Блог Диска

Блог Диска

Офлайн-файлы в мобильном Яндекс.Диске

Представьте себе, что больше не нужно переживать о своих электронных документах в дороге без интернет-соединения и не нужно тратиться на мобильный интернет, чтобы скачать файлы большого размера. Находясь в метро, вы всегда смогли бы посмотреть свои любимые фотографии, заметки или книжки прямо из Яндек.Диска.

Мы позаботились об этом и рады представить вам – Офлайн-файлы!



Теперь отсутствие интернета не помешает вам почитать документ или посмотреть видеоролик. Просто сохраните нужные файлы в раздел "Офлайн". Если же интернет есть, файлы в разделе будут обновляться автоматически при любых изменениях.



Новая версия приложения уже доступна в Google Play

P.S. Скоро такая возможность появится и для iOS.

102 комментария
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Марк
28 января 2016, 13:02

Теперь отсутствие интернета не помешает вам вам почитать документ

напишите только один раз и с заглавной буквы). нам хватит.

foto.serevnovania.krd
вчера, 14:30
Марк,
Файлы из раздела "офлайн" сохраняются в телефон?

Марк
28 января 2016, 13:02

перечитал несколько раз,а смысл? можно просто загрузить нечто на планшет/телефон с компа

Thero Layfer
28 января 2016, 13:02

автосинхронизация. и всё.

Иван Романов
28 января 2016, 13:02

Скажите, а почему при запуске видео в iPhone, приложение начинает полностью загружать файл, и только потом начиает его воспроизведение? Почему бы не сделать стрим файла, чтобы не ждать полной загрузки?

И почему вы не добавить защиту приложения при помощи пароля на телефоне? 

disk-blog
28 января 2016, 13:02
На iOS действительно пока грузим видеофайл полностью, чтобы воспроизвести, но скоро появится стриминг. На Android, например, мы уже давно проигрываем видео не загружая файл полностью.

По поводу защиты паролем тоже думаем, в обозримом будущем реализуем.

Иван Романов
28 января 2016, 13:02
Спасибо за ответ.  И еще одна претензия. Почему папку нельзя целиком перенести при помощи drag and drop в браузер?
lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Скоро такая возможность появится.

rediraction
28 января 2016, 13:02

Для Windows phone сделайте пожалуйста, тогда 100% только Яндекс Дискo_O

disk-blog
28 января 2016, 13:02
Будет и для Windows Phone и для iOS!
rediraction
28 января 2016, 13:02

Ура, спасибо буду оооооочень очень очень ждать! :-)

Ilya Kovalenko
28 января 2016, 13:02

Было бы неплохо добавить возможность установить PIN код на офлайн файлы и удалять их после трех/пяти неверных попыток. Дополнительная безопасность не помешает :-)

Xedin77
28 января 2016, 13:02

Хорошо, но хотелось бы иметь возможность получить доступ к офлайн-файлам через стороннюю программу. Это нужно для файлов, которые не подпадают по стандартную типизацию(т.е. не картинки/музыка/документы)

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 13:02
они находятся во внутренней памяти: \Android\data\ru.yandex.disk\files\disk
ivan-skit
28 января 2016, 13:02

Артем, спасибо большое.

krio
28 января 2016, 13:02

ай молодцы :) а допилите-ка автосихронизацию в обе стороны для выбранных папок а?

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Спасибо, подумаем над этим :)

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 13:02
очень нужно!! А то пишу и в телефоне, а заливать на диск нужно отдельно! Сделайте, пожалуйста, синхронизацию двухстороннюю!!
©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 13:02
И еще хотелось бы офлайн файлы держать в своих документах… Сделайте пожалуйста настройку хранения файлов…
Бервинов Олег
28 января 2016, 13:02

+1, очень нужна возможность перенсти оффлайн файлы на sd-карту,  а то 40 ГБ музыки не помещаются на внутренюю память

edwardmusaev
18 августа 2017, 10:36
lidiapopelo,
прошло три года, в команде яндекса все еще "думают над этим". Как и над всем остальным, что было обещано в этом блоге...
Максим
28 января 2016, 13:02

Отлично! Сразу удивиля что нет Такой Возможности на Яндекс. Диске #Для_ПК 

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

На ПК итак все файлы доступны в офлайне :) Или вы о чем-то другом спрашиваете?

Максим
28 января 2016, 13:02

Ага! И ещё то Что они Занимают Кучю Места! :-$

s.bazavluk
28 января 2016, 13:02
Добавьте возможность хранения офлайн файлов на внешней sd карте. В телефоне места стольуо нет.
Бервинов Олег
28 января 2016, 13:02

+1

romanov.michael.v
28 января 2016, 13:02

(+1)

ffilipp.kkirsanov
27 февраля 2016, 13:54
s.bazavluk,
+899999991
vadimbfc
28 января 2016, 13:02

Супер, супер, супер! Давно ждал этой функции.

Вопросы:

1. Можно ли настроить, чтобы то, что помечено как оффлайн, синхронизировалось только, когда гаджет в ВайФае (по есть не синхронизировалось в GPRS)?

2. Можно ли помечать целые папки как Offline. И как работает Диск? Всегда поддерживает актуальным все содержимое папки или только в момент присвоения статуса Оффлайн, регистрирует файлы и обновляет только их?

vadimbfc
28 января 2016, 13:02

Яндекс? Ребята? Дайте ответ...

seoforfood
28 января 2016, 13:02

У меня айпад кеширует последние файлы (и весьма внушительные) сам, безо всяких пробелем. Если будет ещё дополнительная возможность для этого - неплохо!

gfrish
28 января 2016, 13:02

Нажал самолетик - поработал в самолете.

Приехал домой, открываю комп - ничего не изменилось.

Так и должно быть или железка у меня глючит?

Другими словами - файлы из мобильного устройства уходят обратно в диск, когда в них сделаны изменения?

vadimbfc
28 января 2016, 13:02

Да вот походу нет... Синхронизация односторонняя...

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 13:02
Может выводить информацию имеющих общий доступ количество скачек
rasl16
28 января 2016, 13:02

Объясните мне глупому) что значит "возможность в офлайне" просмтаривать файлы?

Я загружаю весь свой комп на яндекс диск на iPad и всё, что я хотя бы раз открывал - уже откроется без интернета.

Зачем реализовывать функцию офлайн просмотра, если она уже доступна? Я догадываюсь: чтобы оно автоматически загружалось в кэш моего планшета? Но это не возможно)

 

 

 

 

ws5
28 января 2016, 13:02

Добавьте пожалуйста возможность делать "оффлайн папки" или хотя бы возможность сортировки "по имени" оффлайн файлов. Если делаешь оффлайн много текстовых файлов, то потом сложно найти нужный, т.к. в оффлайн всё располагается по своим каким то законам... Или это у меня одного так??:-( (Android) 

vadimbfc
28 января 2016, 13:02

ws5, те же яйца...

без синхронизации папок вообще не вижу смысла в этом...

давно им пишу сделайте работу диска на смартфонах и таблетках, как на десктопах... но пока ничего...

Александр
28 января 2016, 13:02

Функция офлайн штука прикольная, но:

1. скажите куда сохрраняются офлайн файлы?

2. сделайте возможность сохранять офлайном целые папки.

Я, например, всю свою музыку храню на диске, что бы и дома, и на работе, и в машине был доступ к любимым трекам. Но, например, RocketPlayer может работать только с локальными файлами. А так: надоел трек - удалил на буке и на всех устройствах удалились офлайн копии, а если добавил что-то, то офлайн папка пополнилась новым треком.

Однозначно офлайн папки нужны и с ними функциональность гораздо выше!

Спасибо.

Victoria
28 января 2016, 13:02

1. Файлы сохраняются в отдельный раздел «Оффлайн» в самом приложении Диска.

2. Спасибо! Мы уже думаем над этим.

