Блог Диска

Блог Диска

Смотрите видео в Яндекс.Диске

По многочисленным просьбам наших пользователей в Яндекс.Диске появилась возможность просмотра видеороликов. Посмотреть можно и свои видеофайлы, в веб-интерфейсе Диска, и ролики, которыми с вами поделились, прямо на странице скачивания файла или папки.

Больше не нужно мучаться, передавая тяжёлый файл с видеозаписью детского утренника или вечеринки. А вашей бабушке или маме не придётся устанавливать специальные программы для его просмотра.  Видеоплеер Диска умеет проигрывать все популярные форматы. Если видеофайл сохранён в облаке, просто скопируйте публичную ссылку и отправьте её родным и близким.



Пока мы запустили проигрывание видео в режиме бета-тестирования, поэтому будем особенно рады услышать отзывы и пожелания.

P.S. Кстати, если вы ещё не видели видеоролик про мобильный Диск, самое время его посмотреть!
154 комментария
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Марк
28 января 2016, 13:03

наконец то.давно уже писал службе поддержки об этос.спасибо за реализацию

Марк
28 января 2016, 13:03

закинул файл проверить и все работает). мне понравилось ( скажите. почему некоторые файлы проходят только обработку и уже у меня в диске,а некоторые обработку и потом синхронизацию? при чем один и тот же файл может по разному залиться )

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Вы загружаете через программы для компьютеры?
Марк
28 января 2016, 13:03

я закидываю просто в папку яндекс диска на компе.а как нужно?

 

Марк
28 января 2016, 13:03

и за  одно немного по придираюсь к вам). хотелось бы кнопку - закрыть видео какую нибудь по виднее,она сливается с фоном видео,я понимаю,это сделано чтобы не мешать просмотру.но и отключать не удобно).а в остальном - все очень не плохо

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Про кнопку закрытия обязательно подумаем. Спасибо за отзыв!

По поводу программы для компьютера: отправьте нам, пожалуйста, техническую информацию (меню Диска/ Справка/ Сообщить об ошибке), посмотрим, что за беда с загрузкой.
Андрей Воробьёв
28 января 2016, 13:03
Что вы всё меняете в видео плеере обозначение качества видео?

Раньше было непонятно, что включено..

Недавно было же нормально "HD включено", "HD выключено".

а сейчас что? Что это за одна полоска? что за две полоски? Что это за хрень?

Сделайте нормально.. :(
Марк
28 января 2016, 13:03

зачем так злобно?) народ работает же.

кстати,авторы.выскажу и свое фи - когда смотришь видео и не раскрываешь его на весь экран - подводим курсор к перемотке видео,или к звуку и на передний план вылезают файлы которые в облаке.поправьте

Андрей Воробьёв
28 января 2016, 13:03
А что я злобного написал? Я хочу, чтобы было удобно.

Вот на ютубе сейчас удобно (хотя, раньше было проще выставить нужное качество).

На вимео нормально.

А тут что? Я на днях (или на неделе..) смотрел видео с я.диска и
там было нормально, как на вимео - hd включено/hd выключено..
Взяли зачем-то поменяли на непонятно что..
ivEjik
28 января 2016, 13:03

В общем и целом все клево. Мне понравилось. Только сделайте возможность чтом было не одна или две полосочки в выборе качества изображения, а как в гугл драйв и ютуб, можно было выбирать, 1080р, 720р, 480р, 360р, 240р, так знчительно понятней и проще пользоваться будет. Можно будет выставлять какчество в зависимости от текущего интернет соединения, например дома на проводах 1080р а на даче по модему 480р и меньше в зависимости от скорости и цены трафика. И да переключитель нужен во всех форматах, например в ави почему товообщенет переключателя качества.

И еще были бы не плохо сделать кадрирование. Тоесть если видео имеет соотношение сторон 4:3 например запись телепередачи, а я его разворачиваю на весь экран на мониторе 16:9 то можно обрезать верх и низ, чтоб в работе была вся площадь экрана. Как например это сделано в VLC плеере. Только важно чтоб это было именно кадрирование а не простое растяжение с нарушеним пропорций.

Но в общем и целом я дождался того чего ждал с самого открытия яндекс диска. Пойду перетащю с гугл драйва свои сериалы, и удалю аканут в очередном их вражеском сервисе. 

П.С.: В честь этого события прикупил еще 200гб, счас буду видео загружать.

Только хотелось бы сообщить вам, а то вдруг вы не вкурсе. Видимо пока вы работали над поддержкой видео вы каким то образом задели часть остального функционала веб интерфейса, а именно перестало показыать обьем информации, которая есть в карзине. И при перемещении фалов, раньше можно было перемещать в любую папку, то есть когда нажимаешь переместить открывался список папок и на них были крестики чтоб перемещаться в подпапки, а теперь крестики пропали и перемещать можно только в папки которые в корни. надо бы это дело поправить. А то выгружать девятигиговые фалы чтоб потом обратно загрузить в другую папку несколько нейдобно. Не мне не удобно чтоб это ждать, не вам думаю не нуженлишний трафик.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Над возможностью выбирать качество понятным образом обязательно подумаем. Спасибо за идею.
И про кадрирование подумаем. Сразу всё сделать идеально сложно :)

Про найденные проблемы расскажите, пожалуйста, подробнее. Можете сделать скриншот, откуда пропал объём Корзины? А также расскажите про проблему с папками — разворачивается ли дерево, если кликнуть на значок папки с плюсиком?
ivEjik
28 января 2016, 13:03
Вот посмотрите эту картинку:



Там где показываются стрелки ранее указывался обьяем данных которые в корзине, и была кнопка очистить в виде метелки. Теперь их нет, и чтобы очистить карзину нужно каждый элемен удалять в ручную.

