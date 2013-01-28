Блог Диска

Блог Диска

Выборочная синхронизация папок на Яндекс.Диске

В приложениях Яндекс.Диска для Windows и Mac OS X появилась важная функция — выборочная синхронизация. Теперь вы можете выбирать, какие папки хранить на компьютере, а какие — только на Яндекс.Диске.

Например, если вы используете Яндекс.Диск для хранения бэкапов или архивов, не обязательно иметь копии этих файлов на домашнем компьютере. Они редко бывают нужны, но занимают место. Вы можете отключить синхронизацию для папок с такими файлами. Папки будут удалены с вашего компьютера, освободив место, но сохранятся на Диске.

Если вы используете Диск на нескольких компьютерах, синхронизацию отдельных папок можно включить на одном из них и выключить на другом. К примеру, личный фотоархив можно хранить на домашнем компьютере, чтобы он не занимал место на рабочем. А общие папки держать только на рабочем ноутбуке, чтобы не было соблазна поработать с ними из дома.

Управление синхронизацией папок доступно в настройках приложений.



Приложение для Windows позволяет также отключить синхронизацию папки из Проводника.

Отключить синхронизацию папки

При этом загружать новые файлы в несинхронизируемую папку можно прямо на компьютере. Просто перетащите файлы в нужную папку в окне настроек.
85 комментариев
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apollo2k4
28 января 2016, 13:07
Небольшое пожелание.
Сделайте игнорирование по маске – чтобы например можно было отключить синхронизацию файлов *.бла-бла
Можно например каким-то гиковским способом (например .ydiskignore на манер того как это работает в git) чтобы не морочить голову простым людям
anyksenya
28 января 2016, 13:07
Спасибо за предлоежние! Мы подумаем о такой возможности.
Nemets39
28 января 2016, 13:07

Удобно было б также, придя в гости, зайти в десктоп-клиент под своей учёткой и скачать нужную папку или несколько, не затрагивая при этом данных и файлов из аккаунта хозяина. Я понимаю, что это же можно сделать и через веб-интерфейс, но согласитесь, удобнее помнить просто свой пароль, чтобы зайти и скачать выборочно несколько файлов, чем запоминать несколько длиннючих публичных Я.Ссылок (ведь и неизвестно наперёд, какие из них понадобятся расшаренными). 

Andrew Floatrx
19 апреля 2016, 02:55
anyksenya,
очень не хватает настройки аля .gitignore!
Alex
16 октября 2017, 18:36
anyksenya,
Прошло 4,5 года ) Что то придумали?
artemeesenin
27 октября 2017, 08:23
anyksenya,
Да, этого очень не хватает! Когда скидываешь проекты и каждый раз игнорировать node_modules ужасно неудобно
timkindl
20 февраля 2018, 13:07
anyksenya,
Прошло ещё немного времени. Есть новости? )
Пожелание очень большое, на самом деле. ) Вот дропбокс умеет, например ;)
Мак мусорит в папки файлами ".DS_Store". Не хватает настройки игнорирования файлов по маске.
Артем
23 марта 2018, 21:09
anyksenya,
Присоединяюсь к жаждущим функциональности игнора файлов по маске. В остальном доволен всем! Спасибо за ваш труд!
Agilovr
14 апреля 2018, 15:00
anyksenya,
пожалуйста сделайте игнорирование файлов или папок по маске. очень нужный функционал когда хранишь на диске например исходный код
miheevkolya
4 июля 2018, 10:45
anyksenya,
Уже обновилось неизвестно сколько, а функционал наоборот обрезался, теперь исключить папки невозможно.
А некотрые программы, не смотря на хранение данных, при работе постояннно обновляют некоторые неперемещаемые файлы статистики, изза чего происходит буквально тысячи обновлений в минуту круглосуточно, не имеющих совершенно никакой ценности.


