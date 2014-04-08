Блог Диска

Блог Диска

Клуб разработчиков Яндекс.Диска

Многие разработчики уже используют API Яндекс.Диска для создания собственных сервисов и приложений. Проектов становится все больше, а значит, новые вопросы появляются каждый день. Именно поэтому мы открываем Клуб разработчиков API Яндекс.Диска. В клубе можно задавать вопросы разработчикам API и другим пользователям, делиться опытом или рассказывать о своих проектах, интегрированных с Диском. Мы постараемся, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.

Надеемся, что благодаря клубу удобных и полезных сервисов, работающих с Диском, станет больше.

Команда API и SDK Яндекс.Диска

28 комментариев
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saanvi
28 января 2016, 13:02

В связи с известными событиями, ожидается приток клиентов (я, например, готов платить). Два вопроса:

 

1. Будут ли предложены более гибкие тарифы? 100Гб и 1Тб - это смешно. Сделайте нормальную линейку - 100, 200, 500, 1000 хотя бы, к примеру. А то терабайт нафиг не нужен и дорого, а 100Гб мало.

 

2. Блин, что за "корзина"? :) Сделайте хотя бы настройку, чтобы автоочищалась. Заходить каждый раз вручную тыкать? Жесть же. Ну а вообще надобна история изменений файлов - как у известно кого. Без неё прожить конечно можно, но ОЧЕНЬ печально.

 

Собственно, это все претензии. Закроете их - главный конкурент будет в отстое. Ну и апгрейдите железо - уже отказы, как посмотрю, сыпятся. :)))

Марк
28 января 2016, 13:02

с какими событиями?я все проспал.им бы как миними 500гб пользователям давать за раз,а не 10.смех.

saanvi
28 января 2016, 13:02

События - с dropbox валит народ толпами. 500Гб-то за что? Я согласен, что это должен быть платный сервис для больших объёмов, но его ещё надо дорабатывать.

Марк
28 января 2016, 13:02

за то,что мы есть.китайцы своим пользователям вообще ТБ раздают и не спрашивают - за что.а где по читать о дропбоксе и почему они  с него бегут?

Алексей
28 января 2016, 13:02

Уважаемые разработчики, посмотрите пожалуйста в сторону разработки плагина для moodle.org У системы огромное количество пользователей по всему миру, найдется много желающих использовать облако Яндекс.Диска. Основные конкуренты уже все постарались http://docs.moodle.org/22/en/Repositories

Ход за вами! Мы очень надеемся...

 

Марк
28 января 2016, 13:02

авторы,что это за фигня вместо корзины появилась? ужассс.уберите,уберите я ее боюсь

smile74100
28 января 2016, 13:02

Уважаемые разработчики!

 

После обновлений перестал работать SDKsample.WPF на c#(https://github.com/yandex-disk/yandex-disk-sdk-csharp). Мне кажется проблема в получении списка содержимого диска.Пожалуйста, обновите пример или объясните как это исправить!..

KochevM
28 января 2016, 13:02

Потверждаю! После компиляции нормально проходит авторизацию, но не может получить список файлов. Мб кто знает как исправить?

sm96
28 января 2016, 13:02

Уважаемые разработчики, появилась проблема приложении для арндроида, при загрузки файлов с яндекс диска на карту памяти телефона. Во встроенную память телефона файл копируется без проблем. При попытке сохранить этот же файл на карту памяти выдает ошибку копирования.

htsinfo
28 января 2016, 13:02

Здравствуйте.

 

Сделайте пожалуйста так что бы приложение диска установленное в телефон можно было спрятать, изменить его название, сделать к нему другую картинку, а лучше просто спрятать.

Victoria
28 января 2016, 13:02

Не могли бы Вы пояснить, для чего прятать приложение?

htsinfo
28 января 2016, 13:02

Попробую объяснить.

 

Хочу настроить приложение диска в телефон детям, и что бы фотографии затем попадали в диск на сайт автоматом, что бы видеть что и когда делают дети и чем занимаются и что фотографируют, но что бы это приложение у себя в телефоне они не видели, вот зачем.

