ru/download/.

uncleshi1
28 января 2016, 13:04

спасибо, но по этой ссылке у меня скачивается веб-установщик, а я просил на оффлайн дистрибутив. У меня на одном ПК вер. 1.1.5 не обновляется по сети, поэтому хочу так еще попробовать обновить. Больше просто не хочется возиться с восстановлением системы, хватило одного раза.

hajtina
28 января 2016, 13:04
http://disk.yandex.ru/download/YandexDiskSetupPack.exe/
bratarti1985
28 января 2016, 13:04

На самом деле приятный сюрприз, теперь с таким объемом для меня их "облако" - лучшее!!!:-)

DimitryMaximov
28 января 2016, 13:04

Спасибо! Это прекрасный подарок!

tenq
28 января 2016, 13:04
Ну класс... а я как раз сливал фотки с айпада директора (и для этого создал ему аккаунт в Яндексе,  хотя он даже не знает об этом) и залогинен был не под своей учетной записью...
Но до обеда систему восстанавливал и 200Гб не получил :'(
rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
К сожалению у нас нет способа валидировать логины тех, кто чинил другим систему :( А начав выдавать под "честное слово" мы привлечем неадекватных любителей халявы.
tenq
28 января 2016, 13:04
Не _другим_, а перелогинился на время под аккаунтом директора НА СВОЁМ компьютере, чтоб списать фотки с его iPad. IP статический, захотели бы - проверили бы.
Логи, содержащее такое
2013-11-30 16:02:06.307 DeleteFile: [InstallPackage_ETW.Log] succeeded!
2013-11-30 16:02:06.307 DeleteFile: [IntelOpenCL64.dll] succeeded!
2013-11-30 16:02:06.307 DeleteFile: [Intel_OpenCL_ICD64.dll] succeeded!
2013-11-30 16:02:06.307 DeleteFile: [Interop.DfsrHelper.dll] error: 5
2013-11-30 16:02:06.307 DeleteFile: [Interop.DfsrHelper.dll] cannot be scheduled to delete on reboot
2013-11-30 16:02:06.307 DeleteFile: [intl.cpl] error: 5
2013-11-30 16:02:06.307 DeleteFile: [intl.cpl] cannot be scheduled to delete on reboot
в наличии.
Факт остается фактом - Яндекс спалил мне половину рабочего дня, про компенсацию сказал "извини, ты любитель халявы"... прекрасно.
rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Нет, это не так. Мы понимаем вашу проблему, просто не можем отделить ваш случай от тех кто его выдумает :(
tenq
28 января 2016, 13:04
Ребят, я Вам логи полные отправил. Со статического IP. Вы не не можете, вы не хотите.
Значит решение, принятое до чтения этого топика, было верным
tenq
28 января 2016, 13:04
Спасибо, получил :)
Gigl
28 января 2016, 13:04

Я тоже логи вам посылал, почему мне не дали 200 гб?

igorsenenkov
28 января 2016, 13:04
Неожиданно. Спасибо за 200. Не сразу уловил, что это из-за ЯДа (интересно получилось, а-ля каламбур), но пришлось рабочую win7 переустановить. На др. компе с win7 нормально всё было. У знакомого на Win XP другая (новая) учётка появилась.

bratarti1985
28 января 2016, 13:04

А что на XP яндекс.диск разве работает?

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Работает. Лично восстанавливал комп маме, из за этого факапа с ЯД.

igorsenenkov
28 января 2016, 13:04
Да, конечно работает.
limp101
28 января 2016, 13:04

Планируется ли добавить возможность указывать не 1 папку для синхронизации, а несколько? В связи с получением 200Гб хочу сделать на ЯД бекап данных с дропбокса (одна папка) и фоток (другая папка, откуда синхронизируется мэйл.ру-драйв). Вариант переноса одной папки в другую не подходит. Я понимаю, полностью скопировали дизайн дропбокса, но хотелось бы все-таки штатными средствами под Windows иметь возможность задать хотябы 5-10 папок для синхронизации. Не понимаю почему так сложно сей удобный функционал добавить.

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Мы думаем об этом
Илья
28 января 2016, 13:04
"Спасибо" огромное. После того что я испытал,не имею ни малейшего желания пользоваться далее вашими сервисами.Мне безопасность системы дороже чем 200гб которые я наврядли когда либо смог бы заполнить до конца.До этого вполне хватало 10.Теперь наверное стоит всерьез взглянуть на конкурентов,благо выбор велик.
DizZa2007
28 января 2016, 13:04

А не надо под администратором сидеть и все будет хорошо.