Вроде элементарное улучшение, котрое несомненно принесёт пользу и пользователям и облаку, так как уменьшим нагрузку.
Может самые квалифицированные программисты не справляются, и может нам, простым крестьянам стоит в этом помочь?
Есть ли возможность посмотреть весь код и предложить изменения?
А то уже надежды почти нет.
Обновлено 4 июля 2018, 10:46
s1lentSK
5 мая, 13:42
anyksenya,
 3 года прошло, а игнорирование файлов по маске, еще не реализовано(((
regcms
сегодня, 16:23
anyksenya,
3.5 года, а игнорирования файлов по маске всё нет и нет :((((
atomheart
28 января 2016, 13:07

Cпасибо! Давно ждал!:) А то не очень было приятно, что на рабочий комп копировались все файлы.

Когда подобное можно ждать для Android'a (iOS)? Держать на мобильнике актуальную версию каког-то файла бывает иногда очень нужно.

Пожелание:

Было бы неплохо, чтобы можно было на сервере, а не на клиенте, отключить синхронизацию какой-то папки со всеми устройствами. Чтобы было просто веб-хранилище.

James.Devivan
28 января 2016, 13:07

+1

Тоже очень хочу данную функцию!!!

Комментарий удалён
anyksenya
28 января 2016, 13:07
Не должно быть связано с обновлением. Попробуйте выключить синхронизацию клиента и включить снова.
goran-nn
28 января 2016, 13:07
Отлично! Выборочная синхронизация работает. Спасибо.
Только почему-то при запуске программы сообщение всплывает:
"Ошибка при удалении файла или папки. (MB_ICONSTOP)
Не удается удалить файл. Не удается произвести чтение из файла или диска. [OK]"
Нажимаю OK, после этого всё прекрасно работает.

PS (29.01 22:30): Дополнительная информация.
MessageBox, о котором выше шла речь, выдавался на двух компьютерах, подключенных через прокси (HTTPS). Оба компьютера работают под Windows-XP (prof. и home ed.).
Сейчас поставил программу на нетбуке под Windows-7-starter с прямым подключением (без прокси). На нём MessageBox не выдаётся.

PS (30.01 08:45):
Подключил Windows-XP напрямую (без прокси). Проблема не решилась. MessageBox продолжает появляться при запуске программы и при включении синхронизации.
Возможно дело в том, что я устанавливал клиента Yandex.Disk с нуля (то есть это было не обновление предыдущей версии, а установка программы заново). После запроса на авторизацию программа начала процесс синхронизации по всем папкам (их у меня было пять в тот момент), и в это-же время я производил настройку синхронизации (оставил отмеченной только одну из пяти папок)... Видимо из-за этого какой-то сбой случился...
Продолжаю наблюдение... :)

PS (14.02 18:09):
Обновление до версии 0.8.0.3360. MessageBox НЕ ВЫДАЁТСЯ. Похоже, что проблема решена!
anyksenya
28 января 2016, 13:07
Отправьте нам, пожалуйста, логи из программы (какой-нибудь, где ошибка показывается) и сообщите, для какого логина подключен Диск. Посмотрим, в чём может причина такого сообщения.
goran-nn
28 января 2016, 13:07
Файлы здесь
Login: goran-nn
goran-nn
28 января 2016, 13:07
После обновления до версии 0.8.0.3360 проблема исчезла!
Большое спасибо!
olshevski
28 января 2016, 13:07

Во-первых, спасибо за приложение в частности и за сервис вообще - вашими продуктами приятно пользоваться! Поэтому в качестве совсем небольшого пожелания: было бы здорово, если бы вы в очередном релизе добавили поддержку HiDPi для MacOS.

delanorm
28 января 2016, 13:07
Не работает "отключение синхронизации папки" из контекстного меню, реакция нулевая на посыл.
(из сис.трея всё работает), правда папка которую я хочу "несиинхронизировать" является подкаталогом
папки которая синхронизируется- в этом дело?
hajtina
28 января 2016, 13:07

Да, дело именно в этом. Для подкаталогов функция не действует. 

