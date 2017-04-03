Блог Диска

Блог Диска

32 Гб навсегда за мобильную автозагрузку фото

Мы знаем, как трепетно относятся наши пользователи к своим фотоархивам. Ведь там запечатлены самые лучшие моменты путешествий, концертов, встреч с друзьями и родственниками. Конечно, все снимки хочется хранить в одном месте и не задумываться о том, что для новых фотографий места может не хватить.

Рады сообщить вам, что теперь мобильные приложения Диска не только организуют ваш архив фотографий, но и дарят дополнительные 32 гигабайта для хранения.

С 3 апреля до 3 июля включительно мы проводим акцию "+32 Гб за мобильную автозагрузку". Чтобы воспользоваться бонусом, включите автозагрузку в настройках мобильного приложения Яндекс.Диск для iOS или Android. После загрузки первой фотографии вы сразу получите дополнительные гигабайты. Если автозагрузка уже включена, ничего настраивать не нужно. Как только очередной снимок загрузится в Яндекс.Диск, вы получите дополнительные 32 гигабайта.

Новая версия приложения доступная в Google Play и AppStore

Команда Яндекс.Диска

305 комментариев
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nuralikrg
3 апреля 2017, 10:47
ООо я первый! Спасибо огроменое!! Ещё больше буду пользоваться вашим диском! 
Вадим
3 апреля 2017, 10:52
Обалденно!!! Крутая акция.
anastazja.sh
3 апреля 2017, 11:00
Чудесная акция! Спасибо большое! Вы такие молодцы! =) 
Janna
3 апреля 2017, 12:01
Яндекс, дорогой, спасибо!!! Я в восторге!!! О.. вот так подарок!!! Спасибо за всё!!! 7 лет с вами) Бесконечно люблю...!!!
Никита
5 апреля 2017, 10:30
Janna,
и Вам большое спасибо за то, что с нами! =) 
KoldLF
11 апреля 2017, 16:53
Никита,
Приглашения для друзей убрали?
krio
20 апреля 2017, 13:13
KoldLF,
+1
Руслан
3 апреля 2017, 12:48
Спасибо тебе, дорогой Яндекс!) Я ВСЕГДА с тобой:)
Сухоруков Александр
3 апреля 2017, 12:58
на какой период дается 32 Гб?
Никита
3 апреля 2017, 13:36
Сухоруков Александр,
32 Гб выдается навсегда. 
Сергей
3 апреля 2017, 13:39
Yandex foreve
kda2495
3 апреля 2017, 14:10
Приглашения для друзей убрали, думал больше никак не смогу расширить свои 12 Гб, а тут вот такой поворот! Спасибо!
Bakli
14 апреля 2017, 14:55
kda2495,
гигабайты за друзей остались, просто ссылка с информацией о приглашенных редиректит. 
http://imgur.com/a/InAqV
krio
20 апреля 2017, 13:04
Я.Диск,
расскажите с чем связано ограничение по инвайтам в 20 пригашенных? Вроде все дырки закрыты, почему бы людям не дать возможность реферальной программой по полной пользоваться?
ꓗꓥꓣ
3 апреля 2017, 15:15
Спасибо за поддержку и обновления приложения Яндекс.Диска для смартфонов на Windows 10 Mobile. В том числе и за эту акцию для смартфонов на Windows 10 Mobile.


Яндекс, вы самые лучшие!!! Спасибо что не забываете о пользователях своих приложений.
Обновлено 3 апреля 2017, 15:16
Владислав
18 апреля 2017, 05:10
ꓚꓗꓥꓣ,
поддержка и обновления приложения из Windows Store... Ха, как же)))
_AMD_
3 апреля 2017, 15:25
Круто. Спасибо большое. Давно таких подарков не было.


Очень надеюсь, что вы сделаете поддержку альбомов и будет отдельный альбом для нерассортированых (без альбома) фотографий (чего очень не хватает в Google фото)
Обновлено 3 апреля 2017, 15:26
Alexey Murzin
3 апреля 2017, 15:31
Круто, круто, круто, так держать!
Марк
3 апреля 2017, 14:57
урра,спасибо яндексу).я уж думал вам  диск больше не интересен и вы заморозили нововведения
decorroom2k
3 апреля 2017, 17:35
Тестируете face recognition? 
alexaprogsnew
3 апреля 2017, 17:56
У меня не добавляется 32 Гб. Загрузил уже 10 фото
Никита
3 апреля 2017, 18:39
alexaprogsnew,
подскажите, пожалуйста, какой логин используется для загрузки фото, мы проверим? 
natalja.manchencko
15 апреля 2017, 08:46
Никита,
Не сработало для natalja.manchencko :(
Роман
3 апреля 2017, 18:41
alexaprogsnew,
нужно включить автозагрузку фото с телефона в мобильном приложении Диска и загрузить фотографию через автозагрузку.
graphicc.ru
3 апреля 2017, 18:30
Огромное спасибо! П.С. Ждем когда появится праздничные календари в Яндекс Календарь и Заметочник - будет идеально!  
r.r.rinat
3 апреля 2017, 19:03
32 гб не добавились,  включил автозагрузку,  сделал фото и загрузил фото со смартфона. 
r.r.rinat
3 апреля 2017, 19:17
Все добавилось, спасибо. 
Константин Васькин
3 апреля 2017, 19:40
Эх... У меня windows 10 mobile : ( (Не работает)
Alex-Eisk
11 апреля 2017, 11:50
Константин Васькин,
У меня win 10 mobile пробовал правда сегодня (11.04.2017) все работает. Яндекс спасибо!

Макс Мощев
3 апреля 2017, 21:39
Сделайте возможность авторизации через соцсети!
maxilio
3 апреля 2017, 22:23
А реально спасибо за обновления клиента Диска для Win10Mobile. Обновления, которых не было уже 100 лет.


Зато Ведроиды и Яблофоны вы облизываете со всех сторон.
Столько опций и столько обновлений для 2 платформ. А на Win10Mobile просто забили.


Спасибо Яндекс. За это я вас и ненавижу, что забили на пользователей.
Keep
3 апреля 2017, 22:28
maxilio,
Это не удивительно. Виндофонов не так много
maxilio
4 апреля 2017, 00:53
Keep,
Тем не менее, если вы сделали приложение, добавьте и в него опции. А не ложите болт на пользователей.
wowl.studio
11 июня 2017, 06:48
maxilio,
сношу яндекс.проги со всех своих ноутов за свинское отношение к пользователям виндовс.фонов.  лучше уж гуглить.
Keep
3 апреля 2017, 22:27
Порадовало. Спасибо
Paul
3 апреля 2017, 23:37
не увеличивается место. или доменные логины в акции не участвуют? 
Амалия
4 апреля 2017, 11:33
Paul,
Вы включили автозагрузку в мобильном приложении Диска? У вас загрузилась хоть одна фотография/видео? Если да, то сообщите свой логин на Яндексе, мы проверим. 
Роман
4 апреля 2017, 00:35
Это великолепно! Такой крутой подарок, что даже подозрительно!))
nick17251
4 апреля 2017, 09:03
Спасибо, Яндекс!
MTZN
4 апреля 2017, 10:53
Люблю Яндекс, спасибо!
ak.perm
4 апреля 2017, 13:46
А если я заполню эти 32 Гб фотографиями и по какой-либо причине отключу автозагрузку? Место за мной сохранится?
Никита
5 апреля 2017, 10:27
ak.perm,
Да, дополнительные 32 Гб по акции выдаются навсегда! 
Александр Фёдоров
4 апреля 2017, 14:18
Отличная акция! Спасибо!
amx3000
4 апреля 2017, 15:21
Круто! А то как раз оставалось меньше 200МБ свободных :)