Илья
28 января 2016, 13:04
Мне что теперь Яндекс сервисы должны указывать как мне использовать свой ПК? Лол)) Давно так не смеялся.
DizZa2007
28 января 2016, 13:04

А причем тут яндекс сервисы, это как раз о надежности и безопасности разговор. Смеятся есть повод над тем, что человек говорящий о надежности, для этой самой надежности не делает ничег ))) Кто под юзером сидит, у кого че попало не обновляется само по себе, и кто умеет пользоваться фаийрволом, у того того ничего не падает, не ломается и халявные 200 гогов падают как подарок )))

Илья
28 января 2016, 13:04
Хорошая попытка)) Весели меня еще)))))
DizZa2007
28 января 2016, 13:04

Дрогой друг, веселятся тут окружающие, ведь это вы прилюдно обосрались показали свою некомпетентность перед почти четырехстами людьми  [:]|||||||||[:] тили тили, трали вали, парам, пам пам :-)

Успехов в школе!

 

 

anna-yu
28 января 2016, 13:04

Как здорово! 200 гигабайт - просто шикарно! Яндекс, спасибо, я ваша навеки! ))

Дмитрий
28 января 2016, 13:04

а я то думаю почему у меня ни с того ни с сего видео драйвер с офисом слетать после перезагрузок стали и библиотеки dll от фреймворка теряться? а то яндекс оказывается виноват:-)

Ну извинились так извинились! Спасибо большое, достойная компенсация за некоторый гемор)))

О гуглодиске, дропбоксе и прочих облаках теперь можно забыть как о классе. Яндекс вне конкуренции!!!

Илья
28 января 2016, 13:04
Вспомни о своих словах,когда тебе они еще раз удалят винду ))
rety
28 января 2016, 13:04

Да, именно поэтому я месяц назад купил на год 100 гигов. Чтобы вы сейчас всем подарили 200. Ну ОК.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Дополнительные 200 Гб достались лишь небольшой части пользователей и им сложно завидовать в сложившейся ситуации. Надо помнить, что это компенсация, а не просто подарок. 

bratarti1985
28 января 2016, 13:04

Советую всем пользоваться программой Acronis Backup & Recovery (правда нужен мощный комп и места много), раз в три дня автоматом делаю резервную копию двух своих SSD дисков на которых стоит windows и храню .tib архив на своем терабайтнике, в случае чего, 15 минут и система восстанавливается прогой Acronis True Image :-) Сплю теперь крепко))

rezikler
28 января 2016, 13:04

да, как раз 200гб для бекапа:-)

seraphim18
28 января 2016, 13:04

Яндекс, красавик, что сказать xD

Морозов Сергей
28 января 2016, 13:04

Четыре потраченных часа на понимание того, что происходит с компьютером (не запускались некоторые программы, не открывалась панель управления и т.д.) компенсировали замечательным подарком. Спасибо. Правда, придётся сегодня не выспаться из-за того, что работу не успел вовремя доделать, но за 200 ГБ прощаю. ;-)

gtrk-bryansk
28 января 2016, 13:04

Хм, у меня почему то 200 Гб не добавилось. Хотя я уже успел удалить ЯндексДиск и ставил сейчас начисто. :)

И ещё одно, у меня теперь почему-то вообще нету пункта Я.Диск в "Панель управления\Все элементы панели управления\Программы и компоненты". :(

То есть теперь я вообще не смогу удалить Я.Диск? :(

Версию новая, прямо сейчас скаченная.

rusinov
28 января 2016, 13:04
Удаление скоро само исправится. Про место - вероятно у вас не стояла ни одна из перечисленных версий приложения: 1.1.5 1.1.6 1.1.7
lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

Только в том случае если включено автообновление. Не вводите людей в заблуждение! Только после выхода новой версии, когда "протестируют" новый деинсталятор.

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Да все так, спасибо за уточнение.
mikhaevseev
28 января 2016, 13:04

У меня на двух основных компах университета и на домашнем винда слетела. Два дня вытаскивал нужные файлы с унивеситетских компов, на домашнем и одном рабочем уже переустановил винду, еще один в очереди. На университетских была куча учебной информации + рефераты и дипломы с 2011 года, на втором прошедшие и идущие дела адвокатской коллегии. Как то стремно теперь ставить ЯД.

hajtina
28 января 2016, 13:04

Извините за доставленные неудобства и потерянное время. :( Текущая версия Яндекс.Диска - стабильная. И конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы все последующие тоже не были проблемными. 

Anton2042
28 января 2016, 13:04

у меня как было 10 так и ост осталось, скоро 10 лет будет как с яндексом дружу

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Вероятно, у вас не стояла ни одна из перечисленных версий приложения Яндекс.Диск для Windows: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7

svlam
28 января 2016, 13:04

Кстати интересен такой такой момент. Что нового в версиях с 1.1.1 по 1.1.8? Так как на одном из моих компов была версяя 1.1.1 и прекрасно работала. Соответсвенно зачем её обновлять до неожиданно прблемных 1.1.5.

 

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Там достаточно много существенных исправлений связанных со скоростью синхронизации, например.
ya999999999
28 января 2016, 13:04
Как бы мне хотелось получить такой подарок от нашего Яндекса
horus1978
28 января 2016, 13:04

круто. а просто один раз написать внятную инструкцию:

- если у Вас стоит 1.1.4 и ниже - вы вне опасности, обновитесь и все будет хорошо

- если у Вас стоит 1.1.5-1.1.7 - не перезагружайтесь, и все будет хорошо (кстати - нужно ли им обновляться?)

