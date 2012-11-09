Блог Диска

Блог Диска

Здравствуйте

Это официальный блог Яндекс.Диска. Здесь мы будем рассказывать о новинках в веб-интерфейсе, а также об обновлениях программ и приложений. Будем рады вашим комментариям, конструктивной критике и предложениям по улучшению сервиса.

Если вы ещё не знакомы с Диском, пройдите интерактивный тур, чтобы узнать обо всех возможностях сервиса. Установите клиент Диска на свой компьютер или смартфон, чтобы все необходимые файлы были всегда под рукой.

Если вы написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска

 

Желаем приятного полёта!

Команда Яндекс.Диска

576 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
nifkorotkow
28 января 2016, 13:08
А где можно задавать вопросы? У меня проблемы с синхронизацией. Интернет у меня через модем Мегафона. Связь не прерывается, но постоянно выскакивает окошко: Ошибка подключения. Ошибка 628. Отменишь - снова появляется. При отключении синхронизации, окошко не выскакивает.
corp.megafon.help
28 января 2016, 13:08

Добрый день! Будем рады Вам помочь по вопросам услуг связи на наших официальных площадках в социальных сетях corp.megafon.ru/press/megafon_v_sotssetyah/

nifkorotkow
28 января 2016, 13:08
Спасибо. :-)
anyksenya
28 января 2016, 13:08
Вопросы по работе Диска лучше всего задавать нашим специалистам техподдержки: http://feedback.yandex.ru/disk/. Они обязательно ответят и помогут разобраться в проблеме.
context-collapse6640
28 января 2016, 13:08

Ворос к сотнудникам ЯДиска:
не планируется ли увеличить лимит на размер одного загружаемого файла с текущих 10 Гб хотя бы до 20 Гб? (в идеале до 32Гб на файл как у конкурента-мэйлру...не хотелось бы уходить к конкуренту, пока есть надежда на улучшение ЯДиска)

http://help.yandex.ru/disk/faq.xml

Файлы размером больше 10 ГБ, нельзя загрузить на Диск


Лимт на файл в 10Гб - это как-то ну совсем несерьезно по нынешним временам, тем более учитывая тот факт, что увеличить до 20Гб свой ЯДиск может любой желающий (+ ещё по всяким акциям доп.место)





VLEKᴬʳᵗꜟˢᵗ
28 января 2016, 13:08

+1

vvkuzvv
28 января 2016, 13:08

У конкурентов (в основном) файл размером больше 2 гб в облака не закачиваются!!!

Анастасия Баранова
28 января 2016, 13:08

Как с ютюба загрузить видео на яндекс???

krasnoperx
28 января 2016, 13:08
+1
VLEKᴬʳᵗꜟˢᵗ
28 января 2016, 13:08

+1

gazellnov
28 января 2016, 13:08

Предлагаю добавить в функционал Диска возможность удаленного управления компьютером с установленным Яндекс.Диском, так как нужные файлы не всегда находятся там где хотелось бы, у меня например вчера возникла такая необходимость нужен был файл с рабочего компьютера который небыл помещет в Яндекс.Диск.

Комментарий удалён
net.voprosoff
28 января 2016, 13:08

Для этого есть спец програмы, например Radmin. С помощью его Вы сможете не только подключаться к удаленному ПК, но и управлять им.

Corpu5
28 января 2016, 13:08

Поддерживаю, не нужно перегружать программу, не так уж и необходимыми функциями. Следующий скажет - необходимо, чтобы яндекс-диск запускал корабли в космос, тогда как быть разработчикам?

Геннадий
28 января 2016, 13:08

:-)

База
28 января 2016, 13:08

Поддерживаю, должно быть только то, для чего программа предназначена.

Samtredion
28 января 2016, 13:08

Почему не сделать возможность ftp доступа?
По WebDAV через раз вылазят ошибки, а докачки нет. В итоге - полдня закачки коту под хвост.

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:08

Этот "косяк" был всегда, периодически, особенно с файлами ближе к 1 Gb

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Ну до 2-х гигов я пробовал - вроде нормально выгружается, быстро. По 2 файла на полтора гига каждый выгружал - тоже быстро. Но как быть, если нужно выгрузить образ гигов на 5, а я не виндофил? Что тут придумать, черт возьми... По WebDAV не удается - тоже пробовал. Настройки безопасности на время выгрузки поменять что ли?

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:08

Если это образ dvd диска, то я делал на него каталог и грузил по файлам - так лезет и выкладывал так - http://vk.com/rvideokaluga. А вообще в тех-условиях 5gb нельзя. Хотя, не удобно что на яндекс-диске нельзя открыть каталог и все файлы в нем доступны, надо каждому файлу разрешение и ссылку делать.

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Распакованные файлы, конечно, проще выложить, чем образ одним файлом, и все эти файлы должны лежать в одной папке, иначе неизбежна путаница. Доступ к каталогу открыть можно, для этого нужно нажать 1 раз на выбранную папку и справа выбрать "Open access to this folder". Ну и потом делиться ссылкой на этот каталог.

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:08

Не не, там на русском: "Открыть доступ к папке". Только при нажатии на кнопку появится список друзей. Это некорректно. Я не друзьям кладу, вообще неизвестно кому. А там кроме друзей не откроешь.

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Ну это у вас на русском, я же предпочитаю английский интерфейс.

Да, только что попробовал - и действительно, кроме друзей никого не выберешь. Это неприемлемо. Вот закрыли Народ, а подсунули какую-то гламурную фентифлюшку непонятно для каких целей вообще. Что в 10 гигов можно уместить? Да ничего! Черт знает что вообще.

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:08

Ну ладно, все не так уж плохо. Если они что-то здесь читают - может подделают. А объем диска можно увеличивать, там чего-то делаешь... У меня сначало 2g был.

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Сначала он вообще недоступен для использования, когда его открываешь, там 3 полоски, открыв которые, получишь эти самые 10 Гб. Хотелось бы, чтобы подделали, только не так, как они уже подделали всем пользователям Яндекс.Народа.

max4396
28 января 2016, 13:08

Файлы по публичным ссылкам доступны всем для просмотра, у кого есть ссылка. Приглашения для друзей рассылаются для общего доступа к приватной, по факту, папке/файлу. Там даже опция так называется "Сделать папку общей"

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:08

"Сделать папку общей" - это для друзей на Яндексе. А для остальных надо каждый файл из папки указывать - глупо и неудобно.

max4396
28 января 2016, 13:08

На данный момент времени публичную ссылку можно сделать и для всей папки целиком. Более того, если указать папку с фото, то фото можно пролистывать и просматривать в виде галереи. Сейчас только проверил, на одной из своих папок

max4396
28 января 2016, 13:08

Более того, в качестве "друзей" могут быть и e-mail`ы не Яндекса. Я приглашал с гугла и Рамблера

RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:08

Да точно, но сделали не очень давно. Ранее "публичная ссылка" не работала. Все хорошо.

CMS.Goldserfer
28 января 2016, 13:08
Поддерживаю, сегодня закачивал. Нужна докачка в функционал.
Артём
28 января 2016, 13:08

Не хотите Геммороя, носите с собою портативную версию Download Master'a и будет Вам счастье.

fourorfourteen
28 января 2016, 13:08

Действительно, я поддерживаю Вас, на обычных файлообменниках есть FTP, а большинство таких крупных хранилищ как ЯДиск, Облако@Mail.Ru ... Боятся атак своих серверов, FTP -- довольно уязвимое место.

Egor Zaharov (nexfwall)
28 января 2016, 13:08

Для таких случаев есть SFTP.

bl-sergey2
28 января 2016, 13:08

Прекрасный сервис! Так держать!

Василий Стретович
28 января 2016, 13:08

Уважаемые друзья! Но есть одна проблема, о которой Вы не сказали. Я наверно первый ухватился за Я-диск и загнал туда много материала. Но, буквально несколько дней назад из-за технических причин Интернет перестал работать. Когда через два дня все восстановилось, я увидел, что диск сидит на месте со своим минимальным количеством ГБ, а моих материалов нет!!! Может быть, они где-то и как-то сохранились?  Подскажите, или это безнадежно?

   С уважением, Василий Стретович

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Пожалуйста, сообщите свой логин, для которого подключен Диск и для которого пропали файлы. Мы обязательно проверим, в чём проблема и постараемся восстановить файлы.
KorotkihGrigoriy
28 января 2016, 13:08

Существует ли версия приложения для Android-планшетов?

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Существующую версию для Android можно использовать и на телефонах, и на планшетах.
misteroon
28 января 2016, 13:08

Вот бы функцию переименования файлов добавить,очень часто не хватает в вэб интерфейсе.

А так же возможность добавления комментария для описания файла,а то бывает забываешь что к чему,всё же не упомнишь.

А  так по большому счёту всё основное есть уже в вэб интерфейсе.Спасибо хороший сервис сделали.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Чтобы переименовать файл в веб-интерфейсе, выберите файл и нажмите на кнопку "Ещё" на верхней панели. О возможности добавления комментариев подумаем.
misteroon
28 января 2016, 13:08
Спасибо,я поздно заметил,как-то странно что сразу не заметил,а когда заметил удивился ))
komrad.sadonin
28 января 2016, 13:08

Поддерживаю необходимось комментариев к файлам.

oleg-yandex
28 января 2016, 13:08

Комментарии будут очень полезны

другое
28 января 2016, 13:08

Народ подскажите "Блог Яндекс.Браузера" или почему новый ЯБ забивает Диск? 

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Пожскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду под "почему новый ЯБ забивает Диск"?
другое
28 января 2016, 13:08

Всё уже на ладилось... )) Яндекс.Браузер заработал безупречно.. 

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Потому что кэша в папках cache, mediacache и других порою накапливается по несколько гигов, а то и больше, и каждый раз приходится очищать эти папки вручную.

Julie 🅱️
28 января 2016, 13:08

вырубание explorer.exe при установке это не то, что очень, очень, очень, очень плохо, это отвратительно.

пожалуйста, в следующем обновлении предоставьте пользователю выбор между перелогином/перегрузкой и этим непотребным действом.

 

спасибо за программу,

ваш разгневанный почитатель =)

 

Nelya
28 января 2016, 13:08

Мне очень понравился Яндекс-Диск! Я просто в восторге!  Испытала, попробовала все функции. Очень круто. особенно понравилась  ссылка на скачивание .Жаль,что не могу установить программу на компьютер так как моя операционная система не подходит (Windows XP Professional 2002) но мне и 3гб пока достаточно. 

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Вижду первый восторженный комментарий восхищенного пользователя Яндекс.Диска... и охреневаю... вы что, слепая? Как это может нравиться? Из-за этого диска, между прочим, Яндекс.Народ закрыли, а это был замечательный сервис. Хотя что вам говорить об этом, вам же 3 гига с головой хватит.

Черт знает что вообще. Нормальные сервисы не улучшаются, а закрываются, а им на смену приходит всякая гламурная хрень, которая еще кому-то нравится.

Nelya
28 января 2016, 13:08

Андрей! Мне и 3 гига много!!!!! Яндекс диск я использую не для хранения ,а для быстрого обмена файлами. Яндекс.Народом никогда не пользовалась , поэтому ничего не могу ответить по этому поводу. 

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Я не знаю, что за файлы вы там пересылаете, но уместить их в 3 гига... Не представляю...

Corpu5
28 января 2016, 13:08

Ну не все ж такие медиа магнаты, которым мало 3 гигов )))))

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Я вчера хотел выгрузить на Я.Диск по WebDAV фильм (потому что через браузер только 2 гига можно одним файлов залить), но он не выгрузился вследствие непонятного крэша протокола. Придется на 4 части делить и заливать через браузер. Садомаза какая-то.

b2yd
28 января 2016, 13:08

Полезная штука ! В том числе для хранения бэкапов сайтов, что обычно заботит сисадминов и вебмастеров ))

 Недавно сделал скрипт php - b2yd : бэкап сайта/форума и баз данных MySQL на Яндекс Диск, ftp, email. 
Задаются хранилища - куда класть бэкапы (yd, ftp) или отправлять на email, и из чего их создавать - каталоги с файлами или БД. Для каталогов с файлами можно задать исключения (например, незачем копировать содержимое кэша). Бэкапы архивируются в zip, имена автоматически формируются с меткой времени и md5, затем отправляются в хранилища. Для yd и ftp можно задать удаление старых архивов. И т.д...
Прикрутив выполнение по расписанию, получаем желанные бэкапы в нескольких местах. Для "больших" сайтов, конечно, объем получается серьезный, если много аттачей в сообщениях, но их можно отправлять на свои ftp, а не на Яндекс Диск.
Скачать: b2yd_v_1_2.zip
Буду рад, если кому-то понадобится и понравится. В планах - переделки на классы php и др.

Avto Flot
28 января 2016, 13:08

Спасибо за подсказку о бэкапах, что то такая идея даже в голову не приходила!

ric087
28 января 2016, 13:08

Одна проблема с этими бэкапами. После удаления файла Диск переносит его в Корзину, которую надо очищать ручками.
Это очень мучительно! Раз в два дня я захожу на Диск и чищу Корзину. Сделайте же наконец опционально удаление файлов!

b2yd
28 января 2016, 13:08

C таким не салкивался ни разу. Файлы удаляются минуя корзину. Попробуйте крайнюю версию 2.1.9.

ric087
28 января 2016, 13:08

ОС Windows x64. Версия Диска 1.1.12, новее для этой ОС нет (проверка обновления Диска так говорит).
Объем диска 12 Гб. Один архив занимает 3-4 Гб. На диске храню 2 последних архива - это не более 8 Гб. Через день Диск выдает сообщение, что места нет. Веб-интерфейс показывает, что в Корзине 9 Гб файлов.

b2yd
28 января 2016, 13:08

Я не использую программу управления диском от Яндекса, а только webdav-клиенты (например, NetBox в Far3) или web-интерфейс, поэтому могу предположить, что попадание файлов в корзину связано с какими-то настройками на Вашем компьютере. Или (по слухам - сам не проверял) возможны глюки самого Яндекс Диска при закачке файлов размером более 2ГБ.

