Смотрите видео в Яндекс.Диске
12 декабря 2013, 13:21
Больше не нужно мучаться, передавая тяжёлый файл с видеозаписью детского утренника или вечеринки. А вашей бабушке или маме не придётся устанавливать специальные программы для его просмотра. Видеоплеер Диска умеет проигрывать все популярные форматы. Если видеофайл сохранён в облаке, просто скопируйте публичную ссылку и отправьте её родным и близким.
Пока мы запустили проигрывание видео в режиме бета-тестирования, поэтому будем особенно рады услышать отзывы и пожелания.
P.S. Кстати, если вы ещё не видели видеоролик про мобильный Диск, самое время его посмотреть!