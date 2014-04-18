«Позвоните родителям» или новое приложение Фоторамка от e-Legion

Компания e-Legion разработала сервис «Фоторамка» для активных пользователей Яндекс.Диска. Разработчики выпустили одновременно два приложения – для мобильных Android-устройств и для компьютеров с операционной системой Windows. С помощью этих приложений планшет на Android и компьютер или ноутбук можно использовать не только по прямому назначению, но и как фоторамку.



Приложения умеют по одной кнопке запускать слайд-шоу из любой папки на Яндекс.Диске, в том числе из папки с общим доступом и из вложенных папок. Новые фотографии, которые появляются в папке, будут демонстрироваться в первую очередь. Если подключение к интернету временно отсутствует, приложение будет показывать ранее загруженные фотографии. Приложение для Windows умеет показывать не только слайд-шоу, но также обои на рабочий стол и заставки экрана.

Такую программу можно поставить как себе, так и своим старшим родственникам. Показывайте бабушкам новые фотографии внуков, а папам – свежие трофеи с рыбалки. Вам достаточно будет настроить для них приложение и научить пользоваться одной кнопкой для доступа к новому семейному облачному фотоархиву.





Приложение реализовано при помощи SDK Яндекс.Диска для Android и Windows. Подробнее о своем опыте разработки ребята рассказали в своем блоге на Хабре.



Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска.