Блог Диска

Блог Диска

Яндекс.Диск — облачная платформа для приложений

Работать с данными на Яндекс.Диске можно разными способами: из приложений для компьютеров и смартфонов, через веб-интерфейс, по WebDAV или с помощью сторонних программ, интегрированных с Диском. Некоторые приложения просто позволяют управлять файлами на Диске, другие — предлагают дополнительные возможности.

Мы разместили информацию об этих приложениях на специальной странице в Помощи по Диску, чтобы любой желающий мог узнать о них. Страница будет пополняться по мере появления новых приложений и утилит.

Уже сейчас вы найдёте там:

Если вы знаете о других приложениях, предлагающих в настройках синхронизацию с Яндекс.Диском, расскажите нам. Мы проверим их и добавим в список.

Хотите интегрировать с Диском своё приложение , но не знаете с чего начать? Посмотрите документацию нашего открытого API.
37 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Ираида.
28 января 2016, 13:07

:-)(love) Разместила информацию в сообществах на майл.ру. Спасибо!

apollo2k4
28 января 2016, 13:07
Список программ интегрированных с Янекс.Диск это хорошо, только вот все ссылки ведут сюда же :)
anyksenya
28 января 2016, 13:07
Спасибо за внимательность :) Ссылки починили.
Starter
28 января 2016, 13:07

Доброго времени суток. Задумка Яндекс.Диска хорошая. Удобно сделано, загрузка быстрая, работать приятно. 

Это было хорошее. А теперь ловите тапки. Очень не хватает возможности запароливать файлы. Например, нужно передать только другу, хотя ссылка будет видна не только ему. В приложение Яндекс.Диск (в частности для Windows) очень не хватает функции, которая присваивала бы файлу статус либо личный либо публичный (выдавая при этом ссылку). Приходится для этого открывать браузер и заходить сюда.  

Надеюсь, буду услышан разработчиками. 

Спасибо.

anyksenya
28 января 2016, 13:07
Приложение для Windows умеет публиковать файл и копировать ссылку в буфер обмена. Сделать это можно, например, из контекстного меню файла.
О возможности закрывать файлы паролем подумаем. Спасибо!
ilonkin19801997
28 января 2016, 13:07

убирите имя того кто залил файл это очень простой доступ для взлома почты....

Mike
28 января 2016, 13:07

Согласен! (+1)

hajtina
28 января 2016, 13:07

А как имя пользователя, который поделился файлом, упрощает взлом почты?

ilonkin19801997
28 января 2016, 13:07

убирите имя того кто залил файл это очень простой доступ для взлома почты....

Максим
28 января 2016, 13:07

Согласен! было нормально нет взяли прикрутили никого не спрашивая. Придётся думать об альтернативе

Бурая
28 января 2016, 13:07

оч удобно - это первое.

2. не хватает "свойств" загруженной в диске папки, чтобы быстро сравнить при перетаскивании в несинхроПапки всё ли удачно перетащила сначало на диск с компа, потом из папки в папку....

3. дома 5 чел с почтой на яндексе... всем охота места на диске своём увеличить... но какжый адрес требует установить прогу Диска на комп,, а она уже там есть от первого адреса - что делать?

anyksenya
28 января 2016, 13:07
2. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, каких свойств папки не хватает? Папки, хранимые на Диске, такие же точно, как и любые другие папки на компьютере — просмотреть их свойства можно стандартными средствами системы. Если речь идёт о программе для компьютера.

3. К сожалению, сейчас получить дополнительный 1 ГБ на Диске можно только, установив программу на компьютер. И это должна быть первая установка Диска на этот компьютер. У нас в планах есть другие способы увеличения объёма Диска. Следите за новостями!
Бурая
28 января 2016, 13:07

Спасибо...

Вот у меня на диске есть папка с файлами. Если открыть папку, то размер каждого файла указан, но узнать общий вес всей папки я не вижу как. 

Подробнее: с целью экономии места в ноуте я синхронизирую с "диском" нужную мне папку, а потом перемещаю её в папку на "диске" которая отключена от синхронизации. С ноута эту папку я стираю и гружу на "диск" новую папку.... перемещения, сбои в инете и т.д. могут что-то не перетащить и здесь было бы очень удобно просто сравнить общий вес папки с файлами на "диске" и ноуте (до удаления)

 

 

 

 

volk1952012
28 января 2016, 13:07

Где найти автономный установщик?

earphone
28 января 2016, 13:07

у меня тот же вопрос. На пустую виндоус 8 от Acer не ставится. Просит либо вторичный вход включить либо автономным установить. Включение вторичного входа не помогает

astys2007
28 января 2016, 13:07

Почему игнорируется вопрос об автономном установщике?

