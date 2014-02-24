Яндекс 360

Яндекс 360

Редактор Скриншотов в Яндекс.Диске

Сегодня в программе Яндекс.Диск для Windows и OS X появился редактор скриншотов.

Делайте снимки экрана привычными клавишами — Prnt Scrn на Windows и Cmd+Shift+4 на OS X. Вы сразу увидите лаконичный редактор со всеми необходимыми инструментами: набором стрелок и фигур разных цветов, маркером и инструментом размытия.
Выделив важное, вы сможете в один клик сохранить свой скриншот на компьютер или получить короткую ссылку на него.

Вам больше не понадобится устанавливать дополнительные программы и придумывать, куда загрузить изображение.
Теперь не составит труда сделать пошаговую инструкцию для родителей или отправить другу скриншот смешного диалога в мессенджере. Это займёт у вас буквально пару минут.
Все свои снимки экрана вы всегда сможете найти на Диске, в папке «Скриншоты».

Обновлённую версию программы Яндекс.Диск можно скачать по ссылке disk.yandex.ru/screenshot




112 комментариев
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Alexander Didenko
28 января 2016, 13:03

ахаха..берем этого =)

Bakli
28 января 2016, 13:03

К сожалению долго шли до этого. Я организовал Snagit + Flckr (1Тб), а друзей для простоты подсадил на Monosnap (кстати, после его рекламы тут в блоге диска).

База
28 января 2016, 13:03

К сожалению долго шли до этого. Я пол года назад написал скриншотер на С++ в 50 кб, отрабатывает быстрее вашего. :) Не надо объединять все программы в одну, это плохо заканчивается. Лучше лучше доработайте видеоплеер.

vadimbfc
28 января 2016, 13:03

А я ПаинБрухом пользуюсь и ничего...

nightkid
28 января 2016, 13:03

Оцень нужная фича. Теперь есть замена Skitch с облачным хранилищем. Спасибо!

morgraves
28 января 2016, 13:03

А если бы еще он мог выделять определнную область по хоткею, чтобы не обрезать результат, было бы супер

Женя
28 января 2016, 13:03
нажмите Ctrl+Shift+1 на Windows или Cmd+Shift+4 на Mac OS X
morgraves
28 января 2016, 13:03

спасибо!

Марк
28 января 2016, 13:03

уже писал ниже,абсолютно,совершенно не нужная вещь,лучше доработайте видеоплеер.он нормально только с телефона работает.тормозит.виснет.прикрутите проверку почты.

ghrb
28 января 2016, 13:03

Вы, видимо, не работаете с людьми посредством сети интернет. Иначе понимали бы, насколько это полезный инструмент. Я, правда, уже привык использовать joxi. Да и клиента под линукс нет, в отличии от вышеупомянутого.

Сергей Бугаенко
28 января 2016, 13:03

А в joxi есть хоткеи?

domovoy001
28 января 2016, 13:03

Правильно я понимаю,что редактор действует когда включен яндекс диск?

Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Да, нужно чтобы программа Яндекс.Диск была запущена.

krio
28 января 2016, 13:03

очень полезная функциональность

Данила Спевак
28 января 2016, 13:03

Невероятно полезно, красиво и удобно!

Сейчас использую Gyazo для быстрой отправки скриншота и ScreenPresso для "вдумчивой" подготовки с обработкой в редакторе.

Собственно, функциональность Gyazo для меня перекрыта с лихвой (записью GIF оттуда я не пользуюсь, а "бесконечное место" считаю принципиально ненужным - оперативные скрины быстро теряют актуальность).

А редактору для того, чтобы стать моей единственной программой для работы со скриншотами, не хватает трех вещей:

- "нумератора", когда в точки кликов ставятся кружочки с порядковыми номерами: 1, 2, 3... Инструмент незаменим для подготовки иллюстраций к инструкциям.

- фигур с заливкой. Иногда заливка красивее, чем размывание.

- фигур с функциональностью маркера. Для подсветки области можно, конечно, поелозить маркером, но "строгая" фигура смотрится эстетичнее.