А плюсики уже вернулись. Но в тот момент когда я писал сообщение выше их не было.
anyksenya
28 января 2016, 13:03
Очень странно, счётчик должен быть. Проверим, что за беда с ним приключилась. Чтобы не удалять файлы по одному, можно нажать кнопку "Очистить" на верхней панели — она делает то же самое, что метёлка рядом с Корзиной слева.
taxinarodnoe
13 апреля 2018, 16:54
anyksenya,
за более чем год можно было добавить возможность просмотра 4K видео
krio
28 января 2016, 13:03

bug:
mac, chrom при просмотре ролика включаем fullscreen - ок
выключаем fullscreen - изображения нет, есть звук как починить на ходу не ясно. 

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Подскажи, пожалуйста, версию браузера?
krio
28 января 2016, 13:03

Версия 31.0.1650.63

gerginec
28 января 2016, 13:03

а для мобильного яндекс диска когда можно будет смотреть видео?

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Мы думаем о такой возможности. Спасибо за пожелание!
shohadan
28 января 2016, 13:03

Отлично. 

~200гб начинают обретать смысл. 

Марк
28 января 2016, 13:03

я начинаю впадать в панику. он таки опять обновился. что нам ждать? уважаемые ,вы бы нам расказывали чтоли чем новая версия диска отличается от предыдущей.

micmarkov
28 января 2016, 13:03

Обновился не клиент, а веб-интерфейс, как я понял

Марк
28 января 2016, 13:03

клиент у меня на 2 компах обновился

micmarkov
28 января 2016, 13:03

Сорри, я про то, что для проигрывания видео обновления клиента не потребовалось бы.
Очень печалит, что клиент молчаливо обновляется, нигде нет ни changelog, ни площадки, где это можно было бы обсудить(

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Мы обязательно подумаем над changelog'ом. В последнюю версию вошли некоторые улучшения и снова появилась возможность удалить программу.

Обо всех существенных нововведениях в наших приложениях, вы всегда можете узнать в этом блоге.
micmarkov
28 января 2016, 13:03

Хочется совсем другого, не знаю, какой процент пользователей радует именно проигрывание видео, но нельзя ли создать ресурс с пожеланиями и голосованиями за них?

И еще, скажите пожалуйста, как здесь переместиться сразу к последним ответам? :)

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Пока у нас нет этого сервиса, расскажите тут, чего бы вам хотелось другого?
Сразу к последним ответам переместиться, к сожалению, нельзя. Но вы можете подписаться на этот пост — и получать все комментарии по почте.
micmarkov
28 января 2016, 13:03

Я уже писал свои пожелания.

1. Синхронизация произвольных папок это круто! Заниматься любовью с Junction Points под Windows не для меня)

Я имею ввиду выбор директории, после чего она слушается и синкается в диск.

2. Обязательно контроль версий (хранение нескольких версий файла). Бывает всякое, я натыкался не один раз на проблемы с файлами, которые портились, в таком виде записывались в облако, но откат на предыдущие версии пропал.

 

Также хотелось бы.

Готовность синхронизировать много мелких файлов, например есть у меня папочка, которая редко изменяется, но часто нужна. 34000 файлов и всего 2Гб.

Привязка к устройству (неразрывно с понятием выбора любой папки). Просто, чтобы можно выбрать определенную директорию с любого устройства (несколько PC, телефон, планшет) и посмотреть его папки в диске, и если надо засинкать их себе.

 

P. S. Я ума не приложу, почему для создателей облачных хранилищ свет клином сошелся на их единственной и всемогущей папкой, в которую я почему то должен перекидывать данные, которые десятилетие лежат в одном и том же месте.

База
28 января 2016, 13:03

+1 за контроль версий

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Спасибо за пожелания! Над некоторыми возможностями мы уже думаем. Постараемся порадовать вас ими в новом году.
Максим
28 января 2016, 13:03

Вы все-таки это - сделали! Молодцы!!! (+1)

Теперь вопросы:Какие форматы/контейнеры видео файлов воспроизводит плеер?

Вижу формат FLV не воспроизводится.

Сжимается ли загружаемые видео файлы или какие либо другие манипуляции с ними происходят со стороны вашего сервиса?

 

Лев
28 января 2016, 13:03

FLV скоро будет.

Мы поддерживаем большинство видеоформатов, но почти для любого формата могут найтись исключительные файлы, которые у нас не проиграются. Поэтому составить полный список форматов сложно.

 

Файлы, которые вы заливаете, остаются неизменными, но для проигрывания мы создаем временную преобразованную версию, которую возможно проиграть в браузере.

Максим
28 января 2016, 13:03

Ясно. Над качеством видео ещё нужно поработать, воспроизвидение проигрывается рывками

Eugene Koryagin
28 января 2016, 13:03

Классно! а возможно сделать так чтобы можно было выбирать папку куда сохранить файл когда нажимаем на "сохранить на Яндекс. Диск" ? 