bocukom
28 января 2016, 13:07
Уважаемая Служба поддержки,  ES Проводник при попытке добавления "Яндекс.Диска" выдаёт сообщение "ошибка авторизации". Что делать? Как справиться с проблемой?
anyksenya
28 января 2016, 13:07
Пожалуйста, напишите нам об этой проблеме в службу техподдержки и приложите скриншот ошибки. Мы обязательно проверим, можно ли решить проблему на нашей стороне,
ekvus
28 января 2016, 13:07
По-прежнему не работает, что делать?
wargrinder
28 января 2016, 13:07

У кого такая проблема, нужно просто поменять пароль. Видимо, не все пароли корректно обрабатываются

rostov-4life
28 января 2016, 13:07

Та же беда была. Удаление/создание заново не изменило результат. Удаление "сервера" с последующим закрытием  ES проводника (кнопкой "выход"), позволило подключиться без ошибок с тем же паролем. Пароль без кириллицы, название для отображения тоже.

Лёша
5 февраля 2016, 10:12
у меня двухфакторная аунтификация...и тоже ошибка авторизации
vicktorento
28 января 2016, 13:07

Неофициальное приложение Яндекс.Диска для Windows Phone из шапки - "больше не публикуется"  в магазине приложений Windows Phone.  С этим надо что то делать ;-)

anyksenya
28 января 2016, 13:07
Немного запоздало, но всё-таки расскажу, что у Диска появился официальный клиент для Windows Phone :)
Compas
28 января 2016, 13:07

Ужас, что произошло, яндекс диск синхронизирует без вопросов данные и удаляет, например если убить папку на сервере то удалит и на компьютере. Насколько я пользовался другими сервисами, то данные на локальном компьютере имеют приоритет или хотя бы можно выставить. Ай ай ай, это очень плохо. Если это возможно, разработчики прокомментируйте пожалуйста.

rostov-4life
28 января 2016, 13:07

Я не разраб, зато мне посчастливилось иметь браузер, который умеет переходить по ссылкам, например.

Compas
28 января 2016, 13:07

Пройдите по ссылке и приведите пожалуйста процитируйте решение, где и как можно настроить чтобы локальная версия не трогалась.

Victoria
28 января 2016, 13:07

Хранить файлы локально, но не синхронизировать их, можно, если файлы не находятся в папке Диска.

Если же нужно не хранить копии файлов на компьютере, а только на сервере Диска, можно отключить их от синхронизации — http://help.yandex.ru/disk/desktop/windows.xml#sync-win

helipopolis2011
28 января 2016, 13:07
Сегодня не смог загрузить в хранилище файл размером 107 мб. Через приложение windows на ноутбуке всё удалось. Фотографии при этом грузятся в автоматическом режиме исправно. Как бы разобраться в чём дело? Причина точно не в соединении с сетью. Может какие-нибудь логи вам отправить? Добавили бы кнопочку в приложение хотя бы на период отлова основных ошибок чтобы сразу прикрепить необходимую техническую информацию.
helipopolis2011
28 января 2016, 13:07
Сегодня не смог загрузить в хранилище файл размером 107 мб. Через приложение windows на ноутбуке всё удалось. Фотографии при этом грузятся в автоматическом режиме исправно. Как бы разобраться в чём дело? Причина точно не в соединении с сетью. Может какие-нибудь логи вам отправить? Добавили бы кнопочку в приложение хотя бы на период отлова основных ошибок чтобы сразу прикрепить необходимую техническую информацию.
ed.tockarev2014
28 января 2016, 13:07

Заранее извиняюсь, в деле новичек. Загрузил файл на яндекс диск. Можно теперь удалить программу? И файл с ноута если удалю то на яндексе останется он? Плиз не оставте без ответа

Victoria
28 января 2016, 13:07

Добрый день! Если файл загружен на сервер, то он на нём и останется, даже если Вы удалите программу Диска с компьютера. Главное — не удаляйте сам файл.

Антон
29 марта 2016, 13:04
Не удается подключить Яндекс-диск в приложении ES Проводник на Андроид, включена двухфакторная авторизация, пароль берется из приложения Яндекс-ключ
Andrey L.
вчера, 20:38
Поддерживаю вопрос по работе с Яндекс.Диском через ES Проводник на Андроид.
Также двух факторная авторизация через приложения Яндекс-ключ.
alex582240
15 апреля 2016, 12:32
Windows Phone. Приложение "Диск" -- "Ошибка при попытке авторизации".
"Почта" работает нормально, через браузер авторизация проходит и веб-интерфейс почты доступен, приложение "Диск" же авторизоваться никак не желает.
Moskov.Valery
3 мая 2016, 18:21
Присоединюсь к вопросу (хотя попутно уже накатал запрос в техподдержку, может быть уже имеется какой-то сервисгайд по этой проблеме)
skylap
10 мая 2016, 15:06
Присоединюсь к вопросу.