Если есть планы по расширению списка инструментов - просто прекрасно, если нет - того, что есть (с учетом того, что все шустро и стабильно работает), уже хватает  на звание "любимая подручная скриншотилка".

Te*mik
28 января 2016, 13:03

Супер! Спасибо за фичу! 

Есть хотелка: функцию "отменить последнее действие" в редакторе. Можно случайно "вырезать" то, что нужно было оставить :)

Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Отменить можно. Нажмите Ctrl-Z.

Te*mik
28 января 2016, 13:03

Спасибо.

А об этом где-нибудь написано? Для рядового юзера не очень очевидно.

StrelaXXX
28 января 2016, 13:03

Отлично. Давно этого ждал!

Eugene Koryagin
28 января 2016, 13:03

Классно придумали, Спасибо! правда не работает "сделать скриншот окна" 

Женя
28 января 2016, 13:03
отправьте, пожалуйста, подробное описание проблемы через страницу http://feedback.yandex.ru/disk
Данил Девятов
28 января 2016, 13:03

Может стоит изначально вопрос с памятью решить, который Яндекс сжирает? Испробовал ваше дополнительное приложение скринов, система подвисла! В итоге для скриншота http://prntscr.com/2vdy7m пришлось юзать старый добрый prntscr

А вот загрузка памяти Яндекс.Диском: http://prntscr.com/2vdyde Это же ужас!

Женя
28 января 2016, 13:03
обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки через страницу http://feedback.yandex.ru/disk
Данил Девятов
28 января 2016, 13:03

Я уже обращался туда, около 2-х недель назад о проблеме синхронизации, ответа получено не было, так что я не уверен, что через эту систему стоит сообщать об ошибках =)

Victoria
28 января 2016, 13:03

Я нашла письмо от Вас, действительно. Приносим извинения за такую длительную задержку. Сейчас в поддержку поступает огромное количество писем, мы не всегда успеваем оперативно их обрабатывать. Мы обязательно дадим Вам ответ в ближайшее время.

Даниил Иванов
28 января 2016, 13:03

Вот это просто суперское нововведение, периодически использую диск для того, чтобы делится скриншотами, а тут прям прямую функцию ввели, потрясно!

endlessfx
28 января 2016, 13:03

Эх! Инструментов уже куча, а банальной кнопки "Оригинал" или возможности зума в просмотрщике фоток до сих пор нет : (

hajtina
28 января 2016, 13:03

Внутри Диска в просмотрщике фотографий и при поделении группой фотографий есть функция "Полный размер". Если вы делитесь ссылкой на одну фотографию, аналогичную роль выполняет значок лупы на фотографии. 

endlessfx
28 января 2016, 13:03

В том-то и дело, что внутри Диска такой кнопки нет, хотя если смотреть по ссылкам, то все на месте - и "полный размер" для групп, и лупа для отдельных фото.

 

Скрин вдогонку http://tinyurl.com/o9bnzz5

 

hajtina
28 января 2016, 13:03

Была не права. :( Смотрю на бету. Выкатим "полный размер" на следующей неделе. Подождите немного, пожалуйста. )

 

endlessfx
28 января 2016, 13:03

Подождем конечно, не горит же.
В любом случае, спасибо за хорошие новости. 

xxl2501
28 января 2016, 13:03

Только у меня колесиком в мышке масштам не меняет или это "удобство" задумано разработчиками? Часто нужно обрезать с точностью до пиксела...

Дмитрий
28 января 2016, 13:03

Это отдельная фича. Спасибо за пожелание. Попробуем учесть в следующей версии.

Mike
28 января 2016, 13:03

Доволен новой функцией! Спасибо!

ctrl+z работает, но ещё хорошо бы и кнопки тоже были.

Mike
28 января 2016, 13:03

Заметил, что самому нельзя цвет настроить. Можно использовать только то, что есть в наборе. Это минус!

lapnik
28 января 2016, 13:03

Как отключить эту хрень в MacOS? Мне не нужна внешняя замена уже существующего функционала! Удалите мешающее приложение, сволочи!

