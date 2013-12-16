Блог Диска

Блог Диска

Я милого узнаю по превьюшке

Когда в папке немного файлов, нет проблем с тем, чтобы найти нужный. Сложности появляются, когда файлов много. Как быстро найти нужный документ, среди десятков других?

Чтобы вам было проще ориентироваться в содержимом Яндекс.Диска, мы решили показывать превью (уменьшенную копию) для картинок, видеофайлов, документов и книг в веб-интерфейсе Диска.



Публичная страница документа тоже преобразилась. На ней можно увидеть первую страницу файла, которая поможет принять решение, стоит ли сохранять документ себе. Вы по-прежнему можете перейти к просмотру всех страниц документа, кликнув по превью, названию файла или нажав соответствующую кнопку.

51 комментарий
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Комлев Андрей
28 января 2016, 13:03

Сделайте пожалуйста чтобы имена файлов отображались в расшаренных папках под превьюшками. Мне кажется, многие меня поддержат, что это оооочень нужно http://take.ms/fftCw

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Названия изображений можно увидеть в alt-тексте, который показывается по наведению на превью. Мы специально постарались освободить картинки от дополнительной информации, упростив их визуальное восприятие.
Марк
28 января 2016, 13:03

если в папке много файлов,хотелось бы видеть их,эм,не знаю как правильно,превью не заходя в папку.т.е если там два фильма и десять текстовых файлов,то и должно быть изображены значки видео и тхт.да.и еще.хотелось бы иметь возможность заходить в папку как на компе 2 кликами мышки (одним еще лучше

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Вы имеете в виду отображение превью файлов внутри папки на её иконке? Двойной клик по папке должен открывать её, как и на компьютере. Если это не работает, расскажите подробности — разберёмся в проблеме.
Александр
28 января 2016, 13:03

(+1)

endlessfx
28 января 2016, 13:03

Отлично!

 

Только не хватает отличительных иконок где-то в углу самих превью, чтобы было понятно что это за конкретный тип файла: pdf, docx, xlsx или txt. Иначе все они выглядят сплошняком.

 

PS. Поправьте в просмотрщике документов WORD баг с неправильным определением ориентации страниц (он не видит что она альбомная и режет таблицы). Писал про это в техсап, продублирую и здесь.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Посмотрим обязательно. Спасибо за сообщение!
Максим
28 января 2016, 13:03

Кому превью а кому свойства файла нужны

CRC:

MD5:

SHA-1

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 13:03

И прямые ссылки на файлы хотя бы в пределах одной папки (аналог Public в КидайКоробке)

anyksenya
28 января 2016, 13:03
А для каких целей вам нужны эти свойства, если не секрет?
Максим
28 января 2016, 13:03

Не секрет. Вот пример: мне на форуме дают ссылку допустим на дистрибутив программы - скачать programma.exe (250мб) на диске у меня такая же программа скаченная с друго сайта неделей ранее я посмотрю-сверю суммы MD5 хеш и не стану скачивать её повторно Как-то так :D

 

 

tokatema
28 января 2016, 13:03

А не планируете показывать количество файлов в папке?

anyksenya
28 января 2016, 13:03
К сожалению, это не так просто реализовать. Но мы уже думаем о том, как дать эту возможность нашим пользователям.
Павел Желтоухов
28 января 2016, 13:03

Ребят, ну это отстой какой-то.

Вот загружаю я качественный видеофайл. Разумеется, делается превью низкокачественным кодеком FLV Sorenson Spark.

Но люди у нас простые  - ткнут в кнопку, посмотрят и решат что на видео ничего не видно.

Можно это превью как-то отключить ?


anyksenya
28 января 2016, 13:03
К сожалению, возможности отключить показ превью сейчас нет.
hotcomp
28 января 2016, 13:03

Действительно, важная и полезная функция! На это и правда стоит бросать усилия команды, забыв о всякой ерунде, типа невозможности загружать файлы более 10 Гб (делающей объемы диска более 30 Гб бессмсленными и бесполезными), невозможности установить синхронизацию только с конкретным компьютером и прочих жизненно важных для юзеров вещей. Даешь больше свистелок-перделок, превью, куаров, просмотра видео! Они же так нам нужны.

