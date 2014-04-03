Яндекс 360

Яндекс 360

Заказ фотопечати налегке

Благодаря Диску фото не просто надежно сохранены, но и могут быть доступны вам в нужный момент действительно удобным способом. Одна из самых популярных фотолабораторий в Москве Фотопроект реализовала возможность печати фотографий из Яндекс.Диска.




Теперь, чтобы напечатать бумажные фотографии, не нужно носить с собой флэшки или другие устройства, достаточно просто сохранить фотографии на Яндекс.Диск и оформить заказ на сайте или через фототерминалы.

Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска
4 комментария
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Марк
28 января 2016, 13:02

если бы это было во всех регионвх нашей страны,а то только для столицы.мне к примеру это не подходит.реклама,эх не таргетированная.прошлый век :)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Заказать печать фото или альбома вы можете из любого города через сайт компании. А фотографии вам доставят: http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/delivery/ 

Марк
28 января 2016, 13:02

и зачем изобретать велосипед,если в своем городе можно тнести и все сделают,да еще и почта России.нет ну так то да,как раз мне 30.сделаю фото и к пенсии придет.будет что вспомнить

Elenozka.1979
31 августа, 21:17
Сколько будет стоить фотоальбом,  если напечатать с яндекс диска