Офлайн-файлы в мобильном Яндекс.Диске

Представьте себе, что больше не нужно переживать о своих электронных документах в дороге без интернет-соединения и не нужно тратиться на мобильный интернет, чтобы скачать файлы большого размера. Находясь в метро, вы всегда смогли бы посмотреть свои любимые фотографии, заметки или книжки прямо из Яндек.Диска.



Мы позаботились об этом и рады представить вам – Офлайн-файлы!







Теперь отсутствие интернета не помешает вам почитать документ или посмотреть видеоролик. Просто сохраните нужные файлы в раздел "Офлайн". Если же интернет есть, файлы в разделе будут обновляться автоматически при любых изменениях.







Новая версия приложения уже доступна в Google Play



P.S. Скоро такая возможность появится и для iOS.