Если Вас не затруднит, проверьте создание и удаление архива небольшого размера - будут ли они попадать в корзину при автоматическом удалении.

К сожалению, API Яндекс Диска не предусматривает возможностей доступа к папке trash, пэтому её очистку невозможно автоматизировать при использовании скрипта php.

ric087
28 января 2016, 13:08

Понятно, у нас разные разные способы... Файлы любого размера попадают в Корзину, это я проверял.
Предложение Яндексу направлял примерно полгода назад, пока тишина. Было бы удобнее сделать сохранение файлов в Корзине опционально для каждого компьютера, но увы, это не реализовано.

ric087
28 января 2016, 13:08

Если удалять через веб-интерфейс, то файлы тоже попадают в Корзину.

Артём
28 января 2016, 13:08

Нет, коллега прав, все файлы летят в корзину, без Ваших усилий. Надо либо ручками их удалять, либо допиливать какие-то настройки yd.

Shreya Choudhary
28 января 2016, 13:08

Hello Can you tell me "Blog Yandex Browser" or why the new BU scoring drive?  Result 2015 

Артём
28 января 2016, 13:08

Идея хороша, но пока не брался за данную идею, попробовать надо, ибо недавно на меня свесили сайт, и есть потребность заливать бекапы Мускла, которые возросли в больших объёмах. Я пока присобачил бэкапы MS SQL и пару других интересных плюшек.

x.Salavat
28 января 2016, 13:08

Когда будет приложение для Windows Phone?

Дмитрий П.
28 января 2016, 13:08

Подерживаю!

Иван
28 января 2016, 13:08

Когда же появится поддержка Windows Phone ?

Дмитрий П.
28 января 2016, 13:08

Кстати да!

Тоже был бы очень рад, если бы!

Рамиль
28 января 2016, 13:08

С наступающим новым годом ;-)

Владимир
28 января 2016, 13:08

Отличный сервис.  Есть предложение: в настройки добавить возможность синхронизировать файлы по расписанию. Некоторые программы обновляют свои файлы довольно часто, но реальная необходимость в синхронизации возникает значительно реже.

Кстати, из-за этого в MS One Note данные по заметкам двоятся. Очень неудобно.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Спасибо за предложение, мы подумаем о такой возможности.
yndx.anyksenya
28 января 2016, 13:08

Расскажите пожалуйста, подробнее о том, как происходит задвоение данных по заметкам? Вы храните тетради One Note на Диске?

Владимир
28 января 2016, 13:08

Я отвечал по почте на уведомление, вдруг не дошло.))  Поэтому продублирую:

Всё верно, я храню одну из записных книжек OneNote 2010 на Диске. OneNote производит сохранение изменений в автоматическом режиме. И во время работы случается так, что активный раздел вдруг дублируется как скопированный, с соответствующим именем: (2)

 

pakhomovalex
28 января 2016, 13:08

подтверждаю такой баг

Дмитрий П.
28 января 2016, 13:08

Полезная штука!

Но вот беда - при попытке обновиться - падает и не  встает :(

Онлайн поставить не удается, автномный инсталлятор скачивается, но не ставится - с сообщением "Не удалось распаковать..." Может дело в том, что первая версия была с подписью "ООО Яндекс" а последующие нет?

т.е. старая программа сносится, новая не ставиться. Живу с первой версией.

PS Нахожусь за корпоративной проксей, сделать сней ничего не могу.

Дмитрий П.
28 января 2016, 13:08

Видимо тут мне ничего не ответят.:(

Жаль, надеялся на яндекс...

:( :( :(

 

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Попробуйте скачать дистрибутив программы не из-под корплоративной прокси, а потом установить его на нужный компьютер. Всё должно заработать.
Дмитрий П.
28 января 2016, 13:08

Пробовал. "Ошибка распаковки..."

Может есть стандартный архив?

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Попробуйте вот эту сборку.
megabravo
28 января 2016, 13:08

При переходе с браузера мобильного устройства, не поддерживающего или частично поддерживающего JavaScript по ссылке вида disk.yandex.net/disk/public/и т.д. - кнопки "скачать" и "сохранить на яндекс-диск" не отображаются.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Спасибо за сообщение! Мы постараемся решить эту проблему со страницей для мобильных устройств.
Дмитрий П.
28 января 2016, 13:08

Здравствуйте!

Отличная штука, пользуюсь.

Но: на одном компе я за корпоративной прокси, соответственно обновления программы не происходит -  всплывет пузырь "обновление до версии..." после этого программа закрывается, обновления не происходит, оживить удается только запуском старого инсталлятора (0.5.0, вроде бы). При запуске с сайта - скачивается загрузчик, что-то качается , потом: "не удалось скачать..." переходим на страницу закачки вручную. Там скачивается 34Мб, без ошибок. Запускаю инсталлятор - "Не удалось распаковать..." Визуально разница в том, что при запуске старого инсталлятора в окне винда справшивает  запускать программу от "ООО Яндекс", а в свежих версиях - "Неизвестный производитель". 

Поскажите, что можно сделать?

Win XP sp3, корпоративная прокси http.

Спасибо :(

yndx.anyksenya
28 января 2016, 13:08

Попробуйте скачать дистрибутив программы не через корпоративную прокси, после чего установить его на нужный компьютер.

Дмитрий П.
28 января 2016, 13:08

Увы - то же самое "Не удалось распаковать". На 2 других компах (XP SP3 и win7) установился нормально.

Может есть версия с неавтоматической распаковкой?

Trimirys
28 января 2016, 13:08

Добрый день

Когда будет Яндекс.Диск для Почты для доменов? Хотя бы приблизительно (Полгода? Год? 10 лет?)

anyksenya
28 января 2016, 13:08
К сожалению, не могу вам назвать точной даты. Но мы прилагаем усилия, чтобы это случилось.
meb-in
28 января 2016, 13:08

Медленно очень, даже для adsl-соединения. 4мб файл 10 минут загрузки. Народ был гораздо быстрее.

Gish
28 января 2016, 13:08

Здравствуйте! А будет ли поддерживаться Linux?

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Официальной версии пока нет, но есть работающий прототип.
Gish
28 января 2016, 13:08

Ага, ясно. Спасибо Вам!

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Это что еще такое? Исходники аналога проги для винды что ли?

info7788
28 января 2016, 13:08

хочу:

- чтобы бы объем диска был больше, хотябы 50Гб (готов платить за него). Почему ограничение 20Гб?, почтовый ящик я так понимаю таких ограничений не имеет.

- чтобы можно было загружать файлы в диск перетаскиванием, как в почте. Также чтобы можно было перетащить папку целиком а не по одному файлу.

- чтобы можно было подключать второй компьютер без синхронизации. Немогу подключить свой аккаут на работе

- понравился сервис на  RapidShare, но для меня дороговата платная версия.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
- Мы думаем над возможностью расширения места, в том числе на платной основе.
- Уже сейчас можно перетащить сразу несколько файлов. Над возможностью загрузить сразу целую папку подумаем. Кстати, для массовой загрузки файлов и папок удобно пользоваться десктопной версией Диска.
- Вы можете подключиться по WebDAV — тогда файлы и папки на Диске будут вам доступны как на сетевом диске, но не будут физически находится на компьютере.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие особенности RapidShare вы имете в виду?
Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Подумайте, пожалуйста, над тем, чтобы можно было файл до 10 гигов по WebDAV выгрузить, а то там крэш протокола неоднократно идет и никак не залить файл.

 

Вы можете подключиться по WebDAV — тогда файлы и папки на Диске будут вам доступны как на сетевом диске, но не будут физически находится на компьютере.

Зависит от того, копируете вы и ли перемещаете. Открываете вторую панель Dolphin, кидаете файл на Я.Диск и идет копирование/перемещение - в зависимости от того, хотите вы выгрузить файл и удалить, или поделиться им.

 

sprinter-2000
28 января 2016, 13:08

Добрый день.

Сервис на данный момент вызывает только положительные эмоции.

Планируется ли:

1. Увеличение объема диска как платная услуга?

2. Сделать так, что-бы яндекс диск запускался как служба в Windows при запуске системы (а не при входе пользователя в систему, как сейчас)? Было бы очень удобно для определенных задач.

3. Сделать как в DropBox синхронизацию только определенных папок?. Т.е. на одной машине я синхронизирую с ЯД одни папки мне нужные, на другом другие.

4. Автоматическая очистка корзины ЯД по истечении определенного срока?

Большое спасибо за уделенное время.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
1. Мы думаем о такой возможности.
2. Расскажите, пожалуйста, подробнее, если не трудно.
3. И такая возможность, скорее всего, однажды появится.
4. Подумаем об этом.

Спасибо за ваш отзыв :)
sprinter-2000
28 января 2016, 13:08

2. Ну как подробнее..

Вот к примеру. Сейчас у меня на W2008R2 стоит ЯД. Ночью у меня создается один раз бэкап, который записывается в папочку ЯД. Соотвественно происходит синхронизация и бэкап попадает в облачное хранилище. Происходит сие действие ночью, т.к. интернет канал ну очень слабый и архив весом около 65Мб может синхронизироваться не меньше часа. Но если по какой-то причине в системе не был залогинен пользователь у которого утсановлен ЯД, то синхронизации не произойдкт, ибо приложение ЯД не запущено. И утром, при логине этого пользователя автоматом начнется синхронизация, съедая и так маленький канал. Если бы приложение ЯД запускалось в виде службы и не зависело от того залогинен какой-нить пользователь в систему или нет, то подобных неприятных вещей не происходило бы.

ablesimov-v
28 января 2016, 13:08

я сменил ОС на vista7. Как мне найти свой яндекс-диск, которым я пользовался до смены ОС?

anyksenya
28 января 2016, 13:08
По умолчанию папка "Яндекс.Диск" заводится в Моих документах. Если вы не меняли папку синхронизации, файлы должны находится там. Установить программу после смены ОС нужно будет заново.
vladsimov
28 января 2016, 13:08

А ларчик просто открывался! Примите мою благодарность!

 

keikoni
28 января 2016, 13:08

будет ли доступен в ближайшее время Диск в "почте для домена"?

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Существует техническая сложность в открытии Диска для ПДД. Мы работаем над тем, чтобы устранить эту сложность.
RVideo-Kaluga
28 января 2016, 13:08

Есть просто пожелание:

Яндекс-диск виден в компе , как папка на моем компе и Ваша прога синхронизирует ее с папкой у Вас. Если я выключаю синхронизацию, то файлы на яндекс я должен закачивать через браузер - более 700мб - почти не реально - виснет. Ваша прога позволяет без проблем грузить более 1Gb (в режиме синхронизации).

Если можно - сдейте , чтобы в проводнике мы видели просто яндекс-диск (без синхронизации - синхронизация многим не нужна), Типа FTP или удаленной сетевой папки.

Спасибо за внимание.

anyksenya
28 января 2016, 13:08
Вы можете подключить Яндекс.Диск по WebDAV как сетевую папку.
Светлана
28 января 2016, 13:08
Скажите, пожалуйста, почему недоступен сервис Яндекс.Народ? Была прекрасная возможность заливать неограниченное количество файлом.
anyksenya
28 января 2016, 13:08
Загрузка на Народ с сегодняшнего дня перенесена на Яндекс.Диск.
Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Называйте вещи своим именами - загрузка на Народ закрыта, а вместо этого вы заставляете пользователей заюзать диск, с его аж 10-ю гигабайтами (это если не спамить)! Просто огромный объем!

Сможете перенести около 800 гигов на ваш любимый Яндекс.Диск с объемом даже 250 гигов, как у вас? А ведь есть люди, у которых на Народе по несколько терабайт залито. О них подумайте и представьте, какую лажу вы сделали с этим идиотским нововведением.

Алена О.
28 января 2016, 13:08

В интервью человека из Яндекса сказано:

— Но даже если речь идет о создании своего контента, “Яндекс.Диск” может быть неудобен из-за ограничения на суммарный объем файлов, а у “Народ.Диска” такого ограничения не было. Если оператор загружает собственноручно снятое видео в Full HD, место кончится быстро. Вы считаете, что таких пользователей мало и вы почти никому не сделали хуже?

- Да, мы так считаем, причем “считаем” в буквальном смысле, тщательно изучив все числа. Если кому-то очень хочется сказать, что “Яндекс” ущемляет своих пользователей, то да, это можно привести как пример. Но если вести речь о реальных потребностях аудитории, то ущерб минимален – больше 20 Гб в «Мои файлы» на Народе загружали десятки пользователей.


Так что тем, кто больше 20 гигов загружает, ничего не светит. Или светит, но платно. Они об этом уже "думают", как сказали в этом блоге.

 

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:08

Они так считают... в буквальном смысле... Не, ну такой наглости не ожидал. А то, что этот яндекс.диск - лажа - они не считают, а зачем? Реальная потребность аудитории ведь не в том, чтобы выгрузить нужные файлы, а в том, что выгружают мало и в основном мелкие файлы. И в основном не продлевают их потом, так как лень. Или забывают про это - не знаю, я не могу думать, как они. Но в Яндексе вообще понимают, о чем говорят? Из всех пользователей только несколько десятков выгружали больше 20 гигов... Что за бред? Статистики обкурились, не? У некоторых людей по несколько терабайт залито на Народе.

hirtie
28 января 2016, 13:08

7 апреля прошлого года меня Stars Catcher заверила, что никаких платных "плюшек" на проекте ЯД точно не будет... вот видать времена меняются...

