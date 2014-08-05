Блог Диска

Блог Диска

Яндекс.Диск выходит в офлайн на iOS и Android

Сегодня в приложении Яндекс.Диск для iOS появилась возможность работать с файлами при отключенном интернете. А в приложении для Android, где офлайн-режим для файлов запустился несколько месяцев назад, стали доступны офлайн-папки.

 

Зачем Вам иметь доступ к облачным файлам в тех местах, где нет интернета? Это очень удобно, например, в путешествии. В аэропорту могут понадобиться документы и билеты в электронном виде. В самолете захочется посмотреть любимое кино. И не забудьте заранее закачать в Диск путеводитель и подготовленные заметки. Даже если Вы никуда не уезжаете, а просто спустились в метро, зачастую необходимо срочно посмотреть важный документ или просто почитать интересную книгу.

 

Чтобы сделать любой файл доступным в офлайне, нажмите на иконку самолетика. Файл скачается на Ваш телефон и синхронизируется с Диском до актуального состояния при подключении к интернету. После чего вы всегда сможете открыть его как из привычной папки, так и в разделе Офлайн.

 

pic1.png  pic2.png


В приложении для Android мы продвинулись еще дальше – любую папку можно перевести в режим офлайн. И тогда без интернета будут доступны все файлы, которые уже были в нее залиты. Также офлайновыми будут становиться те файлы, которые Вы загрузите в офлайн-папку через веб-интерфейс или приложение Диск для компьютера.

 

pic3.png  Android-offline-RU.png

 

Скоро все возможности для работы с папками в офлайне будут доступны и пользователям устройств на iOS. 

 

Скачать приложения можно в App Store и Google Play.

34 комментария
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alxt
28 января 2016, 13:01

А можно ли сделать "онлайн-папкой" папку на виндовой версии? 

Есть нетбук, где дежать всю копию яндекс-диска не получается (маленький HDD). Хочется, чтобы некоторые папки туда не синхронизировались. Такое возможно?

hristoforich
28 января 2016, 13:01

Вы можете отключить синхронизацию для соответствующих папок, тогда они будут храниться только в облаке и не будут занимать место на hdd. Подробнее http://help.yandex.ru/disk/desktop/windows.xml#sync-win

alxt
28 января 2016, 13:01

Спасибо! Значит куплю места ещё скоро :)

Александр
28 января 2016, 13:01

alxt, вы так-же можете подключить Диск по протокол WebDAV - как удаленная сетевая папка, в Шindoшs и Linux (Nautilus/Thunar) это легко настраивается, и тогда клиент диска вам не потребуется, можно секономить на лишнем процессе.

Bakli
28 января 2016, 13:01

Пожалуйста, объясните вашему новичку, который данную новость писал, что ему не нужно "жополизничать", он не в банке, чтобы множественным людям писать "вы" с прописной и верить, что так и нужно. Подарите ему учебник по русскому языку.

smogarev.kirill
28 января 2016, 13:01
А если с диском идет совместная работа у нескольких пользователей? Создаются дубли или замещение? «Название файла (X)»? Было бы очень круто, если бы не приходилось потом все файлы объединять и удалять, искать несовпадения.
hajtina
28 января 2016, 13:01

Инструментов для совместной работы в Яндекс.Диске пока нету. 

GT
28 января 2016, 13:01

не совсем понял - чем оффлайн папка отличается от скачанной на sd-карту?

hajtina
28 января 2016, 13:01

Офлайн-папка "живет" в Диске. Если Вы будете добавлять в нее файлы через веб-интерфейс или, например, редактировать их в десктопном приложении Диска, все изменения будут синхронизироваться с Вашим телефоном. Новые и измененные файлы "приедут" в мобильное приложение Яндекс.Диска. Если Вы просто скачаете папку на телефон, изменения в нее Вы сможете вносить только на телефоне. 

okoneko
28 января 2016, 13:01

граммар-наци негодует.

Писать "Вы" и "Вашим" с большой буквы - не норма русского языка, а извращение какое-то.

Правда.

hajtina
28 января 2016, 13:01

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%C2%FB&all=x

Орфографический словарь с Вами не согласен. )

mandrikvi
22 марта, 16:11
okoneko,

вы - это значит вас много
Вы - это значит, что я с Вами вежлив.
Максим Ткачев
28 января 2016, 13:01

Подскажите, хочу точно понять — в какой момент происходит синхронизация оффлайновой папки на Андроиде? Насколько я понял, при запуске приложения только? То есть надо время от времени запускать приложение, чтобы содержимое обновилось? Местоположение папки в памяти устройства, я так понял, тоже пока невозможно выбрать, чтобы, например, перенести ее на карту памяти.

Никита
28 января 2016, 13:01

Синхронизация файлов происходит как при запущенном приложении, так и в фоне, когда приложение свернуто.

Про память – пока офлайн-папки сохраняются во внутреннюю память устройства, но в ближайшем будущем хотим дать возможность выборочно сохранять и на внешнюю SD-карту. 

my-only-way
28 января 2016, 13:01

Очень хотелось бы! 