Нет, ЯД, серьезно. Кто у вас руководит разработкой? Имя героя в студию, чтобы я знал, кого не следует брать на работу (особенно, в свете того обновления). Вы вообще в курсе, что ваш диск не пригоден для создания бэкапов? Кому нужны ваши сотни гигобайт тогда? Неужели трудно создать в клиентских программах что-то вроде приватной папки, помещенные в которую файлы синхронизируются только с ЭТИМ компьютером? Папки будут видны на веб странице - помимо прочего, это повысит безопасность, тк как пользователя явно напряжет, если он увидит у себя на странице папку vasya__pupkin_pc_private, а его зовут петя иванов. И снимите уже это дурацкое ограничение в 10 Гб - без бэкапа БД-рипов я еще обойдусь, а вот невозможность сохранить зашифрованный трукриптом файл бэкапа гигов на 80 мне бы пригодился. Если вы не сосредоточитесь на создании действительно нужных пользователм фич, ваш сервис тихо увянет, так и не родившись. Я например, уже подумываю вернуться к своим бывшим американцам, мне нужен облачный бекап, а на ЯДе его сделать невозможно пока.

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Вы правы, Яндекс.Диск в настоящий момент не является сервисом бекапов. Это облачное хранилище, предоставляющее доступ к файлам пользователя с любых устройств.

Кстати, на компьютере можно настроить выборочную синхронизацию папок, например, отключив от синхронизации личные папки на рабочем компьютере.
Марк
28 января 2016, 13:03

какой то продарок дали,за что яндекс диску спасибо,но у меня как было 257гб,так и осталось).что хоть за подарочек? p.s.всех с новым годом!

anyksenya
28 января 2016, 13:03
Скорее всего, это были 2014 МБ, которые мы дарим всем внимательным пользователям на Новый год.

Спасибо за поздравления! И вас с праздником :)
Марк
28 января 2016, 13:03

да да,таки 2014 мб. спасибо яндекс диску от не внимательного пользователя)

Rost-Sar
28 января 2016, 13:03

Очень, интересно на фоне того, что Мэйл.ру дает всем желающим 1024 Гб на новый год. Яндекс дает 2014 мб "внимательным" пользователям

sens614dra8
28 января 2016, 13:03

два раза переустанавливал яндекс диск, три раза обновлял, кликал по всем возможным кнопкам, разлогинивался.. залогинивался, но так и не получил обещанный подарок в 2 гигабайт... пойду третий раз переустаналивать и попробую ещё перезагрузить компьютер. Пока резко с яндекс диска не уходим.. юзаем одновременно и мэйл и яндекс... но то, что яндекс по прежнему не даёт возможности своим пользователям отключать видео воспроизведение при скачивании видео файлов всё же скланяет к мэйльщикам. Мы готовы платить даже две тысячи рублей за террабайт ежемесячно, но только чтобы небыло этого идиотского видео воспроизведения.

mcros
28 января 2016, 13:03
Очень не хватает указания размера папки в веб-интерфейсе ЯД. Локально-то я могу средствами ОС измерить, а как узнать сколько в облаке занимает та или иная папка?
Например, синхронизация с локальным хранилищем ещё не закончилась или вовсе отключена.

Ну и раз такое дело, ещё до кучи одно замечание. Хотелось бы хоть какой-то прогресс-бар, показывающий % синхронизации. Хоть на сайте, хоть локально в трее. Под линуксом в командной строке можно вызвать yandex-disk status и он напишет Sync progress: ХХ%. А в других ОС?
Марк
28 января 2016, 13:03

так он есть там.когда кидаешь файлы прямо в окошко браузера.

 

mcros
28 января 2016, 13:03
Я не загружаю файлы через браузер. Речь шла о синхронизации файлов локальный ХДД — облако.
Марк
28 января 2016, 13:03

там тоже есть прогресс бвр в процентах,наведите на летающую тарелку) в трее и увидите сколько процентов прошло ,а сколько осталось

mcros
28 января 2016, 13:03
навел. пишет «Яндекс.Диск: Синхронизация включена». всё! никаких процентов, никаких баров.
Win7 Корп., Яндекс.Диск 1.1.11 от 17.12.2013 Сборка 442
endlessfx
28 января 2016, 13:03

Правильно. Включена! Но в данный момент синхронизировать-то нечего, все ж сделано.

 

Скопируйте какой-то большой файл в папку Я.Диска и увидите что появится активность - значок в трее изменится, пойдет синхронизация папки с облаком, а при наведении на трей покажет скорость и проценты.

 

Неужели вы ни разу не обращали внимание?

mcros
28 января 2016, 13:03
Именно большой объём (порядка 30ГБ) данных висел на синхронизацию с локального диска в облако. В трее писалось, то просто «включено», то «обрабатывается». Потому и встал вопрос как узнать что происходит.

На объёмах до 10ГБ, действительно появляются конкретные циферки. Они показывают СКОЛЬКО файлов будет синхронизировано, и КАКИЕ скорости вверх и вниз. Процент появляется, хоть и не сразу, но показывает какую-то абстракцию (скорее всего общий процент синхронизации, а сколько вверх, сколько вниз неизвестно).

Намного было бы удобнее сделать какой-то прогресс бар аплоад/даунлоад в контекстном меню ЯД в трее. Там где сообщение «Идёт синхронизация». Тултипы в трее всё-таки неудобно.
endlessfx
28 января 2016, 13:03

Вот кстати да, с этим "обрабатывается" у меня не раз были долгие подвисания. Надо было быстро засинхронить, а в итоге затягивалось на неизвестный срок...

Сейчас приложение у меня не установлено, точно сказать как себя все ведет не смогу, писал по памяти.

А вообще, я тоже писал в техсап не раз, чтобы что-то сделали с прогресс-баром и в веб-интерфейсе, которым пользуюсь гораздо чаще: там он тоже ведет себя странно, долгое время не показывает ничего, а потом резко прыгает к текущей точке. Никаких бегущих процентов или живой анимации.

Delka-myrk
28 января 2016, 13:03

спасибо помогло, все не знал где посмотреть.

Ольга
28 января 2016, 13:03

У меня вопрос, а когда у  вас будет как в гугл диске то есть ворд и эксел и тогда далее? 

Марк
28 января 2016, 13:03

очень странно работает диск. создал папку,заливаю туда подпапки,в каждой подпапке avi файлы размером 200-300 мб. залил три папки с файлами и они прошли только обработку,заливаю 4 папку с файлами того же размера ...половина прошла только обработку,вторую половину синхронизирует.как так у вас оно работает?. заливал на диск при помощи папки яндекс. т.е правкой кн.мыши на значке Диска - открыть папку,копировал туда файлы. виндовс хр ось

Марк
28 января 2016, 13:03

залил я сериал в несколько сезонов на Диск ( как я его заливал читайте пост выше) и решил посмотреть онлайн,но посмотреть совершенно невозможно.если перемотать видео вперед оно идет с подергиваниями,если нажать на пробел - вместо паузы видео отключается вообще..не посмотреть любимый сериал в праздники..ось хр виндовс 7,хром,мозила

 

levyj.jashik
28 января 2016, 13:03

Рассмотрите возможность сохранения даты изменения файлов при синхронизации! Очень неудобно, когда полученному из Яндекс.Диска файлу выставляется не дата реального изменения, а дата его синхронизации с этим компьютером.

Марк
28 января 2016, 13:03

правой кн мыши на диске в трее -открыть сайт.открывает почту,а в диск не пускает.уважаемые,уже праздники прошли.может быть пора немного ответить на наши вопросы?или мы тут зазря флудерастим?

Марк
28 января 2016, 13:03

сводка с полей - читаем много букаф от меня сверху+ перестал подключаться диск,пишет - ошибка соединения. (имею в виду значок в трее).

Марк
28 января 2016, 13:03

лююдии,аууу- по спамлю.Имею два рац.предложения.первое - прикрутить уведомлялку о приходе почты к программе.и второе - когда синхронизируется много файлов не пишется какой именно синхронизируется прямо сейчас.хотелось бы знать.

Марк
28 января 2016, 13:03

напрочь отказываются заливаться на Диск .iso файлы.выдает ошибку.загружвю через папку диска

no4tacycahuha
28 января 2016, 13:03

Добрый день!

