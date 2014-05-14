Блог Диска

Блог Диска

Редактируйте фотографии в Диске

Сегодня на борт Яндекс.Диска был поднят и установлен новый модуль – редактор изображений. Он поможет выровнять цветовой режим, резкость и контрастность, исправить дефекты, отбелить зубы на фотографии или устранить “эффект красных глаз”. Для любителей художественного оформления в редакторе есть целых 24 фильтра (ищите их в «эффектах»), 12 вариантов рамок и инструменты для рисования, а также накладные кисточки, усы, шляпы, стрелки, баблы.

Мы уже протестировали его на коллегах:

 

Чтобы начать пользоваться фоторедактором, достаточно кликнуть на файл в Яндекс.Диске и нажать кнопку «редактировать»:  



Теперь перед вами множество режимов и фильтров  :



Больше не нужно скачивать и устанавливать дополнительные программы – все необходимые инструменты можно применить к загруженным в Яндекс.Диск изображениям. Не беспокойтесь за результаты ваших экспериментов: исходная фотография сохранится, а все изменения будут доступны в копиях.

Редактировать фотографии можно не только в вебе, но и в мобильном приложении Яндекс.Диска для  Android.

 

Версия для iOS появится в AppStore совсем скоро.  

Пробуйте наш новый редактор и делитесь вашими шедеврами с друзьями.

Команда Яндекс.Диска.

95 комментариев
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shuik
28 января 2016, 13:02

Да понравилось, спасибо. Будете ли делать хотя бы приметивный редактор текстовых фалов и таблиц?

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Спасибо на добром слове! :) Про редакторы обязательно подумаем.

JanB
28 января 2016, 13:02

Я бы хотел, что бы у Яндекса было что вроде Google Docs или Office Online

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть

Алексей Ш.
4 февраля, 18:21
murlimanohar,
У меня тоже
Blinks44
28 января 2016, 13:02

Спасибо!

Когда же нам ждать обновление для ios с оффлайн файлами и редактором?

1) Планируется ли ввести возможность видеть и работать с файлами на windows и mac без скачивания папки на компьютер? Т.е. сейчас можно указать какие папки не синхронизировать с компьютером и они сразу удаляются вообще, а хотелось бы, чтобы их можно так же было видеть, но они не занимали место на компьютере "Редактирование на лету через интернет"

2) На ios не заливаются файлы объемом больше 3 гигабайт и так же плохо работает загрузка фотографий (ни строки состояние и частые сбросы заливки)

Никита
28 января 2016, 13:02

Обновление с Офлайн-файлами для iOS будет совсем скоро

 

2) Эту проблему знаем, исправим. Работаем над стабильностью автозагрузки.

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть

Иванов Дмитрий
28 января 2016, 13:02

Хорошая штука.

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть

Артем
28 января 2016, 13:02

Понравилось, много функций. Надеюсь фильтры для фоток будут добавляться.

А когда ожидается солнечный интерфейс для андроид приложения?

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Солнечный Андроид-Диск будет уже совсем скоро. Про допольнительные фильтры подумаем, спасибо за предложение. 

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть!? Может он не для всех?

Марк
28 января 2016, 13:02

почему только для айфона? в айпаде тоже есть камера

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Редактор появится для iOS, т.е. будет доступен и на телефоне, и на планшете. 

Спасибо, что заметили - исправим. 

Т
28 января 2016, 13:02

Класс! я люблю ядиск)

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть!? Может он не для всех?

MEVOKS
28 января 2016, 13:02
Яндекс.сторе нет обновленного диска. Как скоро появиться?
Никита
28 января 2016, 13:02

Уже появился, проверьте еще раз.

MEVOKS
28 января 2016, 13:02
Огромное спасибо, обновил))
INVIZ
28 января 2016, 13:02

Попробовал сделать обрезку, изображение стало с низким разрешением, весило 2,7 Мб, стало 64 Кб. Исправляйте :-)

Исаев Дмитрий
28 января 2016, 13:02

Класс!!!:-)А редактор буде доступен автономно-как приложение "скриншоты" к Янндекс.Диску?Или я сильно губу раскатываю?

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

На наш взгляд, редакторов отдельно от Диска уже достаточно :)

rezident
28 января 2016, 13:02

То есть, обсуждаемый инструмент предназначен НЕ для тех, кто пользуется Яндекс.Диском у себя на компьютере, а только для тех, кто каждый раз заходит на диск через веб-интерфейс...

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть

krdsev
28 января 2016, 13:02

Простите, но у меня вопрос. Почему все изменения после редактирования не сохраняются в отдельный файл, а заменяется оригинал?

Хочется, чтобы была возможность не терять оригинальные фото, а новые - отредактированные - сохранялись либо в отдельный альбом/папку, либо хотя бы как отдельный файл.