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

В какой-то момент "слетел" клиент Яндекс.Диска (WindowsXP). Не заметил, в какой момент, возможно - после очередного его обновления.

Теперь клиент не устанавливается. После выбора папки установки и пользователя, через некоторое время установщик выдает сообщение "Ошибка распаковки" и вылетает. Никакой диагностики при этом не выдается.

Остатки старой установки я вычистил всем чем только можно, в т.ч. в реестре, но это не помогает. Как можно понять, в чем причина?

Также хотелось бы иметь на главной странице Яндекс.Диска ссылку на Службу техподдержки, которая занимается этим сервисом. А то чудом нашел этот блог, а здесь уже и ссылку. Но пришлось тратить время на поиски. 

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Если вам ещё не удалось связаться с нашей службой техподдержки, обязательно свяжитесь — они должны помочь разобраться в проблеме. За идею добавить ссылку спасибо!
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

написал. Ответа не получил. Попробовал загрузить сегодняшнюю версию вашего клиента, но Аваст выдал тревогу о трояне во временном файле.

UPD : используя старый загрузчик, успешно установил сегодняшнюю версию, никаких ошибок не наблюдалось.

UPD2: обнаружил в почте ответы службы поддержки, виноват. В любом случае проблема решена.

lake.alex
28 января 2016, 13:09

Все вроде бы хорошо . Но мне не понравились эти новшества . В действительности Rapidshare намного лучше . И главная их заслуга в том , что там можно хранить неограниченное количество файлов . Здесь на диске этого нет . Здесь уже ограничения в обьеме  . Всего 20 гиг . Я привык пользоваться narod.ru , а что будет с этим сервисом , если я не хочу устанавливать или пользоваться Яндекс-диском ?

Алена О.
28 января 2016, 13:09

>Планируется ли:
1. Увеличение объема диска как платная услуга?

>> 1. Мы думаем о такой возможности.

 

Какая прелесть :( На Народе был анлим места, а тут какие-то гроши (что такое 10 Гб в наше время???), да еще и если увеличат место, то только платно! Нет слов...

Хочу обратно на Народ! Лучший сервис среди аналогов был - грохнули!..

 

 

 

 

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:09

У Яндекс.Народа вообще не было аналогов - это был лучший сервис во всем интернете, который теперь закрыт для загрузки новых файлов, а пользователей пытаются убедить, что загрузка на Народ теперь перенесена на Яндекс.Диск, вместо того, чтобы называть вещи своими именами и признать, что они решили всех, кто хочет что-то выложить, заставить пользоваться этим диском, который нужно назвать "Яндекс.Флешка".

IgorSH13.19
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте. Извиите, но это не по человечески. Все время закачивал файлы на Народ и мог спокойно делиться файлами с другими людми, теперь предлогают какой-то Диск. Закачал туда текстовый файл для пробы и дал ссылку на него (при этом сделал его публичным). Ни кто из знакомых скачать не может.

Если можно - верните прежнюю форму загрузки на Народ или предоставте выбор клиентам, с какой формы и куда закачивать файлы. Извините, но у меня лимитный интернет. Игорь.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Расскажите, пожалуйста, о проблемах со скачиванием публичных файлов с Яндекс.Диска? Что происходит, если нажать на кнопку "Скачать"?
Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:09

Так не делают. Это действительно не по-человечески. Я всеми руками за то, чтобы вернуть старую форму загрузки на Народ для тех, кто предпочитает пользоваться именно Народом, а не диском. И пусть пользователи сами выбирают, куда им выгружать файлы. Я не против запуска Яндекс.Диска, но резко против закрытия Яндекс.Народа.

n20pro
28 января 2016, 13:09

Страсть как хочу чтоб была функция перемещения напрямую файлов с Народа на Диск. Использовал народ как облако раньше, а скачивать файлы и вкачивать их на Диск - это долго по меркам моего коннекта.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
В настоящий момент файлы с Народа на Диск можно переносить через веб-интерфейс Диска, правда только по одному. О возможности перенести всё сразу обязательно подумаем.
n20pro
28 января 2016, 13:09

Не нашел.

Алена О.
28 января 2016, 13:09

На странице скачивания файла такая кнопка появилась.

inikitian
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте. Напишите пожалуйста где-нибудь при скачивании клиента максимальное количество файлов, с которыми он может работать, не превращаясь в Почту России.

Прошу не просто так: столкнулся с проблемой крайне медленной работы [Ticket#12120415060348688] и получил ответ службы поддержки: "Яндекс.Диск не предназначен для обработки такого большого количества файлов". Лучше пусть программа посчитав количество файлов сразу делает харакири из-за невозможности выполнить ожидания. Или при скачивании явно указывать не только объём, но и количество файлов. Приходится использовать раз в неделю для ночного бэкапа.

К слову, конкурент прекрасно синхронизирует на лету эту директорию и ещё несколько.

turtleraket1
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте, а почему в андроид-клиенте нет возможности просто скопировать публичную ссылку в буфер? Дело в том, что я, как и многие другие, пользуюсь  ICQ (клиент JasmineIM, но не суть важно). Сейчас, чтобы поделиться ссылкой на файл через аську мне приходится посылать ее (ссылку) в программу для заметок, туда копируется помимо ссылки ещё какой-то текст, выбирать ссылку, копировать ее и уже потом отправлять, это довольно неудобно. 

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

Есть ещё одно предложение - дать возможность пользователю при DialUp соединениях автоматически отключать синхронизацию. Это поможет ему сэкономить время и деньги.
Как это реализовать и что называть "DialUp" - вам решать.
Я думаю, что до 3G включительно. Или до GPRS-EDGE. Даже если скорость при HSDPA достаточная, то тарифный план как правило помегабайтный или так или иначе с ограничением по трафику.
Т.е. я бы добавил в пункт настроек - "Отключать синхронизацию при dial-up соединениях", чтобы пользователь мог сам выбирать режим.
Можно было бы добавить пункт "в роуминге", но не уверен, что его можно реализовать. И по-моему, это уже лишнее. Пользователь в состоянии сам включить или выключить опцию, всё-таки работа в роуминге происходит довольно редко и статус этот меняется не быстро.


И еще мне кажется, что надо поощрять пользователей, советами и информацией которых вы воспользовались, улучшив качество своего сервиса. Например - давать 1GB за толковое предложение. ;)

anyksenya
28 января 2016, 13:09
За предложение действительно спасибо! Мы подумаем о такой возможности.
lunohod3001
28 января 2016, 13:09

на смерть "Народа":

ну вот, теперь у вас вместо уникального файлообменного ресурса, клон гуглдиска..поздравляю

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:09

Да уж... Нет слов просто.

Владислав
28 января 2016, 13:09

Накинь уникальности, возражаешь-предлагай.

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:09

Угробили отличный сервис Яндекс.Народ и вместо него всех принуждаете пользоваться Яндекс.Диском, который по всем параметрам уступает Яндекс.Народу и предназначен для личных целей, но никак не для серьезных. И вообще вряд ли их можно сравнивать, а вот Диск можно как раз сравнить с GoogleDrive или Dropbox и назвать его следовало бы соответствующе - "Яндекс.Флешка". Для чего нужно было закрывать Яндекс.Народ? Неужели вы полагаете, что Диск и вправду так удобен? Перестаньте заниматься черт знает чем, пытаясь убедить пользователей, что этот Диск - крутая тема. Это не тема, а гламурная фигня и вы сами это знаете.

Алена О.
28 января 2016, 13:09

"Яндекс.Флешка"! Метко! :-D

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

На мой вопрос по поводу "ошибки распаковки" никакой реакции от Службы поддержки не последовало. Вообще никакой.

Зато попробовав сегодня загрузить (новую версию?) клиента Яндекс.Диск, получил предупреждение о трояне от Аваста.

Спасибо ;)

UPD : используя старый загрузчик, успешно установил сегодняшнюю версию, никаких ошибок не наблюдалось.

UPD2: обнаружил в почте ответы службы поддержки, виноват. В любом случае проблема решена. 

UPD3: попробовал еще раз удалить свежеустановленную версию клиента и скачать заново. Предупреждений о троянах уже нет. Исправили или позаботились попросить Аваст вычеркнуть сигнатуру ? ;)

Andrey747WinMobilePols
28 января 2016, 13:09

 

Зато попробовав сегодня загрузить (новую версию?) клиента Яндекс.Диск, получил предупреждение о трояне от Аваста.

Это может означать либо то, что Avast параноик, либо там действительно троян сидит. О том, что в этой проге для синхронизации есть троян (а может, и не один) - неоднократно уже говорилось.

atlan117555
28 января 2016, 13:09

Подскажите как вставить ссылку на файл с Янд.диска(Публичный) в менеджер закачек Download Master,и будет ли скачиваться...

Подскажите если кто знает...

 

wiimak202
28 января 2016, 13:09

Закачка прерывается постоянно на 9,3Мб или просто падает скорость. И почему не сделана возможность закачки через DM, чтобы избежать таких скачков скорости?

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Программа Яндекс.Диск для компьютера умеет докачивать файлы при обрыве соединения. Если она установлена, для скачивания файла достаточно нажать "Сохранить на Диск" — программа проследит, чтобы файл оказался на вашем компьютере в целости и сохранности.
ValeryPVE
28 января 2016, 13:09

Несколько дней, как начал пользоваться Я.Диском. Весьма-весьма доволен! Респект команде разработчиков и Яндексу вообще))) Хотелось бы объема поболее.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Спасибо :) Новые возможности увеличения объёма есть в планах.
Дмитрий Копейкин
28 января 2016, 13:09

Всем привет! можно придумать какие нибуть другие способы расширения пространства на диски ? 

 

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Другие способы увеличения дискового пространства есть в наших планах по развитию Диска.
Денис
28 января 2016, 13:09

Сделайте возможность докачки, при скачивании публичных файлов!!

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Программа Яндекс.Диск для компьютера умеет докачивать файлы при обрыве соединения. Если она установлена, для скачивания файла достаточно нажать "Сохранить на Диск" — программа проследит, чтобы файл оказался на вашем компьютере в целости и сохранности.
Денис
28 января 2016, 13:09

на народе докачивание поддерживалась...

-
28 января 2016, 13:09

Добрый день! 

Не могли бы Вы объянить мне одну вещь?

Почему в Диске нет возможности дать прямую ссылку на файл, а не на страницу загрузки файла? 

Спрашиваю без задней мысли — действительно не понимаю: есть техническая сложность или ещё что?

Буду признателен, если представитель Яндекса прокомментирует. Спасибо заранее :)

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Это сделано, в первую очередь, в целях Вашей безопасности. При скачивании файла не по прямой ссылке, а со страницы загрузки, пользователь имеет возможность просмотреть информацию об этом файле, в том числе результат проверки файла антивирусом, прежде, чем скачать файл. Кроме того, это сделано для того, чтобы была возможность ограничить автоматические скачивания файлов различными роботами и скриптами.
-
28 января 2016, 13:09

Понял, спасибо)

cost
28 января 2016, 13:09

День добрый !

Планируется ли разработка функционала для оффлайн доступа к файлам на андроид устройстве? На типа синхронизации: такая то папка на планшете с такой то папкой на Я.диске. В данный момент пользуюсь Dropsync, хотел бы полностью перейти на очественного производителя.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Мы думаем о такой возможности.
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

Блог становится нечитаемым.. Очень странная структура "всё в одну кучу". Такое можно было терпеть 15 лет назад, когда в ходу были WWW-board, но сегодня выглядит странно.

Хотя бы уберите другие "главы" (или как там они у вас зовутся, статьи? ветки?) если я развернул одну. Сделайте "плюсики" для разворачивания иерархии интересной подтемы и "минусы" для сворачивания соответственно.

Искать в "дневнике" конкретную "тему" невозможно, приходится перелопачивать всё. Есть быстрые ссылки "Популярное в дневнике", но нет простого ОГЛАВЛЕНИЯ. Каменный век, халтура.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Пожалуйста, адресуйте свой вопрос в клуб сервиса Я.Ру.
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
не буду. У меня своя работа, у вас - своя. Если это не ваше дело, то тем более не мое. Вы должны быть заинтересованы в улучшении своих сервисов, а не пользователь.Достаточно, что мы вам помогаем в качестве бесплатных бета-тестеров
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

Принято 7 инвайтов, одна установка названа "Сомнительной". Это как понимать? Из-за того, что я пробовал на компе сотрудницы сначала под своим логином, а потом она сделала отдельную установку на свой ящик, к которому у меня нет даже пароля? Или из-за того, что ящик на Яндексе был зарегистрирован специально под это дело, а до этого она работала с Мейл.ру? Ну так разве не это цель для Яндекса - переманить к себе максимальное количество пользователей? :(

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Сомнительная установка действительно означает, что программа была установлена на компьютер, где уже однажды был установлен Яндекс.Диск.
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

А разве это запрещено правилами использования сервиса? Если я показал человеку преимущества облака на своём аккаунте, потом дал инвайт, он завел новый аккаунт, установил клиент, и ПОЛЬЗУЕТСЯ им, что в этом подозрительного????