А скажите, можно ли сделать, чтобы фотографии из whatsapp тоже автозагружались?
Никита
5 апреля 2017, 10:26
amx3000,
Да, если они будут сохранены в галерею телефона. 
amx3000
5 апреля 2017, 10:51
Никита,
Что-то не работает. Автозагружаются только фотографии из папки Camera внутри Галереи. Остальные папки из Галереи (в частности, WhatsApp images) не загружаются
gerasimov-m-n
5 апреля 2017, 05:44
У меня не рабоатет на Андроиде. В настройках всё включил, делаю фотографию - на Я.Диск ничего не загружется.



Можете подробнее описать, как работать должно?

Откуда программа узнаёт папку, куда камера фото сохраняет?
Никита
5 апреля 2017, 10:29
gerasimov-m-n,
Попробуйте, пожалуйста, включить автозагрузку по всем сетям в настройках приложения. Дополнительное место будет выдано после автозагрузки хотя бы 1 фотографии. 
gerasimov-m-n
5 апреля 2017, 18:20
Никита,
перед тем, как написать комментарий, я включил автозагрузку по всем сетям. Делаю фотографию - она на Диск не загружается. Не могли бы вы переадресовать мой предыдущий вопрос специалисту - откуда программа узнаёт папку, куда приложение камеры сохраняет фотографии?
premier-audit
15 июня 2017, 00:45
gerasimov-m-n,
Я уже, наверное, с 3 апреля бьюсь, чтобы у меня что-нибудь загрузилось...
Боюсь, до 3 июля, так и не загрузится....
spectromag
5 апреля 2017, 11:42
У меня не добавляется 32 Гб. Загрузил уже не мало фото. Автозагрузку включил. Логин spectromag
Никита
5 апреля 2017, 16:49
spectromag,
Точно ли фотографии загрузили с помощью автозагрузки, а не вручную? 
spectromag
6 апреля 2017, 06:27
Никита,
непонятно что представляет собой автозагрузка. И что под этим понимается. Я включил автозагрузку в приложении, но при съемке камерой в обычном режиме то есть просто камерой, никакой автозагрузки не происходит. Только при моем участии когда уже в приложении включаешь дабавить плюсик либо сфотографировать прямо из под приложения или добавить картинку из галереи. Все это я делал, но безрезультатно. Однако сегодня попробовал снова сфотографировал и из под приложения добавил эту фотку из галереи. И мне предоставили эти гигабайты!!! спасибо!!! Однако это не автозагрузка и вчера я тоже самое делал...
Амалия
10 апреля 2017, 15:51
spectromag,
Добрый день. Смысл автозагрузки, что фото/видео загружаются автоматически из вашей галереи (бэкап фотографий/видео). При этом вам не нужно заботиться о том, загрузились ли ваши фото или нет, Диск это сделает за вас и фото/видео всегда буду в сохранности. 
Tintity
5 апреля 2017, 12:10
Яндекс, скажите, планируете ли вы увеличение ограничения на максимальный объем файла на загрузку? Просто в наше время 4к видео да и вообще увеличения объемов, с которыми оперируют пользователи, 10 Гб выглядят жалкими. Это единственное, что удерживает меня, например, от использования вашего облака как основного(
Copenhagen72
7 апреля 2017, 15:54
Tintity,
99,9% пользователей не имеют 4К тв и мониторов, так что оочень нескоро.
Tintity
8 апреля 2017, 01:10
Copenhagen72,
, и что? Хотя возможно это связано с технической стороной вопроса, например используется какая-нибудь файловая система на серверах, не позволяющая хранить файлы объемом больше 10 Гб. Но вряд ли. Я думаю, существуют пользователи, которые хотели бы хранить большой объем данных в облаке. Просто я бы, например, хотел бы хранить в Яндекс диски бекапы своего сервера. Но каждый подобный бекап ~70 Гб. Именно поэтому приходится грузить их на гугл драйв, и платить соответственно именно ему за это. Денежная сторона этого вопроса меня мало волнует, но все же хотелось бы, чтобы мои данные оставались в России, мало ли, теперь вон какая ситуация напряженная в сфере российско-американских отношений. А вдруг закроют доступ? Через vpn 2 терабайта выкачивать? Да и платить хотелось бы все же российской компании. Тем более любимой, Яндексу.
Никита
11 апреля 2017, 12:22
Tintity,
спасибо за отзыв! Сейчас действительно есть ограничение в 10Гб. Но мы обязательно подумаем над увеличением лимита на размер загружаемого файла. 
slkmrv
5 апреля 2017, 14:53
Огромное спасибо! Это очень круто! Я в начале даже не поверил, что может быть такая удача) Думал, розыгрыш что-ли) Яндекс лучше всех!)
Амалия
10 апреля 2017, 15:49
slkmrv,
Спасибо)
Tintity
5 апреля 2017, 21:37
Скажите, куда надо жаловаться, если в результатах поиска (а точнее в ссылках, которые показываются в качестве рекламы РСЯ) найден мошеннический сайт? Не знал куда написать просто
Амалия
10 апреля 2017, 15:49
Tintity,
Добрый день, напишите, пожалуйста, сюда: https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/delspam.xml
Antonij72
6 апреля 2017, 01:34
Спасибо за подарок!
У меня на компьютере на Яндекс.Диске много-много гигабайт.
При подключении Яндекс.Диска к планшету все эти много-много гигабайт начнут синхронизироваться и на мой бедный планшет?
slkmrv
6 апреля 2017, 09:18
Antonij72,
На сколько я знаю, в мобильных версиях облачных сервисов всё содержимаое не скачивается (разработчики же отдают себе отчет в том, что это мобильное устройство). А  файлы передаются потоком по мере необходимости, когда пользовтель хочет их просмотреть или изменить и на устройстве они не хранятся. Т.о., пользователь работает не с полным объемом файлов, а с их списком, с папками итд. и мобильное приложение занимает столько же места, сколько и другие приложения. Но везде есть функция вроде "сделать доступным автономно" - вот тогда, какие файлы Вы сами хотите, скачиваются на устройство и доступны без интернета. Поэтому не переживайте - Яндекс.Диск не будет Вам качать гигабайты на планшет, это точно. Но они все будут доступны
Обновлено 6 апреля 2017, 09:22
Никита
11 апреля 2017, 12:33
Antonij72,
Добрый день. Все содержимое не перенесется на вас планшет. Мобильный Диск хранит в кеше только самые актуальные файлы, остальные загружает через интернет как в браузере.  Чтобы файл или папка были всегда доступны без интернета их необходимо добавить в раздел Офлайн. 
Андрей
6 апреля 2017, 12:16
Чет не взлетает, сейчас занято 14 гиг из 10 (видимо, когда-то по какой-то другой акции было временное увеличение места), сервис ругается что место закончилось и нельзя добавить фото. А пока не добавится хотя бы одно фото - не появляется доп 32 гига. 
Андрей
6 апреля 2017, 18:03
Еще из интерфейсного любопытного  - шкала вылезла за рамки, честно пытаясь отобразить 14 гигов при максимуме в 10 :)
https://www.dropbox.com/s/jpz2g2e3n85olfc/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-04-06%2018.02.41.png?dl=0
Никита
11 апреля 2017, 12:38
Андрей,
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, еще раз. Место уже должно быть выдано. =) 
ironlamer
6 апреля 2017, 13:50
Круто!
Скажите, а те кто используют Почту Яндекса для Домена, они пролетают?
Торговый Комплекс Три Кита
6 апреля 2017, 14:13
не добавляет объем диска  логин google3kita, включена атозагрузка с телефона фотки заливаються но место объем не прибавился.
Обновлено 6 апреля 2017, 14:13
Виктория Свириденко
9 апреля 2017, 21:21
Торговый Комплекс Три Кита,
 у меня аналогичная проблема. Жаль только, что с ответами на вопросы пользователей, никто не торопиться (((
Торговый Комплекс Три Кита
10 апреля 2017, 10:28
Виктория Свириденко,
проблемму решил, просто включив синхронизацию всех фото на телефоне, после того как они синхронизировались снял еще фото и как только оно автоматически загрузилось  объем диска сразу увеличился.
Виктория Свириденко
10 апреля 2017, 14:53
Торговый Комплекс Три Кита,
 благодарю за совет! Только я не понимаю в какой программе настроить эту синхронизацию? В Я.Диске? Если не трудно опишите хотя бы в какой раздел зайти для включения синхронизации?
Сергей Щетько
10 апреля 2017, 15:32
Виктория Свириденко,
на телефоне в настройках программы, включить  все синхронизации по wifi и мобильным данным, ну и после того как все настроите, сделать снимок на телефоне и дождаться пока он автоматически загрузиться  на диск.
Обновлено 10 апреля 2017, 15:32
partner
7 апреля 2017, 01:27
Спасибо ) даже как-то не верится, что это подарок )
почему 32 ГБ а не более круглые числа?)
Юшманов Михаил
7 апреля 2017, 09:30
О боже, за что! Это как раздача денег на улице! Это восхитительно!
Обновлено 7 апреля 2017, 09:31
eximus
7 апреля 2017, 11:43
Просто замечательно. Особенно приятно для владельцев iPhone-ов, потому что у нас, без замены устройства, память не расширить. А тут обновил приложение в среду, а тут - хоп, и классное предложение! 