В остальном спасибо. Очень понравились нововведения.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Все изменения сохраняются в копии файла. Оригинал сохраняется в исходном состоянии. Проверьте, пожалуйста.

krdsev
28 января 2016, 13:02

Да, оригинал остаётся прженим, но превью в альбоме и ссылка на фотку на другом ресурсе изменяются. Кнопка "просмотреть оригинал" неочивидна.

Простая ситуация: я поделился фотографией из альбома разместив код на неком ресурсе. Затем я изменил фотографию, но не хочу, чтобы по ссылке были видны мои художества, а ссылка не менялась! В итоге все видят измененную фотографию, а при клике оригинал. Зачем это?!

Оригинал на то и оригинал, что остаётся неизменным, а с копией делай что хочешь.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Поскольку речь про альбомы, осмелюсь спросить, вы точно про Диск? Или может речь про Яндекс.Фотки, где тоже появился редактор? 

krdsev
28 января 2016, 13:02

Да, я про фотки, но редактор везде один.

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть!? Может он не для всех?

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть

wmas
28 января 2016, 13:02
В онлайн версии, если добавить сразу несколько эффектов (т.е. использовать разные инструменты: добавить стикет, применить фильтр, сфокусировать, добавить рамку и т.п.), отредактированная копия картинки не создаётся... ничего не происходит, дорабатывайте.
Chivorotkiv
28 января 2016, 13:02

Планируете ли вы развивать Яндекс.Фотки и интегрировать их с Яндекс-диском?

На данный момент я нашёл только возможность залить яндекс-фотки на яндекс-диск. Хотелось бы чего-то двухстороннего. Потому что интерфейс яндекс-фоток не удобен для управления, для операций с большим количеством файлов.
 

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Да, мы планируем интегрировать Фотки и Диск. Следите за анонсами сервисов.

ws5
28 января 2016, 13:02

Почти в каждом приложении от "Я" доминируют светлые тона - 70-80% одного только белого цвета, планируется ли возможность переключения темы - со светлой на темную и наоборот, как это реализованно в большенстве популярных app для Android. Дизайн дизайном, но практичность должна стоять выше - светлые тона весьма энергозатратны для AMOLED дисплеев (100% всех смартов от Самсунг имеют такие дисплеи), поэтому было бы неплохо и ваших приложениях иметь возможность инверсии цвета. Спасибо

vikt.mironoff2014
28 января 2016, 13:02

Как интересно... Супер!

Александра Копиевская
28 января 2016, 13:02

Константин Павлов

Сделайте дополнительную настройку в мобильном и десктоп-приложении яндекса - не импортировать видео. Очень неудобно выходит, когда при подключении флешки от GoPro яндекс диск пытается утянуть FullHD видео вместе с фотками и потом возмущается, что в облаке места мало.
В OneDrive такая настройка есть.
lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Спасибо за пожелание, постараемся учесть в будущих версиях. 

sveta.minyaeva11
28 января 2016, 13:02

Спасибо, с таим редактором стало интересней, но вот если бы еще увеличить размер фото на превью, качество фото от этого бы только выиграло!:-)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

В итоге редактируется полновесная копия фото, или вы про что-то другое?

sveta.minyaeva11
28 января 2016, 13:02

Да, про что-то другое, в простом просмотре все фото маленького размера, хочется побольше или сделайте опцию чтобы можно было увеличить, по желанию, как раньше, мне нравилось смотреть фото немного в бОльшем размере. Даже очки мало помогают, не видна красота фото!

fotinar
28 января 2016, 13:02

пропустила ваш комент,свой написала ниже, но полностью соласна

Алексей Тов.Жюков
28 января 2016, 13:02
Спасибо за труды! А можно сделать чтобы по правому клику на на значке в трее или при наведении курсора показывался качаемый в данный момент файл, не просто счетчик скачиваемых файлов (можно даже показывать его миниатюру в шапке по правому клику в районе слов ДИСК СИНХРОНИЗИРОВАН
Марк
28 января 2016, 13:02

давно уже у них что то похожее прошу

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Спасибо за пожелание. Быстро не обещаем, но стараемся учесть как можно больше пожеланий со временем. 

peregrine77
28 января 2016, 13:02

 ссылка 4 

fotinar
28 января 2016, 13:02

Яндекс диск ты могуч, но плиз не обрезай настолько фото!

Конечно молодцы и спасибо!! вот только жаль мало применимо :-)

Поясняю.

Пошла играться с вашим редактором на своей фотке, удивилась, что разрешение выдает сразу мелкое даже в оличае от формата простого просмотра.

Ну "потворила" чуток с фоткой через ваше редактирование, сохранила, захотела поделиться и бац - а фотка-то так и осталась МАЛЮСЕНЬКАЯ.