Женя
28 января 2016, 13:03
В меню Диска выберите пункт «Выключить перехват клавиш» http://yadi.sk/d/NXPTYBcMJUum4

Если редактор понадобится, вы можете включить перехват клавиш тем же способом или сделать скриншот через пункт меню «Скриншоты».
Konstantin
28 января 2016, 13:03

Не отключает эта настройка перехват клавиши PrintScreen. Все равно запускается Яндекс Скриншот

d@kembrik.pro
10 августа 2018, 19:33
Konstantin,
Как решите этот вопрос, напишите здесь комментарий, пожалуйста!
winkot
28 января 2016, 13:03

Не нашел как изменить размер шрифта для надписей на скриншоте. Неужели такой возможности нет?

Женя
28 января 2016, 13:03
Есть. Сделав надпись, кликните на неё — выделенную область можно перемещать или тянуть за уголок и уменьшать или увеличивать. Так же, как с фигурами.
Удалённый пользователь
8 апреля 2021, 09:20
Женя,
Спасибо! Невероятно удобно, когда нужно сделать доступный "мануал" адресату ТЗ. Вот только с размером шрифта сама не догадалась.
gigobiZ
28 января 2016, 13:03

У меня тоже появилось пара хотелок в дальнейшие обновления:

1. При создании скриншота хочется что-бы он копировался сразу в буфер обмена. Бывает нужно сразу вставить в тот же ворд или аутлук. Можно сделать это опционально через настройки, а то возможно кому-то будет лишняя такая фишка.

2. Вторая хотелка: Когда выделяешь нужную область кнопками ctrl+shift+1 рядом с курсором отображаются текущие координаты курсора. Это удобно, но хочется еще, чтобы когда выделяешь нужную область, рядом с курсором показывались бы текущие размеры скриншота, а не положение курсора в координатах. Она реализованна в той же программе, что написана ниже.

До этого пользовался shot.qip.ru, не искал особо альтернативу т.к. он устравиал, правда и не полностью, но вот отказался теперь от него в вашу пользу. Спасибо.

Вадим Р.
28 января 2016, 13:03
Утилита нужная, её бы ещё под Линукс.

Может кому пригодится ещё переброс контента,а не только скриншотов. Все что у вас на рабочем столе через копирование становится доступно на всех устройствах.
http://shotbuf.com
ttxxcc1
28 января 2016, 13:03

Ваш редактор скриншотов НЕ РАБОТАЕТ если к компу подключено 2 монитора и более! (У меня конкретно монитор и ТВ через HDMI). Просто тупо белые странички скриншотит.

Женя
28 января 2016, 13:03
напишите, пожалуйста, в службу поддержки через страницу http://feedback.yandex.ru/disk
obitt
28 января 2016, 13:03

У меня то же самое, скиншотит белые квадраты или вообще ничего не происходит, жмешь горячие клавиши или из меню приложения - одинаково ничего. 2 монитора, winXPsp3 x32.

Sergey Fomkin
28 января 2016, 13:03
Очень круто!
Было бы хорошо, чтобы ссылки были короткие.

Так на версии OS X еще нет этого функционала?
Женя
28 января 2016, 13:03
Поделившись скриншотом, вы получите в буфер обмена коротку ссылку на него.

В Диске для OS X тоже есть редактор скриншотов. Скачайте свежую версию программы со страницы http://disk.yandex.ru/screenshot или обновитесь через меню программы: Справка => О программе => Проверить обновления
Марк
28 января 2016, 13:03

сделайте,что нибудь с видеоплеером,если загрузить видео качеством ниже 720 p смотреть невозможно,все распадается на пиксели

pavel-lublin
28 января 2016, 13:03

Очень рад, давно ждал!

Aleksey Kurylev
28 января 2016, 13:03

Огонь! Просто супер! (+1) :-)

arasaran1
28 января 2016, 13:03

По мне, так абсолютная ненужная финтифлюшка.