Спасибо!

saanvi
28 января 2016, 13:01

Всё неплохо, но когда ж будет редактирование текстовых (и прочих) файлов на смартфонах? У не будем говорить кого такая возможность давно есть...

Илья
28 января 2016, 13:01

а чем это кардинально заключается от метода "скачал файл/папку с Диска и сохранил на телефон"?

на windows phone диск позволяет только фотографии в него закинуть,и то только по одной.исправьте 

Никита
28 января 2016, 13:01

Основное отличие в том, что при подключении к интернету Офлайн-папка будет автоматически синхронизироваться с Диском. То есть, если добавить в эту папку файлы, например, через веб-интерфейс Диска, то они окажутся в ней в актуальном состоянии и на мобильном. 

aktch
28 января 2016, 13:01

iOS, Android, WP - это всё конечно здорово... Но неужели так сложно сделать версию под Symbian?

Новов Алексей
28 января 2016, 13:01

Когда уже интерфейс приложения для Android обновите? Для iOS выглядит шикарно, а на Андроиде прям привет из 2000-х.

valeriy.deryabin
28 января 2016, 13:01

Ок. Допустим, у меня какая-то папка стоит Оффлайн и скачалась на телефон. Теперь я могу открывать файлы без доступа в Интернет. Три вопроса:

1. Если я отредактирую файл в Оффлайн папке в момент, когда нет Интернета, выложится ли новая версия на сервер в момент, когда Интернет на телефоне появится?

2. Если я отредактирую файл на компьютере и он обновится на сервере, в Оффлайн папке файл автоматически обновится при первой же возможности?

3. Если я отредактирую файл на компьютере, когда не будет Интернета, и отредактирую файл на телефоне в Оффлайн папке. Что произойдет, когда оба устройства я подключу к Интернету?

Victoria
28 января 2016, 13:01

1. Да, изменения появятся на сервере после подключения к интернету.

2. Да, всё верно. Изменения появятся в оффлайн-папке, как только устройство подключится к интернету.

3. С сервером будут синхронизированы последние поступившие на него изменения файла. Если сначала поступят изменения, внесенные на компьюере, а затем изменения, внесенные на телефоне — сохранены будут последние.

peregrine77
28 января 2016, 13:01

простите за назойливость потом можете ссылки удалить:

 ссылка 1 

 ссылка 2 

 ссылка 3 

 

easton69
28 января 2016, 13:01

Уже месяц не могу закачать на сервер 3 видеофайла с iOS, у вас точно загрузка в фоновом режиме работает?

Victoria
28 января 2016, 13:01

Пожалуйста, уточните, а какого размера эти видеофайлы? Из-за ограничений самой iOS загружать в фоне файлы более 50МБ возможности просто нет.

dimasig23
28 января 2016, 13:01

Скажите по какому пути в андройде сохраняются файлы которые синхронизируются. Пытаюсь открыть файлы, через файловый менеджер но не могу найти путь где лежат файлы.

VeVol-Nails
1 марта 2016, 19:01
Подскажите мне пожалуйста: я создала файл excel и открыла доступ ещё одному пользователю. Когда я захожу и меняю данные в файле, потом выхожу, то у меня ничего не сохраняется. Делаю на компьютере там все вроде нормально, а на телефоне никак((( почему!?
notation
9 ноября 2016, 14:24
Когда же можно будет сохранять офлайн файлы не в системную область, а на SD карту или по микро usb. Из за того что этой возможности нет - удаляю со своего андроида...
sobolevanatka
9 ноября 2017, 09:37
Я загрузила на диск фильмы, перевела их в режим оффлайн, вышла с интернета, а мне пишет, что воспроизведение невозможно без интернета! Что делать?

n.ivleev
14 января 2018, 18:42
Пока ещё не освоился.
ges.studio
7 октября 2018, 01:38
Добрый день!
У оффлайн файлов какой-то лимит по времени существует (1-2 неделя)?
Почему-то на айпаде вылетает из учетной записи и всё что было в оффлайне приходится заново скачивать.
firs0vvladimir
3 февраля, 05:06
Это очень кстати, спасибо.
Vittorio
18 июня, 23:44
День добрый. А как можно найти "оффлайн" файлы Диска в другом файловом менеджере (например, total commander), где они расположены?
Фасимба!
вчера, 09:28
При закрытии (автоматическом закрытии) мобильного приложения Яндекс-диск, все загруженные офлайн файлы с мобильника стираются. Ну что за бред?
Я закачиваю вечером из облака яндекс-диска на мобильник десяток гигабайт музыки, помечаю их, как офлайн, чтобы можно было слушать их на даче или в метро, где нет доступа к мобильному интернету, и при этом иметь возможность периодически обновлять их силами яндекс-диска. Утром включаю плеер и "сюрприиииз" мобильник ночью для экономии энергии закрыл яндекс диск, как неиспользуемую долго программу, а эта ссука перед закрытием удалила все загруженные накануне вечером гигабайты офлайн файлов.
Когда будет устранён этот глупый эффект? Сделайте так, чтобы оффлайн файлы не удалялись с мобильного устройства при закрытии яндекс-диска!