Vega-SSS
28 января 2016, 13:09

Было бы намного удобнее, если можно было просто пометить нужные для синхронизации папки на компьютере, как в StrongDС++ или других файлообменниках, и не надо было ничего никуда перетаскивать.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Возможность выборочной синхронизации папок уже есть.
Vega-SSS
28 января 2016, 13:09

Я совсем не то имел ввиду!!! Этого нет((

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
Очень легко и удобно можно получить публичную ссылку для файла, если установлен клиент.
Однако ОТМЕНИТЬ публичный доступ к нему возможно только зайдя на сайт ЯД, вручную. Это неудобно и нелогично. В контекстном меню файла есть закладка "Яндекс-Диск", но там, почему-то только ОБЩИЕ настройки ЯД. Логичнее было бы указывать там адрес публичной ссылки и галочку включить-отключить публичный доступ.

Вообще создается впечатление, что команда ЯД окончательно "забила" на общение с пользователями. Это странно.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Спасибо за пожелание. Мы подумаем о такой возможности.
in-63
28 января 2016, 13:09

Доброго! Очень не приятно, что нельзя скачать папку с файлами целиком...

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Такая возможность есть в планах. Спасибо за пожелание!
vanya.lipkin
28 января 2016, 13:09

Вы зачем рекламу на страницу скачивания добавили?:-(

Александр Ильичев
28 января 2016, 13:09

Предлагаю что бы прикрепленные к входящим письмам материалы можно было положить или скопировать на Яндекс Диск. А то не удобно иногда сначала скачиваешь, а потом назад закачиваешь.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Спасибо за пожелание.
lunohod3001
28 января 2016, 13:09

скажите пожалуйста,всегда было интересно, а о чем думает разработчик сетевого файл-сервиса(не "чем", а "о чем"... "чем", я, кажется, знаю), отключающий  докачку по http?

max4396
28 января 2016, 13:09

Спасибо за сервис!

Из пожеланий: очень неудобно, что в списочном представлении размер файла отображается с правого края окна браузера. Получается огоромное пустое пространство, которое существенно затрудняет читаемость. Хорошо было бы, как это принято в ОС: размер файла отображается в колонке через небольшой отступ от колонки с именами файлов

sergey.vinogradovv
28 января 2016, 13:09

Если скачивать несколько больших файлов с диска одновременно через Гугл Хром - например файл весом 3 ГБ загружается до 1 ГБ и обрывается. Именно до 1 ГБ. Попробовал еще раз - получилось. На третий раз снова 1 ГБ и обрыв. На других браузерах нормально.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Как вы верно заметили, проблема здесь не в Яндекс.Диске, а в особенностях браузеров. Могу посоветовать поставить Яндекс.Диск для компьютера. Программа умеет докачивать файлы при обрыве соединения. Если она установлена, для скачивания файла достаточно нажать "Сохранить на Диск" — программа проследит, чтобы файл оказался на вашем компьютере в целости и сохранности.
anyksenya
28 января 2016, 13:09
Спасибо за пожелание, мы подумаем о том, как сделать отображение размера удобнее.
Алена О.
28 января 2016, 13:09

А планируется ли для Диска создать адрес человеческий, короткий, запоминающийся, который легко в адресной строке набрать, а не так как сейчас?

anyksenya
28 января 2016, 13:09
disk.yandex.ru — не очень сложный, ведь? Используйте его для входа на сервис — если вы авторизованы на Яндексе, веб-интерфейс Диска откроется автоматически.
Алена О.
28 января 2016, 13:09

Да, действительно. Просто догадаться об этом сложно - ведь и этот указанный Вами адрес редиректит на https://mail.yandex.ru/neo2/#disk

Julbul
28 января 2016, 13:09

Аккаунт на Яндексе у меня существует давно. А совсем недавно, после покупки планшета, встала необходимость переноса и синхронизации данных между устройствами и я стала пользоваться Яндекс Диском. Проблем с установкой клиентов Диска на ПК и планшет не возникло, сложностей в работе как таковой нет.

Возникло только одно "но" - я обратила внимание, что когда закачиваешь к себе на Диск файл, делаешь его публичным, то на странице скачки файла, среди прочих данных, указывается логин на Яндексе того, кто загрузил и дает ссылку на скачку со своего аккаунта. Уважаемые разработчики, сделайте так, чтобы эти данные можно было скрывать в настройках аккаунта. Поймите правильно - не зря на всех сайтах/форумах в своем личном кабинете дается возможность, при желании, скрыть почтовый ящик от посетителей и общаться посредством ЛС. А ведь логин, указываемый на странице скачки, - это и есть ящик, без указания только "@yandex.ru". Когда я где-то делось файлом, это не значит, что я жажду поделится и сведениями о своем почтовом аккаунте. Моему ящику уже 10 лет, я привыкла именно на него регистрироваться на большинстве сайтов и не не хочу, чтобы он светился там, где мне это не удобно. Точно также я не хочу регистрировать не нужные мне дополнительные аккаунты.

В идеале, хотелось бы, чтобы в настройках аккаунта было что-то вроде переключателя - "показывать" /  "не показывать логин", а сам владелец уже решал бы, как ему комфортнее работать.

sergey.vinogradovv
28 января 2016, 13:09

то на странице скачки файла, среди прочих данных, указывается логин на Яндексе того, кто загрузил и дает ссылку на скачку со своего аккаунта - это появилось 26.02.13, ранее такого не было. Я тоже против!

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Вы не могли бы рассказать подробнее, почему именно вы против?
moumouseg
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте, у меня перестал работать клиент Диска.

Mac OS X 10.8.2. Запускаю приложение и ничего. Иконка в доке не появляется. Появляется в процессах, но не на долго. Приложение удалял, скачивал снова и тоже самое.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Иконка на панели меню тоже не появляется?
prspfs
28 января 2016, 13:09

Ну вы геморой устроили с этим яндекс-диском. Все было нормально, взяли все испоганили. Дурдом. а эти 3 гига насмешка и плевок. В это все разработали для продвинутых наверное а не для широких масс людей.

herok.herok
28 января 2016, 13:09

убирите имя того кто залил файл это очень простой доступ для взлома почты....

herok.herok
28 января 2016, 13:09

убирите имя того кто залил файл это очень простой доступ для взлома почты....

zezik1986
28 января 2016, 13:09
Может здесь получится разъяснить. Настроил диск на компе. Хотел еще на тел настроить, но ни в какую не хочет запускаться. Несколько раз перепроверял настройки, но ни в какую. переспрашивает логин\пароль заново.
anyksenya
28 января 2016, 13:09
Пожалуйста, напишите нам в службу поддержки подробнее о проблеме.
psk-taurus
28 января 2016, 13:09

10 ГБ мало! А приглашать кого то, заманивать времени нет.

Когда уже покупать то можно будет? Нужно как минимум 100гб, а так постояно приходится думать от чего бы лучше избавиться, на диске.

Еще когда же вы ребята опередите все облачные сервисы, организовав подобие локального сервера? Когда при открытии файла на редактирование одним пользователем, другие пользователи смогут открывать этот файл только для чтения, и будут об этом уведомлены.

P.S. Прошу поддержать всем кто, нуждается в подобной необходимости.

anyksenya
28 января 2016, 13:09
Спасибо за пожелания. Возможность покупать место уже есть в планах.
psk-taurus
28 января 2016, 13:09

А как насчет второго пожелания?Основного

Nurlan
28 января 2016, 13:09

Да, вот только не заламывайте цену ок? )) 

Николай
28 января 2016, 13:09

полностью поддерживаю - кроме того давно пора ЯДиску стать уже флагманом среди всех доступных подобных сервисов

Prjazhnikov
28 января 2016, 13:09

Пользуюсь, уже не первый месяц. По акции "Ультрабук+250ГБ в облаках" приобрел ультрабук Самсунг, и теперь на моем Яндекс-Диске 250ГБ. Пока еще не все за... заполнил :)  . Очень удобно! Теперь не нужно таскать с собой ни нотебук, ни внешний диск. Везде, где есть интернет, все что мне может понадобится у меня всегда под рукой.

vanya.lipkin
28 января 2016, 13:09

Если добавите рекламу на яндекс диск, то у многих пропадёт интнерес к этому сервису:-)

Максим
28 января 2016, 13:09

Разве так трудно внести в настройки опцию [всегда показывать имя отправителя файла] / [не показывать никогда] СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ. Зачем сделали что почтовый ящик теперь виден ВСЕМ!??? (-1)

komrad.sadonin
28 января 2016, 13:09

Проблема с переносом из http://narod.yandex.ru/disk

файл RAR 11кб - Ок

файл EXE 1005кб - не появляется в указанном месте

BubnovRV
28 января 2016, 13:09

Захожу через Web-интрефейс в любую папку - объем папки указан, а количество файлов нет.

Илья
28 января 2016, 13:09

позволю себе высказть свои пожелания по Диску:

1)установка в указанную папку, а не в С по умолчанию; 2)синхронизация расположенных не в Диске папок; 3)возможность просмотра папки/файла по присланной ссылке для незарегистрированных на Яндексе (ну правда,люди не будут специально региться, я не буду их упрашивать-отправлю другими путями,в т.ч. через другое ханилище); 4)возможность скачивания выделенных файлов одним архивом,хотя бы из одной папки,хоть лучше вообще из всех; 5)в веб-интерфейсе "Общие папки" разбить на те,которые расшарил пользователь, и доступ к которым он получил

Nurlan
28 января 2016, 13:09

Очень интересные змечания кстати

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
Господа разработчики.
Вы регулярно выпускаете обновления ЯДа.
Что вам мешает во всплывающем окне, оповещающем об успешной его установке, писать 2-3 слова о внесенных изменениях? Ведь не все из нас, пользователей, ясновидцы.
Краткая информация и ссылка на страницу, где они описаны, хотя бы на этот блог.
Сергей Киселев
28 января 2016, 13:09

Было бы здорово увидеть функцию "выключить ПК после завершения синхронизации". Полезная штука, если синхронизировать большой объем информации :)

 

 

 

ai.koshechka
28 января 2016, 13:09

Запилите версию под debian подобные системы и opensuse, можно ещё и freebsd

Multiroom-houses
28 января 2016, 13:09
Спасибо за хороший сервис!!!
Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:09

Как установить счётчик посещений

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 13:09

Почему вы так пишете размер?
Dart Kane
28 января 2016, 13:09

Хотел бы оставить несколько пожеланий\предложений.

1) Сделайте возможность не загружать на комп некоторые файлы из облака.

2) Сделайте возможность делать скриншоты и сразу на них ссылку выдавать.

3) Сделайте контроль версий.

ya.tapych
28 января 2016, 13:09

Слишком ненадежно для серьезных задач! Пытался использовать в качестве рабочего диска, но вынужден был отказаться через пару месяцев. Периодические сбои приводят к безвозвратной потере файлов! Недавно при подготовке файлов к отправке Заказчику в результате очередного сбоя были потеряны важные файлы. Результат - финансовые потери и удар по репутации! Сбои происходят при пересохранении, перемещении или переименовании файлов. Уважаемые пользователи - будьте осторожны, делайте бэкап! В общем мое мнение - барахло!  

Dart Kane
28 января 2016, 13:09

Не знаю, мы на работе используем, чтобы передавать файлы нашим партнёрам. Удобно. Огромные базы кидаются прекрассно.

ya.tapych
28 января 2016, 13:09

Слишком ненадежно для серьезных задач! Пытался использовать в качестве рабочего диска, но вынужден был отказаться через пару месяцев. Периодические сбои приводят к безвозвратной потере файлов! Недавно при подготовке файлов к отправке Заказчику в результате очередного сбоя были потеряны важные файлы. Результат - финансовые потери и удар по репутации! Сбои происходят при пересохранении, перемещении или переименовании файлов. Уважаемые пользователи - будьте осторожны, делайте бэкап! В общем мое мнение - барахло! Годится для баловства, но не для работы! Не уверен, что админы блога разместят данный коментарий - это не в их интересах, но обещаю, что буду его размещать везде где смогу, при каждой возможности!

Lesha Kalachnikov
28 января 2016, 13:09

Коллеги, предлагаем рассказывать про возможности и новости Яндекс Диск на сраницах www.SaaS.ru портала об облачных вычислениях.

fabula2
28 января 2016, 13:09

Скажите пожалуста, а когда будет готов клиент яндекс диска для Linux?

ПС: Нужен не WebDAV а именно нормальный кеширующий клиент как, например, у Dropbox.

 

gudkoff
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте.

Есть предложения по улучшению Яндекс.Диска.

Например, в при наведении на значок клиентской программы показывать примерное время синхронизации.

А ещё воплотить возможность прямо в синхронизируемой на ПК папке публиковать файлы и получать ссылки на них :-)

ja.zhoglo
28 января 2016, 13:09

что за хрень))) почему не активны опции Восстановить и Удалить файлы из корзины ЯндехДиска??????

ja.zhoglo
28 января 2016, 13:09

что за хрень))) почему не активны опции Восстановить и Удалить файлы из корзины ЯндехДиска??????

wwzzqq
28 января 2016, 13:09

Please add the "version control" feature.(+1)

latbulat
28 января 2016, 13:09

Мое конструктивное предложение это добавить возмржность скачивания даунлоад менеджарами, например у меня Internet Download Manager и кстати этот менеджер поддерживает докачку. Настройте, сделайте возможным чтобы скачивалось не только браузером, но и менеджерами. А то вообще неудобно когда браузер подвисает или винда, а загружать приходится с самого начала, к примеру файлы более 3х гигов). Это ж вообще ошалеть!!! Сделайте нормально наконец то!!!

Nurlan
28 января 2016, 13:09

Всё нормально, все срабатывает, не сразу но терпимо. Спс за функционал, дорабатывайте Я.Диск дальше и будем переезжать на него с "чуждых" нам дропбоксов, боксов и т.д

volzhenin.yury
28 января 2016, 13:09

Подскажите пожалуйста как пофиксить проблему каждый раз после перезагрузки.