Deidara-senpai-1
28 января 2016, 13:03

А как отключить его(мешает).:-|

Женя
28 января 2016, 13:03
В меню Диска выберите пункт «Выключить клавиши скриншотов» http://yadi.sk/d/Tb3J0KVuJdJy4

Если редактор понадобится, вы можете включить горячие клавиши тем же способом или сделать скриншот через пункт меню «Скриншоты»
www.sashastrunin
28 января 2016, 13:03

как его удалить или отключить?

antonit777
28 января 2016, 13:03

Уважаемые разработчики, было бы очень удобно, если бы ваше приложение умело скринить еще и контекстное меню. Для примера: в винде правой кнопкой мышки, хотел отскринить появившееся контекстное меню, а его нет, сняло только раб.стол. У меня одного такая проблема???

Женя
28 января 2016, 13:03
обязательно поправим этот момент, спасибо
aist03
28 января 2016, 13:03

Скажите, Jenys, можно ли настроить ЯндексСкриншот таким образом, чтобы он сохранял файлы сразу в jpeg (jpg)? Т.е., без использования дополнительной программы по преобразованию в другой формат. Ибо не все могут png открывать...!

Александр Каверин
28 января 2016, 13:03

Я понимаю, что может кому-то это удобно. Ок. Сделайте опциональностью.

Но, например, если людям этого не надо. Очень спорный функционал к диску. Зачем автоматом обновлять приложения, добавляя в него не всем нужные опции?Занимать ресурсы, горячие клавиши, которые могут использоваться пользователями в других приложениях. Причем простыми методами сочетания не убрать (отключение клавиш и отключение перехвата системных сочетаний), надо каждую комбинаацию заходить и ручками отменять.

Вы становитесь очень навязчивыми.

tz80008tz
28 января 2016, 13:03

Поотрубай Hotkey, и вопрос решен http://yadi.sk/d/jz7VbqYLJcttU.

Александр Каверин
28 января 2016, 13:03

Да это сделал. Вопрос не в этом. Вопрос с какого хрена я вообще должен что то делать? я поставил приложение для хранения данных, а мне потом начинают без спросу добавлять всякие не очевидные и не относящиеся к данному приложению "прицепы", заставляя меня совешать какие-то лишние действия.

 

 

 

tz80008tz
28 января 2016, 13:03

Да, Ваше возмущение понятно, но ведь разработчикам как то нужно сообщить о наличии нового функционала. В данном случае его просто добавили в приложение без уведомления пользоватя. Этот функцинал может Вам понравиться, а может и не понравиться. И эта проблема решается все го одной галочкой в checkbox. Сдесь Яндекс немного не правильно сделал, просто нужно было предупредить пользователя, что мы вот сделали такое, как, например делает Dropbox https://www.dropbox.com/s/hy4yi9e31g3ri9o/Screenshot 2013-09-11 21.07.17.png.

В любом случае всем не угодишь, мне нравиться Вам нет, нужно относиться терпимо.

ld212
28 января 2016, 13:03

Я никак отойти от глючного обновления в конце прошлого года не могу, когда целый ряд драйверов полетел из-за этого диска. А мне подсунули новую фичу, не спросив, нужна ли она мне.

alabbas
28 января 2016, 13:03

Как отключить это?

Мне лично этот хлам совсем не нужен!

Кому нужно - пусть ставят галку при инсталляции.

:-@

tz80008tz
28 января 2016, 13:03

Поотрубай Hotkey, и вопрос решен http://yadi.sk/d/jz7VbqYLJcttU.

tz80008tz
28 января 2016, 13:03

:-DСпасибо большое за этот замечательный фунционал. Я давно ждал данную функцию. Реализовано просто супер!!! Можно сделать различные различные screenshots, всего экрана, конкретное области, окна, да еще ссылка на screenshot вечная, конечно пока изображение не удалишь. Можно задать Hotkeys. Да е еще и редактор изображение. В Dropbox можно только сделать Share Screenhots и все.