- если у Вас стоит 1.1.8 - вы вне опасности, можете даже не обновляться. 

сложно??? 

а то у меня 1.1.5 и 1.1.7 - и я, чуть-чуть, паникую...

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

1. Ни в коем случае не удаляйте приложение, не убедившись, что у вас уже установлена версия 1.1.8.

2. Обновление до стабильной версии 1.1.8. должно произойти автоматически. Тем не менее, проверьте, пожалуйста, какая версия Диска у Вас установлена. Для этого необходимо кликнуть по значку Яндекс.Диска в области уведомлений (в правом нижнем углу экрана) и выбрать следующие пункты меню: "Справка" - "О программе". Если текущая версия программы имеет номер меньше, чем 1.1.8., нажмите кнопку «Проверить обновления».

nikel.arthur
28 января 2016, 13:04

Я прочитал о проблеме с Яндекс.Диском случайно на хабре, отключил автообновление и обновил вручную потом сам. С Яндекс.Диском уже давно, им только и пользуюсь, у меня и на 4sync 100Гб есть (выиграл  в конкурсе), и вообще много перепробывал облачных хранилищ, но ваш самый лучший, всегда им пользуюсь, а в других интерфейс непривычен и поэтому пользоваться другими желания нет. 

Возможно моя любовь к Я.Д связана с тем, что всё-таки это моё первое облачное хранилище, ну тогда получается, что я однолюб и всё равно бы от вас никуда не ушёл :)

За 200 Гб спасибо, но я и 10 Гб никогда полностью не заполнял ) Но тем не менее мне нравится ощущать большой запас, который вы предоставили. 
 

Спасибо уважаемая команда Яндекса за все свои сервисы, очень помогают при работе в интернете. Люблю вас всех, кто там работает )

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Спасибо и Вам за добрые слова!

ya999999999
28 января 2016, 13:04
Купил бы
lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Не отказывайте себе в удовольствии :)

Bien Venidos
28 января 2016, 13:04

Дайте пожалуйста 200гб, Обновился на глючную версию специально чтобы система слетела так как я начинающий компютерный техник по ремонту компов, теперь будет чем занятся на выходных. Ну и 200ГБ не помешает.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:04

Боюсь Вас огорчить, но компенсация не распространяется на случаи намеренной поломки собственного компьютера.

galkorsakova
28 января 2016, 13:04

Я тоже из команды пострадавших(((((( Не спец в компе, а как говорит внук " у меня продвинутая бабушка")))))):-D

2 декабря полностья слетела система...(виндоус ХР, мозилла) чистый лист, паника, караул!!! , Но я же женщина,  первым делом рыдала!!!! (честно-честно)

 Короче, взяла себя в руки, поковырялась в памяти и первое, что сделала откат через точки восстановления и урааааа!!! Заработало!!!

Главное, что я это никак не связала с ЯДиском, как раз в нем и сидела, а он все глючил, непонятки какие-то выдавал  И вдруг письмо от Вас сегодня..да, уж сюрприз за сюрпризом.

Ну нельзя так с нами, ребятки, чуть до инфаркта не довели, давление зашкалило...вы там, это, поаккуратней давайте, хорошо?))))

 Какие вы умники,Спасибо за такой подарок, достойно! Теперь я могу быть спокойна за сохранность фотоархивов своих?

 P.S.: было, что мне блог заблокировали, ох, как я рыдала... через друзей на почте вышла на помощь (другой возможности не нашла связаться Ярушечкой) спасибо, восстановили.

Может для нас , которым далеко не шешнадцать, послабление какое придумаете, чтоб без шоковой терапии?

hajtina
28 января 2016, 13:04
Извините за доставленные неудобства и волнения. :(
Фотоархивы храните спокойно. Они будут в целости и сохранности.
А внуку с продвинутой бабушкой повезло. :)
Дмитрий
28 января 2016, 13:04

у меня слетела регистрация винды и все программы - сутки восстанавливал, за 200 гигов конечно спасибо, но все же.....

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы сделали выводы из этой ситуации и приняли меры, чтобы такого больше не повторилось.
Екатерина Ющенко
28 января 2016, 13:04

Уважаемая команда Яндекс!

В каждом Вашем новом проекте или в обновлении уже существующих всегда находится что-то приятно и нужное каждому пользователю.

Крайне приятно, что Вы заботитесь о своих пользователях.

Хочется выразить огромную благодарность за Вашу работу.

Новых идей Вам и замечательных пользовтелей!

hajtina
28 января 2016, 13:04

Спасибо за отзыв и пожелания. :)

Vitaly
28 января 2016, 13:04

Спасибо вам, команда Яндекса!

Проблема с системой была, но часа за 2 откатом системы решилась.

