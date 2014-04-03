Заказ фотопечати налегке

Благодаря Диску фото не просто надежно сохранены, но и могут быть доступны вам в нужный момент действительно удобным способом. Одна из самых популярных фотолабораторий в Москве Фотопроект реализовала возможность печати фотографий из Яндекс.Диска.







Теперь, чтобы напечатать бумажные фотографии, не нужно носить с собой флэшки или другие устройства, достаточно просто сохранить фотографии на Яндекс.Диск и оформить заказ на сайте или через фототерминалы.