Спасибо. Буду и дальше пользоваться.

Это крутой и НУЖНЫЙ функционал. Теперь можно забыть про http://clip2net.com/ru/ и http://monosnap.com/welcome!

lushnikovlexa
28 января 2016, 13:03

Кнопка копирования в буфер нужна. Хоткеи конечно работают, но и клавиатура не всегда доступна.

Сергей
28 января 2016, 13:03

Сделайте пожалуйста настраиваемую скорость загрузки и скорость скачивания. У нормальных ребят с Dropbox давно есть.

Bakli
28 января 2016, 13:03

Я разочарован очень сильно. Кто горячие клавиши придумал для Скриншотера? В Экселе теперь невозможно работать. Дату проставить - скриншотер лезет. Отключил горячие клавиши - дата не ставится все равно.

Вы слишком долго делали скриншотер, теперь уже я не пересяду на него. Просьба сделать опцию отключения модуля скриншотера.

Данил Девятов
28 января 2016, 13:03

Кроме кнопок Сохранить и Поделиться предлагаю добавить кнопку На печать, будет очень удобно сразу распечатывать скрины, по крайне мере лично я бы такой функцией польовался =)

Марк
28 января 2016, 13:03

хочется не только смотреть видео в диске,но и слушать музыку,можно,а?

 

rabhi issam
28 января 2016, 13:03
Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:03

Супер! (+1)Данную программу лучше расспространять отдельно. 

Виталий Смирнов
28 января 2016, 13:03

как удалить прогу? у меня есть другой скриншотер и эта мне не сдалась, хотя установилась автоматом.

 

псс, моя любовь к Ядиску неискоренима

Александр
28 января 2016, 13:03

Крутой инструмент, однако нет одной важной штуки - нет "выделялки" области.
Т.е. нельзя в редакторе выделить какую-то область, нажать Ctrl+C и вставить например в документ ворда.
Очень хотелось бы чтобы появился и такой инструмент. :-)

АК
28 января 2016, 13:03

Неожиданно обнаружил скриншоты. Это хорошо, пусть будет, главное, чтоб не мешали.

Но, заглянув в редактор скриншотов возмущён удивлён набором шрифтов.

А тем более в версии для Mac OS X где есть прекрасная Helvetica вместо предлагаемого программой Arial, в качестве шрифта без засечек.

Про абсолютно уродский Comic Sans и говорить нечего — на моём Маке ему не место.

Почему вообще нет возможности выбора из установленных в системе шрифтов?

wellperm
28 января 2016, 13:03

Вот у меня нету этой программы в принципе . Хотя Диск на компе стоит и галочка в настройках - автомат обновление стоит .  . Подозреваю , что обновление программы происходит при включении опции - синхронизация . Она у меня давно выключена . Потому , что тогда придется качать на комп очень много файлов . А мне этого не надо . 

И как быть ? 

wellperm
28 января 2016, 13:03

Вот зачем у вас в Настройках стоит -  устанавл обновления автоматические , если это не работает ? Пришлось занова скачать файл и только тогда редактор появился . 

И второе . Пожалуйста сделайте , что бы было можно сразу при сохранении задавать название файлу . Потом это делать не очень удобно . 

И еще , при сохранении все валится в одну папку . Ну нельзя же так . Пусть будет менюшка , в какую из подпапок и что сохранять . И с каким названием . И опять же дайте возможность в этом окне прямо  делать эти подпапки . 

ld212
28 января 2016, 13:03

А я вот совсем не рад, что у меня на компе это приложения. Скриншоты я редактирую в фотошопе, где есть возможность сохранить для веба. Но приложения Яндекса назойливо выскакивает. Как мне избавиться от него?

Вася Пупкин
28 января 2016, 13:03

Да, это стало киллер-фичей, почему я стал снова использовать Я.Диск и перестал регулярно искать скриншотилки, после того как очередная решала монетизироваться и ограничивать время хранения и объём. Для полного счастья пока не хватает двух фич:

1. Линейные размеры, а не только координаты курсора когда растягиваем рамку по Ctrl-Shift-1, чтобы легко мерять размеры области.