А мое мнение о вас еще лучше, чем до сбоя.

 

hajtina
28 января 2016, 13:04
Спасибо за понимание.
condukter
28 января 2016, 13:04

Прошу прощения, что напрашиваюсь на компенсацию. Но у меня 7-ка пришла в негодность. Пришлось переустанавливать. Не приятно, мягко говоря! Единственный плюс в том что крах системы и активации стал толчком к переходу на 64 бита. Надеюсь на понимание.

hajtina
28 января 2016, 13:04
200 Гб должны были приехать всем пользователям, у кого были установлены нестабильные версии. Если это Ваш случай, а подарок не приехал, напишите, пожалуйста, в нашу службу поддержки.
ya23609
28 января 2016, 13:04

200 гигов, конечно, приятно. Но в свете покоцанной системы шлю Яндексу лучи стабильности :-)

hajtina
28 января 2016, 13:04
Принимаем. Спасибо.
almagestum
28 января 2016, 13:04

Устанавливал Яндекс Диск инсталлятором для 1.1.5 из общей папки в локальной сети. При установке (не деинсталляции) исчезли все файлы из этой папки, кроме самого установщика (подпапки и файлы в них остались нетронуты). Я уже написал вам об этом в службу поддержки. Папку я восстановил. Дело не в этом. Говорю я это вот к чему: что пострадавшими вполне могут оказаться люди, которые даже понятия не имеют ни о каком Яндекс Диске. Достаточно хранить инсталлятор-убийцу в общей папке, и чтобы другой пользователь в локалке, не ведая, что творит, дважды кликнул на него.

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Устанавливать наше приложение лучше всего с нашего сайта. Там всегда будет последняя версия и есть гарантия что это именно наше приложение. Запускать случайные exe файлы из локальной сети - не очень хорошо.
almagestum
28 января 2016, 13:04

Этот "случайный" exe файл имеет действительную цифровую подпись YANDEX LLC. Так что сомнений, что это Ваше творение, нет никаких. Если не надо доверять Вашей подписи, то так прямо и скажите. Но за ответ Вам зачёт. Все файлы удалил, место в Облаке освободил. Спасибо за услуги.

P.S. Попытался снести Ваше приложение (1.1.8) и обнаружил, что стандартным методом это сделать не получится. Опять, видимо, пользователь виноват: какой-то "случайный" exe файл на вашем сайте лежал, а я его подобрал.

СТЕПАН
28 января 2016, 13:04

да достадная ошибка, кое как реанимировал винду. Бонус в размере 200 гигво немного смягчил обиду) надеюсь что таких бонусов больше не будет. ЯД лучшее облако пусть таковым остается (B)

hajtina
28 января 2016, 13:04
Спасибо за понимание. Мы делаем все, чтобы подобная ошибка не повторилась.
raspberrypidisk
28 января 2016, 13:04

Вы меня извините, но я считаю с 200 ГБ вы перегнули. За прошедшие дни я столько навозился с ноутбуками друзей (всех кого сам подсадил на я.диск), что поломал свой CD-HDD залман... При этом сам я пользовался только web-dav версией (практически не пользовался), бажную 1.1.5 ставил уже только для экспериментов (что не помешало таки убить свою винду, хотя ключик из реестра перед перезагрузкой удалил, сам дурак - сам виноват).

Уверен, что подобных ситуаций тысячи -- пострадали не конечные пользователи (которым и диск-то, в общем, не сильно сдался, лишь удобно качать файлы с народа и перебрасываться фотографиями), а те, кто денно и нощно восстанавливал поломанные системы. И именно эти люди больше никогда и никому не посоветуют ваш я.диск.

Я не сторонник облачных хранилищ в принципе, однако ваша выборочная "раздача слонов" со стороны тех, кто восстановил более десятка систем и не пользовался вашим диском, выглядит странновато (мягко говоря). Конечно тут нет единственно верного решения после такого большого прокола, однако разобраться в ситуации более глубоко, считаю было необходимо.

bratarti1985
28 января 2016, 13:04

Что такое CD-HDD - это наверно новые технологии? Или это ваша кустарная разработка? Патент есть?)))

raspberrypidisk
28 января 2016, 13:04

Нет, не моя разработка, это кейс такой от залмана: http://habrahabr.ru/post/116799/

Очень жалко, отличный был девайс :( Настолкьо привык, что без него уже как без рук, в понедельник новый такой же поеду покупать

bratarti1985
28 января 2016, 13:04

А я уж подумал, что новое что-то хард с сидюшником. С таким успехом можно и флешку с сидюшником назвать ;-)

raspberrypidisk
28 января 2016, 13:04

Да нет же, это не обычный хард, вы заливаете ваши *.iso файлы в папку _iso, выбираете нужный образ из меню диска а потом ПК видит этот диск как внешний CD-ROM привод. Как daemon tools, только в запрограммированный в прошивке диска. Если часто приходится загружаться с дисков - очень удобное решение.

