Здравствуйте!!!

Это официальный блог Яндекс.Диска. Здесь мы будем рассказывать о новинках в веб-интерфейсе, а также об обновлениях программ и приложений. Будем рады вашим комментариям, конструктивной критике и предложениям по улучшению сервиса.

Если вы ещё не знакомы с Диском, пройдите интерактивный тур, чтобы узнать обо всех возможностях сервиса. Установите клиент Диска на свой компьютер или смартфон, чтобы все необходимые файлы были всегда под рукой.

Если вы написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска

Желаем приятного полёта!

Команда Яндекс.Диска