Александр
28 января 2016, 13:02

Круто! Теперь офлайн можно делать целые папки! Огромное спасибо! Вы молодцы! :)

А теперь предложение по улучшению:

В Яндекс.Диске, который для ПК, когда слишком большой объем обновляемых данных (например фотографии на 3-4-.. ГБ), я делаю просто: сначала кидаю этут папку с файлами в Яндекс.Диск, затем на, например, ноуте отключаю Яндекс.Диск и копирую всю эту огромную папку с ПК с помощью переносного жесткого или через локальную сеть, затем на ноуте снова включаю Яндекс.Диск и тот начиная проверять имеющиеся файлы в облаке с теми, что уже скинуты понимает, что все впорядке. В результате: не надо ждать несколько часов пока 4 ГБ фото сольется с нета и при этом синхронизаця в полном порядке.

Попытался тоже самое сделать в телефоне:

Есть папка с музыкой 2 ГБ, слил ее в Я.Д, на телефоне интернет выключил (дабы не тратить трафик), затем ее же слил в телефон в папку SD\Android\data\ru.yandex.disk\files\disk\Music, затем включаю на телефоне интернет, Я.Д начинает синхронизацию и... удаляет содержимое каталога на телефоне и снова закачивает его с интернета :(((

Суть предложения: сделайте пожалуйста так, что бы мобильный Я.Д работал так же как аналог для ПК :) Спасибо!

P.S.: Если я где-то что-то непонятно объяснил, переспросите пожалуйста, я постараюсь лучше объяснить ситуацию)

Александр
28 января 2016, 13:02

Сделайте пожалуйста, что бы мобильный ЯД реагировал на изменение содержимого SD\Android\data\ru.yandex.disk\files\disk\, а то копирую в офлайн папку через мобильный файловый менеджер файлы и жду, что вот сейчас они появятся на ноуте, ан нет, обидно :(

в остальном все ооочень круто! из всех облаков: ЯД лучший и по количеству места, и по управляемости, спасибо! :)

Victoria
28 января 2016, 13:02

Обязательно подумаем, спасибо!

roniker
28 января 2016, 13:02

Простите, так и не понял. Можно ли как-то офлайн папку я.диска организовать на карте памяти sd?

Victoria
28 января 2016, 13:02

Нет, пока такой возможности нет.

Роман
28 января 2016, 13:02

немного не понял. жмакнул самолет. жду. в папке ничего не появляется. в уведомлениях висит "n файлов сохраняются в офлайн". когда они сохранятся?

Victoria
28 января 2016, 13:02

Если Вы видите такое уведомление, значит файлы как раз в процессе сохранения в этот момент. Дождитесь окончания, файлы должны появиться в разделе «Офлайн».

Роман
28 января 2016, 13:02

в разделе офлайн они есть. а в папке на устройстве их нет. при этом в программе слева от иконок зеленые полосы. видимо не сохраняются.

Victoria
28 января 2016, 13:02

Файлы, сохранённые в офлайн-режим, видны только из офлайн-режима — добраться до них через файловый менеджер на устройстве не получится.

Роман
28 января 2016, 13:02

справедливо. но я проделываю следующее. отметил файлы, отправил в офлайн, подождал, выключил интернет, зашел в офлайн-режим, тапнул по файлу, "при загрузке файлов произошла ошибка". слева у иконок зеленая полоса. что делаю не так?

Victoria
28 января 2016, 13:02

Не могли бы Вы тогда прислать скриншот этой зелёной полоски и скриншот ошибки через форму на странице http://feedback2.yandex.ru/disk/mobile/android/ ? Мы обязательно проверим, что случилось.

Роман
28 января 2016, 13:02

ок, напишу туда.

ЮРФ
28 января 2016, 13:02

разработчикам, добавьте функцию сохранения файлов на sd карту, а также функцию установки пароля на папки. пароль обязательно нужен, в случае если гаджет или комп с работы утащут! ;) шутки шутками, а у соседей уташили комп и техно добро, вот я и переживаю. все  it системы ,ПО и т.п. должны иметь пароль для доступа к диску или папкам!