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
Требую объяснений, зачем ЯндексДиск блокирует файлы за пределами папки ЯндексДиск на винчестере?
При попытке размонтировать флешку получил сообщение, что это сейчас невозможно. Посмотрел UNLOCKER'ом, и к удивлению, обнаружил, что две папки заблокированы Яндекс-диском!
Решил посмотреть на системный раздел винчестера - и нашел уже десятки файлов (папка ЯДа- на другом разделе), заблокированные им, например - индексный файл кэша InternetExplorer'а.

Требую объяснений. Зачем это делается?! Раньше писали, что ЯД-троян. А теперь уже - и полноценный шпион?
Несколько раз замечал, что иконка ЯДа меняется на "обновление", хотя с содержимым папки ЯД я ничего не делаю.
Также смущает уже некоторое время, что при работе с документами Word непосредственно с папки ЯД, часто при выходе из Word возникает сообщение, что файл Normal.dot изменен другим пользователем. (Общие папки я раздаю только "для чтения")
Что за..?
anyksenya
28 января 2016, 13:09
Пожалуйста, отправьте нам техническую информацию через меню программы Справка/Сообщить в Яндекс об ошибке. В письме, которое вам предложат отправить в нашу службу техподдержки, сообщите логин, для которого подключен Диск, и пути к папкам, которые заблокированы.
Мы обязательно проверим, в чём проблема.
kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09

После установки сегодняшнего обновления (от 26.04.2013 ) заблокированных файлов стало значительно меньше, но тем не менее, есть совершенно "чужие". Отправил сообщение через форму по Вашей ссылке. Папку .sync отправить не удалось, во-первых, часть файлов в ней заблокирована и не даётся архиватору (это легко лечится), а во-вторых, при объёме в 138МБ проблематично её сжать так, чтоб файл был не более 10МБ, как требуется. 

denis.ox
28 января 2016, 13:09

Проблема,при смене папки яндекс диска C:\Users\-------\YandexDisk по умолчанию на другую программа вылетает ОС Windows 8 x86 . Раньше такого не было что делать?  

wlame
28 января 2016, 13:09

Та же проблема. Вчера написал в техподдержку. ОС Win7 x64. Думал самостоятельно разобраться с проблемой, промониторил обращение программы к диску, и обнаружил, что сразу после запуска (при выключенной синхронизации) она кроме ожидаемой хоботни с логами, репортами и прочими файлами в папке C:\Users\...\Yandex.Disk\ почему-то выполняет ряд операций над фотографиями с другого диска, о котором предположительно и знать не могла. При чём таким образом она обошла фотки в папке 2-го уровня вложенности от корня диска. (скриншот http://yadi.sk/d/p20_e4u44PuLd) Пока что от греха подальше фаерволом прикрыл Диску доступ в сеть, мало ли сколько он уже куда слил.

Представители Диска могут как-то прокомментировать поведение своей программы?

Надо так же за Dropbox'ом приглядеться, вдруг и он не чист...

denis.ox
28 января 2016, 13:09

Мне дали такой ответ 


Благодарим за письмо и сообщение о проблеме! Наши специалисты уже занимаются её решением. Мы постараемся исправить ошибку в следующих версиях программы.
Приносим свои извинения за временные неудобства и будем признательны за Ваше терпение и понимание!

--

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:09

как  сделать чтобы на почте небыло ДИСКИ : И  ЕМУ ПОДОБНОВА ШПИОНСКОВА ДЕРЬМА

svetikk007
28 января 2016, 13:09

Случайно нажала на Диск при просмотре писем. И мне написали, что теперь у меня Диск подключён. Я в растерянности. Это платный сервис?

irinamalckina
28 января 2016, 13:09

Дорогие товарищи по Диску! А почему моих материалов нет в Поиске? Что надо сделать, чтобы моими материалами могли пользоваться граждане?  

redirektor
28 января 2016, 13:09

Установлена версия 0.10.0.3636.

Каким образом отключить автоматическое обновление программы без прекращения использования данного ПО?

Я не сторонник обновления ПО до последней версии, обновляю ПО только по выходу из строя старого.

Политика принудительного скачивания обновлений с последующим выбором между их установкой и выходом из программы относится к разряду навязанных услуг и не соответствует законодательству РФ, также принудительное обновление не оглашено в лицензионном соглашении.

А раз замечено, что без обновления программы она функционирует нормально, то почему бы не сделать пункт в настройках "НЕ ОБНОВЛЯТЬ", а приглашение скачивать обновления - также опцией, ДОСТУПНОЙ простым пользователям?

Ещё дёгтя: просмотр программой съёмных накопителей также должен быть отражён в лицензионном соглашении, поскольку нарушается конфиденциальность личной информации БЕЗ ведома пользователя.

С нетерпением жду новых обновлений ПО или лицензионного соглашения.

 

Trojan-SMS
28 января 2016, 13:09

10 гигов не туда...ни сюда...

дайте сразу минимум 25 GB!

пока с этими вашими бонусами...типа пригласи друзей и получи половинку гига...начнешь набирать место в хранилище...всё желание пропадает возиться с вашим диском!

приходиться пользоваться услугами забугорных сервисов например https://pogoplug.com/ - дают 20 гигов,и если установить их приложение то хранилище подключается как сетевой диск и все закаченные файлы туда храняться в облаке и отображаются в этом сетевом диске, а не на диске С ! или каком то другом...плохо что там нет почты...переделайте диск чтоб подключался сразу как сетевой и увеличте место на нем....многие бы отказались от услуг забугорных хранилищ

Владимир
28 января 2016, 13:09

спасибо друг за ссылку, придется сваливать туда.

narod.yandex.ru/disk/  R.I.P.

hirtie
28 января 2016, 13:09

То, что закрыли Народ - самый большой просчет менеджмента Яндекса... так вы лишитесь народной любви. Приглашать друзей - ну как бы навязываться - дело какое-то муторное и некрасивое... Ну дали вы 32 Гб, а зачем? Для фоток, которые в одной непонятной куче и которые удобнее хранить по папкам на Яндекс.Фотки? Или вы и Яндекс.Фотки убьете, как убили Народ? Хотите быть вне конкуренции - сделайте ЯД без ограничений как Народ - сколько кто хочет залить и хранить, столько и заливает и хранит, ну вы же рекламой отобьете все затраты... Просто в век цифрового фото и видео - 10 гб - это что раньше 100 мб. Покупать ультрабуки за 250 гб - ну это мысль могла прийти в голову только больному на эту голову разработчику... Ну вы тогда Феррари что ли заставьте покупать за 10 ТБ - что мелочиться-то... Мечется менеджмент, мечется, пытаясь изобрести колесо, пытаясь изобрести колесо, которое уже есть... хотя увы, было... светлой памяти Народа((( 

dic.lera
28 января 2016, 13:09

Мда. Это удобно для маленьких файлов (мало весят), пробовала, понравилось: быстро синхронизируется с "почты" на комп. Но встала проблема как скачать архив весом от 1 до 2 гигов. Ждала когда пройдет синхронизация до 100% и напрасно, потому что пошло все заново. не может загрузить :( С Народом все проще было. Можно было ссылку добавить в download master и там на приличной скорости качать + докачка имелась. Сейчас это сделать невозможно. Перезалить с ЯД на другой файлообменник нельзя, чтобы хоть там получить возможность качать быстро с докачкой..

indexphp3
28 января 2016, 13:09

Когда уже будет цивилизованный, платный способ увеличить объем?

А кто одни квесты блин. 

luda.v.semenova
28 января 2016, 13:09

 Подскажите,есть ли возможность из ЯД грузить сразу в ЯФ? 

Катя Весенняя
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте! 

Чего-то я всё-равно не понимаю, что это и как этим пользоваться. Объясните понятными словами для ребёнка 12-ти лет.

Ignat1988
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте, тут: http://newmax.ru/temp/upvel-ur-315bn-nastroyka.html некто Вашим сервисом прикидывается. Разберитесь пожалуйста.

showmanny01
28 января 2016, 13:09

Спасибо Вам за отличный сервис! Если не сложно добавьте пожалуйста возможность выбора удаления файлов в корзину либо насовсем! Я думаю данная функция выбора была бы полезной! И если возможно то защиту паролем на некоторые файлы или папки! Заранее большое спасибо и еще раз отдельное за Яндекс Диск)) 

FmDomPMR RU
28 января 2016, 13:09

в принципе сенхронизация в этой програмулене лишняя потому что яндекс диск я так понял создан в помащ ползователю но зачем тут сенхронизация чтобы дублировать все данные с диска это не лагично и не правельно так как забивается диск полбзователя он должен войти в програмулену и увидить свой яндекс диск чтобы мог скапировать и скачать с яндекс диска но при этом не засаряя свой диск синхронизациеей

да и ещё скорость обращения к диску маловата хотябы подняли до 200мгобайт в секунду

Алферов Владимир
28 января 2016, 13:09

А куда можно написать идеи для улучшения я.диска?

Например всплывающее уведомление (Столько файлов загружено \ не удалось \ Файлы синхронизируются или проверяются и тд)

 

Сделать красивое окошко, если кому нужно синхронизирующее показывающее % загрузки или скачивания с я диска.   

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:09

А для Lunux где софт?? Для мака сделали же? Чем линь то сложнее???

Весёлый котик
28 января 2016, 13:09

Работать с Яндекс.Диском через Linux можно по протоколу WebDAV. Кроме того, при помощи API Диска можно написать клиент, что и сделал один из наших коллег: http://habrahabr.ru/post/142973/

marteef83
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте! Спасибо за сервис. Планируется ли создание приложения для Windows Phone, и если да, то в какой срок?

Валерий
28 января 2016, 13:09

я прошу поставьте видеоплеер . к примеру я храню на диске видео  

dron-tex-bank
28 января 2016, 13:09

Яндекс Диск обновился

и?

и что там такого обновлённого?

Валерий
28 января 2016, 13:09

спасибо за я.диск сервис хорош мне по душе, молодцы. только видеоплеера не хватает.и хорошо что значок бета исчез

Илья Житенёв
28 января 2016, 13:09

На windows 8 яндекс диск стал вылетать с ошибкой через минуту работы с ошибкой c++ runtime error. В чём может быть дело? Ничего не делал, раньше работало, а потом перестало.

Александр Журавлев
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте

 

А возможна ли загрузка файла на яндекс диск по прямой ссылке, минуя зазрузку файла на компьютер?

Владислав
28 января 2016, 13:09

Мне нужен web-интерфейс с iPad, зачем эта предопределенность, сделайте ссылку на web-версию где нибудь внизу

Arisha K.
28 января 2016, 13:09

здравствуйте.

как перегрузить все файлы со старого "народ-диска" на новый "Яндекс-диск"? чтобы все сразу, пакетом, а не по одному?

Marinella1
28 января 2016, 13:09
добрый день. К сожалению, ответ неутешительный, увы, такой возможности нет.
Arisha K.
28 января 2016, 13:09

 

  

здравствуйте.

как перегрузить все файлы со старого "народ-диска" на новый "Яндекс-диск"? чтобы все сразу, пакетом, а не по одному?

         ↓

  добрый день. К сожалению, ответ неутешительный, увы, такой возможности нет.

         ↓

Яндекс - система развивающаяся. может быть, есть надежда, что такая возможность появится?

мы и подождать согласны.

у многих пользователей от прежних проектов много материалов на бывшем "народе".

saasaa
28 января 2016, 13:09

Теперь файлы по старому, "на народ" не загрузить :( Жаль, такой был удобный сервис. А на "Я-диске" даже не видно, скачивают у меня файлы или нет. Кю.

autostavrroute
28 января 2016, 13:09

Где расположена физически папка с яндекс диском на андроиде? Если на ПК лна может быть выбрано пользователем, то тут хотябы где ее найти чтобы из других программ можно было указывать на ее расположение!

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
Насколько я понимаю, на планшете не создаётся локальная папка-копия, а файлы при необходимости копируются из удалённого хранилища.
Лично я подключаю ЯндексДиск через плагин WEB-DAV для TotalCommander'а.
Само собой, доступ к ЯндексДиску в этом случае возможен только при наличии доступа к интернету.
whichwasher2011
28 января 2016, 13:09

А где видеоплеер на Диске?Скорее хочу,чтобы добавили его!

VseHobbi
28 января 2016, 13:09
а почему бы не сделать так, чтобы возможно было бы перенести файлы с народа не по одному, а например пачками, как удаление или продление, хочу я все файлы с народа перенести на диск, нажимаю перенести все или там по 10 штук ???
asgardomsk
28 января 2016, 13:09

а что вы собственно имели в виду под словами "Будем рады предложениям по улучшению сервиса" Мне вот кажется что вам на эти предложения глубоко начихать. Хороший сервис это когда потребителей не обманывают. А у вас это не так. У вас например написанно "За каждого приглашенного на Яндекс.Диск друга вы получите 0,5 ГБ свободного места." но это же не правда. Дополнительное место вы даёте не за приглашение друга, а за ПРИНЯТИЕ другом приглашения. Это разные вещи. Я прилгасил друга, (сделал то что вы говорили) а он не принял приглашение. Соответственно места мне не добавили. Получается что я со своей стороны выполнил условия, а вы свои обесчания нет. Я вам кстати об этом писал. Уже полгода назад. Ничего не изменилось. Отсюда вывод - чихали вы на все предложения. Ну и с честностью сервиса у вас проблеммы. Хотя оно конечно понятно - главное пиар, маркетинг и прочее, а пользователи побоку.

super.stereomusic
28 января 2016, 13:09

Ау - кто нибуть из ваших сотрудников в курсе что камера SONY выдает файлы в формате *.m2ts и кое кто (это я) хочет что бы ваша прога понимала что эти видеофайлы и их закачивала - а не игнорировала их как ваши сотрудники игнорируют меня :-P это раз.

