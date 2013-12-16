Я милого узнаю по превьюшке
16 декабря 2013, 14:51
Чтобы вам было проще ориентироваться в содержимом Яндекс.Диска, мы решили показывать превью (уменьшенную копию) для картинок, видеофайлов, документов и книг в веб-интерфейсе Диска.
Публичная страница документа тоже преобразилась. На ней можно увидеть первую страницу файла, которая поможет принять решение, стоит ли сохранять документ себе. Вы по-прежнему можете перейти к просмотру всех страниц документа, кликнув по превью, названию файла или нажав соответствующую кнопку.