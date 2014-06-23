Блог Диска

Блог Диска

Яндекс.Диск научился обмениваться снимками с соцсетями

Сегодня в веб-интерфейсе Яндекс.Диска появилась возможность публиковать фотографии во ВКонтакте, Facebook и Одноклассников, а также возможность переложить альбомы из тех же соцсетей и Моего Мира в виде папок с фото на Диск. 

Опубликовать одно фото, как и прежде, можно, кликнув по иконке социальной сети. При этом будет опубликована не ссылка на фото, а сама фотография. 

 

Выбрав несколько фото, вы сможете опубликовать альбом, при желании в несколько социальных сетей одновременно, чтобы их увидели все друзья сразу. Вы сможете как публиковать в существующие альбомы, так и создавать новые, выбирая для них подходящие права доступа. 

 

Недавно появившийся фоторедактор поможет подправить снимки перед публикацией, пропустить их через фотофильтры или добавить к ним надписи.

Переложить на Диск из соцсетей можно как собственные альбомы с фотографиями, так и те фото, на которых вас отметили друзья. В результате снимки не пропадут, даже если авторы когда-нибудь решат их удалить или снять отметку.




64 комментария
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trinarr
28 января 2016, 13:01
Отличная функция! А при загрузке, к примеру, фотографий из Вконтакте берутся оригиналы или их пожатые копии?
hajtina
28 января 2016, 13:01

Берутся те фотографии, которые хранятся в базе ВКонтакта. ВКонтакт, как известно, жмет. Поэтому храните оригиналы на Яндекс.Диске. :)

krasnoperx
28 января 2016, 13:01

Давно пора было такую приблуду сделать

Марк
28 января 2016, 13:01

нужная штучка

p.s

не любит нас яндекс.сегодня все почтовики с днем рождения поздравили,а яндекс почта только крохотной маркой где то далеко в уголке.эх

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 13:01
А Я.ру??
Марк
28 января 2016, 13:01

я тут не сижу. и удивляюсь как тут народ вообще сидеть может..как только не загляну - все сервис лежит. народ хочет общаться - вернули бы лучше Народные чаты.зря они их закрыли,очень зря

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 13:01
Вы не сидите - другие сидят. И делают что-то для Я.ру
Марк
28 января 2016, 13:01

про других не сомневаюсь.но я то про себя любимого ))

pluttovka
28 января 2016, 13:01
Вот и дождались чатов....((
coxus2005
28 января 2016, 13:01

Отличные функции, которые помогли обнаружить странности при попытке зайти на Я.диск через браузер Chrome — страница уходит в бесконечную перезагрузку.

apollo2k4
28 января 2016, 13:01
Занятно вы интегрируете свои сервисы между собой. Я понимаю, что у соцсетей больше аудитория, но очень бы хотелось Яндекс.Фотки
lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

Постараемся исполнить ваше желание :)

brsergij
28 января 2016, 13:01

Можно ли ожидать очень нужный и логичный функционал - разместить фото с Яндекс.Диска на Яндекс.Фотках? Очень не хватает.

borhomey
28 января 2016, 13:01

Да, очень было бы полезно.

Alex Poddubny
28 января 2016, 13:01

Присоединяюсь - было бы очень полезно и логично.

neman-grodno
28 января 2016, 13:01

Ещё и видео хорошо было бы.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

К сожалению, не все соц.сети готовы его отдавать. 

AndrewDarkFox
28 января 2016, 13:01

Не все готовы отдавать, можно и не легальным способом.

Но Яндекс за это может и получить.

AndrewDarkFox
28 января 2016, 13:01

А почему альбом "Сохраненные фотографии" не качается?

hajtina
28 января 2016, 13:01

Из какой сети?

AndrewDarkFox
28 января 2016, 13:01

Контакт.

Penguin
28 января 2016, 13:01

Думаю, для многих пользователей это нововведение действительно будет полезным.

Насчет Яндекс.Диска, то я хотел бы поинтересоваться, почему так долго не могу получить ответ на свой запрос. Больше месяца назад обращался в службу поддержки в связи с некорректным отображением некоторых элементов в интерфейсе Диска. До этого момента "дефект" все еще не исправлен. Спасибо за понимание.

makstropnikov
28 января 2016, 13:01
А планируется ли создание канала на ifttt?
hajtina
28 января 2016, 13:01

Да, мы думаем над этим. 