Victoria
28 января 2016, 13:02

Спасибо за Ваши идеи! Мы обязательно подумаем над их реализацией.

q1530105
28 января 2016, 13:02

Поставил это приложениие, а старый яндекс диск предварительно удалил. И что? Папки не скачиваются, только файлы. А для меня это значит, что яндекс диск НЕ РАБОЧИЙ, 

Другое. Такая же синхронизация, но на ПК у меня работает с помощью прграммы Алвей Сунк (сломанной)

 

zaichukalexey
28 января 2016, 13:02

Предложение по улучшению. Было бы очень хорошо, если бы существовала возможность каким-то образом исключать некоторые файлы (папки, или типы файлов) из синхронизации.

Victoria
28 января 2016, 13:02

Спасибо! Обязательно подумаем над этим в будущем.

pavel@ermakov.msk.ru
28 января 2016, 13:02

Подскажите как сделать чтобы оффлайн файлы размещались на карте памяти, а не в памяти на телефоне Android?

Victoria
28 января 2016, 13:02

Увы, пока такой возможности нет, но мы уже думаем над этим.

igoruwk
28 января 2016, 13:02

Сегодня появилась такая проблема, в мобильном яндекс диске (на андроид), при попытке загрузить текстовый файл до 1 мб, выдает ошибку: "При попытке загрузить файлы произошла ошибка".

Чистил кеш, переустанавливал диск, не помогает.

 

 

drago2014
28 января 2016, 13:02

Такая же фигня и именно вчера началась...

igoruwk
28 января 2016, 13:02

Значит я не один такой, разработчикам уже сообщил, пока ответа не поступало. Единственный выход, нагрузить текстовый файл всяким мусором, чтобы он весил больше 1 мб, а сверху написать нужный текст, тогда файл будет скачиваться. Как говориться, решение через жопу.

igoruwk
28 января 2016, 13:02

Вот, ответили:
Наши специалисты уже занимаются решением проблемы, о которой Вы сообщаете, и постараются закончить эту работу как можно скорее. Приносим свои извинения за временные неудобства! Мы будем признательны за Ваше терпение и понимание.

igoruwk
28 января 2016, 13:02

Ура! Кажеться решили проблему, все грузиться!:-)

drago2014
28 января 2016, 13:02

:-DДа, заработало )

igoruwk
28 января 2016, 13:02

При загрузке файлов произошла ошибка, на андроид, при загрузке тхт-файлов до 1 мб. В чем проблема? Раньше загружало без проблем.

eikon.org.ua
28 января 2016, 13:02

Здравствуйте!

Скажите пожалуйста, в оффлайн режиме путь для закачки файлов на андроиде такого вида - SD\Android\data\ru.yandex.disk\files\disk\

А куда заливает ЯД файлы на iPad или iPhone? Благодарю.

ajmal
18 марта 2016, 17:26
eikon.org.ua,
Интересует тот же вопрос... Стрим видео на IOS тормозит, нажал на "скачать", открылась новая вкладка с названием "загрузка". В этом же окне открылся плейер, качество видео было хорошим и без тормозов. Только осталось загадкой, куда загрузилось видео на ipad? Я смотрел через safari, в режиме "полная версия". Приложения Yandex диск на ipad нет. Куда заливаются видео и можно ли их удалить, если происходит действительно загрузка для просмотра офлайн.
Дмитрий
28 января 2016, 13:02

Вы могли ещё глубже засунуть хранение файлов оффлайн на SD в Андроиде? Пока нашёл, всю флэшку перерыл, как будт оспециально прятали, пока доберешься.

ffilipp.kkirsanov
27 февраля 2016, 13:05
Скажите пожалуйста я хотел скачать игру на пк через телефон, нажал на (скачать) хотел выбрать на SD карту а нельзя
ffilipp.kkirsanov
27 февраля 2016, 13:08
ffilipp.kkirsanov,
Ответье
serbboy
2 марта 2016, 01:40
Уважаемые разработчики!