Яндекс, спасибо огромное. 


ЗЫ: как находил кучу багов и отсылал их описание вам, так и буду дальше. Даёшь крутейшие сервисы Яндекса, созданные идеальными путём совместных усилий! 
:)
Никита
11 апреля 2017, 12:40
eximus,
Спасибо за добрые слова! Будем только рады обратной связи. =) 
Gavshin270
7 апреля 2017, 12:46
Благодарю Вас Яндекс за 32гб.Как раз это место нужно было.
Copenhagen72
7 апреля 2017, 15:53
Когда вы наконец сделаете полную синхронизацию фоток в диске и на телефоне? Теперь у меня есть еще 32 гб для создания фотопомойки на диске, удалять из диска при удалении с телефона почему-то для вас очень сложно.
Лантюхо'в Сергей Евгеньевич
7 апреля 2017, 22:22
Если в наличии нет смартфона, для получения 32 Гибибайтов места почему на компьютер нельзя скачать и установить виртуальный смартфон (операционная система "android" на компьютере с windows 7 x64), на виртуальный смартфон установить яндекс-диск в формате *.apk и включить автозагрузку? Если это будет сделано (я этого никогда не делал), то, кажется, не будет увеличено место на яндекс-диске. Чего команда яндекс-диска добивается? IMEI отсутствующего не виртуального физического настоящего  смартфона? Нет смартфона это нет IMEI.

Ghennadii
8 апреля 2017, 00:07
Спасибо Большое Яндекса Диска, за такой хороший и приятный подарок, у меня место на диске подошла к концу :)  Спасибо Огромная, Вы мне нравитесь, Яндекс  :))
Обновлено 7 апреля 2017, 23:37
деректор тайноко клуба росянка кактусов денисденисович
8 апреля 2017, 08:35
отлично
gyzzz
8 апреля 2017, 11:16
У меня WindowsPhone, Яндекс, ты что, оставишь своего приверженца без подарка?
Виктория Свириденко
9 апреля 2017, 21:16
Доброго времени суток!
Сегодня я приняла участие в акции "32 Гб в подарок" Я установила приложение Яндекс.Диск, выставила "Автозагрузку" приложения на "По любой сети". Далее загрузила одно видео и 2 фото  через вай-фай и....... никаких 32 Гб автоматически не добавилось на мой Я.Диск, хотя в условиях акции указано: "акция активируется автоматически при первой загрузке файла."
В чем причина столь вопиющей несправедливости?
Амалия
10 апреля 2017, 15:35
Виктория Свириденко,
Добрый день. Фото/видео должны загрузиться автоматически. Если у Вас в галереи телефона есть фото/видео, то в скором времени, Диск автозагрузит их и вы получите 32 ГБ. Если этого не произошло, сообщите свой логин на Диске, пожалуйста. 
Виктория Свириденко
10 апреля 2017, 23:51
Амалия,
благодарю за ответ. Все получилось. У меня некоторое время назад стояла программа Менеджер файлов, и все фото после её удаления почему то переместились в другую программу в видео-формате. Поэтому получилась не состыковка. 
d.kovaleff2011
10 апреля 2017, 07:09
У меня не добавляется 32 Гб. Загрузил  фото через автозагрузку. Автозагрузку включил точно. Логин d.kovaleff2011@yandex.ru
Амалия
10 апреля 2017, 15:38
d.kovaleff2011,
Добрый день. Фото должны загрузиться автоматически через автозагрузку. Для этого нужно, чтобы в галереи вашего телефона была хоть одна фотография/видео. 
d.kovaleff2011
10 апреля 2017, 17:21
Амалия,
Ура, получилось, а то уже начал подумывать что обман спасибо это 32гб навсегда.   
chamor
10 апреля 2017, 10:47
Яндекс - ты СУПЕР! 
Doik1982
10 апреля 2017, 17:20
Нa Win mobile всё прошло отлично. Автозагрузка была давно, сегодня пришло письмо про 32 ГБ и я узнал про эту акцию :) Спасибо Яндекс!
Евгений Лебединский
10 апреля 2017, 17:47
Наверное не в этот пост, но напишу. Очень не хватает группового удаления ссылок для ранее расшаренных файлов/папок. За месяц понаделаешь публичных ссылок, а потом приходится в каждый файл кликать и удалять паблик-ссылку. ((
Никита
11 апреля 2017, 22:49
Евгений Лебединский,
спасибо за комментарий! Обязательно подумаем про такую возможность. 
timon.ss2010
11 апреля 2017, 10:46
спасибо большое за акцию! пользуюсь я.диском достаточно давно и прибавка к объему очень даже кстати! #ядискмолодцы ;)
alexander.semak
11 апреля 2017, 14:17
Очень заинтересовался, попробую включить автозагрузку.
Анастасия Богаченко
11 апреля 2017, 15:42
Здравствуйте. Пытаюсь получить гигабайты уже вторую неделю. Автозагрузка включена. Делаю новое фото из приложения, фото долго висит и не загружается (и через вай-фай, и через 3G). Когда захожу в следующий раз - фото загружено, но новых гб так  и нет. 
iOS
nastya638
Обновлено 11 апреля 2017, 15:47
Никита
11 апреля 2017, 22:48
Анастасия Богаченко,
Здравствуйте! Хотя бы одна фотография должна загрузиться автоматически именно через автозагрузку. Для этого нужно, чтобы в галереи вашего телефона были фотографии и убедиться, что автозагрузка включена в настройках телефона. 
Обновлено 11 апреля 2017, 22:48
Анастасия Богаченко
12 апреля 2017, 09:08
Никита,
у меня в галерее много сотен фото и все они загружаются именно через автозагрузку. но новых гб нет ((
Анастасия Богаченко
12 апреля 2017, 09:38
Никита,
получилось. После того как удалила с телефона яндекс-диск и установила заново