delanorm
28 января 2016, 13:07
В таком случае, желаю успеха в дальнейшем развитии программы.
p.s. Сделали бы тогда уж полнофункциональную программу- типа менеджера загрузок.
mybox49
28 января 2016, 13:07

Очень полезная опция. К сожалению, мне не удалось открыть внутренние подпапки. Отметка ставится только на папке верхнего уровня. Планируется ли дать пользователю возможность отмечать любую папку?

anyksenya
28 января 2016, 13:07
Всё верно, сейчас функция работает только для корневых папок. Спасибо за пожелание! Мы подумаем о такой возможности.
James.Devivan
28 января 2016, 13:07

Подумайте, пожалуйста! А то у меня только 1 корневая папка и следовательно столь ожидаемая функция не работает.

AlexxFFC
28 января 2016, 13:07

А в вин8 будет когда-нибудь диск верно работать?

d22y
28 января 2016, 13:07

При отключении синхронизации у папки она пропадает с компьютера! И как мне помещать туда файлы тогда? Отключил сейчас синхронизацию у всех папок и на компе яндекс диск пустой, а если у какой нибудь папки включить синхр. то она появляется на компе и начинает закачиваться с интернета, что за дела?

vlmsk
28 января 2016, 13:07

В самих настройках синхронизации на отключённую папку файл нужно перетягивать. 

ВООБЩЕ НЕ УДОБНО!!! Ну хоть что-то...

d22y
28 января 2016, 13:07

ниче не перетягиваетсё. потому что бред перетаскивать в настройки. где програмисты яндекса?

lks303
28 января 2016, 13:07

И у меня не получается:-(

vlmsk
28 января 2016, 13:07

вы сначала галку с папки уберите (типа её не синхронизировать), а потом на эту папку можно будет тянуть файлы. 

Бред, понимаю......

lks303
28 января 2016, 13:07

После обновления получилось,а до этого папка исчезала вместе с галкой! (Из окна настроек тоже.):-)

andekm
28 января 2016, 13:07

И что это значит? Почему на контакт не расшаривается?

trovix
28 января 2016, 13:07

вещь хорошая, но хотелось бы предложить сделать еще пару фишек:

которые просто обязательно нужно сделать :)

1) все таки сделать выбор синхронизации не только корневых папок но и подпапок

2) добавить возможность синхронизации папок из любых мест, очень нервирует собирать все нужные данные для синхронизации в одно место, далеко не всегда это удобно.

3) возможность шарить во внешку всем, а не только конкретным людям папку целиком (к примеру как у популярного dropbox пример). 

4) видеть все мои подключенные клиенты, с возможностью очистить любой через веб интерфейс

 

дополнительные:

5) сделать возможность монтирования я.диск как отдельный диск в системе :D я просто всегда пользуюсь Total Commander'ом, было бы шикарно через него входить в я.диск и без синхронизации на комп папки порулить файлами на я.диске. (но это из разряда дастишь фантастишь и мечты). пробовал webDAV через него даже на очень скоростном инете ну просто ацццки долго прогружаются и проходят все операции.

6) сделать продвинутую систему синхронизации, т.е. скажем создать папку и сразу запустив оснастку клиента выбрать с какими именно устройствами ее синхронизировать. Скажем создал папку 1 и тут же пометил, что эту папку нужно синхронизировать с клиентом 1 и 2, а 3 и 4 клиентам ее синхронизировать по умолчанию не нужно.


ну как то так :D да, я много хочу, но помоему все предложения довольно адекватные. Хотя 5 пункт просто мечты мечты.