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Мы думаем о такой возможности. Спасибо за пожелание!
endlessfx
28 января 2016, 13:03

Спасибо за новость. Таки реализовали, причем уже давно работало, я проверял.

Правда интерфейс плеера выглядит уже довольно архаично и топорно, но тут уж ладно.

 

Но главное неудобство - это включенный DASH для видеоплеера. 

Ибо в текущем виде он всегда игнорирует загруженную часть буфера и при перемотке видео начинает грузиться сначала. Невозможно сначала прогрузить, а потом просматривать.

 

Никаких меток для смены качества я не увидел, может потому что нет роликов в HD. Но лучше ввести разметку - 480-720-1080.

Марк
28 января 2016, 13:03

если залить видео с качеством ниже 720 - картинка будет жуткая.хотя на компе нормально смотрится.нас тут вообще кто то видит,или мы тихо сами с собой ведем беседу?

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Видит и внимательно читает! Подумаем, что можно сделать с картинкой.
kusv22
28 января 2016, 13:03

Здравствуйте.

У меня медленная скорость интернета, видео не успевало подгружаться, и были частые задержки при воспроизведении где-то 0,1 сек, неприятно, лучше как на других движках, пока не подгрузится сек 20 не воспроизводить.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Мы подумаем о такой возможности. Пока можем предложить ставить видео на паузу вручную — ролик будет подгружаться, и вы сможете потом спокойно посмотреть его.
endlessfx
28 января 2016, 13:03

Обнаружил баг плеера. Появляется через раз, но появляется.


Проблема происходит при переключении качества видео - 1 или 2 палочки, туда и обратно, в то время, когда само видео стоит на паузе, а буферизация продолжается. При очередном переключении ролик стопорится с бесконечно зависшим индикатором загрузки, но если его расшевелить самому, просто переместив курсор по временной школе, то ролик дальше начинает идти без звука. 

Смотрел в полноэкранном режиме, если это имеет значение.

Лев
28 января 2016, 13:03

Спасибо за информацию!

Действительно, проблема есть, мы ее скоро исправим.

sanrega-archive
28 января 2016, 13:03

Удобная фишка, безусловно. У меня на ЯДе хранятся 4-гиговые VHS-рипы, радует, что есть возможность их просто смотреть, не скачивая.

andrew.andreiuk
28 января 2016, 13:03

Ура, наконец-то появился деинсталятор в виндовом клиенте :-D

Nurlan
28 января 2016, 13:03

Отлично!

Спасибо за все ))

можно окончательно переезжать на яндекс ))

kovalenkoas
28 января 2016, 13:03

Яндекс диск отлично развивается, каждый раз добавляя новые нужные функции!

Но вот чего еще очень сильно не хватает, так это сохранение истории изменения файлов (версий файлов), как это есть у большинства облачных хранилищах.

 

 

 

Марк
28 января 2016, 13:03

хмм.сам пользователь,но необходимости в этой вещи не понимаю.поясните зачем нам оно?

micmarkov
28 января 2016, 13:03

Например, в файл внесены правки, которые его испортили, неважно как. На всех подключенных устройствах появился новый файл, скажем текстовый документ, у которого случайно удалена страница. Старого рабочено больше нет, совсем нет.

Вы наверное просто пользуетесь Диском только как хранилищем файлов.

Марк
28 января 2016, 13:03

удобно и правда,за,двумя руками за такую функцию.да,у меня крайне низкая скорость исходящего соединения.по этому фильмы туда мне не залить). обычно текстовые файлы,изображения и т.д

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Мы думаем о добавлении такой возможности. Спасибо за отзыв!
Артем
28 января 2016, 13:03

Качество видео просто ужасное. FullHD ролик показывается на прикидку в 240p, никаких кнопок смены качества нет

Bakli
28 января 2016, 13:03

У меня камера снимает в контейнер MTS. Его не поддерживает. Хотя, если я переименую файл в TS, то все проигрывается. Исправьте, чтобы не возиться с переименовыванием.

http://yadi.sk/d/N7IOhrgKEUAhK

Лев
28 января 2016, 13:03

Спасибо за информацию!

Починим.

Bakli
28 января 2016, 13:03

аналогично m2ts http://yadi.sk/d/Wm9ta73ZEUCpt

кстати, качество заметно снижается при предпросмотре, ощущение, что для телефонов снижается.

tte71
28 января 2016, 13:03

Так до сих пор и не все файлы с расширением MTS показывает как видео. Некоторые показывает. После переименования в TS эти же файлы начинают отображаться

buganov.andrey
16 марта 2017, 11:05
Лев,

На дворе 2017-й год
Яндекс все еще не воспроизводит файлы MTS и не грузит файлы из вложенных папок 3-го и далее уровня, при перетаскивании их в браузере. 
Все облачные сервисы грузят и воспроизводят, даже отечественные. А Яндекс нет.


4 год прошло!!!!
sashabe
28 января 2016, 13:03

Было бы еще отлично, если б показывались автоматом субтитры из файла *.srt с тем же именем в той же папке. У конкурентов ролики с субтитрами смотреть можно, но подключать их нужно, как правило, вручную.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Мы всё-таки стремимся делать удобный сервис для личных файлов, которые чаще бывают без субтитров :)

Но о такой возможности подумаем. Спасибо за предложение!
sashabe
28 января 2016, 13:03

Спасибо! Раз уж вы отлично поддерживаете формат AVI (чего нет в других сервисах), то и вопрос с субтитрами возникает автоматически. Все-таки AVI для хранения личных видео вряд ли используется.

