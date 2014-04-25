Блог Диска

Блог Диска

Совместный доступ — это просто!

Собираетесь с друзьями в отпуск?  Создайте на Яндекс.Диске общую папку, пригласите друзей и сохраняйте всё то, что может вам пригодится: фотографии необычных мест, путеводители, электронные билеты и бронь гостиниц. Обо всех изменениях в папке вы и ваши друзья узнаете по почте или из уведомлений в приложениях Диска.

Мы добавили кнопку создания общей папки в одноимённый раздел, чтобы упростить организацию совместного доступа. Вам больше не придётся отыскивать папку, которую нужно сделать общей, просто выберите её из выпадающего списка.






Обновился и диалог настройки доступа. Теперь пригласить друзей можно буквально в один клик.



Кстати, отправить приглашение можно не только по почте, но и личным сообщением в Facebook. Если у ваших друзей ещё нет Диска, они смогут завести его, принимая ваше приглашение.
54 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
seoforfood
28 января 2016, 13:02

Разве раньше папку на Я.Диске нельзя было сделать общей через ссылку? Я вроде такое делал.

Друзей пригласить можно только с почтой на Яндексе?

Марк
28 января 2016, 13:02

что вы сделали с корзиной?нужно срочно убрать этот квадрат цвета детской неожиданности.и почему теперь,чтобы удалить все из корзины в нее нужно зайти? неудобно.очень нужна кнопка - удалять мимо корзины

anyksenya
28 января 2016, 13:02
Спасибо за ваш отзыв, мы подумаем о смене значка Корзины. Удалённые с Диска файлы всегда помещаются сначала в Корзину, чтобы у вас был шанс передумать. Чтобы очистить Корзину не обязательно в неё заходить, достаточно просто выбрать её и нажать "Очистить Корзину" на правой панели.
Марк
28 января 2016, 13:02

ничего подобного. нажимаю на корзину. выделив ее ничего не происходи и только зайдя в нее в правом верхнем углу мы видим кнопку - очистить.это крайне неудобно .

anyksenya
28 января 2016, 13:02
Действительно сломалось. Починим!
bor-mobile
28 января 2016, 13:02

Уважаемые разработчики!

Ответьте, пожалуйста, есть ли возможность пользоваться функцией "Получить публичную ссылку" в программе Яндекс.Диск и при этом, избежать синхронизации Яндекс.Диска и папок на компьютере?

Яндекс.Диск очень удобен для хранения файлов в "облаке". Зачем мне засорять свой компьютер тем, что я хочу поместить в облако?

Сейчас получается так:

Я хочу поделиться файлом размером в несколько гигабайт с кем-либо. Я выбираю в контекстном меню проводника "Получить публичную ссыдку".

В итоге у меня три копии файла:

1. В месте оригинального расположения

2. В папке Яндекс.Диска

3. В облаке.

 

Кроме того:

1. Этот же файл появляется на всех компьютерах, где у меня установлен Яндекс.Диск

2. На компьютер мне сливается все содержимое того, что я храню на Диске.

 

Это очень неудобно! Это для меня на данный момент является единственной причиной, почему я не использую программу.

 

Большая просьба: Добавьте опцию "одностороннего" обмена, с возможностью поместить файл на Яндекс.Диск и получить публичную ссылку, но не выполняя синхронизацию.

Новые возможности - очень хорошо! Удобно, скорее всего, буду пользоваться.А с корзинкой и правда беда какая-то :)
Марк
28 января 2016, 13:02

тут никого нет,кроме пользователей).мне тоже интересно получить ответ о коричневой корзине. но целый день не але

bor-mobile
28 января 2016, 13:02

Мне казалось, это официальный блог Яндекс.Диска и тут должны появляться и отвечать разработчики.

Марк
28 января 2016, 13:02

уже редко,редко появляются тут,видимо проект выходит/вышел из бета версии.а в выходные их тут в принципе нет.

apollo2k4
28 января 2016, 13:02
То что вы описываете давно есть, оно не очень очевидно, но оно есть.
Создайте папку в Диске и в клиенте снимите галочку чтобы она синхронизировалась на этот клиент.
Зайдите в веб интерфейс и закачайте туда файл через веб, или потянув его в настройках клиента на папку которая не синхронизирована.
Зайдите в веб интерфейс и сделайте его публичным и скопируйте ссылку
bor-mobile
28 января 2016, 13:02

А зачем мне тогда клиент?

apollo2k4
28 января 2016, 13:02
Действительно зачем?
С вашим шаблоном использования он не нужен, вы хотели чтобы вам сделали просто закачку на сервер? Вам рассказали как это можно сделать средствами клиента.