[:]||||[:]

Два - кто нибуть знает - хотя это врят ли - но все-та-ки - мне дается на 6 месяцев 32Гбайта - у меня ну сразу встал вопрос - а что потом - дэнги не запросите по истечении 6 месяцев а если я заполню весь диск - вы не начнете тихонечко удалять или так и останется? o_O

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
По истечении 6 месяцев ЯндексДиск порадовал нас продолжением акции ещё на год!
Ovticalint
28 января 2016, 13:09

Глупая нудная система, ради 10 мб, ебать себе мозг почти 5 минут. И только потом залить нужные файлы! Бред!

Ovticalint
28 января 2016, 13:09

Глупая, неразумная, тугая система, ради файла в 10 мб, ебать себе мозг целых 10 минут, плюс тонны ненужного софта, ещё и "Стартовые страницы, поисковики" дико бесит. И только после планогого говномеса, получив 10 гб места (которое мне в хер не тарахтело), я могу залить 10 мб памяти - чудесно!

Николай
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте! Не могу найти куза задать этот вопрос - я где-то в блогах Яндекса читал, что с 1 августа прекращается поддержка информера (и-нэт пейджера что ли...) Я.ру. Впрос в том, будете ли вы запускать такую штуку, как qip или mail.ru агент?

Валерий
28 января 2016, 13:09

дайте видео плеер наконец

oleg-masyagin
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте!!!

Столкнулся с проблемой. Не могу, через сайт, выделить несколько фоток. Расшаривать всю папку не хочется... :-(

Пришлось по одной копировать в одельную папку, открыв доступ "Публичной ссылкой", делиться с друзьями.

Очень надеюсь что, в скором времени появится возможность выделения нескольких файлов, с функцией "Публичной ссылки" из этой же папки... :-)

pnp0505
28 января 2016, 13:09

Пользуюсь программами Dropbox и SkyDrive, раньше использовала Google Disk, теперь вот решила опробовать Яндекс.Диск. Ваша программа - единственная из всех, которая, даже не спрашивая разрешения, сразу же угнездилась в папке "Мой компьютер". Это уже стало привычкой - мусорить яндекс-службами везде, куда только можно дотянуться?

missiles-rockets
28 января 2016, 13:09

У народа есть еще Вындусь Фон 8 вообще-то! Им куда пойти? )))

goshikvia
28 января 2016, 13:09

Спасибо за удобный, быстрый сервис!

Нравиться - часто пользуюсь.

Пожелания:

1. Если выбираю сортировку файлов, выхожу и заново захожу то сортировка опять старая. Хотелось бы чтобы сортировка файлов сохранялась.

2. Было бы замечательно чтобы у каждого файла можно было писать описание. Варианты - описание видит только тот кто залил у себя; описание видит также тот кто зашел по ссылки для скачивания. Также может есть смысл сделать 2 описания - тут Вам решать. Но хотя бы одно с несколькими опциями видимости очень хотелось бы :)

3. Было бы удобно если бы в списке папок показывалось объем занимаемых файлов в этой папке. Т.е. видим сколько занимает один файл, также будет удобно видеть сколько занимают несколько файлов, т.е. папка с файлами целиком. Удобно будет понимать что удалить или с какой папки начать чистить.

 

Спасибо за внимание!

Artur
28 января 2016, 13:09

Почему автозагрузка работает только для файлов JPG, MOV?

Сделал скриншот в формате PNG, но он не попадает в автозагрузку, хотя в папке Фотокамера через приложения их видно.

Валерий
28 января 2016, 13:09

дайте видео плеер наконец

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
Есть предложение: сделать закачку файла в ЯД из интернета напрямую по ссылке, не закачивая его предварительно на клиентский компьютер.
Довольно часто приходится закачивать файлы с медленных ресурсов, было бы удобно дать задание Яндекс.Диску и выключить комп..
Марк
28 января 2016, 13:09

так как теперь неизвестно куда писать - пишу сюда.очень не хватает возможости смотреть видео сразу из диска.нужно синхронизироваться с новым устройствам,а у нас,не в столицах с интернетом не все так хорошо как у вас и лишняя синхронизация может занимать многие часы.

scherbakov666
28 января 2016, 13:09

на сколько безопасен яндекс.диск?? какова вероятность потери взлома файлов на самом сервере яндекса?? спасибо

 

vladislav.litvinoff
28 января 2016, 13:09

Яндекс и так сотрудничает с zyxel, к их роутерам на базе линукс (кинетики)  можно подключать жесткие диски, дало бы круто выпустить клиент диска для этих устройств, бекап на этих устройствах организовать было бы круто... 

Калгин Виктор
28 января 2016, 13:09

Есть предложение по он-лайн версии Яндекс-диска. В информации к файлу, ну там где указано имя файла, размер, дата загрузки, публичная ссылка, добавить справочную информацию о количестве скачек если файл имеет публичную ссылку. Что то наподобие того, как было на Народе.

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:09
Небольшая проблема, но беспокоит уже давно.
Почему-то из приложений Microsoft Office я не могу сохранить документ на ЯндексДиск, выбирая его из ниспадающего меню наряду с дисками в Мой компьютер. Выдаётся ошибка, в которой фигурирует длинная 16-ричная строка наподобие параметра из реестра.
Если же я выбираю ФИЗИЧЕСКОЕ расположение папки с ЯндексДиском, то файл сохраняется нормально.
Остальные приложения не испытывают подобных проблем.
Это особенность MS Office или результат того, что когда-то я менял расположение папки ЯндексДиска из Моих документов на отдельный раздел жёсткого диска?
edik250966
28 января 2016, 13:09

Когда сделайте нормального клиента под Windows?. Часто очень выдаёт ошибку в конце синхронизации о невозможности прочесть файл. И ещё, почему при недолитом файле не умеет его лролить при выходе из клиента. Начинает по новой с нуля заливать. Не синхронизатор, а обычная качалка получается.

RoDeonis
28 января 2016, 13:09

Разработчики! Напишите пошаговую инструкцию настройки Диска на Ubuntu для лохов, типа меня. Или сделайте конфигурационный файл, редактируя который настраивается Диск. А лучше выложите типовой файл. Ну конечно же хотелось бы видет графический интерфейс. Яндекс.Диск штука хорошая и для рядового пользователя.

Елена Че
28 января 2016, 13:09

Простите, что пишу именно сюда, но не нашла специальной темы.

 

У меня сегодня Яндексс Диск завис на Обрабатке данных. Я уже перезагружала и Яндекс диск и комп, ничего не помагает... Это мой сбой или системный по Яндексу? 

Верушка
28 января 2016, 13:09

нажала на установку вашего Яндекс-диска. теперь не знаю, как от него избавиться. ни один сайт, ни одна страница меня не узнаёт. в собственную почту по нескольку раз на дню приходится заходить заново.

есть вообще, выход и этого Яндекс-диска?

Marinella1
28 января 2016, 13:09
добрый день, похоже, что вы могли поставить при авторизации галочку "Чужой компьютер". Проверьте, пожалуйста, при следующей авторизации. Если ее снять, то все наладится.
Донцов Михаил
28 января 2016, 13:09

Хотелось бы получить возможность одновременно запускать несколько экземпляров программы с разными настройками. Хотя бы два. А то есть рабочая почта и рабочий Яндекс.Диск, а есть личный. Не хотелось бы мешать файлы, в целях удобства и безопасности

dima.jk
28 января 2016, 13:09

Пользуюсь Яндекс.Диск для личных целей - очень удобно спасибо! На работе у нас хостинг 1gb.ru и почта на технологиях Яндекса. К сожалению пока для хранения общих служебных файлов используем google. Если по нашим служебным логинам (по которым читаем почту на Яндексе - домен A9Systems.ru, адреса _____@A9Systems.ru) будет возможность получить доступ к Яндекс диску - нераздумывая переводим все на Яндекс.Диск (можно обсуждать платный тариф почта+диск для юр. лиц). Пока попробовал расшарить файл со своей учетной записи Яндекс.Диск на служебный логин xxxxxx@A9Systems.ru и не смог получить доступ, под служебным логином (xxxxxx@A9Systems.ru) там только почта. С уважением, и готовностью к диалогу Яковлев Дмитрий

help.me.dad
28 января 2016, 13:09

Совершенно бестолковая и бесполезный сервис. Скорость скачивания примерно как на модемах 15-тилетней давности. Никогда бы не стал им пользоваться по собственной воле, но к сожалению приходится.

manoflite
28 января 2016, 13:09

яндекс ты говно 

gold595
28 января 2016, 13:09

подскажите ,я удалил все файлы с папки яндекс диск на компе,они автоматом удалились и с сервера?,т.к. заходя через почту на диск нет ни одной папки,но пишет сообщение ,что диск заполнен и кончилось 40 гб купите место.

вопрос - куда подевались все файлы???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lists
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте! Подскажите, как очистить папку от файлов, чтобы залить туда новые? Вариант удалить папку и создать новые — не годится, ссылку нужно сохранить.

Файлы в папке выделить нельзя. Двести раз повторять «кликнуть на файл; или; удалить» — не вариант.

Denis Lyaskovskiy
28 января 2016, 13:09

Плохая техподдержка(((!!! 03 ноября оплатил 100Гб дискового пространства через Яндекс.Деньги и  до сих пор нет увеличения, хотя деньги списали... Яндекс.Диск отписался и молчит, Яндекс.Деньги говорит, что за три рабочих дня решим(((... Неужели Яндекс такая бедная компания, чтоб на праздики оставлять нужное количество сотрудников техподдержки для стабильной работы сервисов((( 

Алексей
28 января 2016, 13:09
Сделайте возможноть добавить для синхронизации любую папку, вне папки "Яндекс Диск"
dthing
28 января 2016, 13:09

Вы педерасты. Отдал деньги, клиент под линукс в итоге не умеет работать с файлами более 4 ГБ, суппорт полтора месяц игнорит, на вопросы о решении или возврате денег не отвечает. Тикет 13093022480517589, чтобы не быть голословным.

mat1yash
28 января 2016, 13:09

Я ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ модераторы ЯНДЕКС ФОТО, если вам безразличен этот блог уйдите, и не мешайте любителям фото хоть както делать свою жизнь лучше и краше. Если у ВАС есть чувство доброты к людям, не мешайте им жить надеждой счастливого будущего! СПАСИБО!!!

vlmsk
28 января 2016, 13:09

Что с последним обновлением, все компы которые обновились теперь аварийно воссанавливаются. Лечите проблему

 

webserfer
28 января 2016, 13:09

А вы молодцы, патч бармина под windows запилили. :-D

ya.xz1975
28 января 2016, 13:09

ЯД обвалил мне систему!

Уроды!

webserfer
28 января 2016, 13:09

Я же говорю, это патч бармина - ниче такого.

mob2194101
28 января 2016, 13:09

Отличный маркетинговый ход!

Алексей
28 января 2016, 13:09

Так вот почему слетела активация ХР, даже подумать не мог, что из-за Яндекс.Диска. Черные обои и предупреждение, что используете нелицензионное ПО, хотя лицензия честная. Проблему пока не решил, хотя давно собирался переустановить систему, с 2008 стоит пора уж.

Команде Яндекс.Диска благодарность в первую очередь за честность, и во вторую, за действительно щедрую компенсацию. Удачи! Ждем новых продвижений вперед! И здоровья госпитализированному тестировщику. Больше пусть не болеет.

rs232nout
28 января 2016, 13:09

У меня ХР, пошли проблемы со стартом - типа че-то не находит, картинка стола рабочего исчезла, подумал какие вирусы, kis2013 промолчал, вовремя покопировал все  с диска, на следующий день перестало запускаться большинство программ. А тут на другом компе подозрительный подарок в 200 Гов ;-(. Нашел ваш блог, мальца успокоился. Переставил винду, вот сижу , "курю" пока диск синхронизируется. Главное, чтоб на серваке моя инфа не пропала! А так - кто не работает, тот не ошибается. Успехов!

TARIKO
28 января 2016, 13:09

Нет, я видел посты на хабре, срач на бордах, etc, но меня не зацепило на 2-к компах, а когда вылазло «вам доступны дополнительные 200ГБ» я подумал акция временная и пошёл копаться.

Спасибо Яндексу, меня устраивает такой расклад, я как раз планировал место под фотки и прочее купить.

Конечно, обидный баг, но, к сожалению, от ошибок никто не застрахован, хорошо когда их признают и извиняются за них.

Vega-SSS
28 января 2016, 13:09

Почему бы не сделать, чтобы была информация сколько файлов (и папок) в каждой папке (для контроля, так как бывают ошибки в загрузке) и можно было выделить сразу несколько файлов галочкой для работы с ними. Ещё хорошо бы увеличить загружаемый файл (без синхронизации) до 3Гб.

sasha-maslov1992
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте меня интересует такой вопрос на вашем сервисе делается резервная копия данных пользователей? Ну на случай отказа основных винчестеров?

Greed
28 января 2016, 13:09

С одной стороны - досадное событие, поставили под угрозу всех тех, кто доверял.

Но с другой стороны мы не в претензии - команда яндекс диска, можно сказать, только начинает работать и сервис достатоно удобный (за исключением некоторых мелочей о них позже).

 

Компенсация достойная и благородная - 200 гб. Мы уже было стали переходить на МаилОблако, но оно ужасно глючит и жалкие 10 гигов уже второй месяц не может синхронизировать (на сеть не кивать, яндекс делает это в разы быстрее).

Теперь окончательно и бесповоротно останемся с яндексом.