Амалия
14 апреля 2017, 17:46
Анастасия Богаченко,
Подскажите, какой у вас логин подключен к Диску, мы проверим, почему так произошло. 
Сергей Дыдыкин
11 апреля 2017, 15:57
Привет Яндекс. Так и не понял, а пользователям Windows Phone 10 светит 32 ГБ в подарок?
Обновлено 11 апреля 2017, 15:57
Сергей Дыдыкин
12 апреля 2017, 09:06
Сергей Дыдыкин,
Все получилось. Мне подарили 32 ГБ! Спасибо!
Роман К.
12 апреля 2017, 10:21
а как же быть владельцам Windows звонилок ?????????????
Амалия
14 апреля 2017, 17:42
Роман К.,
Windows также участвует в акции. 
ljekio
12 апреля 2017, 20:12
Тоже пока не добавляется место.
Фотаю, 2 фотки подгрузились, а 3 нет. Непонятно, в чем дело.
Амалия
14 апреля 2017, 17:41
ljekio,
Подгрузились через автозагрузку? 
ljekio
14 апреля 2017, 18:52
Амалия,
да, вот сейчас еще сотня фоток с телефона пытается подгрузиться, но размер дисковой квоты не меняется.
Амалия
14 апреля 2017, 19:02
ljekio,
 Подождите, пока диск автоматически их подгрузит, вам не нужно их на диск загружать самому. Главное, чтобы в настройках Приложения была включена автозагрузка. 
ljekio
14 апреля 2017, 21:04
Амалия,
да вот как-то странно, сперва бодро загрузилось с 5 до 208, а теперь несколько часов вот такое:
http://prntscr.com/ewhzp6

Связь нормальная (домашний вайфай), приложение обновлено.
Но ничего далее не происходит.
И еще вопрос - должна ли видеться синхронизационная папка с фотками на компе в проге яндекс-диска?
blackvvidovv
12 апреля 2017, 22:10
Невероятно круто! Спасибо, ребята! Очень в тему :)
Я ваша верная "приверженка", всегда много приятностей от вас :) 
Радуйте своих пользователей и дальше, удачи всем Яндексовцам в этом! :)
Амалия
14 апреля 2017, 17:41
blackvvidovv,
Спасибо)
Dmitrievmihail
14 апреля 2017, 07:58
Огромное спасибо Яндексу! Подключил, настроил синхронизацию, тут же добавились 32 гига.
Валера Генералова
14 апреля 2017, 15:01
Скажите пожалуйста, а 32гб добавляются только если одно устройство подключено к автозагрузке? За второе ничего не будет? Я как раз диск использую, чтобы фото с телефона и планшета в одном месте хранить
Амалия
14 апреля 2017, 17:40
Валера Генералова,
Диск привязан к логину на Яндексе, но не к устройствам. 
VIRUSSERVER
14 апреля 2017, 16:23
спасибо. достойно.
Алексей А. Денисов
14 апреля 2017, 23:28
Уважаемые разработчики, очень не хватает многих функций. Нужно, чтобы через приложение можно было просматривать альбомы, еше очень неудобно смотреть фотографии ( размер миниатюр очень неудобный). Удалите пожалуйста желтую полоску, что файл удаляется, зачем нам пользователям знать что происходит на сервере. Ответьте идут ли работы над новым приложением или нет? 
psharpilo
15 апреля 2017, 08:42
Обалденно-то обалденно с вашей акцией, но сортировку по дате съемки на сайте сделайте (тут https://disk.yandex.ru/client/disk). Иначе после загрузки сразу 1000 фоточек всем им присваивается практически одно и то же значение даты-времени изменения (особенно если канал хороший), а загрузка начинается с последних по дате съемки. Как потом на сайте увидеть самую свежую из загруженных фоточек? Сортировки по дате съемки нету. А в мобильном приложении сортировок вообще нет. Так что восторги преждевременны: найти прошлогоднюю фоточку любимой собачки будет проблематично...
bublis
15 апреля 2017, 21:50
Команда Яндекс Диска, как получить бонусы за день рождения почтового ящика ? Спасибо )
dudukarp
16 апреля 2017, 15:06
я не получил 32 джига...пишет места закончилось  хотя заполнено только 10 джига на яндекс диске
Амалия
19 апреля 2017, 14:06
dudukarp,
Напишите свой логин, пожалуйста. 
dudukarp
5 мая 2017, 00:02
Амалия,
все появилось спс
rabo-tavol
17 апреля 2017, 08:25
включил автозагрузку через мобильное приложение для iOS, загрузил фото. 32 ГБ не появилось((
Амалия
19 апреля 2017, 14:06
rabo-tavol,
У вас произошла автозагрузка из галереи? 
rabo-tavol
20 апреля 2017, 06:31
Амалия,
из фотопленки. я сначала скачал фото из интернета, оно появилось у меня в фотопленке. затем я выбрал автозагрузку и оно появилось на диске. но размер хранилища не увеличился.
Амалия
20 апреля 2017, 08:40
rabo-tavol,
Сообщите свой логин на Диске, пожалуйста, мы проверим почему)
rabo-tavol
20 апреля 2017, 08:45
Амалия,
rabo-tavol
Амалия
20 апреля 2017, 15:14
rabo-tavol,
Мы не видим автозагрузки в Приложение. Вам нужно установить Приложение Диска, включить в Настройках автозагрузку, добавить в галерею телефона фото/видео и дождаться автозагрузки - вам придет уведомление. когда автозагрузка сработает. 
ivpopov
17 апреля 2017, 19:47
спасибо! вот прям очень обрадовали
Владислав
18 апреля 2017, 05:33
Забыли добавить в описание темы - "Windows". Там как бы тоже работает это расширение объёма.
Обновлено 18 апреля 2017, 05:34
grbest
18 апреля 2017, 10:43
случайно на телефоне зашел не с того аккаунта и расшарил там фото,32гб появились,но поняв ошибку,зашел под другим аккаунтом и расшарил там,но 32гб так и не появилось.Возможно это исправить?
Амалия
19 апреля 2017, 14:05
grbest,
Сообщите свой логин, на который вы хотите получить 32 ГБ, пожалуйста. 

algu
20 апреля 2017, 10:49
Автозагрузка включена, но так и не получил обещанный 32 Г 
Что то пошло не так и не работает, печально...