Знаете раньше была такая поговорка ""Если ты не знаешь чем занимаются твои дети, значит ты плохой родитель"" в наше дикое время, время однополых браков и почей дребедени эта поговорка становится уж очень актуальной. 

А поскольку вся жизнь у них сейчас с телефоном вот и набо бы такую фишку.

 

Victoria
28 января 2016, 13:02

Спасибо, обязательно подумаем над этим.

regiser
28 января 2016, 13:02

Подумайте плиз, это многим нужно. (+1)

Oughtem
28 января 2016, 13:02

Есть Windows Server 2008, на котором зарегистрированы и работают несколько пользователей. Как поставить Яндекс Диск только для одного пользователя, чтоб у других не было возможности им пользоваться? По дефолту он ставится для всех юзеров.

Victoria
28 января 2016, 13:02

Для этого необходимо устанавливать Диск из файла, скачанного со страницы https://disk.yandex.ru/download/. При установке из этого файла программа ставится для текущего пользователя.

Sneg
28 января 2016, 13:02

Пробовал устанавливать таким образом, в результате на сервере терминалов диск был установлен для всех пользователей. И Яндекс-диск даже не задал вопроса - устанавливать для всех или для одного... Подскажите, как же тогда делать.

pauchok-zanuda
17 января, 06:04
Victoria,
pauchok-zanuda
15 января, 20:30
Здравствуйте. Объясните пожалуйста зачем нужна " ЛЕНТА" и почему нельзя её отключить?
О какой конфиденциальности может идти речь если в любой момент вся информация становится общедоступна?
Очень хочется что бы "ленту" можно было бы заблокировать...
   Очень, Вас, прошу ответить.
bypsix
28 января 2016, 13:02

как разместить сделанный скриншот в ответе на каком-то форуме, что вставлять в теги [img][/img] ?

sapsoftware
28 января 2016, 13:02

Дорогие разработчики, подскажите, планируете ли сделать нормальное контекстное меню для MacOS как у двух ваших конкурентов. Путь через Service->Yandex это перебор для пользователя.

Если да, то какие ожидания по срокам, если нет, то почему?

 

Спасибо!

 

ae2019
12 июня 2017, 11:17
Зачем вы сделали в контекстном меню когда кликаешь правой кнопкой по иконке Яндекс-диска в трее   внизу где всегда делают "выйти из программы"  открыть папку яндекс диска?
это очень очень бесит. Невозможно быстро закрыть программу! Я работал программистом с 2001 года и никогда так не делали, если ты хочешь закрыть - надо дать возможность закрыть, а не предлагать "открыть" на этом месте .
b.babai2010
30 апреля 2018, 19:48
очень сложно постаяно тупит 
dolgagarina
26 декабря 2018, 13:40
Добрый день,
Хочу узнать, почему в приложении для windows нет опции поиска файла. Мне кажется, что было бы очень удобно.
pauchok-zanuda
15 января, 20:30
Здравствуйте. Объясните пожалуйста зачем нужна " ЛЕНТА" и почему нельзя её отключить?
 О какой конфиденциальности может идти речь если в любой момент вся информация становится общедоступна?
Очень хочется что бы "ленту" можно было бы заблокировать...
sg.bk
1 марта, 22:38
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Возможна ли ввести опцию уведомления на указанный эл.адрес о скором заполнении Я.диска, уровень в %% или в Гб чтобы вводил сам пользователь?
Спасибо.
Denis
10 марта, 14:43
Сделайте поиск дубликатов файлов. При загрузке больших объемов, бывает, что загружаются и отмененные загрузки и новые, потом на диске по 2 дубликата, которые трудно отфильтровать и удалить.
Nikolay Баженов😎
29 марта, 11:54
Забыл логин и пороль и нет номера телефона на который регистрировались что делать  
Дмитрий
сегодня, 15:49
А сделайте, пожалуйста, мультиаккаутность в программе. Очень надо. Ибо нужно и свой Я.Диск и рабочий и приходится выкручиваться. 
Заранее благодарю!!! 