hajtina
28 января 2016, 13:04
Да, Вы правы, те, кто помогал восстанавливать работоспособность операционной системы друзьям, родственникам и коллегам, тоже пострадали. Но у нас, к сожалению, нет способа выделить этих людей.
Denok137
28 января 2016, 13:04
Вот оно что... Капец
Активация слетела, антивирь сдох, половина дров на звук видео мать слетело, куча программ слетело, тормозить все стало, какой-то ад
Хоть кому то за дело 200гб дали %)
anyksenya
28 января 2016, 13:04
Примите наши извинения за причинённые волнения и сложности.
Выводы сделаны и дальше будет только лучше!
Qwentor
28 января 2016, 13:04
Спасибо, конечно, за 200 ГБ, но я в ближайшее время, наверное, воздержусь от установки вашей программы - обойдусь WebDAV.
Винду до сих пор восстанавливаю - в логе куча удаленных файлов.
anyksenya
28 января 2016, 13:04
Мы подготовили инструкции по восстановлению работоспособности системы. Возможно, они смогут вам помочь — http://feedback2.yandex.ru/disk/win/ .
Ещё раз приносим извинения за доставленные хлопоты.
Qwentor
28 января 2016, 13:04
Спасибо, конечно, за 200 ГБ, но я в ближайшее время, наверное, воздержусь от установки вашей программы - обойдусь WebDAV.
Винду до сих пор восстанавливаю - в логе куча удаленных файлов.
khb.kot
28 января 2016, 13:04

Здравствуйте! Команда Яндекс.Диска!

 

Я только сегодня узнал что давали по 200гб. на диск. Но не заметил не чего! Как было так и осталось. У меня винда слетела "Возникла ошибка при запуске //не помню какой то//.dll" и не запускалась. Третьего или второго декабря. Удалось восстановить откатом контрольной точки через CMD. И писем на почту не приходило! На данный момент  стоит старая версия. Еще не обновлялся! Да кстати.  Если бы не ХабраХабр то я бы не узнал что это было из за яндекс диска! Просьба: “Проверяйте на своих рабочих машинах” ! А то люди, которые не знают, как пользоваться машинами много денег отдают за восстановление!


P\S: Место не нужно. Это вам для информации!  =)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Спасибо за отзыв! Мы существенно изменили процесс разработки и тестирования приложений, чтобы не допустить подобного в будущем. Оставайтесь с нами и пользуйтесь дополнительным местом. Отбирать не будем :)
tanich
28 января 2016, 13:04

Дома слетела Windows 7, восстанавливал MBR, долго думал из-за чего такое могло быть. Вчера получил письмо, и понял из-за чего. Обновился на работе (тут windows xp sp3) до 1.1.8 и.. утром сегодня получил, что слетел весь профиль польователя, стал начальным, как-будто его удалили из Docuents and settings. Пришлось восстанавливать точку системы от 3 декабря.

Пока от греха везде удалю Яндекс.диск и буду ждать более стабильной версии (сюрпризы надоели).

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Версия 1.1.8 совершенно стабильная. Возможно, проблема с операционной системой возникла до обновления, но проявилась только сейчас. Надеемся, инструкция по восстановлению вам поможет— http://feedback2.yandex.ru/disk/win/ .
seoforfood
28 января 2016, 13:04

У меня сейчас в Диске 210 ГБ места. Т. е. это теперь навсегда?

hajtina
28 января 2016, 13:04
Да, место выдано навсегда.
o-yanshin
28 января 2016, 13:04

Спасибо! :-D

Роман
28 января 2016, 13:04

А если я ничего не успел загрузить, только поставил, причём уже снёс, и обнаружил, что система восстановилась до предыдущего состояния, похерив все мои настройки и т.п. О проблеме узнал только сейчас, видимо, подарок уже не получу:-(

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Мы выбрали по логам сервера тех пользователей, у которых стояли нестабильные версии. Если вы нашли старую версию сейчас, то место выдано уже не будет.
vladislav.litvinoff
28 января 2016, 13:04

сегодня обновился с 1.1.7 до 1.1.8 слетала активация виндовс 7 - место НЕ добавили, восстановите справедливость пожалуйста.

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Пожалуйста, отправьте нам техническую информацию из программы: меню Диска / Справка / Сообщить в Яндекс об ошибке.
sokol-nnm
28 января 2016, 13:04

Реанимировал 3 компьютера после этой бяки, но сам не пользовался программой для загрузки. Можно мне тоже в качестве компенсации 200Gb? Буду пользоваться!

anyksenya
28 января 2016, 13:04
К сожалению, мы никак не можем проверить всех, кто восстанавливал чужие компьютеры, но не пострадал сам. Ведь, согласитесь, каждый может написать нам, что пострадал. А технической возможности проверить это у нас нет. :(
a.s.tsarev
28 января 2016, 13:04

К сожалению, никакие гигабайты не компенсируют ущерб, принесенный вашим сервисом. Доверие действительно подорванно...