Тёма
17 июля 2018, 12:54
anyksenya,
я бы был очень рад увидеть не просто автоматическое подключение субтитров, а кнопки выбора файла субтитров и звуковых дорожек (в случае наличия таковых для нескольких языков). Эта функция имеется в плеере по умолчанию windows 10 и многих подобных программах, сервисах.

Обновлено 17 июля 2018, 12:55
Константин Лошкарёв
28 января 2016, 13:03

ЯД -замечательно приложение по всем критериям. Как для Windows, так и для Андроид!. Но тем не менее есть одно "НО",

Что касается автозагрузки фото как через и-т со смартфона и планшета, так и через USB - продолжаю пользоваться Дропбокс. И вот почему. Хотелось бы. чтобы в Яндекс диске была реализована такая же возможность, как в Дропбокс - при автозагрузке фото, синхронизации фото (и других файлов) соблюдалась структура папок. .  Я,. например,  снимаю очень много фото смартфоном в поездках. Это и фото, сделанные обычной камерой, это фото Инстаграмм, это панорамные фото, это видео и другое. В смартфоне весь этот материал разложен по своим папкам. При синхронизации с ЯД  всё это сваливается в одну кучу - папку "фотокамера" , что по моему мнению не есть хорошо. Если будет соблюдаться структура папок - ЯД можно ставить оценку не 5, а 5 с плюсом!

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Спасибо за пожелание! Мы подумаем о том, как сделать работу с фотографиями удобнее.
Марк
28 января 2016, 13:03

когда наводишь на панель,внизу,где звук и все остальное вылезает удалить и т.д.т.е панель пропадает.закрепите ее,чтобы при наведении она не отключалась.а так - становится все лучше и лучше

pwlnw
28 января 2016, 13:03

А каковы ограничения на число просмотров превью такого видеофайла ?

Не полюбят ли сервис наши ушлые друзья-видеопираты ? Мне бы не хотелось. Нормально все ж было.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Ограничение на число просмотров действительно существует. Но оно достаточно лояльное, чтобы людям было удобно делиться с друзьями личными видеороликами.
ale-kalinogorskij
28 января 2016, 13:03

Здравствуйте, хотелось бы написать кое-какие замечания по работе воспроизвдения потокового видео на ЯДиске:

при просмотре видео с помощью internet explorera версия 10.0.9200.16736, при попытке раскрыть видео на полный экран видео просто выключается. На Мозилле и яндекс браузере данной проблемы нет. Пробовал различные форматы видео - большинство поддерживается. Только у меня нет выбора качества видео ни на одном браузере и качество видео всегда оставляет желать лучшего (хуже чем в оригинале). 

хотелось бы видеть поддержку воспроизведения потокового видео на мобильном яндекс диске (особенно на IOS) :) 

Марк
28 января 2016, 13:03

за ios согласен полностью.а на счет эксплорера.да вы,батенька,мазохист этой программой люди пользуются чтобы браузеры скачиват и не более того.

(теперь,когда появился диск, уже можно эксплорер совсем в топку.exe браузера любимого всегда можно с диска взять)

ale-kalinogorskij
28 января 2016, 13:03

Explorer установил для пробы просмотра потокового видео на ЯД :) чем больше информации для разработчиков - тем лучше. Кстати во многих компаниях ie используется как основной по корпоративным стандартам :) 

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Проблему с IE 10 записали, постараемся её устранить.

Спасибо за пожелание добавить видео в мобильные клиенты. Обязательно подумаем о такой возможности.
gdttimur
5 февраля 2017, 04:14
anyksenya,
объясните пжлста: по ссылке есть 5 видео формата mp.4 и к ним отдельными файлами субтитры 5 шт формата .ass / Как смотреть или скачать чтобы вместе всё было. Видео воспроизводится без титров. Что делать не могу понять??????????!!!!!!!!
NOMUSusma
28 января 2016, 13:03

было бы удобно иметь форму для вставки видео на сайт и при этом иметь возможность ограничить как то вставку на другие сайты, имеющийся сервис яндекс видео хорош, но там только 5 Гб места, а тут и место много и файлы всегда под рукой

aspellaris
28 января 2016, 13:03

Поддержу вопрос. Сейчас просмотр - только непосредственно на ЯДиске. С нашей стороны, разрабов и блоггеров, было бы логично наличие обычной для аудио/видео-сервисов функции - трансляции (html, embed) на других сайтах.

Возможно, это не стыкуется с политикой сервиса? Претензий никаких, просто прошу ответить: возможно ли, планируется ли?

Алмаз Хуснуллин
28 января 2016, 13:03

Отличная новость! Давно ждал такую функцию!
Начинаю смотреть видео, показывает несколько секунд и появляется сообщение Ролик недоступен. Скажите как с этим бороться?

Лев
28 января 2016, 13:03

Скажите, пожалуйста, вы смотрите залогинившись я Яндексе?

Вы смотрите опубликованный ролик? Если да, то не могли бы вы прислать ссылку?

Алмаз Хуснуллин
28 января 2016, 13:03

Смотрю не залогинившись. Видео в опубликованной папке. Видео личное, к сожалению ссылку прислать не могу.

Лев
28 января 2016, 13:03

Попробуйте посмотреть залогинившись.

Не незалогиненных действительно встречается такая проблема, мы ей занимаемся.