Амалия
20 апреля 2017, 15:16
algu,
Напишите свой логин на Диске - проверим. 
algu
20 апреля 2017, 15:38
Амалия,

мой логин algu
Амалия
20 апреля 2017, 15:52
algu,
Убедитесь, пожалуйста, что в галереи телефона есть хоть одна фотография/видео и дождитесь, когда Диск их автоматически загрузит. 
Обновлено 20 апреля 2017, 15:53
algu
20 апреля 2017, 16:13
Амалия,
Как я понимаю, нужно что бы все фото по автозагрузки загрузились?
Так?
Амалия
20 апреля 2017, 16:21
algu,
да, хотя бы одна. 
Денис Скачидуб
22 апреля 2017, 20:49
Амалия,
my login is d1skchdb
Амалия
24 апреля 2017, 14:53
Денис Скачидуб,
Добрый день, просьба убедиться, что в галереи телефона есть хоть одно фото/видео и включена автозагрузка, дождаться автозагрузки Диском. Спасибо. 
vlad.pension
20 апреля 2017, 11:18
Условия акции выполнил. Фотографии загрузились, а 32 ГБ нет. Логин vlad.pension.
Амалия
20 апреля 2017, 15:50
vlad.pension,
Проверили,  у вас фотографии загружены не через автозагрузку. Убедитесь, пожалуйста, что в галереи телефона есть хоть одна фотография/видео и дождитесь, когда Диск их автоматически загрузит. 
avenger30
20 апреля 2017, 13:56
Опять WP обделили(( мы может тоже 32 Гб хотим!
Амалия
20 апреля 2017, 15:17
avenger30,
Также участвуют в акции.
avenger30
20 апреля 2017, 17:20
Амалия,
так Я.диска для wp нет же!? или я ошибаюсь?
Амалия
20 апреля 2017, 17:29
avenger30,
Есть: https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/yandexdisk/9nblggh0sf3d
TJcompany
20 апреля 2017, 22:09
Не открывается ссылка из смс яндекса, пробовал разными браузерами - не работает !!!!
Амалия
24 апреля 2017, 14:55
TJcompany,
У вас российский оператор? Можете переслать ссылку, которая вам пришла на тел? 
edik650
21 апреля 2017, 12:18
Большое спасибо!
Grishin Anton
21 апреля 2017, 19:19
Премного благодарен! Спасибо!
d1skchdb
22 апреля 2017, 14:37
I'm going to get this additional 32GB for my disk now. Great deal, I use the disk to keep my screenshots in one place, also my docs from university are on there too.. йо
irdose
22 апреля 2017, 17:00
Спасибо большое, нужная вещь!!!
kouta.reys
22 апреля 2017, 21:57
Спасибо большое за эту прекрасную акцию! 
mxm
24 апреля 2017, 04:20
Не получается!
Установил Yandex-Диск, включил автозагрузку всего через WiFi. В галерее лежат фото, но автозагрузки нет... Если нажать иконку Yandex-Диск, то загружает, но автозагрузка никак не хочет синхронизировать...


Что делать?
Амалия
24 апреля 2017, 14:54
mxm,
Как долго не загружает, какой логин и на какой платформе телефон? 
mxm
25 апреля 2017, 04:38
Амалия,
уже сутки. Логин: mxm, телефон с андроидом.
Обновлено 25 апреля 2017, 04:39
Амалия
25 апреля 2017, 11:25
mxm,
Проверим в ближ. время - вернусь в ответом)
mxm
25 апреля 2017, 13:36
Амалия,
Вдруг это поможет: телефон Runbo5, память объединена, есть дополнительная SD карта и все фотографии\галерея записываются на неё (/sdcard/Photo/*)

mxm
25 апреля 2017, 13:43
Амалия,
Ага! Только что я "вручную" скопировал фото из папки /sdcard/Photo/IMG_*** в папку /sdcard/DCIM/
и, о чудо!, всё получилось! Синхронизация скопированных файлов прошла и 32Гб добавились.


Мне кажется, что это баг. 


Спасибо за подарок!
yndx-amaliya
25 апреля 2017, 18:53
mxm,
Я рада) Вопрос открыт - работаем над ним. 
mxm
25 апреля 2017, 20:29
yndx-amaliya,
записывайте меня в тестеры. Буду запускать на своём аппарате и проверять "как оно".

olg.dunowa2017
25 апреля 2017, 13:14
Хорошее предложение. Воспользоваться не могу. Андроид мне еще изучать надо. Жалко
mxm
25 апреля 2017, 18:09
olg.dunowa2017,
не обязательно изучать! Ставишь ЯндексДиск, делаешь фото и удача улыбнётся на 32(зуба)Гб !

olg.dunowa2017
26 апреля 2017, 10:22
mxm,
Спасибо за внимание. Если есть время,подробнее. Имею soni   
ноутбук и смартффон fly.     
mxm
26 апреля 2017, 16:45
olg.dunowa2017,
андроид на смартфоне есть? 
olg.dunowa2017
26 апреля 2017, 17:52
mxm,
Да, есть. Только я , как в басне Крылова Мартышка и очки. 
mxm
27 апреля 2017, 03:08
olg.dunowa2017,
не поддадимся Лафонтену и его русскому визави.
Смотрим ютуб (как поставить Яндекс Диск), ставим, пробуем:


https://www.youtube.com/watch?v=-z2W6LltXMc&feature=youtu.be&t=1m57s




Обновлено 27 апреля 2017, 03:10
olg.dunowa2017
27 апреля 2017, 12:24
mxm,
Совет хороший. Спасибо. Просмотрела два раза. Последовательность действий поняла. Не понимаю смысл в его
действиях. Почему, зачем? Может вы знаете сайт или блог? Во время
чтения, информацию понимаю лучше. Простите за тупорылость. 

mxm
27 апреля 2017, 13:35
olg.dunowa2017,
не нужно "почему и зачем". Нужно поставить ЯндексДиск. Для этого открыть "магазин приложений", найти ЯндексДиск, установить, сделать фотку.