Было бы прекрасно, если бы вы сделали возможность в приложении на Android самостоятельно указывать директорию, в которую будут сохраняться файлы с Яндекс.Диска.
Skyvonakas-ADM
15 апреля 2016, 17:08
serbboy,
Здравствуйте! Присоединяюсь.
Пользоваться удобно, но сменил телефон и на нем очень удачный плеер, но он не хочет искать так глубоко музыку с Яндекс Диска.
Дело даже не в плеере, а в удобстве.
Было бы очень удобно решать самому где тебе хранить свой контент.
Buzenysh86
6 июня 2016, 02:06
Почему при добавлении офлайн в яндекс диске, он пишет что нет места? какой же объем тогда кеша?
Chingishan87
8 июня 2016, 15:37
Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с двухсторонней синхронизацией? Будет ли? Диском на ПК пользуюсь давно, ожидал той же функциональности и на Android, но жестоко обломался. За 2 с лишним года, к сожалению, ничего не придумано...
Также поддержу идею об обновлении файлов при их изменении в папке диска файл-менеджером. Словом, жутко не хватает функционала версии для ПК.
henkmk1125956
29 августа 2016, 17:27
У меня на смартфоне в Яндекс диске не хотят проигрываться видео файлы.Все время пишет,что ошибка.повторите позже. Что это?
heyeych
12 ноября 2016, 12:43
Здравствуйте, у меня 4 аккаунта, пользуюсь яндекс.диском на айфоне. Создав последних 2 аккаунта, программа отображает фото исключительно в виде списка, а выбрать режим крупных значков негде. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит? Спасибо
xHaox
16 ноября 2016, 14:35
Добрый день!
ПК не видит папку \Android\data\ru.yandex.disk, хотя с устройства (Nexus 9, Android 7.0) она доступна.
А папка \Android\data\ru.yandex.yandexnavi, к примеру, видна и на ПК.
Перезагружать устройство/ПК пробовал.
Помогите решить проблему.
pizzzez
4 февраля 2017, 18:45
а вот у меня в разделе офлайн файлы при появлении Интернет не обновились((( работа 2 недель пропала даром((( ибо после чистки телефона на ЯД обнаружилась только старая версия файлов....
griha.tok
4 апреля 2017, 11:04
Когда на компе скидываю в офлайн папку, приходиться в телефоне обновлять её вручную, чтобы файлы оказались в памяти телефона. Очень надо чтоб автоматом (энергосбережение не интересует)
denis.fedorov75
9 апреля 2017, 15:23
Класс!!! Мне очень нравится. Спасибо разработчикам))
Хочу добавить: Сделайте так что-бы была возможность выделять файлы которые хочешь добавить в офлайн.
Тогда вообще всё будет супер))) Спасибо! 

denis.fedorov75
9 апреля 2017, 15:33
denis.fedorov75,
Ой))) Прошу прощения уже есть такая возможность.
Разработчики вы супер!!!
Olezhka
12 апреля 2017, 06:57
Разработчики, у меня есть предложение по функционалу мобильного приложения.
По этому пути:
/sdcard/Android/data/ru.yandex.disk/files/bitmapsCache
кэшируются файлы фотографий с "ленты". И если фоток много (в моём случае), то в этом каталоге сохраняются несколько _тысячи_ файлов для предпросмотра. Если я через настройки выйду из аккаунта, то все эти тысячи файлов удалятся. А при следующем логине будут созданы вновь. Лично мне функция "лента" и насилование карты памяти под тысячи кэшированых файлов не нужна от слова совсем. Чтобы хоть как-то помочь себе в этом удалил каталог bitmapsCache и вместо него создал файл с таким же именем. Как следствие лента не может создать файлы для предпросмотра. А предложение у меня следующее: добавьте пожалуйста в настройках возможность легально отключить ленту с её функционалом, с удалением соответствующей вкладки в главном активити. Если вкладка "Все Фото" тоже занимается кэшированием предпросмотра, то я хотел бы отключить и её. Вкладок "Файлы" и "Оффлайн" мне было бы вполне достаточно. Было бы здорово иметь возможность добавить темы оформления, чтобы вместо бело-жёлтой выбрать например серо-чёрную.
iQ
29 мая 2017, 02:18
Olezhka,
 +1! (по _каждому_ пункту!!!)
Обновлено 29 мая 2017, 02:18
Ильшат Арсланов
7 июля 2018, 12:19
Olezhka,
Полностью согласен