Не устраивает – есть API найдите того кто сделает так как вам нужно.
Сервис немного не под это заточен.

Идите на mega.co.nz там так как вы хотите…
bor-mobile
28 января 2016, 13:02

Спасибо за ваше мнение.

Не то, чтобы я хотел - я не заказчик. Но, думаю, раз ужа разработчики делают что-то, мое пожелание их может заинтересовать.

Насчет API уже думал - нет времени. Будет - сяду и напишу.

Насчет пойти куда-нибудь - я, пожалуй, пока подумаю. :)

Марк
28 января 2016, 13:02

потом нам похвастайтесь

anyksenya
28 января 2016, 13:02
Для того, чтобы поделиться файлом, он должен оказаться на Диск. По-другому быть не может :)
Вы можете сделать на Диске несинхронизируюемую папку и делиться файлами из неё, например, через веб-интерфейс Диска.

Корзину починим. Спасибо за внимательность!
crazypandamgn74
28 июня 2017, 10:21
anyksenya,
Добрый День. Подскажите пожалуйста, как удалить  участников с яндекс диска которые были подключенны к совместному доступу
Александр
28 января 2016, 13:02
А где пригласить из Вконьакт!???
anyksenya
28 января 2016, 13:02
К сожалению, ВКонтакте убрал из своего API возможность отправить личное сообщение, поэтому мы не можем отправлять приглашения в эту социальную сеть.
Марк
28 января 2016, 13:02

когда все раздают места в своих облачных хранилищах яндекс на оборот,забирает.-10гб за что то там

anyksenya
28 января 2016, 13:02
Наверняка у вас в почте есть письмо с подробностями, почему забрали 10 ГБ. Просто так ничего пропадать не должно. Если это ошибка, мы обязательно разберёмся.
smile74100
28 января 2016, 13:02

Уважаемые разработчики!

После обновлений перестал работать SDKsample.WPF на c#(https://github.com/yandex-disk/yandex-disk-sdk-csharp). Мне кажется проблема в получении списка содержимого диска.Пожалуйста, обновите пример или объясните как это исправить!..

KochevM
28 января 2016, 13:02

Потверждаю! После компиляции нормально проходит авторизацию, но не может получить список файлов. Мб кто знает как исправить?

apavelm
28 января 2016, 13:02

Подскажите, когда появится Я.Диск для ПДД?

anyksenya
28 января 2016, 13:02
Мы думаем о добавлении ткой возможности. Точных сроков назвать не могу. Следите за нашими новостями!
Артур
28 января 2016, 13:02

хочу чтоб запоминал сортировку Я.Диск. каждый раз приходится нажимать сортировать По Дате, потом нажимать По убыванию. надо чтоб свои настройки диск сохранял.

Sole
28 января 2016, 13:02

ДВС!

1.Добавьте частичный доступ - чтобы участники не могли изменять/перемещать/удалять чужой материал и могли загружать свой.

2.Добавьте возможность создателю папки, запрещать редактировать выбранные им папки и файлы внутри общей.

3.Добавьте журнал изменений, который будет следить за изменением* каждого файла. Писать что и на что изменено, дату и время последнего изменения, почту участника, который изменил.

4.В браузере яндекс.диска при выделении файла папки, написанно дата ее изменения или создания. Добавьте пункт- почту того, кто совершил изменение.   То же касается удалений. В корзине можно написать кто совершил удаление.



*Изменение названия, редактирования текста внутри файла, подмена своим файлом, перемещение и копипаст в другие папки(внутри общей) и тому подобное

Спасибо,

Дмитрий.

Александр
28 января 2016, 13:02

Пожалуйста, добавьте возможность делиться (расшаривать дальше) совладельцу общей папки с другими, как это устроено в дропбокс, а не только её автору.

Sole
28 января 2016, 13:02
Добавить частные и публичные папки. В публичные папки любой совладеец может позвать друзей, в частные - только создатель.
Или же, если соучастник вашей папки кого-нибудь приглашает, то вы получаете письмо на  почту и потом решаете дать этому человеку разрешение или нет.
kostya3gtr
28 января 2016, 13:02

сделайте воможность просмотра истории изменения файлов, а то не удобно потом искать что и где было изменено.

Sole
28 января 2016, 13:02

(+1)

mgt.top
28 января 2016, 13:02

(+1)

Юг К.
28 января 2016, 13:02

Было бы неплохо чтобы можно была настроить доступ только на закачку файлов, без удаления. 

cornet
28 января 2016, 13:02

Я создал общую папку, почему при выкладывании в нее свободное место отбирается у всех пользователей?