Алмаз Хуснуллин
28 января 2016, 13:03

Когда я залогинен, такой проблемы нет. Проблема возникает у тех, кому я отправляю ссылку. Скорее всего у них нет аккаунта в Яндексе.

Если вы в курсе, тогда вопрос снимается. Будем ждать.

Лев
28 января 2016, 13:03

Теперь должно работать)

Алмаз Хуснуллин
28 января 2016, 13:03

да, спасибо, все заработало!

madam.chaika2014
28 января 2016, 13:03

Очень громко звучит музыка,заглушая голос.

 

truaa
28 января 2016, 13:03

А у меня на я-диске мои же фильмы с расширением .avi не запускаются. Написано "Ошибка инициализации плеера". Что делать?

andrej1741
28 января 2016, 13:03

Спасибо за функционал, но не могли бы вы сделать так, чтобы формат webm (vp8) в браузерах, имеющих его поддержку (согласно Википедии это все распространённые браузеры, кроме IE и сафари, где поддержка этих форматов требует установки дополнительного ПО) воспроизводился нативно, без костыля в виде флеша с поломанным качеством видео (fullhd видеоролик играется ужасно, с самым низким качеством, а если его включить через браузер напрямую, то качество будет раз в 6 выше (хотябы для роликов с маленьким битрейтом (до 700 kb/c), если экономите трафик))?

Лев
28 января 2016, 13:03

Спасибо за предложение!

Подумаем об этом.

Александр
28 января 2016, 13:03

Сделайте подписи к видео в веб представлении публичной папки.

Снял конкурс танцов - 40 номеров. Кинул publick ссылку на папку - в результате куча однообразных файлов, где кто,- понять невозможно. Приходится наводить на каждый файл курсор, чтобы найти нужного выступающего.

btep
28 января 2016, 13:03

 

 

каково ограничение на количество просмотров видео? пробовал залить ави-шку - сначала все показывалось отлично, потом через полчаса вместо видео проявилось окно типа "вы исчерпали лимит, теперь можете только скачать себе на диск". такое ощущение что обновил страницу с видео несколько раз и лимит просмотра исчерпал...

 

 поддержу написавшего выше просьбу сделать функцию вставки видео на свой сайт. типа как у ютуба есть кнопка "поделиться".

 и чтоб показывалось только на моем сайте. я понимаю, что сервис для личного фото-фидео- и тд и тп материала.... но все-таки... 

Илья
28 января 2016, 13:03

Здравствуйте! Конечно, очень удобно, что когда при переходе по ссылке на папку в Я.Диске, в которой содержаться PSD макеты, они сразу открываются в виде предпросмотра, можно разворачивать их на весь экран, перелистывать и т.д. - это очень удобно.

НО: к сожалению изображения никак нельзя масштабировать. Большой вертикальный макет (например веб-страницы) откроется узкой вертикальной полоской. Было бы просто мега-круто, еслиб программисты Яндекса добавили такую возможность ;-( (+1)

Victoria
28 января 2016, 13:03

Спасибо! Обязательно подумаем. А пока Вы можете использовать кнопки Ctrl + (плюс) и Ctrl - (минус) на Вашей клавиатуре для увеличения или уменьшения масштаба страницы.

krutoj-boy
28 января 2016, 13:03

Насколько я знаю, уже появилась функция встраивания видеопроигрывателя на сторонний сайт. И это очень круто!

НО!

Хотелось бы получить такую возможность для встраивания музыкальных (аудио) файлов, хранящихся у меня на диске, на сторонний сайт посредством кода. Планируется ли реализовать такую возможность в дальнейшем? И если да, то как долго ждать этого момента?

btep
28 января 2016, 13:03

 

Насколько я знаю, уже появилась функция встраивания видеопроигрывателя на сторонний сайт. И это очень круто!

и где же эта кнопка?????

xxxx.yyyyy
28 января 2016, 13:03

Ребята, я так и не понял , почему из трёх десятков видео роликов в HQ качестве можно просмотреть на диске  плеером, похоже, что только один единственный и ...почему его, а не другой, какие критерии, ...размер, количество просмотров, скачиваний или ещё что нужно для просмотра остальных в HD. Как найти на остальных файлах эту заветную кнопку? А? Скриншот ниже.... Ну в самом деле, не качать же их постоянно, эт ж  гемор))! Спасибо, если ответите))

 

При этом, качество залитого видео одно и то же..

Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 29.97fps 7939kbps [Video]
Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps [Audio]

feolent
28 января 2016, 13:03

Хорошие были бы функции, но качество просмотра видео просто ужасное, а ведь не все, кому пришлешь ссылку, догадаются, что если скачают, то качество будет лучше. Люди будут просматривать в онлайне и думать, что видео отвратительного качества. И почему нет кнопки выбора качества загруженных роликов (загружала форматы mov, mp4) ?

Victoria
28 января 2016, 13:03

Сейчас просмотр доступен только в 360р. Мы обязательно в будущем подумаем над возможностью переключать качество просмотра. Спасибо!

Sly
28 января 2016, 13:03

Ну, по нынешним временам, 360р - ни о чём. :-(Пусть не 1080р, хотя бы 720. А в таком виде всё одно - качать и смотреть.