iQ
29 мая 2017, 02:15
Вопрос: возможно ли офлайн настроить на внешнюю карту?
darklisihka
1 июня 2017, 16:20
Здравствуйте, у меня такая проблема: Gif файлы не воспроизводятся на диске, как на компьютере так и на телефоне. Что делать чтобы заработало?
vic-santur
2 июля 2017, 00:00
Не работает режим Офлайн - самолётик вообще никак не реагирует
Виктор С.
4 февраля 2018, 19:34
vic-santur,
А во ответ тишина......

edwardmusaev
18 августа 2017, 00:51
Режим оффлайн не работает. На папках крутится бегунок, потом пропадает, будто бы все загрузилось. При этом в оффлайн-режиме файлы пропадают и программа жалуется на отсутствие интернета. При подключении опять пытается синхронизировать. Почему нельзя сделать просто обычную двухстороннюю синхронизацию с выбранной папкой, как на десктопе?
yakovlevinbox
13 декабря 2017, 13:17
edwardmusaev,
 Таже проблема
pandasan2017
29 октября 2017, 01:02
Из-за постоянного обновления в яндекс-диске всех оффлайн-файлов,перегруз памяти телефона...как такое возможно?! И за рекордно короткий срок "сжигание" 13 гигабайт!!!! Что ЭТО ? Яндекс-диск - монстр???
yakovlevinbox
13 декабря 2017, 13:14
Добавил папки с вложенными папками и файлами в оффлайн, но загрузилась талько одна папка с вложенной папкой и ни одного файла
bogdan07031977
17 декабря 2017, 03:11
Богдан
alexandormoos
27 февраля 2018, 07:29
Вроде ставлю самолетик на диске а музыка и видео не вкл без интернета
alexaraslankin
18 июля 2018, 04:49
Подскажите, почему при добавление фильмов в офлайн на iOS 11.4 они не воспроизводится, постоянно крутится значок загрузки?
t1gr.l
12 августа 2018, 17:52
говно ваш диск

akselius
13 августа 2018, 15:39
Добрый день. Скачиваю видео файл в память телефона ( оффлайн режим) и оно не воспроизводиться. Просто крутиться кружок по центру. В режим онлайна все нормально. Проверил на двух айфонах, два разных видео файла. 
Екатерина Беленкова
17 августа 2018, 15:52
Добрый день, почему то исчезли все мои файлы из офлайн.
Может ли быть виной оптимизация android, которая постоянно "чистит" место на устройстве? 
Где вообще хранятся файлы из офлайн?
Спасибо.
Lady.atrashkevich
28 февраля, 21:04
Добрый вечер! У меня проблема с воспроизведением видео после сохранения в офлайне. Помогите!!! Файлы очень важные!!!
Дмитрий Ханин
9 марта, 16:54
Добрый день, а сколько музыки можно загрузить в оффлайн? А то попробовал, пишет мало места.
daracowa90
12 июня, 23:22
Подскажите, у меня iOS диск и скачав в оффлайн две книги из mp3 файлов, значок самолета встал напротив этой папки, но каждая запись mp3 без интернета все же не запускается. Это очень неудобно и не логично, ведь я скачал Файлы, но не могу их прослушать.
Обновлено 12 июня, 23:23
terminator1736
28 июля, 21:51
Дорогие разработчики,сделайте для музыкального плеера режим песен вперемешку и эквалайзер,хотя бы верхние-низкие,ну или трёхполосный)