2. Возможность получать ссылку только на файл. Сейчас страница картинки указывает автора, а сама ссылка файла слишком длинна и не все форумы могут её переварить.

морозов_артемий
28 января 2016, 13:03

Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-).

морозов_артемий
28 января 2016, 13:03

Я знаю!!! Это программа Скриншоты в Яндекс.Диске

colt-65
28 января 2016, 13:03

да ссука как отключить эту херню ту что редактор? уже падла бесит. не посмотриш нихера. 

 

Артем Каа
28 января 2016, 13:03

По сути особых претензий к программе нет. Для своих целей она вполне самодостаточна. НО!
Далеко не всегда надо результат именно сохранять файлом в облако для личного  или публичного пользования. В большенстве случаев надо просто оставить результат в буфере обмена, чтобы вставить в письмо или документ.
То есть кроме "сохранить" и "подельтся", сделайте кнопку "Буфер обмена". Это будет очень полезно.
Тогда хватит только вашей программы для перехвата скриншота практически в 100% случаев.

А.
28 января 2016, 13:03

Ребята, а почему у вас в десктопном клиенте для OS X нет возможности исключения из синхронизации некоторых директорий? Почему в Windows есть а в OS X нет? Зато есть редактор скриншотов... С чем связана такая несправедливость? Если у меня на Я/Диске хранятся большие файлы, которые я не хотел бы хранить на компьютере, т/к банально нет места. Что мне делать, если я хочу постоянно синхронизировать несколько мелких файлов? Ребята, это неправильно. Сделайте пожалуйста возможность исключения из синхронизации некоторых директорий, как это сделано в Windows.

Victoria
28 января 2016, 13:03

Мой коллега Фёдор уже ответил Вам из службы поддержки :) Выборочная синхронизация есть и в клиенте для OS X. Убедитесь, что у Вас установлена самая последняя версия Диска.

А.
28 января 2016, 13:03

Спасибо за оперативность! Очень похвально) Можете выложить скриншот? У меня MacOS 10.6.8

Установлен самый последний яндекс.диск клиент

Может быть просто для моей версии клиента этого функционала нет? Ну не вижу я этого фукнционала, не нахожу.

Ткните пожалуйста носом, по хорошему, буду очень рад, если ошибся и незаконно на вас наехал)

А.
28 января 2016, 13:03

Коллеги, великодушно прошу прощения! это я виноват, не доглядел!

 

Дело было в том, что при выключенной синхронизации, в настройках программы не видны папки, с которых нужно снять галочки, для отмены синхронизации.

 

Все заработало, спасибо большое за консультацию. Прошу прощения за необоснованный "наезд". Хорошего всем дня :))

Victoria
28 января 2016, 13:03

Рады, что всё заработало :) И Вам хорошего дня!

А.
28 января 2016, 13:03

А редактор скриншотов и впрямь потрясный! Спасибо! ))

mirsalikhov.ruslan
28 января 2016, 13:03

Как отключить этот скриншоттер на маке? Я пользуюсь яндекс диском только для синхронизации файлов. Меня бесит что после каждой перезагрузке я вижу окно скриншоттера, которое даже с помощью CMD+Q не отключается. Будьте людьми, не навязывайте людям ПО насильно.

Victoria
28 января 2016, 13:03

Обновите версию Диска до самой свежей через Mac App Store, пожалуйста. Мы внесли исправления, в новой версии проблема повторяться не должна.

Konstantin
28 января 2016, 13:03

Очень нужна программа Яндекс Диск БЕЗ Яндекс Скриншотов!!! Это бестолковое дополнение при нажатии на стандартную клавишу PrintScreen сворачивает полноэкранные приложения!!! Любые попытки в настройках изменить  или отключить захват стандартных клавиш для скриншотов обречены на провал!!!