[upd] 

пункт 7, в клиенте для андроида добавить возможность видеть сколько всего места на диске и сколько свободно + какой либо глобальный статус, нотификации или прогресс выполнения синхронизации. А то кинул заливаться папку и сидишь не поймешь сколько чего и как, перебирать каждую папку что бы глянуть прогресс по каждому файлу это жесть.

gluk-v48
28 января 2016, 13:07
Пунк пятый можно сзделать за 5 минут без модификации самой программы. Вот примерно так:

1. В разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices создайте строковый параметр (String Value) с именем диска, например "F:" (без кавычек);

2. В значении параметра введите путь к каталогу в формате \??\, например "\??\D:\Яндекс.Диск" (тек же без кавычек);

3. Перезагрузите систему, чтобы требуемый диск создался.
trovix
28 января 2016, 13:07

спасибо, но это совсем не то.

это просто монтирование локальной папки яндекс диска в отдельный диск. т.е. в нем НЕ будет папок на которых я отключил синхронизацию в клиенте.

 

а мне нужно довольно шустрое монтирования всего облака напрямую в отдельный диск, хоть сетевой. Если это делать средствами венды, то там время отклика просто запредельное, что совсем не подходит.

Nemets39
28 января 2016, 13:07

У мя раньше Я.Диск работал как смонтированный через ВебДАВ отдельный раздел, а сейчас перестал. *печалька*

makarov.21
28 января 2016, 13:07

Наконец-то

TnavanT
28 января 2016, 13:07

>> Просто перетащите файлы в нужную папку в окне настроек


сделайте, пожалуйста, что бы и целую папку можно было перетащить, а не по одному файлу закидывать.

Drake4ree
28 января 2016, 13:07
Спасибо за статью )
Yuriy S.
28 января 2016, 13:07

После этого обновления, процесс синхронизации "зависает". Просто значок синхронизации крутится - но 9 из 10 файлов не обновляются. Никаких сообщениий об ошибках не выскакивает. Система WinXP-SP3. Похоже придется удалять прогу. А ведь уже привык :((.

mts-hamza
28 января 2016, 13:07

У меня точно такая же проблема, иногда помогает перезагрузка компьютера, иногда приходится удалять файл который не синхронизируется.

Дмитрий
28 января 2016, 13:07

Жаль не ко всем обновлениям есть примечания. А то обновилось и думай что там нового...

TnavanT
28 января 2016, 13:07

+1, очень не хватает

aking1
28 января 2016, 13:07

Внутри общей папки все равно нельзя отключить синхронизацию, а ведь это важно. Сделайте для вложенных папок такую возможность.

inikitian
28 января 2016, 13:07

Очень не хватает 3 состояния галочки: "Не загружать содеримое папки на компьютер, но отображать папку и загружать из неё всё на сервер". Очень неудобно загружать файлы через окно настроек. А так можно было бы просто кинуть файл в папку, он загружается на сервер и удаляется из папки. Либо в контекстное меню файлов и папок добавить что-то типа "Оставить файл/папку только на сервере".

max4396
28 января 2016, 13:07

Иногда приходтся переименовывать файлы пакетом на локальном диске. В текущей версии приложения старые файлы удаляются с Я.диска и загружаются новые с новыми именами. Хотелось бы, чтобы Яндекс.Диск распознавал такие действия.

Спасибо за сервис

 

herok.herok
28 января 2016, 13:07

убирите имя того кто залил файл это очень простой доступ для взлома почты....

Александр
28 января 2016, 13:07

Не работает счетчик скачиваний публичных файлов. Лев Добров из поддержки утверждает, что все работает правильно. Может кто то проверить и исправить данный баг?

 

P. S. Проблема решена, Лев Добрович - большое спасибо! Если бы еще не так трудно было доказывать, что проблема все таки была...

yuyu005
28 января 2016, 13:07

Создание отдельной папки Яндекс диск это конечно не плохо, но мне было бы удобнее чтобы любую папку на компьютере можно было синхронизировать с яндекс диском, например через контекстное меню, пункт меню "синхронизировать с яндекс диском". А так получается приходиться хранить на компьютере две дублирующих друг друга папки.