 

Теперь о мелких недоработках, так сказать в помощь разработчикам:

1. Нет возможности устанавливать пароль на расшареные файлы. А функция то важная.

2. Какаято ошибка с обновлением архивов - в службу поддержки писал, технические данные взяли и всё без ответа. Шут с ними, залили поновой все архивы и ссылки обновили (хотя не удобно в целом).

3. Неприятный момент, если по ошибке вырубишь расшаренный файл (закроешь доступ), и включишь заного - ссылка измениться, и если её где заложил ранее всё придётся заного менять. Именно поэтому наши пользователи жалуются на битые ссылки. Разве всё упомнишь где давал ссылку?

4. Ещё один недочёт - при синхронизации большого архива при нестабильном соединении, каждый раз будет качать заного, один раз так закачивали около 1гб, а исходящий трафик был более 10 гб, так как бесчётное количество раз он обрывался и начинал заного. Думаю можно было бы это решить, если бы была докачка, думаю не сложно реализовать.

 

Но это мелкие недочёты на пути становления. В целом очень доволен, спасибо за работу.

 

С уважением FS GROUP

Greed
28 января 2016, 13:09

С одной стороны - досадное событие, поставили под угрозу всех тех, кто доверял.

Но с другой стороны мы не в претензии - команда яндекс диска, можно сказать, только начинает работать и сервис достатоно удобный (за исключением некоторых мелочей о них позже).

 

Компенсация достойная и благородная - 200 гб. Мы уже было стали переходить на МаилОблако, но оно ужасно глючит и жалкие 10 гигов уже второй месяц не может синхронизировать (на сеть не кивать, яндекс делает это в разы быстрее).

Теперь окончательно и бесповоротно останемся с яндексом.

 

Теперь о мелких недоработках, так сказать в помощь разработчикам:

1. Нет возможности устанавливать пароль на расшареные файлы. А функция то важная.

2. Какаято ошибка с обновлением архивов - в службу поддержки писал, технические данные взяли и всё без ответа. Шут с ними, залили поновой все архивы и ссылки обновили (хотя не удобно в целом).

3. Неприятный момент, если по ошибке вырубишь расшаренный файл (закроешь доступ), и включишь заного - ссылка измениться, и если её где заложил ранее всё придётся заного менять. Именно поэтому наши пользователи жалуются на битые ссылки. Разве всё упомнишь где давал ссылку?

4. Ещё один недочёт - при синхронизации большого архива при нестабильном соединении, каждый раз будет качать заного, один раз так закачивали около 1гб, а исходящий трафик был более 10 гб, так как бесчётное количество раз он обрывался и начинал заного. Думаю можно было бы это решить, если бы была докачка, думаю не сложно реализовать.

 

Но это мелкие недочёты на пути становления. В целом очень доволен, спасибо за работу.

 

С уважением FS GROUP

tbou-bpar
28 января 2016, 13:09

Отвратно, с одной из рабочих учеток Яндекс.Диск, прихлопнулся рабочий проект...

Этож надо так проглядеть ТАКОЕ ! КАК ? ...[матыматынецензурщинаматы...]

Жаба задушила средства на проведение тестов ?

Снес во избежании все яндексдисочки.

Валерий
28 января 2016, 13:09

ура!!! видео плеер появился это хорошо !!!!!! молодцы спс 

Валерий
28 января 2016, 13:09

блин, проверьте загрузку файлов через браузер у меня выдаёт ОШИБКУ пож. 

dm.ivlev
28 января 2016, 13:09

Поставил клиента на ubuntu 64. Все работает прекрасно, но ложку дегтя все таки обнаружил. Демон не восстанавливается после выхода из спящего режима. Пришлось убить и запустить по новой, а то болтается в памяти и ничего не делает, статус получить не дает запрос просто виснет. Возможно это сама ubuntu 13.10 накосячила, не знаю, хотя врятли. Уже везде писали и тут повторю что не хватает элементарного GUI, чегонибудь в трее, что бы статус показывала, да запустить остановить позволяла. Просто каждый раз лазить в терминал не будешь, а отец вообще с терминалом дела иметь не желает. Там много нужно по клавиатуре стучать, а пожилые люди на это не сильно горазды, стараются одной мышкой обходиться. И вот как ему потом объяснить что делать что бы перезапустить yandex-disk?

А в целом можно поставить 5 баллов, очень удобно потом работать с папкой из файлового менеджера. Да и заметил одну особенность. Сразу после запуска грузит процессоры на 50-60%, через какое-то время нагрузка падает до 5-15%. Хотелось бы что бы в начальный момент нагрузка тоже не сильно напрягала так как работать в этот момент становится практически не возможно и сетью пользоваться тоже.

Успехов.

dm.ivlev
28 января 2016, 13:09

Поставил клиента на ubuntu 64. Все работает прекрасно, но ложку дегтя все таки обнаружил. Демон не восстанавливается после выхода из спящего режима. Пришлось убить и запустить по новой, а то болтается в памяти и ничего не делает, статус получить не дает запрос просто виснет. Возможно это сама ubuntu 13.10 накосячила, не знаю, хотя врятли. Уже везде писали и тут повторю что не хватает элементарного GUI, чегонибудь в трее, что бы статус показывала, да запустить остановить позволяла. Просто каждый раз лазить в терминал не будешь, а отец вообще с терминалом дела иметь не желает. Там много нужно по клавиатуре стучать, а пожилые люди на это не сильно горазды, стараются одной мышкой обходиться. И вот как ему потом объяснить что делать что бы перезапустить yandex-disk?

А в целом можно поставить 5 баллов, очень удобно потом работать с папкой из файлового менеджера. Да и заметил одну особенность. Сразу после запуска грузит процессоры на 50-60%, через какое-то время нагрузка падает до 5-15%. Хотелось бы что бы в начальный момент нагрузка тоже не сильно напрягала так как работать в этот момент становится практически не возможно и сетью пользоваться тоже.

Успехов.

sasha-maslov1992
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте в целом я доволен яндексом диском особенно после подарочка 200 гб. но есть пожелание не мешало бы добавить возможность скачавать файлы прям в диск с других облачных серверов например на сервере MEGA получаем ссылку на файл в яндексе диски эту ссылку всталяем и всё этот файл на яндекс диске. Я просто хочу польностью переехать на яндекс диск

torpetr
28 января 2016, 13:09

После обновления Яндекс-диска слетела активация Винды! Теперь утверждает что у меня нелицензионная версия!Не позволяет нормально работать. Как будете исправлять?

micmarkov
28 января 2016, 13:09

А где бы обсудить этот продукт?

Я удивился, когда узнал, что версий файла никаких не хранится, при любом сбое файл теряется. Либо я не нашел.

Также непонятна упертость создателей таких сервисов и нежелание добавлять в облако любые папки, пусть это и сложнее в реализации, пляски с линками NTFS меня не радуют, на каждом новом компе необходимо эти линки создавать на каждую папку.

Этот крик души связан с прекращением бесплатного предоставления SugarSync. Мой мирок рухнул)

tankoff.nikita
28 января 2016, 13:09

Если в папку положить много видео файлов, а потом дать ссылку какому нибудь человеку, то человек увидит много много огромных квадратов с видео, имен не видно, приходится наводить мышкой на каждый файл!

Пожалуйста сделайте кнопку "эскизы" и кнопку "список", так будет намного удобнее.

В списке сразу будет видно названия фильмов, клипов, и прочих роликов.

sargass-craft
28 января 2016, 13:09

Спасибо разработчикам за сервис, очень полезная вещь.

Solnze
28 января 2016, 13:09

У меня после сбоя ,была переустановка Windows, и сейчас не установлена программа, как мне её установить, у меня ссылки по яндекс диску тоже не открываются.

ZEVS-73
28 января 2016, 13:09
Если возможность добавить способ получения у файла, находящегося на сервере, контрольные сумм md5 и sha256 ? 
Приблизитльно следующим образом:

PROPFIND /file.txt HTTP/1.1 Host: webdav.yandex.ru Accept: */* Depth: 1 Authorization: OAuth 0c4181a7c2cf4521964a72ff57a34a07 <D:propfind xmlns:D="DAV:"> <D:prop> <D:md5/> <D:sha256/> D:prop> D:propfind>
Ильвир
28 января 2016, 13:09
Пингвиненка-то поставили, но вот почему она стоит рядом с мобильными платформами, а не рядом с настольными..? И вообще, я не понимаю неприязнь Яндекса к Linux системам.. ваш прямой конкурент гугл, выпускает свой софт на  ОС.. меня лично на винде держит только Я.Браузер, за этот год я к нему настолько привык, что не хочу на линуксе сидеть на хроме.
lesnichiia
28 января 2016, 13:09

Облако Mail.Ru, подарили всем по 1 ТБ места на новый год, ожидаются ли какие нибудь подарки от яндекс диска?

schackina.olya
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте!

Здесь есть кто нибудь?

Скажите яндекс диск планирует какие нибудь акции под новый год?

svetlana.svetlana-zaytseva
28 января 2016, 13:09

Mail RU дарит 1 ТБ, а яндекс диск 2 гб?

Это же не первое апреля, это новый год!

psk-taurus
28 января 2016, 13:09

Спасибо за навогодний подарок в размер 2 гб.

И вас тоже с наступающим 2014 годом.

winkot
28 января 2016, 13:09

Очень не удобно, что в Яндекс Диске нет возможности выделять группу файлов для их дальнейшей обработки. То есть удалять файлы (через web интерфейс) можно только по одному! А если необходимо удалить 100-200 файлов из папки? Яндекс предлагает делать это по одному! Ну и ну... Та же ситуация со скачиванием. Или скачивай целиком папку или скачивай по одному файлу! А если в папке их тысячи и надо скачать 200, вы представляете каково это сделать?

Fyodor.Gilyov
28 января 2016, 13:09

Думаю они ничего не представляют и не хотят представлять.

Наверно только в России такое возможно, тарифы сделали, а на удобства "забили".

К примеру в box.com, на платных тарифах, дают фтп доступ, можно спокойно зайти через файзиллу и спокойно выделять, массово переименовывать и перетаскивать файлы по папкам, легко и просто.

На мой взгляд на платных тарифах могли бы включить фтп, хотя бы ради того чтобы не мучить тех, кто заплатил деньги. Вообще впечатление что яндекс диск разрабатывают студенты или любители самоучки.

Pashich-ssd
28 января 2016, 13:09

Доброго времени. Имею проблемы со скоростью передачи файлов на яндекс.диск, подключенный по webdav к ОС Ubuntu. По каким контактам можно обсудить мою проблему?

Евгений Щедрин
28 января 2016, 13:09

Спасибо, пока вроде всё устраивает в Яндекс диске. http://boldakrut13.ru/kak-razognat-internet-podruchnyimi-sredstvami/

Евгений Щедрин
28 января 2016, 13:09

 http://boldakrut13.ru/kak-razognat-internet-podruchnyimi-sredstvami/ 

uralant
28 января 2016, 13:09

перестал грузить на комп файлы, последняя закачка зависла на последней минуте, за пару сек до конца. после этого вообще не грузится диск>:-)(-1)

alexxloo
28 января 2016, 13:09
где можно прочитать лицензионное соглашение для ЯДа, «Яндекс.Почта» для Сhromium, «Яндекс.Погода» для Сhromium, «Яндекс.Пробки» для Chromium, «Яндекс.Поиск» для Chromium, «Уведомления для VK» для Chromium, «Уведомления для FB» для Chromium, «Яндекс.Безопасность» для Chromium, «Визуальные закладки» для Internet Explorer, «Визуальные закладки» для Mozilla Firefox, «Визуальные закладки» для Chromium, «Punto Switcher», «Яндекс.Перевод» для Chromium, «Директ Коммандер» «Элементы Яндекса» для Internet Explorer, «Элементы Яндекса» для Mozilla Firefox, «Менеджер браузеров» для Windows, «Яндекс.Карты» для Opera, «Яндекс.Фотки» для Opera, «Яндекс.Почта» для Opera, «Яндекс.Погода» для Opera, «ВКонтакте для Экспресс-панели» для Opera,,
а именно для диска,
такое ощущение, что руским компаниям насрать на пользователей,
у дропбокса все ясно и понятно,
ссылка на соглашение, справка - о прогамме - лицензионное соглашение ,
такого неуважения не ожидал.
hirtie
28 января 2016, 13:09

Будет ли возможность посмотреть свойства папки, как это можно сделать в Megaupload?

 

14 ноября 2013 года, 12:47
Расскажите, какие свойства папки вас интересуют?

 

 

Предположим есть папка "Временное". Наводим на нее мышкой, кликаем правой кнопкой, всплывает окошко, где мы видим в столбик: Открыть, Скачать, Скачать в ZIP, Получить ссылку, Общий доступ, Переименовать, Переместить, Копировать, Удалить, Свойства (имя, размер, дата создания), Отметить, Перезагрузить.

Такой функционал в Megaupload - он очень удобен.


context-collapse6640
28 января 2016, 13:09

Вопрос к сотнудникам ЯДиска:

не планируется ли увеличить лимит на размер одного загружаемого файла с текущих 10 Гб хотя бы 20 Гб? (в идеале до 32Гб на файл как у конкурента-мэйлру...не хотелось бы уходить к конкуренту, пока есть надежда на улучшение ЯДиска)

 http://help.yandex.ru/disk/faq.xml

Файлы размером больше 10 ГБ, нельзя загрузить на Диск

Лимт на файл в 10Гб - это как-то ну совсем несерьезно по нынешним временам, тем более учитывая тот факт, что увеличить до 20Гб свой ЯДиск может любой желающий (+ ещё по всяким акциям доп.место)

 

 

 

gooodgold
28 января 2016, 13:09

Маркетинг слабоват!