Лёха Панкин
28 января 2016, 13:01

Отлично!

endlessfx
28 января 2016, 13:01

Считаю, что зря убрали под кат функцию поделиться ссылкой при просмотре фото - вместо этого сразу доступны кнопки соцсетей.

В первую очередь, это файлохостинг, но социалочки уже и здесь поставили во главу угла.

Реально классной киллерфичей были бы прямые ссылки на файлы, хотя бы из единственной папки, хотя бы для изображений. Ну и возможность выборочной же закачки по ссылке, проставив чекбоксы где надо.

bardanosvv
28 января 2016, 13:01

Не забираются фотки из вконтакта :( после того как разрезашю яндекс.паспорту доступ в окне появляется надпись "{"error":"invalid_request","error_description":"Security Error"}"

Victoria
28 января 2016, 13:01

Владимир, не могли бы Вы прислать скриншот ошибки на адрес disk@support.yandex.ru? Мы обязательно разберёмся, в чем дело.

bardanosvv
28 января 2016, 13:01

да без проблем, сейчас вышлю

graff25
28 января 2016, 13:01

ИМХО, это было бы гораздо полезнее на я.фотках.

dadgoff
28 января 2016, 13:01

кстате, сделайте чтоб фотки загружались в фоне сразу на айфоне.

а то у меня в яндекс диск фотки загружаются только после того как я открою программу яндекс диск на айфоне.

 

спс

hajtina
28 января 2016, 13:01

Все готово. Загрузите обновление программы. 

megashurik
28 января 2016, 13:01

Залез сюда, чтобы написать про "сапожник без сапог" (Я.Диск без Я.Фото), а тут на эту тему уже много раз высказались :)

Публиковать альбомы в Я.Фото таким же макаром было бы удобно. И высасывать альбомы оттуда обратно - тоже (не переходя ради этого на страницы каждого альбома).

Ираида.
28 января 2016, 13:01

Спасибо!(love)

Если бы ещё под фотки и места дали террабайт, было бы вообще здорово!

Марк
28 января 2016, 13:01

http://blog.yandex.ru/post/81530/ ура меня послушали..и ВЕРНИТЕ НАРОДНЫЕ ЧАТЫ.спрос на них будет

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:01

Здравствуйте! ответьте пожалуйста а как с Яндекс фото сохранить фото на яндекс диск? со всех соцсетей вижу как, а вот  с Яндекс фото не могу сохранить фото свои ни в комп ни на яндексдиск.

radiomagenta
28 января 2016, 13:01
На странице альбома, слева над превью фотографий есть кнопка "сохранить на Яндекс.Диск".

--
Лена Артёмова, Яндекс.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:01

а если альбом на Я.Ф. закрыт под паролем, на яндекс диске он тоже будет закрыт под пароль?если сохраню, автоматически закрытым сохранится?

Иван Фролов
28 января 2016, 13:01

А как отключить загрузку фото из соц сетей

hajtina
28 января 2016, 13:01

Загрузка из соцсетей происходит только в ручном режиме. Поэтому отключать ее не нужно. 

Светлана
28 января 2016, 13:01
Я никак не могу понять...
Фото-альбомы нужно на Диск в ручную переносить? И как? Весь альбом сразу или каждую фотографию отдельно?
Или они туда автоматически перенесутся при закрытии Я.ру?
sflashg
28 января 2016, 13:01

а я так понимаю эта фишка доступна только через команды веб интефрйса?

dropbox-soset
28 января 2016, 13:01

Дибилы!

Заблокировали мне "1 ТБ" аккаунт якобы за какие то нарушения условий!!!

Просто отключили бы НАРУШАЮЩИМ файлам публичный доступ и всё!

 

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

ВЕРНИТЕ МОИ ФАЙЛЫ!!!!!!

Victoria
28 января 2016, 13:01

В случае неоднократного нарушения Пользовательского Соглашения (http://legal.yandex.ru/rules/ ), Яндекс в праве заблокировать аккаунт целиком — п. 4.4. Условий использования сервиса Яндекс.Диск (http://legal.yandex.ru/disk_termsofuse/ ).

melkorbsd
28 января 2016, 13:01

1. Почему при заборе фотографий из Контакта игнорируется папка "Сохранённые фотографии"?