"Зачем" и "почему" сейчас одни, а завтра будут другие.
Обновлено 27 апреля 2017, 13:36
dunovaolya
2 мая 2017, 09:20
mxm,
Спасибо. Все получилось. За последний совет поклон. Теперь 
легче будет осваивать компьютерную науку.
Diez-Ti
25 апреля 2017, 22:23
Автозагрузка включена, фото появились на диске но место НЕ добавили.
Куда можно обратиться чтобы проверили и помогли решить проблему, дайте e-mail.
Амалия
3 июля 2017, 16:07
Diez-Ti,
Добрый день, сообщите свой логин, пожалуйста. 
alina1.02.84
26 апреля 2017, 13:36
благодарю)это шикарное предложение)
Антон Мансуров
27 апреля 2017, 12:47
Сделайте уведомление о новых акциях по e-mail, была бы очень полезная функция для нас!
kda2495
1 мая 2017, 09:21
Антон Мансуров,
Подпишитесь на блог)
kytmanoff
28 апреля 2017, 14:30
Всё прекрасно - но зачем менять уникальные название файлов на свои - доморощенные? Очень не верный ход! Сделайте опционально!
alexandrov74
28 апреля 2017, 17:09
А windows phone?
Enzo_gamer_pro
29 апреля 2017, 21:44
дебилы
mxm
30 апреля 2017, 00:52
Enzo_gamer_pro,
Ура!!!!!!
a9062677777
29 апреля 2017, 23:12
Яндекс диск установлен, включил синхронизацию, добавил новые фото, обещенных 32 гб как не было так и нет. Подскажите пожалуйста что делать? Загрузил 8000 фото... Логин a9062677777
Обновлено 29 апреля 2017, 23:17
a9062677777
29 апреля 2017, 23:20
a9062677777,
Телефон iphon 5 s
kda2495
1 мая 2017, 09:21
a9062677777,
Включить синхронизацию, в настройках, сфоткать что-нибудь, дождаться загрузки на Диск. Все)
Daniil Zaicev
30 апреля 2017, 12:21
А на Windows Phone 8.1 это возможно ?

Bugs Bunny
11 мая 2017, 16:15
Daniil Zaicev,
Да.

kda2495
1 мая 2017, 09:20
А будет ли когда нибудь мобильная версия сервиса, было бы полезно при работе из браузера, со смартфона.
ilmiragaskarova
2 мая 2017, 19:05
Ура !! 32 Гб навсегда круто, но пришло почему то только поздравление, а 32 Гб на диск почему то нет....
Амалия
3 июля 2017, 16:06
ilmiragaskarova,
Добрый день, уточните свой логин, пожалуйста. 
Андрей?
4 мая 2017, 20:20
Ура, спасибо!!!

korn.ivian
5 мая 2017, 07:15
Простите за глупый вопрос-за то что установлю на планшет и загружу фото\видео мне добавят 32 гб?
ilkuzn
5 мая 2017, 17:14
Что-то не приходит 32Гб. Загрузилось порядка 20 фоток, и руками и через автозагрузку, и тишина...
Амалия
3 июля 2017, 16:05
ilkuzn,
Добрый день, подскажите, вы получили 32 ГБ?
ilkuzn
3 июля 2017, 16:10
Амалия,
добрый. Нихт вобла, в смысле не получил
Амалия
3 июля 2017, 16:25
ilkuzn,
Какой у вас логин?
ilkuzn
3 июля 2017, 16:35
Амалия,
вы его пишете в обращении ко мне =) (ilkuzn)
Амалия
3 июля 2017, 16:58
ilkuzn,
Мы не видим автозагрузки по вашему логину. Если вы действительно подключили автозагрузку и у вас в галереи были фото/видео и они автоматически не загрузились на телефон, то сообщите об этом по форме обратной связи в самом приложении: Настройки - Помощь и обратная связь - Сообщить о проблеме - Автозагрузка
max.cvetkov2016
5 мая 2017, 19:01
а можете объяснить поподробнее? я включил в настройках автозагрузку? а дальше куда, что делать?
Амалия
3 июля 2017, 16:25
max.cvetkov2016,
Убедитесь, что в галереи вашего телефона есть хоть одно фото/видео
1 1
7 мая 2017, 21:45
Приглашения для друзей убрали?
ilya.ovsov
8 мая 2017, 18:37
Автозагрузку включил но фотографии не добавляются на диск
Амалия
3 июля 2017, 16:05
ilya.ovsov,
Добрый день, убедитесь, что в галереи есть фото/видео. 
LindaMQ
10 мая 2017, 22:04
Подскажите, действует ли предложение для владельцев Windows Phone?
Bugs Bunny
11 мая 2017, 16:13
LindaMQ,
Да.
LindaMQ
12 мая 2017, 08:28
Bugs Bunny,
Супер 😊 спасибо
Bugs Bunny
11 мая 2017, 16:13
Очень крутая акция!
Спасибо огромное Яндексу!
Андрей
11 мая 2017, 19:57
Всё включено, почему не загружаются фото?

fro-mbx
12 мая 2017, 12:41
Благодарю тебя Яндекс !
alfutoff.sergej
12 мая 2017, 21:10
12 мая получил ссылку на скачивание диск яндекс для windows phone, написано диск более недоступен. И как это понимать.
alfutoff.sergej
17 мая 2017, 23:20
Почему приложение Диск Yandex перестало быть доступным для windows phone. По Вашей ссылке в windows store приложение не доступно. Что делать дальше ?
MAYBUG
18 мая 2017, 01:10
Приложение в магазине Windows, цитирую: «более недоступно». Ну вы поняли =)
Mak 71 rus.
19 мая 2017, 16:11
Акция действительно крутая. Спасибо. Только в автозагрузке меня смущает одна вещь: в путешествиях мы делаем много кадров, зачастую одного и того же. В итоге в конце путешествия получается 100500 снимков, из которых в последствии можно удалить 80% (неудачные, снято одно и то же и т.п). Если я удалю снимки из галереи, то они останутся на Диске, если удалю на Диске, они останутся в галерее, верно? Было бы круто иметь возможность двусторонней синхронизации диска с галереей. Сейчас приходится пользоваться сторонним приложением для этого.
Владислав
20 мая 2017, 07:28
Поддерживаю! Сделайте так пожалуйста!
Амалия
3 июля 2017, 16:04
Mak 71 rus.,
Добрый день, спасибо за идею, обдумаем. 
Артём
20 мая 2017, 08:02
Ребята, столкнулся с такой проблемой, что при автозагрузке, часть фото отображаются просто чёрным прямоугольником (меньшая часть). С чем это связано? Как исправить? Телефон 1+3Т андроид 7.1
vadalivadim
20 мая 2017, 10:15
А как для Украины,действует? Кто то пробовал?
talaro
22 мая 2017, 09:08
22 получила ссылку на скачивание диск яндекс для windows phone, написано "диск более недоступен". Акция для виндовс закончилась по какой-то причине..можно не ждать, что исправят? Или это временная ситуация..Что делать, ребята из Яндекса?
Амалия
3 июля 2017, 16:02
talaro,
Добрый день, вы отсюда скачивали: https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/yandexdisk/9nblggh0sf3d ?