Загружал несколько папок с изображениями в формате RAW (CR2), разница - около месяца. В старых папках - превьюшки загрузились. В более новых - нет. С чем это может быть связано?

Sergei
28 января 2016, 13:03

Добрый день. Хочу присоединиться к тем, кто уже говорил о проблеме проигрывания превью видео. Это реальная проблема! Одного "специалиста", который ждал от меня высококачественный видеоролик, я даже не смог убедить, что яндекс не сжимает сам видеофайл. Что уж говорить о людях непросвещенных. Большинство тех, кому шлешь видео, просматривают его прямо со страницы яндекса в безобразном виде. Можно, конечно, посылать архивом, а это не всегда удобно.

Картинки (JPG, PNG и т д)просматриваются в неизмененном виде, при желании их можно увеличить до полного размера.С видео должно быть так же!!! Нужно чтобы пользователь видел список файлов + иконки-превьюшки, при наведении мыши на файл две кнопки:

СОХРАНИТЬ НА ЯНДЕКС ДИСК

СКАЧАТЬ АРХИВОМ

а при клике на файл всплывают другие две кнопки:

СМОТРЕТЬ В ПРЕВЬЮ КАЧЕСТВЕ

ОТКРЫТЬ ОРИГИНАЛ (в этом случае, видимо, должна начаться та же загрузка файла, но это будет справедливо)

 

или что-то вроде того. ОООчень важно, чтобы НЕ БЫЛО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОИГРЫВАНИЯ файла без предупреждения о перекодировании!!!! как с картинками, как и со звуковыми файлами!!!!!

Спасибо!

Сергей

 

sirgei
2 января 2019, 17:38
Sergei,
полностью поддерживаю о непосредственном проигрывания видео
Никита Гайворонский
2 января 2017, 22:10
Скажите пожалуйста, каков размер изображения для стандартного превью jpeg-файла?
Мне очень нужно узнать, часто приходится демонстрировать именно превью, хочу адаптировать оригиналы под наиболее качественный показ.
Спасибо)
mailvision
23 декабря 2017, 20:38
Здравствуйте, очень нравится скорость работы яндекс диска , спасибо за этот продукт.  Поскольку  часто передаю фото и видео материалы клиентам через яндекс диск, хотелось  бы при расшаривании папки с фотографиями иметь возможность выбрать настройку "не показывать превью". Например, клиент переходит по ссылке и видит кнопку "скачать" в середине экрана и всё! К сожалению, много необразованных клиентов вместо того, чтобы нажать кнопку скачать , перетаскивают превью с браузера в папку на компьютере. А с телефона часто не видят всех фотографий в папке из -за медленного интернета.
skazarin69
3 октября 2018, 12:55
Добрый день.     Подскажите пожалуйста, а как можно изменить иконку превью видеофайла, который положен на яндекс диск? по какому принципу он(ЯД) выбирает кадр в видеофайле?
mxmv
25 июня 2019, 16:00
skazarin69,
присоединяюсь к вопросу! Яндекс, ответьте, пожалуйста
sirgei
2 января 2019, 17:34
А ещё сделайте чтоб привью на главной странице яндекса поиска видео автоматически не проигрывались! ,Очень не удобно!
max.dairoff
10 февраля 2019, 13:41
как поменять превью видеофайла в яндекс диске, было нормально на винде, а сейчас, мне стыдно показать 

novoross86
7 апреля 2019, 15:33
Можно ли изменить превью к видео?
arturiko13
23 мая 2019, 07:16
Добрый день. При загрузке формата raw, превью есть, но при нажатии на нее, фото не открывается на весь экран. Только при скачивании, хотя буквально неделю назад так не было
igor.pav89
вчера, 11:14
Добрый день!
Уже судя по всему становится актуально, чтобы к видеофайлам были настраиваемые превью. Очевидно, пока такой функции нет (но она была бы полезна очень) есть возможность настроить это только вставкой в определенную секунду ролика нужный скрин. 
Подскажите, пожалуйста, на какой секунде генерируется превью?



И пожелание, сделайте, пожалуйста, чтобы было можно выбирать секунду или закачивать свой файлик-картинку, который будет превьюшкой к загруженному видеоролику.