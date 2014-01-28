Блог Диска

Блог Диска

Живые фото

Праздники, шумные застолья и путешествия позади — самое время разобрать новые фотографии и поделиться ими с друзьями и близкими.

Мы улучшили страницу публичной папки, добавив возможность запуска слайд-шоу. Вашим друзьям теперь не придётся утруждать себя листанием фотоснимков. Получив от вас ссылку на папку на Яндекс.Диске, они смогут откинуться на спинку кресла и предаться приятным воспоминаниями или немножко позавидовать тому, как здорово прошли ваши праздники

Достаточно нажать одноимённую кнопку...


…и фото оживут!

19 комментариев
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ivEjik
28 января 2016, 13:03
У меня почемуто яндекс диск, с недавнего времени, начал потреблять на 100% процессор кор ай пять, тем самым тормозить все остальные программы. Такое продолжается уже почти месяц, пробовал переустанавливать не помогает. Пришлось удалить. Очень жаль.
lidiapopelo
28 января 2016, 13:03

Напишите, пожалуйста, нам в службу поддержки. Нам бы хотелось вернуть вам возможность пользоваться сервисом полноценно!

ivEjik
28 января 2016, 13:03
Сечас напишу.
Марк
28 января 2016, 13:03

хорошая и нужная функция.спасибо. но не забывайте что это не только хранилище для картинок:-)

Евгений
28 января 2016, 13:03

Клево. Ну а если я сам хочу свои фото посмотреть в режиме слайд-шоу? Эта кнопка в принципе должна быть, если я в браузере открыл фото из я.диска на просмотр.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:03

Спасибо за пожелание, обязательно сделаем. 

context-collapse6640
28 января 2016, 13:03

Не нашёл в блоге подходящей темы для своего вопроса, напишу здесь.

Хотелось бы услышать комментарии сотрудников ЯДиска по этому вопросу:
не планируется ли увеличить лимит на размер одного загружаемого файла с текущих 10 Гб хотя бы до 20 Гб? (в идеале до 32Гб на один файл как у конкурента-мэйлру...не хотелось бы уходить к конкуренту, пока есть слабенькая надежда на улучшение ЯДиска)

http://help.yandex.ru/disk/faq.xml

Файлы размером больше 10 ГБ, нельзя загрузить на Диск

Лимит в 10Гб на один файл  - это как-то ну совсем несерьезно по нынешним временам, тем более учитывая тот факт, что увеличить до 20Гб свой ЯДиск может любой желающий (+ ещё по всяким акциям доп.место)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:03

Спасибо за пожелание. Подумаем над увеличением лимита. 

context-collapse6640
28 января 2016, 13:03

 Я так понимаю "подумаем" - это завуалированная форма фразы "без шансов на реализацию"... :-( 

endlessfx
28 января 2016, 13:03

Интересно, заметил что появилось слайд-шоу ещё недели 2 назад. Но официально заявили только сейчас.


Штука занятная, но вот о чем я уже 100500 раз писал везде где мог: добавьте же наконец возможность fullscreen просмотра в рамках диска. По ссылке посмотреть оригиналы фото можно, а вот самому при работе с файлами - никак. 

Каждый раз захожу, чтобы наконец увидеть новую кнопку - и тщетно)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:03

Постараемся сделать как можно скорее!

endlessfx
28 января 2016, 13:03

Будем надеяться. Спасибо за отклик!

winkot
28 января 2016, 13:03

Поддерживаю! Очень нужен полноэкранный просмотр и возможность слайд-шоу в самом диске. А не только по ссылкам.

FeniOleg
28 января 2016, 13:03

Добрый день. Работа с фото это круто. А вот встроенной возможности делать скриншоты и автоматом заливать в облако - очень не хватает)

neman-grodno
28 января 2016, 13:03

Слайдшоу в диске.Просим.

neman-grodno
28 января 2016, 13:03

Ещё бы такую кнопочку как в фотках на скачивание в яндекс диск из видео 

Rafiz
28 января 2016, 13:03

Не хватает возможности просмотра слайд-шоу в случайной последовательности. 

dxl16modnolensk
11 сентября 2018, 09:09
нет такой кнопки

soft-bi
12 сентября, 07:43
5 лет прошло, а кнопки слайд шоу нет для своих альбомов