Редактор Скриншотов в Яндекс.Диске
24 февраля 2014, 11:58
Делайте снимки экрана привычными клавишами — Prnt Scrn на Windows и Cmd+Shift+4 на OS X. Вы сразу увидите лаконичный редактор со всеми необходимыми инструментами: набором стрелок и фигур разных цветов, маркером и инструментом размытия.
Выделив важное, вы сможете в один клик сохранить свой скриншот на компьютер или получить короткую ссылку на него.
Вам больше не понадобится устанавливать дополнительные программы и придумывать, куда загрузить изображение.
Теперь не составит труда сделать пошаговую инструкцию для родителей или отправить другу скриншот смешного диалога в мессенджере. Это займёт у вас буквально пару минут.
Все свои снимки экрана вы всегда сможете найти на Диске, в папке «Скриншоты».
Обновлённую версию программы Яндекс.Диск можно скачать по ссылке disk.yandex.ru/screenshot