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Мы понимаем, что никакая компенсация не может полностью заменить потраченные время и нервы. Приносим искренние извинения. Делаем всё возможное, чтобы подобное никогда не повторилось.
sound-kurgan
28 января 2016, 13:04

Однако тоже систему восстанавливал пол дня, но за 200 гигов конечно спасибо, все мы люди ошибаемся, считаю это приемлемой компенсацией.

hajtina
28 января 2016, 13:04

Спасибо за понимание. 

maxmoriss
28 января 2016, 13:04

У меня версия 1.1.5, но 200Gb почему-то не пришло.... :(

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
200 Гб начислено тем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.). И мы это проверяем по нашим серверным логам. Если например сейчас где-то найти старую версию и поставить ее, то это не поможет.
maxmoriss
28 января 2016, 13:04

подарки в виде 200гигов тоже не помогут! ;)

AKLab
28 января 2016, 13:04

А я вот, когда вчера узнал о проблеме с ЯД, специально его запустил и посмотрел версию - 1.1.5.! Дело в том, что я сервис пользую в основном через webdav, а саму прогу запускаю ручками (автозагрузка и автообновления выключены). И ставил я её по нормальному с вашего сайта (а не так, как Вы намекаете) и обновлял кнопкой. Причём последний раз (до вчерашнего дня) я её запускал точно не в этом месяце. И думаю, что разные глюки в системе появились как раз из-за этой версии. Так что Вы пожалуйста проверьте там в своих логах, когда я эту версию ставил и запускал.

николай з.
28 января 2016, 13:04

СПАСИБО БОЛЬШОЕ! УДАЧИ ВАМ

proba1024
28 января 2016, 13:04

странно мне не дало 200 гб

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
200 Гб начислено тем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.).
z82
28 января 2016, 13:04

Они похоже, взяли логи только с одного дня...

скажем если ты не включал комп в последние пару дней, до 4 декабря, то и 200 Гб уже не получишь...

У меня много знакомых, которые Я.Диском пользуются  от случая к случаю... им не дали... хотя версии у них были как.раз из списка...

proba1024
28 января 2016, 13:04

не пойму почему мне не подарили?

Somebody N
28 января 2016, 13:04
В понедельник огрёб по полной.
Слетела активация Windows.
Перестали работать полностью или частично некоторые программы, в том числе системная утилита к материнской плате ASUS и дополнительные кнопки на мыши.
Тем не менее система осталась работоспособной на 95%. Буду переустанавливать.

Считаю, что Яндекс повёл себя достойно. Сбегать с Яндекса не собираюсь :)
Получил на Диске дополнительные 200Гб.
dimsha111
28 января 2016, 13:04
Большое спасибо за 200 гигабайт ! Вам бы еще сделать  ос для мобильных устройств или хотя бы приложение для синхронизации контактов в телефоне . Тогда и можно будет совсем отказаться от гугла
hajtina
28 января 2016, 13:04

Пожалуйста. :)
У нас есть сервис Переезд, который помогает перенести контакты из старого телефона в новый. Работаем над переездом с Андроида на IPhone и обратно.

dimsha111
28 января 2016, 13:04
Нет. Я другое имел ввиду. Чтобы контакты синхронизировались в облачное пространство автоматом или хотябы вручную. А лучше вообще телефоны с вашей ОС. И есть ли в планах сделать свою ОС для телефонов? Спасибо
hajtina
28 января 2016, 13:04

Обычно компания Яндекс не пишет о своих планах. Не могу Вам ответить. Но это направление развития нам, безусловно, интересно. 

infowins
28 января 2016, 13:04

https://dl.dropboxusercontent.com/u/17655378/FIX/FixYD_Reg.exe

 

Что делает фикс:

DEL /F /S /Q "%ProgramFiles(x86)%\YandexDiskInstaller*.exe"
DEL /F /S /Q "%ProgramFiles%\YandexDiskInstaller*.exe"
DEL /F /S /Q "%UserProfile%\YandexDiskInstaller*.exe"

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]
"PendingFileRenameOperations"=-

 

 

Поддержка Яндекса  настолько тупая, что не прислали где расположен их файл деинсталлятора

Я им отправлял письма по три раза, молчат игнорируют, да пошли они!

lilo.vlad
28 января 2016, 13:04

В текущей версии деинсталяитора нет :-)

Он находится на стадии "тестирования" :-D

 

 

madhed
28 января 2016, 13:04

Хе-хе... А теперь переустанавливай все, ех... :-(

Dmitrij2002
28 января 2016, 13:04

Здравствуйте. А чего так долго синхронизация идет???  Пишет один файл синхронизируется, скорость о и так уже часа 4. Отправил логи вам. Windows 8.1 x64

Железо. Asus K53B

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Поддержка вам обязательно ответит. Сейчас она несколько перегружена, но мы работаем над этим.
amalafeev
28 января 2016, 13:04

Мне пришлось делать восстановление системы из-за некорректной версии программы, но 200 Гб более чем компенсируют затраченное время. Я очень доволен решением команды Яндекс.Диска. Спасибо.