2. Хотелось бы возможность загружать из Яндекса в Контакт с указанием альбома загрузки, а не на страницу.

Victoria
28 января 2016, 13:01

1. К сожалению, на данный момент с импортом сохранённых фотографий есть технологические сложности. Пока импортировать фотографии из неё возможности нет.

 

2. Спасибо за предложение! Обязательно учтём.

krona011
28 января 2016, 13:01

Решила всетаки воспользоваться Яндекс.Диском и освободить память, скинуть хотб не личное (личное не доверяю, потому как вижу все сырое),,,,, но не тут то было))),,, видео НЕ ГРУЗИТ вообще,,, а фотки, даж легкие файлы,, ЧЕРЕЗ РАЗ,,,,,причем надо каждый файл кидать по отдельности,, это наверное яндекс позаботился так о нашем досуге)), есть чем время убить))).

По поводу соц.сетей,, я вообще не понимаю(мож потому что не пользуюсь ими), зачем оттуда перекачивать фотки,,,ну мож, это интересно тем, которые каждый шаг свой фоткают и выставляют,,, дурдом)). 

А если и правда закроют аккаунт в яндексе по разным причинам,,,, тогда прощайте все мои файлы??

P.S. в службе поддержки мне ответили, что данная программа предназначена исключительно для ПК,,, т.е мобильные устройства (тел, планшеты итд) получается отдыхают. Вот уж действительно сервис-совок,,, вот уж действительно каменный век))))))

 

Victoria
28 января 2016, 13:01

Добый день!

Импорт из социальных сетей позволяет сохранить фотографии на Диске на тот случай, если с аккаунтом в социальной сети что-нибудь случиться. С Яндекс.Диска их можно скачать на компьютер целыми альбомами или переслать друзьям.

Не могли бы Вы написать в поддержку по поводу проблемы с загрузкой файлов? Мои коллеги обязательно разберутся в сложившейся ситуации.

Кроме того, Диск можно установить как на компьютер, так и на мобильные устройства — http://disk.yandex.ru/download .

 

look4job
28 января 2016, 13:01

А почему нет возможности скачивать фотки с Яндекс.Фоток?

Victoria
28 января 2016, 13:01

Сейчас на Яндекс.Фотках на странице альбома есть кнопка, позволяющая сохранить весь альбом на Яндекс.Диск.

tamara.nebo
28 января 2016, 13:01

Унас здесь возник вопрос: фото загрузились на диск из соц.сети, но не открываются...в чём причина?...и как это исправить?

 

Я
28 января 2016, 13:01

как отписать соц.сеть от яндекс диска???

Victoria
28 января 2016, 13:01

На странице https://social.yandex.ru/ Вы можете отвязать социальную сеть от Яндекса.

Aleksus7888
28 января 2016, 13:01

Google Chrome last dev https://yadi.sk/i/A42JtLWDc43iR  

k.t6021999
28 января 2016, 13:01

У меня не как больше не загружаются фотографии из В Контакте на диск,хотя памяти ещё много:С почему так??

Victoria
28 января 2016, 13:01

Пожалуйста, опишите проблему как можно более подробно и напишите нам через форму на странице https://feedback2.yandex.ru/disk/files/upload/other/. Мы обязательно всё проверим со своей стороны.

Dimmeagle
28 января 2016, 13:01

Обнаружил, что при загрузке фото из Моего мира, формируется дерево папок по названиям альбомов, а сами фотографии не загружаются ((

 

Это баг или кривые ручки?

natasp64
25 апреля, 08:45
Как грузить фото из соц сетей на яндекс диск? куда пропала функция?

Удалишка
2 мая, 23:50
natasp64,
двачую вопрос
Марина
31 августа, 17:47
natasp64,
Поддерживаю вопрос. Зачем было добавлять такую функцию, чтобы она по факту не работала?

Владислав Скакалин
5 мая, 01:39
Куда пропала функция "Забери своё"?
ivankorotkov1984
26 мая, 17:57
Функция пропала. Отключили?
tos24
17 августа, 03:13
но сейчас таких кнопок, которые обновляют эти альбомы я не вижу?
я и сюда снимок страницы не могу вставить((
olesya.zayn
21 августа, 18:24
почему сейчас кнопка соцсетей отсутствует в яндекс диске??? пыталась с фб сохранить большое количество фото и не смогла.кнопки нет.куда дели?)))