Делаю сайт. Надо реализовать туду закачку файлов. Так сделайте чтобы можно было на сайт вставлять скрипт не скачивания файла с яндекс диска, а закачивания!!!!!!

tishan
28 января 2016, 13:09

Доброго времени суток! Спасибо за отличный сервис!

Возник следующий вопрос: наша организация рассматривает вопрос о переводе хранилища файлов с Google Диска на ваш сервис. Хотелось бы знать где можно посмотреть условия обслуживания юридических лиц (в частности возможность безналичной оплаты). И существует ли она в принципе? К сожалению не нашел эту инфу на сервисе. Тыкните меня где смотреть и куда писать?))

wouldulikesometea
28 января 2016, 13:09

Вопросы только по WEB-версии:

1. Не нашёл как выделить сразу несколько файлов

2. Очень неудобно, что для закачки файлов на Я.Диск перетаскиванием нужно нажимать кнопку "Загрузить"

vicktorento
28 января 2016, 13:09

Предлагаю "новую" функцию добавлять ссылки на расшаренные папки в яндекс.диске в что-то типа  избранное или в список под условным названием "Скачать потом"

SNOWTIRE
28 января 2016, 13:09

пипец программа((, залил видео отправил родным, никто не смог разобраться как скачать видео, одна реклама по поводу увеличения диска(((

maksidor1975
28 января 2016, 13:09

Предлагаю изменить шаг платной емкости Диска. У Вас 10-100-1000Гб. Это крупный шаг- не очень удобно. Лично мне нужно всего 65Гб. Брату - 45 Гб. Для потенциальных клиентов удобнее было бы сделать шаг через 10Гб. 

znhb
28 января 2016, 13:09

Хотелось бы увидеть как в торрент клиентах.

 

1. Регулировка скорости приема-передачи при синхронизации.

2. Планировщик заданий синхронизации.

 

Ну и увеличить размер загружаемых файлов.

polya-na
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте! Сделайте, пожалуйста, статистику количества скачиваний файла с Диска. Или скажите, как ее посмотреть, если она есть.

volodya.ukliuew
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте! Сервисами Яндекса пользуюсь уже достаточно давно, но на яндекс-диск перешел совсем недавно. Сервис интересный, мне нравится, но возникло одно НО. Потребовалось создать общую папку для обмена файлами, а в ней ещё несколько папок под каждый конкретный проект. В веб-интерфейсе всё понятно, а вот программа-клиент яндекс-диска проявила недостаток: она синхронизирует всю общую папку со всеми подпапками, в том числе и "лишние". Нельзя ли сделать в обновлении струтуру дерева, с выбором, какие подпапки нужно синхронизировать, а какие нет?

uukin
28 января 2016, 13:09

Доброго Вам времени суток!

У меня есть пожелание :)

Я пользуюсь технологией АДСЛ, как следствие исходящий канал сильно тоньше входящего. Поэтому когда в папку ЯндексДиска попадает что то на синхронизацию, Яндекс Диск забирает весь исходящий канал. Как следствие наблюдаються лаги во всех программах чувствительных к пингу (разговор по Скайпу, онлайн игры, и т..д.)

Мне как пользователю, было бы приятно увидеть в настройках ЯндексДиска регулирование скорости обмена данными и по входящему и по исходящему трафику.

Как сделано в тех же торрент-клиентах.


И напоследок хочу сказать - Спасибо за полезный проект! Успехов вашей команде.

juliettatrue
28 января 2016, 13:09

Мне все нравится! Только было бы еще удобнее, еслиб где-то отображалось сколько файлов в папке (не вес, а количество). Спасибо:)

ivadanale
28 января 2016, 13:09

Не планируете сделать плагин для firefox/chrome? Чтобы можно было сохранять копию страницы, скрин или ссылку прямо из браузера? Было бы логичным продолжением обновления со скриншотами. (В Ябраузере вроде есть какой-то из этого функционала, почему не замахнутся и на другие?)

wmas
28 января 2016, 13:09

Когда исправите SSL сертификат для disk.yandex.ua? Он записан для домена disk.yandex.ru и браузер сообщает об угрозе. Если уж так всё это сложно исправить, уберите редирект.

falconsk
28 января 2016, 13:09

Давно уже просил разработчиков добавить функционал перевода компа в спящий/ждущий режим по окончании синхронизации. Но они не стали со мной сотрудничать по этому вопросу.
  Пришлось мне самому написать скрипт, который находит около часов значок летающей тарелки и смотрит какого цвета кругляшок. Скрипт написан на языке MortScript. Работает под Windows (ХР и 7) с классическим интерфейсом, отключенными визуальными эффектами (максимальное быстродействие) и минимальной высотой нижней панели. Если у вас другие настройки интерфейса, то придётся менять список координат белых пикселей, по которым скрипт находит значок тарелки.
  Ура!. Теперь можно спать спокойно, скрипт исправно усыпляет комп посреди ночи...

Артём
28 января 2016, 13:09

Новый Веб-интерфейс намного лучше, чем был прежде, но всё равно, есть куда развиваться, думаю это не предел. У меня другой вопрос, куда написать свои предложения по расширению и улучшению сервиса? Вдруг идеи помогут и дальше выводить свою продукцию на высший уровень.

Евгений Кабанов
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте!

А есть ли возможность сделать адрес блога на ya.ru на своём домене? И планируется-ли?

ruru09
28 января 2016, 13:09

:-$

Mr57kg
28 января 2016, 13:09

Из за вашей криворукой программы у меня удалилось с компа много ценных папок. Гореть вам в аду! 

MF
28 января 2016, 13:09

Прошу восстановить старую версию Яндекса, новая меня не устраивает, как и Диск

polkiu44
28 января 2016, 13:09

Новый интерфейс плохой! =( Дайте возможность выбирать! Мне старый больше нравился!

Александр Ревенко
28 января 2016, 13:09

Великолепный сервис, который, по моему скромному мнению, уделывает всех конкурентов.

Но "прожорливость" клиента под Windows огорчает: 400-500мб в режиме ожидания и крайне высокая нагрузка на процессор во время синхронизации или проверки данных. Иногда приходится выключать клиент, что бы нормально работать. Эта проблема как-то будет решаться?

complexbar
28 января 2016, 13:09

Где кнопка "выделить всё"?

daniil.sazanov
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте.

 

Как подписаться на этот блог? (email-оповещения)

Максим
28 января 2016, 13:09

Сделайте пожалуйста настройку в ЯД чтобы можно было скрывать кто загрузил файл. А то в интернете появились такие умельцы парсят сайты на наличие ссылок вида http://yadi.sk/d/3Tm0p_w5L4zne переходят по ней и копируют e-mail Владелец: mack.ryaboff

Затем  просто подставляют домен @yandex.ru и всё спамерская база готова.



И по поводу этого блога, комментарий написал и ищи его в самом низу как он там отобразился или нет... Сделайте как на youtube.com чтобы написанный комментарий автор оставивший его, видел его сразу первым в самом верху а не разворачивая ещё 200 стр ещё 150 стр ещё 50 стр.... и так далее



   

wouldulikesometea
28 января 2016, 13:09

Надо бы настройки представлений и сортировки сохранять. А то при каждом посещении всё в дефолте.

Loraputi
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте, командра Яндекс.Диска. Мне очень нравится Ваша идея с доступным диском под рукой. Единственное, что меня не устраивает: если я устанавливаю на свой комп Яндекс.Диск и что-то туда размещаю объемное, то у меня сразу память жесткого диска сокращается на этот объем, может я что-то неправильно делаю? Просто, например, мне нужно на яндекс.диске разместить файл на 5 Гб, а у меня свободно на компе 4 Гб, что, я уже не смогу воспользоваться Вашим сервисом? Ответьте, пожалуйста. С уважением, Лариса.

Александр Н.
28 января 2016, 13:09

Вот даже не знаю, что и сказать - то-ли руки оторвать вашим программистам, то-ли еще что сделать с ними непотребное. Сервис - хороший. Вт только пользование им привело к утрате архива документов на обычном, физическом диске. При установке яндекс-диска под win8 был выбран раздел на физическом носителе, где хранился архив и других файлов. Пользовался без проблем почти год. Но пришлось переустановить систему с восьмерки на семерку. При этом ваш диск потер таблицу размещения файлов, тем не менее, оставив свои файлы не тронутыми. В итоге - логический диск на террабайт с данными был затерт папочкой яндекс-диска на 8 Гб. Чудесно. Реанимационные мероприятия в лаборатории привели только к частичому восстановлению данных с физически исправного диска, правда все файлы россыпью, без правильных названий, с утратой структуры папок. 

stari-stas2008
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с помощью какой программы или дополнения можно скачать файл с яндекс диск? мне нужно с возможностью паузы, так качаю большие файлы!

carevgen
28 января 2016, 13:09

16 апреля, 20:00, уже полчаса такое... когда заработает?

по телефону говорят, никаких работ не ведется, пишите письма, говорят. шлют лесом,т.к. не знает девочка секретарь ничего.

остальной интернет и другие хранилища работают!!!

500

Сервис временно недоступен

Сервис временно недоступен

Извините, сервис временно недоступен, так как на оборудовании производятся внеплановые технические работы.
Все письма продолжают доставляться, вы сможете их прочитать несколько позже. Попробуйте, пожалуйста, перезагрузить страницу или зайти в ящик через через несколько минут.

Alex
28 января 2016, 13:09
А как скачать несколько файлов сразу? Если выделить больше одного файла, функции скачать нет или я что-то не понимаю?
skyceilingWL
28 января 2016, 13:09

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как мжно восстанвить файлы удаленные из корзины на яндекс диске? ( корзину очистила, а как оказалось этих данных нет нигде - теперь ну очень над их восстанвить)

Тамара
28 января 2016, 13:09

верните предыдущую версию, сейчас чтобы найти папку нужно залазить в настройки и там даже открыть письмо нельзя! С диском я не могу работать

Михаил
28 января 2016, 13:09

Команда яндекс диска, очень прошу, сделайте функцию разграничения тех папок, который синхронизируются с ПК, и те, которые лежат просто на диске в облаке.

(можно аналогично со смартфонами)

Отключение синхронизации папки плохо как-то работает.

ps Спасибо за отличный проект!

swmswmswm
28 января 2016, 13:09

Почему нет четкого озвучивания позиции руководства компании по озвученному мнению руководителя украинского филиала?

 

bachurin.ury
28 января 2016, 13:09

Как убраться-то отсюда???????????

it-diversus
28 января 2016, 13:09

Было бы здорово, если бы яндекс диск позволил не только делать скриншоты, но и записывать видео с рабочего стола и делиться им. Я бы пользовался только яндекс диском, но из за того, что такой функции нет, приходиться устанавливать jing.

 

PS: Яндекс Диск намного лучше дробокса! Ребята, я за Вас! )))

Стас
28 января 2016, 13:09

Привет! Аккуратно (возможно "не в тему") пожелаю, чтобы в веб-версии всякий клик по файлу не открывал его, а ставил/снимал галочку. А дабл-клик — открывал.

romakok
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте.

Хотел узнать будет ли реализованна статистика по количеству скачиваний файла?

Спасибо.

alxt
28 января 2016, 13:09

А что за постоянная ошибка лезет?

$ yandex-disk status

Статус ядра синхронизации: ошибка

Ошибка: ошибка доступа

Путь: 'Фотографии/Газета-фото/2012_09_15-12_04_25-DSCN2868.JPG'

lubuntu 14.04, диск- 0.1.4.504
intersoft.st
28 января 2016, 13:09

Здравствуйте. Было бы классно, если бы на яндекс диске можно было бы не скачивая редактировать текстовые файлы прямо в браузере. А то музыку слушать не скачивая можно, даже фотки редактировать, а это очевидно более сложные функции.

Marinella1
28 января 2016, 13:09
Спасибо за идею, обязательно подумаем!
madam.kiparisova
28 января 2016, 13:09

Помогите,как скопировать на флешку Важные документы хранящиеся на моем Яндекс Диске? Из-за проблем с компютером пропали все файлы, к счастью нашла их на Яндекс Диске,но хочу подстраховаться и перетащить их на флешку С уважением Кипарисова В.Г.

Денис
28 января 2016, 13:09

Яндекс.Диск, у меня есть другое предложение к Вам!

Создайте приложение для ОС, которое будет давать доступ к своему Яндекс.Диску, но только лишь для доступа именно нужным мне файлам! Я сейчас поясню!

Допустим мне нужен доступ к моему Яндекс.Диску, но это нужно заходить в браузер и там искать! При этом если устанавливать Яндекс.Диск то я не смогу иметь доступ к файлам пока ко мне не скачаются мои файлы. Это печально!

Сделайте точечный доступ к файлам, который поможет без труда обратиться к любому файлу, если нужно, то скачать отредактировать и занового закачать обратно, но с изменениями!

Я не совсем уверен в терминологии но что-то похоже на "терминальное" подключение.

Это полезно тем, что Мне не нужно освобождать мой жесткий диск именно под нужды Яндекс.Диска! Скачал, отредактировал (посмотрел) и обратно на диск с изменениями!

 

Кому понравится такое ПО, плюсуйте мой коммент что бы увидел Яндекс!

southklad
28 января 2016, 13:09

Вот бы добавить комментарии к файлам как это было на Яндекс.Народ. !!!

southklad
28 января 2016, 13:09

Да и еещ пароли было бы неплохо ввести на файлы прямо в диске, что для скачки нужно ввести пароль. 

Lara Autumnal
28 января 2016, 13:09

Яндекс-диск со своего ПК удалила. 

<