Маргарита Моисеева
24 мая 2017, 12:56
Не добавляются 32 Гб для логина sot214@oxrapro.ru ? Включила автозагрузку, прогрузила 15 фоток
Амалия
3 июля 2017, 16:01
Маргарита Моисеева,
Вам нужно в настройках включить функцию автозагрузки, в галереи телефона при этом обязательно должно быть хотя бы одно фото/видео, Диск автоматически загрузит фото/видео и выдаст акционное место. 
marka-63
24 мая 2017, 14:11
Наконец-то)) Но только ЗАЧЕМ он изменят названия файлов???? Неудобно ни фига, искать придется по дате, а если фоток .... гора. Сделайте чтоб сохранялись оригинальные имена и вообще будет огонь)))
dmitriisun
25 мая 2017, 12:05
тоже всё сделал, но объём диска не увеличивается. если у меня объём 1,05 TБ, то должно стать 1,37 TБ правильно же?
grosshoss
3 июля 2017, 03:09
dmitriisun,
если объём был 1,05 ТБ, то должен стать 1,082 ТБ -- это же 32 ГБ, не 320.
dmitriisun
5 июля 2017, 08:53
grosshoss,
а, точно. спасибо. походу добавилось
koschelevvvv
25 мая 2017, 13:18
Здравствуйте, у меня не добавились 32 ГБ по акции. Включил автозагрузку и добавил фото, но объем памяти не изменился. В чем может быть причина ?
Амалия
3 июля 2017, 16:00
koschelevvvv,
Вам нужно в настройках включить функцию автозагрузки, в галереи телефона при этом обязательно должно быть хотя бы одно фото/видео, Диск автоматически загрузит фото/видео и выдаст акционное место. 
maxim.beletskiy
26 мая 2017, 16:59
Здравствуйте, тоже самое - не добавляется 32Гб. Пишет - недостаточно места и так 10Гб и осталось.
Амалия
3 июля 2017, 16:00
maxim.beletskiy,
Вам нужно в настройках включить функцию автозагрузки, в галереи телефона при этом обязательно должно быть хотя бы одно фото/видео, Диск автоматически загрузит фото/видео и выдаст акционное место. 
koschelevvvv
27 мая 2017, 13:50
Админы, вы че там головы-то в песок попрятали ?! Ответ будет или нет вообще ???
vikt.narizhnii2016
29 мая 2017, 08:50
спасибо! хорошо!
dawid.ser
31 мая 2017, 11:22
Эти 32Гбайт бесплатно?
Амалия
3 июля 2017, 16:00
dawid.ser,
Да
dmitriisun
3 июня 2017, 21:07
админы, аллё!
hitaisin
4 июня 2017, 13:34
Спасибо!
individ1888
7 июня 2017, 16:17
молодцы, ребят, отличная акция, спасибо!
ShRKhan999
8 июня 2017, 21:25
Супер! Большое всем спасибо! У меня теперь Яндекс.Диск стал 57 Гб ))) Супер!!! 
osipovchanin
9 июня 2017, 20:53
Спасибо.
aled72
9 июня 2017, 21:51
Сколько не пробовал автозагрузку - так и остаётся 10,5 Гб. Почему???

Амалия
3 июля 2017, 15:59
aled72,
Вам нужно в настройках включить функцию автозагрузки, в галереи телефона при этом обязательно должно быть хотя бы одно фото/видео, Диск автоматически загрузит фото/видео и выдаст акционное место. 
wowl.studio
11 июня 2017, 06:51
Яндекс не поддерживает пользователей windows.phone ну значит и пользователи виндовс.фон больше не пользуются яндексом. Пойду к конкурентам а вы продолжайте яблочить и андроидчить
Удалённый пользователь
11 июня 2017, 18:13
Почему недоступно приложение ЯНДЕКС ДИСК на windows10 mobile?Специально к акции приурочили?
Олег Белов
13 июня 2017, 03:11
проверьте пожалуйста логин aspinm
спасибо
Амалия
3 июля 2017, 15:58
Олег Белов,
Добрый день, у вас получилось поучаствовать? 
Олег Белов
4 июля 2017, 23:16
Амалия,
да, проблема была в старом приложении на телефоне
Кайтов Сослан
18 июня 2017, 20:34
Спасибо, очень кстати))
KIM PAVEL
19 июня 2017, 10:24
на Windows Phone прокатили с ветерком =)
vrnoleg36
20 июня 2017, 13:54
Не могу активировать. 32 гб не добавились, включил автозагрузку, сделал фото и загрузил фото со смартфона. Сделайте мне чтоб оно работало.  Спасибо 
Амалия
3 июля 2017, 15:58
vrnoleg36,
Добрый день. Дождитесь автозагрзуки из галереи. 
vrnoleg36
20 июня 2017, 16:22
Помогите.
yuriyurieff
23 июня 2017, 00:02
Загрузил фото, второе, третье... Глухо, нет лишних гигов... Посмотрел комментарии. Я не одинок. Хоть это радует.  Акция, похоже, приказала долго жить? 
Амалия
3 июля 2017, 15:57
yuriyurieff,
Добрый день, вам нужно подключить автозагрузку и иметь в галереи телефона хотя бы одно фото/видео. 
Наиль Шайдуллин
29 июня 2017, 19:38
мне приятно принят такое предложение  спасибо вам
al.laptewa2018
30 июня 2017, 02:44
Офигенно,крутая акция.
Комментарий удалён
Амалия
3 июля 2017, 15:56
pablonde,
Добрый день, вам нет необходимости загружать фото в Диск, вам необходимо иметь хотя бы одно фото/видео в галереи телефона, Диск сам автоматически их подгрузит и выдаст акционное место.
hovnan
2 июля 2017, 08:05
Добрый день. Я установил яндекс диск на мобилни, загрузил изображение с мобильного на диск , но обещанное увеличение так и не произошло...
Амалия
3 июля 2017, 15:56
hovnan,
Добрый день, вам необходимо подключить автозагрузку и дождаться, пока Диск автоматический загрузит фото/видео из галереи.
julia.maryanova
2 июля 2017, 09:26
Добрый день! Установила на телефон Яндекс Диск, включила автозагрузку, но фото, к сожалению не загружаются - ни новые с камеры, ни старые. Даже при попытке добавить фото вручную через плюсик - оно подвисает и 1/10 загрузки и не добавляется. В чем может быть причина? Как сделать, чтоб автозагрузка заработала? Логин julia.maryanova@yandex.ru
Амалия
3 июля 2017, 15:53
julia.maryanova,
Добрый день, у вас в галереи телефона есть фотографии/видео? 
Обновлено 3 июля 2017, 15:54
grosshoss
2 июля 2017, 23:45
У меня всё тоже самое, как и у julia.maryanova -- уже несколько дней пробую, фото просто не грузятся; ни новые, ни старые, ни через автозагрузку, ни даже вручную через "+". Обновил на последнюю версию -- всё равно не работает. Соответственно, никаких тебе обещанных 32 гигов :(( При этом приложение усиленно обменивается данными с серваком, занимая канал передачи, отчего, вероятно, и появляется в ТОПе "поедателей" батареи (оставлял тестить на 1 час). Пробовал на разных телефонах, на Android 6.0.1 и на 4.0.4.
Амалия
3 июля 2017, 15:55
grosshoss,
Добрый день, сообщите свой логин, пожалуйста.
grosshoss
3 июля 2017, 16:11
Амалия,
здравствуйте, мой логин     grosshoss@yandex.com
Амалия
3 июля 2017, 16:57
grosshoss,
Мы не видим автозагрузки по вашему логину, только загрузку вручную. Если вы действительно подключили автозагрузку и у вас в галереи были фото/видео и они автоматически не загрузились на телефон, то сообщите об этом по форме обратной связи в самом приложении: Настройки - Помощь и обратная связь - Сообщить о проблеме - Автозагрузка
antiquariat
5 июля 2017, 07:12
Здравствуйте. уже поздно по акции сделать автозагрузку что бы получить 32 гига?
timur.anvarov@ngtl.ru
11 июля 2017, 13:37
antiquariat,
вот такой же вопрос. Не успел :(
Victor-6103
13 июля 2017, 00:40
Когда будет обновление Яндекс.Диска под Windows 10 Mobile? Остальные ваши приложения обновили все таки, а про диск забыли...
Удалённый пользователь
13 июля 2017, 13:23
Круто, жаль закончилась акция
My Eli
14 июля 2017, 14:58
Продлите акцию!!!)
beleee
28 июля 2017, 12:43
My Eli,
Присоединяюсь. Продлите, пожалуйста. 
А.ХО
9 августа 2017, 15:47
beleee,
++
Олег Гурьянов
17 июля 2017, 07:39
здравствуйте, установил Яндекс.Диск давно
все фото и видео (со всех приложений) уходят в галерею на телефоне
но фото и видео с whatsapp, не загружаются на Яндекс.Диск автоматически
что можно сделать?
Андрей Мурин
30 июля 2017, 12:25
12 июня 2017 получил 32 гб.Стало 43.Крутяк 
Денис
5 августа 2017, 11:41
Включил автозагрузку,загрузил фото и видео а 32гб не прибавилось.
Владислав
8 августа 2017, 23:46
Денис,
акция закончилась
Алексей Мурзин
21 августа 2017, 22:50
Владислав,
Я один просрал?
Рытикова Людмила
18 сентября 2017, 05:24
Владислав,
, загрузила до конца акции - и ничего.
iishel iishel
26 августа 2017, 16:12
Жаль что акция закончилась(((
Е.
29 августа 2017, 11:44
продлите акцию
Алексей
9 сентября 2017, 01:14
Е.,
Зачем уговаривать, Degoo сразу предлагает 100гб;) 
Юрий
10 сентября 2017, 12:45
Включил автозагрузку , снял пару фото на камеру , они загрузились а 32гб так и не получил . Логин alter56