Подскажите пожалуйста, как установить чистый Яндекс Диск???

tmgu.ru
28 февраля 2017, 06:09
Konstantin,
а мне как раз таки наоборот!!!%)))
На самом деле, если есть вариант изящно выпилить скриншотер из диска - блин был бы счастлив!!%)


чтоб отдельно, без интернета, без привязки к акк, без ненавистного мной яндексдиска.. Оооочень нравится конкретно скриншотер, хочу его портбл, чтоб с флэшки запускалось и без интернетов, #сечётеочёмя ...?)) 
ba
9 апреля 2016, 13:25
клёвая фитча!
0. создавать объекты можно любой кнопкой мыши.
1. если создать объект и не отпустив кнопку мыши, которой Вы создали объект и нажать на другую кнопку мыши то, пока, вы держите обе клваишы его сразу же можно перемещать в более точное место!
2. Поскольку, в яндекс редакторе скриншотов, при создание объекта поверх другого может вызвать выделение последнего, то данная »фитча« окажеться спасением - можно создать в отдельном месте объект и тут же разместить в нужное место! День удался.
Удалённый пользователь
13 апреля 2016, 12:20
Добрый день!

Включил функцию выделения области при нажатии Print Screen
Но теперь не могу найти как это отключить.
Нужно чтобы сразу делал полный снимок экрана.
y2dimon
20 мая 2016, 12:26
Кнопка копирования в буфер не работает !
(W7, антивирь непричастен)
Фидбак отправил.
madam.chaika2014
7 декабря 2016, 22:55
У меня в компьютере есть Яндекс диск, в котором много информации.Если я скачаю обновленную, информация сохранится?
Kurskaristov
10 февраля 2017, 21:44
Как отключить эту функцию? Мне она совершенно не требуется, а для перегонки готовых скринов удобного размера пользуюсь другим средством. Каждый раз заново перезагружать страницу, чтобы убрать сообщение мягко говоря не комильфо, тем более в период кропотливой работы, когда каждая секунда на счету. Пользователям вообще выбор оставили? Или здесь также как с Яндекс.Картами - что кому нужно решили за нас?
Мурад
2 марта 2017, 12:33
козлы!
сделайте стандартный UNinstall.exe а то удалять долго!
Обновлено 2 марта 2017, 12:36
lc999
7 мая 2018, 20:48
Мурад,
я тоже про это подумал, но потом побоялся это делать, думаю, а вдруг вообще яндекс диск удалится, а он мне нужен, только без этой фигни
Kilissa
23 июля 2017, 19:00
Очень понравился редактор скриншотов. Вот бы ещё размер текста можно было менять: всего один размер и он великоват.
Vink.vink
26 февраля 2019, 21:18
Kilissa,
Уже сказали, ранее. Все очень просто выделите текст и за уголочки масштабируйте его как хотите.
info@print3000.ru
19 декабря 2017, 15:43
Скриншот запускается, но после выбранного сектора редактор не открывается. В папке на Я.Диске\Скриншоты смотрел - ничего не сохраняется. Что может блокировать работу и как с этим справиться?


Виктор Яколайнен
8 марта 2018, 03:17
Диск открывает редактор скриншотов по нажатию на Print Screen как это отключить, открывает по верх окон 
Обновлено 8 марта 2018, 03:18
Vink.vink
26 февраля 2019, 21:20
Виктор Яколайнен,
Все ответы на подобные вопросы уже давались несколько раз выше. Достаточно просто пролистать )))
lc999
7 мая 2018, 20:45
а как отключить эту функцию? она меня забадывает и не дает работать привычным и проверенным способом, всегда дающим гарантированно хороший результат
AnastasiaRizhova1
18 марта 2019, 20:26
А как фоткать сразу всю область если у тебя он требует выделять?
Руслан М.
10 июля 2020, 14:08
2020 год! До сих пор в этом редакторе яндекс скришотов нет кнопки изменения размера ШРИФТА !
Нахрен он такой нужен когда есть Snagit   !
jeffrfrank
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Джэссика Кэйлан
вчера, 15:28
Почему у маркера теперь самый маленький размер такой жирный?!