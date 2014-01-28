Живые фото

Праздники, шумные застолья и путешествия позади — самое время разобрать новые фотографии и поделиться ими с друзьями и близкими.



Мы улучшили страницу публичной папки, добавив возможность запуска слайд-шоу. Вашим друзьям теперь не придётся утруждать себя листанием фотоснимков. Получив от вас ссылку на папку на Яндекс.Диске, они смогут откинуться на спинку кресла и предаться приятным воспоминаниями или немножко позавидовать тому, как здорово прошли ваши праздники



Достаточно нажать одноимённую кнопку...





…и фото оживут!