Реклама про акцию в приложении отобразилась сегодня 
Обновлено 10 сентября 2017, 12:45
Рытикова Людмила
18 сентября 2017, 05:23
А я загрузила в положенный срок и фотки вроде скачала. Но подарок не получила. Логин iskanderklub
Обновлено 18 сентября 2017, 05:23
Александр Горбунов
30 октября 2017, 20:42
Рытикова Людмила,
Акция действует только до 3 июля, а сейчас даже совсем не август!
rudenko.rbi
3 октября 2017, 17:24
хоть бы рекламу акции убрали, идиоты
xxxdix1202
13 ноября 2017, 19:14
Скажите пожалуйста что это за лохотрон с этим подарком 32Г ??!
Было 10Г потом за автозагрузку подарили ещё 32Г всё вроде замечательно. НО ! При подарке из 42-х не даёт загрузить больше 10-и
Пришлось половину удалить не нужного что бы загрузить нужные новые фотографии и теперь показывает 11 из 42-х использовано.
И приходит письмо что мои 10 заполнены купите пожалуйста ещё.
Как это понимать вообще ?????!!
Сервис не надёжный ! Всё построено на лжи с самого начала выходит. Развод на деньги ???
Что это ?!
Don Tomato
4 декабря 2017, 11:48
У меня есть вопрос - как сделать так, чтобы автозагрузчик подсасывал фотки не только из одной папки в галерее (я про Андроид), но и из других? Например, если я фоткаю из программы WhatsApp, то эти фотографии попадают в другую директорию, и в яндекс диск уже не закачивает эти фотки автоматически.
zaharow.s.w
7 декабря 2017, 16:18
Если,у меня три устройства,то автозагрузку надо включать на всех трёх? Мне нужна автозагрузка,только с одного телефона,а с остальных двух мне автозагрузка не нужна,а только ручная.
hoop1971
16 января 2018, 00:20
молодцы ,так держать удачи вам!
stesi2018
20 февраля 2018, 19:37
Супер
Максим Шкляев
24 февраля 2018, 00:13
yandex@.com
feoktistov
26 марта 2018, 09:47
Она закончилась? (((

aaz2110
20 апреля 2018, 08:58
не работает :((((
ivanplexusss
21 мая 2018, 23:41
не добавляется 32 гб. фото загрузились через автозагрузку, но ничего не произошло. ivanplexusss@yandex.ru мой адрес...
Владислав
22 мая 2018, 04:40
ivanplexusss,
Эта акция была год назад, вы опаздали )))
cooldk2012
24 мая 2018, 11:49
Я хочу 32гб не датите откажусь от вас
renatacopy
13 июня 2018, 11:52
мне не пришло 32 гб(
Erasil12345
5 июля 2018, 14:14
ЯЯ не успел блинннннннннн 😭😭😭😭
Никита Тупицын
10 апреля 2019, 23:49
Erasil12345,
на целый год не успел :D

baxa.mardanov
31 июля 2018, 01:43
100 гб
lion20051ivanov
24 августа 2018, 16:07
Спасибо
ezhkova.julya
25 сентября 2018, 22:04
Я тоже хочу 32 г памяти
pavelsmolin007
16 ноября 2018, 16:26
Яндекс Яндекс Почему я не могу скачать приложение с бесплатно 32 Гб
Владислав
16 ноября 2018, 16:43
pavelsmolin007,
Этот пост был написан "3 апреля 2017, 09:54"! Всё, акция закончилась))
m1ronsash
25 ноября 2018, 20:47
а куда загружать фото
smolenskaya.tanechka
28 ноября 2018, 17:35
Когда ещё будет такая акция!??? 
abdraimovtemirlan5
12 марта 2019, 20:05
Незнаю только што скачал 
Yuliana Aktsoria
11 апреля 2019, 17:56
Ваша словаYuliana Aktsoria
samat38m
18 апреля 2019, 09:48
Хотя бы раз в год проводили таких акций приносит радость ползователям яндекс диска приложение хорошая удобная спаибо разработщику
Обновлено 18 апреля 2019, 09:51
samat38m
вчера, 13:28
2020 года будет такая акция 32гб памяти не хватаеть памяти