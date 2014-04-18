Блог Диска

Блог Диска

«Позвоните родителям» или новое приложение Фоторамка от e-Legion

Компания e-Legion разработала сервис «Фоторамка» для активных пользователей Яндекс.Диска. Разработчики выпустили одновременно два приложения – для мобильных Android-устройств и для компьютеров с операционной системой Windows. С помощью этих приложений планшет на Android и компьютер или ноутбук можно использовать не только по прямому назначению, но и как фоторамку.


Приложения умеют по одной кнопке запускать слайд-шоу из любой папки на Яндекс.Диске, в том числе из папки с общим доступом и из вложенных папок. Новые фотографии, которые появляются в папке, будут демонстрироваться в первую очередь. Если подключение к интернету временно отсутствует, приложение будет показывать ранее загруженные фотографии. Приложение для Windows умеет показывать не только слайд-шоу, но также обои на рабочий стол и заставки экрана.

Такую программу можно поставить как себе, так и своим старшим родственникам. Показывайте бабушкам новые фотографии внуков, а папам – свежие трофеи с рыбалки. Вам достаточно будет настроить для них приложение и научить пользоваться одной кнопкой для доступа к новому семейному облачному фотоархиву.


 

Приложение реализовано при помощи SDK Яндекс.Диска для Android и Windows. Подробнее о своем опыте разработки ребята рассказали в своем блоге на Хабре


Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска.

10 комментариев
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petrsuslov80
28 января 2016, 13:02
Не люблю рамки
Sergey Zaytsev
28 января 2016, 13:02

Не знаю кому - как, а как по мне, так очень даже круто! Молодцы парни!

Марк
28 января 2016, 13:02

молодцы в том плане,что все таки делаются плюшки,но не молодцы.вы бы лучше плеер улучшили,онлайн совсем не посмотреть с диска и что это за корзина коричневых оттенков? ромбо-пиксель какой то.ну можно же по красивше было сделать.+если папку сделать общей а в ней несколько подпапок общими будут только папка и первая подпапка в ней.

alexgearbox
28 января 2016, 13:02

Господа, привлеките знающих русских язык людей оформлять тесты! Печально же читать такие заголовки. Правильно должно быть: „«Позвоните родителям», или Новое приложение «Фоторамка» e-Legion“.

 

И сколько можно в ссылки кавычки-ёлочки заводить? Ужасно же смотрится!

Vessna005
28 января 2016, 13:02

почему на диске не все фотки, что я загрузила? Там больше половины не хватает. 

Vessna005
28 января 2016, 13:02

ну и в  догонку. Я не хочу, чтобы фото хранились на моем рабочем столе в папке Яндекс.Диск. Получается, когда я в  этой папке удаляю фото, то оно  удаляется и с Яндекс.Диска. Фигня какая-то получается!

saanvi
28 января 2016, 13:02

Дык вы почитайте, что это за сервис и зачем он нужен.

Vessna005
28 января 2016, 13:02

бесплатный сервис для хранения ваших файлов. У него есть еще другое предназначение? 

saanvi
28 января 2016, 13:02

Сервис синхронизирует папку на вашем компьютере с содержимым в сети. Все манипуляции, что вы делаете с папкой на компьютере, отражаются и в сети. Иного принципа быть как бы и не может. Единственное исключение - вы можете подключить Яндекс.Диск по протоколу WebDAV как обычный сетевой диск, который не будет отражаться ни в какой папке. Но у этого способа есть неудобные нюансы, хотя кому как.

madsherbv
сегодня, 07:33
Приложения такого, к сожалению, нет Есть какой то аналог?