Например: вот есть у меня папка "фото", а в ней папка "зимние фотографии" куда я переодически добавляю новые фотографии, и очень мне хочеться чтобы эта папка была на яндекс диске. Мне приходиться копиравовать эту папку в папку "яндекс диск". А при появление новых фотографий добавлять их и в одну папку и в другую, а хотелось бы только в одну, которая синхронизировалась с яндекс диском. Можно конечно создать символьную ссылку папки "зимние фотографии" в папке "яндекс диск", но тогда при невнимательном удалении "зимние фотографии" из папки "яндекс диск" (просто чтобы она больше не синхронизировалась) я удалю её и из папки фото, что будет очень обидно.

Работу с папками в яндекс диске можно было бы сделать по принципу работы библиотек в виндовс 7-8, Добавляешь папку в яндекс диск, она появляется в яндекс диск, но при этом физически остается там где и была, при удалении с яндекс диска, она удаляется только от туда , но физически остается на диске.

Спасибо за сервис, надеюсь он станет ещё удобнее!

a.grigora
28 января 2016, 13:07

Да, очень не хватает функционала синхронизации отдельной произвольной папки/файла с Яндекс.Диск. Приходится держать дубликаты в "рабочей" директории и в "дисковой". Добавьте, пожалуйста.

 

antonius77
28 января 2016, 13:07

Присоединяюсь к пожеланию!

Дмитрий Камаев
28 января 2016, 13:07

Сделайте хардлинк папки с зимними фотографиями в папку яндекс диска и забудете о проблеме.

 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/NTFS_junction_point

Удобнее всего в тотал коммандер, но можно и в FAR.

Есть также программы чисто для винды.

 

 

 

 

 

 

 

 

yuyu005
28 января 2016, 13:07

Хардлинки папок в винде вроде бы не поддерживаются, только симлинки.

Хардлинки только для файлов и то в пределах одного логического диска.

Или я что-то не знаю?

Tutanhamon
28 января 2016, 13:07

Неплохой обзор. Вообще, у таких программ куча особенностей. И это не только синхронизация по ftp. Например, как именно программы решают конфликтные ситуации с файлами. Допустим, один и тот же файл изменили в обоих местах. Как именно поступит программа. И так далее. 

Если вам интересно, то более подробно можно ознакоиться c обзором синхронизация папок 

Anya Zhukova
28 января 2016, 13:07

У меня iphone. Как отключить синхронизацию папок с диска на телефон? У меня закачалось все с диска в телефон и съело всю память :(

Если эти папки удаляю с телефона они исчезают и на диске. 

Victoria
28 января 2016, 13:07

В мобильных приложениях Диска синхронизации как таковой нет — копии файлов и папок на устройстве не хранятся. Вероятно, память на устройстве занял кеш приложения. Его можно очистить в настройках приложения.

Вячеслав Мороз
28 января 2016, 13:07

Поддерживаю,ДА! Это все, что, собственно, нужно от программы, синхронизация отдельных папок, а не закидывание всего и вся в папку я.диска. Это неудобно и лично я не доверяю такому подходу - прога глюканет однажды и я останусь без фотографий за последние 10 лет.

ser98765
28 января 2016, 13:07
С виду все нормально, все открывается, но получаемая ссылка на файл не работает в блоге. Будь то картинка или музыка, браузер не видит ее.
Что делать?
VseHobbi
28 января 2016, 13:07
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Игорь Дьяченко
28 января 2016, 13:07

Есть пожелание,все таки сделать возможность отключения синхронизации без удаления папки на компьютере. Было бы очень удобно.Допустим мне не надо постоянно синхронизировать некоторые папки с Диском,но раз в месяц необходимо делать бекап этих папок.Было бы удобно включил-синхронизировал-отключил и дальше пользуешься.Полное отключение неудобно,т.к. есть папка которая должна быть постоянно синхронизирована.

Чигирев Алексей
28 января 2016, 13:07

Спасибо!Очень полезная функция - закачка файлов при отключеннной синхронизации 

Просьба разработчиков допилить программу.

1)Чтобы отключенные от синхронизации папки не пропадали из папки Яндекс.Диск,а помечались каким нибудь другим значком.А то заходить в настройки и там отправлять на сервер - не удобно.