Не удобно смотреть итог ... Ну сами убедитесь - маловато будет - http://yadi.sk/d/148oKd3WQMVpE

И еще:

поясните если не знаю плиз или сделайте возможность, вставлять ссылку в код на форумах в блоках чтобы люди не переходя сразу видели фото , ну пусть там будет ваша ссылка добавочно если надо ...

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Изменения в редакторе применяются к фото оригинального размера. И на выходе получается фото оригинального же размера. Если заметите подобную проблему, то напишите нам в поддержку, пожалуйста, предоставив по-возможности ссылки на исходное фото и отредактированную версию. 

Марк
28 января 2016, 13:02

еще б комментарии прикрутили). зверь у вас красивый

Марк
28 января 2016, 13:02

полчаса не мог зайти в диск.ошибка 500

lidiapopelo
28 января 2016, 13:02

Спасибо за сообщение. Проверьте, пожалуйста, сейчас уже все в порядке. 

Марк
28 января 2016, 13:02

есть такое дело). а еще раз напомню - исправьте корзинку :).да,да Карфаген должен быть разрушен

 

War-Hate
28 января 2016, 13:02

Нет никаких изминений только у меня что ли ?

VovanL
28 января 2016, 13:02
перестал работать яДиск на андройде
Пишу сюда, единственное что нашел.

после майского обновления, приложение перестало работать совсем.

HTC Disire S Android 2.3.5

После установки, при открытии пояляется сообщение о критической ошибки, и так пока не удалить его совсем.
если просто установить, но не запуска, а просто открыть яндекс Карты, происходит тоже самое - ошибка и карты не работают, любое приложение Яндекса перестаёт работать. Приходится удалять Диск.

в Плеймаркете куча подобных отзывов!
Александр
28 января 2016, 13:02

У вас был хороший инструмент - Яндекс.Краски. Не думаете их интегрировать сюда же ? Было бы отлично

 

habrahabrHabr
28 января 2016, 13:02

Не выдали компенсации за, закрытие чата в почте(XMPP) Я.Онлайн, и за испорченный Windows...

Дизайн\интерфейс в почте(Я.Д.) испоганили: заходишь проверяешь почту почту, потом в диск, потом надо перейти в яндекс.музыка или на другой сервис, приходится возвращаться в почту и каждый раз при переходе лишний клик!

И ещё поиск гуляет куда попало, в почте он находится справа, а в Я.Д. слева!

Похоже вам нравится мучить пользователей?

tshavandina
28 января 2016, 13:02

Скажите, а как-нибудь можно быстро перенести фотографии с Яндекс.Диска в Яндекс.Фотки?

Люция
28 января 2016, 13:02
Дааа! Хорошая штучка)!. Бабушка (это я) голову сломала, но в чем-то все таки разобралась). Спасибо!!!
khaelroa
28 января 2016, 13:02

а не подскажите как можно данный редактор скриншотов удалить и сделать так чтобы яндекс.диск не скачивал обновления (галка в настройках "Установливать обновления автоматически" была снята)?

ig 276
28 января 2016, 13:02

После редактирования изображения в формате png результат преобразуется в jpeg, но расширение в названии файла при скачивании остаетя .png, приходится исправлять вручную.

krio
28 января 2016, 13:02

сегодня как-то грустно мой Диск закончился..

https://cloud.mail.ru/public/80728348ed53/2014-06-04 12-20-12 Яндекс.Диск.png
 

kostya3gtr
28 января 2016, 13:02

где-то на китайском сервере? А, или по новогодней акции успели взять?

kostya3gtr
28 января 2016, 13:02

Это круто, радуете)

Особенно на фоне того, что imageshack стал требовать обязательную платную подписку и начал удалять фотки.

kostya3gtr
28 января 2016, 13:02

Не относится к редактору, но картинки не удаляются с сервера. Вернее такая штука: если загрузить картинку, создать на неё публичную ссылку, открыть эту ссылку и в появившемся просмотрщике ПКМ скопировать адрес превью картинки типа https://downloader.disk.yandex.ru/preview/блабла или прямую ссылку типа https://leto5e.storage.yandex.net/rdisk/блабла то, даже если отключить публичную ссылку, картинку удалить с диска и облака (удалить из корзины), то всё равно по этой ссылке открывается она самая, в любом браузере :-| это не хорошо. Пять дней как удалил, а ссылка всё ещё рабочая.

kostya3gtr
28 января 2016, 13:02

удалились таки

dropbox-soset
28 января 2016, 13:02

Дибилы!

Заблокировали мне "1 ТБ" аккаунт якобы за какие то нарушения условий!!!

Просто отключили бы НАРУШАЮЩИМ файлам публичный доступ и всё!

