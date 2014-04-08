Клуб разработчиков Яндекс.Диска

Многие разработчики уже используют API Яндекс.Диска для создания собственных сервисов и приложений. Проектов становится все больше, а значит, новые вопросы появляются каждый день. Именно поэтому мы открываем Клуб разработчиков API Яндекс.Диска. В клубе можно задавать вопросы разработчикам API и другим пользователям, делиться опытом или рассказывать о своих проектах, интегрированных с Диском. Мы постараемся, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.



Надеемся, что благодаря клубу удобных и полезных сервисов, работающих с Диском, станет больше.



Команда API и SDK Яндекс.Диска