2)Чтобы была возможность отключать синхронизацию самих программ находящихся в папке Яндекс.Диск,

3)Чтобы была возможность просмотра файлов,которые на самом деле хранятся только на сервере; скачивать их сразу из папки Яндекс.Диск;отправлять файлы только на сервер путем перетаскивания в несинхронизируемую подпапку папки Яндекс.Диск).

Надеюсь понятно написал,что хотел сказать.Спасибо.

atno
28 января 2016, 13:07

Доброго дня!

Работаю под Mac OS X. Периодически папка Яндекс.Диск исчезает с компьютера. При попытке назначить таковую через Настройки, папака Яндекс.Диск создается и через несколько секунд исчезает из Finder'a. Файлы остаются только на сервере.

Помогите разобраться, пожалуйста)

ws5
28 января 2016, 13:07

Я может как то не так пользую данную фичу, но для меня это супер приложение, ни каких серьёзных неудобств не ощущаю, всё супер! o_O Спасибо Яндексу! (love)

Acekon
28 января 2016, 13:07

Когда можно будет синхронизовать любую папку на компьютере.

 

Особенно хочется это для некоторых папков в appdata, которые после сноса системы сбрасываются, а не всегда есть под рукой свежая копия.

Victoria
28 января 2016, 13:07

Точных сроков назвать Вам не могу, но мы обязательно подумаем над этой возможностью.

scheblovs2012
28 января 2016, 13:07

Я скачал на свой Айфон Яндекс.Диск и закачал туда по присланной мне ссылке видеофайл, но не вижу его в своём Яндекс.Диске на ноутбуке к которому подключен Айфон. АйТьюнс на ноутбуке установлен и при подключении Айфон синхронизируется нормально. Разве я не должен видеть одновременно то, что вижу на Яндекс.Диске Айфона и на Яндекс.Диске ноутбука?

sssvolk
28 января 2016, 13:07

У меня тоже предложение. 
До этого был на "дропбоксе", патриотизм победил =)
Дело в том, что Дроп копирует не галерею с телефона, а именно папку "камера" или "DCIM", что в РАЗЫ удобней. Сфоткал, знаю что появилась везде. А не как сейчас: вся галерея =((
Можно как-то это исправить?!? А то пришлось отключить, и теперь не синхронизируются фото на автомате.  

mail@everyday.mk.ua
22 марта 2016, 02:39
Храню на яндексе файлы проектов, находящиеся под версионным контролем. Хочу, чтобы Яндекс Диск игнорировал при синхронизации папки .git .idea и тому подобные.
Неймоверно напрягает в частности то что яндекс проставляет для всех файлов папки .git атрибуты "только чтение" и уже невозможно сделать ни камит ни пул и т.д.
СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА возможность ИГНОРИРОВАТЬ ФАЙЛЫ ПО МАСКЕ, чтобы я мог прописать шаблон по которому игнорировались все папки по одному принципу включая вложенные папки и не будет вашей проге цены, т.к. по остальным характеристикам она лучше Гугла и прочих
post-mik
9 апреля 2016, 07:06
Ну как же туго идёт синхронизация. Я один из немногих, кто имеет сотни Гб на Диске и вечная проблема всё это синхронизировать-не синхронизировать. Тупо всё сбрасывает в корзину, пока через синхронизацию докачиваешь какую-нибудь папку.
Надо напротив любого файла в Диске и папке, откуда идёт скачивание, иметь возможность ставить галочку "синхронизировать" или каким другим элементарным способом управлять синхронизацией.
Александр
14 мая 2016, 16:29
Здравствуйте! Есть две проблемы:
1.  использовании программы на ПК(windows). Программа постоянно находится в режиме обработка данных. С интернетом всё ок, файлы загружаются без проблем.
2. в окне диска в браузере внизу постоянно отображается сообщение Удаляется. Причем если удалить какой либо файл(один), то показывается что удаляется два файла. Затем сообщение пропадает, но при следующем посещении страницы сообщение опять отображается. Прошу помочь. Спасибо!