З.ы. Впрочем, уверен, всё будет! Команде Яндекса - РЕСПЕКТ! ;-)

xxxx.yyyyy
28 января 2016, 13:03

На счёт респекта команде- увы, вы погорячились, 360р - для них не предел, следующий видно, - 240>:-)

GrishaSH
28 января 2016, 13:03

Добрый вечер.

Закинул пару файлов в формате mts которые нельзя посмотреть.

На день раньше загружал все нормально просматриваются

Balanar0011
28 января 2016, 13:03

Отличная функция и возможность, спасибо вам всем. Удачи и здоровья.

Библия
vick.simonov2016
28 января 2016, 13:03

VideoJoiner150307042226.mp4

Format                           : MPEG-4

Format profile                   : Base Media

Codec ID                         : isom

File size                        : 121 MiB

Duration                         : 3mn 19s

Overall bit rate                 : 5 078 Kbps

Video

ID                               : 1

Format                           : AVC

Format/Info                      : Advanced Video Codec

Format profile                   : High@L4.0

Format settings, CABAC           : No

Format settings, ReFrames        : 1 frame

Codec ID                         : avc1

Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding

Duration                         : 3mn 19s

Bit rate mode                    : Variable

Bit rate                         : 5 000 Kbps

Maximum bit rate                 : 6 878 Kbps

Width                            : 720 pixels

Height                           : 480 pixels

Display aspect ratio             : 16:9

Frame rate mode                  : Constant

Frame rate                       : 30.000 fps

Standard                         : NTSC

Color space                      : YUV

Chroma subsampling               : 4:2:0

Bit depth                        : 8 bits

Scan type                        : Progressive

Bits/(Pixel*Frame)               : 0.482

Stream size                      : 119 MiB (98%)

вот формат в катором я загрузил видео на  Яндекс диск  но просмотр в вашем плеере на Яндекс диске  это сплошные кубики ,хотя  загружаемый оригинал довольно приемлимого качества ,Вы бы огласили допустимые параметры воспроизведения Видео в вашем плеере что бы знать в каком качестве он воиспроизведёт видео без изменения его качества, , вот ссылка на видео  https://yadi.sk/i/l7O4_NFAf654F

xxxx.yyyyy
28 января 2016, 13:03

Ну наконец-то , дожали! Молодцы ребята, не разочаровали, кнопка смены качества просматриваемого видео работает!!!!

xxxx.yyyyy
28 января 2016, 13:03

Ну что сказать,  искреннее спасибо, свой предыдущий негативный отзыв в порыве радости даже удалил:-)Ещё раз поздравляю нас всех! Ура!

srgj
28 января 2016, 13:03

Я делаю качественное видео. Даю ссылку на скачивание с я.диска и ссылку на просмотр с ютуба. Но иногда получатели пытаются посмотреть онлайн с я.диска и начинают сильно ругаться на качество. Сделайте плиз мне возможность запретить проигрывание видео с я.диска, и разрешить только скачивание.

kapriv
28 января 2016, 13:03

Здравствуйте. Не воспроизводит видеофайлы, в чем может быть проблема ?

Max Brown
5 апреля 2016, 12:00
Сделайте пожалуйста встраивание в веб-страницу, типа как на Ютубе сделано. Или прямую (не через компьютер пользователя) перекачку в Яндекс.Видео
Смысл: мне прислали видеофайл и я хочу встроить его в свой блог. Но у меня медленный интернет и скачивать файл а затем закачивать его на Яндекс.Видео - слишком долго.
igoyoke
4 июня 2016, 13:50
Тут выше уже писали про запрет на просмотр видео со страницы Яндекс.Диска, как опцию. Полностью поддерживаю аргументацию (по умолчанию просмотр в низком качестве, а нужно смотивировать зрителя на просмотр хорошей картинки).
Плюс очень нужен редактор превью. Хотя бы, как минимум, чтобы автоматически предлагалось 3 варианта превьюшек (аналогично youtube). В идеале - добавление своей. Я тут как-то залил видео, автоматически сгенерировалась картинка на превью, которая меня не устраивает абсолютно (будем считать, что на картинке спойлер). И вот после этого сразу расхотелось использовать сервис.
almazinc .
16 июля 2016, 21:39
Доброго времени суток! Подскажите как быть, перекинул с iPhone в Яндекс диск фото и видео и теперь когда я с Яндекс диска просматриваю видео оно в плохом качестве, как это можно исправить? Есть какие то настройки?
mayamaya2007
26 июля 2016, 15:14
Записали видео в качества 1296р.
А на просмотре 720р максимальный вабор.
Как это? Почему? Сделайте нормально или это пробема?
vlad.lesckow2011
3 сентября 2016, 22:15
Здравствуйте! Почему не показывает видео в HD формате?
teatr.benefis1
25 сентября 2016, 23:00
Пару недель назад перестали проигрываться видео на яндекс-диске, в веб-интерфейсе. В чем причина и как исправить? Пробовали с разных браузеров и с двух устройств - не проигрывается. А очень нужно посмотреть видеоархив.
chudodaniel1989
2 октября 2016, 19:39
Добрый вечер! Нет возможности просмотра видео из архива я.диска. Выдает ошибку. Загружал видео с айфона. Пожалуйста исправьте!!!
Aleksander Sorokin
24 октября 2016, 21:03
chudodaniel1989,
Тоже самое.
serg57@tut.by
6 октября 2016, 13:39
закачиваю видеофайл HD качества, после скачивания или просто просмотра на Ядиске качество в 2-3 раза хуже.  И что бы это значило????
Aleksander Sorokin
24 октября 2016, 21:01
Давно пользуюсь Яндекс-Диском.Всё было отлично.Совсем недавно перестал воспоизводить Видео.Может кто знает.Как у других? 
don.art2013
22 декабря 2016, 00:43
Aleksander Sorokin,

