Совместный доступ — это просто!
25 апреля 2014, 11:55
Мы добавили кнопку создания общей папки в одноимённый раздел, чтобы упростить организацию совместного доступа. Вам больше не придётся отыскивать папку, которую нужно сделать общей, просто выберите её из выпадающего списка.
Обновился и диалог настройки доступа. Теперь пригласить друзей можно буквально в один клик.
Кстати, отправить приглашение можно не только по почте, но и личным сообщением в Facebook. Если у ваших друзей ещё нет Диска, они смогут завести его, принимая ваше приглашение.