AutoStyleKrd
20 мая 2016, 11:59
Александр,
Такая же беда
AutoStyleKrd
20 мая 2016, 11:58
Здравствуйте! У меня обсалютна такая же проблема, что и постом выше. Нигде ответа не нашел. Продублирую: 
1. использовании программы на ПК(windows). Программа постоянно находится в режиме обработка данных. С интернетом всё ок, файлы загружаются без проблем.
2. в окне диска в браузере внизу постоянно отображается сообщение Удаляется. Причем если удалить какой либо файл(один), то показывается что удаляется два файла. Затем сообщение пропадает, но при следующем посещении страницы сообщение опять отображается.


Так же прошу решить. Проплачиваю 1тб, задумался :(

av220071
25 октября 2016, 22:17
Полезная информация. Спасибо. Мне, как раз, нужно использовать  яндекс диск на нескольких компьютерах.
Imneon
21 ноября 2016, 20:00
Возможно ли синхронизировать какую-либо конкретную папку вручную? Например: мне нужны фото из конкретной папки, но я не хочу ждать пока программа синхронизирет все файлы (их, к примеру, ооочень много). Есть волшебная кнопонька?
КМ
30 сентября 2017, 19:46
Здравствуйте. 
А можно ли добавить в синхронизацию еще одну папку, которая не находится в папке YandexDisk.

Например, синхронизируется папка c:\YandexDisk\
И еще одна папка d:\distrib\
DC-labs
17 декабря 2017, 06:34
КМ,
Сделай симлинк.
mklink /d "c:\YandexDisk\distrib\" "d:\distrib\"
В коммандной строке (Win7 и выше)
Обновлено 17 декабря 2017, 06:37
valdismat
25 декабря 2017, 21:54
Как-то глупо получается. У себя на Linux я синхронизировал папку с Яндекс Диском и все изменения, которые я там провожу автоматически подгружаются в Яндекс Диск. Не важно, из какого приложения я это делаю. Синхронизирована вся папка. И всё. Это просто. А на Андроиде так не работает. На Андроиде нужно вносить изменения именно через приложение Яндекс Диск. И нельзя выбрать папку для синхронизации. Как так? Хорошо, что хоть SD карту можно выбрать. Я понимаю, что это мелочи. Но "Мелочи - не главное. Мелочи - это всё." Всё же, вы - молодцы. Google Drive вообще согласился выкатить только платное приложение под Linux. А у вас такой удобный сервис (под Linux) и несколько вариантов GUI. Спасибо. Удачи. 
edwardmusaev
10 апреля 2018, 13:50
В программе для линукс версии 0.1.5 синхронизация выходит за пределы папки, выбранной для синхронизации. Похоже, что он переходит в папку .., т.е. на верхний уровень, и начинает ходить по всему диску. Как ограничить это?
qtdata
25 октября 2018, 14:30
Добрый день! Как в Ubuntu отключить синхронизацию корневой папки Я.диска?
igs454
19 ноября 2018, 01:48
Ну и куда делась эта выборочная синхронизация после обновления?? Зачем портить, то что хорошо работало?? Вот нафига мне теперь на домашнем компьютере куча рабочих файлов? Какому недоумку это хрень пришла в голову???
adva-cg
15 марта, 09:29
Добрый день,


Каков алгоритм синхронизации больших файлов? Они каждый раз скачиваются целиком, или только измененные их части?
disk-ts
5 апреля, 09:48
Да о чём тут говорить? Какие пожелания? На утилиту откровенно забили. В версии для Мака нельзя даже папки исключить из синхронизации. В техподдержке на мой вопрос отмазались "большим количеством поступаемых предложений". Думаю над сменой облака.
Обновлено 5 апреля, 09:48
Mysorokkk
30 апреля, 18:26
почему нельзя на андроиде синхронизировать папки???