Victoria
28 января 2016, 13:02

Так и должно быть — общая папка занимает место у каждого из её участников. В противном случае можно было бы регистрировать множество аккаунтов и самому себе открывать доступ к папкам на них.

cornet
28 января 2016, 13:02

Ну это же не правильный подход, так работать не возможно. Сделайте возможность для аккаунтов у которых больше 20 гигов создавать общие папки, которые не будут занимать место у других.

Sole
28 января 2016, 13:02

Общие папки с полным доступом должны занимать место у всех участников. А вот папки с доступом "только просмотр" можно бы сделать невесомыми у других участников.

Victoria
28 января 2016, 13:02

Спасибо! Обязательно подумаем.

 

cornet
28 января 2016, 13:02

Мне такого недостаточно, мне надо чтобы небольшая группа человек могла выкладывать на мой аккаунт файлы. И как-то не хочется создавать им всем огромные аккаунты забитые одной и той же инфой. Пожалуйста рассмотрите и мое предложение о градации аккаунтов на 2 каттегории: до 20 гигов и выше 20 гигов (можно поднять планку до 30 или 40 или 50 ГБ как вам покажется целесообразнее)

help.buh1c
15 августа 2017, 15:31
Sole,
+1
AlexeyDrjahlov
17 декабря 2017, 06:37
cornet,
+1 Купил себе 1Tb платный аккаунт, хотел использовать совместно с супругой. Поделился с ней доступом к папке, т.е. она грузит в мою (!) папку фотографии, а ей система отнимает место от её бесплатного лимита. Ну это как-то неправильно вообще.
towa48
15 декабря 2018, 12:31
AlexeyDrjahlov,
+1
Басенко Игорь
28 января 2016, 13:02

Скажите, общая папка для приглашённого как будет учитыватсья по мексту?

Когда приглашённый в общую папку будет заливать туда файлы, место чьё  будет расходоваться? Владельца папки или того, кто закачивает файл?

Victoria
28 января 2016, 13:02

Общая папка занимает место у всех участников, а также у владельца. Если кто-либо из участников загрузит файлы, они займут место у всех, у кого есть доступ к папке.

 

AlexeyDrjahlov
17 декабря 2017, 06:38
Victoria,
Вот это прямо отстой. Тогда весь смысл покупки нивелируется. ((
Егоров
28 января 2016, 13:02

Проблема! Слетает общимй доступ, при повторном подключении используется уже другая папка 1

Victoria
28 января 2016, 13:02

А как именно доступ слетает? Вы получаете письмо о том, что доступа к папке больше нет? Напишите, пожалуйста, как можно более подробное описание проблемы через форму http://feedback2.yandex.ru/disk/web/other/ , укажите дату и время, когда доступ пропал и имя папки, о которой идёт речь.

peregrine77
28 января 2016, 13:02

Происшествия в Санкт-Петербурге сегодня 21.09.2014

 ЧП в СПБ 

colobus32
19 января 2017, 06:51
Не нашел даже раздела куда можно поместить сообщение.
Не понимаю почему при записи файла во вновь созданную папку этот же файл всегда виден/размещается и в корневой директории диска ?
Что я делаю не так ?
Как избежать дублирования одних и тех же файлов на диске ?


dkolco1
31 января 2017, 09:02
Добрый день. Подскажите как мне завести яндекс диск на организацию?
Чтоб можно было с трех компьютеров просматривать содержимое папки, изменять и добавлять)
shit-e
23 января 2018, 15:14
Как можно увеличить количество общих папок?
y.smalldata
1 июня 2018, 11:54
Как можно увеличить количество общих папок? (>50)??
litvinchukds
11 июля 2018, 11:30
Добрый день.
есть ли возможность рассылки уведомлений при изменении содержания в папке Яндекс.Диск?
Кира
4 февраля 2019, 01:17
Можно ли предоставить полный доступ к диску, не к отдельной папке, а ко всему диску?
samodurova.photo
вчера, 22:00
очень криво реализована функция! если мы дали доступ кому-либо ко всей папке, то если заходим дать доступ 3ему человеку не ко всей папке (а только к части папки / подпапкам) -он не дает это сделать((( настроить работу для организации невозможно

получается надо убирать общий доступ от папки, заходить внутрь ее, и давать доступ отдельно каждой папки внутри!

затем они появляются у человека прямо в корне яндекс диска, и их не перетащить в другие папки! не настроить удобную структуру папок никак(((