Тоже самое у меня, недавно Яндекс Диск перестал воспроизводить Видео файлы всех форматов, которые я залил на свой Яндекс Диск.
playzz
21 декабря 2016, 09:04
Друзья! Все хорошо: у меня на Яндекс диск большие объемы заливаются быстрее, чем на G Drive, который, почему-то, долго мучается с большими файлами (фильмов, например). Причем при одной и той же скорости подключения. Конечно, выбрал Яндекс. Хорошая работа и оперативная поддержка. 
oleg.babay911
15 января 2017, 20:40
не проигрывает не одно видео.
Артём
2 февраля 2017, 22:21
Почему некоторые видео отображает в списке а некоторые нет? хотя у всех файлов правильные даты создания.
gulive222
11 февраля 2017, 10:53
почему на компе загруженные видео файлы с айфона не воспроизводятся 
KIRSTAR
11 марта 2017, 23:09
На компе не могу смотреть свои же видеозаписи в Я-диске. Пишет - воспользуйтесь другим браузером или установите флеш-плеер. Флеш-плеер есть. Браузер Яндекс. В чем проблема?
igor-pelih
11 апреля 2017, 17:00
Не йде відео на яндекс диску, а ще не в давньому минулому возпроізводилося. Не знаю причини. Все відео йде добре. всі кодекі стоять.
IVSATIN
6 мая 2017, 08:50
Столько времени прошло, столько комментариев, а всё так же плохо, как и было. Когда в России, наконец, научатся работать и делать хорошие вещи! Одни глюки. Всё тупит и тормозит. Так и пришлось на Ютуб заливать, чтобы была возможность людям посмотреть. Ну просто ни один человек, которому ссылку посылали на видео, не смог до конца загрузить и воспроизвести. Может, народ отправить в Гугл на практику и обмен опытом? Хватит уже экспериментировать, как со страной в 90-ых. Не умеешь, не делай, возьми готовую модель!
arakisatoshi98
11 мая 2017, 21:47
Очень не хватает поддержки .webm видеофайлов.
gizmo133
4 июня 2017, 02:42
720 только, это полнейший облом!!! Алё яндекс сейчас у всех мониторы 1920х1080 минимум, неужели скорости отдачи от серверов  жалко? Очень рад возвожности смотреть видео с диска, но где 1080 хотябы, я не прошу 4К.
timur-itpalin
17 июня 2017, 06:01
Не воспроизводит онлайн видео с диска, что делать?
urkarus
29 августа 2017, 07:09
timur-itpalin,
вообще облом,купил 100гигов думал ща фильмы буду смотреть и на тебе фигу. И на кой он нужен получается в таком размере, а я то думаю че эт пользователи продают свои большие облака. а оказывается это шлак бесполезный
smolir89
5 августа 2017, 12:53
Хочу оставить отзыв. Приложение супер, меня она вполне устраивает, НО!!!!  Почему при загрузки с телефона или другого устройства в яндекс диск, видео или фото поворачивается в горизонтальную ориентацию и не важно что я специально снимал вертикально. Пожалуйста объясните как это отменить, автоматическое переворачивание или сделайте обновление приложения чтобы можно было отключать эту функцию.
v-shamin
3 сентября 2017, 11:44
smolir89,
Согласен! При этом в браузере на яндекс диске всё нормально, а вот на компе в папке яндекс диска все фотки горизонтальные. Это очень плохо. Особенно когда касается видео!
Александр Соловьёв
1 сентября 2017, 18:57
Не могу воспроизвести видео на телефоне с яндекс диска. Видео файлы сохранены с этого же телефона (Le2 x620). Постоянно выскакивает - Ошибка воспроизведения. Повторите попытку позже.
edig06
23 октября 2017, 10:08
Загрузил видео в формате mpg, видео не проигрывает.
vinylsale2016
13 ноября 2017, 02:24
Формат MKV не воспроизводит, пишет "ошибка воспроизведения". А это очень популярный формат воспроизведения!
segotin
30 ноября 2017, 17:49
Планируется ли поворот видео? Очень нужная функция, ибо телефоны часто некоректно его разворачивают при сьемке. Сами то они нормально воспроизводят, но вот готовый файл повернут на бок и так на я-диск заливается.
Юрий К
7 января 2018, 17:41
Очень нужна функция увеличения скорости воспроизведения видео
125%
150%
175%
200%
enalivayko@lement.pro
2 августа 2018, 13:54
Да, когда будет? 
Юрий К
2 августа 2018, 19:11
enalivayko@lement.pro,
нашел удобный плагин для Хрома

Video Speed Controller
enalivayko@lement.pro
3 августа 2018, 11:14
Юрий К,
Да, но я хочу смотреть видео с телефона (офлайн)  и менять скорость воспроизведения видео и аудио тоже . Из-за таких неудобств приходиться делать следующее - храню видео и аудио на Яндекс диске потому что дешево,  мне нужно много хранить, далее чтобы удобно слушать аудио и менять скорость воспроизведения, приходится доверять свой пароль стороннему приложению ЯПлеер, потому что в нем есть все для аудио и синхронизация с Яндекс диском. Чтобы удобно смотреть видео кидаю немного файлов на бесплатную часть Гугл диска и синхронизирую его с VLC проигрывателем, где есть все для удобного просмотра видео. Еще раз, яндекс - избавьте людей от этой боли! сделайте нормальный проигрыватель видео и аудио.
Обновлено 3 августа 2018, 11:15
rossiy888
8 января 2018, 15:31
У меня не воспроизводится видео в мобильном приложении яндекс диск. Из за чего это может быть. До этого всё было нормально
hosen.91
21 января 2018, 15:46
У меня телевизор отказался воспроизводить фильм в формате mkv сославшись на то, что данный формат не поддерживается....можно как-то это решить?
Koron.Bullfinch
28 февраля 2018, 21:07
Самый поганый сервис -Яндекс.диск  Ничего на нем не работает (в режиме андроид) Полная кака!!!!

Koron.Bullfinch
28 февраля 2018, 22:14
Полная хрень яндекс.диск для планшета андроид. Не воспроизводит файлы  видео .Для хранения файлов ? ...не 90-е...сейчас 1ТБ на компе ..обычное дело. Нахрен он нужен!!!!!!!!!!
Антон Крюков
28 июля 2018, 10:40
Сделайте возможность менять качество видео с 720 до 240. Очень надо
Самолёнков Виктор
9 августа 2018, 12:34
К сожалению, на Андроид встроенным проигрывателем Яндекс-диска, многие видео файлы формата mp4  не воспроизводятся , только звук. Приходится скачивать файл, чтобы посмотреть.
Kulikova528
31 августа 2018, 23:28
Самолёнков Виктор,
Скачивать обратно на телефон?
Самолёнков Виктор
2 сентября 2018, 19:06
Kulikova528,
Не обратно, я открываю доступ к папке с видео своим друзьям, например, а они, чтобы посмотреть вынуждены скачивать файл.
Kulikova528
31 августа 2018, 23:26
У меня почему то в диске не воспроизводится ни одно видео. 
sergiyrad74
1 октября 2018, 12:38
Добавьте пожалуйста к видео плееру возможность циклического воспроизведения видео. У самого простого видео плеера больше настроек, чем здесь (стоп видео, случайный порядок воспроизведения, список воспроизведения, вперед/назад, повторение). 
spycamhome
8 октября 2018, 13:33
У меня более 5000 видео в облаке и соответственно папок тоже много.  Если я зашел в паку которая в низу и вышел из нее меня возвращает в начало, а то бесит. Сделайте чтоб такого не было чтоб я вышел и мог далее просматривать, а не листать снова в низ к нужной мне папке. Что касается сайтостроение сделайте плагины для интеграции облака с cms, конечно это можно сделать если знать всякие api и языки программирования, а обычному человеку такое не чуждо. Выбрал облако так как оно единственное без тормозов конвертит 90% форматов. И то можно добавить формат .h264 тоже не  мало известен так как используется в видеонаблюдении, а это + к тому что уже не нужно будет искать прогу и конвертить, а достаточно просто залить на облако и все. Если облако будет конвертировать любой формат, то и программы такие не нужны ибо все может сделать чудо яндекс. Сделать возможность скачивания либо оригинал либо  другой любой формат. Это сделать не сложно тем более такому гиганту как яндекс.
Awper8awr
19 октября 2018, 22:39
Здравствуйте! Это хорошо, что можно смотреть видео в Яндекс.Диске. Но как в видео загрузить субтитры с ПК? Надо, чтобы была такая возможность. Или, чтобы можно было видео с Яндекс.Диска проигрывать в VLC Media Player, где есть возможность загружать субтитры.
Дмитрий
вчера, 21:51
Awper8awr,
VLC проигрывает вшитые в файл по WebDav
RuOpora
27 октября 2018, 21:54
Сделайте возможность менять скорость воспроизведения
HATyCEHKA
20 ноября 2018, 14:25
Плеер не может адекватно воспроизводить интерлейсное видео (все полосатое). Тот же mail показывает без проблем.
strarts
7 января, 10:37
Здравствуйте, заливаю на яндекс.диск замедленное видео снятое в соответствующем режиме на iPhone, а оно воспроизводится как обычное. И даже после скачивания с яндекс.диска на тот же iPhone воспроизводится как обычное.  Могу ли я как-то исправить эту проблему? 
sir-w
28 января, 14:38
Каким проигрывателем на компе можно просмотреть альбом с видео. Или как подключиться к альбому, например с помощью vlc?
Nick12122
21 марта, 12:38
Здравствуйте! Как поменять звуковую дорожку фильма? Загрузил фильм на ЯД, а перевод украинский!
Daniil Plohotniuc
24 марта, 22:51
Все хорошо, но как просмотреть список моих видео?   Не фото и видео вместе - и в календарном порядке, а только видео.  Ну например, чтобы освободить место.
zemskov.ao
15 апреля, 11:22
Очень не хватает возможности включения субтитров и выбора аудиодорожки. Каждый раз, когда я хочу посмотреть фильм на английском или аниме с русскими субтитрами, файл приходится скачивать.
Обновлено 15 апреля, 11:24
lommet777
5 июля, 23:15
Сделайте пожалуйста видео плеер, как с музыкой, чтоб все Файлы в папке с видео проигрывались друг за другом, а то приходится включать вручную  следующий после окончания ролика.