 

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

Victoria
28 января 2016, 13:02

В случае неоднократного нарушения Пользовательского Соглашения (http://legal.yandex.ru/rules/ ), Яндекс в праве заблокировать аккаунт целиком — п. 4.4. Условий использования сервиса Яндекс.Диск (http://legal.yandex.ru/disk_termsofuse/ ).

Svet-soapmaker
28 января 2016, 13:02

а для какой версии андроида работает?

у меня 2.2.2 и не хочет...

Victoria
28 января 2016, 13:02

Диск может быть установлен только на Android версии 2.3 и выше.

Svet-soapmaker
28 января 2016, 13:02

обида(

ua6lcf
28 января 2016, 13:02

При попытке отредактировать изображение уже воторой час висит сообщение "отредактированная копия скоро появится" и ничего не происходит... Очистка кэша, смена браузера - захожу на страницу своего диска и опять все то же сообщение... Что делать?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:02

Кстати, у меня на планшете Prestigio PER5574BC был такой редактор картинок. Тоже от Aviary.

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть

murlimanohar
28 января 2016, 13:02

А у меня Не открывается  фоторедактор. Нажимаешь на фото, а там в строчке где должен быть ф.редактор, написано  просмотреть!?

Светлана Ш.
11 апреля 2016, 11:08
Уже давно пользуюсь Ядиском и его фоторедактором, но последние 2-3 недели у меня не работает настройка резкости. В чем может быть дело? Когда начинаю увеличивать резкость, фото уменьшается в 4 раза и помещается в нижний правый угол, а остальное остается черным цветом, при этом резкость не увеличивается, а наоборот уменьшается. Если делаю на уменьшение резкость, то все как раньше, без изменений.
Denis
21 декабря 2016, 20:49
Светлана Ш.,
плюсую, та же штука. 
плюс разрешение фотографий на выходе падает до каких-то невероятных значений вроде 640х480
Вячеслав Мороз
16 июля 2016, 18:45
Сделайте возможность поставить превью на папку с фотографиями. Сейчас превью есть у альбомов, и вообще красиво все, почему в яндекс.фотках просто папки? Альбомы - это типа коллекции, а в папках у меня лежат фотки по дням, это не значит, что превью им как то помешает.
nikolai.zhebrik
3 ноября 2016, 09:05
 я много    фоторедактировал зтим  способом,  куда  делся ?  очень   жалеют, спрашивал у авторов  на  яндекс  фото,ни кто не знает  ВЕРНИТЕ НАШ  ФОТОРЕДАКТОР  !!!!!!!                 самый  простой  без  лишеих  заморочек ,  Я  уже  2  месяца освоиваю предлогаемые           фоторедактор   \для  меня  сложные\    так  и  не освоил
Roman
11 ноября 2016, 19:12
Поворот фотографии уменьшает разрешение, небольшая цветовая корекция тоже уменьшает. Только у меня так?
Denis
21 декабря 2016, 20:50
Roman,
у меня любое изменение фотографии выдает на выходе что-то вроде 640х480. без разницы оригинал в 5мп или 20мп. это какая-то бага похоже... 
gorsklad.narv
24 декабря 2016, 15:57
Дорогие сотрудники Яндекс, если вы сделаете возможность изменять размер и, что самое важное, вес фотографий пачкой, я буду вам безмерно признателен. Это сэкономит мне кучу времени, так как перед отправкой фото по почте их очень нужно сжать.
galabulanova
21 марта 2017, 09:07
Шрифтов много,но они не работают,все одинаковые?
Александр Бавин
9 января, 10:22
Не открывается фоторедактор .

KirillHL
15 января, 23:38
не работает редактор, не могу найти / открыть
Алексей Ш.
4 февраля, 18:27
KirillHL,
Уменя тоже
e-skuratova
17 января, 14:04
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, куда пропал фоторедактор?
Или теперь он будет доступен только при условии подключения каких-то специальных тарифов? Благодарю за ответ.
gelf2009
29 января, 06:23
Устаревшая информация про фото редактор на Яндекс-Диске.
Димон Закиров
3 февраля, 13:14
Так себе могли бы, и лучше! 
zelenivek
15 марта, 11:22
Добрый день.Что случилось с фоторедактором, он пропал на совсем?
"Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!"
Марсель Брусов
26 марта, 21:33
А как редактировать сейчас не могу найти кнопку редактировать

nikolai.zhebrik
12 апреля, 06:41
    В файле    ЯД   исчезла    кнопка "редактирование" Помогите !
kandeleria
3 мая, 17:03
Я не могу найти эту функцию! Её отменили?
KirillHL
25 июля, 17:49
Вслед за пропажей редактора на блоге пропал отвечатель. Яндекс, помоги найти ответ )
zavhoz189gmail.com
вчера, 16:56
На виндовс редактирование вообще не показывает. На андроиде работает.