Ошибки бывают у всех, важно вести себя достойно. Так держать, Яндекс.

 

 

hajtina
28 января 2016, 13:04
Спасибо за понимание.
Dmitrij2002
28 января 2016, 13:04

Извиняюсь ))) Все только что синхронизация завершилась. Спс Вам за предоставленное место. Кстати винда у меня слетела из-за яндекса.

irisha-korolkova
28 января 2016, 13:04

А вот было бы здорово если б вы открыли возможность создания "Общей папки" на Android, и в приложении Яндекс.Диск и webdav. А то иной раз нужна именно общая папка, а не ссылка

hajtina
28 января 2016, 13:04
Спасибо за предложение.
zudwa.get
28 января 2016, 13:04

Косяков у меня не случилось, но всем вокруг моим коллегам дали эти подарочные ГБ, а меня обделили:-@

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
200 Гб начислено тем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.).
Gigl
28 января 2016, 13:04

Сделайте возможность дарить гб если их больше 21, например если их 221 то можно было бы подарить 200гб.

klyava74
28 января 2016, 13:04

Привет всем у меня слов нет честно. Мне лично положили всю систему в аут из за ошибки. У меня на компе 2 пользователя учетки, адмистративный мой и сына. Так вот зайдя в админстративный профиль свой вся система в отключке, не чего не открывается, не чего не запускается, в общем не чего не возможно сделать. Хотя у сына все норме работает, так ваш уважаемая программа там не стояла. Вот у меня вопрос что теперь мне делать, что бы все пришло в норму?

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Лучше всего написать в службу поддержки: http://feedback2.yandex.ru/disk/
nokia.gr2
28 января 2016, 13:04

Зашёл в панель управления. Ваших обещанных "гигабайтов" не увидел. Получается, вы только болтаете, что "все пользователям", а на деле выдаёте гигабайты не всем. Учитывая сложившуюся ситуацию, как вы рассчитываете оправдать доверие пользователей, если вы не в силах выполнить собственные обещания?

 

Или вам наплевать на пользователей (вопрос риторический)?

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
200 Гб начислено тем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.).
darya-ilatovskaya
28 января 2016, 13:04

мне тоже не дали. видимо правда дают выборочно)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Место было выдано только тем, кто мог потенциально пострадать от программы — у кого были запущены нестабильные версии программы.
morihaos
28 января 2016, 13:04

Теперь понятно, почему у меня Винда дома позавчера умерла. Сильно меня это не напрягло, так как это комп для всяких экспериментов, на котором система переставляется частенько... Переключился на диск с Xubuntu, все данные все равно всегда на втором 2-х гигабайтнике. Но, 200 гигов - это приятно, теперь можно не думать о покупке дополнительного места.

А вот на работе повезло, даже не знаю как. Видимо, вся эта катавасия произошла, когда компы были не включены. Хотя утром сегодня на XP-ке сначало сказало, что доступна новая версия. Потом пришло сообщение, что дали 200 гигов, на которое я сильно не обратил внимания. Потом вижу, что иконки диска нет, пытаюсь запустить - безрезультатно. Перезагрузка, снова не запускается. Иду, качаю инсталлятор, устанавливаю поверх, всё работает. Потом в почте письмо про 200 гигов и ошибку. Стало понятно, что произошло дома. Со страхом лезу на комп бухгалтера, там 7-ка стоит и бух работает с максимальными правами, ибо есть несколько программ, которые не могут работать в ограниченной учётке, а руки всё не дошли, чтобы на ПрограммФайлы поставить пермишены. Гляжу версию диска - 1.1.5 - жму обновить - обновляется - 1.1.8. Вроде всё работает.

Спасибо!

hajtina
28 января 2016, 13:04
Здорово, что у Вас так все обошлось. Будем стараться радовать в дальнейшем стабильными программами и новой интересной функциональностью.
AlexxFFC
28 января 2016, 13:04

А у меня версия застыла на 1.1, хотя обновление было включено, прочитав о таких багах, вручную заставил обновиться до 1.8, поэтому система не падала. И 200 Гб не дали, я плакаю :( Windows переставить - дело 20 минут, а 200 Гб на дороге не валяются :D

Кому не надо - поделитесь со мной гигабайтиками :)

shinedragonfly
28 января 2016, 13:04

Благодарю за дополнительное место, теперь мне наконец понятна причина случившегося в 20-х числах ноября BSOD на моем рабочем компе с WinXP.

Xottab-DUTY
28 января 2016, 13:04

Тоже бы хотел 200 гб :)

Вопрос: а почему при установке я.диска завершается процесс explorer.exe? Другими способами нельзя?)

sponkratov73
28 января 2016, 13:04

Диск добавляет в контекстное меню Проводника пункты "Скопировать публичную ссылку", добавляет значки, показывающие состояние синхронизации на папках и файлах и др. Для того, что бы эти дополнительные возможности заработали, нужно перезапустить Проводник. Так уж устроена технология shell extension в Windows.

darya-ilatovskaya
28 января 2016, 13:04

мне почему то не предоставили 200 ГБ.

