Яндекс.Диск научился обмениваться снимками с соцсетями

Сегодня в веб-интерфейсе Яндекс.Диска появилась возможность публиковать фотографии во ВКонтакте, Facebook и Одноклассников, а также возможность переложить альбомы из тех же соцсетей и Моего Мира в виде папок с фото на Диск.

Опубликовать одно фото, как и прежде, можно, кликнув по иконке социальной сети. При этом будет опубликована не ссылка на фото, а сама фотография.

Выбрав несколько фото, вы сможете опубликовать альбом, при желании в несколько социальных сетей одновременно, чтобы их увидели все друзья сразу. Вы сможете как публиковать в существующие альбомы, так и создавать новые, выбирая для них подходящие права доступа.

Недавно появившийся фоторедактор поможет подправить снимки перед публикацией, пропустить их через фотофильтры или добавить к ним надписи.

Переложить на Диск из соцсетей можно как собственные альбомы с фотографиями, так и те фото, на которых вас отметили друзья. В результате снимки не пропадут, даже если авторы когда-нибудь решат их удалить или снять отметку.