хотя система слитела(

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
200 Гб начислено тем, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.). Вероятно ваша проблема не была связана с Яндекс.Диском.
darya-ilatovskaya
28 января 2016, 13:04

в одно время со всеми и с теме же признаками)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Отправьте нам пожалуйста логи программы: меню Диска / Справка / Сообщить об ошибке. Проверим и восстановим справедливость, если всё было так, как вы говорите.
Кирилл
28 января 2016, 13:04

А вот у меня стояла эта версия и никаких 200ГБ не дали:( обидно:(

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Это маловероятно, данные мы выбирали по серверным логам. Однако если у вас есть какие-то подробности, то пришлите их в поддержку: http://feedback2.yandex.ru/disk/
Людмила Маляева
28 января 2016, 13:04

Мне, хоть и удалось частично восстановить работопособность Windows 8, но до конца восстановить работоспособность всех программ так и не получилось. То там глюки появились, то здесь, скажем Скайп так и не заработал ни в какой версии и при любых шаманствах. Переустановили систему с нуля, весь софт, все настройки - сутки на всё про всё. Теперь работает как часы, но Яндекс-Диск больше ставить не собирались. За подарок в виде 200Гб спасибо конечно огромное, он стОит потраченного времени, но теперь уже все равно страшно, вдруг это повториться? Если только Акронисом бэкапы делать, точка восстановления не спасает. Надеюсь впредь Яндекс будет более ответственно подходить к процессу.

 

rusinov.ya
28 января 2016, 13:04
Да, мы сделали выводы и впредь подобной ситуации не допустим.
Vitali
28 января 2016, 13:04

Отлично. У всех моих знакомых, никаких проблемм с компом и +200 гб на Диске. У меня наоборот. Спасибо Яндекс. Почти 10 лет с Вами))))

hajtina
28 января 2016, 13:04
Мы выбрали по логам всех пользователей, у кого были зафиксированы установки проблемных версий Яндекс.Диска. Напишите нам, пожалуйста, в службу поддержки.
Vitali
28 января 2016, 13:04

Дааа. Ребята вы меня убиваете. Уже написал, вчера))) Но по ходу служба поддержки и модераторы блога находятся в разных местах))))) или просто вопросы модерируются поверхностно, без детально разбора. Хотя это в принципе и понятно, в свете последних....B-)

anyksenya
28 января 2016, 13:04
Сейчас служба поддержки немного перегружена, но мы прилагаем все усилия, чтобы исправить эту ситуацию.
Vitali
28 января 2016, 13:04

короче пролетел я с 200 гб)))))))))

zebrazhirafa
28 января 2016, 13:04

обидно:(.. сначала я увеличивала пространство, привлекая людей, потом начала ежемесячно оплачивать дополнительное пространство на диске, а кому-то просто так в бессрочное пользование 200гб..

вроде как и так оплачу?

Кирилл
28 января 2016, 13:04

именно так. не уж то они думают, что после такой несправедливости я буду покупать эти 200ГБ за 300рублей в месяц? мне проще пользовать облаком от мейла.ру. там всем дают по 100ГБ

zebrazhirafa
28 января 2016, 13:04

вообще до этого момента я была гиперлояльна и всем рекомендовала при каждом удобном случае, но после такого стало как-то не по себе, чувствуешь себя лохом, которым пользуются.. причем ведь это, вероятно, какая-то новая версия, а не та, что у тех, кто давно уже сидит на ЯД.. вот так вот поблагодарили за лояльность - платите и дальше

Задумывалась о приобретении еще доп пространства, но сегодня после этой новости пошла и загрузила Облако от Мейл ру. Я и ящиком тем пользуюсь чаще. Что самое интересное, даже и не знала, что мейл ру подобный проект запустил. Просто не интересовалась за ненадобностью. 

hajtina
28 января 2016, 13:04

Мы ценим всех наших пользователей. Но в данном случае гигабайты были выданы только тем, кто мог потенциально пострадать. Потому что именно их компьютеры в результате допущенной нами ошибки мы поставили под угрозу. 

В большинстве случаев приложение для Windows автоапдейтится. Вряд ли у Вас стоит старая версия приложения. Скорее всего, дело в том, что по каким-то причинам нестабильные версии программы не дошли до Вашего компьютера. 

zebrazhirafa
28 января 2016, 13:04

это, конечно, здорово, что все это не дошло до моего компьютера и на поломало все, в противном случае никакие 200гб не спасли бы ситуацию

однако все равно обидно, не 200, но сколько-то можно было бы добавить и всем, кого это не коснулось, чтобы испуг прошел быстрее.. а то вот я почитала о последствиях и мне как-то это все не очень понравилось